Топ 12 софтуера за управление на инфраструктурата на центрове за данни

ИТ операциите играят ключова роля за ефективността и производителността на един бизнес. Това не бива да е изненада. Смяната на стандартния модел лаптоп и внимателното следене на сметките за сървърите за данни могат да повлияят драстично на крайния резултат.

Управлението на инфраструктурата на центъра за данни (DCIM) предоставя важни данни за състоянието на бизнеса и контрола върху неговите резултати. Изборът на подходящия софтуер изисква внимателно проучване на всяка функция, което прави процеса на избор труден.

Всъщност управлението на инфраструктурата на центровете за данни (DCIM) улеснява проследяването на данни в реално време, като стимулира пазара на ИТ инфраструктура на стойност 76,85 милиарда долара.

Въз основа на моя опит и експертизата на екипа на ClickUp, съставих списък с 12-те най-добри DCIM софтуера, които трябва да имате предвид, преди да вземете окончателно решение.

Какво трябва да търсите в софтуера за DCIM?

Ето няколко ключови функции, които трябва да имате предвид при всеки DCIM софтуер, за да направите информиран избор:

Мониторинг и предупреждения в реално време: DCIM софтуерът трябва да проследява проактивно критичните показатели на инфраструктурата (захранване, температура, влажност) и да получава навременни предупреждения за аномалии.

Управление на активи: Всяка компания трябва да разполага с решение, което да осигурява точен инвентар на ИТ и материални активи. Функциите Всяка компания трябва да разполага с решение, което да осигурява точен инвентар на ИТ и материални активи. Функциите за управление на активи включват проследяване на местоположението, конфигурацията и състоянието на жизнения цикъл.

Планиране на капацитета: Решението, което търсите, е нещо повече от краткосрочно Решението, което търсите, е нещо повече от краткосрочно управление на ИТ . Софтуерът за DCIM трябва да може да прогнозира бъдещите нужди от ресурси въз основа на исторически данни и тенденции.

Управление на промените: Потърсете решения за инфраструктурата на центровете за данни, които рационализират процесите на промяна. Функциите тук включват Потърсете решения за инфраструктурата на центровете за данни, които рационализират процесите на промяна. Функциите тук включват софтуер за автоматизация и функции за отчитане, които намаляват ръчните задачи и проследяват съответствието.

Леснота на използване и мащабируемост: Виждал съм как бизнесите бързо процъфтяват и DCIM софтуерът трябва да се адаптира към такива промени. Изберете интуитивни, лесни за използване решения, които се приспособяват към промените в дизайна на вашия център за данни.

В допълнение към тези ключови функции, аз гарантирам, че софтуерът DCIM предлага солидна поддръжка на клиентите и може да се интегрира с външни платформи за управление на ИТ.

12-те най-добри DCIM софтуера

След обширни проучвания, ето моите 12 най-добри решения за управление на инфраструктурата на центрове за данни:

1. Device42

чрез Device42

Device42 е DCIM решение без агент, признато за своите мощни възможности за автоматично откриване. Този софтуер е на първо място в моя списък заради своите всеобхватни функции за картографиране и проследяване.

Device42 се фокусира върху ИТ управлението в сложни среди на центрове за данни. Неговата сила се крие в подробното управление на активи и широката интеграция с различни ИТ системи, което се оказва полезно за операторите на центрове за данни.

Най-добрите функции на Device42:

Спестява време и намалява ръчните грешки с автоматизирания си инструмент за откриване на информация за ИТ активи и извличане на документация.

Предоставя незабавна информация за състоянието на инфраструктурата благодарение на обширното си централизирано хранилище.

Оптимизира работните процеси чрез безпроблемна интеграция с множество инструменти за управление на ИТ, като ITSM и CMDB решения.

Ограничения на Device42:

Сложните процеси на първоначална настройка и конфигуриране правят внедряването им продължителен процес.

Богатият набор от функции и дълбочината на функционалността могат да доведат до стръмна крива на обучение.

Ограничени функции за отчитане в сравнение с други DCIM софтуери

Цени на Device42:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Device42:

G2: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (60 отзива)

2. iTRACS DCIM

чрез Business Wire

iTRACS е софтуерно решение за управление на инфраструктурата на центрове за данни, което се отличава с управление на инфраструктурата чрез визуализация. Неговата способност да предоставя подробни графични представяния на множество центрове за данни улеснява процеса на вземане на решения.

Функциите на iTRAC са идеални за големи предприятия, които искат да подобрят ефективността на физическите си активи. Той е най-подходящ за управление на енергопотреблението, планиране на капацитета и картографиране на зависимостите.

Най-добрите функции на iTRACS:

Опростява управлението на конфигурацията и анализа на енергопотреблението с визуалния си интерфейс.

Предлага интеграции, които поддържат наблюдение в реално време и управление на пречките.

Предоставя подробен преглед на потока от данни и състоянието на инфраструктурата чрез подробни и персонализирани графики и диаграми.

Ограничения на iTRACS:

Неговите разширени функции са по-подходящи за големи предприятия.

Анализът и генерирането на информация изискват много ресурси.

Цени на iTRACS:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на iTRACS:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Nlyte

чрез Nlyte

Nylte е софтуерно решение, което набляга на автоматизацията и управлението на промените. То разполага с оптимизатори на енергията и мониторинг на активите, за да гарантира ефективна работа на центъра за данни и използване на ресурсите.

Nlyte оптимизира управлението на пречките с помощта на предсказуема интелигентност и контролни механизми, което прави работата на центъра за данни изключително лесна.

Най-добрите функции на Nlyte:

Елиминира комуникационните пропуски и координира дейностите между независими отдели с автоматизиран работен поток и управление на промените.

Предоставя широки възможности за интеграция с други ИТ системи, което позволява безпроблемен обмен на данни и координиране на процесите.

Осигурява висока точност при прогнозиране на жизнения цикъл на центъра за данни благодарение на опростеното планиране на капацитета.

Проследява всички промени в активите и KPI показателите с помощта на своите подробни инструменти за отчитане и визуални табла.

Ограничения на Nlyte:

Той предлага сравнително основен и остарял потребителски интерфейс в сравнение с други софтуерни опции.

Персонализирането на платформата, за да отговаря на конкретни работни процеси или изисквания, може да бъде предизвикателство и да изисква професионални услуги.

Времето за внедряване е дълго поради всеобхватния характер на софтуера и обширните изисквания за миграция на данни.

Цени на Nlyte:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Nlyte:

G2: 4. 3/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 20 отзива)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

чрез Schneider Electric

Друго изключително DCIM решение е EcoStruxure IT на IT хардуерния гигант Schneider Electric. Известен със своята платформа, базирана на облак, EcoStruxure IT осигурява мониторинг в реално време и IoT-базирани анализи, които оптимизират производителността на центъра за данни.

Ключови предимства са безпроблемната интеграция с съществуващата инфраструктура и мощните възможности за дистанционно управление. С подробна информация за консумацията на енергия и управлението на инциденти, Schneider Electric ефективно намалява прекъсванията и осигурява ефективност, устойчивост и трайност.

Най-добрите характеристики на Schneider Electric EcoStruxure IT:

Предлага дълбока интеграция с електрозахранващите и охладителните системи на Schneider Electric, както и с хардуера на ИТ инфраструктурата, което позволява унифицирано управление и контрол.

Поддържа дистанционно наблюдение и управление на етажа на центъра за данни и крайните обекти, подобрявайки видимостта и контрола в географски разпръснати местоположения.

Осигурява мащабируемост, за да отговори на растежа на центъра за данни и променящите се нужди.

Ограничения на Schneider Electric EcoStruxure IT:

Поддръжката за хардуер на трети страни е ограничена, което потенциално ограничава използването му в хетерогенни среди.

Управлението на оборудване, което не е на Schneider Electric, в EcoStruxure IT може да изисква допълнителни усилия за интеграция.

Цени на Schneider Electric EcoStruxure IT:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Schneider Electric EcoStruxure IT:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. ManageEngine OpManager

чрез ManageEngine OpManager

Ако търсите решение, специализирано в мониторинг на мрежи, ManageEngine OpManager е точно това, от което се нуждаете. Този DCIM софтуер извършва обширен мониторинг на мрежови устройства като рутери, суичове, защитни стени и балансиращи устройства.

ManageEngine е известен със своята простота и достъпност, без да прави компромиси с качеството на функциите.

Най-добрите функции на ManageEngine OpManager:

Предоставя основни DCIM функции, като проследяване на активи, мониторинг на електрозахранването и мониторинг на околната среда, на достъпна цена.

Разполага с над 2000 показателя за производителност, интуитивни табла и интелигентни отчети.

Корелира суровите мрежови събития, филтрира нежеланите събития и представя значими предупреждения на оператора с надеждно управление на грешките.

Ограничения на ManageEngine OpManager:

Той не предлага толкова всеобхватни функции, колкото другите.

Не е подходящ за сложни среди и предлага относително ограничена мащабируемост.

Основният му фокус върху мониторинг на мрежата го прави по-малко подходящ за среди с разнообразни изисквания към инфраструктурата.

Цени на ManageEngine OpManager:

Безплатно: 30-дневен пробен период

Стандартна версия: Започва от 95 USD/година (за двама потребители, без добавки)

Професионална версия: Започва от 145 USD/година (за двама потребители, без добавки)

Вечна лицензия: Започва от 11 545 долара (без поддръжка)

Enterprise edition: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ManageEngine OpManager:

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

6. Hyperview DCIM

чрез Hyperview

Hyperview е облачен DCIM софтуер, чиято цел е да осигури мащабируемост, гъвкавост и достъпност. За разлика от традиционните локални решения, този софтуер се внедрява бързо и е подходящ за предприятия от всякакъв мащаб.

Hyperview предлага и интуитивен интерфейс и лесна навигация, което улеснява почти незабавното започване на работа. Тъй като е базиран в облака, той улеснява сътрудничеството, достъпа и актуализациите на производителността в реално време.

Най-добрите функции на Hyperview DCIM:

Поддържа централизирана инвентаризация и проследява жизнения цикъл на оборудването.

Помага за оптимизиране на използването на пространството, енергията и охлаждането за бъдещо разрастване с помощта на специален модул за планиране на капацитета.

Разполага с персонализируем табло за управление, което предоставя информация за състоянието и производителността на центъра за данни.

Ограничения на Hyperview DCIM:

Той разчита на стабилна интернет връзка, тъй като е облачно базирано решение.

Чувствителните данни се съхраняват извън обекта, което може да противоречи на конкретни политики за сигурност на някои предприятия.

Hyperview е сравнително по-малко адаптируем от други софтуерни решения за DCIM.

Цени на Hyperview DCIM:

2 долара на година за всеки актив (минимум 300 актива)

Оценки и рецензии за Hyperview DCIM:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. IBM Turbonomic

чрез IBM Turbonomic

След като прегледах инструментите за управление на инфраструктурата на центровете за данни (с акцент върху управлението на ресурсите), установих, че IBM Turbonomic е подходящ избор. Неговата автоматизация, базирана на изкуствен интелект, позволява на бизнеса да оптимизира ИТ системите и да гарантира ефективно разпределение на ресурсите за максимална производителност.

Той е идеален и за управление на активите на центровете за данни и контрол на консумацията на енергия. Фокусът на Turbonomic върху управлението на жизнения цикъл и мониторинга на мрежата го прави цялостно решение за максимизиране на ефективността и спестяване на разходи.

Най-добрите характеристики на IBM Turbonomic:

Автоматичната и непрекъсната оптимизация в облака помага на бизнеса да повиши ефективността си.

Определя подходящите действия за ресурсно осигуряване в подходящия момент с помощта на своите AI-базирани прозрения.

Персонализира конфигурациите и ефективно осигурява физическата инфраструктура в реално време.

Ограничения на IBM Turbonomic:

Предлага само годишни цени, което затруднява бизнеса да прецени дали е подходящ за него.

Преди употреба се изискват обширни познания в областта на DCIM или специализирано обучение.

Цени на IBM Turbonomic:

На място/хибриден: Започва от 3271 USD/година

Само за облак: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM Turbonomic:

G2: 4,5/5 (над 230 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. FNT Command

чрез FNT Command

FNT Command е софтуер за управление на инфраструктурата на центрове за данни, който предлага всеобхватни възможности за моделиране на данни и управление на мрежовата инфраструктура. Той е особено подходящ за големи предприятия и телекомуникационни компании с комплексни ИТ и мрежови среди.

FNT Command се фокусира върху подпомагането на бизнеса да получи контрол над цялата си ИТ среда.

Най-добрите функции на FNT Command:

Създава подробни и точни представяния на ИТ и мрежовите инфраструктури за по-добро планиране и вземане на решения.

Предоставя изчерпателни инструменти за управление на мрежови активи, връзки и зависимости, улеснявайки ефективното планиране и оптимизиране на мрежата.

Предлага цялостен поглед върху управлението на операциите , за да идентифицира и разреши потенциални проблеми проактивно.

Ограничения на FNT Command:

По-труднодостъпни за по-малки организации с ограничен бюджет

Адаптирането на FNT Command към конкретни работни процеси или изисквания изисква значителна конфигурация и експертиза.

Изисква се дълъг период на обучение

Цени на FNT Command:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FNT Command:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Atlassian Data Center

чрез Atlassian

За тези, които искат да управляват голям обем от критични за мисията ИТ операции, Atlassian Data Center е идеалното решение. Спецификата на този DCIM софтуер е в това, че осигурява мащабируемост и сигурност. Той позволява сътрудничество и безпроблемно управление на сложни работни процеси без значителни проблеми с прекъсвания.

С всички тези функции Atlassian Data Center е най-подходящ за мащабни операции и организации.

Най-добрите функции на Atlassian Data Center:

Осигурява непрекъснат достъп до критични приложения като Jira Software и Confluence дори при инфраструктурни проблеми или поддръжка.

Справя се без проблеми с увеличената потребителска натовареност и обема на данни

Предлага контрол на сигурността на корпоративно ниво и защита на данните за чувствителна информация.

Ограничения на Atlassian Data Center:

Има висока степен на сложност и изисква мениджъри на центрове за данни за внедряване.

Богатите функции идват с висока цена

Предлага ограничен фокус върху специализирани DCIM приложения като консумация на енергия.

Цени на Atlassian Data Center:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Atlassian Data Center:

G2: 4. 4/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Sunbird DCIM

чрез Sunbird DCIM

Sunbird DCIM е софтуерно решение, което е най-подходящо за управление на енергопотреблението. Неговите всеобхватни функции включват проследяване на потреблението в реално време и автоматизация за справяне с потенциални прекъсвания.

Софтуерът предлага всички свои функции в прост, но интуитивен интерфейс. Sunbird DCIM включва също така мониторинг на околната среда и анализ и управление на работното време.

Най-добрите характеристики на Sunbird DCIM:

Предоставя незабавна информация за състоянието и производителността на центъра за данни.

Ефективно оптимизира ресурсите като пространство, енергия и охлаждане чрез прогнозно моделиране и анализ на сценарии.

Проследява жизнения цикъл на цялото оборудване, включително ИТ активи, електрозахранване и инфраструктура за охлаждане.

Ограничения на Sunbird DCIM:

Фокусът е ограничен до голяма степен до консумацията на енергия.

Интеграциите често изискват персонализирано разработване.

Цените са по-високи за тези, които не се фокусират основно върху енергопотреблението.

Цени на Sunbird DCIM:

Power IQ DCIM мониторинг: 5,50 $/месец на възел

dcTrack DCIM операции: 17,50 $/месец за шкаф

Пакет DCIM: 25,65 $/месец на шкаф

Оценки и рецензии за Sunbird DCIM:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 160 рецензии)

11. Cormant-CS DCIM

чрез Cormant

Cormant-CS е софтуерно решение, фокусирано върху мобилността в управлението на инфраструктурата на центровете за данни. То се отличава с създаването на 3D модели на центрове за данни, а тази специализация се разпростира и върху информация в реално време за използването на пространството, консумацията на енергия и термичните условия.

Cormant-CS е предпочитан от компаниите, които искат да максимизират ефективността на центровете за данни и да планират бъдещо развитие.

Най-добрите характеристики на Cormant-CS DCIM:

Улеснява интуитивното планиране и управление чрез подробни и точни 3D представяния на средата в центровете за данни.

Оптимизира процесите на промяна и гарантира съответствие с автоматизирани работни потоци и одобрения.

Предоставя мощни инструменти за анализ и адаптиране на стратегиите за ИТ инфраструктурата в реално време.

Ограничения на Cormant-CS DCIM:

Включва обширно внедряване и разгръщане

Овладяването на пълната функционалност и характеристики на Cormant CS изисква дълъг процес на обучение.

Ценовите опции не са подходящи за по-малки организации.

Цени на Cormant-CS DCIM:

Абонамент за стартови пакет: Започва от 7200 USD/година

Стартови пакет с безсрочна лицензия: Започва от 13 999 долара

Решения за над 1500 актива: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Cormant-CS DCIM:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. Vertiv Trellis

чрез Vertiv

Vertiv Trellis предлага софтуерни решения DCIM, фокусирани върху максимизиране на ефективността и работоспособността. Софтуерът е специализиран в персонализирани системи като Environet™ и Environet™ Alert.

Vertiv Trellis осигурява цялостно наблюдение в реално време и планиране на капацитета, което е идеално за компании, които искат да оптимизират управлението на енергията си.

Най-добрите характеристики на Vertiv Trellis:

Предлага проактивно откриване на проблеми и бърза реакция на потенциални проблеми с мониторинг в реално време.

Идентифицира областите на енергийно разхищение и помага за прилагането на стратегии за оптимизиране на околната среда и разходите чрез визуални табла.

Ограничения на Vertiv Trellis:

Сложни системи на трети страни и интеграция на инструменти

Нивата и отзивчивостта на поддръжката могат да варират в зависимост от конкретното избрано решение.

Цени на Vertiv Trellis:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vertiv Trellis:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Специализираният DCIM софтуер е от съществено значение за укрепването на инфраструктурата и оперативната ефективност. Въпреки това, инструментът, базиран на проекти, като ClickUp, може да промени правилата на играта, особено при съгласуването на ИТ системите с по-широкия бизнес.

С богатите си функции ClickUp се фокусира върху оптимизиране на работните процеси и подобряване на сътрудничеството.

Тези възможности са от решаващо значение за ефективното управление на инфраструктурата. Те помагат също така на бизнеса да управлява ИТ и други операции, като CRM и HR.

Ето как ClickUp функционира като инструмент за управление на ИТ проекти, за да оптимизира операциите, капацитета и състоянието на инфраструктурата:

Повишете ефективността с управление на задачите

С помощта на DCIM анализи в реално време е от жизненоважно значение да се изпълнят задачите, които произтичат от тях, като планирани прекъсвания и ъпгрейди. ClickUp предлага цялостен набор от функции за управление на задачите, които улесняват този процес.

Създавайте, делегирайте и проследявайте задачи безпроблемно за ефективно управление на промените с ClickUp Tasks

ClickUp Tasks е функция за управление на задачи, идеална за справяне с всякакви промени, свързани с ИТ инфраструктурата. Тя помага за оптимизиране на изпълнението и проследяването на задачите с функции за незабавно създаване и делегиране на задачи.

ClickUp Tasks улеснява и управлението на промените с визуализацията на напредъка на задачите в реално време. Това създава отчетна и прогресивна ИТ среда.

Оптимизирайте операциите с помощта на стандартизирани рамки

Управлението на рутинната поддръжка и планирането на проекти може да бъде досадно и повтарящо се. Ето защо е от решаващо значение да имате рамка за оптимизиране на всички оперативни задачи.

ClickUp предлага редица лесни за употреба ИТ шаблони, с които да стандартизирате бизнес процесите си.

Изтеглете този шаблон Стандартизирайте ИТ проектите и работните процеси, за да повишите производителността и точността с шаблона за план на проекта на центъра за данни ClickUp.

Шаблонът за план на проект за център за данни на ClickUp е моето предпочитано решение за оптимизиране на всички проекти, свързани с ИТ пътната карта. Той също така помага за подобряване на ИТ инфраструктурата и капацитета за планиране и съгласува действията с ИТ целите.

Функциите за спринт и етапи на шаблона помагат за разделянето на проектите на управляеми фази. Той включва и изгледи като „Пътна карта за миграция“ и „Проект Гант“ за ясно разпределение на ресурсите. Освен това платформата ClickUp разполага с функции за сътрудничество в реално време, които насърчават работата в екип и отговорността.

Когато вашите DCIM инструменти отбележат промени в потреблението на енергия и потока от данни, е от жизненоважно значение да информирате всички заинтересовани страни. В този момент комуникационните инструменти не трябва да са на повече от едно кликване разстояние.

ClickUp разполага със специален инструмент за включване на заинтересованите страни и екипите, които срещат затруднения, за бързо действие.

Насърчавайте безпроблемната комуникация в ИТ екипите и улеснете бързото решаване на проблеми с ClickUp Chat

ClickUp Chat е комуникационна функция, която е отлична за проактивно споделяне на информация. Когато дойде време да споделите отчети и да започнете задачи, този инструмент гарантира, че всички са на една и съща страница.

ClickUp Chat предлага функции за незабавно маркиране и богати възможности за отстъпки. Той ви помага да подчертаете незабавно приоритета на вашите ИТ актуализации и да препратите всяка от актуализациите на съответните заинтересовани страни. Той ви позволява също да създавате задачи в чата и да делегирате.

Интегрирайте информацията с табла за управление

DCIM софтуерът предоставя информация за състоянието на ИТ инфраструктурата и статуса на центъра за данни. Аналитичният табло е най-добрият начин да визуализирате как тези ИТ показатели се отнасят към вашите бизнес проекти.

Инструментите за визуализация на ClickUp помагат за бързо и лесно споделяне на информация.

Получете информация в реално време за ИТ операциите и напредъка на проектите с ClickUp Dashboards

За тези, които искат да персонализират ИТ показателите с визуализации, ClickUp Dashboards е идеалният избор.

С интегриран инструмент за управление на центъра за данни, ClickUp Dashboards предава информация в реално време. Можете лесно да визуализирате графики и диаграми за потреблението на енергия и данните за използването на сървърите, което ви помага да получите представа за цялата ИТ инфраструктура с един поглед.

ClickUp Dashboards ви позволява също да превърнете всяка информация в задача. Този подход дава възможност на ИТ екипите да започнат незабавно да отстраняват всякакви пропуски в инфраструктурата.

Автоматизирайте отчитането с AI

DCIM софтуерът генерира огромно количество данни. ClickUp предлага на бизнеса персонализирано AI решение, за да гарантира, че данните от DCIM софтуера се използват в пълния им потенциал.

Използвайте изкуствен интелект и автоматизирайте рутинните задачи по отчитане и работните процеси с ClickUp Brain

ClickUp Brain е идеалният инструмент за компании, които търсят нещо повече от основна автоматизация. Този софтуер е идеален за подобряване на ИТ инфраструктурата, от незабавни обобщения до стратегии за оптимизация.

ClickUp Brain ви позволява също да прогнозирате бъдещите нужди от ресурси въз основа на тенденциите в използването. Той дава възможност на бизнеса да генерира незабавно обобщения на проектите въз основа на най-новите данни от DCIM и ви помага да следите състоянието на ИТ инфраструктурата с автоматизирани отчети и анализи.

Отивайки още по-далеч, ClickUp предлага и специално решение за управление на ИТ, което ще оптимизира вашите операции.

Управлявайте работните натоварвания, рационализирайте задачите по управление на промените и оптимизирайте ИТ инфраструктурата си с ClickUp IT PMO

ClickUp IT PMO е решение за управление на ИТ проекти, което е идеално за превръщане на DCIM информацията в реални задачи и потенциални подобрения.

IT PMO незабавно намалява ръчните задачи с автоматизирани работни потоци и отчети. Той предлага разпределение на ресурсите и управление на задачите в реално време, за да гарантира навременното завършване на проектите. ClickUp IT PMO също така организира вашите данни с централизирано съхранение в облака, осигурявайки незабавен достъп до всички функции на платформата.

Най-добрите функции на ClickUp:

Оптимизирайте сложните ИТ проекти в управляеми фази с цялостно управление на задачите.

Автоматизирайте рутинните ИТ задачи, генерирайте незабавни анализи и максимизирайте оперативната ефективност с ClickUp Brain.

Визуализирайте напредъка на поддръжката и разпределението на ресурсите чрез персонализирани табла.

Улеснете безпроблемната комуникация и сътрудничеството между ИТ екипите и заинтересованите страни с ClickUp Chat.

Интегрирайте ги с популярни ИТ инструменти и DCIM софтуер, за да създадете единна екосистема за управление на проекти.

Ограничения на ClickUp:

Може да отнеме малко време, докато се запознаете с неговите обширни функции.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с екипа : Свържете се с екипа по продажбите за персонализирано решение.

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4200 отзива)

Оптимизирайте управлението на инфраструктурата с ClickUp

DCIM софтуерът помага на бизнеса да оптимизира своите ИТ активи и да използва по-добре инфраструктурните ресурси. 12-те опции, които сме обхванати, плюс инструмент за управление на проекти, правят адаптирането и изпълнението на ИТ стратегии безпроблемно.

С живи табла и AI капацитетно планиране, ClickUp е чудесен избор за интегриране на DCIM във вашия бизнес.

Не чакайте! Регистрирайте се в ClickUp още днес!