Yeni Girişimcilerin Oranının En Yüksek Olduğu Eyaletler

Güneydeki ABD eyaletlerinin, ülkenin diğer bölgelerinden daha fazla girişimci yetiştirdiğini biliyor muydunuz?

ClickUp, Kauffman Girişimcilik Göstergeleri verilerini kullanarak yeni girişimcilik oranlarının en yüksek olduğu 15 eyaleti belirledi. Kauffman, ülke genelindeki girişimciliği analiz etmek için Nüfus Sayımı Bürosu ve Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerini kullanıyor.

Kauffman verilerinin bu analizi, eyaletleri yeni iş sahiplerinin eyalet nüfusuna oranı ile sıralamaktadır. Bu analiz, şirketleşmiş ve şirketleşmemiş şirketlerin yanı sıra, çalışanı olan ve olmayan şirketleri de içermektedir.

Eşitlikler, kişi başına oluşturulan iş sayısına göre kırılmıştır. Startup'ların bir yıllık hayatta kalma oranları da dahil edilmiştir, ancak sıralamaya dahil edilmemiştir. Sıralama, ABD'de iş oluşturmada gözlemlenen uzun vadeli eğilimlerin devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Girişimcilik kültürü, bir süredir yoğunlaştığı kıyı bölgelerinin ötesine geçerek güneydeki nüfus merkezlerine yayılmaktadır. IRS'nin yeni iş başvurusu verilerine göre, 2020 ve 2021'de pandemiyle birlikte ortaya çıkan işten çıkarmalar ve işyerlerinde yaşanan aksaklıklar, girişimcilik kültürüne adeta bir can suyu oldu ve genel olarak yeni iş kurulumlarını artırdı.

Teksas, Oklahoma ve Arkansas dahil olmak üzere güney eyaletleri, son yıllarda yüksek teknolojili işler için çokça duyurulan teşvik anlaşmalarıyla rekabet etti. Her eyalet, yeni üretim tesisleri ve genel merkezlerin taşınması için son adaylar arasında yer aldı.

2020 ve 2021'de yatırımcıların büyük ilgisini çeken elektrikli araç girişimleri bunun sadece bir örneği. Amazon destekli elektrikli araç üreticisi Rivian, daha fazla iş ve inovasyon çekmek isteyen eyalet yetkililerinin vergi indirimleriyle donanmış bu rekabetin belki de en verimli örneği.

Güney eyaletleri, Amerikalıların dolarlarının en çok değer kazandığı yerlere akın etmesiyle, ülke genelinde iç göçün en hızlı arttığı bölgeler arasında yer alıyor. Teksas gibi çoğu eyalet, iş oluşturmaya elverişli benzersiz vergi kodları nedeniyle şirketler ve seçilmiş yetkililer tarafından övgüyle karşılanıyor.

En son Kauffman Girişimcilik Göstergeleri verilerine göre, aynı eyaletlerin şu anda yeni şirketler kuran girişimcilerin önemli bir kısmını barındırdığı görülüyor.

Teksas bu sıralamada 15. sırada yer alıyor. Ancak Oklahoma, Georgia ve güneybatı eyaletleri (Arizona ve New Mexico dahil) de üst sıralarda yer alıyor. Ülkenin en girişimci eyaletleri arasında sizin eyaletinizin olup olmadığını öğrenmek için okumaya devam edin.

15. Teksas

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 5,2

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: 81,9%

14. Missouri

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 4,7

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: 77,1%

13. New Jersey

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 5,9

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %79,9

12. New York

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 4,1

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %79,2

11. Arizona

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 4,7

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %81,7

10. Wyoming

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 3,9

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %76,6

9. Maine

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan işler : 1.000 kişi başına 4,3

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: 82,9%

8. Alaska

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 3,6

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %80,3

7. Colorado

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 6,1 / 1.000 kişi

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: 81,9%

6. Vermont

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 2,5

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %78,5

5. Kaliforniya

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 5,7

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: 82,6%

4. Oklahoma

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,4%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 5,7

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %82,3

3. Georgia

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,5%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 5,7

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %79,8

2. New Mexico

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,5%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 3,3

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %77,6

1. Florida

via Canva

Yeni girişimci oranı : 0,6%

İlk yıl kurulan girişimler tarafından yaratılan iş sayısı : 1.000 kişi başına 6,5

Startup bir yıllık hayatta kalma oranı: %80,5

Misafir Yazar:

Dom Difurio