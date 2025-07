Làm chủ AI Canvas: Ví dụ về các lệnh Midjourney cần thiết cho nghệ sĩ và nhà thiết kế

Tạo ra những hình ảnh tuyệt vời chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Với các công cụ tạo nghệ thuật AI như Midjourney, hầu như bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số tuyệt đẹp chỉ trong vài giây. Là một nghệ sĩ, bạn có thể đã nhận thấy tiềm năng của AI trong việc nâng cao chất lượng công việc của mình.

Nhưng để thực sự khai thác hết tiềm năng của các công cụ AI này, bạn cần phải thành thạo một nghệ thuật khác—viết prompt hoàn hảo.

Midjourney (và các công cụ tạo nghệ thuật AI khác) hoạt động thông qua các câu lệnh — những cụm từ văn bản ngắn hướng dẫn AI tạo ra hình ảnh mong muốn. Các câu lệnh Midjourney này đóng vai trò như hướng dẫn, cung cấp cho cơ sở dữ liệu hình ảnh khổng lồ của AI để dịch các từ của bạn thành hình ảnh minh họa chi tiết.

Bằng cách thành thạo nghệ thuật tạo ra một hình ảnh gợi ý, bạn có thể tạo ra một mảng hình ảnh phong phú, từ những phong cảnh cực kỳ chi tiết như thật đến những sinh vật kỳ ảo siêu thực.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu với nghệ thuật kỹ thuật số được hỗ trợ bởi AI cùng với những gợi ý tốt nhất từ Midjourney.

Cơ bản về các lệnh trong Midjourney

AI tạo ra nội dung, công nghệ hỗ trợ Midjourney, rất xuất sắc trong việc tạo ra nội dung mới dựa trên dữ liệu hiện có. Khi bạn cung cấp một lời gợi ý, AI sẽ phân tích các từ cấu thành lời gợi ý đó, sàng lọc qua một thư viện khổng lồ về phong cách nghệ thuật, hình dạng, màu sắc và kết cấu, rồi lắp ghép các yếu tố này thành một hình ảnh thống nhất phù hợp với tầm nhìn sáng tạo của bạn.

Càng chính xác yêu cầu của bạn, AI sẽ càng tập trung tìm kiếm, dẫn đến kết quả là hình ảnh cuối cùng phản ánh đúng ý định nghệ thuật của bạn.

Làm thế nào để tạo ra các câu hỏi gợi ý chất lượng cao? Danh sách 35 ví dụ câu hỏi gợi ý của chúng tôi có thể là nguồn cảm hứng cho bạn.

35 ví dụ về Midjourney Prompt

qua Midjourney

Bạn sẽ học cách viết và tinh chỉnh các câu lệnh Midjourney với nhiều ví dụ đa dạng được phân loại theo phong cách nghệ thuật. Hãy cùng khám phá chúng:

Cubism: Khám phá hình dạng hình học

Chủ nghĩa lập thể là một phong cách nghệ thuật được đặc trưng bởi các hình dạng trừu tượng và biểu mẫu phân mảnh.

Cách tiếp cận cách mạng này được Pablo Picasso và Georges Braque giới thiệu vào năm 1907-1908 và được thể hiện rõ nhất trong các tác phẩm của họ Les Demoiselles d'Avignon, Girl with a Mandolin, Bottle and Fishes, và Man with a Guitar.

Các ví dụ về lời nhắc Midjourney sau đây có thể giúp bạn tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số theo trường phái lập thể của riêng mình:

Một phòng khách hiện đại được thể hiện theo phong cách phân mảnh của chủ nghĩa lập thể, với các hình dạng hình học và các mặt phẳng chồng chéo nhau với màu sắc rực rỡ Một bức tranh tĩnh vật đơn sắc theo trường phái lập thể, với một bát trái cây, tập trung vào các góc nhìn méo mó và các chi tiết đường nét phẳng chính xác Một cảnh quan thành phố hùng vĩ được vẽ theo phong cách Cubist, bắt trọn sự sôi động của cuộc sống đô thị trong một không gian u ám, mờ ảo

qua Midjourney

Vẽ một bức chân dung phụ nữ theo phong cách lập thể trong ánh sáng kịch tính, lấy cảm hứng từ tác phẩm của Georges Braque Bức tranh sơn dầu siêu thực về một nhạc cụ, được chia thành các hình dạng hình học với màu sắc rực rỡ, gợi nhớ đến chủ nghĩa lập thể tổng hợp

Art Deco: Nắm bắt vẻ quyến rũ của quá khứ

Trái ngược hoàn toàn với các biểu mẫu phân mảnh của chủ nghĩa lập thể, Art Deco ôm ấp một thẩm mỹ quyến rũ và tinh giản. Phong cách nghệ thuật có ảnh hưởng này xuất hiện vào những năm 1920, phát triển rực rỡ trong những năm 1930 và tôn vinh sự hiện đại.

Art Deco không ngại sự xa hoa và ưa chuộng các họa tiết phong phú, lấy cảm hứng từ văn hóa cổ đại như Ai Cập và các đường zigzag từ thời đại Máy móc. Đây là một phong trào trong nghệ thuật trang trí và một khái niệm kiến trúc tại châu Âu và Hoa Kỳ.

Dưới đây là một số gợi ý AI art bạn có thể sử dụng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số lấy cảm hứng từ một bức tranh Art Deco:

Một tấm áp phích Art Deco quyến rũ cho một vở kịch Broadway hư cấu, với hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp mặc váy dài thướt tha

qua Midjourney

Một bức tranh Art Deco chân thực như ảnh chụp của một tòa nhà chọc trời được bao phủ bởi ánh nắng vàng của hoàng hôn, với những đường nét hình học và chi tiết tinh xảo

qua Midjourney

Một căn phòng tối giản sang trọng theo phong cách Art Deco với nội thất bóng bẩy, điểm nhấn bằng chrome và thảm hình học chân thực như ảnh thật Tạo một bức tranh thời trang về một người phụ nữ mặc váy Art Deco luồng lả, được trang trí bằng các họa tiết hình học đậm nét và các chi tiết phức tạp dưới ánh sáng ấn tượng

3. Trò chơi retro: Chơi đùa với pixel

Khác với đồ họa hiện đại của không gian hiện đại, trò chơi retro có một sức hút riêng trong sự đơn giản của các điểm ảnh. Chúng gợi lên nỗi nhớ bằng cách nhắc nhở chúng ta về thời hoàng kim của máy arcade và máy chơi game gia đình của thập niên 80 và thời đại 16-bit.

Phong cách thiết kế và nghệ thuật được đặc trưng bởi nền màu sắc sặc sỡ, các ký tự biểu tượng như Mario, nhạc nền đơn giản nhưng dễ nhớ và các yếu tố hoài cổ khác. Chúng mang giá trị tình cảm của ký ức tuổi thơ và đại diện cho một thời kỳ đơn giản hơn trong trò chơi.

Để tạo ra hình ảnh theo phong cách nghệ thuật này, hãy thử nghiệm với các lệnh Midjourney như:

Một cảnh trong trò chơi platformer pixel art, thể hiện một anh hùng dũng cảm đang chiến đấu với một con rồng phun lửa Một trò chơi đua xe phong cách retro với những chiếc xe pixelated lao vút qua khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn neon

qua Midjourney

Bức chân dung pixel art đầy màu sắc của một nhân vật trò chơi điện tử cổ điển mặc bộ giáp chi tiết tinh xảo Bức chân dung pixelated của một nhân vật trò chơi retro mang tính biểu tượng như Mario hoặc Pac-Man với chi tiết tuyệt vời Banner game thể thao phong cách retro với hình ảnh vận động viên pixelated trong tư thế động trên địa hình đá và cát

qua Midjourney

phiên bản 8-bit của một địa danh nổi tiếng, như Tháp Eiffel hoặc Vạn Lý Trường Thành, với một con bướm nhiều màu sắc đang bay đi

Cyberpunk: Tưởng tượng một tương lai bị chi phối bởi công nghệ

Cyberpunk là một thể loại phụ của khoa học viễn tưởng, đi sâu vào một tương lai u ám bởi sự tiến bộ công nghệ và suy tàn xã hội.

Đây là một thể loại giàu chủ đề. Nó khám phá cái giá phải trả của con người cho tiến độ, cuộc đấu tranh để tìm kiếm bản sắc trong một thế giới bị ám ảnh bởi sự thay đổi, và cuộc chiến để duy trì một chút nhân tính trong một xã hội đang trên bờ vực.

Hãy tưởng tượng ranh giới mờ nhạt giữa con người và máy móc khi tạo ra các prompt Midjourney trên chủ đề này:

Một khu chợ cyberpunk nhộn nhịp được chiếu sáng bởi những quảng cáo hologram và biển hiệu neon nhấp nháy Một chiến binh cyborg đơn độc đứng trên cao, nhìn xuống một thành phố cyberpunk rộng lớn bị bao phủ bởi sương mù và ánh sáng nhân tạo trong một môi trường chi tiết và phức tạp Bức chân dung công nghệ cao của một hacker cyberpunk với những bộ phận cấy ghép phát sáng và giao diện kỹ thuật số chiếu vào mắt, đang ngắm nhìn một con bướm màu cầu vồng bay lượn Một người bán hàng rong được nâng cấp bằng công nghệ cybernetics, bán thức ăn và đồ uống phát sáng được chạm khắc tinh xảo trong thiết kế kim loại filigree phức tạp và trưng bày dưới ánh sáng tự nhiên

qua Midjourney

Tòa nhà chọc trời hình học cực kỳ chi tiết theo phong cách Chrysler Building, với sơn acrylic phun tinh xảo trên chrome và các điểm nhấn kim loại

Siêu thực: Thách thức hiện thực với những khung cảnh mơ mộng

Siêu thực là một trào lưu nghệ thuật và văn hóa ra đời từ tro tàn của Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Khác với các nghệ sĩ Cubist, những người phân mảnh thực tại, các nghệ sĩ Siêu thực tìm cách khai phá sức mạnh của tiềm thức.

Hãy tưởng tượng những chiếc đồng hồ chảy chảy trải dài trên những cảnh quan hoang vắng, như trong tác phẩm của Salvador Dalí, hoặc những nhân vật đội mũ cao bồi che giấu khuôn mặt bí ẩn, do René Magritte sáng tạo.

Các tác phẩm của họ pha trộn giữa những điều phi logic và quen thuộc, thường đặt các đối tượng hàng ngày vào những bối cảnh kỳ ảo. Hãy tưởng tượng một cây đàn piano lớn mọc lông hoặc một con tôm hùm ngồi trên điện thoại — những sự đối chiếu này thách thức nhận thức của chúng ta về thực tế, kích thích trí tưởng tượng.

Sử dụng các gợi ý của Midjourney làm cơ sở cho quá trình sáng tạo:

Một chiếc đồng hồ tan chảy treo trên nhánh cây khô cằn, nền là bầu trời trong xanh với một con bướm tuyệt đẹp trên đường chân trời trong một môi trường chi tiết và phức tạp Một bàn cờ vua với các quân cờ là những sinh vật kỳ ảo tham gia vào một trận chiến hoành tráng chống lại những bông hoa thủy tinh siêu thực trong một không gian hiện đại và sang trọng Một cây đàn piano lớn cực kỳ chi tiết với các phím được thay thế bằng những thác nước đổ xuống một đại dương rộng lớn trong một thế giới nhỏ bé tuyệt đẹp Tạo một cảnh lấy cảm hứng từ René Magritte, với một nhân vật đội mũ nồi, khuôn mặt ẩn sau một tòa nhà cong Theo phong cách của Salvador Dalí, vẽ một khung cảnh mơ màng với những chiếc đồng hồ chảy tan trải dài trên một cảnh quan hoang vắng, chi tiết tinh xảo đến từng milimet

qua Midjourney

Steampunk: Tưởng tượng một thế giới của bánh răng và sức mạnh hơi nước

Thể loại khoa học viễn tưởng này không phải là hình ảnh tương lai điển hình của bạn. Steampunk tái hiện quá khứ, cụ thể là thời kỳ Victoria và miền Tây hoang dã của Mỹ, nhưng với một nét kỳ ảo. Nó kết hợp thẩm mỹ retro-futuristic lấy cảm hứng từ máy móc công nghiệp chạy bằng hơi nước của thế kỷ 19.

Tuy nhiên, Steampunk không chỉ là về thẩm mỹ. Đó là một thế giới tràn ngập phiêu lưu và sáng tạo, nơi quá khứ và tương lai va chạm nhau trong một cảnh tượng huy hoàng của đồng thau, hơi nước và trí tưởng tượng vô biên.

Các gợi ý Midjourney cho nghệ thuật kỹ thuật số Steampunk có thể mô phỏng:

Một chiếc khí cầu steampunk tuyệt đẹp bay vút qua những đám mây, được vận hành bởi những piston đồng và động cơ hơi nước cực kỳ chi tiết với các đường nét phẳng chính xác Một khu chợ steampunk nhộn nhịp với những thiết bị và phát minh được vận hành bằng bánh răng và hơi nước Bức chân dung khắc khổ của một nhà phát minh steampunk với cánh tay cơ khí và kính bảo hộ, đang ngắm nhìn tác phẩm mới nhất của mình

qua Midjourney

Hãy tưởng tượng một chiếc xe điện hơi nước khổng lồ đang lướt qua một thành phố Victorian chìm trong sương mù Thiết kế một cảnh phố steampunk nhộn nhịp với những cỗ máy tự động chạy bằng đồng hồ, xe ngựa không ngựa và ánh sáng gas Tạo một cảnh chụp ảnh phong cảnh về một nhà thám hiểm lịch lãm đội mũ cao và kính bảo hộ đang khám phá một thành phố bị lãng quên trên một cỗ máy đi bộ chạy bằng hơi nước khổng lồ

Giấy nhiều lớp: Thử nghiệm với các kết cấu

Nghệ thuật giấy nhiều lớp là một kỹ thuật sáng tạo hấp dẫn, thổi hồn vào các thiết kế hai chiều. Nó tạo ra chiều sâu và kích thước, biến giấy phẳng thành những tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn.

Bằng cách cắt các hình dạng một cách chiến lược và xếp chúng thành nhiều lớp hơi lệch nhau, các nghệ sĩ có thể tạo ra hiệu ứng ánh sáng và bóng tối tuyệt đẹp. Hãy tưởng tượng một con bướm tinh tế với đôi cánh dường như đang bay trong gió, được tạo ra bằng cách xếp các hình cắt nhỏ dần lên nhau.

Được lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật và thủ công thân thiện với người mới bắt đầu này, bạn có thể yêu cầu Midjourney tạo ra các hình ảnh kỹ thuật số như:

Một bức chân dung sống động được tạo thành từ các mảnh giấy cắt dán nhiều lớp với màu sắc và họa tiết tương phản trên mặt tiền của một tòa nhà cong Một khung cảnh phong cảnh kỳ ảo được tạo ra từ những mảnh giấy có họa tiết, với những ngọn đồi uốn lượn và dòng sông chảy

qua Midjourney

Một tác phẩm nghệ thuật giấy nhiều lớp của một bông hoa, mỗi cánh hoa có một tông màu đỏ khác nhau, được đặt trong một ngôi nhà theo phong cách ghép gỗ Một dãy núi hùng vĩ sử dụng giấy có họa tiết để thể hiện đá gồ ghề và tuyết mịn, lý tưởng cho không gian hiện đại

Tạo ra các lệnh Midjourney hiệu quả

Khóa để tạo ra các lời nhắc Midjourney hiệu quả nằm ở việc sử dụng các tính năng nâng cao của nó:

URL tham khảo

Bạn có thể kết hợp URL vào lời nhắc để tham chiếu hình ảnh cụ thể để lấy cảm hứng. Điều này giúp hướng AI đến một phong cách, bố cục hoặc chủ đề cụ thể.

Giả sử bạn muốn một hình ảnh có chất lượng như một bức tranh của Salvador Dali. Trong lời nhắc, bạn có thể bao gồm URL của một tác phẩm nổi tiếng của Dali.

Midjourney sau đó sẽ phân tích màu sắc, hình dạng và tổng thể cảm giác siêu thực của tác phẩm Dali và sử dụng đó làm nền tảng cho hình ảnh được tạo ra.

Tham số

Tham số cho phép bạn tinh chỉnh các khía cạnh như phong cách, bảng màu và bố cục trong hình ảnh của bạn.

Được thêm vào cuối lệnh của bạn, các tham số cho phép bạn chỉ định các khía cạnh như tỷ lệ khung hình (ví dụ: "–ar 16:9" cho màn hình rộng) hoặc phong cách nghệ thuật (ví dụ: "–style anime").

Phong cách: Tham số này cho phép bạn chỉ định trực tiếp một phong cách nghệ thuật bằng tên. Ví dụ: –style baroque sẽ yêu cầu Midjourney tạo ra một hình ảnh theo phong cách Baroque. Bạn có thể tìm thấy danh sách các phong cách nghệ thuật tương thích tại đây

Tỷ lệ khung hình: Tham số –ar hoặc –aspect cho phép bạn kiểm soát tỷ lệ của hình ảnh. Giá trị 1:1 sẽ tạo ra hình ảnh vuông, trong khi 2:1 sẽ tạo ra hình ảnh ngang

qua Midjourney

Khóa để tạo ra các lời nhắc Midjourney hiệu quả nằm ở việc sử dụng ngôn ngữ chính xác. Bạn càng cụ thể, AI càng có thể hiểu và chuyển hóa tầm nhìn của bạn thành hình ảnh tốt hơn.

Chọn các tính từ và chi tiết cụ thể để hướng AI theo hướng mong muốn. Ví dụ, thay vì "một con mèo", hãy thử "một con mèo lông màu gừng mềm mại cuộn tròn trên bệ cửa sổ"

qua Midjourney

qua Midjourney

Mô hình khuếch tán

Midjourney cũng sử dụng mô hình khuếch tán, một kỹ thuật AI mạnh mẽ được sử dụng để tạo ra dữ liệu mới, thường dưới dạng hình ảnh hoặc văn bản, rất giống với dữ liệu trong thế giới thực.

Dưới đây là cách thức hoạt động của công cụ này:

Hãy tưởng tượng bạn có một bức tranh rõ nét. Mô hình khuếch tán hoạt động bằng cách dần dần thêm nhiễu vào bức tranh đó cho đến khi nó không thể phân biệt được với tĩnh điện. Sau đó, mô hình học cách đảo ngược quá trình này, lấy hình ảnh nhiễu và biến nó trở lại thành hình ảnh rõ nét, từng bước một.

Bạn có thể thử nghiệm với cách diễn đạt và chi tiết để hướng mô hình khuếch tán đến kết quả mong muốn.

Bắt đầu với một ý tưởng tổng quát, sau đó đưa ra các chi tiết cụ thể trong các lệnh tiếp theo.

Ví dụ, bạn có thể bắt đầu với "một bức tranh phong cảnh màu nước", sau đó tiếp tục với các gợi ý như "với những ngọn núi phủ tuyết ở phía sau" và "một con sông uốn lượn chảy qua một thung lũng xanh tươi trong một môi trường sương mù đầy cảm xúc"

Phản hồi và cải tiến

Đừng hài lòng với kết quả đầu tiên. Tinh chỉnh các yêu cầu của bạn dựa trên các hình ảnh được tạo ra, hướng mô hình đến gần hơn với tầm nhìn của bạn. Midjourney cho phép bạn thay đổi các yêu cầu, vì vậy hãy thử nghiệm và tận hưởng

Trong quá trình tạo, sử dụng các nút của Midjourney để chỉ ra những biến thể bạn thích hoặc không thích. Điều này sẽ hướng mô hình đến kết quả mong muốn của bạn

Các gợi ý của Midjourney giúp các nhà thiết kế khám phá vô số hướng sáng tạo, nhanh chóng tạo ra các phiên bản thiết kế và vượt qua những rào cản sáng tạo.

Tính linh hoạt và chức năng của Midjourney thực sự đáng kinh ngạc. Cho dù bạn là một nhà thiết kế giàu kinh nghiệm hay một người mới bắt đầu, Midjourney cung cấp một nền tảng độc đáo để bạn thỏa sức sáng tạo và biến ý tưởng hình ảnh của mình thành hiện thực.

Ngoài Midjourney, các công cụ thiết kế AI như ClickUp Brain có thể nâng cao hơn nữa quy trình thiết kế của bạn và giúp bạn tập trung vào các khía cạnh chiến lược của quá trình sáng tạo.

Dưới đây là một số mẹo để cải thiện quy trình thiết kế của bạn bằng ClickUp:

Sử dụng ClickUp Brain làm trợ lý thiết kế cá nhân của bạn . Bạn cần kiểm tra chính tả nhanh trong ghi chú thiết kế của mình? Ứng dụng này sẽ giúp bạn. Bạn muốn soạn email hoàn hảo cho khách hàng? Ứng dụng này sử dụng AI để soạn thảo các tin nhắn trả lời nhanh, luôn đảm bảo giọng điệu phù hợp

Thay thế các hướng dẫn phong cách và bản mô tả thành phần tẻ nhạt bằng tính năng phân tích tài sản thiết kế của ClickUp Brain, giúp tạo tài liệu toàn diện trong nháy mắt. Duy trì tính nhất quán trong thiết kế giữa các dự án và hợp tác liền mạch với các nhà phát triển

Tạo nhân vật thiết kế, thành phần, hành trình người dùng, bản tóm tắt sáng tạo và hơn thế nữa với ClickUp Brain

Cộng tác, tổ chức và quản lý các dự án thiết kế trên Bảng trắng ClickUp

thay thế các chuỗi email dài vô tận bằng phản hồi nhanh trong thời gian thực. Sử dụng Loại bỏ tình trạng quá tải ứng dụng vàtrong thời gian thực. Sử dụng Bảng trắng ClickUp để phác thảo thiết kế một cách hợp tác, ghi chú trực tiếp trên đó, hợp lý hóa các vòng phản hồi và giữ mọi người cùng nhau trên cùng một trang. Điều này cũng giúp việc sửa đổi thiết kế trở nên dễ dàng

Dễ dàng phân công công việc, chia sẻ tệp và gắn thẻ thành viên nhóm. Cập nhật thời gian thực đảm bảo mọi người luôn được cập nhật thông tin, thúc đẩy văn hóa chia sẻ quyền sở hữu và trách nhiệm

Chia nhỏ các dự án thiết kế phức tạp thành các công việc có thể quản lý được để giao cho nhóm của bạn trên nền tảng Quản lý dự án thiết kế ClickUp

Quản lý dự án theo cách của bạn . Cho dù bạn là người thích lập danh sách hay là người suy nghĩ trực quan và thích bảng Kanban, ClickUp đều có thể thích ứng với quy trình của bạn

Sử dụng các mẫu bảng tâm trạng để sắp xếp ý tưởng và đẩy nhanh quá trình sáng tạo để sắp xếp ý tưởng và đẩy nhanh quá trình sáng tạo

Nghệ thuật tạo prompt

Bằng cách thành thạo nghệ thuật tạo ra ý tưởng nhanh chóng, bạn có thể bước vào thế giới khám phá nghệ thuật và biến các dự án thiết kế của mình từ tốt thành tuyệt vời.

Hãy nhớ rằng, thử nghiệm là chìa khóa!

Đừng ngại thử nghiệm các ví dụ, tham số và hình ảnh tham khảo khác nhau của Midjourney. Với sự luyện tập, bạn sẽ phát triển phong cách gợi ý độc đáo của riêng mình, cho phép bạn sử dụng AI như một công cụ mạnh mẽ để hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của mình.

Hãy thử ClickUp ngay hôm nay và nâng tầm tác phẩm nghệ thuật và thiết kế của bạn với sự trợ giúp của AI.