5 Kẻ giết chết năng suất và cách vượt qua chúng

Khi mọi người nghĩ đến "kẻ giết chết năng suất" ngày nay, họ thường nghĩ đến những yếu tố gây xao nhãng từ bên ngoài.

Không, không phải Michael Myers lén lút sau tấm chăn của bạn—hãy nghĩ đến sự cám dỗ của việc có bạn bè, giải trí và trung tâm thông tin luôn trong tầm tay mọi lúc, hoặc việc con cái (người hoặc thú cưng) của bạn cần sự chú ý của bạn ngay khi bạn đang tập trung.

Nhưng còn những lúc bạn đã loại bỏ hết mọi phiền nhiễu, tập trung hết sức vào công việc, mà vẫn cảm thấy như mình đã lãng phí rất nhiều thời gian?

Đó là vì những kẻ giết chết năng suất nguy hiểm nhất không phải là những thứ ẩn nấp xung quanh bạn, mà chính là những cuộc gọi đến từ bên trong ngôi nhà.

Nhưng đừng hoảng sợ — điều đó có nghĩa là bạn không cần phải đi xa để đối phó với chúng!

Dưới đây là một số thói quen thường làm giảm năng suất của bạn, và cách để vượt qua chúng một cách hiệu quả.

1. Sự nghi ngờ bản thân

Việc dành quá nhiều thời gian lo lắng về việc liệu bạn có thể làm được điều gì đó chính là nhà cung cấp của bạn: bạn sẽ không hoàn thành được gì nếu chỉ suy nghĩ về việc cần làm nó, hoặc lo lắng liệu mình có thể làm được hay không.

Sự nghi ngờ bản thân thường ngụy trang dưới biểu mẫu bảo vệ – từ khóa: ngụy trang. Khi những người hay nghi ngờ bản thân bắt đầu quay trở lại vùng an toàn của mình khi đối mặt với một công việc lớn, họ đang quên rằng sự phát triển thực sự, thành công và sự tự tin đến từ việc thực sự trải nghiệm và vượt qua thử thách.

Bí quyết là, bạn không cần phải thực sự tin rằng mình bất khả chiến bại, bạn chỉ cần việc cần làm là làm điều đó. Sự nghi ngờ bản thân giống như một con quái vật: càng tin vào nó, sức mạnh của nó càng lớn, và càng khó để tiêu diệt nó. Thay vì dâng sự lo lắng của mình như một lễ vật cho sự nghi ngờ bản thân, hãy từ chối nuôi dưỡng con quái vật đó bằng cách bắt đầu với bước đầu tiên.

Và nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, đừng bao giờ nghi ngờ sức mạnh của việc nhờ sự giúp đỡ.

👉 Ghi lại câu trích dẫn này:

Mọi thứ trông giống như rào cản đối với bạn đều yếu ớt. Bạn có thể phá vỡ mọi rào cản, nhưng những trở ngại của chúng ta trông có vẻ không thể vượt qua khi đứng ở mức độ mặt đất. Bạn phải nâng cao tầm nhìn để thấy rằng mọi rào cản trên đường đi của bạn đều có thể vượt qua một cách dễ dàng. ” —Liz Ryan

2. Chủ nghĩa hoàn hảo

“Nghệ thuật không bao giờ hoàn thiện, chỉ là bị bỏ dở.” —Leonardo DaVinci

Bạn không cần phải là một nghệ sĩ để hiểu giá trị của câu nói đó; sẽ có lúc bạn phải gác lại những tiêu chuẩn khắt khe của mình để hoàn thành một công việc và bắt đầu một công việc mới.

Mánh khóe của chủ nghĩa hoàn hảo là nó giả vờ là sự xuất sắc đối tượng; lột bỏ lớp mặt nạ đó, bạn sẽ thấy rằng chủ nghĩa hoàn hảo chỉ là một cách nói hoa mỹ cho việc sử dụng nỗi sợ làm người khác thất vọng làm động lực của mình.

Là một người vừa có xu hướng cầu toàn vừa hay bị cơn hoảng loạn, tôi nhận ra rằng hai điều này thực chất là một. Việc tôi bị cơn hoảng loạn trên máy bay không làm cho máy bay ít có khả năng gặp tai nạn hơn: nó chỉ khiến trải nghiệm của tôi trên chuyến bay đó trở nên tồi tệ hơn.

Tương tự, việc tôi dành mười giờ cho một việc có thể hoàn thành tốt trong năm giờ không tự động làm cho sản phẩm hoàn thiện tốt hơn: nó chỉ có nghĩa là tôi có ít thời gian hơn trong ngày để hoàn thành các công việc cần làm khác. Tất cả đều nằm ở việc tập trung vào việc phát triển 1% mỗi ngày và để chuyên môn đó tự thể hiện* khi nó phát triển.

👉 Ghi lại câu trích dẫn này:

“Tôi có thể chấp nhận thất bại. Ai cũng có thể thất bại trong một việc gì đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc không cố gắng.” —Michael Jordan

3. Ranh giới không rõ ràng

Thật tuyệt vời khi mọi người đang nói nhiều hơn về tầm quan trọng của việc thiết lập và duy trì ranh giới lành mạnh với bạn bè, gia đình và đối tác. Nhưng còn ranh giới lành mạnh cho công việc của bạn thì sao?

Dễ dàng rơi vào bẫy cảm thấy mình phải đồng ý với mọi thứ được đề xuất để trông có vẻ là một nhân viên năng động, tự chủ. Nhưng đây là "vũ khí bí mật" mà hầu hết các nhà quản lý không nói cho bạn: cài đặt kỳ vọng và tự bảo vệ quyền lợi của mình chính là cách bạn thực sự chứng minh giá trị của mình tại công việc, vì đó là lúc bạn thực sự hoàn thành được nhiều việc hơn.

Điểm mấu chốt: Không thể cảm thấy năng suất khi có quá nhiều công việc phải làm, kỳ. Thay vì tự hỏi liệu mình có phải là nhân viên kém cỏi vì cảm thấy quá tải với công việc, hãy bỏ qua sự nghi ngờ bản thân và đơn giản nhận ra rằng bạn đã nhận quá nhiều việc!

Học hỏi từ tình huống và áp dụng bài học vào lần sau — đó chính là cách bạn thể hiện mình là một nhân viên năng động, tự chủ.

👉 Ghi lại câu trích dẫn này:

“Tôi không thể yêu cầu người khác đứng lên bảo vệ mình nếu chính tôi không dám đứng lên bảo vệ bản thân. Và một khi bạn dám đứng lên bảo vệ bản thân, bạn sẽ ngạc nhiên khi mọi người nói, ‘Tôi có thể giúp gì không?’” —Maya Angelou

4. Phủ nhận

Khi chúng ta đối mặt với nhiều công việc mới mẻ, việc bị cám dỗ bởi sự chối bỏ là điều thường xảy ra: đó chính là hạt giống nảy mầm của sự trì hoãn.

“Tôi sẽ làm việc này vào cuối tuần.”

“Tôi có thể hoàn thành việc này trong một giờ.”

*để tôi xem xong tập này rồi sẽ sẵn sàng cho công việc

Sự chần chừ dựa vào khả năng của bạn trong việc từ chối những yếu tố khóa cần thiết để hoàn thành một công việc một cách tốt nhất: một khoảng thời gian dồi dào nhưng có giới hạn, và một tâm trí rõ ràng, thư giãn có thể hoạt động mà không bị cản trở.

Hãy thành thật với bản thân về ưu tiên của mình và tôn trọng bản thân đủ để tuân thủ chúng. Nếu sự chối bỏ là một con ma cà rồng, thì sự trì hoãn chính là điều xảy ra khi chúng cắn vào bạn. Khi bạn hình thành thói quen nhận ra lúc mình đang chối bỏ công việc, bạn sẽ ít có xu hướng biện minh cho nó hơn. Hãy coi đó là cây cọc gỗ của bạn.

👉 Ghi lại câu trích dẫn này:

“Bạn không thể trốn tránh trách nhiệm của ngày mai bằng cách né tránh nó hôm nay.” —Abraham Lincoln

5. Thiếu trách nhiệm với tài khoản

Kẻ thù cuối cùng của năng suất: sự thiếu trách nhiệm với hành động (và sự thiếu hành động) của bản thân.

Tôi coi đây là sự kết hợp của tất cả các yếu tố gây giảm sút năng suất trước đó, vì đây là thảm họa bạn sẽ phải đối mặt nếu không thể loại bỏ những yếu tố khác: Càng nghi ngờ bản thân, đặt ra những tiêu chuẩn không thể đạt được, vi phạm giới hạn của bản thân và biện minh cho việc trì hoãn, bạn càng làm suy yếu "cơ bắp tinh thần" giúp bạn tự chịu trách nhiệm hoàn thành danh sách việc cần làm và đạt được mục tiêu của mình.

Nhưng nếu bạn, thưa độc giả, nghĩ rằng mình có thể đang gặp khó khăn với việc tự chịu trách nhiệm? Hãy nghe lời khuyên từ người đã từng trải qua: bước đầu tiên là nhận diện vấn đề, bước thứ hai là tìm kiếm sự giúp đỡ.

May mắn cho bạn, bạn không cần phải đi xa để tìm kiếm sự trợ giúp…

ClickUp, ứng dụng quản lý năng suất toàn diện, đã trở thành vũ khí bí mật của tôi trong việc loại bỏ những thói quen xấu khiến việc tự chịu trách nhiệm một cách lành mạnh, không dựa trên nỗi sợ hãi trở nên khó khăn. Việc chia nhỏ mục tiêu và dự án thành các công việc trực quan, hoàn toàn linh hoạt không chỉ giúp tôi trở nên năng suất hơn mà còn làm giảm đáng kể sự e ngại khi phải nỗ lực để đạt được thành quả.

👉 Ghi lại câu trích dẫn này:

“Trách nhiệm là chất keo gắn kết cam kết với kết quả.” —Bob Proctor

Kết luận

Nếu bạn là một người đam mê thể loại như tôi, có lẽ bạn đã nhận ra chủ đề hình ảnh của bài viết này: phim kinh dị.

Nếu suy nghĩ kỹ, phim kinh dị và những kẻ giết chết năng suất công việc theo cách tương tự; tác động của chúng đối với bạn là thật, nhưng không phải mà không có sự đồng ý của bạn trước tiên.

Nếu bạn có khả năng phân biệt giữa phim ảnh và thực tế, bạn đã nắm giữ khóa để nhận diện kẻ giết chết năng suất trước khi bị nó kiểm soát.

ClickUp đã giúp tôi đánh bại những kẻ giết chết năng suất như bỏ lỡ thông báo, mất dấu các công việc con, hoặc phải lướt qua hàng triệu tab để hoàn thành một công việc… nhưng điều thực sự khiến tôi mạnh mẽ hơn là nhận diện và giải quyết những rào cản trong chính tâm trí mình.

Kết hợp kiến thức cá nhân với nền tảng năng suất miễn phí phù hợp, tôi cảm thấy sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào.

Ngay cả những con zombie thực sự.