10-те най-добри софтуера за потребителски наръчници през 2025 г. (ревюта и цени)

Ръководствата за потребители са сериозен спасител на здравия разум както за вашия екип, така и за вашите клиенти. Добрите ръководства за потребители не само повишават удовлетвореността на клиентите, но и намаляват броя на заявките за поддръжка, които вашият екип за поддръжка на клиенти получава за даден продукт или услуга.

Има само един малък проблем: създаването на ръководства за потребители не винаги е лесно. Техническата документация, правните изисквания и сложните форматиране затрудняват създаването на подробни ръководства, които вашите клиенти и екип действително ще следват.

За щастие, не е нужно да сте технически писател, за да съставите страхотно ръководство за потребителя. Нужен ви е само добър софтуер за ръководства за потребители. Софтуерът за ръководства за потребители оптимизира работните ви процеси, дава възможност на екипа ви за поддръжка и подобрява цялостното преживяване на клиентите.

Качеството на инструмента за създаване на ръководства за потребители обаче е от значение. Разгледайте този пълен наръчник, който ще ви помогне да изберете подходящия софтуер за създаване на ръководства за потребители за вашата организация, както и нашите 10 любими предложения за 2024 г. ?

Какво трябва да търсите в софтуера за ръководства за потребители?

Инструментите за ръководства за потребители трябва да ви улесняват живота. Всяко решение е малко по-различно, но това са най-ценните функции, които трябва да търсите в инструмент за документация:

Леснота на употреба: Ръководствата за употреба могат да бъдат малко обемисти, затова изберете платформа, която е лесна за употреба, с изчистен потребителски интерфейс и ниска бариера за достъп. Инструментите за създаване чрез плъзгане и пускане са задължителни, особено ако технически и нетехнически членове на екипа ще използват един и същ софтуер.

Шаблони и персонализиране: Кой има време да прекарва часове в форматиране? Потърсете платформа с персонализирани шаблони за ръководства за потребители, които отговарят на стила на вашата марка. Редакторите с функция „плъзгане и пускане” и персонализирането с CSS или HTML също са чудесни за създаване на професионално изглеждащи ръководства.

Интерактивни елементи: Някои ръководства за потребители все още се отпечатват на хартия, но все повече се преминава към цифрови версии. Ако предлагате онлайн ръководства за потребители, потърсете софтуер за ръководства за потребители, който поддържа интерактивни елементи. Той трябва да ви позволява да добавяте вградени видеоклипове, кликаеми изображения и стъпка по стъпка инструкции за по-интерактивни уроци.

Управление на работния процес: Създаването на ръководства за потребители е екипна работа, затова изберете платформа, която предлага безпроблемно управление на работния процес. Тя трябва да позволява редактиране в реално време, контрол на версиите и персонализирани разрешения.

Независимо дали пишете ново ръководство за потребители от нулата или актуализирате съществуващо ръководство, подходящият инструмент прави голяма разлика. Спестете време и създайте професионална документация с 10-те най-добри софтуера за ръководства за потребители за 2024 г.

Точно така: най-гъвкавата платформа за управление на проекти в света е и надежден инструмент за създаване на ръководства за потребители. Създавайте ръководства за потребители в ClickUp Docs в реално време с участието на заинтересовани страни от ИТ, обслужване на клиенти, маркетинг, човешки ресурси и др. Създавайте документи в ClickUp и бързо ги свързвайте с вашите работни процеси, задачи и проекти, за да създавате ръководства с едно кликване. ?

А, споменахме ли нашите шаблони за ръководства за употреба? Няма нужда да форматирате документ – просто изтеглете шаблон от ClickUp и сте готови. Можем ли да ви предложим шаблона ClickUp Wiki за създаване на база от знания „направи си сам”? Този безплатен шаблон включва полезни подраздели, заглавия и съдържание, които значително улесняват процеса на писане.

Ако не можете да се сетите за подходящите думи, опитайте ClickUp AI. Просто кажете на AI асистента за писане каква е вашата роля и какво искате да създадете. Той обобщава бележките от срещите, създава дневен ред и дори съставя и редактира ръководства за потребители за вас.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp разполага със стотици шаблони за всичко – от уикита до отчети.

ClickUp Docs включва интерактивни функции като таблици, кодови блокове, маркери, вложени страници и други опции за стилизиране.

ClickUp AI обработва спецификации, резюмета от срещи, изисквания на потребители и други с минимално въвеждане на данни.

Свържете ClickUp Docs с ClickUp Workspace, за да видите всички задачи, показатели и чатове за този проект на едно място.

Ограничения на ClickUp

Платформата има много функции, така че в началото може да ви се стори прекалено сложна.

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Paligo

чрез Paligo

Paligo е софтуер за създаване на ръководства за потребители от различен тип. Тази система за управление на компонентно съдържание (CCMS) е предназначена за изчерпателни ръководства за потребители, създадени първоначално в цифров формат. Настройките на Paligo ви позволяват бързо да сменяте информация, факти, стъпки или технически спецификации само с няколко кликвания. Екипите го използват, за да създадат единен източник на информация за всичко – от ръководства за софтуер до управление на знания.

Най-добрите функции на Paligo

Трябва да промените номер, фраза или дата? Бързо го коригирайте във всички ръководства в CCMS на Paligo.

Paligo има интеграции за GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk и други.

Управлявайте изображения в различни формати, включително HTML и печат

Управлявайте лесно преведените файлове без проблеми с дублирането

Ограничения на Paligo

Трябва да интегрирате Paligo с инструмент на трета страна за управление на проекти.

Няколко потребители казват, че биха искали Paligo да има повече настройки за персонализиране на разрешенията.

Paligo цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Paligo

G2: 4. 7/5 (50+ отзива)

Capterra: 3/5 (1 рецензия)

3. HelpDocs

чрез HelpDocs

HelpDocs е софтуер за самообслужване на ръководства за потребители, който ви позволява да създавате персонализирани бази от знания. Той включва HTML шаблони, но също така позволява персонализиран CSS или JavaScript, ако искате да създадете нещо по-персонализирано. Потребителите обичат надеждните анализи на HelpDocs, които разбиват най-добре представящото се съдържание, подадените заявки, най-популярните категории и др.

Най-добрите функции на HelpDocs

Разширете HelpDocs с интеграции за BotPenguin, Pendo, Heap и други

Персонализирайте кои потребители могат да виждат определени документи за помощ или блокирайте клиентите от преглед на вътрешно съдържание.

Прегледайте билетите за поддръжка на клиенти в разширението за браузъра HelpDocs Chrome.

Създайте уиджет за самообслужване на вашия сайт с HelpDocs Lighthouse

Ограничения на HelpDocs

Няколко потребители споделят, че форматирането и таблиците са предизвикателство.

Той не разполага с CCMS функции, така че трябва ръчно да настройвате глобалните променливи.

HelpDocs цени

Начало: 55 $/месец за пет акаунта, фактурирани ежегодно

Build: 109 $/месец за 15 акаунта, фактурира се ежегодно

Grow: 210 $/месец за 50 акаунта, фактурира се ежегодно

HelpDocs оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (15+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (8 отзива)

4. Scribe

чрез Scribe

Scribe се представя като всеобхватна платформа за писане на всичко – от документация за обучение до вътрешни SOP. Страхотното нещо в Scribe е, че той автоматично документира стъпка по стъпка процесите, като записва екрана ви в реално време. Ако сте отлагали документацията, защото ви се струва прекалено трудна, автоматичното създаване на съдържание в Scribe може да промени всичко. ✨

Най-добрите функции на Scribe

Инсталирайте разширението за браузър Scribe, за да създавате автоматично стъпка по стъпка ръководства.

Нагласете автоматично генерираните ръководства на Scribe с текст и допълнителни екранни снимки.

Лесно вградете Scribe SOP в базата си от знания или я експортирайте в PDF формат.

Scribe улеснява редактирането на всякакви чувствителни данни за служители или клиенти.

Ограничения на Scribe

Някои потребители казват, че функцията за автоматично генериране не е наистина автоматична.

Scribe не включва управление на проекти в платформата си, така че все пак ще трябва да превключвате между софтуера за ръководства за потребители и списъка си със задачи.

Scribe цени

Основно: Безплатно

Pro Team: 12 USD/месец на работно място с минимум пет работни места, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Scribe

G2: 4. 8/5 (60+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (10 отзива)

5. Speach

чрез Speach

Speach е софтуер за потребителски наръчници, специализиран в вътрешни SOP и обучителни видеоклипове. Ако вашият екип не реагира добре на големи текстове по време на въвеждането, мултимедийните ръководства на Speach са задължителни. Те не са подходящи за потребителски наръчници, насочени към клиенти, но ако провеждате много вътрешни обучения и се нуждаете от нещо, което да допълни вашата система за управление на обучението (LMS), Speach е отличен избор.

Най-добрите функции на Speach

Създавайте екранни записи, слайдове, тестове и др.

Заснемайте и редактирайте вашите видеоклипове, без да напускате платформата

Speach предлага субтитри и преводи с едно кликване

Добавяйте бележки, връзки, текст и задачи към всяко видео

Ограничения на речта

Няма много отзиви

Speach не е истинска платформа за управление на знания. По-скоро е инструмент за създаване на съдържание за вътрешни цели.

Speach цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Document360

чрез Document360

Document360 се представя като софтуер за потребителски наръчници, базиран на изкуствен интелект, за вътрешна и външна употреба. Използвайте го, за да управлявате вашите SOP, уики, документация за пускане на продукти и др. Той включва дори и SEO-съобразна база от знания. ?

Най-добрите функции на Document360

Document360 се интегрира с Drift, Slack, Freshdesk, Intercom и други.

Използвайте Knowledge Base Widget, за да предлагате 24/7 автоматизирана поддръжка за SaaS продукти.

Използвайте Document360 Workflow, за да създадете автоматизации на работния процес, базирани на тригери.

Разработчиците използват Document360 както за вътрешна и външна API документация, така и за софтуерна документация

Ограничения на Document360

Някои потребители казват, че може да стане скъпо

Други казват, че форматирането на статии е малко сложно.

Document360 цени

Безплатно

Стандартен: 124 $/месец за проект, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 248 $/месец за проект, фактурира се ежегодно

Бизнес: 331 $/месец за проект, фактурира се ежегодно

Enterprise: 497 $/месец за проект, фактурира се ежегодно

Document360 оценки и рецензии

G2: 4. 7/5 (370+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 рецензии)

7. Nuclino

чрез Nuclino

Nuclino е „колективен мозък“, който комбинира управление на проекти, документация и знания в една платформа. Този софтуер за потребителски наръчници организира всички документи и знания с помощта на усъвършенствани филтри. Той включва дори шаблони за потребителски наръчници за проследяване на проекти, протоколи от срещи, уикита за конкретни отдели и др.

Най-добрите функции на Nuclino

Ускорете работата си с бързите клавиши и команди на Nuclino.

Доверете се на Nuclino Sidekick за AI-базирани мозъчни бури, резюмета и други

Използвайте специфичен за конкретен случай шаблон на Nuclino, за да създадете документация за рекордно кратко време.

Nuclino използва водеща в индустрията сигурност, включително криптиране при пренос и съхранение, еднократно влизане и двуфакторна автентификация.

Ограничения на Nuclino

Няма много отзиви

Някои потребители казват, че Nuclino се затруднява да обработва големи масиви от данни.

Nuclino цени

Безплатно

Стандартен: 5 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Премиум: 10 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Nuclino

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 70 рецензии)

8. GitBook

чрез GitBook

GitBook е специализиран инструмент за потребителски наръчници, предназначен за технически екипи. Вместо да съхранявате важни технически документи на различни платформи, GitBook събира всичко на едно място за инженерните екипи. Съберете наръчници за отстраняване на проблеми, инструкции за инсталиране и наръчници за експлоатация на едно място за по-добро потребителско преживяване. Настройката му, базирана на изкуствен интелект, улеснява извличането на споделяема информация от съобщения в Slack, съществуваща документация и др. ?

Най-добрите функции на GitBook

Доверете се на GitBook AI, за да идентифицирате полезна информация и да я добавите към вашата база от знания.

Помолете GitBook AI да преобразува неструктурирани данни, като чатове в Slack, в документация, която може да се използва.

GitBook се интегрира безпроблемно с GitLab, за да проследява бележките към версиите , логовете и др.

Gitbook AI автоматично търси противоречива или дублирана информация.

Ограничения на GitBook

Потребителите без технически познания няма да могат да използват GitBook.

Някои потребители съобщават за проблеми при обединяването на различни версии на един документ.

GitBook цени

Лично: Безплатно

Плюс: 6,70 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Про: 12,50 $/месец на потребител, фактурирано годишно, плюс 82,50 $ месечна такса за платформата

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GitBook

G2: 4,7/5 (над 130 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (15+ отзива)

9. Dozuki

чрез Dozuki

Работите ли в производствен екип? Оптимизирайте всичко с софтуера за ръководства за потребители на Dozuki. Всичко, което трябва да направите, е да документирате процесите с фотографии и видеоклипове, а платформата дигитализира, организира и споделя тази информация с вашия екип само с няколко кликвания. Разчитайте на платформата, за да съхранявате и организирате SOP, ръководства за обучение, документи с изисквания към продуктите и други на едно място.

Най-добрите функции на Dozuki

Dozuki поддържа над 100 езика.

Бързо преобразувайте одобрената документация в програми за обучение на служители

Свържете Dozuki с вашата LMS, ERP и други системи за цялостен поглед

Dozuki поддържа стандартизирани процеси и документация за одити.

Ограничения на Dozuki

Dozuki е подходящ само за производствени предприятия.

Някои потребители казват, че Dozuki ограничава броя на изображенията и видеоклиповете, които можете да добавите към документацията.

Dozuki цени

Свържете се с нас за цени

Dozuki оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (170+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

10. ClickHelp

чрез ClickHelp

Предоставяте ли софтуер с оценка А+ на вашите клиенти? ClickHelp е софтуерно средство за ръководства за потребители, предназначено за технически писатели и SaaS разработчици. Създавайте видеоклипове, анкети, тестове, формуляри и други, за да събирате информация, да си сътрудничите с екипа си и да съхранявате колективните си знания в това светкавично бързо, базирано в облака средство.

Най-добрите функции на ClickHelp

ClickHelp се интегрира с повече от 20 приложения на трети страни.

Поддържа неограничен брой версии и одит.

Повторно използвайте фрагменти от съдържание на различни платформи

Проследявайте над 30 показателя за съдържанието, за да видите колко ефективни са вашите ръководства за потребители.

Ограничения на ClickHelp

Той не включва управление на проекти.

ClickHelp е скъп

ClickHelp цени

Стартово ниво: 175 $/месец за двама потребители

Растеж: 285 $/месец за пет потребители

Професионална версия: 580 $/месец за 10 потребители

ClickHelp оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (60+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (10+ рецензии)

Напишете по-добра потребителска документация с ClickUp

Висококачествените инструменти за потребителски наръчници подобряват клиентското преживяване и спестяват много време на вашия бизнес. Вместо да се опитвате да създадете своя собствена система за писане на наръчници, изберете реномиран софтуер за потребителски наръчници, за да оптимизирате целия процес.

Въпреки че в този списък с топ 10 има няколко солидни опции, ClickUp е най-спестяващата време опция за заети екипи. Вместо да прелиствате множество платформи, можете да съхранявате наръчниците, комуникациите, метриките, управлението на проекти, шаблоните за наръчници за обучение, AI инструментите и други на едно място. ?

