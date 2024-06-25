Как да постигнете целите си с Agile Release Train

Основата на agile трансформацията е разбиването на монолитното приложение на възможно най-малките единици и изграждането им постепенно и итеративно. Понякога, когато се фокусираме върху най-малките единици, можем да изгубим по-голямата картина.

В отговор на този проблем се появи Agile Release Train. Нека видим какво представлява и как помага.

Какво е Agile Release Train?

Agile Release Train (ART) е екип от agile екипи, които създават решения в стойностен поток. Типичен Agile Release Train е:

Дълголетен, с опитни членове на екипа, които държат крепостта

Съгласуван с обща бизнес и технологична мисия

Организиран около потоците от стойности на предприятието

Екип от екипи, обикновено включващ 50-125 души

Мултифункционален с възможности за дефиниране, изграждане, пускане, експлоатация и поддръжка на софтуер

Scaled Agile Framework визуализира Agile Release Train по следния начин.

Кръстосанофункционален Agile Release Train (Източник: Scaled Agile Framework )

Защо се нуждаем от Agile Release Train?

В рамките на големите организации, дори и в тези, които следват agile разработване и управление на проекти, може да има силози, които възпрепятстват предоставянето на стойност. Например, всеки бизнес отдел може да има свои собствени agile екипи, които работят в силози, дублирайки работата си. Моделът agile release train предотвратява това.

Ефективно предаване на задачи: По-големите екипи улесняват по-бързия поток на информация, което позволява по-добро предаване на задачи.

Смислено сътрудничество: Силозите често имат лидерски и политически системи, които пречат на сътрудничеството. ARTs заобикалят това по дизайн.

Фокус върху стойността: ART гарантира, че организацията предоставя обещаната стойност, като създава решения, които създават стойност за клиентите.

Основни принципи на Agile Release Train

Светът на agile разработката на софтуер е пълен с рамки и модели, които могат да помогнат на екипите да правят повече, по-добре или по-бързо. Scrum е популярен подход за разработка. Kanban е предпочитан стил на управление на проекти. DevOps срещу agile е безкраен дебат.

За да разберете наистина какво означава Agile Release Trains и как работи, нека започнем с основните му принципи. В допълнение към принципите на agile scrum, като итеративно разработване, непрекъснато усъвършенстване, междуфункционално сътрудничество, фокус върху клиента и др., ето някои специфични принципи на ART.

Организиран около стойността

Вместо да организира екипите по функции или отдели, ART е структуриран около потоци от стойности за развитие. Използвайки lean мисленето, agile release trains обединяват набор от agile екипи, които могат да доставят и поддържат значим продукт.

Освен това, когато стойностният поток изтече, пазарът се промени или организацията се преориентира, ART могат да бъдат реорганизирани около друга стойност в мрежата.

Съгласуваност на екипа

Agile release trains са съобразени с общите бизнес и технологични мисии. Този принцип е от решаващо значение за поддържането на съгласуваност и фокус в множество agile екипи.

Един от начините, по които ART осигурява съгласуваност, е чрез цялостно планиране на Program Increment (PI). По време на PI планирането всички екипи в Agile Release Train се събират, за да определят общи цели, да разберат зависимостите и да изготвят колективна пътна карта.

Вградено качество

Агилните екипи, които формират ART, се събират, за да определят стандарти за качеството на продуктите. Те избират практики като Test-Driven Development (TDD) или автоматизирано агилно тестване, за да подобрят доставката.

Тези практики помагат за ранното откриване и отстраняване на дефекти, намаляват техническия дълг и гарантират, че крайният продукт отговаря на изискваните стандарти в цялата организация.

Обща ритмичност и синхронизация

Агилните екипи често работят независимо. Това пречи на сътрудничеството в реално време и на цялостната представа за организационната стойност. Агилните релийз трейн решават този проблем, като подчертават важността на два принципа:

Каденция : Редовни събития, като демонстрации на системата, планиране на итерации и др.

Синхронизация: Планиране на спринтове, итерации и PI цикли едновременно между всички екипи в ART, за да се управляват по-добре зависимостите.

Това гарантира, че итерациите и непрекъснатото усъвършенстване не се ограничават до отделните единици и че цялата система се развива съгласувано.

Свързани от критични роли

Всеки agile екип в рамките на ART има мултифункционални роли. За да се поддържа ART като функционираща единица, обаче, са разработени няколко правила.

Инженер на Release Train : Подобно на Scrum Master, инженерите на Release Train улесняват изпълнението, премахват препятствия, обучават екипи и др.

Продуктов мениджър : Наблюдава ART backlog и взема решения относно пътната карта на продукта.

Системен архитект : Определя архитектурата на решенията във веригата на стойността.

Бизнес собственици: Уверете се, че сте в синхрон с бизнес резултатите.

Сега, когато разбирате как Agile Release Train се вписва в контекста на Agile софтуерното разработване, нека видим как можете да приложите тази рамка във вашата организация.

Как да приложите Agile Release Train

По същество Agile Release Train е виртуална организация без традиционната йерархична структура. Това е сбор от екипи, които работят по спринтове, продукти, итерации, потребителски истории и бъгове в рамките на потока на стойността.

За да поддържате треньорите заедно и да ги насочвате в правилната посока, внедрете Agile Release Train внимателно. Добър инструмент за управление на Agile проекти като ClickUp може да ви помогне значително. Ето как.

1. Определете потока на стойността

Започнете с дефиниране на потока на стойността. Потоците на стойността обикновено са два вида:

Оперативно : Стъпки за доставка на продукт/услуга на клиента. Това може да бъде производство, електронна търговия, изпълнение, обработка на плащания и др.

Разработка: Стъпки за превръщане на бизнес процес в технологичен продукт

Въпреки че те са тясно свързани, agile release trains се отнасят повече до потока на стойността на разработката.

Определете основната стойност, която вашите екипи предоставят на клиентите, и начертайте процеса от концепцията до доставката. Провеждайте семинари с ключови заинтересовани страни, за да съберете подробна информация за това как стойността се разпространява във вашата организация – документирайте всяка стъпка, от първоначалното генериране на идеи до крайната доставка и поддръжка.

ClickUp Whiteboards е чудесно място, където можете да визуализирате процесите си и да ги споделите с всички членове на екипа за асинхронно сътрудничество по-късно, ако е необходимо. Тъй като това е цифров agile инструмент, можете, разбира се, да актуализирате потока на стойността, докато той се развива.

Картографиране на процесите с ClickUp Whiteboards

2. Организирайте екипите около потока на стойността

Създайте 5-12 agile екипа, всеки от които да се фокусира върху различни аспекти на потока на стойността, докато работи за постигането на една и съща обща цел. Уверете се, че всеки екип е мултифункционален, с разработчици, тестери, дизайнери и продуктови мениджъри.

Например, един екип може да се занимава с разработката на фронтенд, а друг да управлява бекенд услугите, но и двата екипа работят по едно и също планиране на пускането за разработчиците. Ясните роли и отговорности в рамките на всеки екип спомагат за оптимизиране на сътрудничеството и ефективността.

3. Създайте списък с програми

Създайте списък с програми, който да служи като единствен източник на информация за това, което ART ще изгради.

Добавете функции, изведени от картирането на потока на стойността.

Работете с продуктовите мениджъри, за да приоритизирате елементите въз основа на тяхната стойност за клиента и цялостната бизнес стратегия.

Определете ясно всеки елемент от списъка с задачи с ясни критерии за приемане.

Редовно преглеждайте и актуализирайте списъка с нерешени задачи, за да отразявате променящите се приоритети и новите идеи.

Този списък с нерешени задачи направлява работата на всички екипи в ART, като осигурява съгласуваност и фокус. Ето защо е необходим централизиран инструмент като задачите в ClickUp, за да се съхранява цялата информация на едно място.

В рамките на задачите в ClickUp можете да добавите описание за всеки елемент в списъка с нерешени задачи, да зададете критерии за приемане в списъците за проверка, да възложите задачите на съответния член на екипа, да сътрудничите чрез вложени коментари, да зададете приоритет, да персонализирате типовете задачи и др.

Задачи в ClickUp за Agile Release Train

4. Планирайте увеличенията на програмата си

Планирайте редовни срещи за планиране на програмата, за да съгласувате всички екипи в ART по отношение на общите цели и резултати. Всеки етап обикновено трае 8-12 седмици. Можете да автоматизирате това като повтарящо се събитие в календара на ClickUp.

Бонус: Ако сте начинаещи в планирането на спринтове, тук ще намерите всичко, което трябва да знаете за agile release planning за разработчици.

5. Поставете си цели

С екип от 50-125 членове, работещ на инкременти от 8-12 седмици, проектът може да стане труден за управление. Поставянето на ясни цели и редовното им проследяване може да реши този проблем. Затова създайте система, която екипите да могат да използват, за да насочат вниманието си.

Използвайте ClickUp Goals, за да:

Задайте цели като числови, парични, верни/неверни или задачи.

Създайте спринт цели, инкремент цели и др.

Свържете задачите с целите и проследявайте автоматично напредъка

Публикувайте целите, за да може целият екип да вижда напредъка.

Задавайте, проследявайте и постигайте целите си с ClickUp Goals.

6. Прегледайте и коригирайте

Създаване на отчети: Проследявайте напредъка по всичките си цели на едно място. Изберете показателите, които са важни за вашите agile работни процеси, и създайте персонализирани отчети.

Например, с помощта на agile burndown диаграми можете да проследявате точно напредъка на всеки спринт. Burnup диаграми, кумулативен преглед на натоварването, скорост на екипа и др. ще ви предоставят ценна информация.

ClickUp Dashboards за Agile Release Train

Провеждайте ретроспективи: Прегледайте резултатите в края на всеки PI, за да обмислите какво е проработило добре и какво не. Използвайте тази обратна връзка, за да подобрявате непрекъснато процесите и практиките.

Насърчавайте отворена и честна обратна връзка: Създайте култура на непрекъсната и навременна обратна връзка сред членовете на всички agile екипи. Ето защо това е необходимо.

Бонус: За вдъхновение вижте как Габриел Хофман, инженер по решения в ZenPilot, използва ClickUp за внедряване на scrum.

Ролята на обратната връзка в Agile Release Trains

Във всички agile модели на работа обратната връзка играе ключова роля. Същото важи и за agile release trains.

Обратна връзка от бизнеса: ARTs си сътрудничат с бизнес екипите, за да разберат дали предоставеното решение е постигнало бизнес целите.

Обратна връзка от клиенти: ART активно търсят обратна връзка от клиенти за своите подобрения като начин да потвърдят стойността им. Това може да се направи вътрешно, като проследяване на използването, процент на задържане, рецензии в социалните медии и т.н. Или в сътрудничество с потребителя, като анкети или интервюта.

Технологична обратна връзка: ART провеждат редовни интеграционни тестове и технически пикове, за да събират технологична обратна връзка. Няколко процеса за мониторинг също дават обратна връзка на инфраструктурния екип.

Обратна връзка от екипа: Множеството екипи, които работят заедно като едно цяло, се нуждаят от честна и доверителна обратна връзка. ART екипите говорят открито по време на прегледите и ретроспективите, за да разберат поведенческите аспекти на съвместната работа и да ги изгладят, ако е необходимо.

Обратна връзка за управлението на проекти: Друг ключов аспект на обратната връзка е колко добре се управляват проектите. Използването на ресурсите, навременността на доставките, спазването на стандартите и т.н. могат да се извлекат от таблата за управление на проекти, които могат да се използват за подобряване на производителността и ефективността.

Въздействието на Agile Release Trains върху процеса на разработване на софтуер

От началото на века софтуерното разработване претърпя коренна промяна. Агилните екипи за разработка в миналото страдаха от:

Фрагментирани екипи: Традиционните agile екипи работеха добре в рамките на самите себе си, с отлична локална оптимизация. Въпреки това, в рамките на цялата организация, силозите останаха с ограничена координация, което доведе до несъответствия и неефективност.

Непостоянно качество: Фрагментираните екипи имаха различни стандарти за качество, което доведе до непостоянни продукти и повече бъгове по цялата верига на стойността.

Бавни цикли на обратна връзка: Обратната връзка от заинтересованите страни и потребителите беше бавна, което до известна степен беше контрапродуктивно за ускорените спринт цикли, към които се стремяха екипите.

Неоптимално сътрудничество: Независими екипи работеха асинхронно, което създаваше пропуски в видимостта и засягаше цялостната картина.

Agile release trains се появи като решение на всички тези проблеми, с които се сблъскват екипите за разработка на софтуер. Той донесе предимствата на agile, за да отговори на нуждите на големи, сложни организации.

С ART предприятията постигнаха:

Реализация на стойността: Подходът на ART, основан на потока на стойността, гарантира, че цялата работа по разработката на софтуер е фокусирана върху предоставянето на стойност за клиента.

По-добра координация на екипа: ART обедини систематично няколко agile екипа, като насърчи по-добра координация и съгласуваност около общите цели и задачи.

Вградено качество: Практиките за качество бяха интегрирани във всяка фаза на разработката, което доведе до последователни и висококачествени резултати в целия поток на стойността.

Бързи цикли на обратна връзка: Синхронизацията и общата ритмичност гарантират навременни прегледи и ретроспективи за по-бърза обратна връзка и по-адаптивни корекции.

Ускорена доставка: ART позволи по-къси и по-предвидими цикли на доставка, което доведе до по-бързи пускания на пазара и по-добра адаптивност към промените на пазара.

Предизвикателства при внедряването на agile release trains

Въпреки няколкото предимства, описани по-горе, внедряването на Agile Release Train не е без предизвикателства. Когато Agile екипите приемат ART, те могат да се сблъскат със следните проблеми.

Културна промяна

Приемането на ART изисква значителна културна промяна в организацията. Екипите, които са свикнали да работят в малки структури, независимо и асинхронно, може да намерят по-голямата структура на ART за смущаваща.

Например, синхронизираните спринтове или общата честота на ретроспективите могат да се усещат като ограничаващи. За да се избегне това, лидерите на ART трябва да въведат идеята бавно и да постигнат консенсус в рамките на организацията.

Начална крива на обучение

Началната крива на обучение за разбиране и възприемане на ART практики може да бъде стръмна за много екипи. ART въвежда нови роли, церемонии и практики, които членовете на екипа трябва бързо да научат и да интегрират в ежедневните си работни процеси.

Например, Inspect & Adapt (I&A) се провежда в началото на всяка итерация, в допълнение към ретроспективата в края на всяка итерация.

Предоставянето на всеобхватно обучение, ресурси и наставничество може да помогне за преодоляване на това предизвикателство, като позволи на екипите да преминат по-плавно и да започнат да реализират ползите от ART.

Управление на зависимостите

Управлението на зависимостите между няколко екипа в рамките на Agile Release Train може да се окаже истински кошмар. За да се гарантира, че всички екипи са съгласувани и работата им се интегрира безпроблемно, е необходимо щателно планиране и координация.

За да избегнете това, настройте:

Ясни канали за комуникация : Например, изгледът ClickUp Chat обединява всички съобщения, като гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато, дори и да има много шум.

Визуални инструменти за управление: Табло за зависимости – картографиране на задачи, които са зависими една от друга – помага на екипите да идентифицират и отстранят зависимостите на ранен етап.

Управлявайте ефективно Agile Release Train с ClickUp

Agile практиките са фантастични за малки екипи за разработка на софтуер. Всъщност, agile препоръчва разделянето на големи екипи на по-малки единици за по-добра ефективност и качество.

Това обаче често създава проблем с мащаба. Agile release trains са отговорът на проблема с мащабирането на agile практики в големи организации. Добрите agile release trains обединяват няколко екипа около общи цели, синхронизират усилията, изграждат съгласуваност в намирането на решения и доставят бизнес стойност.

Прилагането и управлението на амбициозна рамка като Agile Release Train изисква стабилен, всеобхватен, гъвкав и адаптируем инструмент за управление на проекти. Той трябва да може да прави всичко – от очертаване на задачите до управление на зависимостите.

ClickUp е създаден точно за това. ClickUp за agile екипи ви дава възможност да управлявате потоците от стойности – и да прекратите тези, с които сте приключили – без усилие. Той ви позволява да видите цялостната картина, както и да се фокусирате върху най-малките детайли. Той обслужва индивидуални лица, проекти, екипи и екипи от екипи, като agile release train.

Опитайте ClickUp безплатно още днес!