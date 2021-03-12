Поглед към бъдещето на дистанционната работа с Safety Wing

Свят, управляван от дистанционни работници, е на хоризонта от дълго време, а трудностите през 2021 г. само го приближиха към реалността. Като осъзнаваме предимствата на дистанционната работа и стартиращите компании се разрастват, за да улеснят тези работници, независими от местоположението, можем само да предположим, че тази нова дистанционна работна сила е тук, за да остане.

Но как изглежда бъдещето на дистанционната работа и кои са мозъците, които стоят зад нейното развитие? Нека обсъдим някои от нововъзникващите тенденции в дистанционната работа, които ще оформят бъдещето на работата, както и новите технологии и компании, които ги правят възможни.

Ще се промени ли работното място?

Накратко, работното място трябва да се промени. Няма две мнения по този въпрос.

Не само заради слона в стаята (кашлица COVID-19), а защото светът на работата вече се променяше, преди пандемията да стане голяма новина. Компаниите с технологията, далновидността и отворените към новото служители направиха прехода от офиса към този нов свят, фокусиран върху COVID, без прекалено много прекъсвания. Тези, които се бореха да се адаптират, за съжаление срещнаха много препятствия по пътя и някои дори стигнаха до края си.

С нарастващия брой компании, които се обръщат към дистанционните работници, се наблюдава огромен приток на помощ за тях. Този огромен приток на временни дистанционни работници ни даде невероятна представа за това как би изглеждал светът с по-голям дял дистанционни работници и отвори врати за още повече компании към възможността за дистанционна работна сила.

Кои тенденции в дистанционната работа са най-популярни в момента?

Всяка нова година носи със себе си свои предизвикателства и няма съмнение, че 2021 г. беше трудна за всички. Въпреки изпитанията и трудностите, сред общностите на работниците, които не са обвързани с определено местоположение, се очертават някои ясни тенденции, много от които вероятно ще продължат и в близко бъдеще.

Изход от градовете

С налагането на национални карантини по целия свят, привлекателността на големите градове изглежда е в низходяща спирала. Процъфтяващите социални среди, културни центрове и зашеметяващи градски пейзажи, които всички ние познаваме и обичаме, са в застой. Вместо това, оставаме с прекалено скъпи наеми, празни улици и липса на зелени площи.

COVID-19 накара много от нас да преосмислят своите приоритети. Търсенето на чист въздух, зелени пространства и достъпни жилища изглежда е начело в списъка, докато много от нас се оттеглят от градските улици и се насочват към откритата провинция.

Иновативен софтуер за дистанционна работа

Не преувеличаваме, когато казваме, че светът на дистанционната работа не би съществувал без помощта на технологиите. Приложенията за продуктивност, софтуерът за видеоконферентна връзка, системите за сигурна комуникация и всичко останало, което ги съпътства, улесняват безпроблемното управление на дистанционна компания. Необходимостта от постоянни офис пространства, от старите добри традиционни тухли и хоросан, става все по-остаряла.

Какво подкрепя растежа на дистанционната работа?

Софтуер за дистанционно управление.

Напредъкът в технологиите и компаниите с визия за бъдещето допринасят в голяма степен за това, че дистанционната работа се е разпространила толкова широко по света, позволявайки на дистанционните работници да преминават границите толкова лесно. Преди време идеята за дистанционна работа се считаше за абсурдна. Но кой може да ги вини? Тогава не съществуваха виртуални частни мрежи, софтуер за групови конференции или инструменти за дистанционна работа, които да ви помогнат да останете свързани.

Днес откриването на компания изцяло онлайн е прост и ясен процес с програми като естонската e-Residency. Има няколко компании, които ви помагат да наемате, въвеждате и плащате на служители, където и да се намират по света. Управлението на екипи е по-лесно от всякога благодарение на платформата за продуктивност ClickUp; срещите на екипа могат да се организират с едно натискане на бутон с Zoom, а в онлайн офисите като TeamFlow можете дори да имате виртуален водоохладител.

Дистанционни социални придобивки за служители

Откакто идеята за дигиталните номади и дистанционната работа се появи около началото на новото хилядолетие, умните мислители обединиха ресурсите си и се насочиха към пазара. Днес никога не е било по-лесно да получиш всичко, от което се нуждаеш, само с лаптоп в ръка и надеждна интернет връзка. Компаниите осъзнават предимствата на глобалния резерв от таланти, но същото важи и за дистанционните работници: възможностите за работа вече нямат географски граници. Не е нужно да избирате между компании, които наемат в вашия район, а сте свободни да избирате от компании по целия свят.

Поради това компаниите осъзнаха, че простото предлагане на дистанционни позиции не е достатъчно: служителите очакват определени предимства, като по-гъвкав работен график, здравно осигуряване, платен отпуск и др. Има компании, които изграждат възможно най-доброто бъдеще за дистанционната работа с продукти като Remote Health на SafetyWing: глобална здравна застраховка за целия екип, независимо от местожителството им. За разлика от традиционните компании, които наемат местни служители, дистанционните компании разполагат с по-широк избор от таланти, което прави здравната застраховка огромно предизвикателство. С уникалния продукт на SafetyWing няма значение къде се намират вашите служители, те просто покриват всички по целия свят с един и същ, лесно приспособим план.

С инструментите, необходими за изпълнението на задачите, компаниите, които първоначално бяха затънали в старите си навици, стават много по-отворени към възможността за дистанционна работа. Това от своя страна води до увеличаване на броя на дистанционните работници, което насърчава повече фирми да се насочат към тази нововъзникваща индустрия. Така се създава един прекрасен цикъл на непрекъснат растеж. Или поне така се надяваме!

Какви са тенденциите в дистанционната работа в бъдеще?

С две трети от компаниите по целия свят, които планират да се придържат към политиките за дистанционна работа, които са приели по време на пандемията, изглежда, че тези тенденции в дистанционната работа са тук, за да останат.

Появата на „хибридното работно място”

Макар да не очакваме всяка компания да премине изцяло към дистанционна работа, има вероятност много от тях да изберат да въведат хибридна система. При нея част от основния екип работи в офиса на компанията, а останалите – от дома си. Предимството на тази хибридна система е, че тя дава на компанията най-доброто от двата свята: достъп до най-талантливите служители от цял свят и по-голяма гъвкавост, като в същото време поддържа силна корпоративна култура.

Стартиращите компании ще продължат да се фокусират върху услугите за дистанционна работа

Самостоятелно заетите дистанционни работници и компаниите, които искат да преминат към дистанционна работа, постоянно търсят начини да оптимизират ежедневните си операции. Всъщност, според доклада „Future Workforce Report“ на Upwork за 2020 г., 77% от фрийлансърите казват, че технологиите са подобрили шансовете им да намерят работа. Преходът от традиционното работно място към виртуално работно място изисква напълно различен подход и съвсем нов набор от инструменти. С навлизането на пазара на служители от поколенията Y и Z, със сигурност ще видим много повече иновации в тази област.

Фокусирайте се върху психическото благополучие и комуникацията в „реалния живот“

Огромен проблем, с който се сблъскват много дистанционни работници, е самотата, главно поради липсата на връзка с колегите. Хората по природа са общителни, а дистанционната работа може да бъде изключително изолираща.

Точно както е отговорност на работника да поддържа социални контакти, така и мениджърът му е длъжен да улеснява връзката в реално време между екипите. Служителите трябва да знаят, че са ценна част от компанията, независимо дали са в офиса или на плажа в Барбадос. Редовните видеоразговори са само една част от решението. Но тъй като екипите стават все по-разпръснати по целия свят, мениджърите трябва да проявяват повече въображение в дейностите си за сплотяване на екипа.

По-къси работни седмици

Според скорошно проучване на CoSo Cloud, 77% от дистанционните работници казват, че са много по-продуктивни, когато работят от дома си. На теория това увеличение на производителността позволява на работниците да съкратят работната си седмица, като продължат да получават същия доход. Извън света на дистанционната работа много компании нарушават нормата, като въвеждат четиридневна работна седмица. Те са решени да докажат, че четири дни в седмицата при максимална продуктивност се равняват на същото количество работа, както пет дни в седмицата при по-ниско ниво на продуктивност.

Заключение

Няма съмнение, че дистанционната работа все още има своите проблеми.

Нещата могат да бъдат самотни, твърде лесно е да се разсеете в онези дни, в които просто не ви се иска, а около вас няма колеги, които да ви дадат нужния тласък. Да не говорим за препятствията, които трябва да преодолеем с ефективна комуникация в реално време.

За щастие, с бързината, с която се развива технологията, и инвестициите, които се правят в дистанционната работа както от компаниите, така и от отделните лица, скоро изглежда, че нищо от това няма да има значение.

Някои от най-умните умове в света се обединяват, за да създадат нови инструменти, интелигентен софтуер и дори виртуални села, които биха могли да решат всичките ни проблеми, свързани с дистанционната работа.

С помощта на силен екип от иновативни мислители, подкрепящи света на дистанционната работа, възможностите за неговото бъдеще са неограничени. От нас зависи да направим света на дистанционната работа по-добър и достъпен за всички: чрез сътрудничество и споделяне на знания, поддържане на по-високи стандарти в компаниите и изискване на глобални здравни грижи и социални придобивки, както и без да се страхуваме да създадем нещо, което все още не съществува.

Така че, ако сте дистанционен работник или ръководите дистанционен екип, свържете се с нас и ни кажете: от какво се нуждаете, за да направите вашата компания чудесно място за работа?