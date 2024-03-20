10 Jira интеграции за подобрена функционалност и производителност

Jira е инструмент за проследяване на проблеми и управление на проекти, разработен от Atlassian. Тази добре оценена платформа предлага гъвкави инструменти за компаниите за управление на задачи, проследяване на грешки, синхронизиране на проблеми и оптимизиране на сложни работни процеси. Това е популярен инструмент сред екипите за разработка и проектните мениджъри.

Добре проектираната платформа включва интегриране на софтуера с други инструменти за разширена функционалност.

Тези интеграции могат да улеснят управлението на жизнения цикъл на софтуера, като допълнително подобрят оптимизацията на работните процеси. В този Jira наръчник ще обсъдим какво трябва да търсите в такава интеграция. След това ще изброим някои от най-добрите приложения за интеграция с Jira, за да получите най-голяма възвръщаемост на инвестицията си.

Какво трябва да търсите в интеграциите на Jira?

Много продукти са включили поддръжка за Jira в списъка си с интеграции, но тя е твърде популярна, за да бъде пренебрегната. Но поради многото опции, изборът на подходящата може да бъде предизвикателство.

Ето някои фактори, които трябва да имате предвид, когато обмисляте Jira интеграции:

Съвместимост с Jira Cloud и Jira Server: Jira се предлага в опция за хостинг в облак или самохостинг на сървър. Jira Cloud се поддържа винаги актуален, но ако използвате Jira Server, не забравяйте да проверите дали интеграцията е съвместима с вашата версия.

Подобрено управление на проекти: Лесно е да се оставите да ви завлече изобилието от налични опции. За да сте сигурни, че получавате максимална полза, уверете се, че интеграцията допринася положително за процесите на управление на проектите ви.

Оптимизирано проследяване на проблеми: Обратната връзка може да идва от много различни източници. Потърсете функции, които помагат за ефективното създаване на проблеми в Jira и ефективното управление на страниците с проблеми в Jira.

Интеграция на данни: Данните са жизненоважни за съвременните предприятия. Потърсете интеграции, които могат да се свързват с инструменти за обработка на данни или Microsoft Excel за анализ на данни и отчитане.

Потребителско изживяване: Потребителското изживяване в Jira е проектирано да бъде просто и интуитивно, но не всяка интеграция споделя тази философия. Търсете инструменти, които подобряват работните процеси, без да влошават потребителското изживяване.

Подкрепа за екипно сътрудничество: Jira се използва от екипи за разработка, екипи за продажби и много други бизнес единици. Инструментите, които използвате, трябва да позволяват лесно сътрудничество по функциите, които добавяте.

Гъвкавост и персонализация: Всеки бизнес има различни бизнес процеси и проектни нужди. Интеграциите трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да работят в рамките на конкретните работни процеси, от които се нуждаете.

Вашият екип за разработка може да използва Jira REST API, за да свърже вашия софтуер с инструмента за проследяване на проблеми за персонализирани интеграции.

10-те най-добри Jira интеграции, които можете да използвате

Много инструменти се интегрират със софтуера Jira. Независимо дали създават проблеми в Jira, добавят нови функционалности или подобряват живота на разработчиците и другите екипи, тези инструменти могат да оптимизират подхода на DevOps екипа към работата му. По-долу са някои от най-добрите Jira интеграции, налични на пазара на Atlassian и другаде.

Планирайте множество проекти, управлявайте зависимости и приоритизирайте всичко в персонализирания си график на проекта с изгледа „График“ в ClickUp.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност. Инструментът предоставя всички функции, от които един бизнес се нуждае, за да изпълнява много ежедневни задачи. Интеграцията на ClickUp с Jira добавя тези допълнителни инструменти за продуктивност към Jira.

Забележително ново допълнение към софтуера е ClickUp Universal Search. Тази функционалност улеснява създаването на търсене във всички свързани приложения и файлове, което прави още по-лесно предоставянето на единен източник на информация.

Може да откриете, че богатият набор от функции на ClickUp ограничава необходимостта от допълнителни инструменти като Jira, което го прави не само добър вариант за интеграция, но и чудесна алтернатива на Jira. Шаблонът за гъвкаво управление на проекти и други шаблони за подобряване на процесите могат да ви помогнат да постигнете това.

Най-добрите функции на ClickUp

Универсалното търсене оптимизира търсенето в свързани приложения и файлове.

Цялостни инструменти за управление на проекти за управление на Jira проекти

Интегрира се безпроблемно с Jira и синхронизира задачите в Jira за подобрен работен процес.

Функцията за разширено търсене помага за бързото намиране и използване на любимите приложения.

Платформата „всичко в едно“ намалява необходимостта от други системи и инструменти.

Гъвкавостта на интеграцията се адаптира лесно към различни нужди на екипа и работни процеси.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители съобщават за трудности при персонализирането на изгледите.

Мобилното приложение може да изостава от версията за настолни компютри по отношение на функциите.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на член на месец.

Отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Microsoft 365

Чрез Microsoft

Дългогодишното господство на Microsoft в областта на офис пакетите продължава с облачното решение Microsoft 365. Този мощен офис пакет се използва от почти всички големи компании.

Интеграцията с Jira подобрява работата с проекти в Jira, като позволява сътрудничество по проблеми с помощта на познати инструменти като Microsoft Excel, Microsoft Teams и други.

Най-добрите функции на Microsoft 365

Интеграцията с Microsoft Teams позволява сътрудничество между екипите и членовете на екипа.

Експортирането и импортирането в Excel оптимизира обработката и анализа на данни с Jira проблеми.

Потребителите могат да управляват задачите в Jira директно от електронната си поща чрез интеграция с Microsoft Outlook.

OneDrive и SharePoint позволяват лесен достъп и съхранение на документи от проекти в Jira.

Интеграцията с PowerPoint може да улесни представянето на състоянието на проектите и отчетите.

Това подобрява цялостното управление на проектите и информационния поток.

Ограничения на Microsoft 365

Някои функции може да изискват допълнителна настройка за оптимална интеграция с Jira.

Това може да бъде прекалено сложно за потребители, които не са запознати с екосистемата на Microsoft.

Случайни проблеми със синхронизирането с данните на Jira за сложни работни процеси

Цени на Microsoft 365

Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 15,00 $/месец на потребител

Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Отзиви за Microsoft 365

G2: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 13 000 отзива)

3. Интеграция на Jenkins за Jira

Чрез Jenkins

Непрекъснатото интегриране и доставка са от голямо значение в разработката на софтуер в момента. Jenkins е едно от най-популярните инструменти за автоматизиране на процеса на създаване на софтуер. Това прави Jenkins естествен избор за екипите за разработка на софтуер, които искат да се интегрират с Jira. Екипите на DevOps могат да комбинират проследяването на бъгове с автоматизирани версии за подобрени работни процеси.

Интеграция на Jenkins за Jira – най-добри функции

Автоматизираните тригери за изграждане свързват проблемите в Jira с изграждането в Jenkins.

Позволява на потребителите на Jira да виждат статуса на изграждането директно на страницата с проблеми в Jira.

Настройваемите правила за синхронизация осигуряват гъвкавост в интеграцията на Jira с Jenkins.

Лесната настройка опростява процеса на интегриране на Jira с Jenkins.

Помага на екипа за разработка и другите членове на екипа да бъдат в крак с новостите

Осигурява проследяване на промените от Jira проблеми до внедряване

Ограничения на интеграцията на Jenkins за Jira

За настройка и използване се изискват познания за Jenkins.

Може да се наложи допълнителна конфигурация на Jira за оптимизиране на интеграцията.

Цени за интеграция на Jenkins за Jira

Безплатни и с отворен код

Интеграция на Jenkins за Jira – отзиви

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

4. Power BI Connector

Чрез Atlassian

Успешните организации знаят как да се възползват от бизнес интелигентността. Софтуер като Power BI улеснява събирането и интерпретирането на данни. Без връзка с източници на данни обаче Power BI е безсилен. Интеграцията с Jira пренася визуализацията и анализа на данни от Power BI към данните в Jira, предоставяйки разширени анализи на проектните мениджъри и екипите.

Най-добрите функции на Power BI Connector

Предлага усъвършенствани инструменти за визуализация на данни, като пивотни диаграми и графики.

Интеграцията с Microsoft Excel опростява обработката на данни от Jira към Excel.

Персонализираните отчети позволяват създаването на високо специализирани отчети за Jira проекти.

Синхронизацията на данни в реално време поддържа потока от информация от Jira актуален.

Удобният за ползване интерфейс е достъпен дори за членовете на екипа, които не са технически подготвени.

Функциите за сигурност на данните пазят чувствителните данни по проектите в безопасност.

Ограничения на Power BI Connector

Кривата на обучение за потребители, които за първи път използват Power BI, може да бъде стръмна.

Понякога синхронизирането на данни с големи масиви от данни в Jira е бавно.

Изисква задълбочени познания за Power BI, за да се извлекат максимални ползи.

Цени на Power BI Connector

Безплатно

Pro: 10 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Отзиви за Power BI Connector

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

5. Miro за Jira Cloud

Чрез Atlassian

Miro е инструмент за визуално сътрудничество. Интеграцията му с Jira Cloud предоставя тази уникална среда на потребителите на Jira.

Тази лесна и изключително визуална среда за сътрудничество е идеална за творческите и планиращите етапи на проектите в Jira. Екипите, които разчитат в голяма степен на визуално мозъчно буряне и гъвкави методологии, ще извлекат максимална полза от тази интеграция с Jira.

Най-добрите функции на Miro за Jira Cloud

Инструментите за визуално сътрудничество подобряват мозъчната атака и планирането на проектите в Jira.

Симулира безпроблемно с Jira Cloud и предоставя актуализации в реално време.

Интерактивните бели дъски позволяват творчески дискусии между членовете на екипа.

Голяма библиотека с шаблони предоставя готови шаблони за различни проектни нужди.

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” опростява процеса на създаване на задачи и планове в Jira.

Функциите за сътрудничество в реално време позволяват на екипите да работят заедно едновременно.

Ограничения на Miro за Jira Cloud

Някои потребители може да сметнат интерфейса за прекалено сложен в началото.

За оптимална работа се изисква добра интернет връзка.

Цени на Miro за Jira Cloud

Безплатно

Стартово ниво: 8 $/месец

Бизнес: 16 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Miro за Jira Cloud отзиви

G2: 4,8/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1400 отзива)

6. Infracost

Чрез Infracost

Infracost е FinOps решение, което позволява на бизнеса да максимизира възвръщаемостта на инвестициите от различните си облачни услуги. Чрез използването на Jira интеграцията, потребителите на Infracost могат да фокусират управлението на разходите върху Jira проектите. За DevOps екипите и компаниите, които управляват мащабни облачни операции, тази връзка ще спести значителни средства и ще доведе до по-голяма прозрачност на облачните разходи.

Най-добрите функции на Infracost

Предоставя подробни прогнози за разходите за облачната инфраструктура.

Безпроблемно се свързва с Jira за процеси по проследяване на разходите

Помага на екипите да се справят с бюджетните ограничения с помощта на персонализирани бюджетни предупреждения.

Препоръките за оптимизиране на разходите предлагат начини за намаляване на разходите.

Удобните за ползване отчети улесняват разбирането на разходите.

Поддръжката на множество доставчици на облачни услуги го прави полезен за всички бизнес отдели.

Ограничения на Infracost

За пълноценното използване на инструмента са необходими специфични познания за облачната инфраструктура.

Може да бъде сложно за настройка за потребители без технически познания.

Ценообразуване на Infracost

Безплатно

Облак: 50 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Отзиви за Infracost

G2: 5/5 (1 рецензия)

7. Freshworks

Чрез Freshworks

Този набор от инструменти за обслужване на клиенти е популярен сред бизнеса благодарение на богатата си колекция от продукти, които отговарят на различни нужди. Като една от водещите Jira интеграции, пакетът Freshworks работи добре с Jira, предлагайки разширени възможности за обслужване на клиенти и управление на проекти. Jira се комбинира както с Freshdesk, така и с Freshservice – два от флагманските проекти на Freshworks.

Най-добрите функции на Freshworks

Оптимизира обработката на запитвания от клиенти в Jira

Функциите за автоматизация спестяват време и повишават ефективността.

Многоканалната поддръжка осигурява единна визия за взаимодействията с клиентите.

Функциите за сътрудничество в реално време позволяват на членовете на екипа да работят съвместно по проблеми на клиенти.

Надеждни отчети и анализи предлагат информация за ефективността на обслужването на клиенти.

Удобният за ползване интерфейс е лесен за навигация от всички членове на екипа.

Ограничения на Freshworks

Интеграцията може да бъде сложна и да отнеме известно време, за да бъде настроена правилно.

Някои функции може да са прекалено сложни за по-малки екипи или проекти.

Възможностите за персонализиране може да са ограничени в някои области.

Цени на Freshworks ITSM

Растеж: 29 $/месец на потребител

Pro: 69 $/месец на потребител

Enterprise: 109 $/месец на потребител

Отзиви за Freshworks

G2: 4,5/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

Чрез Applitools

Автоматизираното тестване спестява значително време на екипите за разработка и намалява броя на бъговете, които достигат до крайния потребител. Applitools е иновативна платформа за визуално тестване, базирана на изкуствен интелект, която прави този процес още по-ефективен. Интеграцията ѝ с Jira улеснява проследяването на проблемите, открити по време на автоматизираното тестване, създавайки идеална комбинация за подобряване на качеството.

Предлага усъвършенствани инструменти, базирани на изкуствен интелект, за тестване на потребителския интерфейс.

Оптимизира отчитането и проследяването на грешки в Jira

Тестването в различни браузъри и устройства гарантира съвместимост между различни платформи.

Автоматизираното сравнение на екранни снимки идентифицира визуални регресии

Лесният за използване интерфейс опростява сложните процеси на тестване за членовете на екипа.

Работи добре с други инструменти за разработка и тестване чрез обширен набор от интеграции.

Може да е повече от необходимото за проекти с минимални UI компоненти.

Настройката на интеграцията може да бъде сложна за тези, които са нови в автоматизираното визуално тестване.

Персонализирани цени

G2: 4,4/5 (47 отзива)

Capterra: 4,7/5 (30 отзива)

9. Rapid7

Чрез Rapid7

Rapid7 е водещ доставчик на софтуер за сигурност и съответствие. Интеграцията с Jira се фокусира върху управлението на уязвимости и откриването на инциденти.

При разработването на софтуерен проект неизбежно възникват проблеми със сигурността. Интегрирането на Rapid7 с Jira помага да се запълнят пропуските, през които тези проблеми биха могли да се промъкнат.

Най-добрите функции на Rapid7

Идентифицира и управлява уязвимостите в сигурността на проектите

Подобрява проследяването на сигурността в рамките на Jira проблеми

Предлага инструменти за бърза реакция при инциденти, свързани със сигурността.

Автоматизирани предупреждения уведомяват екипите за потенциални заплахи за сигурността.

Настройваемите отчети се адаптират към конкретните нужди на проекта.

Както техническите, така и нетехническите членове на екипа могат да използват лесния за употреба интерфейс.

Ограничения на Rapid7

Може да бъде сложно да се настрои и интегрира напълно с Jira.

Някои функции може да са твърде напреднали за по-малки или по-малко фокусирани върху сигурността екипи.

Цени на Rapid7

Insight VM: 1,94 $/месец за актив

Insight DR: 5,89 $/месец за актив

Insight AppSec: 175 USD/месец за приложение

Insight CloudSec: 5775 USD/месец

Отзиви за Rapid7

G2: 4,0/5 (10 отзива)

10. Forecast. app

Forecast. app е надежден инструмент за управление на проекти, който се интегрира дълбоко с Jira и предлага разширени функции за планиране на ресурси и проекти за надеждно подобряване на бизнес процесите. Това може да бъде идеалното решение за екипи, които искат цялостни решения за управление на проекти, надхвърлящи предлаганите от Jira, но все пак се нуждаят от проследяване на проблеми и други инструменти за разработка, предлагани от Jira.

Най-добрите функции на приложението Forecast.

Предоставя инструменти за подробно планиране на проекти и разпределение на ресурси.

Подобрява възможностите на Jira за управление на проекти

Предлага предсказуеми анализи, базирани на изкуствен интелект, за графиците и ресурсите на проектите.

Позволява точно проследяване на времето, прекарано по проблеми и проекти в Jira.

Помага за ефективното управление на натоварването и капацитета на екипа

Лесен за използване от всички членове на екипа

Прогнози. Ограничения на приложението

Кривата на обучение за напредналите функции може да бъде стръмна.

Цените може да са по-високи за по-малките екипи.

Някои функции може да изискват допълнителна конфигурация за оптимална употреба с Jira.

Прогноза. Цени на приложението

Pro: 59 $/месец на потребител

Плюс: 69 $/месец на потребител

Forecast. рецензии на приложения

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (25 отзива)

Бъдете по-продуктивни с ClickUp

Ако търсите нови приложения за проследяване на проекти, за да подобрите производителността си, ClickUp е естествен избор. Подобно на Jira, в ClickUp можете да създавате задачи и лесно да проследявате напредъка по тяхното изпълнение. Много екипи са открили, че гъвкавостта, която предлага ClickUp, е точно това, от което се нуждае техният бизнес. Сега можете да се съсредоточите върху създаването на страхотен софтуер и да се притеснявате по-малко за сложностите при управлението на проект.

