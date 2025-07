dijital Varlık Yönetimi için En İyi 11 Brandfolder Alternatifi

Kampanya tarihi yaklaşıyor, logo kayboldu ve kimse en son sürümün nerede olduğunu hatırlamıyor.

Tanıdık geldi mi? 📁

Birisi paylaşılan klasörde olduğunu iddia ediyor. Başka biri eski bir sürümü kullanıyor. Tasarımcı "ofis dışında". Şimdi son teslim tarihi yaklaşıyor.

İyi bir dijital varlık yönetimi (DAM) sistemi, işbirliğini basitleştirmeli, kaosa katkıda bulunmamalıdır. Brandfolder popüler bir seçimdir, ancak tek seçenek değildir. Daha iyi otomasyon, sorunsuz işbirliği veya daha esnek fiyatlandırma istiyorsanız, keşfedilmeye değer birçok Brandfolder alternatifi bulunmaktadır.

Varlıklarınızı düzenli tutmak ve takımınızın çalışmasını sağlamak için en iyi seçenekleri inceleyelim. 🙌🏼

Brandfolder sağlam bir DAM aracı olmakla birlikte, her takımın ihtiyaçlarını karşılamayabilir.

Brandfolder'ın yetersiz kaldığı noktalar ve modern bir DAM'ın bunun yerine yapması gerekenler.

Doğru dijital varlık yönetimi aracı, varlıkları düzenlemeyi ve paylaşımı kolaylaştırır. En iyi alternatiflere ve en iyi yaptıkları şeylere hızlıca göz atın.

Brandfolder, dijital varlık yönetim sistemleri için tek seçenek değildir. Daha iyi fiyatlandırma, daha fazla özelleştirme veya gelişmiş özellikler arıyorsanız, ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek birçok alternatif bulunmaktadır.

Dikkate alınabilecek en iyi seçenekleri keşfedelim. 📑

Dijital varlık yönetimi sadece depolama ile ilgili olmamalı, tüm içerik akışınızı kolaylaştırmalıdır. İster yeni bir kampanya başlatıyor ister takımlar arasında marka tutarlılığını yönetiyor olun, ClickUp araçlar arasında geçiş yapmadan varlık oluşturmadan yürütmeye kadar her aşamada size yardımcı olur.

İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp, en iyi Brandfolder alternatifidir. Dosya depolama, dokümantasyon, görev yönetimi ve AI destekli aramayı tek bir platformda birleştirir, böylece varlıklarınız işin gerçekte yapıldığı yerde bulunur.

Çoğu DAM aracı varlıkları depolar, ancak bunlarla birlikte gelen özetler, taslaklar veya strateji belgeleri ne olacak? ClickUp Docs ile, proje alanınızda gerçek zamanlı olarak içerik oluşturabilir, düzenleyebilir ve üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

Bir sosyal medya stratejisi mi hazırlamanız gerekiyor? Bir belge açın, içeriğinizi ekleyin, tasarım maketlerini ekleyin ve hızlı geri bildirim için ekip arkadaşlarınızı etiketleyin. Belgeler ilgili görevlerle bağlantılı kalır, böylece her güncelleme bağlamsal olarak bağlantılı olur.

Ayrıca, belgeleri herkese açık hale getirebilir, marka kitlerini veya kampanya özetlerini müşterilerinizle veya serbest çalışanlarla paylaşmak için mükemmel bir yol sunar. Ayrıca, ClickUp'ın yapılandırılmış hiyerarşisi içinde yer aldıkları için doğru içeriği bulmak hızlı ve sezgiseldir.

ClickUp aynı zamanda bir bilgi yönetim sistemi olarak da işlev görür ve iç içe sayfalar ve akıllı bağlantılar ile wiki'ler, onboarding hub'ları ve varlık sözlükleri oluşturmayı kolaylaştırır.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu?

🔎 ClickUp Bağlantılı Arama ile her şeyi anında bulun

Tek bir varlığı bulmak için dağınık klasörleri, sohbetleri ve e-postaları aramaktan bıktınız mı?

ClickUp Bağlantılı Arama, belgelerden görevlere, yorumlardan ek dosyalara kadar tüm çalışma alanınızı indeksleyerek kaosu ortadan kaldırır. Bir anahtar kelime yazın ve nerede sakladığınızı unutsanız bile ihtiyacınız olanı anında bulun.

Bu, ClickUp'ı bir depolama çözümünden çok daha fazlası haline getirir — takımınızın dahili arama motoru olur.

En iyi organize edilmiş sistemler bile iş akışları manuel olduğunda bozulur. İşte burada ClickUp Brain devreye girer.

ClickUp Brain, içerik oluşturma ve otomasyonu sizin için hallederek işleri bir adım öteye taşır. Doğal dili anlar, böylece basit talimatlarla içerik oluşturabilir, bilgileri özetleyebilir ve iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

Yeni bir ürün için lansman e-postası yazmanız gerektiğini varsayalım. Şöyle yazabilirsiniz: "XYZ Corp'un yeni ürününün lansmanını duyuran profesyonel bir e-posta yazın. " ClickUp Brain anında yapılandırılmış bir taslak oluşturarak zaman kazanmanızı sağlar.

Ayrıca ClickUp Otomasyonlarını kurmanıza da yardımcı olur.

Örneğin, şunu söyleyebilirsiniz: "Bir tasarım varlığı onaylandığında, görevi 'Sonlandırıldı'ya taşıyın ve pazarlama takımını bilgilendirin. " AI asistanı bu ş akışını otomatik olarak yapılandırarak manuel güncellemeleri ortadan kaldırır.

Meta veriler, herhangi bir DAM sisteminin can damarıdır. ClickUp, iş akışınıza göre özelleştirilmiş Özel Alanlar ile basit etiketlemenin ötesine geçmenizi sağlar.

Kullanım haklarını, onay durumunu, kampanya alaka düzeyini veya varlık türünü çalışma alanınızda takip edin. Bu özellikleri gösterge panellerinde ve raporlarda filtreleyebilir, otomatikleştirebilir veya görselleştirebilirsiniz.

Örneğin, bir kreatif lider, bu hafta teslim edilmesi gereken tüm "Sosyal Medya için Onaylandı" varlıklarını otomatik olarak görüntüleyebilir ve teslimat iş akışlarını tetikleyebilir.

ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu, takımların dosyaları düzenlemesine, varlık durumunu izlemesine ve manuel aktarımları azaltmasına yardımcı olur — sıfırdan sistemler oluşturmaya gerek kalmadan.

Varlıkları ve ilgili iş akışlarını hemen yönetmeye başlamak için hazır bir sistemdir.

Genel olarak, birden fazla aracı tek bir platformla değiştirmek için tasarlanan ClickUp, takımların dijital varlıkları yönetmesine, projeleri izlemesine ve içerik üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Dosyaları her yerden yönetin: Mobil uygulama ile hareket halindeyken varlıklara erişin, onaylayın ve paylaşın, uzaktaki takımların bağlantıda kalmasını kolaylaştırın

ClickUp İlişkileri ile görevleri, dosyaları ve belgeleri birbirine bağlayın, böylece takımlar her zaman stil kılavuzlarının, logoların veya kampanya varlıklarının en son sürümüne sahip olur

Bir G2 kullanıcısı, ClickUp kullanım deneyimini şöyle paylaştı:

ClickUp, tüm projelerimizi tek bir yerde kolaylıkla barındırmamızı sağlıyor. Her projede, takımın aşması gereken sorunlar veya engeller olabilir, ancak ClickUp, ulaşmamız gereken kişilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlıyor. Otomasyonlar, çok eski ve zaman alıcı bir süreci daha hızlı ve daha doğru bir şekilde akış haline getirmemizi sağladı.

Canto, sonsuz klasörleri karıştırmanıza gerek kalmadan dijital varlıklarınızı izlemeyi kolaylaştırır. AI destekli görsel arama, basit açıklamalar, renkler veya nesneler kullanarak görüntüleri, videoları ve belgeleri bulmanıza yardımcı olur.

Dosya paylaşmanız mı gerekiyor? Bu marka varlık yönetimi aracı, varlıkları takımlara, müşterilere veya ortaklara kolayca dağıtmanızı sağlar. Ayrıca Adobe Creative Suite, WordPress ve diğer pazarlama araçlarıyla da entegre olduğundan, içeriğiniz mevcut iş akışlarına tam olarak uyar.

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Canto, dinamik kaynaklardan gelen çok sayıda varlığı düzenlemeyi kolaylaştırır ve arama yapması çok kolaydır. Varlıkların nasıl ve nerede depolanacağı konusunda son derece ayrıntılı olabilmeyi ve meta veri özel alanlarında özelleştirmenin çok kolay olmasını seviyorum.

Filecamp, dijital varlıkların yönetimindeki zorlukları ortadan kaldırır. Dosyalar tek bir yerde düzenli bir şekilde saklanır ve akıllı arama, etiketler ve meta veriler sayesinde kolayca bulunabilir.

Varlık paylaşımı da aynı derecede basittir. Özel markalama, müşteriye yönelik portallara şık bir görünüm kazandırır ve ayrıntılı izinler, yalnızca doğru kişilerin erişmesini sağlar. Yerleşik işbirliği araçları, geri bildirimleri düzenler, böylece onaylar e-posta konularında kaybolmaz.

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Uygun fiyatlı yazılım, harika özellikler ve depolama kapasitesi. Yükleme biraz sinir bozucu, ancak bu diğer dosya yöneticilerinde de yaşadığım bir sorun. Dosya küçük görselleri, aradığınız belgeyi/dosyayı hızlıca bulmak için bir nimettir.

Bynder, şirketlerin marka yönergelerini korurken dijital varlıkları depolaması, yönetmesi ve dağıtması için kolay bir yol sunar. Platform, pazarlama takımlarına onaylanmış içeriğe kontrollü erişim sağlayarak tüm kanallarda marka tutarlılığını garanti eder.

Ş Akışı araçları onayları basitleştirerek, yaratıcı takımların gereksiz gidip gelmeler olmadan konseptten yayına geçmelerine yardımcı olur.

Capterra'da bir yorum şöyle:

Bydner her şeyi iyi yapsa da, diğer DAMS'lerde bulunan bazı özellikler yoktur. Örneğin, Bynder görüntülerde metin araması (etiketleme için) yapmaz ve Bynder studio indesign dosyalarını desteklemez. Bu küçük özelliklerin sizin için ne kadar önemli olduğu kişisel tercihinize bağlı olacaktır.

Nuxeo'nun temel gücü, içerik iş akışlarını otomatikleştirme ve varlıkların oluşturulmasından depolamaya, dağıtım ve arşivlemeye kadar sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlama becerisinde yatmaktadır.

Aracın modüler mimarisi, işletmelerin platformu finans ve sağlık gibi uyumluluk gereksinimleri yüksek sektörler dahil olmak üzere sektöre özgü gereksinimlere göre özelleştirmesine olanak tanır. Sistem ayrıca ERP ve belge işbirliği yazılımlarıyla entegre edilebilir, bu da onu karmaşık içerik ekosistemlerine sahip işletmeler için doğal bir seçim haline getirir.

Gartner'ın incelemesinde şöyle yazıyor:

Platform güvenilir, çevik ve ölçeklenebilir. Bazı navigasyonlar bazen tutarsız olabilir ve kendi başımıza özelleştirme yeteneğimiz yerine geliştirme yoluyla özelleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz.

