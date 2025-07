10 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh của Jupyter Notebook vào năm 2025

Nếu bạn đã quen thuộc với Jupyter Notebook, bạn sẽ biết đây là một công cụ tuyệt vời để tạo và chia sẻ các tài liệu chứa mã trực tiếp, phương trình, hình ảnh trực quan và văn bản tường thuật.

Tuy nhiên, thế giới khoa học dữ liệu và mã hóa không ngừng phát triển, và một môi trường sổ ghi chép hợp tác và tương tác là điều không thể thiếu. Một số người dùng cũng tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Jupyter vì nó thiếu tính năng phiên bản dữ liệu và hoàn thành mã.

Không còn phải chia sẻ và quản lý nhiều phiên bản Jupyter Notebooks nữa! Chọn một công cụ tương tác giúp thuận tiện cho việc hợp tác.

Hãy cùng khám phá 10 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Jupyter hiện nay. Cho dù bạn là nhà khoa học dữ liệu dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu hành trình lập trình, ở đây luôn có thứ phù hợp với mọi người.

Những yếu tố cần xem xét khi chọn các giải pháp thay thế Jupyter Notebook?

Khi tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Jupyter, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn lọc những tùy chọn đáp ứng các tiêu chí sau:

Cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời: Tìm kiếm các lựa chọn thay thế Jupyter giúp đơn giản hóa điều hướng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng với giao diện trực quan

Cho phép cộng tác nhất quán: Xem xét mức độ công cụ bạn chọn có thể hỗ trợ công việc cộng tác. Tìm kiếm các tính năng cập nhật thời gian thực, kiểm soát thích ứng và chia sẻ bản ghi

Hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu: Chọn các lựa chọn thay thế Jupyter cho phép bạn trực quan hóa dữ liệu hiệu quả bằng các biểu đồ và bảng điều khiển tương tác

Cung cấp dịch vụ giới thiệu và hỗ trợ tuyệt vời : Lựa chọn các giải pháp cung cấp tài liệu toàn diện và quyền truy cập vào cộng đồng khoa học dữ liệu hoặc đội ngũ hỗ trợ khách hàng

Cho phép công việc diễn ra suôn sẻ: Đảm bảo rằng công cụ bạn chọn tương thích với các ngôn ngữ lập trình và định dạng tệp thông thường của bạn

10 công cụ thay thế Jupyter Notebook tốt nhất để sử dụng vào năm 2024

Hãy cùng khám phá các lựa chọn thay thế Jupyter tốt nhất cho khoa học dữ liệu vào năm 2024.

1. ClickUp

ClickUp là một công cụ tất cả trong một, cung cấp phương pháp linh hoạt và hợp tác để quản lý dự án và tài liệu.

Bắt đầu với ClickUp Docs Sử dụng ClickUp Docs để ghi chép và chia sẻ thông tin quan trọng với nhóm

Với giao diện thân thiện với người dùng và phạm vi tùy chọn định dạng rộng, bạn có thể dễ dàng sử dụng ClickUp Docs để tạo và chỉnh sửa tài liệu cho bất kỳ dự án, lộ trình, cơ sở kiến thức hoặc nhiệm vụ nào.

Và còn nhiều hơn thế nữa. ClickUp Docs còn cho phép bạn cộng tác với nhóm của mình trong thời gian thực. Hãy tưởng tượng bạn có thể cùng nhau làm việc trên các tài liệu, chia sẻ ý tưởng và thực hiện các thay đổi khi cần thiết, tất cả chỉ trong một nơi.

Với tính năng kiểm soát phiên bản, việc theo dõi các thay đổi và quay lại phiên bản trước trở nên vô cùng dễ dàng. Không còn sự nhầm lẫn hay hỗn loạn nữa!

Đơn giản hóa quá trình viết mã của bạn với trình tạo đoạn mã AI, được thiết kế để hợp lý hóa quá trình kết hợp các đoạn mã vào dự án của bạn một cách dễ dàng

Ngoài ra, bạn thậm chí có thể thêm tệp HTML, tạo thông số kỹ thuật thử nghiệm và tạo đoạn mã với sự trợ giúp của ClickUp Brain, một trợ lý AI tất cả trong một cũng có thể giúp bạn tạo mẫu và bảng để lưu trữ dữ liệu.

Nếu bạn lo lắng về phân tích dữ liệu, ClickUp cũng có thể giúp bạn. Mẫu Phân tích Dữ liệu ClickUp là công cụ hữu ích để tổ chức và trình bày kết quả phân tích của bạn.

Tải xuống mẫu Trích xuất thông tin chi tiết, trực quan hóa xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt với Mẫu kết quả phân tích dữ liệu ClickUp

Với các phần để tóm tắt các kết quả chính, trực quan hóa dữ liệu và cung cấp các đề xuất, bạn có thể dễ dàng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ mẫu này với nhóm của mình.

Đó chưa phải là tất cả! ClickUp Notepad cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt hơn để ghi chú, động não và sắp xếp ý tưởng so với Jupyter Notebook. Bạn có thể tạo và sắp xếp ghi chú theo cấu trúc phân cấp, giúp dễ dàng theo dõi các chủ đề và chủ đề phụ khác nhau. Và với các tùy chọn định dạng phong phú như in đậm, in nghiêng và dấu đầu dòng, ghi chú của bạn sẽ trở nên đầy đủ thông tin và hấp dẫn về mặt thị giác.

Ghi nhanh ghi chú, ý tưởng và nhắc nhở với ClickUp Notepad

ClickUp Notepad tích hợp liền mạch với các tính năng khác của ClickUp. Liên kết ghi chú của bạn với các nhiệm vụ, tài liệu hoặc các mục ClickUp khác, giúp dễ dàng tham khảo thông tin liên quan. Ngoài ra, cộng tác thời gian thực có nghĩa là bạn có thể động não và chia sẻ ý tưởng với các thành viên trong nhóm, bất kể họ ở đâu.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Nâng cao quy trình phân tích dữ liệu của bạn bằng cách tích hợp với Jupyter Notebook, RStudio hoặc Python

Nhận câu trả lời tức thì, chính xác và phù hợp với ngữ cảnh từ bất kỳ công việc nào trong và kết nối với ClickUp bằng ClickUp Brain, Trợ lý AI của bạn

Tạo, phân tích và chia sẻ văn bản, mã, tài liệu SOP, chính sách dữ liệu và hơn thế nữa với ClickUp Docs

Sử dụng các tùy chọn trực quan hóa khác nhau như biểu đồ Gantt, lịch và dòng thời gian để trực quan hóa dữ liệu liên quan đến công việc, dự án và nhóm

Tích hợp với các công cụ của bên thứ ba như Google Trang tính, Microsoft Excel và Tableau để phân tích và trực quan hóa dữ liệu một cách hiệu quả

Tự động hóa các công việc liên quan đến dữ liệu như thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu với các tính năng như quy trình công việc tùy chỉnh, trường tùy chỉnh và tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực

Đảm bảo bảo mật và bảo mật dữ liệu bằng mã hóa, kiểm soát truy cập và nhật ký kiểm tra để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Giới hạn của ClickUp

ClickUp có nhiều tính năng và có thể tùy chỉnh cho các vai trò khác nhau, vì vậy người dùng mới có thể mất một thời gian để làm quen với tất cả các tính năng

Giá ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (9.380+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ đánh giá)

2. CoCalc

qua CoCalc

Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) của Sagemath, Inc. là một nền tảng trực tuyến cho lập trình hợp tác. Nó phù hợp nhất với sinh viên, nhà nghiên cứu và giáo viên cho các dự án hợp tác và giảng dạy từ xa.

Nó cung cấp một môi trường nơi bạn có thể tạo, chỉnh sửa và chạy mã bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, bao gồm Python, R, Julia và SageMath.

CoCalc cũng hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu LaTeX và tích hợp với Jupyter Notebooks.

Các tính năng tốt nhất của CoCalc

Làm việc trên cùng một dự án đồng thời với các tính năng cộng tác thời gian thực

Sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu để tạo biểu đồ, đồ thị và bản vẽ trong các dự án của bạn

Giao tiếp với cộng tác viên thông qua tính năng trò chuyện và hội nghị video tích hợp sẵn

Giới hạn của CoCalc

Gói miễn phí có giới hạn tài nguyên, chẳng hạn như bộ nhớ và hạn mức CPU, có thể hạn chế các tính toán phức tạp hoặc tập dữ liệu lớn

Giá của CoCalc

Người dùng cá nhân: $10.86/tháng

Nhóm Nghiên cứu Học thuật: $123.98/tháng

Nhóm công việc kinh doanh: 104,16 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét của CoCalc

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

3. Nextjournal

qua Nextjournal

Nextjournal là một nền tảng dựa trên web tích hợp mã tính toán với văn bản tường thuật.

Nền tảng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, bao gồm Python, R, Julia và Clojure, cũng như các nguồn dữ liệu và thư viện bên ngoài.

Một trong những tính năng chính của Nextjournal là khả năng tạo các bài báo nghiên cứu có thể tái tạo, bao gồm tất cả mã, dữ liệu và hình ảnh cần thiết để tái tạo kết quả. Điều này đảm bảo tính minh bạch và cho phép người khác phát triển công việc của bạn.

Ngoài ra, Nextjournal còn cung cấp các tính năng cộng tác cho phép nhiều người dùng làm việc trên cùng một sổ ghi chép cùng lúc. Điều này giúp các nhóm dễ dàng cộng tác trong các dự án và chia sẻ công việc của họ với những người khác.

Các tính năng tốt nhất của Nextjournal

Viết mã, chạy mã trong thời gian thực và trực quan hóa kết quả thông qua văn bản, hình ảnh và biểu đồ tương tác

Chia sẻ công việc của bạn và cộng tác với những người khác

Theo dõi các thay đổi nhanh chóng với tính năng tạo phiên bản tự động

Giới hạn của Nextjournal

Một số người dùng có thể thấy rằng nó có thể không đáp ứng được các yêu cầu của tài liệu yêu cầu sản phẩm

Giá của Nextjournal

Miễn phí

Nhóm: Bắt đầu từ 299 USD/tháng

Enterprise: Bắt đầu từ 499 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Nextjournal

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

4. Deepnote

qua Deepnote

Một lựa chọn thay thế khác cho Jupyter Notebook là Deepnote. Đây là một nền tảng khoa học dữ liệu tương tác nhằm giúp việc hợp tác và tái tạo kết quả trở nên dễ dàng hơn cho các nhà khoa học dữ liệu và phân tích viên như bạn.

Nó cung cấp trình chỉnh sửa mã và giao diện sổ ghi chép tương tự như Jupyter nhưng có thêm các tính năng như cộng tác thời gian thực, kiểm soát phiên bản và khả năng chia sẻ dự án dễ dàng với người khác.

Deepnote tích hợp với các thư viện và công cụ khoa học dữ liệu phổ biến như pandas, sci-kit-learn và TensorFlow, đồng thời hỗ trợ phạm vi rộng các ngôn ngữ lập trình bao gồm Python, R và SQL.

Nền tảng này được thiết kế thân thiện với người dùng, tập trung vào việc giúp bạn dễ dàng bắt đầu và làm việc với những người khác trong các dự án khoa học dữ liệu.

Các tính năng tốt nhất của Deepnote

Cộng tác với đồng nghiệp trong thời gian thực và quản lý kiểm soát phiên bản với tích hợp Git

Chọn từ một phạm vi các định dạng biểu đồ và đồ thị hấp dẫn

Tích hợp SQL để truy vấn cơ sở dữ liệu trực tiếp trong sổ ghi chép của bạn, hợp lý hóa quy trình phân tích dữ liệu

Chia sẻ công việc của bạn một cách dễ dàng qua các liên kết hoặc xuất dưới dạng tệp PDF/HTML và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với các chủ đề và phím tắt tùy chỉnh để có quy trình làm việc hiệu quả hơn

Giới hạn của Deepnote

Hỗ trợ giới hạn cho các ngôn ngữ lập trình

Phụ thuộc vào kết nối Internet

Giá cả của Deepnote

Miễn phí

Nhóm: 39 USD/trình chỉnh sửa mỗi tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Deepnote

G2: 4.8/5 (70+ đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

5. Google Colab

qua Google Colab

Google Colab, còn được gọi là Google Colaboratory, là một dịch vụ dựa trên đám mây cho phép bạn viết và thực thi mã Python trong môi trường dựa trên trình duyệt. Đây là một trong những lựa chọn thay thế Jupyter phổ biến cho các công việc phân tích dữ liệu, học máy và học sâu.

Nó cung cấp quyền truy cập vào Bộ xử lý đồ họa (GPU) và Bộ xử lý Tensor (TPU) để tính toán nhanh hơn, đặc biệt hữu ích cho việc đào tạo các mô hình học sâu. Ngoài ra, Google Colab tích hợp với Google Drive, giúp nhập tập dữ liệu và xuất kết quả dễ dàng. Bạn cũng có thể cộng tác với người khác bằng cách chia sẻ sổ ghi chép của mình với họ.

Google Colab được cài đặt sẵn các thư viện như NumPy, pandas, matplotlib và TensorFlow, giúp bạn nhanh chóng bắt đầu công việc phân tích dữ liệu và học máy. Nó cũng hỗ trợ Markdown, cho phép bạn thiết kế tài liệu với mã nhúng, hình ảnh trực quan và văn bản giải thích.

Chia sẻ sổ ghi chép của bạn với người dùng khác rất đơn giản với Google Colab; bạn có thể tạo liên kết hoặc xuất sổ ghi chép dưới dạng tệp .ipynb.

Các tính năng tốt nhất của Google Colab

Truy cập miễn phí vào bộ tăng tốc phần cứng mạnh mẽ, tăng tốc các tính toán phức tạp

Nhập tập dữ liệu và xuất kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác

Thử nghiệm mã và trực quan hóa kết quả trong giao diện tương tác

Dạy và học machine learning và khoa học dữ liệu trên một nền tảng dễ tiếp cận

Giới hạn của Google Colab

Phiên bản miễn phí có giới hạn về thời gian thực thi tối đa (12 giờ), kích thước sổ ghi chép tối đa (100 MB) và bộ nhớ tối đa (25 GB). Nếu bạn cần thêm tài nguyên, bạn có thể phải nâng cấp lên gói trả phí hoặc sử dụng các nền tảng khác

Giá của Google Colab

Miễn phí

Trả theo nhu cầu: Bắt đầu từ $11.79 cho 100 đơn vị tính toán

Colab Pro: $11.79/tháng

Colab Pro+: $58.99/tháng

Colab Enterprise: Trả tiền cho những gì bạn sử dụng

Đánh giá và nhận xét về Google Colab

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

6. Kaggle

qua Kaggle

Kaggle là một nền tảng để tìm kiếm và xuất bản các tập dữ liệu, khám phá và xây dựng các mô hình trong môi trường sổ ghi chép khoa học dữ liệu dựa trên web, làm việc với các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư học máy khác, đồng thời tham gia các cuộc thi để giải quyết các thách thức về khoa học dữ liệu.

Nền tảng này cung cấp các công cụ làm sạch và khám phá dữ liệu, giao diện mã hóa dựa trên web và môi trường thực thi dựa trên đám mây.

Kaggle cũng cung cấp các tài nguyên giáo dục, bao gồm hướng dẫn, khóa học và hội thảo trực tuyến, để giúp bạn phát triển kỹ năng khoa học dữ liệu và học máy.

Các tính năng tốt nhất của Kaggle

Đắm mình trong bộ sưu tập dữ liệu khổng lồ của Kaggle, khám phá phạm vi chủ đề rộng lớn

Sử dụng giao diện Kaggle Notebooks để tạo và chia sẻ các phân tích và mô hình học máy, thúc đẩy sự hợp tác

Cho phép truy cập dữ liệu ứng dụng qua API và tạo văn bản dựa trên lời nhắc văn bản

Tham gia vào các diễn đàn của Kaggle, đặt câu hỏi, chia sẻ ý tưởng và hợp tác với các nhà khoa học dữ liệu và chuyên gia học máy khác

Giới hạn của Kaggle

Khó khăn cho người mới bắt đầu vì các cuộc thi và bộ dữ liệu thường được thiết kế dành cho các nhà khoa học dữ liệu có kinh nghiệm

Một số người dùng có thể cảm thấy khó khăn để nổi bật hoặc nhận được sự công nhận cho công việc của mình, đặc biệt là trong các cuộc thi lớn có nhiều người tham gia

Giá cả của Kaggle

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét từ Kaggle

G2: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

7. Zeppelin

qua Zeppelin

Apache Zeppelin là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ lập trình như SQL, Python, Scala và R.

Nó được coi là một trong những lựa chọn thay thế Jupyter phổ biến cho các nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích và kỹ sư làm việc với các tập dữ liệu lớn và thực hiện các công việc phân tích phức tạp.

Với các công cụ trực quan hóa tích hợp và tích hợp với Apache Spark, Zeppelin cho phép bạn tạo sổ ghi chép tương tác, chia sẻ công việc của mình và cộng tác với những người khác trong các dự án dựa trên dữ liệu.

Dù bạn là người mới bắt đầu hay chuyên gia trong lĩnh vực phân tích dữ liệu dự đoán, Apache Zeppelin có thể giúp bạn biến dữ liệu thô thành những thông tin có giá trị.

Các tính năng tốt nhất của Zeppelin

Tạo các biểu đồ trực quan ấn tượng và thực hiện phân tích dữ liệu phức tạp

Kích hoạt hỗ trợ đa ngôn ngữ để gỡ lỗi mã hiệu quả

Sử dụng khả năng phân tích dữ liệu lớn mạnh mẽ

Thực hiện khám phá dữ liệu chi tiết với sổ tay tương tác

Tùy chỉnh trải nghiệm phân tích của bạn và dễ dàng mở rộng quy mô cho các tập dữ liệu lớn và tính toán phân phối

Giới hạn của Zeppelin

Hỗ trợ nguồn dữ liệu giới hạn so với các công cụ phân tích dữ liệu khác

Đối với người mới bắt đầu, giao diện và cách sử dụng của Apache Zeppelin có thể đòi hỏi thời gian làm quen ban đầu

Giá cả của Zeppelin

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Zeppelin

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

8. Saturn Cloud

qua Saturn Cloud

Saturn Cloud là nhà cung cấp hàng đầu về nền tảng khoa học dữ liệu và học máy dựa trên đám mây.

Tập trung vào khả năng truy cập và cộng tác, Saturn Cloud cho phép các nhà khoa học và nhà phân tích dữ liệu làm việc trơn tru trên các khung và công cụ học máy khác nhau. Nền tảng của họ cung cấp môi trường được quản lý cho các khung phổ biến như TensorFlow và PyTorch, tạo điều kiện cho việc phát triển và triển khai mô hình nhanh chóng.

Ngoài ra, sự hỗ trợ của Saturn Cloud cho tính toán phân phối cho phép bạn mở rộng khối lượng công việc một cách hiệu quả.

Với các tính năng như kiểm soát phiên bản, quản lý dữ liệu và khả năng triển khai, Saturn Cloud giúp các nhóm dữ liệu hợp lý hóa quy trình làm việc học máy và đưa mô hình của họ vào sản xuất nhanh hơn.

Các tính năng tốt nhất của Saturn Cloud

Dễ dàng cấu hình và mở rộng quy mô các khung máy học của bạn

Cộng tác với Jupyter Notebooks để làm việc tương tác và chia sẻ thông tin chi tiết với nhóm của bạn

Phân phối tính toán và mở rộng khối lượng công việc của bạn trên nhiều máy để xử lý nhanh hơn

Theo dõi các thay đổi và cộng tác hiệu quả với các tính năng kiểm soát phiên bản

Truy cập, thao tác và trực quan hóa dữ liệu trực tiếp trên nền tảng

Hợp lý hóa quá trình lập bản đồ cho các mô hình học máy của bạn

Giới hạn của Saturn Cloud

Có thể có những hạn chế về lượng tài nguyên máy tính, lưu trữ hoặc băng thông có thể sử dụng

Một số tính năng hoặc tích hợp chỉ có sẵn với các gói đăng ký cụ thể

Giá Saturn Cloud

Lưu trữ: Miễn phí

Tổ chức được lưu trữ: Giá tùy chỉnh

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Saturn Cloud

G2: 5/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Microsoft Azure Notebooks

qua Microsoft Azure Notebooks

Microsoft Azure Notebooks cung cấp môi trường dựa trên đám mây cho phép bạn tạo và chạy sổ ghi chép mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên máy tính cục bộ.

Nền tảng mã nguồn mở này giúp các nhóm dễ dàng hợp tác trong các dự án hơn, vì tất cả họ đều có thể truy cập cùng một sổ ghi chép từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Ngoài việc cung cấp môi trường cộng tác, Azure Notebooks còn giúp quản lý và chia sẻ sổ ghi chép dễ dàng hơn. Ví dụ: bạn có thể tạo dự án để sắp xếp sổ ghi chép và sử dụng kiểm soát phiên bản để theo dõi các thay đổi theo thời gian. Bạn cũng có thể chia sẻ sổ ghi chép của mình với người khác bằng cách tạo liên kết để mở sổ ghi chép trong trình duyệt web của họ.

Azure Notebooks được tích hợp với các dịch vụ Azure khác, chẳng hạn như Azure Machine Learning, để bạn có thể dễ dàng triển khai các mô hình máy học được tạo trong sổ ghi chép của mình lên đám mây. Điều này giúp phát triển và triển khai các giải pháp máy học trở nên dễ dàng hơn.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft Azure Notebooks

Tạo và chia sẻ Notebook để cộng tác với đồng nghiệp và các bên liên quan trong các dự án

Tích hợp với các dịch vụ Azure, triển khai các mô hình học máy và mở rộng khối lượng công việc của bạn theo nhu cầu

Tạo biểu đồ tương tác, phân tích dữ liệu và học hỏi từ kết quả của bạn bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau

Sử dụng ô markdown để định dạng sổ ghi chép của bạn cho các bản trình bày chuyên nghiệp và đảm bảo bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định bằng các tính năng mạnh mẽ của Azure

Chạy sổ ghi chép cục bộ hoặc trên đám mây, theo dõi các thay đổi, lặp lại công việc của bạn và khám phá dữ liệu của bạn

Giới hạn của Microsoft Azure Notebook

Gói miễn phí có giới hạn tài nguyên, bao gồm giới hạn CPU và bộ nhớ

Tùy chọn tùy chỉnh cho sổ ghi chép bị giới hạn, đặc biệt là chủ đề và phần mở rộng tùy chỉnh

Giá cả của Microsoft Azure Notebooks

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Azure Notebooks

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

10. IBM Watson Studio

qua IBM Watson Studio

Công cụ cuối cùng trong danh sách các lựa chọn thay thế Jupyter của chúng tôi là IBM Watson Studio. Đây là một nền tảng khoa học dữ liệu và học máy toàn diện được thiết kế để giúp các doanh nghiệp xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình AI.

Nó cung cấp các công cụ để chuẩn bị dữ liệu, phát triển mô hình, triển khai và các tính năng cộng tác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác giữa các nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích kinh doanh.

Watson Studio hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Python và R, tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu và môi trường đám mây khác nhau.

Nền tảng này cũng bao gồm các tính năng nâng cao như AutoAI, tự động hóa tài liệu quy trình, và Watson Machine Learning, cho phép triển khai và quản lý mô hình dễ dàng.

Các tính năng tốt nhất của IBM Watson Studio

Sử dụng AutoAI để tăng tốc quá trình tạo và tối ưu hóa các mô hình học máy

Kết nối và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo phân tích dữ liệu toàn diện và hiệu quả

Đơn giản hóa việc triển khai các mô hình học máy vào môi trường sản xuất để sử dụng trong thế giới thực

Giới hạn của IBM Watson Studio

Các tính năng và dịch vụ cao cấp có thể dẫn đến chi phí vận hành cao

Giá cả của IBM Watson Studio

Trên IBM Cloud Pak for Data: Giá tùy chỉnh

Trên IBM Cloud Pak® for Data as a Service: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về IBM Watson Studio

G2: 4.2/5 (160+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Tăng cường sức mạnh cho các dự án khoa học dữ liệu của bạn với ClickUp

Có một loạt các lựa chọn thay thế Jupyter để xem xét nếu bạn chỉ muốn tạo và chia sẻ tài liệu. Nhưng với ClickUp, bạn có thể làm được nhiều hơn thế. Nền tảng này không chỉ về tài liệu và phân tích dữ liệu. Đây là một công cụ đa năng cung cấp các tính năng quản lý dự án, tài liệu, cộng tác và tự động hóa, làm cho nó trở thành một giải pháp tất cả trong một tuyệt vời.

Vì vậy, nếu bạn đang muốn thử một cái gì đó mới để quản lý các dự án khoa học dữ liệu của mình một cách hiệu quả, hãy thử ClickUp và xem sự khác biệt mà nó có thể mang lại cho quy trình làm việc của bạn.