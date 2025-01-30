10-те най-добри софтуера за бяла дъска за Mac през 2025 г.

Всяка голяма идея започва от парче смачкана хартия, само че това е неудобно.

Повечето от нас мислят визуално. Белите дъски ви помагат да практикувате принципа „Покажи, не разказвай”. Те ви помагат да изразите идея чрез диаграми и фигури, вместо чрез големи текстове.

Тук е мястото, където белите дъски за Mac са чудесни, ако сте потребител на Apple – те предлагат платното и удобството на физически бележник или бяла дъска. Но също така предлагат предимствата на съвременното сътрудничество.

Независимо дали провеждате дистанционен семинар с екипа си, за да решите конкретен проблем, или получавате актуална информация за състоянието на нещата по време на ежедневна телеконференция, цифровите бели дъски са неразделна част от съвременния набор от инструменти за дистанционна работа.

В тази публикация ще обсъдим 10-те най-добри инструмента за бяла дъска за Mac, които ще помогнат на вас и вашия екип да работите и да печелите заедно.

Какво е софтуер за бяла дъска за Mac?

Софтуерът за бяла дъска за Mac е програма, която позволява на вашия екип да провежда мозъчни бури, да създава мисловни карти и да споделя идеи за проекти на цифрова бяла дъска.

Ето някои приложения на приложението за бяла дъска за Mac:

Улеснява срещите и сътрудничеството в реално време между членовете на екипа на техните Apple устройства.

Действа като виртуален заместител на физическите бели дъски, особено ако имате отдалечен екип.

Планирайте и организирайте идеите за проекти сред членовете на екипа

Какво трябва да търсите в софтуера за бяла дъска за Mac?

Ето какво да търсите в най-добрия софтуер за бяла дъска:

Членовете на екипа могат да правят бележки на цифрови бели дъски едновременно. Рисуване на диаграми и карти и споделяне на идеи по време на презентации без забавяне Контрол на достъпа, за да решите кой може да вижда и редактира какво на бялата дъска Свържете се с други инструменти, които вашият екип вече използва Чат в реално време, докато използвате бяла дъска – изключително удобно за дискусии Запазете вашите бели дъски след срещата за бъдеща справка. Повечето инструменти за бяла дъска предлагат гъвкави цени, така че можете да намерите такъв, който отговаря на вашия бюджет.

10-те най-добри софтуера за бяла дъска за Mac

Ние внимателно подбрахме десет водещи инструмента за бяла дъска за Mac потребители, като взехме предвид широкия набор от функции, които предлагат, отзивите на клиентите и конкурентното им позициониране като алтернативи на други инструменти на пазара.

Ето кои са тези, които влязоха в нашия списък:

1. ClickUp

Започнете с ClickUp Whiteboards Използвайте ClickUp Whiteboards, за да възлагате задачи, да маркирате изпълнители и всичко необходимо, за да започнете следващото си сътрудничество.

ClickUp Whiteboards е виртуална платформа за сътрудничество, която дава възможност на съвременните екипи да превръщат идеите в изпълними задачи, всичко това в рамките на едно унифицирано работно пространство. Като част от ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, Whiteboards се интегрира безпроблемно с вашите задачи, проекти, документи и чатове, което прави сътрудничеството по-ефективно и продуктивно.

ClickUp предлага обширна библиотека с шаблони за бяла дъска, подходящи за всеки работен процес. Анализирате ли плюсовете и минусите на дадена идея? Изграждате ли организационна диаграма? Картографирате ли пътя на клиентите? Шаблоните на ClickUp са създадени, за да опростят мозъчната атака и планирането, с опции за диаграми на Гант, диаграми на потока от данни, фунии за продажби и много други.

Най-добрите функции на ClickUp:

Бели дъски: Белите дъски на ClickUp предоставят безкрайно платно, на което да изразите творческите си способности чрез рисуване, добавяне на фигури, създаване на диаграми и др. Напълно интегрирани в ClickUp, белите дъски свързват визуалните елементи директно със задачите, което позволява плавен преход от планирането към изпълнението.

Създаване на изображения с AI с ClickUp Brain: Пренесете мозъчната атака на ново ниво с ClickUp Brain, инструмент, задвижван от AI, който преобразува текст в визуални елементи директно на платното на Whiteboard. Създавайте лесно диаграми, графики или изображения, за да реализирате идеите си, без да сменяте инструменти.

Сътрудничество в реално време: Сътрудничество с вашия екип в реално време, независимо къде се намират. Разширената функция за откриване на сътрудничество на ClickUp ви уведомява, когато членовете на екипа пишат, разглеждат задачи или редактират съдържание на Whiteboards или Docs. Екипите могат да работят заедно на живо, което гарантира безпроблемна комуникация и по-бързо вземане на решения.

Интеграция на задачи: Превърнете идеите в действие, като добавите нови или съществуващи задачи директно към вашата бяла дъска. Това гарантира, че мозъчната атака и управлението на задачите остават синхронизирани, без да се налага да сменяте платформи.

Опции за персонализирано форматиране: ClickUp Whiteboards предлагат гъвкави инструменти за форматиране, като лепящи се бележки, текст, фигури, емотикони и изображения. Можете да създавате диаграми, схеми и визуални планове, съобразени с нуждите на вашия екип.

Touch Interface: Използвайте естествени жестове, за да скицирате, рисувате и манипулирате обекти директно върху платното на Whiteboard. Този интуитивен интерфейс улеснява взаимодействието с вашите идеи.

Режим на фокусиране: Намалете разсейването, като подчертаете конкретни секции на бялата дъска, за да се уверите, че екипът ви остава фокусиран върху най-важните области.

Тъмен режим: Превключете на тъмен режим за визуално комфортно преживяване по време на дълги сесии за мозъчна атака, като намалите напрежението в очите и подобрите яснотата.

Мобилен достъп: Останете продуктивни, докато сте в движение, с мобилното приложение ClickUp. Достъпвайте бели дъски, управлявайте задачи и сътрудничете с екипа си отвсякъде. Функции като менютата за бързи действия ви позволяват лесно да създавате задачи и да следите времето.

Безпроблемно споделяне: Споделяйте вашите бели дъски директно в ClickUp, вградете ги в Docs или ги експортирайте като PDF файлове за лесно разпространение сред екипите.

Готови шаблони: Ускорете сътрудничеството с различни персонализирани шаблони, като бели дъски с пътна карта, диаграми на Гант, диаграми „рибна кост“ и мисловни карти. Тези шаблони опростяват планирането и помагат на екипите да започнат бързо.

Възможности за интеграция: Свържете ClickUp Whiteboards с над 1000 приложения и инструмента, за да осигурите гладки работни процеси и непрекъсната продуктивност.

🗂️ Архив с шаблони: Разгледайте тези гъвкави шаблони, за да оптимизирате планирането и изпълнението: Шаблон за план за действие: Превърнете целите в практически стъпки с лесен за следване шаблон, който гарантира съгласуваност и отчетност. Strategic Plan Whiteboard: Начертайте дългосрочните цели и стратегии на вашата организация в ясен, съвместен формат.

Ограничения на ClickUp:

Крива на обучение: Богатите функции могат да объркат начинаещите, които може да сметнат софтуера за сложен за навигация.

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4200 рецензии)

2. Microsoft Whiteboard

чрез Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard е инструмент, който използва възможностите на Microsoft 365, за да ви помогне да сътрудничите дигитално. Направете вашите срещи по-ефективни и ангажиращи!

Най-добрите функции на Microsoft Whiteboard:

Свободно сътрудничество: Идеи, създаване и сътрудничество във визуален формат

Разнообразни елементи на съдържанието: Изразявайте идеите си чрез текстове, изображения, лепящи се бележки или мрежи от бележки, които остават ясни при всяко ниво на мащабиране.

Сътрудничество в реално време: Редактирайте платното едновременно, независимо от физическото си местоположение.

Интеграции: Интегрирайте бялата дъска с други инструменти от пакета Microsoft 365.

Достъпност: Достъп до вашата бяла дъска отвсякъде, използвайки Windows устройство или уеб приложение.

Съвместимост с различни видове въвеждане: Проектиран за въвеждане чрез докосване, писане и писалка, Whiteboard се адаптира към различни предпочитания.

Библиотека с шаблони и фигури: Използвайте готови шаблони от обширна библиотека с шаблони и фигури.

Ограничения на Microsoft Whiteboard:

Надеждност на Microsoft: Необходим е пакетът на Microsoft, за да използвате Whiteboards

По-малко опции за персонализиране: Персонализирането на бялата дъска е сложно поради по-малкото визуални опции.

Цени на Microsoft Whiteboard:

Забележка: Следните ценови планове обхващат и други интеграции, тъй като Microsoft Whiteboard е част от Microsoft 365:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/месечно за индивидуален потребител

Microsoft 365 Family : 9,99 $ за шест души на месец

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/потребител месечно

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/потребител месечно

Microsoft 365 Business Premium : 22,00 $/потребител месечно

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/потребител месечно

Оценки и рецензии за Microsoft Whiteboard:

G2: 4. 1/5 (40+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

3. Miro

чрез Miro

Miro е интерактивно приложение за бяла дъска за Mac, което позволява на вас и вашите екипи да се свързвате, да си сътрудничите и да създавате, независимо от вашата работна среда.

Miro предлага интеграция с приложения на трети страни, използващи Miro workplace. Miro е вашият софтуер за бяла дъска, ако искате да правите мозъчна атака и да създавате презентации с традиционния облик на бяла дъска.

Най-добрите функции на Miro:

Гъвкави режими на работа: Адаптира се към различни работни сценарии, предлагайки персонализирани Адаптира се към различни работни сценарии, предлагайки персонализирани решения за мозъчна атака , диаграми, срещи, семинари, Scrum събития, картографиране, изследвания, дизайн и стратегическо планиране.

Възможности за мозъчна атака: Инструменти и шаблони, като лепящи се бележки, изображения, мисловни карти, видеоклипове и възможности за рисуване, които да помогнат на вас и вашия екип да проведете мозъчна атака заедно.

Безпроблемна интеграция на инструменти : над 100 интеграции с популярни инструменти като Google Docs, Jira и Zoom ви позволяват да се свържете с любимите си приложения, да оптимизирате работния си процес и да намалите превключването между множество приложения.

Съвместно проектиране: Включете заинтересованите страни в процеса на проектиране, като гарантирате съвместен подход към проектирането и вземането на решения.

Ограничения на Miro:

Ограничена безплатна версия: Ограничени опции за безплатните потребители

Не можете да запазвате шаблони: Потребителите не могат да създават и запазват свои персонализирани шаблони.

Цени на Miro:

Безплатни

Стартово ниво : 8,00 $ месечно

Бизнес: 16,00 $ на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Miro:

G2: 4. 8/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

4. Табла

чрез Kitestack Boards

Boards е адаптивен Kanban организатор и планиращ инструмент, проектиран от Kitestack Software. Тази система за управление на проекти се интегрира с вашия работен процес и ви помага да следите лесно напредъка си чрез инструментите си за плъзгане и пускане.

Много от функциите работят офлайн, което е отлично; можете да продължите да бъдете продуктивни, дори без да сте свързани с интернет.

Най-добрите функции на таблата:

Гъвкаво управление на задачите: Събирайте мисли, идеи и задачи ефективно. Планирайте седмицата си, организирайте задачите си или създавайте табла за различни цели.

Kanban Workflow: Всяка дъска се състои от няколко списъка, които могат да бъдат организирани чрез създаване на картички със задачи, елементи в списъка или бележки в тях.

Подробни записи на задачи: Присвойте специална корица, линк и бележки за всяка карта със задача.

Плъзгане и пускане: Добавяйте изображения, връзки и нови записи с лесен за използване потребителски интерфейс.

Офлайн режим: Сигурност на данните и достъпност офлайн, за да можете да работите офлайн

Ограничения на дъските:

Не е подходящ за интензивни потребители: Не е най-подходящ за бизнес или корпоративно използване.

По-подходящ за лична употреба: Работи най-добре за лични проекти

Цени на дъските:

Безплатни завинаги

Boards standard : 29,99 долара

Boards Lifetime : 49,99 долара

Boards Extended : 39,99 долара

Едногодишни актуализации на функциите: 14,99 $

Оценки и рецензии на дъските:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. MioCreate

чрез MioCreate

MioCreate е онлайн платформа за бяла дъска, която улеснява съвместната работа и комуникацията за екипи от различни индустрии.

Създавайте диаграми, прототипи и много други; MioCreate ви помага да оптимизирате работата си и да насърчите креативността в екипа си.

Най-добрите функции на MioCreate:

Удобни за ползване функции: Достъп до 200 шаблона и рисунки, линии, молив и инструменти за форми

Диаграми и схеми: Създавайте диаграми, схеми и работни процеси без усилие, като използвате предварително зададени форми, символи и елементи.

Онлайн гласови срещи: Незабавните онлайн гласови срещи позволяват на членовете на вашия екип да участват в дискусии.

Ограничения на MioCreate:

Без съхранение в облак за безплатните потребители

Подходящи само за малки проекти

Цени на MioCreate:

Безплатен план

Pro: 4,95 $ на месец

Оценки и рецензии за MioCreate:

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Explain Everything Whiteboard

чрез Explain Everything

Explain Everything Whiteboard предлага цялостно решение за увлекателни уроци, задачи и безпроблемна интеграция със съществуващи инструменти и системи.

Най-добрите функции на Explain Everything Whiteboard:

Интерактивни презентации: Създавайте интересни, интерактивни презентации от нулата или импортирайте съществуващи, добавяйки рисунки и слайдове, за да привлечете вниманието на аудиторията си.

Видеоклипове и уроци за бяла дъска: Превърнете учебните материали в кратки видеоклипове и уроци, идеални за незабавно споделяне с вашия екип или клиенти.

Съвместни проекти: Поддръжка за съвместни проектни задачи или групови домашни работи

Гъвкавост на интеграцията: Интегрирайте предпочитаните от вас инструменти за управление на обучението (LMS) или управление на мобилни устройства (MDM).

Ограничения на Explain Everything Whiteboard:

Липса на опции за работния процес: Липса на възможности за управление на проекти, за да управлявате работните процеси, елементите на проектите и задачите.

Не е съвместим с Apple TV

Цени на Explain Everything Whiteboard:

Безплатни

Teache r: 34,99 $ на потребител годишно

Клас и училище: 130 долара на година за учител и 30 ученици

Оценки и рецензии за Explain Everything Whiteboard:

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (5+ рецензии)

7. Lucidspark

Чрез Lucidspark

Lucidspark ви помага да сътрудничите, да обменяте идеи и да превърнете вашите идеи в реалистични планове. Независимо дали работите дистанционно или в физическо пространство, той предлага мащабируемост и функции за сигурност на корпоративно ниво.

Най-добрите функции на Lucidspark:

Безгранични идеи: Безкраен платно, където екипите могат да обменят идеи, да установяват връзки и да споделят прозрения.

Подходящ за предприятия: Добре оборудван за корпоративно използване, позволяващ сигурни връзки, защита на чувствителни данни и мащабиране, за да отговори на уникалните нужди на вашия бизнес.

Шаблони за бързо стартиране: Разнообразие от шаблони, включително дървета на решения, 2×2 матрици, карти на пътуването на клиентите, пътни карти и други, за да дадете тласък на креативността на вашия екип.

Ограничения на Lucidspark:

Надеждност: Трудно е да споделите работата си с някой извън платформата.

Без функция за обаждания: Няма видео или аудио обаждания в рамките на инструмента.

Цени на Lucidspark:

Безплатни

Индивидуален : 7,95 $ месечно

Team : 9 $/потребител месечно

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Lucidspark:

G2: 4,5/5 (над 1500 функции)

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

8. OmniGraffle

Чрез OmniGraffle

OmniGraffle е идеалният инструмент за вашия екип, ако искате да предадете ефективно сложни идеи чрез визуално привлекателни диаграми, wireframes и векторна графика.

Най-добрите функции на OmniGraffle:

Универсално диаграмиране: Създавайте подробни диаграми, които правят сложната информация лесна за разбиране.

Бързо прототипиране: Wireframes ви помага да проучите бързо Wireframes ви помага да проучите бързо идеи и концепции с точност.

Професионален дизайн: Мощни инструменти за проектиране на професионална векторна графика

Кръстосана платформена съвместимост: Налични за Mac, iPad и iPhone, позволяващи сътрудничество и непрекъснатост между устройствата.

Ограничения на OmniGraffle:

Скъпи: По-високи цени в сравнение с други инструменти за бяла дъска за Mac

Без обратна съвместимост

Цени на OmniGraffle:

Безплатна пробна версия

Абонаментна такса : 12,49 $ месечно

Еднократно плащане : 149,99 $ за стандартна лицензия 249,99 $ за Pro лицензия

149,99 $ за стандартна лицензия

249,99 $ за Pro лиценз

149,99 $ за стандартна лицензия

249,99 $ за Pro лиценз

Оценки и рецензии за OmniGraffle:

G2: 4. 0/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

9. Milanote

Чрез Milanote

Milanote е платформа за творчески екипи, които търсят съвместно и организирано работно пространство, където да събират идеи, да обменят мнения и да реализират своите творчески проекти.

Най-добрите функции на Milanote:

Цялостно творческо работно пространство: Централно място за събиране и организиране на всички аспекти на вашия творчески проект

Универсални табла за настроения: Подредете вдъхновенията си в табла за настроения, добавете обяснителни бележки, получите обратна връзка от клиенти и планирайте задачите по проекта – всичко това в едно работно пространство.

Междуфункционално сътрудничество: Сътрудническо пространство за дизайнери, разработчици, проектни мениджъри и клиенти, за да работят безпроблемно заедно.

Гъвкаво работно пространство: Интегрирани списъци със задачи за Интегрирани списъци със задачи за проследяване на задачите и поддръжка на различни формати на изображения, включително JPG, PNG, GIF, SVG и други.

Ограничения на Milanote:

Без офлайн достъп

Липса на разширени функции: Потребителите съобщават за липса на разширени възможности и опции за шаблони.

Цени на Milanote:

Безплатни

Цена на човек : 9,99 $ месечно

Подобрете екипа си: 49,99 $ месечно (за двама потребители – 10 потребители)

Оценки и рецензии за Milanote:

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 рецензии)

10. Notability

Чрез Notability

Notability е софтуер за диаграматична бяла дъска „всичко в едно“ за Mac OS, който ви позволява да си водите бележки, да правите анотации в книги и да визуализирате идеите си.

Notability предлага възможности за водене на бележки, скициране и презентации, като ви помага да поддържате организация и да се освободите от хартията.

Най-добрите функции на Notability:

Многофункционално записване на бележки: Записвайте мисли, импортирайте и добавяйте бележки към учебници, синхронизирайте бележки с аудио и дайте свобода на творчеството си чрез скициране с Apple Pencil.

Мултимедийни инструменти: Вземайте бележки, използвайки различни мултимедийни инструменти, включително дигитален молив, временен маркер, текст и аудио.

Естествено писане и скициране: Notability предлага реалистичен дигитален молив, фино настроен за отзивчиво и прецизно писане.

Възпроизвеждане на аудио: В режим на възпроизвеждане, докосването на която и да е част от бележката ви оживява съдържанието на срещата в реално време.

Импортиране, анотиране и споделяне: Notability поддържа импортиране и анотиране на различни типове файлове, включително PDF, DOC, PPT, изображения и други.

Ограничения на Notability:

Не е подходящ за предприятия: По-подходящ за хобисти или студенти, отколкото за предприятия.

Функции за водене на бележки: Предназначени предимно за водене на бележки

Без поддръжка на тъмен режим

Цени на Notability:

Безплатен план

План Plus: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Notability:

G2: 4. 6/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Изберете подходящия софтуер за бяла дъска за Mac

Намирането на подходящия софтуер за бяла дъска, който ви помага да балансирате творческите идеи и продуктивния работен процес, е предизвикателство. Въпреки че има много приложения за бяла дъска, софтуерът за бяла дъска на ClickUp се откроява.

С ClickUp съвместните усилия и иновативните идеи на вашия екип могат безпроблемно да се превърнат във визуално впечатляващи резултати. Фигурите и обектите оживяват, а вашите списъци със задачи се превръщат в задачи и процеси в реално време.

Възможностите са безкрайни. Разгледайте ClickUp Whiteboard още днес.