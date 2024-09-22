Как да си намерите работа в областта на изкуствения интелект: Намерете работата на мечтите си

Неотдавна всички се притесняваха, че изкуственият интелект ще им отнеме работата. Но сега всички искаме да знаем как да си намерим работа в областта на изкуствения интелект. Изкуственият интелект е новото модно явление и всички искат да се включат в него.

Но това не е всичко. Много работни места в областта на изкуствения интелект предлагат по-голяма гъвкавост от традиционните работни места и са също така добре платени. Всъщност средната заплата за специалист в областта на изкуствения интелект в САЩ е около 154 397 долара годишно. Компании като Meta, Netflix и Amazon постоянно наемат работници за разработване на системи за изкуствен интелект и модели за машинно обучение през последните години, като някои заплати достигат до 900 000 долара.

Освен това, работата в областта на изкуствения интелект предлага едно от най-търсените предимства на работата в 21-ви век – дистанционна работа. Всичко това заедно доведе до бурен растеж на икономиката в областта на изкуствения интелект.

В тази статия ще научим повече за индустрията на изкуствения интелект, стъпките за подготовка за навлизане на пазара на изкуствен интелект и, най-важното, как да използвате инструменти за изкуствен интелект, за да улесните търсенето на работа.

Разбиране на пазара на работа в областта на изкуствения интелект

Програмиране, техническа поддръжка, мрежови технологии, управление на проекти, сигурност и бизнес разузнаване. Знаете ли какво общо имат всички те?

⭐ Представен шаблон Намирането на следващата ви работа в областта на изкуствения интелект стана по-лесно с безплатния шаблон за търсене на работа на ClickUp. Той ви помага да поддържате организация, като проследява кандидатурите, крайните срокове и последващите действия на едно лесно за управление място. Получете безплатен шаблон Организирайте търсенето си на работа в областта на изкуствения интелект с шаблона за търсене на работа на ClickUp.

Това бяха „най-търсените“ технически умения през 2010 г. – преди десет години и половина. Въпреки че тези умения все още са много търсени и днес, сега се считат за задължителни. С други думи, вече трябва да ги знаете.

И какво друго трябва да знаете? Машинно обучение (ML). ML е всъщност основата за намиране на работа в областта на изкуствения интелект.

Защо? Ето няколко примера за това колко компаниите ценят машинно обучение: Netflix е намалил разходите си с повече от 1 милиард долара годишно, като е инвестирал в машинно обучение чрез своя Netflix Recommendation Engine. Междувременно Amazon отбеляза значително подобрение, като намали времето за „кликване за изпращане“ с почти 225% до само 15 минути, всичко това благодарение на напредъка в машинно обучение.

За да подчертаем това още повече, доклад на McKinsey установи, че почти 20% от мениджърите на ниво C от 10 различни държави считат машинно обучението за жизненоважен елемент от бизнес операциите си.

Така че, овладяването на машинно обучение ви гарантира ли работа в областта на изкуствения интелект?

Това ви приближава до желаната позиция, но не е единственият критерий – нека разгледаме и всички други неща, от които се нуждаете, за да получите мечтаната работа в областта на изкуствения интелект!

6 стъпки към работата на мечтите ви в областта на изкуствения интелект

Стъпка 1: Изградете подходящия набор от умения в областта на изкуствения интелект

Докладът „Global AI Jobs Barometer“ на PwC представя интересни статистически данни относно стойността на уменията в областта на изкуствения интелект:

Работата, която изисква умения в областта на изкуствения интелект, носи до 25% по-висока заплата на някои пазари.

Уменията, търсени от работодателите, се променят с 25% по-висока скорост в професиите, които са най-изложени на изкуствен интелект.

Това подчертава, че все повече компании дават предимство на служители, които са квалифицирани в областта на изкуствения интелект, като дават приоритет на тези длъжности и плащат по-високи заплати.

Нека разгледаме някои от най-важните умения в областта на изкуствения интелект, които трябва да овладеете, за да стъпите в организацията на вашите мечти.

1. Програмиране на команди

Програмирането на подсказки е новата гореща тенденция, от която никой не може да се насити.

С висококачествени подсказки вашите модели за изкуствен интелект могат да работят най-добре. Но с нискокачествени подсказки? Ще получите типичните отговори на изкуствения интелект, които хората споделят като меми в социалните медии.

Програмирането на подсказки е подобно на насочването на генеративни AI системи – като вашия надежден ChatGPT – да произвеждат точно това, от което се нуждаете, чрез създаване на ефективни подсказки. Ако можете да кажете на AI какво да прави (без да се отклонява от задачата), сте на прав път.

Amazon Web Services дори подкрепя това: инженерството на подсказки е от съществено значение за всеки, който използва ефективно генеративната технология на изкуствения интелект в работата си.

И ето една забавна статистика: добавянето на умения в областта на генеративната изкуствена интелигентност към автобиографията ви може да повиши заплатата ви с до 47%, което я прави най-високоплатеното технологично умение. То вече не е само полезно – то е и доходоносно.

2. Умения за програмиране

Не можете да работите в областта на изкуствения интелект, без да се запознаете с езиците за програмиране. Ако софтуерното инженерство е вашата страст, ще трябва да познавате Python, Java и Apache Spark, както и други езици, като петте си пръста.

Python, в частност, е най-популярният език за разработка на изкуствен интелект.

Един бърз съвет за изучаване на Python (или всеки друг език): намерете нещо, което ви вълнува, и създайте проект около него. Например, ако се интересувате от игри, можете да създадете прост AI бот, който да играе шах или да решава пъзели. Ако сте обсебен от фитнеса, програмирайте виртуален треньор, който да брои повторенията ви в залата.

Изборът на нещо, което ви вълнува, ще ви мотивира да продължавате да усъвършенствате своя AI бот, което ще бъде чудесна новина, когато най-накрая ви поканят на интервю за работа.

3. Научете се да използвате Git

Представете си, че проследявате и правите промени в изходния код на файл. Това е силата на Git.

Git може да ви се стори малко труден в началото, но повярвайте ни – трябва да го овладеете, защото ветераните в софтуерното разработване се кълнат в полезността на Git.

Трябва да се чувствате комфортно с команди като clone, branch и rebase (известна още като squash).

И докато сте в процес на подготовка, научете се и на CI/CD pipeline за всеки случай. (Можете да ни благодарите по-късно)

4. Умения за работа с данни

Следващото по важност умение е управлението на данни.

AI работи с данни, и ако ви харесва да управлявате големи обеми неорганизирани данни и да им придавате смисъл, това ще ви даде предимство. Моделирането, съхранението и обработката на данни са задължителни умения, за да успеете в AI индустрията, ръководена от науката за данните.

Ще трябва да работите и с бази данни, както традиционни SQL, така и по-нови системи като NoSQL. Познанията за управление на данни са от решаващо значение за превръщането на суровите данни в нещо, което моделите за машинно обучение могат да използват.

5. Умения в областта на облачните технологии и API

От решаващо значение е да се чувствате комфортно с облачни платформи като Azure, AWS и Google Cloud AI.

Знанието как да създавате и внедрявате API-базирани приложения в облака ще ви донесе допълнителни точки по време на процеса на наемане.

Кривата на обучението може да изглежда стръмна, но не се притеснявайте – много онлайн курсове ще ви помогнат по пътя. Ето няколко, с които да започнете:

6. Машинно обучение

Ако сте начинаещ в областта на машинно обучение, започнете с опознаването на основните концепции, като супервизирано обучение, несупервизирано обучение и подсилващо обучение. Те са задължителни за всеки амбициозен инженер по изкуствен интелект.

Също така ще искате да се запознаете с невронните мрежи, архитектурата, която захранва моделите за дълбоко обучение. Тези системи имитират човешкия мозък, за да обработват сложни данни.

Рамките за машинно обучение като TensorFlow и PyTorch са от съществено значение за вашето пътуване в областта на изкуствения интелект. Не се притеснявайте, ако никога не сте ги използвали; безбройни уроци и онлайн курсове могат да ви помогнат да започнете.

Или ако искате забавен проект и да учите чрез практика, опитайте да използвате алгоритми за машинно обучение, за да създадете система за препоръки за любимия си филмов жанр или бот, който предсказва тенденциите на фондовия пазар.

Стъпка 2: Придобийте подходящ опит

Нека си признаем – работодателите обичат да виждат практически опит.

Изграждането на няколко AI проекта самостоятелно може да направи огромна разлика в намирането на мечтаната работа в областта на изкуствения интелект. Научете повече за Retrieval Augmented Generation и създайте свой собствен чатбот.

Ключът към изучаването на изкуствения интелект е да действате бързо, вместо да прекарвате безкрайни часове в четене на книги и блогове.

Това е лесно – започнете с нещо практично, като например класификационен проблем, добре познато предизвикателство в машинно обучение.

Например: Вземете част от текст и го категоризирайте в подходящи групи – идеално би било нещо от ежедневния ви опит. Можете да започнете с изграждането на малък набор от данни с около десет примера за всяка категория във формат като текст. След като ги съберете, запазете ги като CSV файл и потърсете онлайн система AutoML, повечето от които са достъпни чрез големите доставчици на облачни услуги.

Качването на набора от данни и обучението на модел с помощта на тези инструменти ще ви научи повече само за два часа, отколкото четенето на пет книги за машинно обучение.

Добавете тези проекти (независимо колко са елементарни) към портфолиото и автобиографията си и ще се превърнете в отличаващ се кандидат на конкурентния пазар на труда в областта на изкуствения интелект.

Стъпка 3: Получете формално образование и сертификати

Нека поговорим за получаването на блестяща диплома.

Наскоро Университетът на Пенсилвания стана първото училище от Иви Лийг, което предлага бакалавърска степен по инженерство в областта на изкуствения интелект.

По-малко от шест месеца по-късно те пуснаха и магистърска програма по изкуствен интелект, тъй като една степен не беше достатъчна, за да се справи с тази бързо развиваща се индустрия.

Всъщност, Карнеги Мелън Университет (CMU) направи това много преди изкуственият интелект да стане широко известен. CMU стартира първата бакалавърска програма по изкуствен интелект в САЩ още през 2018 г.! Така че, ако искате да следвате официалния път, имате много възможности.

Има нещо за всеки – от специализирани програми по изкуствен интелект в CMU до специализирани направления като машинно обучение или роботика в рамките на по-широка специалност по компютърни науки.

Но какво да правите, ако не планирате да посещавате университет от Ivy League или друго престижно учебно заведение?

Няма проблем – не е необходимо да имате диплома от престижен университет, за да успеете в областта на изкуствения интелект. В интернет се предлагат разнообразни курсове по изкуствен интелект, от Coursera до уроци в YouTube, които обхващат всичко – от програмиране до рамки за машинно обучение.

С правилния фокус можете лесно да получите сертификат и да докажете своите заслуги, без да стъпвате в класната стая.

Стъпка 4: Създаване на мрежа от контакти и изграждане на професионално присъствие

Не искаме да ви плашим, но около 60% от работните места се намират чрез контакти (наистина!), а не чрез онлайн платформи за работа.

Затова е изключително важно да изградите онлайн присъствие и да създадете мрежа от контакти с други професионалисти в областта на изкуствения интелект.

Ето няколко начина да започнете: Първо, оптимизирайте профила си в LinkedIn, убежището на всички търсещи работа.

Третирайте го като вашата дигитална визитна картичка, като се уверите, че е актуален с подходящи умения като машинно обучение и изкуствен интелект. Използвайте ключови думи, за да подобрите откриваемостта си, и се ангажирайте с съдържание, фокусирано върху изкуствения интелект, за да покажете вашата експертиза в областта.

След това посетете събития в областта на изкуствения интелект, като конференции и уебинари. Те са златна мина за срещи с професионалисти в областта на изкуствения интелект, мениджъри по наемане на персонал и лидери на мнение, които могат да ви запознаят с възможности за работа, които никога не се публикуват онлайн.

Намирането на ментори е друга важна стъпка. Свързването с опитни инженери в областта на изкуствения интелект или научни работници в областта на данните може да доведе до лични препоръки.

Накрая, не забравяйте да се свържете с настоящите си контакти, като им пишете.

Редовното публикуване и взаимодействие с групи за изкуствен интелект също може да повиши вашата видимост пред общността на разработчиците и работодателите.

Понякога е достатъчно едно приятелско съобщение или проверка, за да отворите нови пътища в кариерата си.

Стъпка 5: Адаптирайте кандидатурата си за работа и създайте портфолио

Една стратегия за намиране на работата на вашите мечти е да разгледате изброените умения и да ги усвоите. Това е като обратно инженерство, за да стигнете до идеалната за вас позиция.

Добавете тези умения към профила си в LinkedIn или към кандидатурата си за работа и скоро рекрутерите ще се насочат към вашия профил.

💡 Полезен съвет: Овладяването на генеративната изкуствена интелигентност, Langchain и инструменти като ChatGPT и OpenAI може да направи профила ви неустоим.

Стъпка 6: Подгответе се за интервюта

Ако конкретно искате да научите как да се подготвите за интервю за работа в областта на изкуствения интелект, преди всичко, поздравления! Усилията ви се отплащат.

Сега нека изготвим план за действие: Интервютата за работа в областта на изкуствения интелект могат да включват технически умения, решаване на проблеми и обща култура, така че ето как да изпреварите конкуренцията.

Очаквайте основните неща: „Какви са етичните предизвикателства на системите за изкуствен интелект?“.

„Как определяте изкуствения интелект?“

„Какви са някои реални приложения на изкуствения интелект?“

Важно е отговорите ви да са ясни, кратки и без излишни подробности. Покажете ентусиазма си и разгледайте някои съвети за дистанционно интервю преди деня на интервюто.

Техническите въпроси често могат да бъдат сложни, като например „Кои са основните алгоритми за машинно обучение?“ или „Как обработката на естествен език променя системите за изкуствен интелект?“

Опреснете знанията си за моделите за машинно обучение, невронните мрежи, дълбокото обучение и компютърното зрение. Ако сте подготвени да обсъждате техническите аспекти, ще покажете, че не само сте запознати с изкуствения интелект, но и че добре разбирате от тази област.

Бъдете в крак с новостите, като четете статии, посещавате семинари и работите по отворени AI проекти. Следенето на AI професионалисти и лидери в индустрията в социалните медии също може да ви държи в течение с най-новите тенденции.

Накрая, упражнете се с AI инструменти като ChatGPT или InterviewBuddy. Симулирайте въпроси и сценарии, за да получите обратна връзка в реално време, което може да ви помогне да изгладите евентуални несъвършенства преди големия ден.

И накрая, не забравяйте: Вие можете!

Да бъдем честни – пътят от усвояването на умения в областта на изкуствения интелект до намирането на мечтаната работа в тази сфера е труден.

За да си намерите добра работа в областта на изкуствения интелект, не е достатъчно само да можете да програмирате или да създавате модели за машинно обучение – трябва да следите кандидатурите си за работа, да бъдете организирани и да се уверите, че автобиографията ви не е остаряла.

Защо да не използвате изкуствения интелект, за да си намерите работата на мечтите си в областта на изкуствения интелект?

Тук функциите и шаблоните на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, могат да направят огромна разлика в търсенето на работа. Не сте сигурни как? Нека първо разгледаме шаблоните, които ще ви помогнат да се подготвите и да успеете в търсенето на работа в областта на изкуствения интелект!

1. Шаблон за SMART цели на ClickUp

Първо, нека определим SMART цели, които да ви помогнат да изградите кариера в областта на изкуствения интелект. SMART означава: конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време.

Изтеглете шаблона Използвайте шаблона SMART Goals на ClickUp, за да определите целите си и плана за действие.

Тук е мястото, където шаблонът за SMART цели на ClickUp блести – той ви позволява да създадете ясен план за действие, като ви помага да оцените всичките си цели, използвайки SMART рамката.

Искате да си намерите работа като инженер по машинно обучение в рамките на шест месеца? С този шаблон можете да разделите тази цел на изпълними стъпки и да постигнете стабилен напредък към работата на мечтите си.

2. Шаблон за търсене на работа в ClickUp

Сега е време да се заемете с търсенето на работа. Кандидатстването за много работни места и загубата на преглед върху всички кандидатури може да ви попречи да разберете какво работи добре (или не) във вашия подход.

Тук на помощ идва шаблона за търсене на работа в ClickUp. Този удобен шаблон е създаден, за да ви помогне да бъдете организирани и да имате пълен контрол върху търсенето си на работа в областта на изкуствения интелект.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за търсене на работа на ClickUp, за да следите и проследявате напредъка си в търсенето на работа.

Ето какво предлага:

Персонализирани статуси: Проследявайте къде се намирате във всяка кандидатура – дали е „Отворена“ или „Завършена“.

Персонализирани полета : Управлявайте търсенето си на работа, като категоризирате работните места, добавяте подробности и виждате напредъка си в един лесен за преглед изглед.

Персонализирани изгледи : Независимо дали трябва да подредите по важност кандидатурите си или да проследявате разговорите с работодателите, тези изгледи ви помагат да поддържате организация.

Функции за управление на проекти: Използвайте етикети, коментари и автоматизация, за да подобрите процеса на проследяване на задачите си.

Независимо дали се стремите към позиция на инженер в областта на изкуствения интелект или проучвате начални позиции в тази област, този шаблон ви позволява да управлявате търсенето на работа на едно място и лесно да проследявате напредъка си.

ClickUp за търсене на работа и подготовка за интервю

Сега, когато имаме подходящите шаблони, за да определим целите си и да търсим подходящите работни места, нека преминем към следващата важна стъпка – създаването на добро CV.

Въпреки това, едно добро CV трябва да включва и следните елементи (с примери): Яснота и количествени единици: Повишени проценти на конверсия на клиенти с 27%

Силни думи: Ръководих екип, който увеличи продажбите с 25%.

Ключови думи: Пример за уеб разработчик с тригодишен опит, ориентиран към детайлите

Съответни умения: Управлявал списък с 10 000 имейла, увеличавайки ангажираността с 10%.

Увереност: Увеличение на продажбите на продукти с 40% през първата година

Ето как ClickUp Brain и ClickUp Docs могат да ви помогнат да постигнете всички горепосочени точки:

С AI функциите на ClickUp Brain можете да генерирате съдържанието на автобиографията си въз основа на вашите изисквания. Brain може също да ви предложи няколко варианта въз основа на вашите указания.

Нека ClickUp Brain ви помогне да напишете впечатляващи части от автобиографията си

Освен това можете да използвате интелигентни подсказки и предложения, за да подчертаете постиженията си.

ClickUp Docs може да ви помогне да организирате разделите в автобиографията си като професионалист. С вложената йерархия можете да структурирате автобиографията си ясно, от умения до опит.

Опростете процеса на кандидатстване за работа и спестете време с Docs Hub на ClickUp

AI на ClickUp анализира едновременно вашето CV и ви предоставя персонализирани препоръки въз основа на работата, за която кандидатствате.

След като привлечете вниманието на мениджъра по наемане на персонал, е време за следващата стъпка – интервютата.

Подготовка за интервю

Всички знаем колко тревожно е да се подготвяме за важно интервю за работа в областта на изкуствения интелект. От проследяването на кандидатурите до запомнянето на това коя компания предпочита какви системи за изкуствен интелект – процесът може да бъде изтощителен.

Но не се страхувайте! Тук на помощ идва ClickUp Brain, за да ви спаси деня и да направи подготовката ви за интервюто възможно най-организирана и безстресова.

Представете си, че имате асистент, задвижван от изкуствен интелект, който ви помага да следите всичко. Независимо дали става дума за проучване на стратегията на дадена компания в областта на изкуствения интелект, подбор на въпроси за интервю или управление на последващи задачи – ClickUp Brain ви подкрепя.

Но това не е всичко. Можете да използвате ClickUp Docs, за да съхранявате бележките си от проучванията за всяка компания. Това може да ви помогне да се подготвите по-добре за интервютата за работа, като проведете симулационни интервюта с приятели или ментори.

Прочетете също: Как да разпознаете предупредителните знаци по време на интервю за работа

Опростете с ClickUp Brain

Имате нужда да проучите дадена компания? Просто поставете URL адреса с описанието на работата в ClickUp Brain и вижте как се разгръща магията на изкуствения интелект.

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате и обобщавате съдържание за броени секунди

Ще получите обобщена версия на ключовата информация, която ще ви помогне да спестите време и усилия.

Но това не е всичко – ClickUp Brain може да генерира и въпроси за интервю, свързани с изкуствения интелект, въз основа на теми като предизвикателствата на лидерството или техническите умения.

Ето как можете да използвате ClickUp Brain, за да организирате подготовката си:

Проучете компанията : Създайте ClickUp Doc и използвайте Brain, за да генерирате обобщения за компанията, включително нейната история, мисия и последните й проекти.

Бъдете в крак с тенденциите в бранша : Попитайте ClickUp Brain за специфични за бранша информации. Той ще ви държи в течение с тенденциите в бранша на изкуствения интелект.

Разгледайте подробно описанията на длъжностите : Обобщете конкретните изисквания за длъжността – това ще ви помогне да изясните очакванията, техническите умения и отговорностите, свързани с нея.

Подгответе въпроси, специфични за компанията : Направете мозъчна атака за въпроси за интервю, съобразени с компанията, като се фокусирате върху нейните предизвикателства, приоритети и култура.

Подгответе се за интервюта, фокусирани върху поведението: Получете идеи за често задавани въпроси, фокусирани върху поведението („Разкажете ми за случая, когато…“) и усъвършенствайте отговорите си.

Прочетете също: Пълно ръководство за написване на печеливша кандидатура за работа

Проследявайте търсенето си на работа с ClickUp Lists

Лесно създавайте и достъпвайте списъците си със задачи отвсякъде

Създайте списък в ClickUp, за да проследявате всяка кандидатура, включително бележките от проучването ви в ClickUp Brain за всяка компания. С помощта на списъците никога повече няма да пропуснете интервю или последваща задача.

Останете на път с напомнянията на ClickUp

Планирайте повтарящи се задачи в ClickUp, за да организирате симулационни интервюта

Имате ли насрочени сесии за подготовка за интервю с приятели или професионален треньор? Използвайте ClickUp Reminders, за да планирате симулационни интервюта и да отделите време за дълбоко учене.

Прочетете също: Тревога от изкуствения интелект: отнема ли изкуственият интелект работата ви (и здравия ви разум)?

Покажете уменията си с ClickUp Tasks

Организирайте повтарящи се задачи в ClickUp, за да планирате симулация на интервю за работа

Създайте списък в ClickUp с име „Умения за управление на проекти за интервю“ с отметки за умения като управление на риска, разпределение на ресурсите и комуникация със заинтересованите страни.

Докато се подготвяте, отбелязвайте всяка умение, за да можете да визуализирате напредъка си и да сте сигурни, че отговаряте правилно на всички въпроси.

И това е всичко. Готови сте да учите, да експериментирате и да си намерите работа в областта на изкуствения интелект в компанията на вашите мечти.

Историята на успеха на един потребител на ClickUp

За да видите на практика как ClickUp може да промени търсенето ви на работа, просто погледнете какво сподели наскоро един потребител на Reddit.

Този опитен търсач на работа превърна търсенето си в стратегическо, визуално пътуване, като създаде персонализиран табло в ClickUp.

Ето какво проследява таблото им:

Разпределението на кандидатурите за работа в платформи като LinkedIn и Indeed

Подробна хронология, показваща кога са имали пикове в активността на кандидатурите и кои периоди са били малко по-спокойни.

Актуализации в реално време за състоянието на текущите заявления

Този персонализиран табло на ClickUp превърна търсенето на работа от стресираща задача в организиран, базиран на данни процес.

На първо място, таблото даваше на потребителя обща представа за местата, където е кандидатствал, подробна хронология на неговата активност и му позволяваше да проследява напредъка си чрез актуализации в реално време.

Тези съвети от ClickUp могат да ви помогнат да забележите тенденциите, да подобрите стратегията си за кандидатстване за работа и да се доближите до работата си в областта на изкуствения интелект.

Използвайте изкуствения интелект, за да получите работата на мечтите си в областта на изкуствения интелект

Известният американски актьор Милтън Бърл някога е казал: „Ако възможност не се появи, постройте врата.“ В този конкурентен пазар на труда тази цитат може да се превърне във вашата мантра.

Ето къде ClickUp може да направи разликата в търсенето ви на работа.

С инструменти като ClickUp Brain и Docs можете лесно да проследявате кандидатурите си, да организирате графици за интервюта и да проучвате информация за компаниите – всичко на едно място. Или опитайте шаблона за търсене на работа, който ви позволява да проследявате целия процес на кандидатстване за работа.

Създайте безплатен акаунт в ClickUp още днес и си осигурете работата на мечтите си!