dijital Varlık Yönetimi için En İyi 11 Brandfolder Alternatifi

Kampanya tarihi yaklaşıyor, logo kayboldu ve kimse en son sürümün nerede olduğunu hatırlamıyor.

Tanıdık geldi mi? 📁

Birisi paylaşılan klasörde olduğunu iddia ediyor. Başka biri eski bir sürümü kullanıyor. Tasarımcı "ofis dışında". Şimdi son teslim tarihi yaklaşıyor.

İyi bir dijital varlık yönetimi (DAM) sistemi, işbirliğini basitleştirmeli, kaosa katkıda bulunmamalıdır. Brandfolder popüler bir seçimdir, ancak tek seçenek değildir. Daha iyi otomasyon, sorunsuz işbirliği veya daha esnek fiyatlandırma istiyorsanız, keşfedilmeye değer birçok Brandfolder alternatifi bulunmaktadır.

Varlıklarınızı düzenli tutmak ve takımınızın çalışmasını sağlamak için en iyi seçenekleri inceleyelim. 🙌🏼

Neden Brandfolder Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Brandfolder sağlam bir DAM aracı olmakla birlikte, her takımın ihtiyaçlarını karşılamayabilir.

Brandfolder'ın yetersiz kaldığı noktalar ve modern bir DAM'ın bunun yerine yapması gerekenler.

Fiyatlandırma ile ilgili endişeler: Brandfolder'ın fiyatlandırması, özellikle uygun maliyetli çözümler arayan küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için yüksek olabilir

Sınırlı iş akışı otomasyonu: Temel otomasyon sunarken, bazı alternatifler sorunsuz varlık onayları ve işbirliği için daha gelişmiş Temel otomasyon sunarken, bazı alternatifler sorunsuz varlık onayları ve işbirliği için daha gelişmiş iş akışı optimizasyonu sağlar

Özelleştirme sınırlamaları: Son derece özelleştirilmiş meta veri yapılarına veya markalama seçeneklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar, Brandfolder'ın özelleştirme seçeneklerini kısıtlayıcı bulabilir

Gelişmiş arama özellikleri: Bazı alternatifler, daha hızlı varlık keşfi için AI destekli arama, daha iyi etiketleme veya daha ayrıntılı filtreleme sunar

Ölçeklenebilirlik sorunları: Büyüyen takımlar veya kurumsal şirketler, gelişen ihtiyaçlara daha uygun, daha esnek depolama, izin ve entegrasyonlara ihtiyaç duyabilir

Müşteri desteği ile ilgili endişeler: Planınıza bağlı olarak, destek yanıt süreleri rakiplerininki kadar hızlı veya kapsamlı olmayabilir

Entegrasyon ihtiyaçları: Takımınız belirli tasarım, proje veya Takımınız belirli tasarım, proje veya içerik yönetim araçlarına güveniyorsa, daha derin entegrasyonlara sahip bir alternatif daha uygun olabilir

🧐 Biliyor muydunuz? Çalışanların %92'si haftada sekiz saate kadar dosya aramakla geçirdiğini (veya boşa harcadığını) itiraf ediyor. Veri varlık yönetimi araçları, bu verimlilik kaybını kolayca giderebilir.

Brandfolder Alternatiflerine Genel Bakış

Doğru dijital varlık yönetimi aracı, varlıkları düzenlemeyi ve paylaşımı kolaylaştırır. En iyi alternatiflere ve en iyi yaptıkları şeylere hızlıca göz atın.

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp – Hepsi bir arada proje ve varlık yönetimi – AI destekli arama – Özel meta veri izleme – Varlıklar için otomasyon AI destekli otomasyon ve ş Akışı ile tek bir yerde hem proje hem de varlık yönetimine ihtiyaç duyan takımlar Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Canto – AI destekli görsel arama – Koleksiyonlar ve meta veri organizasyonu – Markalı içerik portalları Yapay zeka destekli özelliklere ve yerleşik analitik ile daha kolay varlık organizasyonuna ihtiyaç duyan kuruluşlar Özel fiyatlandırma Filecamp – Özelleştirilebilir markalama – Güvenli dosya paylaşımı – İşbirliğine dayalı izinler Özel markalama ve varlıklara erişimi ve düzenlemeyi kontrol etmek isteyen takımlar Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $; Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 59 $; Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 89 $ Bynder – Merkezi varlık depolama – Özelleştirilebilir şablonlar – AI destekli meta veri etiketleme Yapılandırılmış marka varlıklarını yöneten ve onay iş akışlarına ihtiyaç duyan kurumsal şirketler Özel fiyatlandırma Nuxeo – İçerik yaşam döngüsü yönetimi – AI destekli sınıflandırma – Ölçeklenebilir depolama Gelişmiş iş akışı otomasyonu ve içerik yaşam döngüsü yönetimi gerektiren, uyumluluk açısından yoğun içeriğe sahip işletmeler Özel fiyatlandırma Frontify – Marka stil kılavuzu entegrasyonu – Gerçek zamanlı işbirliği – Ölçeklenebilir iş akışı modülleri Marka tutarlılığını korumaya ve içerik üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmaya odaklanan pazarlama takımları Özel fiyatlandırma Adobe Experience Manager – Adobe Creative Cloud ile entegrasyon – Kişiselleştirilmiş içerik sunumu – Çok kanallı yönetim İçerik ve dijital varlık yönetimi için kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar Özel fiyatlandırma Acquia DAM (Widen) – AI destekli otomatik etiketleme – Güçlü analitik – Ölçeklenebilir depolama ve erişim kontrolleri Güçlü analitik ve yapay zeka özellikleriyle varlık yönetimi ihtiyaçlarını ölçeklendiren işletmeler Özel fiyatlandırma MediaValet – İşbirliğine dayalı varlık yönetimi – AI destekli etiketleme – Özelleştirilebilir kullanıcı izinleri Güçlü varlık arama özellikleriyle sorunsuz işbirliği ve dosya paylaşımına ihtiyaç duyan takımlar Özel fiyatlandırma Aprimo – Pazarlama kaynak yönetimi – Ş Akışı otomasyonu – Merkezi marka varlıkları Güçlü iş akışı yönetimi yetenekleriyle bütçeleri, varlıkları ve projeleri yöneten pazarlama takımları Özel fiyatlandırma Lytho – Yaratıcı iş akışı otomasyonu – Gerçek zamanlı işbirliği – AI destekli etiketleme ve arama fonksiyonları Varlık yönetimi, marka tutarlılığı ve iş akışı otomasyonuna ihtiyaç duyan yaratıcı takımlar Özel fiyatlandırma

🎉 Eğlenceli Bilgi: Fortnite ve CS:GO gibi oyunlardaki öğeler gerçek dünyada değer taşır ve nadir bulunan görünümler binlerce dolara satılır.

Kullanabileceğiniz en iyi 11 Brandfolder alternatifi

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Brandfolder, dijital varlık yönetim sistemleri için tek seçenek değildir. Daha iyi fiyatlandırma, daha fazla özelleştirme veya gelişmiş özellikler arıyorsanız, ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek birçok alternatif bulunmaktadır.

Dikkate alınabilecek en iyi seçenekleri keşfedelim. 📑

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve varlık yönetimi için en iyisi)

Dijital varlık yönetimi sadece depolama ile ilgili olmamalı, tüm içerik akışınızı kolaylaştırmalıdır. İster yeni bir kampanya başlatıyor ister takımlar arasında marka tutarlılığını yönetiyor olun, ClickUp araçlar arasında geçiş yapmadan varlık oluşturmadan yürütmeye kadar her aşamada size yardımcı olur.

İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp, en iyi Brandfolder alternatifidir. Dosya depolama, dokümantasyon, görev yönetimi ve AI destekli aramayı tek bir platformda birleştirir, böylece varlıklarınız işin gerçekte yapıldığı yerde bulunur.

📝 ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı işbirliği

ClickUp Belgeleri'ni ücretsiz deneyin! ClickUp Docs ile tek bir yerden işbirliği yapın, belgelerinizi oluşturun ve işlerinizi yürütün

Çoğu DAM aracı varlıkları depolar, ancak bunlarla birlikte gelen özetler, taslaklar veya strateji belgeleri ne olacak? ClickUp Docs ile, proje alanınızda gerçek zamanlı olarak içerik oluşturabilir, düzenleyebilir ve üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

Bir sosyal medya stratejisi mi hazırlamanız gerekiyor? Bir belge açın, içeriğinizi ekleyin, tasarım maketlerini ekleyin ve hızlı geri bildirim için ekip arkadaşlarınızı etiketleyin. Belgeler ilgili görevlerle bağlantılı kalır, böylece her güncelleme bağlamsal olarak bağlantılı olur.

Ayrıca, belgeleri herkese açık hale getirebilir, marka kitlerini veya kampanya özetlerini müşterilerinizle veya serbest çalışanlarla paylaşmak için mükemmel bir yol sunar. Ayrıca, ClickUp'ın yapılandırılmış hiyerarşisi içinde yer aldıkları için doğru içeriği bulmak hızlı ve sezgiseldir.

ClickUp aynı zamanda bir bilgi yönetim sistemi olarak da işlev görür ve iç içe sayfalar ve akıllı bağlantılar ile wiki'ler, onboarding hub'ları ve varlık sözlükleri oluşturmayı kolaylaştırır.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!

🔎 ClickUp Bağlantılı Arama ile her şeyi anında bulun

ClickUp Connected Search'ü kullanarak dosya ve varlıkları anında bulun

Tek bir varlığı bulmak için dağınık klasörleri, sohbetleri ve e-postaları aramaktan bıktınız mı?

ClickUp Bağlantılı Arama, belgelerden görevlere, yorumlardan ek dosyalara kadar tüm çalışma alanınızı indeksleyerek kaosu ortadan kaldırır. Bir anahtar kelime yazın ve nerede sakladığınızı unutsanız bile ihtiyacınız olanı anında bulun.

Bu, ClickUp'ı bir depolama çözümünden çok daha fazlası haline getirir — takımınızın dahili arama motoru olur.

🧠 ClickUp Brain ile yapay zeka destekli iş akışları ve içerik

ClickUp Brain ile ilgili belgeleri açın, net içgörüler oluşturun ve tüm bilgi tabanınızın kontrolünü elinizde tutun

En iyi organize edilmiş sistemler bile iş akışları manuel olduğunda bozulur. İşte burada ClickUp Brain devreye girer.

ClickUp Brain, içerik oluşturma ve otomasyonu sizin için hallederek işleri bir adım öteye taşır. Doğal dili anlar, böylece basit talimatlarla içerik oluşturabilir, bilgileri özetleyebilir ve iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

Yeni bir ürün için lansman e-postası yazmanız gerektiğini varsayalım. Şöyle yazabilirsiniz: "XYZ Corp'un yeni ürününün lansmanını duyuran profesyonel bir e-posta yazın. " ClickUp Brain anında yapılandırılmış bir taslak oluşturarak zaman kazanmanızı sağlar.

Ayrıca ClickUp Otomasyonlarını kurmanıza da yardımcı olur.

Örneğin, şunu söyleyebilirsiniz: "Bir tasarım varlığı onaylandığında, görevi 'Sonlandırıldı'ya taşıyın ve pazarlama takımını bilgilendirin. " AI asistanı bu ş akışını otomatik olarak yapılandırarak manuel güncellemeleri ortadan kaldırır.

🏷️ ClickUp Özel Alanları ile düzenleyin ve otomatikleştirin

Meta veriler, herhangi bir DAM sisteminin can damarıdır. ClickUp, iş akışınıza göre özelleştirilmiş Özel Alanlar ile basit etiketlemenin ötesine geçmenizi sağlar.

Kullanım haklarını, onay durumunu, kampanya alaka düzeyini veya varlık türünü çalışma alanınızda takip edin. Bu özellikleri gösterge panellerinde ve raporlarda filtreleyebilir, otomatikleştirebilir veya görselleştirebilirsiniz.

Örneğin, bir kreatif lider, bu hafta teslim edilmesi gereken tüm "Sosyal Medya için Onaylandı" varlıklarını otomatik olarak görüntüleyebilir ve teslimat iş akışlarını tetikleyebilir.

📦 Şablonlarla kolaylaştırılmış varlık yönetimi

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Varlık Yönetimi Şablonu, şirketinizin varlıklarını takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu, takımların dosyaları düzenlemesine, varlık durumunu izlemesine ve manuel aktarımları azaltmasına yardımcı olur — sıfırdan sistemler oluşturmaya gerek kalmadan.

Onarım Takvimi Görünümü: Net bir zaman çizelgesi ile bakım görevlerini planlayın ve izleyin

Onarım Maliyet Görünümü: Daha iyi bütçeleme için onarım giderlerini kaydedin

Liste görünümü: Tüm varlıklarınızı tek bir aranabilir konumda düzenli tutun

Varlıkları ve ilgili iş akışlarını hemen yönetmeye başlamak için hazır bir sistemdir.

Genel olarak, birden fazla aracı tek bir platformla değiştirmek için tasarlanan ClickUp, takımların dijital varlıkları yönetmesine, projeleri izlemesine ve içerik üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Genel olarak, birden fazla aracı tek bir platformla değiştirmek için tasarlanan ClickUp, takımların dijital varlıkları yönetmesine, projeleri izlemesine ve içerik üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İlgili varlıkları bağlantılı tutun: ClickUp İlişkileri ile görevleri, dosyaları ve belgeleri birbirine bağlayın, böylece takımlar her zaman stil kılavuzlarının, logoların veya kampanya varlıklarının en son sürümüne sahip olur ClickUp İlişkileri ile görevleri, dosyaları ve belgeleri birbirine bağlayın, böylece takımlar her zaman stil kılavuzlarının, logoların veya kampanya varlıklarının en son sürümüne sahip olur

Onayları kolaylaştırın: ClickUp'ta Proofing özelliğini kullanarak yorumlar ve işaretlemeler ekleyerek görüntüleri, PDF'leri ve videoları doğrudan inceleyin, geri bildirimlerinizi netleştirin

Dosyalara kimlerin erişebileceğini ve düzenleyebileceğini kontrol edin: Düzenleme haklarını kısıtlayın, serbest çalışanlara yalnızca görüntüleme erişimi verin ve hassas marka varlıklarını koruyun

Dosyaları her yerden yönetin: Mobil uygulama ile hareket halindeyken varlıklara erişin, onaylayın ve paylaşın, uzaktaki takımların bağlantıda kalmasını kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Sonsuza Kadar Ücretsiz plan, sınırlı depolama alanı sunar ve bu, yüksek çözünürlüklü tasarım dosyaları veya büyük video varlıklarıyla çalışan takımlar için uygun olmayabilir

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve özellik seti ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir ve dijital varlık yönetimi iş akışlarını etkili bir şekilde kurmak için zaman gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.040+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı, ClickUp kullanım deneyimini şöyle paylaştı:

ClickUp, tüm projelerimizi tek bir yerde kolaylıkla barındırmamızı sağlıyor. Her projede, takımın aşması gereken sorunlar veya engeller olabilir, ancak ClickUp, ulaşmamız gereken kişilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlıyor. Otomasyonlar, çok eski ve zaman alıcı bir süreci daha hızlı ve daha doğru bir şekilde akış haline getirmemizi sağladı.

ClickUp, tüm projelerimizi tek bir yerde kolaylıkla barındırmamızı sağlıyor. Her projede, takımın aşması gereken sorunlar veya engeller olabilir, ancak ClickUp, ulaşmamız gereken kişilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlıyor. Otomasyonlar, çok eski ve zaman alıcı bir süreci daha hızlı ve daha doğru bir şekilde akış haline getirmemizi sağladı.

2. Canto (AI destekli dijital varlık organizasyonu için en iyisi)

canto aracılığıyla

Canto, sonsuz klasörleri karıştırmanıza gerek kalmadan dijital varlıklarınızı izlemeyi kolaylaştırır. AI destekli görsel arama, basit açıklamalar, renkler veya nesneler kullanarak görüntüleri, videoları ve belgeleri bulmanıza yardımcı olur.

Dosya paylaşmanız mı gerekiyor? Bu marka varlık yönetimi aracı, varlıkları takımlara, müşterilere veya ortaklara kolayca dağıtmanızı sağlar. Ayrıca Adobe Creative Suite, WordPress ve diğer pazarlama araçlarıyla da entegre olduğundan, içeriğiniz mevcut iş akışlarına tam olarak uyar.

Canto'nun en iyi özellikleri

Anahtar kelimeler, renkler ve nesnelere göre görüntüleri, videoları ve belgeleri tanıyan arama özelliği ile varlıkları anında bulun

Varlık dağıtımını sorunsuz hale getirirken marka tutarlılığını koruyan markalı içerik portalları kullanarak dosyaları zahmetsizce paylaşın

Varlıkları kategorilere ayırarak, meta veriler ekleyerek ve daha iyi kontrol için erişim izinleri ayarlayarak koleksiyonlarla düzenli kalın

Yerleşik varlık analitiğini kullanarak içeriği görüntüleyen, indiren ve paylaşanları izleyin

Canto sınırlamaları

Kullanıcılar, aramalar sırasında beklenmedik sayfa yeniden yüklemeleri olduğunu bildirmiş, bu da rahatsızlık ve ilerlemenin kaybolmasına neden olmuştur

Özel markalama ve entegrasyonlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Canto fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Canto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.470+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (680+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Canto hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Canto, dinamik kaynaklardan gelen çok sayıda varlığı düzenlemeyi kolaylaştırır ve arama yapma çok kolaydır. Varlıkların nasıl ve nerede depolanacağı konusunda son derece ayrıntılı olabilmeyi ve meta veri özel alanlarında özelleştirmenin çok kolay olmasını seviyorum.

Canto, dinamik kaynaklardan gelen çok sayıda varlığı düzenlemeyi kolaylaştırır ve arama yapması çok kolaydır. Varlıkların nasıl ve nerede depolanacağı konusunda son derece ayrıntılı olabilmeyi ve meta veri özel alanlarında özelleştirmenin çok kolay olmasını seviyorum.

3. Filecamp (Özelleştirilebilir dijital varlık yönetimi için en iyisi)

filecamp aracılığıyla

Filecamp, dijital varlıkların yönetimindeki zorlukları ortadan kaldırır. Dosyalar tek bir yerde düzenli bir şekilde saklanır ve akıllı arama, etiketler ve meta veriler sayesinde kolayca bulunabilir.

Varlık paylaşımı da aynı derecede basittir. Özel markalama, müşteriye yönelik portallara şık bir görünüm kazandırır ve ayrıntılı izinler, yalnızca doğru kişilerin erişmesini sağlar. Yerleşik işbirliği araçları, geri bildirimleri düzenler, böylece onaylar e-posta konularında kaybolmaz.

Filecamp'ın en iyi özellikleri

Parola korumalı bağlantılar ve özelleştirilebilir izinler aracılığıyla dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın

Takım üyeleri ve dış ortakların platform içinde varlıklara erişmesine, bunları incelemesine ve onaylamasına izin vererek sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Dosyalara nasıl ve ne zaman erişildiğine dair içgörüler sağlayan ayrıntılı analiz ve raporlama araçlarıyla varlık kullanımını izleyin

Filecamp'ın mobil uygulamasıyla dijital varlıklarınıza hareket halindeyken erişin

Filecamp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, belirli dosyaları bulmanın zaman alıcı olabileceğini belirterek arama özelliğini sinir bozucu buluyor

Güçlü bir sürükle ve bırak özelliğinin olmaması düzenlemeyi yavaşlatır

İşlevsel olmasına rağmen, kullanıcı arayüzü bazıları tarafından modası geçmiş olarak tanımlanmaktadır

Filecamp fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 89 $

Filecamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Filecamp hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Uygun fiyatlı yazılım, harika özellikler ve depolama kapasitesi. Yükleme biraz sinir bozucu, ancak bu diğer dosya yöneticilerinde de yaşadığım bir sorun. Dosya küçük görselleri, aradığınız belgeyi/dosyayı hızlıca bulmak için bir nimettir.

Uygun fiyatlı yazılım, harika özellikler ve depolama kapasitesi. Yükleme biraz sinir bozucu, ancak bu diğer dosya yöneticilerinde de yaşadığım bir sorun. Dosya küçük görselleri, aradığınız belgeyi/dosyayı hızlıca bulmak için bir nimettir.

4. Bynder (Yapılandırılmış marka varlık yönetimi için en iyisi)

via Bynder

Bynder, şirketlerin marka yönergelerini korurken dijital varlıkları depolaması, yönetmesi ve dağıtması için kolay bir yol sunar. Platform, pazarlama takımlarına onaylanmış içeriğe kontrollü erişim sağlayarak tüm kanallarda marka tutarlılığını garanti eder.

Ş Akışı araçları onayları basitleştirerek, yaratıcı takımların gereksiz gidip gelmeler olmadan konseptten yayına geçmelerine yardımcı olur.

Bynder'ın en iyi özellikleri

Varlıkları merkezi bir konumda depolayın ve kategorilere ayırın, marka materyallerinin güncel kalmasını ve kolayca bulunmasını sağlayın

Pazarlama takımlarının marka uyumlu materyaller oluşturmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir şablonlarla üretim süresini kısaltın

Gerçek zamanlı geri bildirim, sürüm kontrolü ve yapılandırılmış içerik incelemeleri için onayları otomatikleştirin

İçerik türüne ve kullanıma göre arama sonuçlarını geliştiren AI destekli meta veri etiketleme ile varlıkların bulunabilirliğini artırın

Bynder sınırlamaları

Şablon seçenekleri ve özelleştirme özellikleri oldukça sınırlıdır

Yapılandırılmış varlık yönetim sistemlerine aşina olmayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır

İş akışı yapılandırması ve izin ayarları gerektiğinden ilk kurulum biraz zaman alabilir

Bynder fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bynder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (920+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bynder hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle:

Bydner her şeyi iyi yapsa da, diğer DAMS'lerde bulunan bazı özellikler yoktur. Örneğin, Bynder görüntülerde metin araması (etiketleme için) yapmaz ve Bynder studio indesign dosyalarını desteklemez. Bu küçük özelliklerin sizin için ne kadar önemli olduğu kişisel tercihinize bağlı olacaktır.

Bydner her şeyi iyi yapsa da, diğer DAMS'lerde bulunan bazı özellikler yoktur. Örneğin, Bynder görüntülerde metin araması (etiketleme için) yapmaz ve Bynder studio indesign dosyalarını desteklemez. Bu küçük özelliklerin sizin için ne kadar önemli olduğu kişisel tercihinize bağlı olacaktır.

5. Nuxeo (Karmaşık içerik yaşam döngülerini yönetmek için en iyisi)

nuexo aracılığıyla

Nuxeo'nun temel gücü, içerik iş akışlarını otomatikleştirme ve varlıkların oluşturulmasından depolamaya, dağıtım ve arşivlemeye kadar sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlama becerisinde yatmaktadır.

Aracın modüler mimarisi, işletmelerin platformu finans ve sağlık gibi uyumluluk gereksinimleri yüksek sektörler dahil olmak üzere sektöre özgü gereksinimlere göre özelleştirmesine olanak tanır. Sistem ayrıca ERP ve belge işbirliği yazılımlarıyla entegre edilebilir, bu da onu karmaşık içerik ekosistemlerine sahip işletmeler için doğal bir seçim haline getirir.

Nuxeo'nun en iyi özellikleri

Onayları, depolamayı ve son kullanma tarihlerini kontrol eden iş akışları tanımlayarak varlık yaşam döngüsü yönetimini otomatikleştirin

Görsel tanıma, metin içeriği veya geçmiş kullanım eğilimlerine göre dosyaları akıllıca etiketlemek için yapay zeka destekli sınıflandırmayı kullanın

Meta veri alanlarını endüstri düzenlemelerine uyacak şekilde yapılandırarak dijital varlıkların yasal ve güvenlik uyumluluğunu sağlayın

Sistem performansından ödün vermeden kapsamlı medya kitaplıklarını barındırabilmek için depolama kapasitesini ölçeklendirin

Nuxeo sınırlamaları

Tam özelleştirme için teknik uzmanlık gerektirir, bu da teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için erişilebilirliğini azaltır

Kullanıcı arayüzü, basitlikten çok işlevselliğe öncelik verir, bu da yeni kullanıcıların adaptasyonunu yavaşlatabilir

Bazı entegrasyonlar özel geliştirme gerektirir ve benzersiz yazılım yığınlarına sahip kuruluşlar için kurulum sürelerini uzatır

Nuxeo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nuxeo puanları ve yorumları

G2: 4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nuxeo hakkında ne diyor?

Gartner'ın incelemesinde şöyle yazıyor:

Platform güvenilir, çevik ve ölçeklenebilir. Bazı navigasyonlar bazen tutarsız olabilir ve kendi başımıza özelleştirme yeteneğimiz yerine geliştirme yoluyla özelleştirme yapma eğilimindeyiz.

Platform güvenilir, çevik ve ölçeklenebilir. Bazı navigasyonlar bazen tutarsız olabilir ve kendi başımıza özelleştirme yeteneğimiz yerine geliştirme yoluyla özelleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz.

🧐 Biliyor muydunuz? Twitter kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'i olan "Just setting up my twttr" (twttr'ımı kuruyorum), dijital varlık olarak 2,9 milyon dolara açık artırmada satıldı.

6. Frontify (Marka tutarlılığı ve içerik işbirliği için en iyisi)

frontify aracılığıyla

Frontify, marka yönetimi için yapılandırılmış bir yaklaşım sunarak marka yönergelerini depolamak, paylaşmak ve uygulamak için merkezi bir alan sağlar. Dijital varlıkları doğrudan marka stil kılavuzlarına bağlayarak takımların her zaman en son onaylanan materyallere başvurmasını sağlar.

Etkileşimli onay ş akışları, tasarımcıların, pazarlamacıların ve marka yöneticilerinin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına yardımcı olarak iletişim hatalarını azaltır.

Frontify'ın en iyi özellikleri

Dijital varlıkları, takımların görsel standartlara uyumunu sağlayan merkezi bir stil kılavuzuna bağlayarak marka bütünlüğünü koruyun

Canlı geri bildirim ve yapılandırılmış inceleme iş akışları dahil olmak üzere gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle onayları basitleştirin

Logoları, kampanya varlıklarını ve tasarım şablonlarını kolayca gezilebilen bir kitaplıkta depolayarak ş akışının verimliliğini artırın

İşletmelerin büyümesiyle birlikte gelişen ölçeklenebilir modüllerle platformu farklı takım boyutlarına ve markalama ihtiyaçlarına uyarlayın

Frontify sınırlamaları

İlk kurulum, özellikle mevcut marka varlıklarını sisteme taşırken çaba gerektirir

Bazı entegrasyonlar manuel yapılandırma gerektirir, bu da yerleşik yazılım ekosistemlerine sahip takımların benimseme sürecini yavaşlatabilir

Frontify fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Frontify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra:4,8/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Frontify hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle deniyor:

Tasarım sistemi oluşturma yolculuğuna başlayan kuruluşlar için çok uygundur. Kurulum ve kullanıma başlama için minimum çaba gerektiren, kullanıma hazır bir temel sağlar. Binlerce tasarım öğesine ve çok sayıda kullanıcıya ölçeklendirildiğinde sınırlı olabilir – 10'dan fazla kullanıcı ölçeğinde denemedik.

Tasarım sistemi oluşturma yolculuğuna başlayan kuruluşlar için çok uygundur. Kurulumu ve kullanıma başlamak için minimum çaba gerektiren, kullanıma hazır bir temel sağlar. Binlerce tasarım öğesine ve çok sayıda kullanıcıya ölçeklendirildiğinde sınırlı olabilir – 10'dan fazla kullanıcı ölçeğinde denemedik.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Dijital varlıklar, Snapchat filtreleri, yapay zeka tarafından oluşturulan sesler ve karakterler, sanal gayrimenkuller ve hatta dijital evcil hayvanlar (Nintendogs'takiler gibi) gibi birçok şeyi içerebilir!

7. Adobe Experience Manager (Kapsamlı içerik yönetimi için en iyisi)

adobe Experience Manager aracılığıyla

Adobe Experience Manager (AEM), dijital varlık yönetimini içerik yönetimi özellikleriyle birleştiren ve birleşik bir çözüm arayan kurumsal müşterilere yönelik sağlam bir platform sunar.

AEM, takımların çeşitli kanallarda kişiselleştirilmiş dijital deneyimler oluşturmasını, yönetmesini ve sunmasını sağlayarak tutarlılık ve verimlilik sağlar. Diğer Adobe Creative Cloud uygulamalarıyla entegrasyonu, iş akışlarını kolaylaştırarak yaratıcı ve pazarlama takımları arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Adobe Experience Manager'ın en iyi özellikleri

Adobe Creative Cloud uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek tasarımcılar ve pazarlamacılar arasında verimli işbirliği sağlayın

AEM'nin gelişmiş hedefleme ve segmentasyon araçlarını kullanarak kişiselleştirilmiş içerik sunun ve kullanıcı etkileşimini artırın

Birden fazla kanalda içeriği yönetin ve yayınlayın, tutarlı bir marka deneyimi sağlayın

Adobe Experience Manager sınırlamaları

Uygulama ve özelleştirme karmaşık olabilir ve genellikle özel uzmanlık gerektirir

Platformun kapsamlı özellikleri daha yüksek bir maliyetle gelir ve bu da küçük kuruluşlar için engelleyici olabilir

Bazı kullanıcılar, Adobe'nin müşteri desteğinin her zaman beklentileri karşılamayabileceğini not etmiştir

AEM'nin bakımı ve güncellenmesi, önemli teknik uzmanlık ve özel kaynaklar gerektirir

Adobe Experience Manager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Adobe Experience Manager derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Gerçek kullanıcıların Adobe Experience Manager hakkında söyledikleri

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Experience Manager, kurumsal düzeyde muhtemelen en uygun olan güçlü bir araçtır. Varlık kitaplığını ayrı olarak eklemek, kullanıcılara görsel öğelerini ayrı ayrı düzenleme olanağı sağlar ve kitaplık, sayfalarda kullanılmak üzere sorunsuz bir şekilde bağlanır. Etiketleme aracı da son derece sağlamdır ve kullanıcının etiketleri kullanarak anında dinamik sayfalar oluşturmasına olanak tanır.

Experience Manager, kurumsal düzeyde muhtemelen en uygun olan güçlü bir araçtır. Varlık kitaplığını ayrı olarak eklemek, kullanıcılara görsel öğelerini ayrı ayrı düzenleme olanağı sağlar ve kitaplık, sayfalarda kullanılmak üzere sorunsuz bir şekilde bağlanır. Etiketleme aracı da son derece sağlamdır ve kullanıcının etiketleri kullanarak anında dinamik sayfalar oluşturmasına olanak tanır.

8. Acquia DAM (Widen) (Ölçeklenebilir dijital varlık yönetimi için en iyisi)

acquia DAM aracılığıyla

Acquia DAM (eski adıyla Widen), markaların dijital varlıklarını ekipler ve kanallar arasında verimli bir şekilde yönetmesine ve dağıtmasına yardımcı olan esnek bir platform sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve yapılandırılabilir meta veri şeması, aranabilirliği ve ş Akışı özelleştirmeyi geliştirir.

Ölçeklenebilirliği, varlık yönetimini merkezileştirmek isteyen farklı boyutlardaki kuruluşlar için uygun hale getirir.

Acquia DAM (Widen) en iyi özellikler

Yeni varlıklara otomatik olarak ilgili meta verileri atayan AI destekli otomatik etiketleme ile varlıkların bulunabilirliğini artırın

Güçlü analitiklerden yararlanarak varlık performansını ve kullanıcı etkileşimini izleyin, veriye dayalı kararlar alın

Kullanıcı izinlerini ve rollerini ayarlayarak ve hassas içeriği yetkisiz kullanımdan koruyarak güvenli erişim sağlayın

Acquia DAM (Widen) sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün eski olduğunu ve modernleştirilmesinin faydalı olacağını belirtmiştir

Belirli üçüncü taraf araçlarla entegrasyon için ek yapılandırma gerekebilir

Acquia DAM (Widen) fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Acquia DAM (Widen) puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcıların Acquia DAM (Widen) hakkında söyledikleri

G2'de bir yorum şöyle diyor:

DAM'ın nispeten kullanıcı dostu olduğunu düşünüyorum. Diğer veritabanlarında olduğu gibi, alışmak biraz zaman alıyor. İzleyebileceğiniz bir dizi yardımcı eğitim videosu var. Tek tek varlıkları değiştirmeye başladığınızda, bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz: sistemin kendisi aracılığıyla veya değişiklikleri çevrimdışı olarak yapabileceğiniz bir csv dosyası indirip, meta verileri eklemek için söz konusu belgeyi yükleyerek.

DAM'ın nispeten kullanıcı dostu olduğunu düşünüyorum. Diğer veritabanlarında olduğu gibi, alışmak biraz zaman alıyor. İzleyebileceğiniz bir dizi yardımcı eğitim videosu var. Tek tek varlıkları değiştirmeye başladığınızda, bunu yapmanın birkaç yolu var: sistemin kendisi aracılığıyla veya değişiklikleri çevrimdışı olarak yapabileceğiniz bir csv dosyası indirip, meta verileri eklemek için söz konusu belgeyi yükleyerek.

🧐 Biliyor muydunuz? Blockchain tabanlı alan adları (ör. eth veya crypto) geleneksel web sitesi URL'lerinin yerini alabilir ve dijital mülk olarak kabul edilir.

9. MediaValet (İşbirliğine dayalı dijital varlık yönetimi için en iyisi)

mediaValet aracılığıyla

MediaValet, işbirliği araçları arayan pazarlama ve kreatif takımlar için bulut tabanlı bir dijital varlık yönetim platformu sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü arama yetenekleri, takımların varlıkları verimli bir şekilde bulup dağıtmasını sağlar.

Platform, çeşitli yaratıcı ve verimlilik araçlarıyla entegrasyonları destekleyerek ş Akışı sürekliliğini artırır. İşbirliğini ve verimli varlık yönetimini iyileştirmek isteyen takımlar için çok yönlüdür.

MediaValet'in en iyi özellikleri

Takımların varlıkları gerçek zamanlı olarak paylaşmasına, incelemesine ve onaylamasına olanak tanıyan özelliklerle işbirliğini kolaylaştırın

AI destekli etiketleme ve meta verilerle gelişmiş arama fonksiyonunu uygulayın, varlıkların bulunabilirliğini artırın

Kullanıcı izinlerini özelleştirerek erişimi kontrol edin ve çeşitli kullanıcı gruplarında güvenliği sağlayın

MediaValet sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformda daha fazla özelleştirme seçeneği olmasını istediğini bildirmiştir

Platformun arayüzü daha sezgisel ve gezinmesi daha kolay olabilir

MediaValet fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MediaValet puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

Gerçek kullanıcılar MediaValet hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Bağlı şubeleri olan bir üye kuruluşu temsil ediyorum. Yüksek hacimli dijital varlıkların sık sık el değiştirilmesi gerekiyor, bu nedenle hepimizin doğru dosyaları kullandığından emin olmanın kolaylığını takdir ediyorum. Ayrıca, web galerileri ve markalı portallar kullanarak üyelerimizle kaynakları paylaşmanın yollarını arıyoruz — arka uca erişmeleri gerekmiyor, ancak arayüz çok temiz ve düzenli bir dosya paylaşım yöntemi sunuyor.

Bağlı şubeleri olan bir üye kuruluşu temsil ediyorum. Yüksek hacimli dijital varlıkların sık sık el değiştirmesi gerekiyor, bu nedenle hepimizin doğru dosyaları kullandığından emin olmanın kolaylığını takdir ediyorum. Ayrıca, web galerileri ve markalı portallar kullanarak üyelerimizle kaynakları paylaşmanın yollarını arıyoruz — arka uca erişmeleri gerekmiyor, ancak arayüz çok temiz ve düzenli bir dosya paylaşım yöntemi sunuyor.

10. Aprimo (Pazarlama kaynak yönetimi için en iyisi)

aprimo aracılığıyla

Aprimo, dijital varlık yönetimini pazarlama kaynak yönetimi ile birleştirerek, pazarlama operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen kuruluşlara hizmet sunar. Platform, takımların pazarlama faaliyetlerini verimli bir şekilde planlamasına, yürütmesine ve yönetmesine olanak tanıyarak marka yönergelerine uyumu sağlar.

Aprimo'nun sağlam iş akışı otomasyonu ve işbirliği araçları, takım üyeleri arasında sorunsuz koordinasyonu kolaylaştırır.

Aprimo'nun en iyi özellikleri

Pazarlama kaynaklarını entegre ederek pazarlama bütçelerini, kampanyalarını ve projelerini etkili bir şekilde planlayın ve denetleyin

Onaylanmış varlıklar ve marka yönergeleri için merkezi depoyu kullanarak marka tutarlılığını sağlayın

Analitik ve raporlama özellikleriyle pazarlama performansı ve varlık kullanımı hakkında içgörüler edinin

Aprimo sınırlamaları

Bir kullanıcıyla birden fazla parçayı tek seferde paylaşmak zordur

Kurulum ve özelleştirme süreci kapsamlıdır

Kullanıcılar, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyiminin çok hantal olduğu için iyileştirilebileceğini bildiriyor

Aprimo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aprimo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Aprimo hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Genel olarak bu program yararlı oldu, ancak öğrenmesi biraz zaman alıyor. Kesinlikle küçük bir grup insanı eğitip uzmanlaştırdıktan sonra daha fazla eğitim verirdim. Şirket genelinde 3 saat süren bir oturum yaptık, bu oldukça uzun bir süre.

Genel olarak bu program yararlı oldu, ancak öğrenmesi biraz zaman alıyor. Kesinlikle küçük bir grup insanı eğitip uzmanlaştırdıktan sonra daha fazla eğitim verirdim. Şirket genelinde 3 saat süren bir oturum yaptık, bu oldukça uzun bir süre.

11. Lytho (Yaratıcı iş akışı ve marka tutarlılığı için en iyisi)

lytho aracılığıyla

Lytho, yaratıcı proje yönetimi özelliklerini entegre ederek pazarlama ve tasarım takımlarının varlıkları verimli bir şekilde planlamasına, incelemesine ve dağıtımına olanak tanır.

Yerleşik marka yönergeleri, tüm takım üyelerinin onaylanmış varlıklara erişip bunları kullanabilmesini sağlayarak kampanya tutarsızlıklarını azaltır. Sistem ayrıca otomatik etiketleme ve arama işlevini destekleyerek takımların klasörleri manuel olarak sıralamadan dosyaları hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.

Lytho'nun en iyi özellikleri

AI destekli meta veri yönetimi ile varlık etiketleme ve aranabilirliği otomatikleştirin, büyük içerik kitaplıklarında doğru dijital dosyaları bulmayı kolaylaştırın

Takımların içeriği son halini almadan önce tasarımlar hakkında geri bildirim sağlamasına yardımcı olan açıklama ve onay özellikleriyle gerçek zamanlı işbirliğini etkinleştirin

Zaman içinde etkileşimi, kullanım eğilimlerini ve takım verimliliğini izleyen yerleşik analitik özellikleri kullanarak varlık performansını ölçün

Lytho sınırlamaları

Takım gereksinimlerine göre iş akışı süreçlerini özelleştirmek için ilk kurulum ve eğitim gerekir

Fiyatlandırma, tam yaratıcı proje yönetimi özelliklerine ihtiyaç duymayan küçük takımlar için bir sorun olabilir

Bazı kullanıcılar, daha basit dijital varlık yönetim sistemlerine kıyasla arayüzün daha az sezgisel olduğunu düşünüyor

Lytho fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lytho puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Lytho hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Hesap ayarlarının bazıları biraz kafa karıştırıcı, ancak eğitim ve müşteri desteği harika. Raporlama özelliğini çok kullanmadım, ancak kaç iş gönderildi, kaçı tamamlandı, hangi gözden geçirenler provada geride kaldı gibi aradığım bilgileri sağlamıyor gibi görünüyor.

Hesap ayarlarının bazıları biraz kafa karıştırıcı, ancak eğitim ve müşteri desteği harika. Raporlama özelliğini çok fazla kullanmadım, ancak kaç iş gönderildi, kaçı tamamlandı, hangi gözden geçirenler düzeltme aşamasında vb. gibi aradığım bilgileri sağlamıyor gibi görünüyor.

🧐 Biliyor muydunuz? Dijital varlık yönetimi pazarının 2030 yılına kadar 13,02 milyar ABD doları boyutuna ulaşması bekleniyor.

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Dijital varlıkları yönetmek basit, verimli ve sorunsuz olmalıdır. Doğru dijital varlık yönetimi yazılımı, her şeyi düzenli, erişilebilir ve işbirliği için kolay hale getirir, böylece takımınız arama yapmak yerine yaratmaya odaklanabilir. Mevcut sisteminiz sınırlayıcı geliyorsa, daha iyi alternatifleri keşfetmek akıllıca bir harekettir.

ClickUp, dijital varlık yönetimini güçlü işbirliği araçlarıyla birleştirerek öne çıkıyor. AI destekli arama, otomatik iş akışları ve gerçek zamanlı belge düzenleme ile her şey tek bir yerde tutulur, böylece her zaman doğru zamanda doğru dosyalarla çalışırsınız.

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