NotebookLM ve Notion: Hangi Not Alma Uygulaması Daha İyi?

Çalışanların ortalama olarak her gün 1,8 saat, yani haftada neredeyse bir iş günü boyunca sadece bilgi aramakla geçirdiğini biliyor muydunuz?

Bu, çok fazla zaman kaybıdır — ister sınava hazırlanan bir öğrenci, ister birden fazla projeyi dengeleyen bir profesyonel, ister teslim tarihlerini yöneten bir serbest çalışan olun.

Burada bir not alma uygulaması yardımcı olabilir. NotebookLM ve Notion gibi not alma uygulamaları, toplantılardan eylem öğelerini ve önemli noktaları yakalamanıza, bu verileri görevler ve öncelikler halinde düzenlemenize ve diğer kişilerle işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Peki, hangi not alma uygulaması tarzınıza en uygun?

Bu blogda, NotebookLM ile Notion arasındaki farkları ortaya çıkararak iş akışınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacağız. 🎯

NotebookLM nedir?

notebookLM aracılığıyla

Google Labs'ın NotebookLM'si, yapay zeka destekli bir araştırma ve not alma asistanıdır. Google'ın Gemini'sini kullanarak çeşitli işlevler sunar ve bunları bireysel kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlar.

Geniş internet veritabanından yararlanan genel AI modellerinden farklı olarak, NotebookLM yanıtlarını size sağladığınız belirli materyallere dayandırır. Bu, yanlışlık ve yanılgı olasılığını azaltır. İçerikle ilgili sorular sorabilir veya yanıtların özetini isteyebilirsiniz.

Başlangıçta araştırmacılar ve öğrenciler için oluşturulan NotebookLM, artık büyük veri kümelerini akıllı bir şekilde yönetmek isteyen diğer profesyoneller arasında da popülerdir. Karmaşık bilgileri parçalara ayırdığı için, bulgularınıza dayalı anlamlı içgörüler veya fikirler elde etmek için kullanabilirsiniz.

NotebookLM özellikleri

NotebookLM, araştırma ve dokümantasyonu kolaylaştırmaya yardımcı olan araçlarla dolu bir dijital not defteridir. Yenilikçi fikirler için AI önerileri oluşturmaktan araştırma makalelerinde işbirliği yapmaya kadar, bu araç eyleme geçirilebilir bilgi oluşturmaya yardımcı olur.

Özelliklerine ayrıntılı olarak bakalım. 👇

Özellik #1: Not alma ve önerilen eylemler

NotebookLM ile araştırma bulgularını sıralayın ve yönetin

NotebookLM, notlarınızı oluşturmanıza, kaydetmenize ve düzenli bir şekilde organize etmenize olanak tanır. Seçilen notları, her şeye kolayca erişebilmeniz için ana hatlar, çalışma kılavuzları, içindekiler tabloları veya özetler gibi yapılandırılmış biçimlere dönüştürebilir.

Bu not alma için AI aracı ayrıca notları birleştirir, fikirleri eleştirir ve ilgili kavramları paylaşır. Bu özellikler, bilgilerinizi zenginleştirirken içeriğinizi analiz etmeyi kolaylaştırır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: NotebookLM, kullanıcıların her biri 500.000 kelimeye kadar içeren 50 kaynağa kadar yükleme yapmasına olanak tanır. Bu, tezler veya kapsamlı araştırmalar gibi büyük ölçekli projeler için idealdir.

Özellik #2: Kaynak entegrasyonu ve yapay zeka destekli analiz

NotebookLM ile farklı kaynaklardan içerik ekleyin

NotebookLM, Google Dokümanlar, PDF dosyaları ve URL'ler gibi farklı kaynaklardan içerik eklemenizi sağlar. Bu belgeler, etkileşimler ve içgörüler oluşturmak için temel görevi görür.

Bu yazma sürecini temel alan belge yönetim yazılımı, yüklenen materyali analiz ederek özetler oluşturur, anahtar konuları vurgular ve sorular önerir. Bu süreç, karmaşık bilgileri basitleştirerek anlaşılmasını ve etkileşim kurmayı kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile gününüzü kolaylaştırın. Verimliliği artırmak ve odaklanmanızı sağlamak için tasarlanmış bu özelleştirilebilir şablonla günlük görevlerinizi, fikirlerinizi ve önceliklerinizi zahmetsizce kaydedin, düzenleyin ve izleyin.

Özellik #3: Görüntü anlama ve podcast tarzı sesli özetler

Notlarınızın yapay zeka destekli sesli özetini alın

NotebookLM, görüntü analizi ve sesli özetler gibi özelliklerle not almayı geliştirir. Belgelere gömülü görüntüleri yorumlayıp referanslayarak görsel verileri işinize daha kolay bir şekilde dahil etmenizi sağlar.

Ayrıca, NotebookLM'yi kullanarak içeriğinizin podcast tarzı sesli özetlerini oluşturabilir ve çoklu görev yaparken veya hareket halindeyken bilgileri gözden geçirmek için ilgi çekici ve alternatif bir yol sunabilirsiniz.

NotebookLM fiyatlandırması

Ücretsiz

Notion nedir?

notion aracılığıyla

Notion, bireyler ve takımlar için hepsi bir arada çalışma alanı olarak fonksiyon gören çok yönlü bir verimlilik ve not alma uygulamasıdır.

Notion, görevlerinizi, belgelerinizi ve projelerinizi tam olarak ihtiyacınıza göre düzenlemek için sayfalar, veritabanları ve panolar içeren özelleştirilmiş çalışma alanları oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, verimliliği artırmak için bir bilgi yönetim sistemi olarak da işlev görür.

Kişisel kullanım için ideal olan bu platform, özelleştirilmiş sayfalar oluşturmanıza, içerik türleri eklemenize ve takvimleri ve görev listelerini günlük iş akışınıza dahil etmenize olanak tanır.

🧠 İlginç Bilgi: Ivan Zhao ve diğerleri Notion'u 2013 yılında kurdu. 2016 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünden bu yana, uygulama estetik görünümü ve işlevselliği sayesinde popülerlik kazandı.

Notion özellikleri

Notion'un esnek çalışma alanı, işbirliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak için çeşitli özellikler sunar. Bunlara ayrıntılı olarak bakalım. 👇

Özellik #1: Özelleştirilebilir ve işbirliğine açık sayfalar

Takımınızla işbirliği yapın ve görevler atayın

Notion, metin, resim, tablo ve daha fazlası gibi içeriklerle kişiselleştirilmiş sayfalar oluşturmanıza olanak tanıyan harika özelleştirme seçeneklerine sahiptir. Bu esneklik, araştırma belgeleme, proje yönetimi veya kişisel görevleri düzenleme gibi farklı iş akışlarına platformu kolayca uyarlayabilmenizi sağlar.

Ek olarak, Notion gerçek zamanlı takım çalışması özellikleri sunar. Belgeleri paylaşabilir, yorum bırakabilir ve sorunsuz bir uyum için takımınıza anında geri bildirim sağlayabilirsiniz. Bu işbirliği araçları, paylaşılan projeler ve ilerleme takibi için kullanışlıdır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 2024 itibariyle, Notion'un 100 milyondan fazla kullanıcısı var ve değeri 10 milyar dolar.

Özellik #2: Proje yönetimi ve otomasyon

İlerlemeyi izlemek için proje yönetimi araçlarını kullanın

Notion, Kanban panoları ve takvimler gibi biçimlerde projelerinizi görselleştirmenize olanak tanıyan güçlü proje yönetimi araçları sağlar. Çapraz platform entegrasyonunu destekler ve Google Drive gibi araçlarla bağlantı kurarak bilgileri doğrudan Notion çalışma alanınıza aktarır.

Tekrar edilmesi gereken görevler için Notion, rutin faaliyetlere harcanan zamanı azaltmak için otomasyon özellikleri sunar.

Özellik #3: Entegre AI yardımı ve şablon kitaplığı

Notion AI ile bilgileri çevirin ve özetleyin

Notion'un entegre AI yardımı, verimliliği artırarak fikir üretmenize, içeriği özetlemenize ve ilgili bilgileri hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, Notion, proje planlamadan farklı not alma stratejilerine kadar her amaca uygun sayfalar oluşturmak için 20.000'den fazla şablona sahiptir. Her şeyi sıfırdan tasarlamak zorunda kalmadan hızlıca başlayabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Notion, LaTeX kullanarak satır içi denklemleri destekler. Matematik sembollerini veya denklemleri yazarak/satır içi girip "Satır içi denklem" seçeneğini seçerek girebilirsiniz. Bu, öğrenciler, eğitimciler ve analistler için kullanışlı bir özelliktir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

NotebookLM ve Notion: Özellik Karşılaştırması

Hem NotebookLM hem de Notion, en önemli verimlilik sorunlarından biri olan zaman kaybını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Yakın zamanda yayınlanan bir McKinsey raporuna göre, iş dünyası yetersiz bilgi paylaşımı nedeniyle yılda 37 milyar doların üzerinde kayıp yaşıyor.

Bu iki araç, farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış benzersiz özellikler sunar. NotebookLM not alma, araştırma ve içerik analizine odaklanır. Buna karşılık Notion, özelleştirilebilir sayfalar, proje yönetimi araçları ve gerçek zamanlı işbirliği sağlar.

Bu karşılaştırmada, her bir aracın özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyerek hangisinin size en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacağız. 💁

Özellikler NotebookLM Notion Tür AI destekli not alma ve araştırma aracı Not alma, proje yönetimi ve işbirliği platformu AI entegrasyonu AI için Google Gemini kullanır Özetler ve beyin fırtınası için AI sunar Veri işleme İçgörüler ve özetler için yüklenen belgeleri işler Kullanıcıların veritabanları oluşturmasına ve depolanan bilgilere dayalı sorular sormasına olanak tanır Benzersiz faktör Belgeleri sesli tartışmalara dönüştürür ve özet oluşturmayı otomatikleştirir Esnek şablonlar, kapsamlı veritabanı özellikleri ve güçlü işbirliği araçları sunar Kullanıcı erişilebilirliği Şu anda bekleme listesinde bulunan birçok kullanıcıyla erişimi sınırlar Ücretsiz sürüm de dahil olmak üzere çeşitli fiyat planları ile geniş erişilebilirlik sunar İşbirliği Takım işbirliği için sınırlı seçenekler sunar Takımlar için sağlam bir işbirliği paketi sunar Özelleştirme Minimum özelleştirme seçenekleriyle belge etkileşimine odaklanır Şablonlar ve üçüncü taraf entegrasyonları aracılığıyla kapsamlı özelleştirme sağlar Öğrenme eğrisi AI araçlarına aşina olan kullanıcılar için başlangıcı kolaylaştırır Kapsamlı özellikleri nedeniyle kullanımı daha fazla eğitim gerektirir

Özellik #1: Belge etkileşimi

NotebookLM

NotebookLM, PDF ve metin dosyaları gibi belgeleri yüklemenize ve bunlarla doğrudan etkileşim kurmanıza olanak tanır. Yapay zekası, dinamik bir öğrenme deneyimi için içeriğin özetlerini, içgörülerini ve sesli sürümlerini oluşturur.

Notion

Notion, belge gömme ve bağlama özelliğini destekler, ancak etkileşimli AI özellikleri yoktur. Bu, verilerden belirli bilgileri manuel olarak çıkarmanız gerektiği anlamına gelir.

🏆 Kazanan: NotebookLM, yüklenen materyallerden anında geri bildirim ve analiz sağlama konusunda mükemmeldir.

Özellik #2: İşbirliği ve özelleştirme

NotebookLM

NotebookLM, not defterlerinde işbirliği yapmaya olanak tanıyan temel paylaşım özellikleri sunar, ancak gerçek zamanlı düzenleme veya yorumlama gibi gelişmiş işlevler içermez.

Ayrıca, notları ayrı, birbiriyle bağlantılı olmayan not defterlerinde düzenler, bu da esnekliği sınırlayabilir.

Notion

Notion, görev atamaları, gerçek zamanlı güncellemeler ve takım projeleri için paylaşımlı çalışma alanları dahil olmak üzere güçlü işbirliği araçları sunar.

Ayrıca, Notion şablonları, birbirine bağlı veritabanları ve çok yönlülük için esnek organizasyon yapıları ile kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar.

🏆 Kazanan: Notion, esnekliği, çeşitli içerikleri düzenlemede sunduğu kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve takım çalışması için sunduğu kapsamlı işbirliği özellikleriyle öne çıkıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Cornell Üniversitesi'nde oluşturulan Cornell Not Alma Sistemi, tüm notlarınızı üç bölüme ayırır: ana noktalar, destekleyici ayrıntılar ve özet. Bu düzen, materyalle aktif etkileşimi teşvik ederek gözden geçirmeyi basitleştirir ve bilgiyi daha iyi hatırlamayı sağlar.

Özellik #3: Kullanıcı arayüzü ve deneyimi

NotebookLM

NotebookLM, belge etkileşimi için özel olarak tasarlanmış basit ve sezgisel bir arayüzle sadeliğe odaklanır. Net yapısı, kılavuzlar aracılığıyla yüklenen materyallerle kolayca etkileşim kurmanızı sağlar.

Notion

Notion'un özelleştirilebilir arayüzü, farklı içerik türleriyle çalışma alanınızı tasarlayabilmenizi sağlar. Notları doğrusal olmayan bir şekilde birbirine bağlayabilme özelliği esnekliği artırır. Ancak, çok geniş seçenek yelpazesi kullanıcıları zorlayabilir.

🏆 Kazanan: Notion, öğrenme eğrisinin daha dik olmasına rağmen esnekliği ve bireysel tercihlere uyum sağlama yeteneği ile liderliği ele geçiriyor.

NotebookLM ve Notion, Reddit'te

Reddit'e giderek insanların NotebookLM ve Notion hakkında ne düşündüğünü gördük. İki uygulamayı doğrudan karşılaştıran belirli bir konu olmasa da, kullanıcılar her iki uygulama ile ilgili deneyimleri hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Notion'u, proje sayfalarımda fikirlerimi madde madde dökmek için kullanıyordum. Basitti ama ihtiyaçlarım için yeterince dinamik değildi. Bu yüzden, notlarımı sadece saklamakla kalmayıp, onlarla daha akıllı bir şekilde etkileşim kurabilmek için diğer not alma araçlarını keşfetmeye başladım[…] İlk durağım, gerçekten umut vaat eden bir araç olan Notebook LM oldu. Ancak, ABD'den erişmek için Proton VPN aboneliği gerekiyordu. Önemli bir dezavantajı, notlarımla etkileşim halindeyken web'de arama yapamamasıydı. Daha entegre bir yaklaşıma ihtiyacım olduğu için bu sınırlama benim için bir engel oluşturdu.

Bazı kullanıcılar Notion alternatifi olarak NotebookLM'yi tercih ediyor.

Hala Notion'un AI'sını kullanarak NotebookLM gibi bir şey sunmasını umuyorum. Birden fazla not ve sayfada sorgu yapamadan Notion AI'ya bağlı kalmak inanılmaz derecede sinir bozucu.

Reddit kullanıcıları not almak için Notion'u tercih etse de, bazı sorunlarla karşılaşmışlardır.

İyi çalışıyor, tek sorun kullanım sınırlarına ulaşmakta sorun yaşıyorum. Notion, belirteç sınırlarının ne olduğunu size söylemiyor, bu yüzden hiçbir fikriniz olmuyor. Bu olduğunda AI "yoruluyor"... yanlış bilgiler vermeye, halüsinasyon görmeye veya yanıt vermemeye başlıyor. Bu sorun bir veya iki kez oldu, ancak herhangi bir düzeni tespit edecek kadar sık kullanmıyorum...

İyi çalışıyor, tek sorun kullanım sınırlarına ulaşmakta sorun yaşıyorum. Notion, belirteç sınırlarının ne olduğunu size söylemiyor, bu yüzden hiçbir fikriniz olmuyor. Bu olduğunda AI "yoruluyor" ve yanlış bilgiler vermeye, halüsinasyonlar görmeye veya yanıt vermemeye başlıyor. Bu sorun bir veya iki kez oldu, ancak herhangi bir düzeni tespit etmek için yeterince kullanmıyorum...

ClickUp ile tanışın — NotebookLM ve Notion'a en iyi alternatif

NotebookLM ve Notion belirli verimlilik ve not alma ihtiyaçlarını karşılarken, ClickUp bu iki uygulamanın güçlü yönlerini bir araya getiren cazip bir alternatif sunar.

Güçlü görev yönetimi, özelleştirilebilir iş akışları ve gelişmiş işbirliği araçlarını tek bir platformda sunan bu uygulamanın çok yönlülüğü eşsizdir.

Çeşitli ihtiyaçlar için en iyi seçim olmasını sağlayan birkaç özelliğe göz atalım. 👀

ClickUp'ın 1 numaralı özelliği: Not Defteri

ClickUp Notepad ile notları ve fikirleri hızlıca not alın

ClickUp Notepad, beyin fırtınası yapmak, fikirleri düzenlemek ve planları yürütmek için mükemmel olan gelişmiş görev yönetimi ile sağlam not alma özelliğini birleştirir.

Başlıklar, madde işaretleri, etiketler ve renkler gibi zengin biçimlendirme özellikleriyle basit not almayı aşarak her şeyi net ve görsel olarak çekici hale getirir. Kontrol listeleri ve iç içe görevler iş akışlarını basitleştirirken, notları izlenebilir görevlere dönüştürme özelliği planlamadan eyleme kolay geçiş sağlar.

📌 Örnek: Bir öğrenci Not Defteri'nde araştırmasının ana hatlarını belirleyebilir, anahtar noktaları görevlere dönüştürebilir ve ilerlemeyi kolayca izleyebilir.

Mobil uygulama ve tarayıcı uzantısı aracılığıyla platformlar arası erişilebilirlik sayesinde, notlar alabilir ve görevleri her zaman, her yerde yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın 2. avantajı: Belgeler

ClickUp Belgeleri ile notları okunması ve anlaşılması kolay bir biçimde biçimlendirin

İster bir bilgi tabanı düzenliyor, ister projeleri yönetiyor veya ayrıntılı notlar hazırlıyor olun, ClickUp Belgeleri ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve bilgilerinizi net ve erişilebilir hale getirir.

Bilgi paylaşımı, yol haritaları ve araştırılmış belgeler için iç içe sayfalar, tablolar ve şablonlar gibi zengin biçimlendirme seçenekleriyle doğrulanmış wiki'ler oluşturabilirsiniz. Araştırma yönetimi yazılımı, renk kodlu afişler ve sözdizimi vurgulu kod blokları gibi gelişmiş biçimlendirmeyi de destekler, bu da onu yaratıcı ve teknik projeler için ideal hale getirir.

ClickUp ayrıca hızlı kurulumlar için not alma şablonları sunar ve belirli içerikleri anında aramanızı sağlar. Gizlilik ayarları, kimlerin görüntüleyebileceğini veya düzenleyebileceğini hassas bir şekilde kontrol etmenizi sağlayarak, gizli ve hassas bilgilerin güvenliğini sağlarken, dış işbirlikçilerle paylaşılabilir olmasını da garanti eder.

🔍 Biliyor muydunuz? ClickUp Belgelerinde tek bir sayfa içinde sınırsız sayıda alt sayfa iç içe yerleştirebilir, böylece karmaşık hiyerarşiler ve akıcı bir organizasyon oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın 3. avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain'e farklı tonlarda her türlü içeriği yazmasını söyleyin

ClickUp Brain, görevler, belgeler ve kurumsal bilgiler için merkezi bir hub sağlayan gelişmiş bir AI asistanıdır. ClickUp Çalışma Alanı, Google Çalışma Alanı ekosistemi ve proje panolarıyla sorunsuz entegrasyonu, onu vazgeçilmez bir verimlilik aracı haline getirir.

📌 Örnek: Öğrenciler, ClickUp Brain'in "sor" özelliğini kullanarak ders notlarını, özetleri hızlı bir şekilde geri getirebilir veya platform içinde bir araştırma makalesini bulabilir ve böylece çalışma zamanından tasarruf edebilir. Bir pazarlama projesinde çalışan bir profesyonel, kampanya belgelerini ve takım güncellemelerini birbirine bağlayarak, ilgili içgörülerle hızlı karar vermeyi sağlayabilir.

Ayrıca, "yazma" özelliği, AI tarafından oluşturulan öneriler ve şablonlarla e-postalar, raporlar veya proje özetleri taslakları hazırlamanıza olanak tanıyan gelişmiş içerik oluşturma özelliğine sahiptir.

🔎 Biliyor muydunuz? ClickUp Bağlantılı Arama ile ClickUp'ta, bağlı uygulamalarda ve hatta yerel sürücünüzde herhangi bir dosyayı hızlıca bulabilirsiniz. Bağlantılara kısayollar gibi özel arama komutları ekleyebilir ve metinleri daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz, böylece her şeyi tek bir yerden daha kolay arayabilirsiniz.

ClickUp ile Not Alma ve Bilgi Alma İşlemlerinde Ustalaşın

NotebookLM ile Notion arasında kararsızsanız, özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun. NotebookLM'nin AI destekli içgörülerinden mi yoksa Notion'un eşsiz özelleştirme seçeneklerinden mi hoşlandığınız, projeleriniz için hangisinin ideal olduğu, nihayetinde iş akışınıza en uygun olanı seçmenize bağlıdır.

Bununla birlikte, her iki dünyanın en iyisini sunan bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre!

ClickUp Notepad, notlarınızı ve görevlerinizi senkronize ederek sorunsuz bir organizasyon sağlar. Fikirlerinizi sıralamanız veya önemli ayrıntıları bulmanız mı gerekiyor? ClickUp Brain size yardımcı olur. İşbirliği zamanı geldiğinde ise ClickUp Docs, gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmayı kolaylaştırır.

ClickUp'a kaydolun ve not alma, görev yönetimi ve işbirliğinin mükemmel karışımını deneyimleyin! ✅