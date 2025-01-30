10-те най-добри софтуера за бюджетиране на малки предприятия през 2025 г.

Малките предприятия често се сблъскват с ограничени бюджети и ресурси, което прави всяко финансово решение критично. Традиционните методи за бюджетиране помагат, но са бавни, податливи на грешки и се нуждаят от повече гъвкавост.

Ако обмисляте да преминете от конвенционалното счетоводство към специализиран софтуер за бюджетиране, сте на прав път.

Инструментът за бюджетиране на бизнеса ще ви даде информация, с която да намалите ненужните разходи и да постигнете по-бърза рентабилност. Той ще ви помогне да планирате бюджета на малкия си бизнес, за да определите обема на продажбите, необходим за достигане на прага на рентабилност, резервите, които трябва да създадете, и кога да наемете повече хора.

Ние сме подредили в списък 10-те най-добри софтуера за бюджетиране на малки предприятия, техните функции, цени и оценки.

Какво трябва да търсите в софтуера за бюджетиране на малкия бизнес?

Нека разгледаме основните функции, които трябва да търсите в софтуера за бюджетиране за малки предприятия. Тези функции гарантират, че инструментът ще отговори на вашите настоящи и бъдещи нужди с разрастването на вашия бизнес:

Леснота на използване: Потърсете лесен за използване софтуер, който е лесен за настройка и употреба. Започнете Потърсете лесен за използване софтуер, който е лесен за настройка и употреба. Започнете да визуализирате съществуващите процеси , за да улесните управлението на финансите си без никакви затруднения от самото начало.

Мащабируемост: Изберете софтуер, който ще обслужва повече потребители, ще проследява нови разходи и ще управлява сложни финанси, докато вашият бизнес се разраства.

Възможности за интеграция: Уверете се, че софтуерът се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ счетоводен софтуер и Уверете се, че софтуерът се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ счетоводен софтуер и инструменти за управление на проекти , за да поддържате последователност на финансовите данни.

Финансови отчети и анализи: Изберете софтуер, който предлага Изберете софтуер, който предлага подробни отчети , персонализирани табла и инструменти за визуализация на данни, за да идентифицирате тенденции и анализирате разходите.

Сигурност и съответствие: Проверете дали софтуерът отговаря на индустриалните стандарти за сигурност на данните и спазва нормативните изисквания за защита на чувствителна финансова информация.

10-те най-добри софтуера за бюджетиране на малки предприятия, които да използвате през 2024 г.

Сега, когато вече знаете какви характеристики и функции да търсите в софтуера за бюджетиране на бизнеса, ето списъкът с 10-те най-добри софтуера за бюджетиране на малкия бизнес.

1. ClickUp

Пример за работно пространство за управление на проекти в ClickUp за счетоводна фирма

ClickUp обединява всички различни функции на вашата компания в една платформа. Визуализирайте всички свързани задачи на един табло: маркетинг, финанси, управление на проекти или човешки ресурси, и правете промени в реално време.

Спестете време с AI-управлявани задачи и автоматизация, за да се фокусирате върху това, което е важно.

Софтуерът за счетоводство и управление на финансови проекти на ClickUp се отличава като софтуер за бюджетиране от най-високо ниво, който ви позволява да извършвате сложни финансови изчисления и планиране по ефективен начин. Софтуерното решение следи вашите финансови цели, контролира вашите сметки и изчислява вашите печалби.

Бизнес бюджетният шаблон на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате разходите и приходите на вашия бизнес на едно централизирано място.

Шаблоните на ClickUp за финанси и счетоводство, проследяване на разходите в реално време и софтуер за съвместно управление на бюджета са някои от неговите надеждни функции за бюджетиране. Той интегрира гъвкави функции за управление на проекти с всеобхватни инструменти за бюджетиране.

Превключвайте между удобните изгледи на ClickUp, за да организирате фактурите си за секунди.

Бизнесите, които управляват множество проекти, предпочитат ClickUp, за да гарантират организирани и ефективни процеси на бюджетиране.

Управлявайте проекта на малкия си бизнес на всеки етап с шаблони, функции за сътрудничество и над 15 изгледа на проекта с помощта на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте таблата за отчети за бюджети, разходи и печалби.

Изчислявайте бързо числата с формулните полета за изчисления на ClickUp

Поддържайте организация с напомняния за повтарящи се задачи и сметки

Получете ясна представа за финансите си чрез персонализирани полета за бюджетирани суми, разходи, информация за доставчици и дати на плащане.

Проследявайте месечните и годишните приходи и разходи без усилие с простите шаблони за бюджетиране на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители съобщават за необходимост от обучение при използването на разширените функции.

Понякога времето за отговор на поддръжката е по-дълго.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Budgyt

чрез Budgyt

Budgyt опростява финансовото планиране, като същевременно запазва подробните данни.

Това облачно приложение за бюджетиране ви позволява да оптимизирате процесите си по бюджетиране чрез интуитивен интерфейс, да автоматизирате категоризацията на разходите и да получавате подробни финансови отчети.

Той осигурява лесна манипулация на данните с функционалност „дръпни и пусни”. API на Budgyt позволява интеграция с популярни софтуери за финансово счетоводство. В момента поддържа Quickbooks, Xero и ConnectWise.

Най-добрите функции на Budgyt

Достъп до исторически данни чрез данни от главната книга на транзакционно ниво

Изчислете печалбата и загубата по разходни центрове и периоди, сравнение на бюджети и други персонализирани отчети.

Опростете бюджетирането на многобройни печалби и загуби чрез различни филтри.

Проследявайте промените и филтрирайте дневника на дейностите

Станете глобални с възможност за работа с различни валути

Ограничения на Budgyt

Стръмна крива на обучение за използване на формули

Нестопанските организации трябва да персонализират по-подробна настройка

Цени на Budgyt

Лесно : Персонализирани цени

Плюс : Персонализирани цени

Pro : Персонализирани цени

План за предприятия : Персонализирано ценообразуване

Нестопански организации: Персонализирани цени за всички четири плана

Цени на добавките

Оценка на бюджетирането: 699–2999 долара

Разработване на презентации: 1500–3500 долара

Оценки и рецензии на Budgyt

G2 : 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

3. BudgetPulse

чрез BudgetPulse

BudgetPulse предлага безплатен и базиран в облака софтуер за счетоводство, подходящ за лична употреба.

BudgetPulse предоставя основни функции за управление на личните финанси. Потребителите ръчно импортират своите транзакции в таблици, отчети и графики, които могат да се разпечатат, за да разберат по-добре своите разходи. То също така помага на потребителите да поставят цели и да проследяват напредъка си в ефективното управление на парите си.

Най-добрите функции на BudgetPulse

Управлявайте бюджета си с лесен инструмент

Импортирайте банкови извлечения и експортирайте данните си към инструмент за финансово планиране с няколко стъпки.

Настройте онлайн набиране на средства с цели и приемайте средства чрез PayPal и Amazon.

Ограничения на BudgetPulse

Без възможности за автоматизация или анализ на данни

Всички данни трябва да бъдат импортирани или въведени ръчно.

Няма интеграция с други софтуерни инструменти за бюджетиране на бизнеса или банки.

Цени на BudgetPulse

Безплатно

Рейтинги и рецензии на BudgetPulse

G2 : Не е включен в списъка

Capterra: Не е включен в списъка

4. FreshBooks

чрез FreshBooks

FreshBooks предлага неограничени, автоматизирани и персонализирани фактури и разходни записи. Приема онлайн плащания с кредитна карта и банкови преводи ACH. Шаблоните за бюджетиране на проекти спестяват време и разходи на свободно практикуващите професионалисти и малките предприятия.

С над 100 интеграции на приложения, FreshBooks опростява задачите по фактуриране и управление на разходите.

Забележителна полза от плана Plus е, че той намалява счетоводните грешки с функцията за отчети с двойно записване.

Най-добрите функции на FreshBooks

Опростете мониторинга на разходите и създаването на финансови отчети

Възползвайте се от усъвършенствани функции за отчитане на проекти и проследяване на времето.

Ограничения на FreshBooks

Изисква повече поддръжка при първоначалното използване

Неспособност за ефективно мащабиране

Цени на FreshBooks

Lite : 204 $/година

Плюс : 360 $/година

Премиум : 660 $/година

Изберете: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за FreshBooks

G2 : 4,5/5 (над 670 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4300 отзива)

5. QuickBooks

чрез Quickbooks

QuickBooks предлага безплатна настройка с помощта на ръководство за всеки план на QuickBooks Online. Той ви позволява да оптимизирате процесите си, включително разходи, фактури, плащания, заснемане на разписки и отчитане.

Потребителите използват неговите AI-базирани облачни функции, за да проследяват и управляват всичко – от времето и разходите до заплатите и социалните придобивки на служителите.

Поддържа над 700 приложения на трети страни, достъпни в QuickBooks App Store.

Най-добрите функции на QuickBooks

Възползвайте се от единен инструмент за счетоводство и управление на персонала.

Спестете време, разходи и усилия, като използвате възможностите за сътрудничество.

Създавайте персонализирани предложения за бюджети от шаблони за предложения за бюджети

Управлявайте сметките си с автоматична категоризация на банковите транзакции

Ограничения на QuickBooks

Предизвикателство за потребители без опит във финансите

Версията за Mac OS е достъпна само в САЩ.

Цени на QuickBooks

Безплатен пробен период от 30 дни

Simple Start : 30 $/месец

Essentials : 60 $/месец

Плюс : 90 $/месец

Разширено: 200 $/месец

Оценки и рецензии за QuickBooks

G2 : 4,0/5 (3170+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (6390+ отзива)

6. Xero

чрез Xero

Създаден от нулата за нуждите в реално време на бизнеса, зависещ от облака, Xero е счетоводно решение с функции за управление на заплатите, персонала и разходите.

Той насърчава сътрудничеството, както вътрешно, така и външно, с неограничен брой влизания за всеки абонаментен план.

Над 800 свързани приложения на Xero (включително Square, Constant Contact и ADP) помагат на малките предприятия да извършват безпроблемно бизнес операции и финансово управление.

Най-добрите функции на Xero

Използвайте автоматизирано съгласуване на сметки, като получавате данни от над 21 000 банки по целия свят.

Приемайте плащания по фактурите си, като използвате надеждни доставчици на услуги за обработка на плащания.

Получете достъп до над 160 валути и научете как обменните курсове и пазарите на чуждестранни валути влияят върху вашия паричен поток или печалба.

Ограничения на Xero

Ограничени шаблони и дизайни за генериране на отчети или фактури

Нужен е отделен софтуер за изготвяне на данъчни декларации за продажби

Цени на Xero

Стартово ниво : 29 $/месец

Стандартен : 46 $/месец

Премиум: 62 $/месец

Оценки и рецензии за Xero

G2 : 4,3/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 2800 отзива)

7. Zoho Books

чрез Zoho Books

С интуитивната си автоматизация на продажбите и поддръжка за iOS, Android и Windows, Zoho Books ви позволява да оптимизирате транзакциите си, да проследявате паричните потоци и да автоматизирате бизнес процесите.

Ще можете също да свържете съществуващите си CRM, инвентарни и абонаментни системи и да генерирате оферти и фактури в движение.

Zoho Books се свързва с вашата банка и ви позволява да изтегляте ежедневните транзакции в реално време, да прилагате напомняния за плащания и да планирате отчети и тригери за работния процес. Помага ви да създавате казуси за успешни клиенти.

Най-добрите функции на Zoho Books

Позволете на клиентите да одобряват оферти, да плащат сметки и да предоставят ценна обратна връзка.

Изчислете автоматично данъчните декларации за продажби и 1099 за безпроблемно данъчно облагане.

Получавайте прогнози за паричния поток, като извличате безопасно транзакциите от вашите сметки и ги сортирате автоматично.

Ограничения на Zoho Books

Ограничени възможности за персонализиране

Основни опции за отчитане

Ограничени интеграции с софтуер на трети страни

Цени на Zoho Books

Безплатно : За фирми с приходи <50 000 USD годишно

Стандартен : 10 USD/организация на месец

Професионална : 20 $/организация на месец

Премиум : 30 $/организация на месец

Elite : 100 $/организация на месец

Ultimate: 200 $/организация на месец

Оценки и рецензии за Zoho Books

G2 : 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 600 отзива)

8. Scoro

чрез Scoro

Подробните разбивки на бюджета, проследяването на разходите по проекти и възможностите за анализ на рентабилността на Scoro помагат за повишаване на производителността и навременното изпълнение на проектите. Информацията и анализите на Scoro, базирани на данни, ви помагат да стимулирате растежа, като идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Scoro е специализирана в обслужването на фирми, предлагащи услуги, които работят с много несвързани системи и променящи се натоварвания, които намаляват печалбата.

Той елиминира необходимостта от превключване между инструменти и ви помага да управлявате проекти, фактуриране и отчитане от едно единствено решение.

Най-добрите функции на Scoro

Приемайте плащания отвсякъде с вградена интеграция на Stripe

Преобразувайте автоматично офертите в фактури или частични фактури на базата на напредъка за вашите клиенти.

Управлявайте и проследявайте бюджета на проекта , разходите, поръчките и разпределението на бюджета от една единствена платформа.

Интегрирайте инструменти като Paypal, Salesforce, Trello и QuickBooks.

Ограничения на Scoro

Функциите за търсене и сортиране се нуждаят от оптимизация.

Персонализираните PDF шаблони ограничават информацията, която се включва в оферта, поръчка или фактура.

Цени на Scoro

Essential: 26 $/потребител на месец

Стандартен: 37 $/потребител на месец

Pro: 63 $/потребител на месец

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Цени за въвеждане

Самостоятелно въвеждане: Безплатно

Light: 1699 долара

Премиум: 3999 долара

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Scoro

G2 : 4,5/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 отзива)

9. Spendesk

чрез Spendesk

Spendesk е платформа за управление на разходите, която предлага пълна прозрачност на разходите на вашата компания.

Той подобрява видимостта на разходите ви в реално време, въвежда контрол на бюджета и автоматизира одобряването на разходите, спестявайки време и пари през целия цикъл на разходите. Spendesk комбинира и контролира всички парични потоци и процеси от множество инструменти от един източник. Той ви дава контрол над всички разходи, които не са свързани с заплатите.

Най-добрите функции на Spendesk

Автоматизирайте откриването на измами и използвайте интелигентни виртуални карти, за да добавите няколко нива на сигурност.

Свържете плащанията с разходните сметки, потвърждавайте ги по всяко време и генерирайте автоматично отчети за разходите от шаблони

Контролирайте центровете за разходи, одобряващите лица и дефинирайте правила за разходите.

Ограничения на Spendesk

Потребителите съобщават за технически проблеми с валидирането на плащанията

Не е възможно да се качват документи във формат Word.

Цени на Spendesk

Безплатно : За четирима потребители, включително един одобряващ

Необходими : Персонализирани цени

Мащаб : Персонализирано ценообразуване

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Spendesk

G2 : 4,7/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

10. Float

чрез Float

Float е софтуер за прогнозиране на паричните потоци, специално разработен за проекти, базирани на проекти. Той ви помага да бъдете една крачка напред пред потенциални недостиг или излишък на парични средства, лесно да планирате сценарии и да спестите ценно време, като проследявате паричните потоци по проекти.

Интеграцията на Float в реално време с Xero, Quickbooks Online и FreeAgent осигурява ежедневни, седмични и месечни прогнози за паричния поток.

Най-добрите функции на Float

Получете обща представа за паричния поток в реално време

Изработвайте стратегии чрез незабавни визуални прогнози за паричния поток

Проследявайте проектите и идентифицирайте тези, които изчерпват паричните резерви.

Създавайте сценарии, които да ви помогнат да отговорите на въпроси и да вземете информирани решения.

Ограничения на плаващите лихви

Ограничени персонализирани изгледи за сценарии

Не поддържа сметки в различни валути.

Плаваща цена

Essential : 59 $/месец

Премиум : 99 $/месец

Enterprise: 199 $/месец

Рейтинги и отзиви за Float

G2 : 4,4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

Повишете печалбите си с подходящия инструмент за бюджетиране

Удовлетворяването на уникалните нужди и предпочитания на собствениците на малки предприятия е от съществено значение при избора на най-добрия софтуер за бюджетиране. Макар че е изключително важно да се избере софтуер с функции, които помагат при бюджетирането, си заслужава да се инвестира в инструмент, който предлага много повече.

ClickUp се грижи за всички ваши нужди, свързани с бюджетирането, и е всеобхватно решение, което се справя с множество предизвикателства, с които се сблъсквате с разрастването на вашия бизнес.

ClickUp помага на екипите да работят по-ефективно и в сътрудничество с помощта на свързани работни процеси, интуитивни документи, табла в реално време и други функции. Тази унифицирана платформа помага на екипите да работят по-бързо, по-умно и да спестят ценно време.

Потребителите с плана Free Forever на ClickUp имат достъп до много шаблони, изгледи и опции за персонализиране. Готови ли сте да опитате? Регистрирайте се в ClickUp сега!