บล็อก ClickUp

ชิ้นส่วนที่ขาดหายไปสำหรับการสร้างระบบ RAG ทั่วทั้งองค์กร

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
21 กุมภาพันธ์ 2569

ระบบ RAG ของคุณมีความยอดเยี่ยมในการตอบคำถาม แต่ไม่สามารถดำเนินการตามคำถามได้

ตัวแทนขายสามารถถามว่า "ราคาปกติสำหรับสัญญาองค์กรของเราคือเท่าไร?" และได้รับเอกสารนโยบายที่ถูกต้องทันที แต่การทำงานของพวกเขายังไม่จบเพียงเท่านั้น

ตอนนี้พวกเขาต้องเปิดเอกสารนั้น ค้นหาระดับราคาที่เกี่ยวข้อง คัดลอกรายละเอียด สลับไปยังระบบ CRM เพื่อสร้างใบเสนอราคา ร่างข้อเสนอในเครื่องมืออื่น แล้วจึงแจ้งทีมบัญชีผ่านแชท

คำตอบของ AI เพิ่งสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบหลายขั้นตอนขึ้นมาใหม่ ภาระทางความคิดไม่ได้ถูกกำจัดไป เพียงแต่เปลี่ยนจาก "การค้นหาข้อมูล" ไปเป็น "การดำเนินการขั้นตอนถัดไปด้วยตนเอง" เท่านั้น

จากการศึกษาของMcKinsey พบว่า 87% ขององค์กรรายงานว่าระบบการค้นหาข้อมูลด้วย AI สามารถนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 31% เท่านั้นที่เห็นการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถวัดได้

ทำไม? เพราะการดึงข้อมูลโดยไม่มีการดำเนินการสร้างคอขวดใหม่ ทำให้มนุษย์ต้องแปลคำตอบที่สร้างโดย AI เป็นการกระทำด้วยตนเอง

บทความนี้อธิบายว่าทำไมระบบ RAG ที่ใช้ทั่วทั้งบริษัทส่วนใหญ่จึงไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้ได้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มชั้นการดำเนินการสามารถเปลี่ยน RAG จากเครื่องมือค้นหาแบบพาสซีฟให้กลายเป็นเครื่องมือทำงานแบบแอคทีฟได้อย่างไร

RAG ค้นหาความรู้แต่ต้องพึ่งพาคนในการดำเนินการ

ระบบ RAG เป็นบรรณารักษ์ที่ยอดเยี่ยม พวกเขาวิ่งผ่านฐานความรู้ของคุณอย่างรวดเร็ว ดึงย่อหน้าที่ถูกต้องออกมา และวางไว้บนโต๊ะของคุณอย่างเป็นระเบียบ จากนั้นพวกเขาก็เดินจากไป

มันเป็นเพียงเพดานทางสถาปัตยกรรมที่ทำงานอยู่ การเรียกคืนถูกออกแบบมาให้อ่านอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม งานคือการอ่านและการเขียน มันต้องการการอัปเดต การเปลี่ยนแปลงเจ้าของ การเปลี่ยนแปลงสถานะ การแจ้งเตือน ความพึ่งพาอาศัยกัน บันทึก และการติดตามผล เมื่อ AI ของคุณสามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเขียนได้ มันจะเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ

ในทางทฤษฎี การเรียกคืนข้อมูลช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหา ในทางปฏิบัติ มักจะเป็นการกระจายเวลานั้นไปสู่การประสานงานเพิ่มเติม แทนที่จะค้นหาข้อมูล ทีมของคุณต้องใช้พลังงานในการแปลงข้อมูลให้เป็นงานที่มีโครงสร้างในหลายระบบแทน

ชั้นการแปลนั้นเป็นจุดที่การเพิ่มประสิทธิภาพหยุดชะงัก

แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของระบบ RAG ซึ่งการค้นหาให้คำตอบแต่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

กลไกที่ซ่อนอยู่ของช่องว่างในการดำเนินการ

เมื่อใดก็ตามที่คำตอบของ AI ต้องการให้มนุษย์เป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปด้วยตนเอง คุณได้:

  • การสลับบริบทระหว่างแอปพลิเคชัน
  • ข้อผิดพลาดจากการคัดลอกและวาง และการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชัน
  • การโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้า
  • การติดตามผลที่ไม่สม่ำเสมอ
  • เส้นทางการตรวจสอบที่ขาดหาย

คำตอบที่ไม่ได้ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานนั้นไม่มีประโยชน์ มันให้ข้อมูลแต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และการนำไปปฏิบัติคือจุดที่มูลค่าทางธุรกิจเกิดขึ้น

เครื่องมือที่แยกออกจากกันสร้างช่องว่างของบริบทที่ AI ไม่สามารถเชื่อมได้

พูดตามตรงไหม? ระบบ RAG จะฉลาดได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลที่เข้าถึงได้ฉลาดเท่านั้น

ระบบ RAG ของคุณอาจรู้ทุกอย่างในฐานความรู้อย่างเป็นทางการของคุณ แต่กลับไม่มีความสามารถในการมองเห็นสถานะแบบเรียลไทม์ของโครงการ ความสามารถปัจจุบันของทีมคุณ หรือการสนทนาที่สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในช่องแชท

ซึ่งหมายความว่า AI สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแต่ไร้ประโยชน์ในบริบทได้ เพราะมันไม่รู้ว่าโครงการที่อ้างอิงนั้นล่าช้ากว่ากำหนดไปแล้วสามสัปดาห์

คำตอบแบบตายตัวล้มเหลวเมื่อการทำงานต้องการการตัดสินใจแบบเรียลไทม์

คำตอบของ RAG ส่วนใหญ่มักเป็นเพียงภาพสะท้อน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ใช่การสะท้อนสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีชีวิตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คำตอบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต

เมื่อมีการอัปเดตไทม์ไลน์ของโครงการในเช้าวันจันทร์ ระบบ RAG ที่ดึงข้อมูลจากดัชนีที่สร้างไว้เมื่อวันศุกร์จะดำเนินการบนบริบทที่ล้าสมัยแล้ว คำแนะนำใด ๆ ที่ระบบให้จึงอ้างอิงจากสถานการณ์ที่ล้าสมัย

การทำงานจริงต้องการการรับรู้แบบเรียลไทม์ และนี่คือจุดที่กระบวนการดึงข้อมูลแบบคงที่ถึงขีดจำกัด ไม่สามารถปรับแนวทางให้เข้ากับลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ของกระบวนการทำงานของคุณ

📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ

ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และเรียกคืนเวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

📖 อ่านเพิ่มเติม: MCP vs. RAG vs. AI Agents: ใครคือผู้นำด้าน AI?

ชิ้นส่วนที่หายไปซึ่งเปลี่ยน RAG ให้กลายเป็นการกระทำ

หากการค้นหาที่ดีขึ้นไม่ใช่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ แล้วอะไรคือ?

ไม่, ไม่ใช่โมเดลที่ใหญ่กว่า หรือคำสั่งที่ชาญฉลาดกว่า ไม่ใช่แม้แต่หน้าต่างบริบทที่กว้างขึ้น

สิ่งที่ขาดหายไปคือโครงสร้าง; มันคือ ชั้นการดำเนินการ รูปแบบหนึ่งของAI ที่มีพฤติกรรมเป็นตัวแทนซึ่งไม่เพียงแต่ดึงข้อมูลและตอบสนองเท่านั้น แต่ยังดำเนินการด้วยตนเองตามข้อมูลนั้นโดยตรงภายในกระบวนการทำงานของคุณ

นี่คือสะพานที่เชื่อมต่อ "AI ที่รู้" กับ "AI ที่ทำได้" อย่างแท้จริง 🛠️

จากการเรียกใช้จนถึงการดำเนินการ

ระบบ RAG แบบดั้งเดิมมีพฤติกรรมเหมือนนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษ

มันแสดงนโยบายการกำหนดราคาสำหรับองค์กรที่ถูกต้องภายในไม่กี่วินาที ไฮไลต์ระดับที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับไปยังตัวแทนขาย ถูกต้องทางเทคนิค แต่ยังไม่สมบูรณ์ในเชิงการปฏิบัติงาน

ชั้นการดำเนินการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ แทนที่จะปล่อยให้ตัวแทนขายแปลข้อมูลนั้นด้วยตนเองข้ามเครื่องมือต่าง ๆ ระบบ RAG แบบเอเจนติกสามารถ:

  • สร้างใบเสนอราคาที่มีโครงสร้างภายในระบบ CRM
  • ร่างข้อเสนอโดยระบุราคาที่เหมาะสมไว้ด้วย
  • สร้างงานติดตามผลสำหรับฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายการเงิน
  • แจ้งทีมบัญชีพร้อมแนบบริบททั้งหมด

คำตอบไม่ได้กลายเป็นเพียงรายการตรวจสอบอีกต่อไป แต่กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการทันที

📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 กรณีการใช้งาน AI สำหรับการค้นหาในองค์กร

ฝังการทำงานไว้ในกระบวนการทำงานจริง

เพื่อให้ AI สามารถขับเคลื่อนการเพิ่มผลผลิตที่สามารถวัดได้, มันต้องทำงานภายในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับที่งานถูกสร้าง, ติดตาม, และเสร็จสมบูรณ์.

เมื่อความรู้และการปฏิบัติแยกออกจากกัน มนุษย์กลายเป็นตัวเชื่อมที่คัดลอกรายละเอียดระหว่างระบบต่างๆ มอบหมายความเป็นเจ้าของด้วยตนเอง และกระตุ้นกระบวนการต่างๆ ด้วยมือ

ชั้นการดำเนินการจะขจัดภาระในการแปลความหมายออกไป ความรู้ที่ฝังแน่นจากระบบ RAG ของคุณจะช่วยให้ตัวแทน AI สามารถอัปเดตบันทึก สร้างงาน เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ สร้างเอกสาร และประสานการสื่อสารภายในเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้วได้ทันที แทนที่จะต้องหยุดเพื่อแปลงข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ การดำเนินการจะเกิดขึ้นในจุดเดียวกับที่ข้อมูลเชิงลึกปรากฏขึ้น

โดยสรุปแล้ว กระบวนการทำงานจะกลายเป็นแบบต่อเนื่องแทนที่จะเป็นแบบแยกส่วน

จาก RAG แบบรับมือเป็น RAG แบบมีบทบาท

ฟังก์ชัน RAG แบบพาสซีฟทำงานเหมือนเครื่องมือค้นหาที่มีพลังเหนือชั้น

มันช่วยปรับปรุงการจดจำและเร่งการค้นพบ แต่ยังคงต้องพึ่งพาคนในการนำคำตอบเหล่านั้นไปปฏิบัติใช้งานจริงในระบบที่แยกจากกัน

เอเจนติก RAG มีพฤติกรรมเหมือนเพื่อนร่วมทีมดิจิทัลมากกว่า

มันอ่านบริบท พิจารณาเหตุผลของการดำเนินการที่เหมาะสม และดำเนินการเหล่านั้นภายในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจดูเล็กน้อยในแวบแรก แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมเมื่อนำไปใช้จริง การเรียกคืนข้อมูลช่วยลดเวลาในการคิด การดำเนินการช่วยลดเวลาในการประสานงาน

ทีมส่วนใหญ่หมกมุ่นกับชั้นการดึงข้อมูล, การฝังข้อมูล และความแม่นยำในการค้นหา แต่คอขวดที่แท้จริงไม่ใช่การดึงความรู้ออกมา แต่เป็นการนำความรู้ที่สะอาดและใช้งานได้เข้ามา

นี่คือจุดที่ ClickUp Brain MAX พร้อม Talk to Text กลายเป็นส่วนที่ขาดหายไป

แทนที่จะต้องพิมพ์สรุปภายหลังหรือพึ่งพาให้ใครสักคน "บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง" ทีมสามารถพูดการตัดสินใจ การอัปเดต และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ลงไปใน ClickUp ได้โดยตรง Brain MAX จะแปลงเสียงให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง เอกสาร ความคิดเห็น และการอัปเดตต่าง ๆ แบบเรียลไทม์

ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การค้นหาที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นกราฟความรู้ที่มีชีวิตและได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างขึ้นจากการดำเนินงานจริง ไม่ใช่จากเอกสารย้อนหลัง

วิธีที่ ClickUp Super Agents นำ RAG มาสู่ชีวิต

การสร้างชั้นปฏิบัติการจากศูนย์ฟังดูหรูหราในทางทฤษฎี

ในทางปฏิบัติ หมายถึงการเชื่อมต่อ API เข้าด้วยกัน การจัดการสิทธิ์ การรักษาการผสานรวม การจัดการหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บ และการสร้างตรรกะการประสานงานข้ามระบบที่ไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกัน

ทีมส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่กับการดึงข้อมูลแบบเชิงรับหรือพยายามสร้างเฟรมเวิร์กตัวแทนแบบกำหนดเอง ของตนเองขึ้นมาบน เครื่องมือที่แยกส่วนClickUp ขจัด ข้อจำกัดนั้นออกไป

แทนที่จะวางตัวแทนบนโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เชื่อมต่อกัน ClickUp ฝังตัวแทนเหล่านั้นไว้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ซึ่งงาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติต่างใช้โมเดลข้อมูลเดียวกันอยู่แล้ว

ที่นี่ การดึงข้อมูลและการดำเนินการไม่ได้เป็นระบบแยกจากกัน แต่ทำงานภายในสภาพแวดล้อมเดียวกันClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ทำหน้าที่เป็นชั้นความรู้พื้นฐานClickUp Super Agentsทำหน้าที่เป็นชั้นการดำเนินการ

ร่วมกัน พวกเขาเปลี่ยน RAG จากโครงสร้างพื้นฐานการค้นหาให้กลายเป็นเครื่องมือปฏิบัติการแบบเรียลไทม์

ความรู้ที่มีขอบเขต ไม่ใช่การค้นหาแบบไร้ทิศทาง

ซูเปอร์เอเจนต์ไม่ดำเนินการในบริบทที่คลุมเครือ ผู้ดูแลระบบจะควบคุมอย่างชัดเจนว่าเอเจนต์แต่ละตัวสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้างภายในการตั้งค่าความรู้และความจำของมัน

ตัวแทนสามารถได้รับสิทธิ์การเข้าถึงในระดับพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, หรือการแชท พื้นที่สาธารณะจะเปิดให้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่สถานที่ส่วนตัวต้องมีการรวมเข้าอย่างตั้งใจและจะแสดงอย่างชัดเจนเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

นอกเหนือจากข้อมูลภายในพื้นที่ทำงานแล้ว ตัวแทนยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอก เช่น Confluence, GitHub, Gmail, Slack, Microsoft SharePoint และแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเปิดใช้งานการค้นหาเว็บ พร้อมกับการเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือของ ClickUp เพื่อคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้

ซึ่งหมายความว่าการเรียกคืนข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาอย่างกว้างๆ เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึงและมีโครงสร้างที่ชัดเจน

ตัวแทนสามารถดึงเอกสารคำชี้แจงการทำงานจาก Dropbox มาผสานกับบริบทโครงการภายใน และส่งคืนภายในงานโดยไม่ต้องบังคับให้ผู้ใช้ออกจากพื้นที่ทำงาน ความรู้จะถูกรวมศูนย์ในประสบการณ์ แม้ว่าแหล่งข้อมูลจะยังคงกระจายอยู่ก็ตาม

ความทรงจำที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ระบบ RAG แบบดั้งเดิมไม่มีสถานะ; พวกมันดึงข้อมูลแล้วลืม

ซูเปอร์เอเจนต์ประกอบด้วยชั้นหน่วยความจำที่มีการควบคุม ซึ่งช่วยให้เกิดการดำเนินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียการควบคุม

หน่วยความจำล่าสุดช่วยให้ซูเปอร์เอเจนต์สามารถอ้างอิงถึงปฏิสัมพันธ์และการกระทำในอดีตได้ เมื่อเปิดใช้งาน เอเจนต์จะสามารถระลึกถึงสิ่งที่เคยทำงานมาก่อนและใช้บริบทนั้นเพื่อประกอบการตอบสนองในอนาคต

การตั้งค่าช่วยให้ผู้ใช้กำหนดคำสั่งพฤติกรรมที่คงอยู่ซึ่งกำหนดวิธีที่ตัวแทนตอบสนอง คำสั่งเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวแทนและถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติในการโต้ตอบครั้งถัดไป ส่งผลต่อโทน โครงสร้าง หรือการจัดรูปแบบ

การมีข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ตัวแทนสามารถจับและเก็บข้อมูลบริบทที่สำคัญไว้เพื่อใช้ในอนาคตได้ เนื่องจากอาจรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลเชิงลึกจะถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น และต้องเปิดใช้งานอย่างชัดเจน วิธีการและเวลาที่ข้อมูลเชิงลึกจะถูกจัดเก็บขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคำสั่งของตัวแทน ซึ่งช่วยให้หน่วยความจำถูกจัดโครงสร้างและควบคุมภายในพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ การจับภาพหน่วยความจำสามารถกำหนดค่าได้ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดวิธีการและเวลาที่ข้อมูลข่าวกรองควรถูกจัดเก็บ ประเภทหน่วยความจำที่ละเอียดอ่อนต้องได้รับการยืนยันก่อนการเปิดใช้งาน

สิ่งนี้เปลี่ยนตัวแทนจากการเป็นผู้ตอบสนองเพียงครั้งเดียวให้กลายเป็นผู้ร่วมงานที่ตระหนักถึงบริบทและปรับตัวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้

การดำเนินการที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานโดยตรง

การดึงข้อมูลโดยไม่ดำเนินการก่อให้เกิดช่องว่างของการกระทำ ซูเปอร์เอเจนต์เป็นผู้ปิดช่องว่างนี้

เนื่องจากพวกเขาทำงานภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่งาน เอกสาร และระบบอัตโนมัติอยู่ Super Agents จึงสามารถดำเนินการตามความรู้ได้ทันที

คำสั่งเดียวสามารถสร้างโครงการที่มีโครงสร้างครบถ้วนพร้อมงานที่กรอกไว้ล่วงหน้า สรุปงานสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยง เจ้าของงานที่กำหนด และไทม์ไลน์ที่มีโครงสร้าง งานที่ถูกบล็อกสามารถกระตุ้นตรรกะการจัดลำดับความสำคัญใหม่ แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับการพึ่งพาอย่างมีพลวัต บันทึกการประชุมสามารถกลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย การอัปเดตผู้บริหารสามารถสร้างจากข้อมูลงานสด ไฟล์แนบสามารถแปลงเป็นรายการที่มีโครงสร้าง

แทนที่จะส่งข้อมูลกลับไปยังมนุษย์เพื่อดำเนินการ ตัวแทนจะอัปเดตระบบบันทึกโดยตรง

ซูเปอร์เอเจนต์ใน ClickUp สามารถตั้งค่าให้จัดการเวิร์กโฟลว์ใดก็ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ตัวแทนที่ทำงานตามบทบาทในทุกฟังก์ชัน

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้? ซูเปอร์เอเจนต์ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงขั้นตอนการทำงานเดียว

สามารถกำหนดค่าสำหรับการจัดการโครงการ การสร้างเนื้อหาทางการตลาด การสาธิตการขาย การคัดกรองคำขอ การประสานงานการสรรหาบุคลากร การรายงานผู้บริหาร การติดตามความเสี่ยง การจัดตารางเวลา การจัดการอีเมล การวิจัย SEO และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่าง:

  • ตัวแทนวิจัยเว็บสามารถทำการวิเคราะห์อินเทอร์เน็ตเชิงลึกและส่งรายงานตลาดที่มีโครงสร้างโดยตรงใน DM
  • ตัวแทนความเสี่ยงของโครงการสามารถติดตามสถานะของงานและแจ้งเตือนปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นใหม่ได้
  • ตัวแทนสรรหาบุคลากรสามารถสรุปการโทรคัดกรองโดยอัตโนมัติและเตรียมข้อมูลสรุปสำหรับการสัมภาษณ์

ดูการใช้งานจริงได้ที่นี่:

พื้นที่ทำงานเดียว พร้อมบริบทที่แบ่งปันได้สำหรับมนุษย์และ AI

เครื่องมือที่กระจัดกระจายทำให้บริบทแตกแยกและทิ้งความจริงเพียงบางส่วนไว้แม้กระทั่งระบบ RAG ที่ล้ำสมัยที่สุด

ClickUp ขจัดข้อจำกัดเชิงโครงสร้างนั้นด้วยการรวมงาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และ AI ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวที่มีการรวมสิทธิ์การเข้าถึงไว้ด้วยกัน เนื่องจากมนุษย์และตัวแทนทำงานภายในลำดับชั้นของพื้นที่ทำงานเดียวกัน ตัวแทนจึงสามารถอ่านความคิดเห็น เข้าใจการพึ่งพา สังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะ และดำเนินการด้วยความตระหนักรู้แบบเรียลไทม์

นี่คือสิ่งที่เปลี่ยน RAG จากเครื่องมือค้นหาแบบพาสซีฟให้กลายเป็นระบบที่ช่วยขับเคลื่อนการทำงาน:

  • การเรียกคืนข้อมูลคือการตอบคำถาม
  • การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
  • ความทรงจำค้ำจุนความต่อเนื่อง
  • การเข้าถึงที่ควบคุมไว้ช่วยให้เกิดการควบคุม

เมื่อชั้นต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ร่วมกันภายในพื้นที่ทำงานเดียว AI จะหยุดเป็นเพียงผู้ช่วยด้านข้อมูล และกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมในการปฏิบัติงาน

📖 อ่านเพิ่มเติม: ความรู้สดที่ช่วยให้เข้าใจแบบเรียลไทม์ใน AI

สิ่งที่ควรพิจารณาในโซลูชัน RAG สำหรับองค์กร

เมื่อคุณต้องการสร้างหรือปรับปรุงระบบ RAG ของคุณ คุณจำเป็นต้องประเมินโซลูชันต่างๆ มากกว่าความสามารถในการค้นหาเอกสารเพียงอย่างเดียว

การประยุกต์ใช้ RAG ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จคือเครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินการ ไม่ใช่เพียงแค่ช่องค้นหา นี่คือเกณฑ์สำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังเลือกโซลูชันที่มอบคุณค่าเชิงปฏิบัติการที่แท้จริง

  • คุณภาพการเชื่อมโยงกับข้อมูลจริง: ระบบสามารถดึงข้อมูลจากข้อมูลจริงขององค์กรของคุณได้หรือไม่ รวมถึงแผนโครงการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และวิกิภายใน หรือว่าระบบพึ่งพาความรู้ทั่วไป? ฐานข้อมูล RAG ของคุณต้องสะท้อนระบบการจัดการความรู้เฉพาะขององค์กรของคุณ
  • ความสามารถในการดำเนินการ: AI สามารถดำเนินการตามคำตอบที่มันให้ไว้ได้หรือไม่ หรือเพียงแค่แสดงคำตอบออกมาเท่านั้น? นี่คือความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง AI ที่ให้ข้อมูลกับ AI ที่มีส่วนร่วมในการทำงานให้สำเร็จ
  • ความกว้างของบริบท: AI มองเห็นงานทั้งหมดของคุณหรือไม่—งาน, เอกสาร, เป้าหมาย, และการสนทนา—หรือว่ามุมมองของมันถูกจำกัดโดยข้อมูลที่แยกส่วน?ยิ่งแหล่งข้อมูลของคุณแยกส่วนมากเท่าใด RAG ของคุณก็จะยิ่งมีประโยชน์น้อยลงเท่านั้น
  • การรับรู้แบบเรียลไทม์: ระบบทำงานบนข้อมูลสดหรือใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในแคช? การให้คำแนะนำที่อิงจากบริบทที่ล้าสมัยไม่เพียงแต่ไม่มีประโยชน์ แต่ยังส่งผลเสียอีกด้วย
  • กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI: โซลูชันนี้รองรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างมนุษย์และ AI หรือไม่ หรือพยายามที่จะทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ในขณะที่ยังคงต้องการการตัดสินใจจากมนุษย์? เป้าหมายควรเป็นAI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเสมอ ไม่ใช่การแทนที่การตัดสินใจที่มีความละเอียดอ่อนทั้งหมด

การถามคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างการนำ RAG ไปใช้ที่ดูน่าประทับใจในการสาธิตกับการนำไปใช้จริงที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณ

ทำให้ความรู้เป็นประโยชน์ด้วย ClickUp

ระบบ RAG ทั่วทั้งบริษัทเป็นก้าวแรกที่ทรงพลัง แต่แก้ไขได้เพียงครึ่งหนึ่งของปัญหา การค้นหาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานได้ ชิ้นส่วนที่ขาดหายไป—องค์ประกอบที่ปลดล็อกประสิทธิภาพที่แท้จริง—คือชั้นการดำเนินการ คุณต้องการตัวแทน AI ที่สามารถนำความรู้ที่มีพื้นฐานมาสู่การกระทำอัตโนมัติภายในกระบวนการทำงานจริงในแต่ละวันของคุณ ✨

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจาก "AI ที่ตอบคำถาม" ไปสู่ "AI ที่ดำเนินการ" คุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การค้นหาข้อมูลที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่คือการมี AI ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานของทีมคุณ

องค์กรที่สามารถเชื่อมช่องว่างนี้ได้สำเร็จในวันนี้ จะสร้างข้อได้เปรียบที่ทวีคูณขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อความสามารถของ AI ยังคงขยายตัวต่อไป พวกเขาจะเปลี่ยนระบบ RAG ของตนจากคลังข้อมูลที่เฉื่อยชาให้กลายเป็นเครื่องมือทำงานที่ชาญฉลาดและมีชีวิตชีวา

เปลี่ยนระบบ RAG ของคุณจากเครื่องมือค้นหาแบบพาสซีฟให้กลายเป็นเครื่องมือทำงานแบบแอคทีฟด้วย ClickUp.เริ่มต้นใช้งานฟรีได้ที่ และสัมผัสพลังของเอเจนต์ AI ที่รู้วิธีการทำงานของคุณ!

คำถามที่พบบ่อย

ระบบ RAG ส่วนใหญ่มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้ดีเยี่ยม แต่ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้เอง ระบบเหล่านี้ขาดการรับรู้แบบเรียลไทม์ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน และถูกจำกัดโดยข้อมูลที่แยกเก็บเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่เท่านั้น ส่งผลให้มนุษย์ต้องเข้ามาทำหน้าที่เชื่อมโยงคำตอบกับผลลัพธ์ด้วยตนเอง

RAG ขั้นพื้นฐานจะดึงข้อมูลและตอบกลับด้วยข้อมูลนั้นหน่วยงาน AI ของ RAGจะก้าวไปไกลกว่านั้น—พวกเขาจะดึงข้อมูล ใช้เหตุผล และดำเนินการตามงาน เช่น การอัปเดตโครงการ การกระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์ และการประสานงานการทำงานโดยอัตโนมัติตามความรู้ที่มีพื้นฐานนั้น

ระบบ RAG สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องมือที่กระจัดกระจายได้ แต่ประสิทธิภาพของมันถูกจำกัดอย่างรุนแรงโดยช่องว่างของบริบทและข้อมูลที่แยกส่วน นั่นคือเหตุผลที่พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่รวมข้อมูลและกระบวนการทำงานเข้าด้วยกันจะสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้มากกว่าเสมอ