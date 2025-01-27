10-те най-добри партньорски програми за софтуер през 2025 г.

Партньорските програми за софтуер създават ценни партньорства между маркетолози, създатели и потребители. Като създател, можете да се регистрирате в най-добрите партньорски програми в софтуерната индустрия, да промотирате продукти и най-модерни софтуерни решения чрез платени реклами и да печелите високи комисионни.

Да, толкова е просто!

Ако търсите начини да увеличите пасивните си доходи и да привлечете повече трафик към вашите онлайн магазини, партньорските програми за софтуер могат да ви помогнат.

В тази статия са изброени 10-те най-добри партньорски маркетингови програми в софтуерния сегмент, които ще ви помогнат да започнете. Да се заемаме!

Какво трябва да търсите в партньорските програми за софтуер?

Преди да се регистрирате в партньорска програма за софтуер, проверете няколко фактора, като например размера на партньорските мрежи, размера на комисионните, отзивите за компанията, както и структурата и сроковете за изплащане на комисионните. Това гарантира, че ще получите адекватни възнаграждения за усилията си.

Ето и някои други важни елементи, които трябва да търсите в най-добрите партньорски софтуерни програми, за да увеличите партньорските си продажби.

Табло за отчети в реално време: Разширените анализи в реално време са важни в партньорските кампании за проследяване на ключови показатели за ефективност, като партньорски връзки, продажби и комисионни.

Срок на действие на бисквитката: Относи се до валидността на вашата партньорска връзка, след като потенциалният клиент е кликнал върху нея. По-дълъг срок на действие на бисквитката означава повече възможности за конверсии и по-високи изплащания.

Интеграция: Най-добрите партньорски програми за софтуер трябва да се интегрират безпроблемно с усъвършенствани инструменти за анализ и платежни портали, за да оптимизират вашите партньорски маркетингови усилия и да стимулират продажбите.

Достъп до маркетингови инструменти: Ресурси като банери, текстове и шаблони за социални медии подпомагат партньорите, за да максимизират усилията си за промотиране. По този начин изборът на програма за препоръки, която предлага инструменти за маркетинг в социалните медии, може да максимизира усилията ви за промотиране и наградите.

Условия и изисквания: Преди да изберете партньорска програма, е важно да се запознаете с различните условия, политики за плащане и допълнителни изисквания.

10-те най-добри партньорски програми за софтуер, които да използвате

Партньорските програми за софтуер позволяват на бизнеса да генерира подходящо съдържание за потребителите в голям мащаб. Вече разгледахме какво да търсим в една добра партньорска програма. Сега нека разгледаме топ 10 на такива партньорски програми през 2024 г.

1. ClickUp

Преди да ви разкажем за платформата за партньорски маркетинг на софтуер на ClickUp, нека ви представим ClickUp, за да разберете защо хората се регистрират в нея. ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, която опростява работните процеси и повишава общата продуктивност на екипа.

Специалистите с познания като проектни мениджъри и ръководители на екипи използват ClickUp, за да планират, делегират, наблюдават и напредват с проектите си по организиран начин, използвайки функции като ClickUp Goals.

Това е идеалното решение за екипите, за да поддържат организация и да постигат целите си по-бързо. То позволява проследяване на спринт целите, управление на OKR на служителите и седмични карти за оценка на успеха на проектите.

Задайте и проследявайте целите си с помощта на ClickUp Goals

Таблото на ClickUp предоставя цялостен поглед върху всички проекти, което позволява на екипите да проследяват напредъка по проектите, да идентифицират пречките и да вземат информирани решения за повишаване на ефективността.

Използвайте таблото на ClickUp, за да подобрите ефективността на проектите и да управлявате екипите

Нашата програма за управление на проекти ClickUp автоматизира планирането, изпълнението и отчитането на проекти. Тя също така създава автоматично задачи и подзадачи и обобщава дискусионните нишки, което я прави отлична платформа за сътрудничество между различни функционални екипи. Чакайте, още не сме приключили!

Използвайте решението за управление на проекти ClickUp, за да подобрите сътрудничеството и да увеличите ефективността

ClickUp View обслужва по уникален начин както проектните мениджъри, така и членовете на екипа. Докато първите могат да проследяват напредъка на проекта, членовете на екипа могат да персонализират изгледа на работата си с 15+ персонализирани изгледа, за да приоритизират задачите и да поддържат организация.

Визуализирайте работата си в над 15 персонализирани изгледа с помощта на ClickUp View

Ако вече ръководите голяма партньорска маркетингова програма, ClickUp може да ви помогне да я оптимизирате! Тя действа като платформа за управление на партньорски програми. Използвайте шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp, за да анализирате и проследявате ефективността на вашите партньорски маркетингови кампании и да откриете стратегии за увеличаване на приходите.

Използвайте шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp, за да планирате, изпълнявате и управлявате вашите маркетингови кампании на една платформа.

Партньорска маркетингова програма на ClickUp

Кандидатствайте сега Присъединете се към партньорската програма на ClickUp и печелете комисионни за представянето на ClickUp на вашата аудитория.

Нека поговорим за партньорската програма на ClickUp. Като партньор на ClickUp, можете да печелите комисионна за всяко ново работно място, което препоръчате, включително и безплатно! Процесът се състои от три прости стъпки:

Регистрирайте се в програмата и получите партньорски линк.

Промотирайте ClickUp и привлечете нови потребители да се регистрират, използвайки партньорския линк.

Печелете комисионна за всеки потребител, който активира своя акаунт чрез вашата партньорска връзка.

Процесът на изплащане е прост и бърз – получавате парите си 15 дни след блокирането на сметката.

Забележка: Препоръчването на клиенти не се зачита, ако потенциалният клиент вече е клиент на ClickUp.

Най-добри характеристики

От различните функции на ClickUp, разгледайте някои от тези, които го правят мощно средство за продуктивност в дигиталния свят:

Изчерпателни отчети : Визуализирайте напредъка на проекта, проследявайте представянето на екипа и вземайте интелигентни решения с персонализирани табла.

Проследяване на цели : Оптимизирайте : Оптимизирайте определянето и проследяването на цели за екипите, за да следите сроковете и дори да променяте целите според нуждите.

Ефективно сътрудничество: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboard , за да визуализирате идеи и работни процеси и да сътрудничите с екипа си в реално време.

Автоматизирайте задачите: Повишете производителността с Повишете производителността с ClickUp Brain , който автоматизира различни задачи, като изготвяне на отговори на съобщения, създаване на шаблони, транскрибиране на видеоклипове и обобщаване на задачи и теми.

Ограничения

ClickUp предлага голямо разнообразие от шаблони и решения, които могат да бъдат прекалено много за нови потребители.

Въпреки че ClickUp предлага 24/7 поддръжка по имейл и SMS, няма незабавна поддръжка по телефона.

Ценообразуване

ClickUp предлага четири различни ценови категории за своите потребители:

Безплатно: завинаги

Неограничен : 7 долара на месец

Бизнес : 12 $/месец

Enterprise : Свържете се с екипа по продажбите, за да получите демо версия.

ClickUp Brain: Добавете 5 долара на потребител/месец към всеки платен план за ClickUp AI

Рейтинги и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Партньорска програма на Semrush

Сред многобройните други предимства на партньорската програма на Semrush, ето двете, които са начело в списъка:

Партньорите за софтуер печелят 200 долара за всяка продажба.

Плюс допълнителни 10 долара за всеки безплатен пробен период от вашите препоръки.

Това дава привлекателна възможност на партньорските маркетове, издателите на съдържание, дигиталните маркетове и малките маркетингови агенции да печелят и проследяват своите комисионни в замяна на препоръчване на Semrush на клиенти чрез различни маркетингови стратегии.

Партньорската програма на Semrush работи на базата на модела на атрибуция на последния клик, при който можете да получите ползи дори 120 дни след като потенциален клиент кликне върху вашата препратка. Получавате персонализиран партньорски табло за управление на партньорските плащания и достъп до други маркетингови инструменти като банери и целеви страници, за да улесните процеса на препращане.

3. Партньорска програма на Norton

Norton отдавна е надеждно име в областта на киберсигурността. Наскоро компанията придоби Lifelock, за да пусне партньорската програма Norton Lifelock, която обещава най-високи комисионни.

Така че, ако търсите щедри изплащания без горни граници на комисионната, Lifelock by Norton може да бъде подходящият партньорски софтуер.

С партньорската програма на Norton можете да получите достъп до поддръжка за управление на акаунти от техните специалисти, както и до други инструменти за промотиране и маркетинг, за да увеличите печалбите си.

Можете да се присъедините към тази партньорска програма и да започнете да печелите пари в три лесни стъпки:

Регистрирайте се, като попълните проста форма за записване.

Промотирайте Lifelock, лидер в защитата от кражба на самоличност

Започнете да печелите неограничени награди за препоръки

4. Партньорска програма на Monday

Monday има една от най-добрите партньорски програми за софтуер, която ви позволява да спечелите до 100% комисионна от продажбите през първата година на препоръчаните от вас клиенти. Освен това можете да максимизирате печалбите си чрез незабавна поддръжка на клиенти и подробни статистики за ефективността.

Партньорската програма Monday предлага и няколко маркетингови ресурса, като шаблони за публикации в социалните медии, банери и линкове, за да оптимизирате печалбите си. Тя предлага месечни плащания чрез Stripe или PayPal.

5. Партньорска програма Planable

Партньорската програма за маркетинг на софтуер Planable е най-подходяща за професионалисти в социалните медии и маркетингови агенции. Тя предлага прогресивни комисионни съгласно следните планове:

15% от основния план

20% от про плана и

25% от корпоративния план

Програмата има обширен процес на регистрация, включващ попълване на подробна форма за регистрация. След като се регистрирате, можете да проследявате печалбите си чрез личен табло и да получавате месечни плащания, както и допълнителни предимства за вашата сметка чрез PayPal.

6. Програма за партньорство Stellar

Спечелете над 150 000 долара годишна комисионна чрез партньорската програма на Stel lar. Тя има динамична структура на изплащане за своите партньори:

30% за комисионна на начално ниво

40% за успешни партньори (продажби над 8000 долара на месец)

50% за мощни партньори (продажби над 12 000 долара на месец)

Освен това, има 10% комисионна за сайтове с купони.

Наред с високите изплащания, партньорската програма предлага специална поддръжка за партньори и няколко рекламни материали, като съдържание за продукти, продуктови фийдове и текстови линкове, за да не пропуснете нито една продажба.

7. Партньорска програма на Adobe

Adobe разполага с широка гама от творчески приложения, които можете да препоръчате на други хора и да получите шанс да спечелите атрактивни пари като партньор на Adobe. Партньорската програма на Adobe обещава различни комисионни ставки за своята библиотека от творчески инструменти, включително Creative Cloud, Document Cloud и Adobe Stock.

Процентите на комисионните за Creative & Document Cloud са:

Месечен абонамент: 85% от първия месец

Годишни абонаменти (месечно плащане): 85% от първия месец

Годишни абонаменти (еднократно плащане): 8,33% от първата година

Изплащането за Adobe Stock е 72 долара за месечни и годишни абонаменти. Document Cloud и Stock обаче са налични само в ограничен брой страни. Затова прочетете внимателно съответните политики, преди да се присъедините към програмата.

Освен възможности за печелене на пари за своите партньори, партньорската програма на Adobe също така възнаграждава своите клиенти, като например:

Creative Cloud за индивидуални потребители и групи

Безпроблемно плащане, когато купуват чрез вашата партньорска връзка

Големи отстъпки за студенти

8. Партньорска програма Crexi

Crexi е софтуерна компания, която се фокусира върху информация за недвижими имоти. Платформата предлага щедра партньорска маркетингова програма. Партньорските комисионни са до 50 долара на потенциален клиент за препоръчване на софтуера на Crexi на вашата аудитория.

Въпреки това, срокът на действие на бисквитката е кратък – 7 дни, което ви дава ограничено време да превърнете потенциалните си клиенти в реални клиенти.

Получете достъп до неговия лесен за използване интерфейс и надеждна система за проследяване, ако търсите надежден източник на пасивен доход.

9. Партньорска програма на Wix

Wix е водещ софтуер за създаване на уебсайтове, който генерира огромни обеми трафик на своите уебсайтове. Така че, ако сте създател на съдържание или дигитален маркетинг специалист с уебсайт с голям обем трафик, създаден с Wix, можете да промотирате Wix на своя уебсайт и да печелите комисионни.

Партньорската програма на Wix предлага няколко предимства, като неограничени препоръки, творчески ресурси и интуитивен контролен панел. Можете да се присъедините към партньорската програма на Wix, като попълните основните данни, и да започнете да печелите потенциални награди, като промотирате премиум плановете на Wix на своя уебсайт.

10. Партньорска програма на Hubspot

Вие сте създател на съдържание или дигитален преподавател, който обича да създава значимо съдържание, особено за бизнес професионалисти? Ако да, тогава партньорската програма на Hubspot е идеална за вас.

Тя има многостепенна структура на изплащане, което означава, че колкото повече конвертирате, толкова повече можете да спечелите. Можете да започнете с 30% периодична комисионна за период до 1 година, а след това да получите допълнителен бонус за повече конверсии на месец.

Освен това можете да избирате от голямата им библиотека с творчески инструменти, които ще ви помогнат да промотирате Hubspot пред потенциалните си клиенти. За да започнете като партньор на Hubspot, трябва да кандидатствате за програмата и да изчакате един или два дни за разглеждане на кандидатурата ви. След като бъдете одобрени, можете да започнете да печелите пари, като вмъкнете партньорски линкове в подходящо съдържание.

Опростен партньорски маркетинг

Партньорският маркетинг, когато се прави правилно, може да бъде ефективна маркетингова стратегия, като същевременно осигурява своя дял от печалбата на партньорите си. С възхода на софтуерните продукти това няма да се промени в близко бъдеще.

Не забравяйте да се регистрирате в няколко програми. Но управлявайте партньорите и следете комисионните си, като използвате специален софтуер за проследяване на партньори или инструмент за управление на проекти.

Независимо дали сте опитен партньорски маркетинг специалист или току-що започвате, ClickUp може да ви помогне да се ориентирате и да следите партньорските си кампании. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес !