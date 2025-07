Etkili LinkedIn Tavsiye Mektupları Nasıl Yazılır (+Örnekler)

Çoğumuz, LinkedIn'de (veya başka herhangi bir yerde) tavsiye etmek isteyeceğimiz harika iş arkadaşları, patronlar ve çalışanlarla çalışmaktan keyif almışızdır.

Ancak oturup bu tavsiyeyi yazmak her zaman kolay değildir. Kişiyi öne çıkarırken aynı zamanda samimi olmayı nasıl başarabilirsiniz? Sahip olduğu tüm harika becerileri listeye eklemeli mi, yoksa kısa ve öz mü olmalısınız?

LinkedIn tavsiye mektubu yazma görevini, yaklaşık beş dakikada tamamlayabileceğiniz sekiz adımlık basit bir sürece ayırdık (doğru aracı kullanırsanız; bununla ilgili daha fazla bilgiyi ileride bulabilirsiniz). Böylece, bir dahaki sefere birini tavsiye etmeniz istendiğinde, iş arkadaşınızın kariyerini destekleyecek ve size de iyi bir karma kazandıracak bir mesaj yazmak için ipuçlarımızı takip edin.

Bonus olarak, harika LinkedIn tavsiye örnekleri de ekledik!🌟

LinkedIn Tavsiye Mektubu Nedir?

linkedIn aracılığıyla

LinkedIn tavsiyesi, bir profesyonelin başka bir profesyonelin becerilerini, iş ahlakını veya birlikte çalışma deneyimini öne çıkararak onun için kefil olmasıdır.

Bu, iş arkadaşlarınız, müşterileriniz veya yöneticilerinizin birinin yeteneklerini onaylaması ve profiline potansiyel işverenlerin veya müşterilerin dikkatini çekecek ekstra bir avantaj sağlaması için basit ama etkili bir yoldur.

Bu öneriler, alıcının LinkedIn profilinde doğrudan görünür ve özgeçmişte yer almayan nitelikleri öne çıkarır. Takım çalışması ve takım iletişimi gibi sosyal beceriler veya belirli teknik yetenekler hakkında olsun, bu referanslar profesyonel bir ağda güven ve itibar oluşturmaya yardımcı olur. Bu, özellikle kariyerini değiştirmek veya profesyonel hayatına yeniden başlamak isteyen kişiler için yararlıdır.

LinkedIn önerilerinin avantajları nelerdir?

LinkedIn'de tavsiye yazısı yazmak, tavsiye ettiğiniz kişiye ve size de fayda sağlar. Nasıl? Hadi öğrenelim.

Onların ve sizin güvenilirliğinizi artırır

Örneğin, "Sarah, sadece altı ayda marka bilinirliğimizi %40 artırdı" dediğinizde, onun becerilerini gerçek sayılarla destekliyor ve potansiyel işverenlerin gözünde daha güvenilir hale getiriyorsunuz.

Aynı zamanda, özenle hazırlanmış bir tavsiye mektubu, güvenilirliğinizi artırır. Başkalarının işine değer verdiğinizi ve güçlü yanlarını takdir ettiğinizi gösterir. Gelecekteki müşterileriniz veya işverenleriniz, sizin sadece işinizi yapan değil, başkalarının iyi işlerini de takdir eden biri olduğunuzu görebilir.

Ağınızı genişletin ve kişisel markanızı oluşturun

Bir tavsiye mektubu verdiğinizde veya aldığınızda, ilişkileriniz güçlenebilir ve yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Eski bir takım arkadaşınız için bir tavsiye mektubu yazdığınızı düşünün. Birkaç ay sonra, bu kişi sizi büyük bir teknoloji şirketinin başkan yardımcısıyla tanıştırır. Bu, hiç beklemediğiniz bir fırsattır.

Öneriler, kişisel markanızı oluşturmada da anahtar bir rol oynar. A gibi birini önerdiğinizde, onun bağlantıları muhtemelen profilinizi fark edecek ve bu da görünürlüğünüzü artıracaktır.

LinkedIn önerileri, sadece beğenmekten daha fazlasını yapar; bir kişinin becerilerinin gerçek örneklerini sunar.

Örneğin, bir iş arkadaşınızın şöyle yazdığını düşünün:

Amy'nin veri analizi becerileri olağanüstü. Pazar segmentasyonunu kullanarak yeni bir hedef demografik grup belirledi ve sonuç olarak dönüşümlerde %25 artış sağladı.

Bu, Amy'nin uzmanlığını ve sağladığı değeri somut bir şekilde kanıtlar.

Dahası, referansınız sizi de yansıtır. Birinin katkılarını takdir ederek, kaliteli işin ne olduğunu bildiğinizi gösterirsiniz. Bu, sadece onların yeteneklerini onaylamakla kalmaz, aynı zamanda sizi kendi alanınızda bir uzman olarak konumlandırır.

Sizi daha görünür kılar ve iş arama sürecinde onlara avantaj sağlar

Öneriler içeren profiller genellikle arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alır. Bu, işe alım uzmanları belirli bir rol ararken bu profillerin daha sık karşısına çıkacağı anlamına gelir.

Ayrıca, tanınmış bir sektör lideri olarak alıcının becerilerini öven bir tavsiye mektubu yazdığınızda, alıcı diğer adaylara göre avantajlı bir konuma geçer.

Etkili bir LinkedIn tavsiye mektubu nasıl yazılır?

Kulağa basit gelse de, LinkedIn önerileri yazmak biraz zor olabilir. Hangi niteliklerden bahsetmelisiniz? Güvenilir görünmek için referanslarınızdan bahsetmeli misiniz? Ne kadar uzun olmalı?

Tüm sorularınızı yanıtlayan adım adım kılavuzumuzu inceleyin.

1. LinkedIn önerilerinizi yazmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak bir araç bulun

Hatasız, yüksek kaliteli ve kişiselleştirilmiş referanslar yazmak istiyorsanız, doğru yazılıma sahip olmak çok önemlidir. Bu nedenle, size bu konuda yardımcı olacak bir araç bulun.

Kullanımı kolay, yazmaya yardımcı şablonlar veya yapay zeka içeren, her şeyi düzenli tutmanıza olanak tanıyan ve LinkedIn gibi platformlarla iyi çalışan bir şey istiyorsunuz.

Bizim seçimimiz? ClickUp.

ClickUp'ın belge yönetimi özelliklerinden yararlanarak önerilerinizi tek bir yerden yönetin

Bu hepsi bir arada proje yönetimi platformu, LinkedIn ve diğer platformlarda tavsiye mektupları yazma ve yönetme sürecini basitleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

LinkedIn önerilerinizi ClickUp Belgeleri'nde taslak olarak kaydedin

ClickUp Belgeleri gibi özellikler, önerilerinizi kolaylıkla taslak haline getirmek, düzenlemek ve biçimlendirmek için temiz, dikkatinizi dağıtmayacak bir alan sağlar.

LinkedIn önerilerini hazırlarken yazım stilinizi ve tonunuzu ayarlamak ve ince ayar yapmak için ClickUp Brain'e danışın

Ancak, ClickUp'ı gerçekten farklı kılan şey, AI asistanı ClickUp Brain'dir. İşte bu asistanın önerilerinizi diğerlerinden nasıl farklı kılabileceği:

Kişinin rolüne ve sektörüne göre fikirler üretir ve dahil edilmesi gereken anahtar noktalar önerir

Önerilerinizi daha etkili hale getirmek için kelime ve ifadeler önererek dilinizi geliştirir

Sağladığınız bağlamı analiz etmenize ve belirli beceri ve başarıları vurgulayarak kişiselleştirmenize yardımcı olur

Tonu ayarlayın ve ince ayar yapın , profesyonel ancak kişisel bir üslup kullandığınızdan emin olun

Önerinizin yapısını en etkili şekilde düzenleyerek tüm önemli noktaları kapsadığınızdan emin olun

Birden fazla tavsiye mektubunu kolayca yazabilir, kişiselleştirirken tutarlı kaliteyi koruyabilirsiniz

2. Dikkat çekici bir giriş cümlesiyle olumlu bir notla başlayın

Doğru aracı seçtikten sonra, yazmaya başlayabilirsiniz. En iyi başlangıç, dikkat çeken ve insanları okumaya devam ettiren bir cümle ile olmalıdır. Sonuçta, işe alım yöneticilerinin bunu gerçekten okumasını istiyorsunuz, değil mi?

Etkili bir giriş cümlesi:

Dikkat çeker ve tavsiyenizin öne çıkmasını sağlar

Sonraki tüm metin için olumlu ve profesyonel bir üslup belirler

Merak uyandırır , okuyucuyu kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için heveslendirir

Biraz bağlam sağlar, onlarla olan ilişkinizi hızlı bir şekilde ortaya koyar

Ancak, abartmamaya dikkat edin. Giriş kısmı etkileyici olmalı, ancak samimi ve profesyonel bir üslupta yazılmalıdır. Abartılı ifadelerden ve samimi bir üslup kullanmaktan kaçının, aksi takdirde tavsiye mektubu inandırıcılığını yitirebilir.

📌Örnek: "15 yıllık teknoloji takımları yönetme deneyimimde, Sarah kadar yenilikçi ve kararlı bir problem çözücüyle nadiren karşılaştım. "

Bu örnek, Sarah'nın öne çıkan becerilerini vurgularken, tavsiye eden kişinin deneyimini ve otoritesini hemen ortaya koymaktadır.

Ya da daha doğrudan ve net bir şey yazabilirsiniz, örneğin:

"Verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren bir pazarlama stratejisti arıyorsanız, John tam size göre. "

ClickUp Brain'e saniyeler içinde ilgi çekici LinkedIn önerileri yazmasını söyleyin

Başlangıç için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain'den etkili giriş cümleleri içeren bir liste önermesini isteyebilir ve en uygun olanıyla devam edebilirsiniz.

3. Ardından, tavsiye ettiğiniz kişiyle olan iş ilişkinizi belirtin

"Bu kişiyi nereden tanıyorsunuz ve neden onu tavsiye ediyorsunuz?"

Okuyucu bundan sonra bunu merak edecektir.

Kişiyi nasıl tanıdığınızı anlatırken, sadece güvenilir olduğunuzu göstermekle kalmaz, okuyucuya bakış açınızı da daha iyi aktarırsınız. Bu, tavsiyenize ağırlık katar ve daha samimi hale getirir.

Şöyle bir şey yazabilirsiniz:

"Emma, TechInnovate Inc.'de takımımın baş UX tasarımcısı olarak üç yıl boyunca birlikte çalışma fırsatı buldum. *"

Bu tavsiye mektubu, birlikte çalıştığınız süreyi ve onun rolünü kısaca özetleyerek okuyucuya profesyonel ilişkiniz hakkında net bir fikir verir.

Veya:

"2020'den 2023'e kadar Global Marketing Solutions'da John'un doğrudan amiri olarak, onun genç bir metin yazarıdan en önemli hesaplarımızı yöneten bir takım liderine dönüşmesini izledim. "

Bu, bağlantınızı açıklamakla kalmaz, aynı zamanda John'un gelişimini de vurgular, tavsiyenize daha fazla derinlik katar ve bir sonraki bölüme sorunsuz bir şekilde geçmenize yardımcı olur.

4. Kişinin rolünü ve sorumluluklarını nasıl yerine getirdiğini kısaca açıklayın

Bu bölümde, okuyucuya kişinin tam olarak ne yaptığını ve bunu ne kadar iyi yaptığını anlatırsınız. Aşağıdaki gibi önemli noktaları vurgulayın:

Üstlendikleri başlıca sorumluluklar

Katkıda bulundukları ek roller veya üstlendikleri "görevler"

Genel performanslarının değerlendirilmesi

LinkedIn tavsiyenizi yazmadan önce, tavsiye ettiğiniz çalışan/meslektaşınız tarafından yapılan işlerle ilgili tüm bilgileri toplamak için ClickUp Brain'i kullanın

Şirketinizin proje yönetimi süreçlerini yönetmek için ClickUp gibi bir araç kullanıyorsanız, bu adım çok daha kolay ve doğru hale gelir. Kayıtları kendiniz araştırmak yerine, ClickUp Brain'in tüm anahtar bilgileri (çalıştıkları projeler, görev tamamlama oranları, iletişim becerileri ve hatta işlerinin kalitesi gibi) bir araya getirmesine izin verin.

Bu, her şeyi manuel olarak izlemenin zor olabileceği uzaktan veya esnek çalışma ortamlarında özellikle yararlıdır. ClickUp Brain, tüm bu verileri bir araya getirerek, kişinin performansını net bir şekilde görmenize yardımcı olur.

İşte inceleyebileceğiniz sağlam bir örnek: "Kıdemli Proje Yöneticimiz Sarah, yüksek baskı altındaki birçok müşteri projesini başarıyla yönetti ve her zaman planlanandan önce ve bütçenin altında teslim etti. 15 kişilik takımları yönetirken ve şirketin proje yönetimi sürecini iyileştirirken, görevleri %98 oranında zamanında tamamladı. "

5. Kendi gözlerinizle gördüğünüz etkileyici becerileri vurgulayın

Elbette, tavsiye ettiğiniz kişi zeki ve yetenekli, ama onu gerçekten olağanüstü kılan nedir?

Bariz şeyleri belirtmek yerine, onları gerçekten ayıran 1-2 anahtar beceriye odaklanın. Başkalarından daha iyi yaptıkları şeyleri düşünün ve tavsiyenizi bu beceriler etrafında şekillendirin.

Örneğin, eski yönetici asistanınız bir yönetim rolüne başvuruyorsa, organizasyon becerilerinden bahsetmek yerine gönüllüleri yönetme deneyimini vurgulayabilirsiniz.

Yazmadan önce, iş arkadaşlarınızla görüşüp belirli roller hakkında konuşmak isteyip istemediklerini öğrenmeniz de iyi bir fikirdir. Böylelikle tavsiye mektubu, iş arkadaşlarınızın gerçek işlerini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda kariyer hedefleriyle de uyumlu olur ve daha etkili ve akılda kalıcı olur.

6. İşiniz üzerinde önemli bir etkisi olan anahtar bir başarıdan bahsetme

Şimdi, en önemli kısmı ortaya çıkarma zamanı: en büyük etkiyi yaratan tek bir başarı veya katkı.

Başarılı bir projeyi yönetmekten süreçleri iyileştirmeye veya önemli sonuçlar elde etmeye kadar her şey olabilir. Öne çıkan bir başarıya odaklanmak, tavsiyenizi daha güçlü hale getirir.

Örneğin: "Ürün lansmanımız sırasında Emily, pazarlama takımını yönetti ve sadece iki ayda satışlarımızı %30 oranında artıran bir kampanya oluşturdu. Stratejik planlaması ve detaylara gösterdiği özen, lansman için çok önemli bir rol oynadı. "

ClickUp Brain'i kullanarak iş arkadaşınızın görev raporundan doğrudan bir LinkedIn tavsiye mektubu oluşturun

ClickUp Brain ile bu tür bilgileri bulmak çok kolay. Çalışanın en iyi işlerini analiz etmesini ve vurgulaması için talepte bulunmanız yeterlidir, birkaç saniye içinde elinizde olur.

7. Kişisel bir dokunuş ekleyin

Bir sonraki adım, tavsiye yazınıza kişisel bir dokunuş eklemektir.

Bu, o kişiyle çalışmanın nasıl bir şey olduğunu paylaşma ve kişiliği hakkında fikir verme şansınızdır. Hedef kitlenizi unutmayın: arkadaşlarınız arasında komik olan bir şey, gelecekteki işverenlerin kaşlarını çatmasına neden olabilir!

Kişisel bir not, işe alım takımlarının bu kişinin sadece yetenekli değil, aynı zamanda birlikte çalışmaktan keyif alınacak bir kişi olduğunu görmelerine yardımcı olabilir.

Örneğin, şöyle diyebilirsiniz: "Mark ile çalışmak her zaman bir zevkti; sıkı teslim tarihlerinde bile takımla kolayca iyi ilişkiler kurup onları motive edebiliyordu."

Bu, onun karakterine dair bir fikir verirken, iş yerine kattığı değeri de vurgular.

8. Güçlü bir destekle bitirin

Son olarak, tavsiye mektubunuzu, o kişiye olan güçlü desteğinizi gösteren kısa ve doğrudan bir kapanış cümlesi ile bitirin. Burada yapılacak çok şey yok; sadece kalıcı ve olumlu bir izlenim bırakacak basit bir ifade yeterlidir.

Şunun gibi bir şey olabilir: "John'u istediği herhangi bir rol için memnuniyetle tavsiye ederim. Herhangi bir takıma büyük katkı sağlayacağına şüphe yok!"

Bu adımları izleyerek ve ClickUp'ı beyin fırtınası ve yazma ortağınız olarak kullanarak, her LinkedIn tavsiyenize farklı, profesyonel (ama kişisel) bir dokunuş katabilirsiniz!

LinkedIn Tavsiye Örnekleri

Nasıl yazılacağına dair ayrıntılı bilgi vermiş olsak da, ilham alabileceğiniz en iyi LinkedIn tavsiye örneklerinden bazılarını burada bulabilirsiniz:

1. Bir iş arkadaşı için

Emily, karmaşık verileri pratik bilgilere dönüştürme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Son üç yıldır TechGrow'da Pazarlama Analisti olarak birlikte çalışıyoruz ve bazı büyük projelerde görev alıyoruz. Emily her zaman fazladan çaba gösterir, sadece sayıları hesaplamakla kalmaz, bunları sonuçlar getiren stratejilere dönüştürür. Onu gerçekten farklı kılan, başkalarının gözden kaçırabileceği trendleri fark etme konusundaki inanılmaz yeteneğidir. Örneğin, yaptığı analiz, ürünümüzde bir değişiklik yapılmasına yol açtı ve bu da dördüncü çeyrek gelirimizi %30 artırdı! Emily'nin mizahı ve nezaketi, onunla çalışmayı keyifli hale getiriyor. Özellikle işler yoğunlaştığında, takımımızı bir arada tutan kişi o. Her şirket onun gibi bir çalışana sahip olmak için şanslı sayılır. Veri odaklı pazarlama rollerinde onu kesinlikle tavsiye ederim.

2. Üst düzey yöneticiler için

John ile çalışmak, stratejik düşünme konusunda harika bir öğrenme deneyimi oldu. InnoTech'in Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak, departmanımızı büyük bir dijital dönüşüm sürecinden geçirdi. John'u diğerlerinden ayıran özelliği, ekibine güç vermesi; uzun vadeli hedefleri günlük görevlerle dengelerken, her zaman destek için hazırdır. Agile yöntemleri uygulamaya koyması, verimliliğimizi %40 artırdı ve takımın moralini yükseltti. Ayrıca, inanılmaz derecede yaklaşılabilir biridir. Üst düzey rolünün yanı sıra, çoğumuz için kariyer mentoru olmuştur. Onun rehberliğinde başka hiçbir yerde olmadığı kadar büyüdüm ve onu lider olarak bünyesinde bulunduran her şirket çok şanslı olacaktır.

3. Bir yönetici için

Sarah'nın yönetim tarzı gerçekten ilham verici. BuildRight Solutions'da Proje Yöneticisi olarak, son 18 ayda en zorlu projelerimizi kolaylıkla yönetti. Sarah, birden fazla görevi, müşteri taleplerini ve takım dinamiklerini kusursuz bir şekilde dengeliyor. O, her zaman herkesin en iyi yanlarını ortaya çıkarır. Görevleri her bir kişinin güçlü yönlerine göre dağıtmayı bilir ve bu sayede projelerin zamanında tamamlanma oranını %25 artırmıştır. Hatta, bütçeyi aşmadan ve planın öncesinde tamamladığı şehir merkezi canlandırma projesiyle, şehir genelinde bir sözleşme kazanmamızı sağlamıştır. Ayrıca, mükemmel iletişim becerileri ve açık kapı politikası, onu çalışanların gerçekten birlikte çalışmaktan keyif aldıkları bir yönetici yapmaktadır. Onu herhangi bir yönetim rolü için şiddetle tavsiye ederim.

4. İnsan kaynakları uzmanları için

Alex, onunla çalışana kadar ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir İK uzmanıdır. GlobalTech'te sadece bir yıl içinde, İK departmanımızı şirketimizin büyümesinde anahtar bir oyuncuya dönüştürdü. İK Müdürü olarak, işe alım sürecimizi yeniledi, bir sağlık programı başlattı ve çeşitlilik ve kapsayıcılık çabalarına öncülük etti. Alex'i diğerlerinden ayıran şey, empati ve veriye dayalı kararlar almasıdır. Yeni işe alım süreci, işten ayrılma oranını %40 azalttı! Ayrıca, her çalışanın kendini dinlenmiş ve değerli hissetmesini sağlar ve hassas sorunları özenle ele alır. Harika bir kültür oluşturup sonuçlar elde eden, son derece yardımcı bir İK lideri arıyorsanız, Alex tam size göre!

5. Patronunuz için

Lisa, her gün işe gelmek için heyecan duymanızı sağlayan türden bir liderdir. TechSpark'ın CEO'su olarak, son dört yıldır sektördeki hızlı büyüme ve değişiklikler boyunca bize rehberlik etti. Lisa sadece vizyoner değil, aynı zamanda pratik ve işleri nasıl yapacağını bilen biridir. Yenilikçilik ile pratikliği dengeleme becerisi öne çıkmaktadır. Amiral gemisi AI ürünümüzü piyasaya sürdüğümüzde onun üst yöneticisiydim ve onun liderliği altında gelirimiz bir gecede iki katına çıktı. Ayrıca, herkesin kendini değerli hissettiği olumlu bir şirket kültürü oluşturdu. Lisa'yı tüm yönetici liderlik rollerine gönülden tavsiye ederim!

6. Öğrenciler için

Jake'in bilgiye olan açlığı ve pratik yaklaşımı onu diğerlerinden ayırıyor. DataDrive'da yaz stajında mentoru olarak, üniversitede henüz üçüncü sınıf öğrencisi olmasına rağmen karmaşık veri analizi projelerini bir profesyonel gibi ele aldığını gördüm. Kısa sürede takımımızın anahtar üyelerinden biri haline geldi ve veri işleme verimliliğimizi %15 oranında artıran yenilikçi fikirler ortaya koydu. Teoriyi gerçek hayattaki uygulamalarla birleştirme becerisi etkileyici. Jake'in son projesi olan müşteri kaybını öngören model, şu anda şirket genelinde kullanılıyor. Ayrıca, coşkusu ve takım çalışması onu birlikte çalışmak için harika bir insan yapıyor. Herhangi bir giriş seviyesi veri analisti rolü için mükemmel bir aday!

7. Bir müşteri için

GreenGrow'da Mark ve ekibiyle çalışmak, danışmanlık kariyerimin en önemli anlarından biriydi. Geçtiğimiz yıl boyunca, tedarik zincirlerini optimize etmelerine yardımcı oldum ve Mark, hedefleri konusunda son derece net ve yeni fikirlere açık, harika bir müşteri oldu. Onun liderliği sayesinde, israfı %30 azalttık ve verimliliği %25 artırdık. Mark'ın ileri görüşlü zihniyetine hayranım; her zaman yenilikçi yollar arıyor. GreenGrow ile ortaklık kurmayı düşünüyorsanız, Mark harika bir iş ortağı olacaktır. Onu şiddetle tavsiye ederim!

8. Serbest çalışanlar için

Rob, takımınızda ihtiyacınız olan serbest geliştirici . Son altı aydır, etkileyici kodlama becerileriyle SnapSell adlı startup şirketimizde büyük bir etki yarattı. Karmaşık kavramları işlevsel özelliklere dönüştürme yeteneği, bizim için bir dönüm noktası oldu. Ürün lansmanımız için geliştirdiği web uygulaması, kullanıcı deneyimini kolaylaştırdı ve kayıtlarda %40 artış sağladı. Rob, geliştirici topluluklarında proaktif bir kişidir, her zaman kendini güncel tutar ve fikirlerle doludur. Ayrıca güvenilirdir ve teslim tarihlerini hiç zorlanmadan yerine getirir. Onu yeterince tavsiye edemem, harika bir teknoloji ortağıdır!

LinkedIn Tavsiye Mektubu İsteğinde Bulunmak İçin İpuçları

İnsanlar genellikle kendi başlarına tavsiye mektubu yazmazlar, bu nedenle tavsiye mektubuna ihtiyacınız varsa, bunu talep etmeniz gerekir. Bunu yaparken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç ipucu:

Doğru kişileri seçin , işinizi iyi tanıyan ve becerileriniz ve başarılarınız hakkında konuşabilecek kişileri seçin

İletişime geçtiğinizde, ortak deneyimlerinizden veya projelerinizden bahsedin , böylece isteğinizin özel olduğunu hissetsinler

Hedeflerinizi netleştirin , iş arıyor, kariyer değişikliği yapıyor, mesleki gelişim peşinde ya da sadece profilinizi güncelliyorsanız

Öne çıkmasını istediğiniz belirli projeleri veya başarıları hatırlatın

Uygunsa, onlara da bir tavsiye mektubu yazmayı teklif edin

Onlara, rolünüz ve anahtar başarılarınız hakkında kısa bir özet verin, böylece başlangıç yapabilirler

Tavsiye mektuplarını, başarılı bir projeyi tamamladıktan hemen sonra, işinizin henüz hafızalarında tazeyken isteyin

ClickUp ile Etkileyici LinkedIn Tavsiyeleri Hazırlayın!

LinkedIn önerileri yazmak zaman alıcı bir iş gibi görünebilir, ancak öyle olmak zorunda değildir.

Bu öneriler, iş arkadaşlarınızın parlamasına ve potansiyel işverenlerin dikkatini çekmesine yardımcı olabilir. ClickUp ile tüm bu süreci 5 dakikalık bir göreve dönüştürebilirsiniz!

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak düşüncelerinizi not alın, görev yönetimi özelliklerinden yararlanarak her şeyi düzenli tutun ve ClickUp Brain'in iş arkadaşlarınızın başarılarıyla ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirmesine izin verin. Her şey, iş arkadaşlarınızı desteklerken işleri sizin için kolaylaştırmak için.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve göz ardı edilmesi zor LinkedIn önerilerini zahmetsizce yazın!