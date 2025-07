Cách cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng văn bản tại nơi làm việc

Từ vựng nghèo nàn: Sử dụng các từ chung chung như "stuff" (đồ đạc) hoặc "thing" (vật) có thể khiến văn bản của bạn trở nên khó hiểu. Ví dụ, thay vì nói "We need to move some stuff around" (Chúng ta cần di chuyển một số đồ đạc), hãy nói cụ thể hơn: "We need to relocate some essential equipment" (Chúng ta cần di chuyển một số thiết bị quan trọng)