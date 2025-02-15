Gelişmiş Veri Yönetimi için Google E-Tablolar'da Gemini'yi Kullanma

Google E-Tablolar, verileri düzenlemek için uygundur ancak formüllerle ilgili sorunları giderirken veya sayıları manuel olarak analiz ederken işinizi yavaşlatabilir.

Google'ın yapay zeka destekli asistanı Gemini, hesaplamalar, içgörüler, otomasyonlar ve akıllı önerilerle size yardımcı olur, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Bu blogda, Google E-Tablolar'da Gemini'yi kullanarak veri işlemeyi basitleştirmeyi ve zaman kazanmayı keşfedeceğiz. 💁

Ayrıca kullanışlı bir alternatif olan ClicmUp Brain'i de tanıtacağız!

⏰ 60 saniyelik özet Google E-Tablolar'daki Gemini, veri yönetimini basitleştirir, formülleri otomatikleştirir ve analizi geliştirir. Kullanım şekli aşağıda açıklanmıştır: Gemini'yi etkinleştirin: Google E-Tablolar'da etkinleştirin ve izinleri verin Tablolar oluşturun: İstemlere göre yapılandırılmış tablolar otomatik olarak oluşturun Formüller oluşturun: Hesaplamalar için yapay zeka destekli formüller isteyin Verileri analiz edin: İçgörüler, özetler ve trend analizleri elde edin Google Uygulamalarından içe aktarma: Google Dokümanlar, Drive ve Takvim'den verileri alın Grafikler oluşturun: Önerilen görselleştirmeleri isteyin Kaydetme ve iyileştirme: AI tarafından oluşturulan çıktıları depolayın ve ayarlamalar yapın Gemini, karmaşık veri analizinde zorlanır, büyük veri kümelerinde yavaşlar, sınırlı grafik oluşturma özellikleri sunar ve aylık 500 etkileşimlik katı bir sınırlama vardır ClickUp Brain: Veri içgörülerini ve trend analizlerini otomatikleştirin Tablo Görünümü: Esnek sütunlarla verileri bir elektronik tablo gibi düzenleyin Sorunsuz işbirliği: Verileri görevler, belgeler ve tartışmalarla bağlantılandırın ClickUp , verileri yönetmek için daha akıllı bir yol sunar:Veri içgörülerini ve trend analizlerini otomatikleştirinEsnek sütunlarla verileri bir elektronik tablo gibi düzenleyinVerileri görevler, belgeler ve tartışmalarla bağlantılandırın

Google E-Tablolar'da Gemini'yi kullanma

Gemini'nin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve Google E-Tablolar'da veri yönetiminizi ve analizlerinizi kolaylaştırmak için bu ayrıntılı adımları izleyin. 🎯

Adım #1: Gemini'yi etkinleştirin

Google E-Tablolar'ı açın ve Google hesabınıza giriş yapın. Şerit üzerinde Gemini simgesini bulun. Gemini'ye e-tablolarınızla çalışmak için gerekli izinleri verin.

Şeritte Gemini simgesini bulun

🧠 Eğlenceli Bilgi: Standart fonksiyonlarının yanı sıra, Google E-Tablolar, Google Apps Script kullanarak özel Google E-Tablolar formülleri oluşturmanıza olanak tanır. Bu sayede görevleri otomatikleştirebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun özel hesaplamalar oluşturabilirsiniz.

Adım #2: Tablolar oluşturun

Gemini kenar çubuğunda komutları yazın veya önerilen komutlardan seçim yapın. Tablo oluşturmak için Tablo Oluştur seçeneğine tıklayın veya Aylık giderler için bir tablo oluştur gibi bir istek yazın

Yer tutucu metni kendi verilerinizle veya girişlerinizle değiştirin, Gemini tablosu Google E-Tablolar'da otomatik olarak oluşturulacaktır.

Ayrıca, e-tabloya veri ekleyebilir ve ekranın altındaki Tabloya Dönüştür seçeneğini kullanabilirsiniz.

Verilerinizi tablolara dönüştürmek için Tabloya Dönüştür düğmesine tıklayın

Google Gemini ile verilerinizden bir tablo oluşturun

🔍 Biliyor muydunuz? Google Gemini, API üzerinden erişim sunarak geliştiricilerin güçlü özelliklerini uygulamalarına entegre etmelerini sağlar. Bu sayede işletmeler ve geliştiriciler, Gemini'nin dil işleme ve görüntü oluşturma gücünü temel alan özel Google E-Tablolar otomasyonları ve çözümleri oluşturabilir.

Adım #3: Formüller oluşturun ve verileri analiz edin

Gemini kenar çubuğunu kullanarak doğal dil komutları yazarak belirli formüller isteyin. Örneğin, *"A sütunundaki toplam geliri hesaplamak için bir formül oluştur." Google E-Tablolar için AI aracı formülü oluşturur ve bileşenlerini açıklayarak anlaşılmasını ve kullanılmasını kolaylaştırır.

"4. çeyrekte ortalama gelir nedir?" veya "Bu veri kümesindeki eğilimleri vurgulayın" gibi sorular yazın. Gemini bilgileri işleyerek analiziniz için net içgörüler, özetler ve veri eğilimleri sunar.

Gemini'den verilerinizi analiz etmesini isteyin

🧠 İlginç bilgi: Google Gemini, Google ve dünyanın önde gelen yapay zeka araştırma laboratuvarlarından biri olan DeepMind'ın işbirliğinin bir sonucudur. DeepMind, AlphaGo gibi en gelişmiş yapay zeka modellerinden bazılarını geliştirmekle tanınır.

Gemini'nin veri analizini inceleyin

💡 Profesyonel ipucu: Google E-Tablolar'da hücrelere koşullu biçimlendirme uygulamak harika bir püf noktası dır. Hücrelerin renklerini değerlerine göre değiştirebilirsiniz. Hücreleri seçin ve Biçim > Koşullu Biçimlendirme'ye gidin. Örneğin, "10'dan büyük" gibi bir kriter belirleyin ve önemli veri eğilimlerini görsel olarak vurgulamak için bir biçimlendirme stili seçin.

Adım #4: Google Uygulamalarından veri içe aktarın

Komutları kullanarak diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarından veri alın. Örneğin, "Bu tabloyu Google Dokümanlar'dan içe aktar" diyebilirsiniz. @ sembolünü kullanarak Google Drive'ınızdaki dosyalara hızlıca başvurabilir ve bunları e-tablonuza içe aktarabilirsiniz. Çalışma alanınızdaki verilere göre bir program da oluşturabilirsiniz.

Gemini'den Google Çalışma Alanı'ndaki diğer araçlardan veri içe aktarmasını isteyin

🧠 Eğlenceli Bilgi: Google Drive'da çevrimdışı modu etkinleştirerek Google E-Tablolar'ı çevrimdışı kullanın. Bu özellik, seyahat ederken veya internet erişimi olmayan yerlerde bir e-tablo üzerinde çalışmanız gerektiğinde hayat kurtarıcı olabilir.

Adım #5: Grafikler oluşturun (sınırlı)

Gemini'ye "Bu verileri görselleştirmek için en uygun grafiği öner" gibi istekler yazarak grafik önerileri isteyin

Grafik oluşturma hala sınırlı olsa da, veri kümeleriniz için en uygun görselleştirme türleri ve yöntemleri konusunda size yol gösterecektir.

Gemini'den verilerinizi görselleştirmek için en uygun grafik türünü önermesini isteyin

Adım 6: İşinizi kaydedin ve iyileştirin

Gemini tarafından oluşturulan tablolar ve formüller gibi çıktıları düzenli olarak doğrudan e-tablonuzda kaydedin, böylece yenileme sırasında hiçbir veri kaybolmaz. Çıktıları inceleyin ve özel ihtiyaçlarınıza göre iyileştirin.

Gemini'nin yeni özellikleri ve geliştirmeleri hakkında bilgi sahibi olmak için Google'dan gelen duyuruları ve güncellemeleri takip edin.

⚙️ Bonus: Google E-Tablolar hile sayfasına erişerek sayıları bir profesyonel gibi işleyin.

Google E-Tablolar'da Gemini'yi kullanmanın sınırlamaları

Aracı en verimli şekilde kullanmak ve gerektiğinde geçici çözümler bulmak için Gemini'nin kısıtlamalarını anlamanız gerekir.

Google E-Tablolar'da Gemini'yi kullanmanın anahtar dezavantajlarını keşfedelim. 👇

Temel veri analizi zorlukları: Google E-Tablolar'ı veritabanı olarak kullanırken karmaşık veri analizlerinde yetersiz kalır. Doğrudan içgörüler oluşturmak yerine, öncelikle formüller önerir; bu da daha derin analitik yeteneklere ihtiyacınız olduğunda sinir bozucu olabilir Google E-Tablolar'ı veritabanı olarak kullanırken karmaşık veri analizlerinde yetersiz kalır. Doğrudan içgörüler oluşturmak yerine, öncelikle formüller önerir; bu da daha derin analitik yeteneklere ihtiyacınız olduğunda sinir bozucu olabilir

Büyük veri kümelerinde yavaş performans: Kullanıcılar performans gecikmeleri not etmiş ve bazı durumlarda Gemini verileri doğru şekilde işleyememiş, bu da veriye dayalı görevlerde kesintilere neden olmuştur

Sınırlı görselleştirme özellikleri: Etkili veri iletişimi ve karar verme için gerekli olan anlamlı grafikler veya çizelgeler oluşturmak zor olabilir

Kısıtlı kullanım sınırları: Google E-Tablolar'daki Gemini'nin aylık kullanım sınırı 500 etkileşimdir ve her ay sıfırlanır

🔍 Biliyor muydunuz? Microsoft Excel dosyalarını doğrudan Google E-Tablolar'da açıp düzenleyebilirsiniz, bu da iki platform arasında geçişi çok kolaylaştırır. Google E-Tablolar, çeşitli Excel fonksiyonlarını da destekler.

ClickUp ile AI ve Google E-Tablolar'ı kullanma

İş için her şey uygulaması olan ClickUp, takımların ve bireylerin görevlerini, projelerini ve iş akışlarını yönetmelerine yardımcı olan bir verimlilik ve proje yönetimi platformudur. Projeleri izlemekten takımla işbirliği yapmaya ve kişisel yapılacaklar listenizi düzenlemeye kadar, her şeyi tek bir yerde tutmak için bir dizi araç sunar.

ClickUp Brain

Entegre AI destekli sinir ağı ClickUp Brain ile platform, karmaşık projeleri basitleştirmek, fikirler üretmek ve genel olarak karar verme sürecini iyileştirmek için daha akıllı bir çözüm sunar.

İşlevleri, veri ve görev yönetiminin ötesine geçer. ClickUp Brain, blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve pazarlama materyalleri gibi içerikler oluştururken, gramer, üslup ve yapı konusunda önerilerde bulunur. Ayrıca, trendleri, rakip stratejilerini ve müşteri tercihlerini analiz ederek daha hedefli ve etkili içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, akıllı otomasyon sayesinde iş akışlarını kolaylaştırır, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenize yardımcı olur ve hedeflerinize uygun AI destekli önerilerle işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp Tablo Görünümü

ClickUp ayrıca, verilerinizi bir e-tablo gibi ancak daha esnek bir şekilde düzenlemek için ClickUp Tablo Görünümü özelliğini de sunar.

Gemini ile görevleri yapılandırın, ilerlemeyi izleyin ve verileri tek bir yerden yönetin. Sütunları özelleştirerek görev durumu, son teslim tarihleri, atanan kişiler, öncelikler ve daha fazlası gibi anahtar ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

E-tabloya benzer bir arayüz için ClickUp Tablo Görünümü'nü deneyin

Görevleri hızlı bir şekilde filtrelemek mi istiyorsunuz? Sorun değil. Filtreleri uygulayarak en önemli konulara odaklanın. Dahası, takımınız hiçbir şeyi kaçırmadan gerçek zamanlı işbirliği ile görevleri birlikte güncelleyebilir ve yönetebilir.

Tablo Görünümünde ClickUp Brain'i nasıl kullanacağınızı inceleyelim. ⚒️

Adım #1: Verilerinizi düzenleyin

ClickUp çalışma alanınızda Ana Sayfa sayfasına gidin. Görünüm seçeneğine tıklayın ve Tablo Görünümü simgesini seçin. Bu, verilerinizi bir elektronik tablo benzeri biçime dönüştürecektir.

Tablo Görünümü'nü seçin

Verilerinizi elektronik tablo benzeri bir biçimde düzenleyin

Adım #2: ClickUp Brain'i açın

Sağ üst köşedeki AI'ya sor seçeneğine tıklayın.

Bu, Brain'in özelliklerini açarak Tablo Görünümü'nde içgörüler oluşturmanıza, görevleri otomatikleştirmenize ve veri düzenlemeyi kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Çalışma alanınızın sağ üst köşesindeki AI'ya sor seçeneğine tıklayın

🧠 İlginç Bilgi: McKinsey'in yaptığı bir ankete göre, neredeyse her bölgeden ankete katılanların üçte ikisinden fazlası, kuruluşlarının yapay zeka kullandığını belirtmiştir.

Adım #3: Verileri özetleyin ve analiz edin

Proje ilerlemesinin hızlı bir özetini mi istiyorsunuz?

ClickUp Brain'den görev durumlarını özetlemesini, gecikmiş öğeleri vurgulamayı veya iş yükü dağıtımını ayrıntılandırmasını isteyin. Bu özellik, verileri manuel olarak incelemeden bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain, görevlerinize göre yapılandırılmış veri tabloları da oluşturabilir ve böylece büyük veri kümelerini daha verimli bir şekilde analiz etmenize yardımcı olur.

Yapay zeka destekli içgörüler topladıktan sonra bunları doğrudan Tablo Görünümü'nde paylaşın.

Brain'den çalışma alanınız hakkında içgörüler isteyin

🔍 Biliyor muydunuz? Üretken yapay zeka, 2032 yılına kadar 1,3 trilyon dolarlık bir pazara ulaşacak ve önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %42 olacak. Üretken yapay zeka ürünlerine olan talebin artmasıyla, yeni yazılım gelirlerinde 280 milyar dolarlık bir artış olması bekleniyor. Bu da, önümüzdeki on yıl içinde yapay zekanın sektörler üzerinde önemli bir etki yaratacağını gösteriyor.

ClickUp ile Tabloları Değiştirin

Google E-Tablolar'da Gemini'yi kullanmak, veri görevlerini kolaylaştırmak, bilgileri özetlemek, formüller oluşturmak veya büyük veri kümelerini anlamlandırmak için harika bir yoldur.

Ancak AI destekli verimlilik bununla sınırlı değildir. Gemini yalnızca analizde yardımcı olurken, birden fazla proje, takım ve iş akışında verileri yönetmek için ClickUp gibi hepsi bir arada bir çözüm gerekir.

İş için her şeyi içeren uygulama, güçlü otomasyon, ClickUp Tablo Görünümü dahil özelleştirilebilir görünümler ve ham verileri eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürmek için yapay zeka destekli içgörüler sunar.

Verilerinizin kontrolünü elinize alın ve bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅