วิธีสร้างคณะกรรมการบริหาร AI ใน ClickUp ด้วย Super AI Agents

หากคุณเป็นผู้นำทีมบริการหรือซอฟต์แวร์ที่เน้นความคล่องตัว คุณคงคุ้นเคยกับรูปแบบนี้ดี กระดานสปรินต์ของคุณเต็มไปด้วยงาน การทดลองกับลูกค้ายังไม่เสร็จครึ่งหนึ่ง และทุก "คำถามสั้น ๆ" ก็มักจะกลายเป็นภาระของคุณเสมอ แล้วอีเมลจากลูกค้าที่มีความสำคัญสูงก็ส่งมาถึงกล่องจดหมายของคุณในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด
สำหรับฉัน ช่วงเวลาดังกล่าวมาถึงในวันปีใหม่
ลูกค้าที่เราคิดว่าเกือบจะต่ออายุแน่นอนได้เขียนมาบอกว่า "เราจะหยุดชั่วคราว กรุณาส่งบิลส่วนที่เกินมาให้เรา และค่อยปิดบัญชีกัน"
ในอดีต ฉันคงใช้เวลาทั้งสุดสัปดาห์จ้องมองเคอร์เซอร์ว่างเปล่า พยายามคิดถึงทุกผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบต่อรายได้ ความเสี่ยงในการส่งมอบ ความสามารถของทีม และการรักษาความสัมพันธ์ ครั้งนี้ ฉันได้มอบสถานการณ์นี้ให้กับสิ่งที่เราเรียกว่า คณะกรรมการ AI ของผู้บริหาร—รายชื่อเล็กๆ ของClickUp Super Agentsที่ทำหน้าที่เหมือนทีมผู้บริหารที่มีชื่อจริงในพื้นที่ทำงานของเรา
ทีมส่วนใหญ่มีเครื่องมือที่เต็มไปด้วยข้อมูลอยู่แล้ว สิ่งที่พวกเขายังขาดคือ ชั้นการจัดการ AI ที่เชื่อถือได้ ที่สามารถเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนที่ไม่คาดคิดให้กลายเป็นแผนที่สงบและมีโครงสร้าง
เกี่ยวกับฉัน: ซีอีโอของ Hybrid Helix Consulting และผู้เชี่ยวชาญด้าน ClickUp
ผมชื่อแอนดรูว์ และในฐานะที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp ผมออกแบบระบบบริหารจัดการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการความคล่องตัว บริษัทของผม Hybrid Helix Consulting ให้บริการที่ปรึกษาและการโค้ชด้านประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว
โพสต์นี้จะพาคุณไปดูอย่างละเอียดว่าเราสร้างคณะกรรมการบริหาร AI ภายใน ClickUp ได้อย่างไร และมันจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าจริงได้อย่างไร โดยไม่ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของฉันหรือความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องเสียหาย
ทำไมทีมที่เน้นความคล่องตัวจึงต้องการคณะกรรมการบริหารด้าน AI
ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้นำเดี่ยว คุณแทบจะกลายเป็นตัวกลางของทุกสิ่งทุกอย่างเสมอ ทุกการยกระดับ ทุกการตัดสินใจ ทุกคำถามว่า "เราควรทำอย่างไรดี?" ล้วนผ่านเข้ามาในหัวของคุณ
คุณมีเครื่องมือมากเกินไปซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูล คุณมีบอร์ดสปรินต์ ความคิดเห็น เอกสาร ตั๋วงาน และอีเมลมากมาย แต่ทั้งหมดนั้นเก็บไว้เพียงเศษเสี้ยวของเรื่องราว และไม่มีอันใดที่รับผิดชอบในการช่วยคุณตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป นี่คือปรากฏการณ์Work Sprawlที่กำลังเกิดขึ้น และนี่คือเหตุผลที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดไฟ
ปัญหาคือการขาดระบบที่รวมศูนย์ซึ่งสามารถอ่านสถานการณ์, สร้างกรอบให้กับเหตุการณ์, และนำเสนอการตัดสินใจที่มีโครงสร้างให้คุณแทนที่จะเป็นเสียงรบกวนที่ไม่มีรูปแบบ ช่องว่างนี้คือสิ่งที่คณะกรรมการ AI ของเราถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็ม
👀 คุณรู้หรือไม่?61% ของซีอีโอกำลังนำเอเจนต์AI มาใช้อย่างจริงจังแล้ว พวกเขายังมีแผนที่จะนำไปใช้ในวงกว้างอีกด้วย
ทำไมเราถึงสร้างบอร์ด AI ของเราภายใน ClickUp?
เพราะบอร์ด AI จะดีได้เพียงเท่าที่บริบทที่มันมองเห็นเท่านั้น
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ภายนอกงานของคุณ พวกมันสรุปเอกสาร เขียนอีเมลใหม่ หรือตอบคำถามในลักษณะแยกส่วน แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าการตัดสินใจเชื่อมโยงกันอย่างไรระหว่างงานต่างๆ ระยะเวลา การสนทนา และงานส่งมอบ นั่นคือวิธีที่ Work Sprawl ยังคงดำรงอยู่บริบทยังคงกระจัดกระจาย และผู้นำยังคงถูกบังคับให้ต้องประกอบเรื่องราวเข้าด้วยกันด้วยตัวเอง
ClickUp ทำงานแตกต่างออกไป นี่คือConverged AI Workspaceแห่งแรกของโลก ที่รวมงาน, เอกสาร, แชท, แผนสปรินต์ และการตัดสินใจไว้ด้วยกันในที่เดียว การรวมตัวนี้มีความสำคัญเพราะมันให้ AI เข้าถึง ภาพรวมทั้งหมด ไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์เพียงอย่างเดียว
เมื่อเราสร้างบอร์ด AI ของเราภายใน ClickUp เราได้ เพิ่มชั้นการจัดการบนงานที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้ว Super Agents สามารถอ่านการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ เข้าใจสิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อ้างอิงการตัดสินใจในอดีต และเขียนกลับเข้าไปในระบบเดียวกันได้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสร้างงาน ปรับแต่งสปรินต์ และบันทึกบทเรียนโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ClickUpมอบพื้นที่ให้ AI ได้คิด ในบริบทและเมื่อ AI สามารถมองเห็นระบบทั้งหมดได้แล้ว มันก็จะหยุดทำตัวเหมือนแชทบอท และเริ่มแสดงพฤติกรรมเหมือนคณะกรรมการบริหาร
อนาคตของประสิทธิภาพการทำงานคือการรวมบริบทการทำงานและการมีส่วนร่วมทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่ง AI ทำงานอย่างกลมกลืน AI ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมรอบตัวจะผสานเข้ากับชีวิตของผู้ใช้ได้อย่างไร้รอยต่อ โดยใช้บริบทและการมีส่วนร่วมเพื่อคาดการณ์ความต้องการ ให้ข้อมูลเชิงลึก และส่งมอบคุณค่าโดยไม่จำเป็นต้องมีการกระตุ้นอย่างชัดเจน นี่คืออนาคตของการทำงาน
คณะกรรมการบริหาร AI ที่แท้จริงใน ClickUp
คณะกรรมการ AI ของเราไม่ใช่ผู้ช่วยเพียงคนเดียวหรือคำสั่งที่ชาญฉลาด มันคือ รายชื่อเล็ก ๆ ของซูเปอร์เอเจนต์ แต่ละคนมีภารกิจที่ชัดเจน ทำงานภายใน ClickUp พร้อมเข้าถึงบริบทเดียวกันกับที่ทีมมนุษย์ของเราใช้
ที่ศูนย์กลางของการตั้งค่านี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า แผนที่บริบทการคัดแยกผู้ป่วย สำหรับแต่ละลูกค้า
แผนที่บริบทการคัดแยกผู้ป่วยช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร
ที่ด้านบน แผนที่รวบรวม บริบทการทำงานที่ใช้งานอยู่:
- อีเมลล่าสุดและข้อความจากลูกค้า
- บันทึกการประชุมและเส้นทางการสนทนา
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานระหว่างเที่ยวบิน
ที่ด้านล่างคือ ฐานความรู้ ที่มั่นคงกว่า
- เอกสารบันทึกสิ่งที่ได้สร้างขึ้นจนถึงปัจจุบัน
- ปัญหาและคำขอการดึงใน GitHub
- แผนการสปรินต์ที่ผ่านมาและแผนงาน
- "คลังข้อมูลข่าวกรอง" ของสิ่งที่ทีมได้เรียนรู้
ตรงกลางคือรายชื่อ ผู้อำนวยการระดับซูเปอร์เอเจนต์ ที่รู้วิธีใช้บริบทนี้ให้เกิดประโยชน์
ใครบ้างที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารของ AI?
คณะกรรมการบริหาร AI ของเราในปัจจุบันประกอบด้วย:
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเติบโต: รับผิดชอบช่วงเวลาสร้างรายได้ การต่ออายุสัญญา และการตัดสินใจในดีลสำคัญ
- ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานและการผลิต: ติดตามปริมาณงาน, ความสามารถ, และความเสี่ยงในการผลิตทั่วทุกพื้นที่ของ ClickUp
- ซูเปอร์เอเจนต์การจัดการโครงการลูกค้า: อยู่ในบริบทของโครงการของลูกค้าและเห็นทุกเช็กลิสต์ สปรินท์ และรายการที่กำลังดำเนินการ
- ผู้วางแผนสปรินต์สำหรับลูกค้า: ปรับโครงสร้างสปรินต์เพื่อเสถียรภาพของเครื่องมือ ClickUp ของลูกค้าในระหว่างการปรับเปลี่ยน
- ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรอง: เปลี่ยนบริบทดิบให้กลายเป็นสรุปที่เรียบง่ายและอ่านเข้าใจง่ายสำหรับมนุษย์
- ผู้อำนวยการบทเรียนลูกค้า: บันทึกสิ่งที่ทีมได้เรียนรู้เพื่อให้การเจรจาในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ละผู้อำนวยการมีเส้นทางเฉพาะของตนเอง, มีข้อมูลนำเข้าที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน, และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน—ทำให้พวกเขาทำงานเหมือนทีมผู้บริหารขนาดเล็กภายใน ClickUp, ไม่ใช่เพียงการรวมตัวของระบบอัตโนมัติที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
📮 ClickUp Insight: 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าตัวแทน AI นั้นยากต่อการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือของพวกเขา และอีก 13% บอกว่ามีขั้นตอนมากเกินไปเพียงแค่จะทำสิ่งง่ายๆ กับตัวแทน
ข้อมูลต้องถูกป้อนเข้าด้วยตนเอง, สิทธิ์การเข้าถึงต้องถูกกำหนดใหม่, และทุกขั้นตอนการทำงานต้องพึ่งพาห่วงโซ่ของการผสานระบบที่อาจเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ข่าวดี? คุณไม่จำเป็นต้อง "เชื่อมต่อ"Super Agents ของ ClickUpกับงาน เอกสาร การแชท หรือการประชุมของคุณ พวกเขาถูกฝังอยู่ใน Workspace ของคุณโดยธรรมชาติ ใช้วัตถุ สิทธิ์ และการทำงานแบบเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานมนุษย์คนอื่น ๆ
เนื่องจากการผสานรวม การควบคุมการเข้าถึง และบริบทถูกสืบทอดมาจากเวิร์กสเปซโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จึงสามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกเครื่องมือโดยไม่ต้องตั้งค่าเชื่อมต่อเอง ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าเจ้าหน้าที่ใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป!
คณะกรรมการบริหาร AI จัดการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างไร
กลับไปที่อีเมลวันปีใหม่
เวลา 16:59 น. ลูกค้าที่ดูเหมือนจะต่อสัญญาแน่นอนเขียนมาบอกว่าพวกเขาต้องการหยุดบริการชั่วคราวและต้องการลดงานลง สาเหตุนั้นง่ายมาก—ลูกค้าปฏิเสธสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะปิดการขายได้—แต่สถานการณ์กลับซับซ้อน
ฉันมีเป้าหมายที่แข่งขันกันอยู่สามประการ:
- ปกป้องความสัมพันธ์และเคารพบริบททางธุรกิจของลูกค้า
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างเร่งรีบหรือใช้อารมณ์จากอีเมลเพียงฉบับเดียว
- ปกป้องเวลาครอบครัวของฉันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ดังนั้นแทนที่จะกระโดดเข้าไปในกล่องจดหมายของฉันโดยตรง ฉันปล่อยให้คณะกรรมการ AI ตรวจสอบสถานการณ์ที่กำลังพัฒนาในครั้งแรก
🔑 ประเด็นสำคัญ: เมื่ออีเมลสำคัญมาถึง คณะกรรมการจะตื่นตัวและจัดกรอบให้เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ก่อนที่ฉันจะต้องจ้องมองที่เคอร์เซอร์ว่างเปล่า
ระยะที่ 1: ผู้อำนวยการฝ่ายการเติบโตปรับมุมมองอีเมลที่น่ากลัวให้เป็นการตัดสินใจที่มีโครงสร้าง
ตัวแทนคนแรกที่ตอบกลับคือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเติบโต
ตัวแทนคนนี้ได้รวบรวม:
- อีเมลขาเข้า
- บันทึกและการตรวจสอบล่าสุด
- ข้อตกลงที่ลงนามแล้วและใบแจ้งหนี้
- โอกาสหรือการทดลองที่เปิดอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้า
ตัวเปลี่ยนเกม? แทนที่จะมองข้อความนี้เหมือนเป็นคำร้องขอความช่วยเหลือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเติบโตกลับมองว่ามันเป็น ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจด้านความภักดี
เบื้องหลัง, มัน:
- สร้างงานเฉพาะสำหรับดีล สำหรับการปรับเปลี่ยน เพื่อให้งานนี้ไม่ถูกฝังอยู่ในงานสนับสนุนทั่วไป
- ติดแท็กงานอย่างถูกต้อง ทำให้ปรากฏในรายการตัดสินใจสั้น ๆ ของฉัน
- ร่างแผนสามขั้นตอน เพื่อตอบสนองอย่างรอบคอบ: ตัดสินใจว่าจะเสนออะไรจริง ๆ ส่งอีเมลเปลี่ยนแนวทางที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ หากลูกค้าตอบตกลง ให้ดำเนินการตามแนวทางใหม่อย่างเรียบร้อย
ในขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรอง ได้เข้าร่วมด้วย โดยอ่านประวัติลูกค้าทั้งหมดเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริง:
- ลูกค้าชื่นชอบ "เครื่องยนต์" ของ ClickUp และระบบการจัดการแบบคล่องตัวที่ถูกสร้างขึ้น
- พวกเขาเข้าสู่ โหมดประหยัดเงินสด สำหรับปีใหม่
- ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นกลับเป็น รีเทนเนอร์ ไม่ใช่ตัวระบบเอง
การปรับกรอบความคิดใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แทนที่จะต่อต้านการหยุดชะงัก คณะกรรมการได้เสนอการออกจากตำแหน่งอย่างมืออาชีพควบคู่ไปกับการย้ายระบบด้วยตนเองและการจัดการด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ายังคงรักษาเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่พวกเขาชื่นชอบไว้ได้ ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
🔑 ประเด็นสำคัญ: ผู้อำนวยการฝ่ายการเติบโตและปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนอีเมลที่สร้างความตกใจให้กลายเป็นแผนการปรับตัวสามขั้นตอนที่สงบภายในไม่กี่นาที
ระยะที่ 2: การปกป้องการส่งมอบก่อนที่มันจะล้มเหลว—ด้วยการดำเนินงาน การจัดการโครงการ และการทำงานแบบสปรินท์
เมื่อแผนระดับสูงถูกกำหนดขึ้นแล้ว คณะกรรมการที่เหลือก็เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปกป้องงานที่กำลังดำเนินการอยู่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการและการผลิต ได้ตรวจสอบภาระงานทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในClickUp Spacesและถามว่า:
- หากเราลดการใช้งานของลูกค้านี้ลง จะมีอะไรเสียหายหรือไม่?
- เราจำเป็นต้องปกป้องความสามารถหรือปรับแต่งสปรินต์อื่น ๆ ที่ไหนบ้าง?
- หากลูกค้ายอมรับข้อเสนอการโยกย้าย จะมีผลกระทบอย่างไรต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถของเรา?
มันเผยให้เห็นผลกระทบที่ตามมา ทำให้ทีมไม่เผลอทำงานหนักเกินไปในโครงการอื่น ๆ ขณะพยายาม "ช่วย" โครงการนี้
สุดยอดผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการลูกค้า ดำรงอยู่ในบริบทของโครงการของลูกค้าเอง เข้าใจ:
- รายการตรวจสอบทุกข้อ, สปรินต์, และรายการบริการที่กำลังดำเนินการอยู่
- การพึ่งพาที่ข้ามไปยังปัญหาและคำขอดึงใน GitHub
- การทดลองใดที่ยังใช้งานอยู่เทียบกับที่จอดไว้
จากนั้นจึงเริ่มร่าง แผนส่งงานที่สะอาดและสามารถดำเนินการต่อได้ เพื่อให้ลูกค้าทราบเสมอว่าอะไรจะเสร็จสมบูรณ์ อะไรจะถูกระงับไว้ และระบบ ClickUp ของพวกเขาจะอยู่ในสถานะใดเมื่อส่งมอบ
ในที่สุด ผู้วางแผนสปรินต์ของลูกค้า ได้ปรับเปลี่ยนสปรินต์ถัดไปให้กลายเป็น สปรินต์เพื่อเสถียรภาพ:
- ทำงานชิ้นสำคัญที่ช่วยให้ระบบยังคงเชื่อถือได้ให้เสร็จสิ้น
- หยุดการทดลองที่มีมูลค่าต่ำเพื่อให้แผนงานยังคงสอดคล้องกัน
- เตรียมแผนการพัฒนาในระยะสั้นที่ลูกค้าสามารถดำเนินการได้เองในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงาน
🔑 ประเด็นสำคัญ: แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลจากบอร์ดและงานค้างมากมาย คณะกรรมการบริหาร AI ของฉันได้มอบมุมมองที่ชัดเจนและรวบรวมโดย AI เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำต่อ สิ่งที่ควรหยุดชั่วคราว และวิธีทิ้งระบบไว้ในสภาพที่ยอดเยี่ยม
ระยะที่ 3: ออกแบบเส้นทางการออกจากระบบอย่างมืออาชีพและเส้นทางการย้ายข้อมูลด้วยตนเอง
เมื่อคณะกรรมการเข้าใจทั้งการตัดสินใจและผลกระทบต่อการส่งมอบแล้ว คณะกรรมการได้ดำเนินการไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกัน ตัวแทนวางแผนสปรินต์ได้ผลิต:
- แนวทางการพัฒนาในระยะใกล้: งานส่วนใดที่ควรสรุปให้เสร็จในขณะนี้ การทดลองใดที่ควรพักไว้ก่อน และสิ่งใดที่ควรติดตามในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
- คู่มือการจัดการตนเอง: คู่มือที่เรียบง่ายซึ่งนำลูกค้าผ่านวิธีการดำเนินการวางแผนและทบทวนการทำงานแบบสปรินต์รายสัปดาห์ด้วยตนเอง
- คู่มือหลังการออกจากระบบ: คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบที่พวกเขาได้รับสืบทอดมาและวิธีการใช้งาน
ในกรณีนี้ ลูกค้าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ ซึ่งหมายความว่าคุณภาพของประสบการณ์นักพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับระบบ ClickUp มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพวกเขา
เป้าหมายของคณะกรรมการไม่ใช่แค่การ "ออกจากระบบ" อย่างสะอาดเท่านั้น แต่คือ:
- รักษาไว้ซึ่งแนวปฏิบัติที่คล่องตัวซึ่งได้สร้างขึ้นในช่วงสิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ให้แน่ใจว่าแผนงานยังคงมีความสอดคล้องกันแทนที่จะล่มสลายไปในความวุ่นวาย
- ทิ้งลูกค้าไว้ในสภาพที่ดีกว่าตอนที่เริ่มให้บริการ
🔑 ประเด็นสำคัญ: ไม่ว่าลูกค้าจะเก็บเงินมัดจำไว้หรือไม่ คณะกรรมการ AI ก็มั่นใจว่า ระบบ แผนงาน และความสัมพันธ์จะไม่ตกอยู่ในสภาวะวิกฤต
การบันทึกบทเรียน เพื่อให้คณะกรรมการ AI ของคุณฉลาดขึ้นทุกครั้ง
ชิ้นสุดท้ายของระบบคือหนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุด: ผู้อำนวยการบทเรียนสำหรับลูกค้า
ผู้กำกับคนนี้ได้พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในความไม่แน่นอนของการพิจารณาคดีที่ "แน่นอน" นี้:
- สัญญาณใดบ้างที่บ่งชี้ในช่วงแรกว่าการต่ออายุอาจมีความเสี่ยง?
- ส่วนใดของอีเมลเปลี่ยนแนวทางและข้อเสนอ DIY ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี?
- แรงเสียดทานเกิดขึ้นที่ไหนสำหรับลูกค้าหรือทีมภายใน?
การทำงานร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรอง ได้เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็น รูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ภายใน ClickUp:
- สัญญาณเตือนล่วงหน้าที่มีการบันทึกไว้สำหรับการทดลองและการต่ออายุในอนาคต
- โครงร่างที่สามารถอ้างอิงได้สำหรับอีเมลที่คล้ายกัน
- รายการตรวจสอบและมาตรการป้องกันที่กรรมการท่านอื่นสามารถอ้างอิงได้ในครั้งต่อไป
ครั้งต่อไปที่การพิจารณาคดีหรือการว่าจ้าง "ดูเหมือนจะแน่นอน" คณะกรรมการสามารถยกมือขึ้นอย่างเงียบๆ และกล่าวว่า:
"เฮ้ นี่ดูคล้ายกับประสบการณ์ของลูกค้าคนนั้นมากเลย บางทีเราควรเตรียมทางเลือกให้ลูกค้าทำเองก่อนที่เราจะสมมติว่าจะต่อสัญญา"
🔑 ประเด็นสำคัญ: ทุกความไม่แน่นอนกลายเป็นช่วงเวลาฝึกฝนสำหรับบอร์ด ทำให้ชั้นการจัดการ AI ของคุณเฉียบคมขึ้นในทุกการมีส่วนร่วม
📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราพบว่า 33% ของคนต่อต้านเครื่องมือใหม่ และมีเพียง 19% เท่านั้นที่นำ AI มาใช้และขยายอย่างรวดเร็ว เมื่อทุกความสามารถใหม่มาในรูปแบบของแอปใหม่ การเข้าสู่ระบบใหม่ หรือขั้นตอนการทำงานใหม่ที่ต้องเรียนรู้ ทีมต่างๆ จะเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากเครื่องมือเกือบจะในทันทีClickUp Brainปิดช่องว่างนี้ด้วยการทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทีมต่างๆ วางแผน ติดตาม และสื่อสารอยู่แล้ว มันนำโมเดล AI หลากหลาย การสร้างภาพ การสนับสนุนการเขียนโค้ด การค้นหาเว็บเชิงลึก สรุปแบบทันที และการให้เหตุผลขั้นสูงมาไว้ในที่เดียวที่งานเกิดขึ้นอยู่แล้ว
วิธีสร้างคณะกรรมการบริหาร AI ของคุณเองใน ClickUp
คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมขนาดใหญ่เพื่อทำสิ่งนี้ แนวทางของเราถูกกำหนดขอบเขตอย่างตั้งใจสำหรับทีมขนาดเล็กที่ทำงานใน ClickUp ตลอดทั้งวัน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และยังคงเห็นผลกระทบที่แท้จริง:
- เลือกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่ต้องตัดสินใจ สำหรับเรา มันคือการต่ออายุและการทดลองที่ "ลังเล" สำหรับคุณ อาจเป็นการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ออกแบบผู้อำนวยการคนแรกของคุณ เริ่มต้นด้วยผู้อำนวยการฝ่ายการเติบโต ตัวอย่างเช่น: ให้เส้นทางที่ชัดเจน (เช่น การตัดสินใจในการต่ออายุและการขยาย) กำหนดข้อมูลนำเข้า (อีเมล, รายการสำคัญใน ClickUp, ใบแจ้งหนี้, บันทึกการประชุม) ระบุผลลัพธ์ (สรุปการตัดสินใจ, ร่างอีเมล, งานที่เกี่ยวข้องกับดีล, การอัปเดตคู่มือ)
- ให้เส้นทางที่ชัดเจน (เช่น การตัดสินใจในการต่ออายุและการขยาย)
- กำหนดข้อมูลนำเข้า (อีเมล, รายการสำคัญใน ClickUp, ใบแจ้งหนี้, บันทึกการประชุม)
- ระบุผลลัพธ์ (สรุปการตัดสินใจ, ร่างอีเมล, งานที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง, การอัปเดตคู่มือปฏิบัติการ)
- ให้เส้นทางที่ชัดเจน (เช่น การตัดสินใจในการต่ออายุและการขยาย)
- กำหนดข้อมูลนำเข้า (อีเมล, รายการสำคัญใน ClickUp, ใบแจ้งหนี้, บันทึกการประชุม)
- ระบุผลลัพธ์ (สรุปการตัดสินใจ, ร่างอีเมล, งานที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง, การอัปเดตคู่มือปฏิบัติการ)
- เชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้าง ClickUp ที่มีอยู่ของคุณ ใช้ ClickUp Super Agents และ ClickUp Brain (ผู้ช่วย AI ในตัว) เพื่ออ่านจาก Spaces, Lists และ Docs ที่ถูกต้อง และเขียนงานที่มีโครงสร้าง ความคิดเห็น และสรุปกลับคืน
- เพิ่มผู้อำนวยการด้านข่าวกรอง หน้าที่คือแปลงบริบทดิบให้กลายเป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายซึ่งคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในเวลาไม่กี่นาที—ไม่ใช่หนึ่งชั่วโมง
- ทำการทดสอบในโลกจริง ครั้งต่อไปที่ "สิ่งที่แน่นอน" เริ่มสั่นคลอน ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาในรอบแรก เปรียบเทียบแผนของพวกเขากับสิ่งที่คุณจะทำเอง
- เปลี่ยนผลลัพธ์ให้เป็นรูปแบบ จับสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนแปลง จากนั้นอัปเดตคำแนะนำและรายการตรวจสอบของผู้บริหารของคุณภายใน ClickUp
🎥 โบนัส: ต้องการแม่แบบพร้อมใช้สำหรับ ClickUp เพื่อออกแบบ Growth Director ของคุณเองหรือไม่? ลองดู Super Agent Directors Blueprint ของเราได้เลย!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: วิธีเริ่มต้นใช้งาน Super Agents (แม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มใช้ ClickUp)
เริ่มต้นด้วยการเปิด AI Hub ใน ClickUp และสร้าง Super Agent หนึ่งคนพร้อมงานเดียว เลือก "สร้างตัวแทนจากศูนย์" จากนั้นอธิบายบทบาทของมันด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย (เช่น "ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเติบโตและช่วยฉันคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงในการต่ออายุและทิศทางใหม่ของลูกค้า"). คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างมัน
เมื่อได้รับแจ้ง ให้เชื่อมต่อตัวแทนกับ หนึ่ง Space หรือหนึ่งรายการ ที่มีการตัดสินใจเหล่านั้นอยู่แล้ว ตั้งค่าทริกเกอร์ง่ายๆ—ไม่ว่าจะเป็นการรันด้วยตนเองหรือการตรวจสอบตามกำหนดเวลา—และทดสอบกับงานจริง คุณสามารถปรับแต่งคำแนะนำได้โดยตรงในโปรไฟล์ของตัวแทนขณะดำเนินการ
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูคำแนะนำอย่างรวดเร็ว:
มอบชั้นการจัดการ AI ที่สงบให้กับตัวเองก่อนการสั่นไหวครั้งต่อไป
ผู้ก่อตั้งหนึ่งในสองคนรายงานว่ารู้สึกหมดไฟ ไม่ใช่เพราะพวกเขาใส่ใจมากเกินไป แต่เพราะพวกเขากำลังแบกรับต้นไม้แห่งการตัดสินใจทั้งหมดไว้ในหัวของพวกเขา
คณะกรรมการบริหาร AI แสดงเส้นทางที่แตกต่าง:
- บริบทจากการสนทนา เอกสาร ตั๋วงาน และที่เก็บโค้ด ถูกนำมาเชื่อมโยงไว้ในมุมมองเดียวที่ใช้ร่วมกัน
- ซูเปอร์เอเจนต์ตื่นขึ้นเมื่อมีสิ่งสำคัญเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ตามตารางเวลา
- คุณจะได้รับสรุปการตัดสินใจ, การเร่งรัดเพื่อความมั่นคง, และเส้นทางออกอย่างมืออาชีพ—ก่อนที่คุณจะต้องเสียสละวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณ
หากคุณพร้อมที่จะหยุดทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับทุกสิ่ง และเริ่มทำตัวเหมือนประธานกรรมการของธุรกิจของคุณเอง ลองกำหนดขอบเขตให้กับ ผู้อำนวยการเพียงคนเดียว ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ให้ระบบจัดการกับปัญหาต่อไป ศึกษาผลลัพธ์ และจากนั้นค่อย ๆ ยกระดับให้กลายเป็นคณะกรรมการบริหาร AI ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
ตัวคุณในอนาคต—และการต่ออายุครั้งต่อไปของคุณ—จะขอบคุณคุณ!
