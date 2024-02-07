10-те най-добри Webhooks интеграции за свързване на вашите приложения през 2025 г.

Автоматизацията е най-добрият приятел на разработчиците, нали? Ако сте програмист, системни администратор или ИТ специалист, вероятно знаете какво е webhook.

Да, те са чудотворците, които позволяват на приложенията да изпращат самостоятелно съобщения (webhook съобщения) до други приложения.

Когато вашето счетоводно приложение получи уведомление за ново плащане чрез PayPal, вашите обаждания се пренасочват към вашия номер чрез Twilio или получавате известия в Slack за нови поръчки, направени във вашия WooCommerce акаунт – благодарение на webhooks.

Въпреки това, с толкова много налични софтуери за автоматизация на задачи онлайн, изборът на подходящия за вашия бизнес може да бъде предизвикателство. За да опростим нещата, съставихме списък с 10-те най-добри Webhook интеграции за свързване на вашите приложения през 2024 г.

Какво трябва да търсите в интеграциите на Webhooks?

Когато работите с интеграции на webhooks, трябва да вземете предвид няколко фактора, за да гарантирате ефективна комуникация и сигурен обмен на данни между различни системи. Ето някои ключови аспекти, на които да обърнете внимание:

Формат на полезния товар: Едно от първите неща, които трябва да имате предвид, е форматът и съдържанието на полезния товар. Използвайте webhooks, които поддържат широко използвани формати на данни като JSON или XML, и се уверете, че документацията предоставя ясна информация за структурата на полезния товар и полетата с данни.

Удостоверяване и сигурност: API ключовете и криптирането на данните гарантират, че комуникацията е защитена с помощта на протоколи като HTTPS. Това не само защитава данните, но и гарантира, че само оторизирани страни могат да взаимодействат с URL адресите на Webhook. Затова изберете webhooks, които ги използват.

Механизъм за повторно опитане: Надежден механизъм за повторно опитане гарантира, че предаването на данни остава надеждно дори при временни сривове.

Типове събития: Интеграциите, които ви позволяват да зададете типове събития и да използвате филтри, за да стесните данните, които задействат URL адреса на webhook, подобряват ефективността, като намаляват ненужния трансфер на данни.

Опции за персонализиране: Важно е да включвате персонализирани заглавия в заявките и да имате гъвкавост при персонализирането на полезния товар. Те поддържат интеграциите ви в перфектно съответствие с изискванията на вашето приложение.

Ограничаване на скоростта: Политиката за ограничаване на скоростта предотвратява злоупотреби или прекомерна употреба. Прилагането на ограничения на скоростта помага за поддържане на целостта и производителността на интеграцията на webhook.

Тестова среда: Наличието на специална тестова среда или Sandbox, като тази в много Наличието на специална тестова среда или Sandbox, като тази в много софтуери за SMS кампании , е изключително полезно. Тя ви позволява да симулирате webhook събития и да гарантирате правилната интеграция, преди да ги внедрите в производствена среда.

Добавете този списък в отметките си, за да оцените интеграциите на Webhook спрямо изискванията на вашето приложение.

10-те най-добри Webhooks интеграции, които можете да използвате

Тъй като търсенето на качествени Webhook интеграции нараства през 2024 г., ние сме се погрижили списъкът ни с 10-те най-добри Webhook интеграции да отговаря на разнообразни нужди. Сигурни сме, че в един от тях ще намерите идеалното решение за вашите проекти.

1. ClickUp

Свържете любимите си приложения с интеграциите на ClickUp Webhooks за актуализации в реално време.

ClickUp не е просто всеобхватно решение за управление на проекти; то е най-добрият избор за екипи, които искат да интегрират webhooks в своя работен процес.

С интеграцията ClickUp Webhooks можете да улесните комуникацията между ClickUp и другите си приложения, да подобрите автоматизацията и обмена на данни в реално време и да подобрите способността си за сътрудничество. А най-хубавото е, че не е нужно да сте професионалист в програмирането, нито да изтегляте приложения на трети страни.

ClickUp ви позволява да се абонирате за над 30 събития с webhooks, които се свързват директно с API на ClickUp. Тази функция ви изпраща известия в реално време, когато се правят промени в йерархията, задачите или целите ви в ClickUp.

Универсалното търсене на ClickUp ви дава възможност да намирате бързо информация в свързаните приложения и дори в локалните си файлове от централизиран хъб. Функцията „Разширено търсене“ допълнително подобрява процеса, така че вече не е необходимо да търсите във всичките си приложения поотделно, за да намерите дадена информация.

Разширете супербързото търсене до любимите си приложения с универсалното търсене на ClickUp.

Проактивният подход на ClickUp към управлението на проекти и ангажиментът към удобни за потребителя функции дават възможност на екипите да управляват проектите бързо и с минимални усилия.

Свържете всичките си любими приложения на едно място с ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте задачите и позволете на ClickUp да комуникира с любимите ви приложения в реално време с интеграцията Click Up Webhooks.

Намирайте приложения и файлове мигновено в различни приложения с универсалното търсене на ClickUp.

Персонализирайте работното си пространство, за да отговаря на уникалните нужди и предпочитания на вашия екип.

Насладете се на плавна навигация в интерфейса с лесния за използване дизайн на ClickUp.

Абонирайте се за над 30+ събития на webhooks, за да сте в крак с вашите задачи.

Ограничения на ClickUp

Може да отнеме известно време, докато свикнете с интерфейса на ClickUp, поради множеството му функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Google Sheets

чрез Google Workspace Marketplace

Повечето от нас са използвали Google Sheets поне веднъж, благодарение на неговия лесен за използване интерфейс за създаване, редактиране и съвместна работа върху електронни таблици. Това е мощен инструмент, който е полезен за множество случаи на употреба за физически лица и фирми.

В Sheets можете да правите всичко – от планиране на месечния бюджет до проследяване на ефективността на уебсайта. Използването на webhooks придава още по-голяма мощност на Google Sheets.

Използвайки Google Apps Script или услуги на трети страни като Zapier, потребителите могат да създават персонализирани интеграции и работни потоци, които реагират на събития в Sheet в реално време.

Персонализираните URL адреси на Webhook могат да бъдат чудесен инструмент за продуктивност за разработчиците, тъй като позволяват директна комуникация и персонализирани интеграции за конкретни нужди. Предимствата включват повишена ефективност, сътрудничество в реално време и разширени функционалности. Всичко това прави Google Sheets мощен инструмент за управление на данни и автоматизация.

Най-добрите функции на Google Sheets

Получавайте незабавни актуализации на данните

Създайте тригери, базирани на събития, с Webhooks

Автоматизирайте повтарящите се задачи

Ограничения на Google Sheets

Зависимост от външни услуги по време на прекъсване, което засяга надеждността на актуализациите на данните

Ако не се внедрят и управляват правилно, те могат да представляват риск за сигурността.

Цени на Google Sheets (като част от Google Workspace)

Безплатно завинаги

Business Starter: 6 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 25 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Google Sheets

G2 : 4,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 12 950 рецензии)

3. Gmail

Чрез Google Cloud

Gmail, най-популярната платформа за електронна поща, революционизира комуникацията с лесния си за използване интерфейс, откриването на спам и усъвършенстваните функции за сортиране и филтриране на пощенската кутия. Чрез интегрирането на webhooks, Gmail се превръща в още по-мощен инструмент за комуникация.

Ето някои от възможностите, които ви се откриват с Gmail webhooks:

Получавайте известия за нови имейли, за да предприемете действия

Извличане на съдържание от имейли и прикачени файлове в приложение

Автоматизирайте работни процеси като събития в календара от имейли

Интегрирайте с други приложения като CRM, използвайки данни от имейли

Създайте чатботове, обучени чрез имейл съобщения

Синхронизирайте имейлите между устройствата

Архивирайте важни имейли в облачно хранилище

Интеграцията на Gmail с Webhook улеснява навременния трансфер и синхронизация на данни, което оптимизира управлението на имейлите.

Най-добрите функции на Gmail

Получавайте незабавни известия за нови имейли

Автоматизирайте отговорите по имейл

Получете достъп до централен хъб за синхронизиране на данни

Използвайте webhooks, за да персонализирате работните процеси в Gmail

Ограничения на Gmail

Ограничена персонализация на автоматизацията

Това може да доведе до претоварване с известия.

Цени на Gmail

Безплатно

Business Starter: 6 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 25 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gmail

G2 : 4,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 12 900 рецензии)

4. LINE

Чрез LINE

LINE, безплатно приложение за незабавна комуникация на електронни устройства, използва интеграции с webhooks, за да подобри своите вградени функции.

Интеграциите на LINE с Webhook позволяват незабавно уведомяване за нови съобщения, интерактивни отговори и плавна интеграция с външни системи чрез API.

Разработчиците могат да използват тези технически елементи, за да създават персонализирани преживявания, да задействат събития въз основа на взаимодействията на потребителите и да синхронизират чатовете в LINE с други платформи.

Например, приложение за доставка на храна може да използва интеграцията на LINE с Webhook, за да изпраща известия на потребителите, когато поръчката е готова; приложение за електронна търговия може да направи същото, когато плащането е получено и т.н.

Бизнесът може да използва интеграцията с webhooks и за създаване на LINE чатботове, които взаимодействат с потребителите, когато се задейства дадено действие. Възможно е също така да се реализират анкети, регистрации и генериране на лийдове чрез изпращане на LINE съобщения от попълнени формуляри.

LINE webhooks, следователно, повишават вашата способност да създавате иновативни, интерактивни и комуникационни преживявания в реално време.

Най-добрите функции на Line

Получавайте незабавни известия за нови съобщения и актуализации

Създавайте чатботове, които водят интерактивни разговори с потребителите

Създайте персонализирано потребителско преживяване, като адаптирате взаимодействията и съдържанието въз основа на конкретни тригери.

Ограничения на линиите

Ограничена персонализация за чатботове

Цени по линия

Light: Безплатно с до 500 съобщения

Стандартен: 50 $ с до 10 000 съобщения

Премиум: 150 долара с до 40 000 съобщения

Оценки и рецензии на Line

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. TP-Link Tapo

TP-Link, водеща марка за интелигентни устройства за дома, преобразува домашната автоматизация с помощта на съвременни технологии. Безжичната камера система на TP-Link Tapo се интегрира с webhooks, осигурявайки несравним контрол и автоматизация.

Потребителите могат да получават незабавни известия и да синхронизират устройствата Tapo с външни системи, като използват webhooks. Разработчиците могат да използват техническите му възможности, за да създават персонализирани автоматизирани работни процеси, да задействат събития въз основа на промени в състоянието на устройствата и да осигуряват актуализации в реално време.

Например, потребителите могат да взаимодействат с устройствата Tapo, използвайки IFTTT като „посредник“. IFTTT може да изпраща заявки за уебхук към сценарий „Make“, започващ с персонализиран URL адрес. Той може също да получава уебхукове, идващи от приложението Make HTTP.

Ето някои допълнителни начини, по които webhooks могат да се използват с устройствата за умен дом TP-Link Tapo:

Получавайте известия, когато охранителните камери Tapo засекат движение

Задействайте светлини и превключватели, когато сензорите засекат условия като промени в температурата.

Създайте гласови асистенти за управление на устройствата Tapo с помощта на команди на естествен език.

Създайте табла за мониторинг, които извличат информация за състоянието на устройствата Tapo в реално време.

Свържете данните на устройството Tapo с системи за предсказуема поддръжка

Webhooks на TP-Link Tapo позволяват лесна интеграция за разработване на персонализирана автоматизация и контрол за изграждане на екосистема за интелигентен дом.

Най-добрите функции на TP-Link Tapo

Получавайте известия в реално време за състоянието на устройствата за интелигентен дом.

Свържете устройствата TP-Link Tapo с външни системи за безпроблемна интеграция и синхронизация на данни.

Наблюдавайте консумацията на електроенергия и разходите за енергия в реално време

Ограничения на TP-Link Tapo

Някои потребители са имали проблеми с фърмуера

Цени на TP-Link Tapo

Безплатен пробен период от 30 дни

Основен: 39,99 $ за една камера на година или 144,99 $ за пет камери на година

Премиум: 4,99 $ на месец за една камера или 8,99 $ на месец за две камери

Оценки и рецензии за TP-Link Tapo

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Reddit

Чрез Reddit

Reddit е динамична онлайн общност, която процъфтява благодарение на ангажираността на потребителите и разнообразните дискусии. Reddit се интегрира с webhooks, за да предложи на разработчиците мощни инструменти за актуализации в реално време и автоматизация.

За да направите това, трябва да създадете приложение за разработчици Reddit, да генерирате токени за достъп и да настроите крайна точка на webhook на избрана платформа.

Като се абонирате за конкретни събития и обработвате постъпващите данни от webhook, можете да получавате незабавни известия за нови публикации, коментари или конкретни ключови думи чрез Reddit webhooks.

Тази активна интеграция улеснява създаването на персонализирани ботове, автоматизира модерацията на съдържанието и задейства събития въз основа на дейностите на общността.

Разработчиците използват настройките на webhook, за да подобрят потребителското преживяване, да редактират код, да оптимизират потока от информация и да създават интерактивни приложения, които реагират динамично на постоянно развиващото се съдържание на Reddit. Прилагането на мерки за сигурност и задълбочени тестове гарантира сигурна и функционална интеграция.

Най-добрите функции на Reddit

Получавайте незабавни известия за нови публикации, коментари или определени дейности в subreddit.

Автоматизирайте модерацията на съдържанието, като създадете персонализирани ботове, задействани чрез URL адреса на webhook.

Създавайте интерактивни приложения, които динамично реагират на дейностите на общността.

Персонализирайте тригерите за събития и адаптирайте известията към конкретни взаимодействия в общността.

Ограничения на Reddit

Поддръжката може да бъде скъпа

Не е подходящо за сложни интеграции, изискващи двупосочна комуникация или изтриване на данни.

Цени на Reddit

Безплатно завинаги

Reddit Premium: 5,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии в Reddit

G2 : 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. SwitchBot

Чрез SwitchBot

SwitchBot е иновативна екосистема от устройства за умен дом, която се интегрира с webhooks чрез своя API, улеснявайки усъвършенстваната автоматизация. По-конкретно, интеграцията позволява комуникация с платформи като Home Assistant, когато състоянието на устройствата се промени.

Процесът включва сензорът SwitchBot, който открива промяна в състоянието и предава съобщение до SwitchBot Hub, който след това комуникира със сървъра SwitchBot API. Сървърът регистрира URL адрес на webhook, сочещ към Home Assistant, което осигурява актуализации в реално време.

За да използвате SwitchBot API, трябва да изпратите специализиран подпис за удостоверяване в заглавката, както е описано подробно в документацията за API. За потребители с абонаменти за HA Cloud, настройването на URL адрес за webhook допълнително оптимизира интеграцията, като намалява API повикванията.

Най-добрите функции на SwitchBot

Възползвайте се от бърз и синхронизиран поток от информация.

Активирайте комуникация в реално време с Home Assistant, улеснявайки динамичната автоматизация въз основа на промени в състоянието на устройствата.

Настройте URL адреси на webhook, за да намалите API повикванията за получаване на данни, като оптимизирате ефективността на SwitchBot интеграциите.

Повишете сигурността чрез специализиран подпис за удостоверяване в заглавната част.

Ограничения на SwitchBot

Функцията Blind Tilt в SwitchBot не поддържа крайната точка на webhook.

Разчита на API сървър, което може да повлияе на отзивчивостта в случай на проблеми, свързани със сървъра.

Цени на SwitchBot

SwitchBot API за MQTT интеграция: 21,78 долара

Оценки и рецензии за SwitchBot

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Twitch

Чрез Twitch

Twitch, известна платформа за стрийминг на живо, използва webhooks за мощна автоматизация на работния процес. Разработчиците могат да създават персонализирани интеграции, като използват URL адреса на Twitch webhooks, за да задействат събития за различни сценарии.

Някои примери включват публикуване на webhooks, когато стриймърите стартират живи стриймове, генериране на Zapier webhook URL заявки от нови Twitch живи стриймове и уведомяване на webhooks за нови Twitch последователи или стартиране на стриймове.

Twitch webhooks се интегрират с услуги като Integrately, позволявайки на потребителите да създават персонализирани решения за нестандартни случаи на употреба. Тези webhooks използват HTTP POST съобщения с JSON данни, предлагайки гъвкавост в форматите на данните.

Опциите за интеграция се разширяват още повече с платформи като Onlizer Studio и IFTTT, които предоставят визуални API конектори за Twitch и webhooks и позволяват широка автоматизация.

Най-добрите функции на Twitch

Задействайте събития за нови стриймове на живо, последователи или други специфични дейности в Twitch.

Създавайте персонализирани интеграции, за да свържете приложенията, като генерирате URL заявки за Zapier webhook от нови Twitch live streams.

Персонализирайте разнообразна гама от интеграции чрез възможността на Twitch да поддържа HTTP POST съобщения с JSON данни.

Ограничения на Twitch

Потребителите не могат да използват http://localhost като обратно обаждане.

Максималният брой условия, които могат да бъдат добавени към уебхук, е 200.

Цени на Twitch

Първо ниво : 4,99 $/месец на потребител

Второ ниво : 9,99 $/месец на потребител

Трето ниво: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Twitch

G2 : 4,3/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Alexa Actions от mkZense

Чрез mkZense

Alexa Actions от mkZense е усъвършенствана платформа за автоматизация на умния дом, която разширява възможностите на Alexa.

Това ви позволява да създавате персонализирани Alexa умения и да автоматизирате гласово активирани действия с помощта на webhooks, което дава възможност за персонализиран и сложен контрол над свързаните устройства и услуги в рамките на екосистемата на умния дом.

Можете също да инициирате мощна автоматизация, като задействане на действието HumidityHigh или настройка на режимите за дома. Например, когато камера засече алармено събитие, интеграцията позволява изпращане на действие IFTTT Trigger към свързани устройства Alexa.

За да настроите тази интеграция, трябва да свържете услугата Alexa Actions с IFTTT, използвайки данните за достъп на Amazon, да създадете Alexa рутини и да използвате опциите за задействане на IFTTT в Smarthome тригерите.

Най-добрите функции на Alexa Actions от mkZense

Постигнете автоматизация, активирана с глас, за по-добро управление на умния дом.

Създайте персонализирани Alexa умения чрез webhooks

Лесна свързаност с устройства и услуги на трети страни

Ограничения на Alexa Actions от mkZense

Безплатно, ако използвате три или по-малко тригера

Имената на тригерите не могат да съдържат символи, които не са от английската азбука.

Цени на Alexa Actions от mkZense

Безплатно (до 3 тригера)

Платен план: 5 $/година

Alexa Actions от mkZense – оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Telegram

Чрез Telegram

Telegram е сигурна приложение за съобщения, известно с криптираните си чатове и гъвкави функции. Чрез предоставянето на поддръжка за интеграция на webhooks за ефективен обмен на данни с приложения на трети страни, Telegram преминава от функционално към супермощно.

Когато се случи събитие и се изпрати ново съобщение до бот, Telegram изпраща заявка с обекта за актуализация до сървъра на потребителя. Тази интеграция дава възможност на потребителите да споделят данни в различни приложения.

За да настроят Telegram webhooks, потребителите следват структуриран процес: получават токен за оторизация, конфигурират Google Spreadsheet, създават док за зареждане, съхраняват линкове в променливи, настройват webhook, конфигурират бота и установяват HTTP post заявка.

Успешната интеграция изисква отворен сървър порт с поддържани опции 443, 80, 88 и 8443. Това гарантира, че ботът е достъпен чрез публичния си адрес.

Най-добрите функции на Telegram

Настройте лесно заявка за webhook и започнете да я използвате в приложението си чрез прост API и документация.

Персонализирайте вградените съобщения и автоматизираните съобщения

Получете неограничено сървърно пространство за съхранение

Ограничения на Telegram

Поддържа портове 443, 80, 88 и 8443; други портове не се поддържат за Webhook интеграция.

Налага таймаут за всяка актуализация на webhook; изпраща отново, ако не бъде обработена бързо, което може да доведе до дублиране на обработката.

Цени на Telegram

Безплатно завинаги

Премиум: 4,99 $/месец на потребител

Рейтинги и рецензии за Telegram

G2 : 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 6200 рецензии)

Избор на подходящата Webhooks интеграция за вашия бизнес

Webhooks са незаменими инструменти за обмен на данни в реално време и автоматизация. От подобряване на комуникацията в екипната работа до оптимизиране на работните процеси в разработката на софтуер, потенциалът на webhooks е безграничен.

Най-добрият начин да разберете коя Webhook интеграция е подходяща за вас е да я тествате (или по-скоро да я свържете?). Бързо ще откриете, че ClickUp е с мили пред останалите.

Използването на иновативните функции на ClickUp е от решаващо значение за безпроблемната връзка между вашите уеб приложения. Освен че е софтуер за бази данни за малки предприятия, той се отличава като един от най-добрите инструменти за продуктивност с разнообразен набор от функции и приложения.

Открийте как ClickUp може да бъде едно гише за всички ваши нужди от интеграция!