Най-добрите CIO за 2025 г.: стратегически прозрения от най-добрите в индустрията

Фокусът и ефективността са ключови фактори в тази игра.

С 54% от бизнес лидерите, които прогнозират най-тежката икономическа рецесия за последните 20 години, е ясно, че това е решаващ момент да погледнем към лидерите в индустрията и да се поучим от тях.

Какво правят, за да се отличават от останалите? Какви предпазни мерки предприемат за следващите години? И какво можем да заимстваме от техните успешни стратегии?

Въз основа на скорошно проучване сред 300 лидери, тези най-успешни стратегии се разделят на четири основни категории:

Офанзивна игра с ефективност Инвестиране в технологии за консолидиране, автоматизиране и спестяване на ресурси Приоритизиране на ангажираността на служителите Планиране за дългосрочно задържане на клиенти

Въз основа на тези констатации, ние проучихме по-подробно CIO, които са начело на промяната. Те имат познания за тези стратегии, успехи, от които можем да се поучим, и кариери, на които според нас всеки трябва да обърне внимание.

Ето седем от тези влиятелни CIO и някои от техните мнения по отношение на тези важни стратегически приоритети:

Какво означава една титла?

Подобно на Forbes и техния списък с най-добрите CIO, ние си позволихме известна свобода при определянето на това кои лица да наречем CIO. Вместо титли, ние се интересуваме повече от ролите и отговорностите. Ето защо някои от лицата в списъка по-долу имат няколко титли или изобщо не притежават титлата CIO.

Ние също така избираме да ги подчертаем, а не да ги класифицираме. Това са хора, които вършат забележителна работа, но това не означава, че те са единствените, които вършат забележителна работа.

Офанзивна игра с ефективност

Ефективността е от решаващо значение за CIO и подобни длъжности, тъй като те управляват сложни технологични среди и големи бюджети. Но как лидерите гарантират ефективността на ИТ операциите и проектите? И как оптимизират разходите и ресурсите?

Нека разгледаме няколко от имената в списъка ни, които отговарят на тези трудни въпроси:

Джон Киш

Компания: Equity Trust CompanyДлъжност: CIO

Лидер в сектора на самоуправляващите се сметки, тази пролет Equity Trust назначи Джон Киш за главен информационен директор. С над 20 години опит в различни сектори, като автомобилния и медицинския, и със стратегическото мислене, което идва с този богат опит, ние следим ангажимента на Джон към иновациите както в бизнеса, така и в технологиите.

В неотдавнашно интервю той засегна тема, която според нас е от ключово значение за тези, които се фокусират върху ефективността. Джон обясни своето конкретно виждане за стратегията си за ефективност, като каза:

[Уверете се, че] имате солидно определение на проблема... Много хора не отделят необходимото време за определяне на проблема. Може би той е определен твърде тясно, може би започвате да търсите решение, преди да сте разбрали наистина проблема... Помислете: как моето решение може да постигне три или четири ключови стратегически цели, а не само една или две тактически цели.

Азуна Анянву

Компания: AprioДлъжност: CIO

С над 20-годишна кариера в индустрията, Азуна Анянву се е фокусирал върху предоставянето на решения и консултиране на мениджъри и корпоративни съвети по въпроси, свързани с технологиите. Сега той е стратегическият лидер зад ИТ операциите, киберсигурността и инфраструктурата в Aprio – бизнес консултантска и счетоводна фирма с 20 офиса, близо 2000 служители и обслужващи над 50 държави.

През 2022 г. той беше избран за ИТ мениджър на годината от AOTMP.

По отношение на ефективността и технологиите, оценката на Азуна за това, с което работят CIO, може да се окаже особено вярна. Както той казва в скорошна статия в LinkedIn:

„Когато започвам нова длъжност или проект за клиент, често установявам, че екипът разполага с обща пощенска кутия или безплатна/опростена система за управление на инциденти, за да управлява заявките за поддръжка по електронна поща... Откривам също, че информацията, необходима за оценка на състоянието на средата, е разпръсната в различни инструменти и системи (например мрежови споделени дискове, интранет, инструменти за водене на бележки, изолирани приложения и т.н.), или по-лошо, дори не съществува. Това прави особено трудно да се идентифицират повтарящи се проблеми, рискове и уязвимости или да се разработи план за повишаване на ефективността на ИТ организацията и средата.“

С други думи: както показа нашият последен доклад, консолидацията, автоматизацията и спестяването на ресурси чрез подходяща технология са основните предизвикателства, които трябва да се преодолеят при поемането на нов проект или постъпването на нова длъжност като CIO.

Инвестиране в технологии

За да поддържат конкурентно предимство, лидерите в технологичния сектор трябва непрекъснато да инвестират в технологии, които да повишават стойността на бизнеса. Независимо дали става дума за стимулиране на растежа, подготвяне за бъдещето, намаляване на рисковете или подобряване на ефективността, приоритетът на технологиите е на първо място за тези лидери.

Нанси Авила

Компания: McKesson CorporationДлъжност: Изпълнителен вицепрезидент, CIO и CTO

Нанси Авила е друга влиятелна фигура с повече от две десетилетия опит, която ръководи екип, отговорен за технологията, която поддържа безпроблемното функциониране на жизненоважните здравни услуги на McKesson. В разгара на кризата с COVID, именно платформата за електронна търговия на McKesson беше избрана от регулаторните органи в САЩ за разпространение на ваксини в аптеките в цялата страна.

Именно екипът на Нанси увеличи дистрибуцията с 1500% само за 90 дни.

Харесва ни това, което тя казва за това как инвестициите в технологии оказват реално влияние върху реалните хора, които ползват нашите услуги и продукти. От скорошно интервю:

„Другата част [от ролята на CIO] е как оптимизираме вътрешните си операции и платформи по отношение на... автоматизацията и функциите. [И] мисля, че най-стратегическата част... е как работим в цялата компания и изграждаме подходящата технология, за да реализираме нашите ключови... стратегии. Нашата инфраструктура засяга нашите пациенти... [това е] такъв „аха“ момент. Когато мрежата ни не работи, пациентите с рак не могат да получат инфузия. Трябва да сме винаги на линия... Между 5 и 9 часа сутринта обработваме повече поръчки за лекарства, отколкото Amazon. Когато помислите за това въздействие... когато инфраструктурата не работи, това се отразява на здравеопазването.

Приоритизиране на ангажираността на служителите

Ангажираността на служителите може да не е винаги на първо място, когато става дума за бизнес технологии, но тя може да бъде един от най-важните аспекти на една процъфтяваща организация. Много технологични лидери разчитат на инструменти за сътрудничество, устройства и софтуер за обучение, за да повишат производителността на работната сила и да предоставят на служителите подходящите технологии за подобряване на работата им.

Ето няколко лидери, които инвестират в ангажираността на служителите чрез технологии:

Ерика Карара

Компания: Wabtec Corporation (Fortune 300)

Длъжност: Вицепрезидент и главен директор по информационна сигурност (CISO)

CISO на годината на Pittsburgh Tech Council Ерика Карара е експерт по киберсигурност, съответствие, поверителност и цифрови системни рискове с над 20 години опит. В момента е CISO и вицепрезидент на Wabtec – компания от Fortune 500 с присъствие в 53 държави.

Ерика е също така американка от индиански произход, ветеран, изпълнителен спонсор на Women of Wabtec и силен застъпник за равенството между половете и други инициативи за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване.

Тя е и чудесен пример за разбиране на ролята, която ангажираността и образованието на служителите играят за поддържането на сигурността на компаниите и системите. Както тя каза наскоро в интервю за Digital Directors Network:

Културата ще изяде стратегията за закуска. Така се казва и никога не съм виждал нещо по-вярно и уместно...Хората участват в около 85% от технологичните транзакции, които се извършват ежедневно по целия свят. Осигуряването на човешкия елемент е абсолютно наложително... Можете да инвестирате много пари в технологии и да ги внедрите добре, но, знаете ли, имаме Джейн и Боб там... които кликват върху линк и пускат лошите момчета вътре. В сравнение с миналата година в Wabtec, преди да заема тази длъжност, завършените обучения по осведоменост за сигурността бяха под 20%... сега са над 89%.

Лори Биър

Компания: JPMorgan Chase

Заглавие: Глобален CIO

Този влиятелен CIO е ръководител на JPMorgan Chase & Co. — водеща глобална компания за финансови услуги с активи на стойност 2,6 трилиона долара. Лори Биър фигурира в много списъци в индустрията, включително „Най-влиятелните жени във финансите в САЩ“ и „Най-влиятелните жени в банковото дело“.

Лори попада в тези списъци по много различни причини – по-специално заради своята известност в индустрията, управлението на бюджет от 15 милиарда долара и ангажимента си да подкрепя други жени в областта на STEM. С 57 000 служители в своя технологичен екип и блестящи постижения, тя е и чудесен източник на вдъхновение за тези, които искат да подобрят ангажираността на служителите си.

Ние сме особено впечатлени от нейния фокус върху ясната, стратегическа комуникация с служителите, която е в центъра на стратегията на компанията. Както тя каза в неотдавнашно интервю:

Уверете се, че имате ясно определена визия и мисия. Ние се уверяваме, че преди всичко хората разбират нашата бизнес стратегия и четирите направления на дейност, в които работим, [и] как технологията подпомага, поддържа и защитава тези направления...

Този фокус върху ангажираните и информирани служители допринася и за успеха в областта на задържането на клиенти и технологиите в нашата стратегическа пъзел.

„Това се превежда като... как предоставяме привлекателни клиентски преживявания [и] как се уверяваме, че модернизираме нашите приложения, инфраструктура и данни“, добави Биър.

Планиране за дългосрочно задържане на клиенти

Инвестициите в технологии, насочени към клиентите, като мобилност, персонализация и омниканалност, подобряват удовлетвореността и лоялността. Ето защо CIO говорят за силата на технологиите, които помагат да задържат клиентите си по-дълго.

Д-р Чандрагупта Гудена

Компания: PBMares LLP

Заглавие: CIO

С богат опит в консултантски, съветнически и оперативни роли, д-р Чандрагупта Гудена заема настоящата си длъжност от 2021 г. и оттогава разработва и прилага стратегия за FinTech и технологична трансформация.

В неотдавнашен разговор с ClickUp д-р Гудена обясни как дигиталната трансформация е станала основен фокус за много CIO. Той добави, че има нарастваща нужда от намаляване на технологичния дълг, управление на изобилието от създадени данни и избягване на прекъсвания в стандартните бизнес практики в цялата организация.

Докато работим по трансформацията, има повратна точка за дигиталната грамотност, която създава внезапна нужда от ресурси, което изисква задълбочен анализ на проекта и ресурсите, в които инвестираме. Тук критичните планиращи инструменти и платформи играят ключова роля в поддържането и ускоряването на дигиталната трансформация на вашите продукти и услуги. Това има буквално влияние върху начина, по който клиентите консумират и изпитват тези продукти и услуги.

Артър Ху

Компания: Lenovo

Длъжност: Старши вицепрезидент, глобален CIO и CTO на групата за услуги и решения

С над 14 години стаж в Lenovo, Артур Ху е изградил солидна кариера, ръководейки глобални ИТ екипи по цялата верига на стойността и постигайки големи успехи за компанията. Преди Lenovo, този влиятелен фигурант в индустрията е прекарал осем години в McKinsey, след като е завършил Станфорд с бакалавърска и магистърска степен по компютърни науки.

Но не само невероятните компании и университети в автобиографията му ни накараха да го включим в тазгодишния списък. Това са и идеите, които той споделя и които помагат да се оформи представата за това как CIO трябва да мислят за крайния клиент.

Артър добави контекст към тази идея в неотдавнашно интервю за списание CIO Magazine.

[ИТ лидерите трябва] да възприемат методология, която издига клиентското преживяване като показател от най-високо ниво, наред с техническите и функционалните изисквания, за които традиционно отговарят технологичните екипи... Това ще даде начало на поредица от промени, които ще преориентират инженерната работа към преживяването, удовлетворението и приемането...

В същото интервю Артур добавя, че корпоративните организации се отдалечават от процеса на „доставка“ и се приближават към „съгласуване с резултатите“, което е причината клиентското преживяване да е толкова важен фактор в технологичния свят.

„Вече не е достатъчно да произвеждате и доставяте хардуер“, добави Ху. „Трябва да предоставяте стойност, като се съобразявате с крайните бизнес цели на клиентите. Въпреки това, можете да преминете към мислене, ориентирано към резултатите за клиентите, само ако имате дълбоко разбиране за техните нужди и контекста, в който се използва вашата технология, и точно тук CIO могат да играят интегрална роля. ”

Продължете напред и се учете от най-добрите

Ако се опитвате да приоритизирате горните показатели (а с 300 лидери, които твърдят, че те са ключът към успеха през следващата година, предполагаме, че може би го правите), е време да проследите и да се запознаете с идеите на горепосочените CIO.

Това е и чудесен момент да преразгледате как (или дали) вашата стратегия включва ценностите на ефективната офанзивна игра; инвестиране в технологии за консолидиране, автоматизиране и спестяване на ресурси; даване на приоритет на ангажираността на служителите; и планиране за дългосрочно задържане на клиентите.

А ако все още не сте се запознали с нашето проучване сред 300 души, тук ще намерите по-подробна информация.