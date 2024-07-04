Как да се възползвате от експертите по дадена тема на работното място

„60% от съдържанието в интернет е дублирано“, казва Гари Илиес, анализатор на тенденциите в Google Webmaster.

Как да намерите ценни съвети за сложни проекти или иновативни бизнес идеи, когато почти всички усвояват едни и същи техники или идеи?

Влизат експертите по темата (SME)!

Да предположим, че стартирате нова маркетингова кампания за най-модерния технологичен продукт. МСП в областта на брандирането или маркетинга на технологични продукти може да ви помогне да намерите и дефинирате вашата ценностна предложения.

И това е само един пример. Освен практическо наставничество и насоки, включването на експерти по дадена тема в проектите често може да ви отведе до уникални, неизползвани възможности.

Въпреки това е от съществено значение да се очертае ясно и да се насочи тяхната роля в рамките на даден проект, за да могат да ви помогнат по най-добрия възможен начин.

В този блог ще обсъдим експертите по дадена тема, тяхната роля и как те могат да допринесат за успеха на даден проект.

Какво е експерт по дадена тема?

Експертът по дадена тема (SME) е лице с дълбоки и специализирани знания, умения и опит в конкретна област.

Те могат да ви помогнат да се ориентирате в нюансите на вашата област, като предоставят безценна информация за специфични за отрасъла проучвания, подобряване на процесите и управление на проекти.

Тъй като са прекарали години в усъвършенстване на знанията си в конкретна област, те могат да предоставят уникални познания за проблем в нишова индустрия, с който иначе бихте се сблъскали.

Макар че понятието „експерт по дадена тема“ (SME) може да изглежда ново, основната идея съществува от векове. Дори в древна Гърция всички знаеха към кого да се обърнат за най-добър съвет по философия (помислете за Сократ!). Те бяха първите SME, макар че тогава не ги наричахме така. През 20-ти век възникването на сложни области като психологията и мениджмънта създаде нужда от хора с формализирана експертиза, които да произвеждат автомобили или да организират групи от хора за работа във фабрики (помислете за Хенри Форд). Тези експерти изиграха жизненоважна роля във формирането на всичко – от образованието до бизнес практиките, като например осемчасовия работен ден.

Не можем да пренебрегнем и ролята на Първата и Втората световна война, които допълнително подчертават значението на специализираните познания в областта на прогнозирането на времето, географските познания и по-добрите технологии за летене.

Самият термин „МСП“ вероятно е измислен в средата на 20-ти век, но концепцията за хора, притежаващи дълбоки познания и използващи ги, за да напътстват другите, съществува от много дълго време.

Нишовите знания на МСП обикновено се придобиват чрез:

Богат опит

МСП от години се справят с трудни предизвикателства в съответните си отрасли, откриват най-добрите инструменти и техники в отрасъла и придобиват умения за решаване на сложни проблеми с уникални подходи. Те също така вероятно са иноватори или лидери в експериментирането в конкретна област. С дълбокото си ноу-хау в отрасъла, те могат да предложат творчески решения по-бързо от генералистите.

Например, мениджър на строителен проект с десетилетия опит в областта може да бъде уникален МСП за инструменти за изграждане на софтуерни екипи, специално предназначени за строителната индустрия.

Строго образование

Освен опит, МСП имат и висше образование или специализирани сертификати, които им помагат да придобият технически умения. Например, в проектни роли сертификатът Project Management Professional (PMP) показва солидна основа в методите за управление на проекти, управление на екипи и комуникация със заинтересованите страни.

Ето няколко примера за това как МСП допринасят за различни индустрии:

Технологичен сектор: МСП разработват иновативни решения и разрешават сложни проблеми. Например, МСП в областта на киберсигурността предвиждат тактиките на хакерите и разработват авангардни защитни системи за защита на критични системи.

Производство: МСП оптимизират производствените процеси и осигуряват контрол на качеството въз основа на организационните цели. Инженерите по роботика, като МСП, не се ограничават само с програмирането на роботи. Те анализират производствените линии, идентифицират пречките и оптимизират процесите за максимална ефективност и качество.

Финансови услуги: МСП във финансовия сектор се ориентират в нормативната уредба и управляват риска. Например, служителите, отговарящи за съответствието, разшифроват сложни правила, дават съвети за стратегии за намаляване на риска и осигуряват гладкото протичане на финансовите операции в рамките на законовите ограничения.

Ролята на експерта по дадена тема

Експертите по дадена тема са ценен ресурс във всяка индустрия благодарение на задълбочените си познания и опит.

Ролите на МСП обикновено се разделят на три основни категории:

1. Споделяне на знания и образование

Разпространяване на знания : МСП служат като хранилища на знания в своите организации, споделяйки експертни знания и информация с колеги и : МСП служат като хранилища на знания в своите организации, споделяйки експертни знания и информация с колеги и членове на управителния комитет с помощта на шаблони за база от знания. Това може да означава създаване на материали за обучение, изнасяне на презентации или провеждане на сесии за споделяне на знания.

Менторство и коучинг : МСП насочват и обучават по-малко опитни членове на организацията, за да създадат с времето група от вътрешни експерти. Това създава култура на непрекъснато учене в рамките на организацията.

Да бъдеш в крак с най-новите тенденции: Те се информират за най-новите тенденции и развития в своя бранш, включват новопридобитите знания в работата си и ги споделят с организацията, когато е необходимо.

2. Решаване на проблеми и вземане на решения

Анализиране на сложни проблеми : МСП се отличават в разбиването на сложни проблеми на по-малки компоненти, идентифицирането на основните причини и оценяването на потенциалните решения. Дълбокото им разбиране им позволява да оценяват рисковете и резултатите по-точно.

Стратегически насоки : Експертите по дадена тема са стратегически мислители. Те предоставят ценна информация и препоръки за стратегическо и основано на данни вземане на решения.

Осигуряване на качеството: Осигуряването на качеството в организациите чрез дефиниране и поддържане на високи стандарти за качество, одит на съществуващите процеси, идентифициране на потенциални пречки и препоръчване на мерки за оптимизиране на процесите – всичко това се извършва от МСП.

3. Сътрудничество и комуникация

Преодоляване на различията: МСП действат като връзка между техническите екипи (например екип за разработка на софтуер) и нетехническите екипи (маркетинг екип). Те обясняват сложни концепции на прост език, за да подобрят разбирането и съгласуваността между всички заинтересовани страни. Това спомага за ясната комуникация между отделите.

Сътрудничество с други експерти: Ще видите, че МСП често си сътрудничат с други експерти от своята област или с експерти от допълващи дисциплини. Такива сътрудничества водят до разработването на иновативни решения за сложни проблеми. Например, ако екип от биомедицински инженери (МСП в областта на проектирането на медицински устройства) си сътрудничи за създаването на персонализирано приложение за здравеопазване, ще им е необходим МСП в областта на здравеопазването, който да предостави информация, свързана със здравето. Ще е необходим и SME по сигурност на данните, за да се гарантира безопасното събиране, съхранение и управление на личните данни на потребителите.

Външна комуникация: Понякога МСП представляват своите организации на отраслови събития или конференции и споделят своя опит с широка аудитория.

Изпълнявайки тези отговорности, МСП стимулират иновациите, помагат при вземането на стратегически решения и гарантират успеха на проектите.

Примери за сценарии за МСП

МСП съществуват във всички области, но ето няколко примера, илюстриращи тяхната роля в различни индустрии:

Технически писател: МСП в областта на техническото писане се фокусира върху специализиране в конкретен МСП в областта на техническото писане се фокусира върху специализиране в конкретен софтуер или език за програмиране, базиран на знания , като създава ясни и кратки ръководства за потребители или API документация за разработчици. Дълбокото им разбиране на технологията гарантира, че документацията е точна, изчерпателна и пригодена за целевата аудитория.

Продуктов мениджър: МСП в областта на продуктовия мениджмънт за система за управление на съдържанието (CMS) притежава задълбочено разбиране за характеристиките и функционалностите на платформата. Те използват тези знания, за да гарантират, че съдържанието, ориентирано към продукта, отговаря на специфичните нужди на потребителите.

SEO специалист: Оптимизацията за търсачки (SEO) е обширна област и експертният опит може да бъде адаптиран към различни индустрии. Например, експерт по SEO в областта на електронната търговия може да има задълбочени познания за оптимизацията на продуктови страници, намеренията на потребителите и анализа на конкурентите в онлайн търговията. Те използват тези знания, за да разработват и прилагат стратегии за повишаване на видимостта на уебсайта при търсене на подходящи продукти.

Всички сме виждали зашеметяващите изображения от телескопа „Джеймс Уеб “. Не знаем обаче историята на експертния опит, който определя богатите, живи цветове на космоса. Разработени под ръководството на разработчика на научни визуализации Алиса Паган и старшия разработчик на изображения на данни Джоузеф ДеПаскале в Института за наука за космически телескопи (STSI) в Балтимор, тези изображения са съединени като пъзел, като се използват множество изходи от телескопа. Ето какво казва Паган за процеса: „Има и художествени принципи, които трябва да следвате, когато си кажете: „Това просто не се чете“. И въпросът е, че след като са изпълнили обективната част, [някой] може да стигне до различно заключение. И мисля, че част от забавлението е, че има различни начини за представяне на данните.“ Как решават най-точния начин за представяне на изображенията? Изследователи от цял свят се включват, за да гарантират, че изображенията подчертават научната стойност на наблюденията. „Това е процес на взаимно съгласуване, за да се гарантира, че науката е в основата на изображението и че то илюстрира откритието“, казва Паган.

МСП срещу консултант

Отговорностите на МСП често се припокриват с тези на бизнес консултанта. Тези две роли обаче са доста различни. Ето разбивка на ролите и отговорностите на МСП и консултантите:

МСП: Споделяне на знания, решаване на проблеми в тяхната специфична област и участие в текущи операции.

МСП: Споделяне на знания, решаване на проблеми в тяхната специфична област и участие в текущи операции.

Участие в проекта: МСП: Участват през целия проект, като предлагат постоянни насоки Консултант: Често се привлича, за да дава препоръки за конкретни фази на проекта

МСП: Участват в целия проект, като предлагат постоянни насоки.

Сътрудничество: МСП: Често си сътрудничат тясно с вътрешни екипи, интегрирайки своя опит в съществуващите работни процеси Консултант: Може да си сътрудничи с вътрешни екипи по време на проекта, но основният му фокус е върху предоставянето на препоръки и може да има по-малко практическо и продължително участие

МСП: Често си сътрудничат тясно с вътрешни екипи, интегрирайки своя опит в съществуващите работни процеси.

Например, инженер по производствени процеси (МСП) помага за подобряване на ефективността на конкретен завод, в който се произвежда само един продукт. От друга страна, консултантът по производство оценява цялостните производствени практики и принципи и предлага идеи за подобрения.

Ограниченията на експертния опит по дадена тема

Макар че експертите по конкретни теми (SME) предлагат безценни знания и информация, важно е да се признае, че експертният опит може да има и обратна страна. Нека разгледаме някои потенциални рискове и начини за тяхното намаляване:

Недостатъци на експертния опит

Ограничена перспектива: Макар МСП да притежават задълбочени познания, те може да имат затруднения да видят цялостната картина. Те може да имат тунелно виждане, а фокусът им върху конкретната област на експертиза може да ги накара да пропуснат алтернативни подходи, които човек с по-широко разбиране за маркетинга би могъл да идентифицира. Например, МСП в областта на Meta Ads може да е толкова фокусирано върху оптимизирането на рекламни кампании за кликове или конверсии, че да не вземе под внимание органичните възможности и канали за популяризиране на марката, което да доведе до ниска възвръщаемост на инвестициите за всички маркетингови дейности.

Прекалено усложняване на процесите: МСП могат да се фокусират прекалено върху постигането на съвършенство, което може да усложни процесите или да доведе до използването на висококомплексни инструменти, което от своя страна води до повишени разходи за организациите и забавяне в постигането на целите на проекта.

Намаляване на тези ограничения Насърчавайте интердисциплинарното сътрудничество: Насърчавайте сътрудничеството между МСП и професионалисти с различен опит. Чрез насърчаване на интердисциплинарното сътрудничество МСП научават различни гледни точки, което им помага да мислят за алтернативни решения.

Отворена комуникация: Създайте култура на непрекъснато учене, която е отворена за обратна връзка както за МСП, така и за по-широкия екип. Това помага на МСП да се информират за развитията извън тяхната непосредствена област, като същевременно предоставя на екипа основни познания за областта на експертиза на МСП. Накратко, експертният опит е като нож с две остриета. Макар че той изостря способността ви да се отличавате в дадена област, той може също така да ви лиши от нови идеи и перспективи. Затова бъдете отворени, запазете любопитството си и винаги бъдете готови да учите и да се развивате, докато работите с МСП.

Може ли изкуственият интелект да замести МСП?

С развитието на изкуствения интелект може да се чудите дали той в крайна сметка ще замести изцяло експертите по конкретни теми (SME). Отговорът вероятно е не, поне не в близко бъдеще. Ето защо:

Човешка преценка и креативност: МСП принасят човешка преценка, интуиция и креативност в решаването на проблеми. Те могат да предвидят дългосрочното въздействие на дадено решение. Въпреки това, макар че изкуственият интелект може да анализира данни и да идентифицира модели, той може да се затрудни с задачи, изискващи критично мислене.

Разбиране на контекста: МСП разбират нюансите в своята област и могат да интерпретират ситуации в по-широк контекст. Изкуственият интелект може да има затруднения при отчитането на тези сложности.

Развиващо се знание: Областите се развиват постоянно, а МСП могат да се информират чрез непрекъснато обучение. Макар че изкуственият интелект може да се учи от данни, може да се наложи човешка намеса за включването на нова информация, което го прави неефективен без човешка подкрепа.

Въпреки това, изкуственият интелект може да бъде мощен инструмент за МСП. Изкуственият интелект може:

Автоматизирайте повтарящите се задачи: Автоматизацията, базирана на изкуствен интелект, позволява на МСП да посветят времето и капацитета си на стратегическо мислене и решаване на проблеми.

Анализирайте големи масиви от данни: Изкуственият интелект е ефективен при обработката на огромни обеми данни и извличането на информация, която подпомага вземането на решения за МСП.

Подкрепа за научните изследвания и иновациите: ИИ може да помогне на МСП при анализа на голям брой комбинации и резултати за разработването на комплексни решения.

Бъдещето вероятно включва сътрудничество между МСП и изкуствения интелект, като всеки от тях използва своите силни страни, за да постигне оптимални резултати.

Как да извлечете максимална полза от експертите по дадена тема на работното място?

Дълбоките познания и опит на МСП могат да ви помогнат да преодолеете сложни предизвикателства, да подобрите значително резултатите от проектите, да подпомогнете стратегическото вземане на решения и да подобрите общата продуктивност на екипа.

Ето как можете да използвате ефективно тяхната експертиза:

Идентифициране и документиране на експертния опит

Първата стъпка е да разберете специфичните знания, с които разполага всеки МСП.

Този шаблон ви помага да определите целите на проекта и да идентифицирате кои умения на МСП съответстват на целите. Той насърчава управлението на уменията, като ви помага да идентифицирате потенциални пропуски в уменията в рамките на организацията и да намерите области за подобрение.

Подобрете проследяването на уменията на МСП и повишете ефективността на проектите.

Улесняване на споделянето на знания

Насърчавайте МСП да споделят знанията си с останалата част от организацията. Това може да стане чрез официални обучения, менторски програми или дори неформални обяди за споделяне на знания.

Шаблонът на базата от знания на ClickUp може да бъде ценен инструмент за МСП за документиране на тяхната експертиза и създаване на централно хранилище на информация, достъпно за целия екип. Шаблонът помага за създаването на цифрова библиотека с често задавани въпроси и полезни идеи, което улеснява различни екипи да намират ценна информация.

Създайте и организирайте цифрова библиотека с информация.

Активна комуникация и сътрудничество

Поддържайте отворени канали за комуникация с вашите МСП. Редовно искайте тяхното мнение по проектите и ги насърчавайте да задават въпроси. Инструменти за сътрудничество могат да улеснят гладката комуникация и да гарантират, че всички са на една и съща страница.

Съобщете ясно очакванията си на екипа си и се уверете, че работните часове се попълват навреме

Уважавайте и признавайте приноса им

Оценете стойността, която МСП носят на екипа. Покажете признателност за техния принос и експертни познания. Това може да стане чрез публично признание, предоставяне на възможности за професионално развитие или просто чрез активно изслушване на техните идеи.

Как да станете експерт по дадена тема (SME)

Мечтали ли сте някога да бъдете най-търсеният човек в своята област? Да станете експерт в дадена област е удовлетворяващо пътуване, което ви позволява да окажете реално влияние в своя бранш, като приложите знанията си. Ето как да започнете:

Усъвършенствайте уменията си

Овладейте основите: Потопете се в основните концепции на вашата област. Четете книги, статии и научни трудове, за да изградите солидна основа по дадена тема. Не се страхувайте да предизвиквате разбиранията си и да задавате въпроси.

Мислете като професионалист: Развийте своите аналитични умения, като използвате Развийте своите аналитични умения, като използвате шаблони за матрици на умения , за да решавате проблеми и да вземате информирани решения. Упражнявайте се да разбивате сложни теми на по-малки, по-лесно управляеми части. Идентифицирайте модели, проучете различни гледни точки и обмислете потенциалните рискове и решения за конкретни индустрии.

Обсъдете го: Научете се да обяснявате сложни идеи ясно, както писмено, така и устно. Адаптирайте стила си на общуване към аудиторията си. Използвайте прост език и аналогии, когато е необходимо, и бъдете готови да разясните техническите концепции на тези, които имат по-задълбочени познания.

Бъдете любознателни: Фокусирайте се върху Фокусирайте се върху гъвкавото учене . Участвайте в семинари, слушайте подкасти и се информирайте за най-новите тенденции във вашата област, за да придобиете професионален опит. Търсете възможности да разширите знанията си извън основната си област на експертиза. Тази всестранност ще ви позволи да правите връзки между различни идеи и да внесете свежи перспективи в работата си.

Изградете своята надеждност

Споделете идеите си: Напишете статии, направете презентации или дори създайте блог, за да покажете знанията си в социалните платформи и да се представите като експерт в областта.

Решавайте реални проблеми: Поемете проекти в конкретна област, които ви позволяват да тествате уменията си. Например, ако сте МСП в областта на маркетинга, можете да консултирате стартираща компания за разработване на стратегия за навлизане на пазара.

Свържете се с най-добрите: Взаимодействието с други експерти във вашата област или сътрудничеството по нововъзникващи проекти може да бъде добър начин да се информирате за новите иновации във вашата област и да изградите широка мрежа от професионалисти със сходни интереси. Например, МСП в областта на науката за данните може да участва в онлайн форуми, за да обсъжда нови техники за машинно обучение и да сътрудничи по проекти с отворен код с други учени в областта на данните.

Получете сертификат: В някои области сертификатите могат да придадат тежест на вашия опит. Например, можете да се възползвате от сертификат за професионалист в областта на човешките ресурси (PHR), ако искате да станете МСП в областта на човешките ресурси.

Бъдете винаги на върха

Намерете своята ниша: Вместо да бъдете генералист, изберете специализация в своята област, за да станете експерт. Ако сте генералист в областта на маркетинга, можете да се специализирате в маркетинга в социалните медии за здравния сектор, за да станете МСП.

Намерете ментор: Учете се от някой, който вече е експерт във вашата област. Той може да ви напътства и да сподели своите познания. Например, ако сте копирайтър, потърсете и се учете от утвърдени лидери в областта на копирайтинга чрез техните онлайн курсове, профили в социалните медии, книги или дори лични събития в бранша.

Никога не спирайте да се учите: Участвайте в конференции, посещавайте онлайн курсове и бъдете в крак с най-новите тенденции. Помислете за придобиване на по-висока степен, като MBA по маркетинг, или специализирано обучение, като например буут камп с фокус върху маркетинг, базиран на данни, за да задълбочите знанията си.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за цели за обучение и развитие на ClickUp, за да определите вашите цели за обучение. Можете да идентифицирате области за подобрение, да създадете етапи и да разделите целите на практически стъпки, за да се насладите на обучението и да постигнете целите си по-бързо.

Подобрявайте обучението и развитието, като задавате и проследявате SMART цели.

Използвайте силата на експертите по конкретни теми

Дълбоките познания и опит, които експертите по дадена тема носят на масата, могат да дадат възможност на вашия екип да постигне по-голям успех. Като следвате съветите, описани в това ръководство, можете да създадете среда, която насърчава сътрудничеството, споделянето на знания и непрекъснатото учене.

Не забравяйте, че МСП не са просто хранилища на информация, а стратегически партньори, които могат да помогнат на вашата организация да се развива.

За да извлечете максимална полза от вашите МСП, трябва да определите ефективни процедури за сътрудничество. Използвайте инструменти за управление на проекти, за да оптимизирате споделянето на знания, улесняването на обратната връзка и разпределянето на задачите.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте какви разлики могат да направят МСП!