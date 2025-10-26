บล็อก ClickUp

20 แม่แบบแพลนเนอร์ Notion เพื่อจัดระเบียบชีวิตของคุณ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
26 ตุลาคม 2568

ผู้วางแผนที่ดีช่วยคุณในการจัดระเบียบส่วนตัวของคุณ

มันสามารถจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดของคุณได้ตามที่คุณต้องการ และบางครั้งยังสามารถกำหนดเวลาให้โดยอิงจากความเร่งด่วน สิ่งที่เคยเป็นวิธีการจดด้วยดินสอและปฏิทิน ตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากขึ้นด้วยแพลนเนอร์ดิจิทัล

แม่แบบแพลนเนอร์ Notion รวมถึงแม่แบบตัวติดตามเวลา Notion สำหรับการจัดการโครงการใน Notion มอบฟีเจอร์เพิ่มเติมให้คุณ เช่น การติดตามเวลา บอร์ดวิสัยทัศน์ และการซิงค์ปฏิทิน

งานของคุณสามารถแสดงบนเครื่องมือภายนอกเช่น Google Calendar ได้ด้วย ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการจองซ้อนได้

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ นี่คือตัววางแผน Notion ฟรีที่ดีที่สุดบางตัวที่ทำหน้าที่เป็นโซลูชั่นครบวงจร ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง

แม่แบบแพลนเนอร์ Notion ยอดนิยมในพริบตา

นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตแพลนเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ ClickUp:

อะไรที่ทำให้เทมเพลตแพลนเนอร์โนชั่นดี?

ลองนึกภาพว่าคุณเปิดแล็ปท็อปในวันจันทร์และเห็นตารางเวลาทั้งสัปดาห์ของคุณในปฏิทินอย่างชัดเจน: การประชุมที่ถูกบล็อกในปฏิทิน, รายการสิ่งที่ต้องทำที่แยกสี, ช่องทำเครื่องหมายสำหรับนิสัย, และแม้กระทั่งแผนมื้ออาหารสำหรับวันพฤหัสบดี

นี่แหละคือผลงานของแพลนเนอร์เทมเพลตฟรีจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Notion

เทมเพลต Notion ที่ออกแบบมาอย่างดีจะจัดระเบียบเวลาของคุณและช่วยให้คุณติดตามทั้งงานระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เทมเพลตติดตามนิสัยใน Notion เพื่อให้ชัดเจน นี่คือสัญญาณของเทมเพลตที่น่าเชื่อถือ:

✅ กำหนดการใช้งานอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับงานประจำวัน แผนงานรายสัปดาห์ หรือการบริหารโครงการ

✅ รักษาโครงสร้างให้สะอาดด้วย ส่วนที่จัดระเบียบ, ตัวกรอง, และมุมมองที่เชื่อมโยง

✅ อนุญาตให้ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับเลย์เอาต์, สี, ไอคอน, และแท็ก, ทำให้เป็นหนึ่งในเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ดีที่สุด

✅ มีมุมมองการวางแผนหลากหลาย: แผนรายวัน, แผนรายสัปดาห์แบบแยกส่วน, และเป้าหมายรายเดือน

✅ ใช้เครื่องมือในตัวของ Notion เช่น ฐานข้อมูล, ตัวติดตามนิสัยของ Notion และการซิงค์ปฏิทิน

20 แม่แบบแพลนเนอร์ Notion

กำลังมองหาวิธีจัดการวันของคุณ, โอกาสพิเศษ, ทริป, หรือทั้งปีของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่หรือไม่?

นี่คือ 20 อันดับแรกของผู้วางแผนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเทมเพลต Notion ที่ได้รับความนิยมเพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาของคุณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด:

1. แม่แบบวางแผนชีวิตขั้นสูงสุด

แม่แบบแพลนเนอร์ชีวิตสมบูรณ์แบบ: แม่แบบแพลนเนอร์ใน Notion
คุณกำลังวางแผนเปลี่ยนอาชีพ, พยายามรักษาความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย, หรือต้องการลดการใช้จ่ายอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังอยู่หรือไม่? Notion's Ultimate Life Planner มีประโยชน์ในหลายสถานการณ์, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาตนเอง.

เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการโครงสร้างที่ครอบคลุมเป้าหมายส่วนตัว การเงิน และสุขภาพ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง ด้วยตัววางแผนรายสัปดาห์ในตัว ตัวติดตามการเงิน บันทึกโภชนาการ และหน้าจัดการโครงการ มันให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของชีวิตคุณในที่เดียว

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ผสานสุขภาพ การเงิน และการพัฒนาตนเองไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ไร้รอยต่อ
  • รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่บันทึกโภชนาการไปจนถึงเป้าหมายของโครงการ
  • ตัวติดตามและภาพแสดงผลที่ติดตั้งไว้ช่วยให้คุณสังเกตเห็นแนวโน้มและเฉลิมฉลองความก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิตคุณ

✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพ การเงิน และเป้าหมายส่วนตัวระยะยาวในที่ทำงานเดียว

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังประสบปัญหาในการทำให้การประชุมมีสมาธิและตรงประเด็นอยู่หรือไม่?คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีวางแผนการประชุมด้วย ClickUpจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างระเบียบวาระการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ

2. แม่แบบตัวจัดการงาน

แม่แบบตัวจัดการงาน: แม่แบบแพลนเนอร์ notion
เช้าวันจันทร์ และกล่องข้อความของคุณเต็มไปด้วยความคิดที่กระจัดกระจาย งานที่ต้องทำครึ่งทาง และกำหนดเวลาที่ลืมไป. แบบแผนผู้จัดการงานช่วยคุณตัดผ่านความวุ่นวายโดยการรวบรวมรายการที่ต้องทำไว้ในที่เดียว จากนั้นจัดระเบียบตามความสำคัญและระยะเวลา.

ใช้ศูนย์ความสำคัญเพื่อดูสิ่งที่ค้างอยู่ สิ่งที่ต้องทำต่อไป และสิ่งที่คุณได้ทำเสร็จแล้ว เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการแผนงานรายวันที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบความคิดของคุณได้ทันทีด้วยการบันทึกทุกงาน ความคิด และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ
  • Priority Center แสดงสิ่งที่เร่งด่วนและค้างคา เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
  • มุมมองที่ยืดหยุ่น (รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน) ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ—ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบรายการตรวจสอบหรือนักวางแผนแบบภาพ

✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสมุดวางแผนรายวันที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อจดบันทึก จัดลำดับความสำคัญ และลงมือทำในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจ

3. แม่แบบติดตามเงิน

เทมเพลตติดตามเงิน: เทมเพลตแพลนเนอร์ notion
ไม่ว่าคุณจะจัดการหลายบัญชีหรือพยายามควบคุมการใช้จ่ายรายสัปดาห์ เทมเพลตติดตามการเงินและตัวติดตามการเงิน, ใบแจ้งหนี้มืออาชีพ, และเทมเพลตใบแจ้งหนี้ Notion จะให้ภาพรวมสุขภาพทางการเงินที่ครบถ้วนในเทมเพลต Notion ที่สะอาดเพียงหนึ่งเดียว

จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย บันทึกรายได้ และติดตามการโอนเงิน พร้อมด้วยเทมเพลต Notion สำหรับติดตามการสมัครสมาชิกในตัวที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เห็นภาพรวมทางการเงินทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา ตั้งแต่แหล่งรายได้ไปจนถึงค่าใช้จ่ายประจำและการสมัครสมาชิก
  • การจัดหมวดหมู่และแผนภูมิอัจฉริยะทำให้การจัดทำงบประมาณและการติดตามค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย
  • ตัวติดตามการสมัครสมาชิกช่วยให้คุณไม่พลาดการต่ออายุที่ลืมหรือค่าใช้จ่ายแอบแฝงอีกต่อไป

✨ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ นักศึกษา หรือมืออาชีพที่จัดการหลายบัญชีและต้องการปรับปรุงสุขภาพทางการเงิน

4. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย (พร้อม Notion AI)

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย (พร้อม Notion AI): เทมเพลตแพลนเนอร์ Notion
นี่เป็นบ่ายวันพฤหัสบดี และผู้จัดการของคุณเพิ่งขอตารางเนื้อหาสำหรับสัปดาห์หน้า แต่คุณยังคงรวบรวมโพสต์จากเอกสารสามฉบับที่แตกต่างกัน

ปฏิทินโซเชียลมีเดียช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้คุณใช้เทมเพลต Notion เดียวในการร่าง กำหนดเวลา และจัดระเบียบเนื้อหาโซเชียลทั้งหมดของคุณ สลับระหว่างมุมมองปฏิทินและกระดานเพื่อวางแผนข้ามแพลตฟอร์ม และใช้ Notion AI เพื่อสร้างไอเดียโพสต์หรือแก้ไขร่างได้ทันที

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผน, ร่าง, และจัดตารางเนื้อหาสำหรับทุกแพลตฟอร์มในที่เดียว
  • ใช้ประโยชน์จาก Notion AI เพื่อระดมความคิดสำหรับโพสต์, นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการเผยแพร่ของคุณ
  • สลับระหว่างมุมมองปฏิทินและกระดานเพื่อความชัดเจนทันทีว่าอะไรกำลังจะเผยแพร่และเมื่อไหร่

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและทีมการตลาดที่จัดการตารางการเผยแพร่หลายแพลตฟอร์มและนำโพสต์กลับมาใช้ใหม่

5. แม่แบบติดตามการสมัครสมาชิก

เทมเพลตติดตามการสมัครสมาชิก: เทมเพลตแพลนเนอร์ notion
เทมเพลตติดตามการสมัครสมาชิกช่วยให้คุณจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ดูการสมัครสมาชิกทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ วันที่ต่ออายุล่าสุด และสถานะการชำระเงินว่าครบกำหนดหรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ด้วยปุ่ม "ชำระเงิน" เพียงคลิกเดียวและแผนภูมิค่าใช้จ่ายรายปี ตัวติดตามการสมัครสมาชิก Notion นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ นักเรียน และทุกคนที่ต้องการควบคุมงบประมาณรายเดือนของตนอีกครั้ง

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แดชบอร์ดแบบภาพช่วยให้คุณเห็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด วันที่ต่ออายุ และยอดใช้จ่ายรวมต่อเดือนได้ทันที
  • การชำระเงินแบบคลิกเดียว "ชำระเงิน" และแผนภูมิค่าใช้จ่ายรายปีช่วยให้คุณจัดการการชำระเงินและหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของงบประมาณ
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ นักเรียน หรือใครก็ตามที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่มีปัญหา

เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำและเตรียมพร้อมก่อนถึงวันต่ออายุ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เบื่อกับการสลับระหว่างแอปห้าตัวเพื่อจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบใช่ไหม?ฟรีเทมเพลต Notion สำหรับบันทึก, งาน, และอื่นๆรวมกว่า 50+ แบบฟอร์มเพื่อรวมงานของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ต้องเปิดหลายแท็บอีกต่อไป!

6. แม่แบบสำหรับงบประมาณ, กำหนดการ, งานที่ต้องทำ และอื่นๆ ของผู้วางแผนงานแต่งงาน

แม่แบบสำหรับวางแผนงานแต่งงาน งบประมาณ, กำหนดการ, งานที่ต้องทำ และอื่นๆ: แม่แบบแพลนเนอร์ notion
เหลือเวลาอีกเพียงหกเดือนก่อนถึงวันแต่งงานของคุณ คุณรู้สึกหนักใจกับสายโทรศัพท์จากผู้ให้บริการ รายชื่อแขก และบอร์ด Pinterest มากมาย แพลนเนอร์เทมเพลตใน Notion นี้จะช่วยรวบรวมทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วน

จากตัวติดตามงบประมาณและรายชื่อผู้ตอบรับไปจนถึงสัญญาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้จะช่วยแทนที่บันทึกที่กระจัดกระจาย ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำและมุมมองไทม์ไลน์เพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา และบอร์ดอารมณ์เพื่อกำหนดธีมให้ตรงกับคู่ของคุณหรือผู้วางแผน

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมทุกข้อมูลไว้ที่เดียว—ตั้งแต่รายชื่อผู้ขายไปจนถึงรายชื่อแขก
  • ตัวติดตามงบประมาณและไทม์ไลน์ในตัวช่วยให้คุณวางแผนได้ตามกำหนดและอยู่ในงบประมาณ
  • บอร์ดอารมณ์และแกลเลอรีแรงบันดาลใจช่วยให้ง่ายต่อการจัดแนวในธีมและแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณกับผู้อื่น

✨ เหมาะสำหรับ: คู่รักที่กำลังวางแผนงานแต่งงานและต้องการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ผู้จัดหาสินค้าและบริการไปจนถึงรายชื่อแขกไว้ในที่เดียว

7. แบบฟอร์มมอบหมายงานกลุ่มนักเรียน

แบบฟอร์มงานกลุ่มนักเรียน: แม่แบบแพลนเนอร์ notion
แบบฟอร์มการมอบหมายงานกลุ่มนักเรียนคือทางออกของคุณจากความตื่นตระหนกในนาทีสุดท้าย

ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับการมอบหมายงาน, การเก็บลิงก์, และการติดตามรายการที่ต้องทำ, มันช่วยสร้างโครงสร้างให้กับงานกลุ่มที่วุ่นวาย. เพิ่มบันทึกการประชุม, กำหนดเวลา, และแม้กระทั่งเพลย์ลิสต์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้การทำงานเป็นทีมรู้สึกน้อยลงเหมือนความเครียดและมากขึ้นเหมือนความก้าวหน้า.

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มอบบทบาท, ติดตามความคืบหน้า, และเก็บทรัพยากรไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว—ไม่ต้องมีการแชทกลุ่มอย่างบ้าคลั่งอีกต่อไป
  • บันทึกการประชุมและตัวเตือนกำหนดการในตัวช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบและอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • เพลย์ลิสต์ที่แชร์ได้และส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้การทำงานเป็นทีมสนุกขึ้นและเครียดน้อยลง

✨ เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือนักเรียนมัธยมปลายที่ทำงานกลุ่มและต้องการความชัดเจนและความรับผิดชอบร่วมกัน

8. แบบฟอร์มรหัสผ่าน

รหัสผ่าน แม่แบบ: แม่แบบแพลนเนอร์ notion
เทมเพลต Passwords มอบเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะจัดการบัญชีส่วนตัว การเข้าสู่ระบบที่ทำงาน หรือการเข้าถึงร่วมกับทีม เทมเพลต Notion นี้ช่วยให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เก็บรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณอย่างปลอดภัยในที่เดียวที่เข้ารหัสและเข้าถึงได้ง่าย
  • จัดระเบียบบัญชีตามหมวดหมู่ (งาน ส่วนตัว ร่วมกัน) เพื่อการเรียกดูอย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการมากที่สุด
  • ขจัดปัญหาการลืมรหัสผ่านและการถูกล็อกเอาท์—ไม่ต้องกังวลกับการเข้าใช้งานบัญชีของคุณไม่ได้อีกต่อไป

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องจัดการหลายบัญชีและกำลังมองหาที่เก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ในที่เดียว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณยังคงยาวเกินกว่าที่จะจัดการในสมุดวางแผนได้ ลองอ่านบล็อกของเรา "แอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุด" ที่จะช่วยให้คุณค้นหาแอปที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวันของคุณ ตั้งแต่ตัวจัดการงานที่ยืดหยุ่นไปจนถึงระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเต็มรูปแบบอย่าง ClickUp

9. แม่แบบติดตามการอ่านหนังสือขั้นสุดยอด

เทมเพลตติดตามการอ่านหนังสือขั้นสูงสุด: เทมเพลตแพลนเนอร์ notion
The Ultimate Reading Book Tracker ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในการอ่านด้วยการจัดระเบียบรายชื่อหนังสือที่อ่าน ติดตามจำนวนหน้าที่อ่าน และบันทึกข้อคิดหรือข้อสังเกตระหว่างอ่าน หนังสือแต่ละเล่มจะมีหน้าของตัวเองสำหรับบันทึกความคิด คำคม และส่วนที่เน้นไว้

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบรายการอ่าน ความคืบหน้า และข้อคิดของคุณในพื้นที่ที่ดึงดูดสายตาและปราศจากสิ่งรบกวน
  • หน้าเฉพาะสำหรับแต่ละเล่มช่วยให้คุณบันทึกคำคม บันทึกย่อ และข้อคิดส่วนตัวขณะอ่าน
  • การติดตามความก้าวหน้าช่วยกระตุ้นให้คุณมีความสม่ำเสมอและบรรลุเป้าหมายการอ่านของคุณ ทีละหน้า

เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอกับเป้าหมายการอ่านและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้

10. แม่แบบแพลนเนอร์รวมทุกอย่างของ Christine Tay

แม่แบบแพลนเนอร์รวมทุกอย่างของ Christine Tay: แม่แบบแพลนเนอร์ notion
แม่แบบแพลนเนอร์ Notion แบบครบวงจรของ Christine Tay รวบรวมทุกสิ่งของคุณไว้ในเทมเพลตเดียวที่สะอาดตา ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ บันทึกการอ่านหนังสือ รายการสิ่งที่อยากได้ หรือเป้าหมายระยะยาว แม่แบบนี้มอบระบบที่ช่วยให้คุณจัดการทั้งงานประจำวันและการวางแผนระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมรายการสิ่งที่ต้องทำ, บันทึกการอ่าน, รายการสิ่งที่ต้องการ, และเป้าหมายระยะยาวไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานง่าย
  • ปรับแต่งได้ง่าย—เพิ่มส่วนต่างๆ ไอคอน และโทนสีของคุณเองเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
  • ทำให้ทั้งงานประจำวันและการวางแผนภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีสิ่งใดตกหล่นในกระบวนการ

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง จัดการงานส่วนตัว บันทึกการอ่าน และรายการสิ่งที่ต้องการจากแดชบอร์ดเดียว

11. แม่แบบวางแผนงานปาร์ตี้คริสต์มาส

แม่แบบวางแผนงานปาร์ตี้คริสต์มาส: แม่แบบแพลนเนอร์โนชั่น
เหลือเวลาอีกเพียงสองสัปดาห์ก่อนงานรวมญาติวันหยุดของคุณ และรายชื่อผู้ตอบรับ เมนูอาหาร และงบประมาณก็กระจัดกระจายอยู่ในข้อความและโน้ตติดผนังต่าง ๆ แม่แบบวางแผนงานปาร์ตี้คริสต์มาสจะรวบรวมทุกอย่างไว้เป็นระบบ เพื่อให้คุณได้สนุกกับการเป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริง!

เทมเพลตแพลนเนอร์ Notion นี้จะช่วยให้คุณติดตามรายชื่อแขก จัดระเบียบเมนูอาหาร และควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือเครื่องมือคู่ใจที่จะช่วยลดปัญหาในนาทีสุดท้ายของคุณ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมรายชื่อแขก, เมนู, และงบประมาณเพื่อให้คุณสามารถวางแผนทุกรายละเอียดได้โดยไม่ต้องใช้บันทึกหรือสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย
  • รายการตรวจสอบและตัวเตือนแบบภาพช่วยให้คุณจัดการ RSVP การซื้อของ และการเตรียมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ไม่ต้องวุ่นวายในนาทีสุดท้าย
  • ออกแบบมาเพื่อการจัดงานที่ไร้ความเครียด ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำแทนการจัดการกับรายละเอียดต่างๆ

เหมาะสำหรับ: เจ้าภาพที่วางแผนจัดงานรวมตัวในช่วงวันหยุด โดยเน้นการจัดการงบประมาณ รายชื่อแขก และการประสานงานที่ไร้ความเครียด

12. แม่แบบลิงก์, ทางลัด, เหรียญตรา

ลิงก์, ทางลัด, ป้ายสัญลักษณ์ แม่แบบ: แม่แบบแพลนเนอร์ notion
ต้องการบทความที่มีประโยชน์สักบทความ แต่มันถูกฝังอยู่ในประวัติการเข้าชมของคุณหรือแท็บสุ่มที่คุณปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และใครจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน?

เทมเพลต Notion สำหรับลิงก์, ทางลัด และตราสัญลักษณ์ ให้พื้นที่ศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บทรัพยากรสำคัญ เครื่องมือ แผนการรับประทานอาหาร และหน้าเว็บโปรดของคุณ เหมาะสำหรับนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้เพียงคลิกเดียว

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมลิงก์สำคัญ ทรัพยากร และทางลัดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาแท็บหรือบุ๊กมาร์กที่หายไปอีกต่อไป
  • ป้ายและหมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้จัดระเบียบได้ง่ายตามโครงการ หัวข้อ หรือความสำคัญ
  • เหมาะสำหรับนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลที่ต้องการศูนย์กลางเดียวสำหรับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ใช้งานเป็นประจำทั้งหมด

เหมาะสำหรับ: นักเรียน นักวิจัย และผู้ทำงานดิจิทัลที่ต้องการเข้าถึงเครื่องมือและเอกสารอ้างอิงที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

แอปวางแผนดิจิทัลฟรีที่ดีที่สุด

13. แผนการเดินทาง, กำหนดการเดินทาง, แม่แบบรายการที่ต้องทำก่อนตาย

ผู้วางแผนการเดินทาง, โปรแกรมการเดินทาง, แบบฟอร์มรายการที่ต้องทำก่อนตาย: แบบฟอร์มผู้วางแผนการเดินทางใน Notion
ในที่สุดคุณก็ได้วางแผนวันหยุดในฝันที่อยู่ในลิสต์ความปรารถนาของคุณมาเป็นเวลาสามปีแล้ว

แต่มีปัญหา: เที่ยวบินของคุณจะออกในอีกไม่กี่วัน การยืนยันโรงแรมของคุณถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ กำหนดการเดินทางของคุณยังอยู่ในแอป Notes และคุณเพิ่งตระหนักว่าคุณลืมตรวจสอบเวลาเดินรถไฟระหว่างเมือง

หากนี่คือสิ่งที่คุณเป็น เทมเพลต Travel Planner ของ Notion จะช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ เทมเพลต Notion สำหรับวางแผนการเดินทางนี้ออกแบบมาสำหรับนักเดินทางที่ต้องการประสบการณ์ที่ราบรื่น ประกอบด้วยส่วนสำหรับการวางแผนหลายจุดหมาย การติดตามค่าใช้จ่ายแยกตามสกุลเงิน และพื้นที่สำหรับบันทึกเรื่องราวการเดินทางของคุณ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการทุกแง่มุมของการเดินทางของคุณ ตั้งแต่กำหนดการเดินทางและการจองไปจนถึงงบประมาณและรายการสิ่งที่อยากทำ ในที่เดียว
  • การวางแผนหลายจุดหมายและการติดตามค่าใช้จ่ายเฉพาะสกุลเงินทำให้การเดินทางที่ซับซ้อนง่ายต่อการจัดการ
  • บันทึกประจำวันในตัวช่วยให้คุณบันทึกความทรงจำ รูปภาพ และความคิดสะท้อนใจขณะเดินทาง

✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่วางแผนทริปหลายจุดหมายและต้องการติดตามการจัดการด้านโลจิสติกส์ งบประมาณ และบันทึกความทรงจำ

14. แม่แบบแดชบอร์ดนักเรียนของ Janice Studies

เทมเพลตแดชบอร์ดนักศึกษาของ Janice Studies: เทมเพลตแพลนเนอร์ notion
หน้าแดชบอร์ดนักศึกษาของ Janice Studies มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและรวมศูนย์ให้คุณจัดการชีวิตการเรียนและชีวิตส่วนตัวทั้งหมดของคุณในที่เดียว

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย การสอบ และรายการที่ต้องทำประจำวันได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งจัดระเบียบบันทึกและตารางเวลาสำหรับแต่ละวิชา เพื่อหลีกเลี่ยงการเร่งเรียนในนาทีสุดท้าย

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมงานที่ได้รับมอบหมาย, การสอบ, บันทึก, และตารางเวลาไว้ในแดชบอร์ดการศึกษาที่ง่ายต่อการนำทางเพียงหนึ่งเดียว
  • ตัวติดตามและตัวเตือนความจำแบบภาพช่วยให้คุณทำงานเสร็จก่อนกำหนดและหลีกเลี่ยงการทำงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้าย
  • ปรับแต่งได้สำหรับทุกปริมาณการเรียน ทำให้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่จัดการงานมอบหมาย การสอบ และบันทึกการเรียนในแดชบอร์ดการศึกษาแบบรวมศูนย์

15. แบบฟอร์มรายการของใช้สำหรับการเดินทาง

แบบฟอร์มรายการของใช้สำหรับการเดินทาง: แม่แบบแพลนเนอร์ใน Notion
คุณอยู่ที่สนามบิน และคุณนึกขึ้นได้ คุณลืมที่ชาร์จ!

เทมเพลตรายการของใช้สำหรับการเดินทางช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่วุ่นวายด้วยการจัดระเบียบทุกสิ่งที่คุณต้องการตามหมวดหมู่: เสื้อผ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ในห้องน้ำ, และอื่นๆ เพิ่มรายการของใช้ที่จำเป็นในนาทีสุดท้ายลงในรายการช้อปปิ้งของคุณได้อย่างง่ายดาย, วางแผนชุดเสื้อผ้าสำหรับแต่ละวัน, และตรวจสอบรายการที่จัดเตรียมแล้วบนโทรศัพท์ของคุณขณะเดินทาง

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดหมวดหมู่สิ่งของจำเป็นสำหรับการแพ็ก (เสื้อผ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ในห้องน้ำ) เพื่อไม่ให้คุณลืมสิ่งของใด ๆ อีกต่อไป
  • รายการตรวจสอบแบบโต้ตอบและตัววางแผนชุดช่วยให้คุณจัดกระเป๋าได้อย่างชาญฉลาดและหลีกเลี่ยงการนำของเกินจำเป็น
  • การออกแบบที่เหมาะกับมือถือช่วยให้คุณสามารถอัปเดตรายการของคุณได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งก่อนการเดินทาง

✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางบ่อยที่ต้องการมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ลืมของจำเป็นหรือแพ็คของเกินความจำเป็นสำหรับการเดินทาง

แม่แบบแผนงานฟรีและตัวอย่าง

16. แม่แบบติดตามเป้าหมายและนิสัย

เทมเพลตติดตามเป้าหมายและนิสัย: เทมเพลตแพลนเนอร์ notion
คุณเคยตัดสินใจที่จะเรียนภาษาใหม่กี่ครั้งแล้ว?

เทมเพลตติดตามเป้าหมายและนิสัยช่วยให้คุณแก้ไขปัญหานั้นได้โดยการเชื่อมโยงความปรารถนาของคุณกับระบบประจำวัน แบ่งเป้าหมายตามกรอบเวลา—12 สัปดาห์, 12 เดือน, หรือ 5 ปี—และติดตามความคืบหน้าในแต่ละด้านของชีวิต เช่น อาชีพ, สุขภาพ, และการพัฒนาตนเอง

เทมเพลตติดตามเป้าหมายใน Notion นี้จะช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอและติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างชัดเจนผ่านบันทึกความคืบหน้าที่เข้าใจง่าย

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นนิสัยที่สามารถทำได้ทุกวัน ทำให้คุณมีแรงจูงใจและรับผิดชอบต่อตัวเอง
  • บันทึกความคืบหน้าทางภาพและไทม์ไลน์ช่วยให้คุณเห็นการเติบโตในช่วงสัปดาห์ เดือน หรือปี
  • ปรับใช้ได้กับทุกด้านของชีวิต—อาชีพ สุขภาพ การเรียนรู้ หรือการเติบโตส่วนบุคคล

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาอาชีพในระยะยาวผ่านการติดตามเป้าหมายและนิสัยอย่างเป็นระบบ

17. แม่แบบติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเครื่องมือวางแผนงบประมาณ

เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเครื่องมือวางแผนงบประมาณ: เทมเพลตแพลนเนอร์ notion
เคยจัดการทริปกลุ่มไหม ที่ต้องคอยแบ่งค่าอาหารและค่าเดินทางตลอดเวลา แล้วไม่มีใครจำได้ว่าใครจ่ายอะไรไปบ้าง?

เครื่องมือติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางและงบประมาณช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ทุกคนบันทึกค่าใช้จ่ายได้แบบเรียลไทม์ แม้จะเป็นสกุลเงินที่แตกต่างกัน ด้วยการแปลงค่าโดยอัตโนมัติและการแยกประเภทเฉพาะสำหรับนักเดินทาง ช่วยให้คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคำนวณหลังการเดินทาง

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • การบันทึกค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์และการแปลงสกุลเงินอัตโนมัติทำให้การจัดการทริปกลุ่มเป็นเรื่องง่าย
  • การแยกค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้เดินทางแต่ละคนช่วยให้ทุกคนทราบชัดเจนว่าใครจ่ายอะไร—หมดปัญหาการคำนวณหลังทริปที่น่าอึดอัด
  • สรุปงบประมาณแบบภาพช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน

✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางกลุ่มที่ต้องการแบ่งค่าใช้จ่าย จัดการงบประมาณร่วมกัน และติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์

18. แม่แบบคำเชิญทริปกลุ่มพร้อมแบบสำรวจความคิดเห็น

คำเชิญทริปกลุ่มพร้อมแบบสำรวจ แบบฟอร์ม: แม่แบบแพลนเนอร์ notion
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนทริปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์กับเพื่อนๆ แต่สมาชิกในกลุ่มครึ่งหนึ่งยังไม่ยืนยันการเข้าร่วม และไม่มีใครในแชทตกลงกันได้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรดี

เทมเพลตเชิญทริปกลุ่มพร้อมแบบสำรวจความคิดเห็นจาก Notion ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วม รายละเอียดทริปที่แชร์ได้ และแบบสำรวจในตัวสำหรับโหวตกิจกรรมหรือวันที่

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แบบฟอร์มตอบรับและแบบสำรวจที่ฝังไว้ช่วยให้การตัดสินใจของกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น—ไม่ต้องเสียเวลาในกระทู้สนทนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป
  • รวมรายละเอียดการเดินทาง วันที่ และตัวเลือกกิจกรรมไว้ที่เดียวเพื่อการประสานงานที่ง่ายดาย
  • ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องสนุกและเป็นประชาธิปไตย ทำให้แน่ใจว่าเสียงของทุกคนได้รับการฟัง

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดทริปที่ต้องการประสานวันเวลา กิจกรรม และการตอบรับเข้าร่วม โดยไม่ต้องวุ่นวายกับแชทกลุ่มที่รก

แม่แบบตารางเวลา Google Docs ฟรี

19. แบบฟอร์มติดตามของขวัญวันหยุด

เทมเพลตติดตามของขวัญวันหยุด: เทมเพลตแพลนเนอร์ notion
ตัวติดตามของขวัญวันหยุดช่วยให้คุณวางแผน งบประมาณ และติดตามของขวัญทุกชิ้นในเทมเพลต Notion ฟรีเพียงหนึ่งเดียว ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถติดตามไอเดียของขวัญ สถานะการซื้อ การใช้จ่ายต่อคน และการอัปเดตการจัดส่งด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและมองเห็นได้ชัดเจน

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามไอเดียของขวัญ สถานะการซื้อ และงบประมาณสำหรับทุกคนในรายชื่อของคุณ—ไม่ต้องให้ของขวัญซ้ำหรือพลาดผู้รับอีกต่อไป
  • การจัดวางแบบภาพช่วยให้เห็นได้ง่ายว่าเหลือใครที่ต้องซื้อให้บ้างและคุณได้ใช้จ่ายไปเท่าไรแล้ว
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดอย่างเป็นระเบียบและปราศจากความเครียด และการมอบของขวัญที่ใส่ใจ

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดทริปที่ต้องการประสานวันเวลา กิจกรรม และการตอบรับเข้าร่วม โดยไม่ต้องวุ่นวายกับแชทกลุ่มที่รก

แม่แบบปฏิทินรายเดือนฟรีเพื่อจัดระเบียบเวลาของคุณ

20. แม่แบบวางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์

แม่แบบวางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์: แม่แบบแพลนเนอร์ใน Notion
ครึ่งทางของการเดินทางบนถนนแล้วจำไม่ได้ว่าวางแผนจะแวะเมืองไหนต่อไป หรือร้านอาหารที่ต้องลองนั้นอยู่ที่ไหน? เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกัน

ผู้ช่วยวางแผนการเดินทาง Road Trip Travel Planner ช่วยให้คุณวางแผนรายละเอียดทุกอย่างล่วงหน้าได้อย่างครบถ้วน พร้อมแดชบอร์ด Notion สวยงามสำหรับจุดแวะเติมน้ำมันและเส้นทางชมวิว

ด้วยแผนที่ Google ที่ฝังอยู่, เส้นทางการเดินทางแบบภาพ, และตัวติดตามค่าใช้จ่ายในตัว, เทมเพลต Notion นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางที่ต้องการโครงสร้างโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่น

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนทุกจุดแวะพัก มื้ออาหาร และเส้นทางชมวิวด้วยแผนการเดินทางแบบอินเทอร์แอคทีฟพร้อมแผนที่ Google Maps ที่ฝังไว้
  • ตัวติดตามค่าใช้จ่ายในตัวและรายการจัดกระเป๋าช่วยให้คุณจัดการการเดินทางของคุณได้อย่างเป็นระเบียบตั้งแต่ต้นจนจบ
  • แดชบอร์ดที่สวยงามทำให้การวางแผนและบันทึกการผจญภัยของคุณสนุกไม่แพ้การเดินทาง

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ให้ของขวัญที่ต้องการวางแผน งบประมาณ และจัดระเบียบของขวัญสำหรับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน

ข้อจำกัดของโนชั่น

เทมเพลตแพลนเนอร์ของ Notion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้น...แต่แทบจะไม่ขยายตามวิธีการทำงานจริงของคุณ

นอกจากนี้ Notion ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่คุณควรทราบก่อนที่จะตัดสินใจใช้งาน:

  • แม่แบบส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยอิงกับขั้นตอนการทำงานของคนอื่น ไม่ใช่ของคุณ ซึ่งมักนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือทำให้ระบบสำคัญเสียหาย เพียงเพื่อให้ใช้งานได้
  • การปรับแต่งเทมเพลตมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาฐานข้อมูล ฟิลเตอร์เสีย หรือโครงสร้างซ้ำซ้อน ซึ่งสร้างความสับสนมากกว่าความชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว
  • แม่แบบมัก ไม่สามารถปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้ดี เช่น การเปลี่ยนจากการติดตามส่วนบุคคลไปสู่การจัดการโครงการแบบทีม
  • แผนฟรีของ Notion จำกัดการใช้งานของทีมด้วย ขีดจำกัด 1,000 บล็อก ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับพื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • ยิ่งกระบวนการทำงานของคุณพัฒนาไปมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตเกินกว่าเทมเพลตแบบคงที่ที่ไม่สามารถรองรับการทำงานอัตโนมัติ การผสานรวมที่ราบรื่น หรือมุมมองงานแบบไดนามิกได้

ดังนั้น คุณมีทางเลือกอื่นใดสำหรับ Notionบ้าง? มาค้นหาคำตอบกัน

เทมเพลตแนวคิดทางเลือก

ต่างจาก Notion, ClickUp ไม่พึ่งพาเทมเพลตแบบคงที่ที่คุณต้องปรับแต่งอยู่เสมอ

มันมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติในตัว, การติดตามเวลาแบบเนทีฟ, งานที่ทำซ้ำได้, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยแก้ปัญหาทั่วไปของการปรับแต่งมากเกินไปและความสามารถในการขยายที่จำกัดที่พบในเทมเพลตแพลนเนอร์ Notion หลาย ๆ แบบ

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ยืดหยุ่นและใช้งานระยะยาวมากขึ้น นี่คือ 10 แม่แบบแพลนเนอร์ ClickUp ที่เหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า

1. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp

เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
จัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องปรับโครงสร้างระบบของคุณอยู่ตลอดเวลาด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner

คุณรู้สึกเบื่อกับการปรับแต่งเทมเพลต Notion เพียงเพื่อจัดการวันธรรมดาหรือไม่?เทมเพลต ClickUp Daily Plannerมอบรูปแบบที่พร้อมใช้งานให้คุณ พร้อมระบบจัดการงานแบบลากและวาง

เทมเพลตแผนงานรายวันนี้ต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองเป็นศูนย์อย่างแท้จริง และยังมีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญในตัวและการติดตามความคืบหน้าแบบภาพอีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุม งานส่วนตัว หรือการทำงานที่มีกำหนดส่ง เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจ (งานส่วนตัว เป้าหมาย) จัดลำดับความสำคัญ และรักษาสมาธิตลอดทั้งวัน

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เลย์เอาต์พร้อมใช้งานทันที พร้อมระบบจัดการงานแบบลากและวาง—ไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
  • การจัดลำดับความสำคัญในตัวและการติดตามความคืบหน้าแบบภาพช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
  • จัดหมวดหมู่ภารกิจตามงาน ส่วนตัว หรือเป้าหมาย เพื่อให้เห็นภาพรวมของวันของคุณ

✨ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาผู้จัดการงานประจำวันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมระบบจัดลำดับความสำคัญในตัว

เทมเพลต Goodnotes ฟรีสำหรับการจดบันทึกดิจิทัล

2. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกประจำวัน ClickUp
หากคุณมุ่งเน้นที่การติดตามนิสัยหรือความรับผิดชอบของโครงการ ลองใช้เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp

หากคุณต้องการมากกว่าแค่รายการตรวจสอบเพื่อทบทวนวันของคุณแม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUpจะช่วยให้คุณมองเห็นทุกอย่างที่คุณทำได้อย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกงาน บันทึกความคืบหน้า และดูสถานะการเสร็จสิ้นได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ด้วยฟิลด์ในตัวสำหรับวันที่ครบกำหนด ลำดับความสำคัญ และบันทึกย่อ คุณจะมีคลังข้อมูลงานประจำวันโดยไม่ต้องสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันหลายรายการเหมือนใน Notion

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • การติดตามกิจกรรมประจำวันอย่างเป็นระบบช่วยสนับสนุนการสร้างนิสัยและการทบทวนประสิทธิภาพ
  • การบันทึกแบบเรียลไทม์และสถานะการเสร็จสิ้นช่วยให้คุณรับผิดชอบและมีแรงจูงใจ
  • ฟิลด์ที่ติดตั้งไว้สำหรับวันครบกำหนด, ความสำคัญ, และบันทึกช่วยจำช่วยลดความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลหลายระบบ

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการการติดตามกิจกรรมประจำวันอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการสร้างนิสัยและการทบทวนประสิทธิภาพ

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: สมุดวางแผนรายวันเชิงพาณิชย์เล่มแรกถูกเปิดตัวในช่วงต้นทศวรรษ 1900โดยบริษัทสัญชาติอังกฤษชื่อ Letts ซึ่งยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเหนือกาลเวลาของสมุดวางแผน

3. แม่แบบตารางเวลาชั่วโมงประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาชั่วโมงประจำวันของ ClickUp: เทมเพลตแผนการเรียนที่ดีที่สุด
สร้างจังหวะประจำวันเพื่อสนับสนุนทั้งสมาธิและความยืดหยุ่นด้วยเทมเพลตตารางเวลาชั่วโมงประจำวันของ ClickUp

เมื่อวันของคุณผ่านไปโดยไม่รู้ตัวว่าเวลาหายไปไหน (มองไปที่คุณ, Instagram Reels) แบบฟอร์มนี้จะช่วยจัดโครงสร้างให้คุณได้ถึงชั่วโมง

เทมเพลตตารางเวลาประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณจัดสรรเวลาสำหรับงาน การประชุม การพัก และการทำงานที่ต้องการสมาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องจัดการตารางเรียน หรือมืออาชีพที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งกับงานเอกสาร

ไม่เหมือนกับผู้วางแผนแบบแมนนวล ระบบจะอัปเดตอัตโนมัติพร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสังเกตเห็นการสูญเสียเวลาและปรับปรุงกิจวัตรของคุณให้ดีที่สุด

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดสรรเวลาในแต่ละวันเป็นช่วง ๆ ตามชั่วโมงเพื่อเพิ่มสมาธิและความยืดหยุ่นสูงสุด
  • การอัปเดตอัตโนมัติพร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นจุดที่เสียเวลาและปรับปรุงกิจวัตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการจัดสมดุลระหว่างการทำงานอย่างลึกซึ้ง การประชุม และการพักผ่อน

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ปฏิบัติตามตารางเวลาหรือกิจวัตรที่มีโครงสร้างและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพทุกชั่วโมงของวัน

4. แม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp

เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
ลดการคาดเดาในการประเมินผลงานด้วยเทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันพนักงานจาก ClickUp

เมื่อคุณกำลังบริหารทีมที่ทำงานในหลายโครงการพร้อมกัน เป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ นั่นคือ จนกว่ากำหนดส่งงานจะเริ่มล่าช้า

แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงานช่วยให้ผู้จัดการมีมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงานประจำวัน, เวลาที่ใช้, และผลผลิตโดยรวม แบบรายงานนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือบทบาทที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการ

ติดตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล, ชี้ให้เห็นความล่าช้า, และช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบด้วยช่องข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับบันทึกงานและรายงานที่มีอยู่ในตัว

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ให้ผู้จัดการมีมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงานประจำวันและประสิทธิภาพการทำงาน
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและเน้นย้ำความล่าช้าเพื่อความรับผิดชอบที่ดียิ่งขึ้น
  • เหมาะสำหรับทีมระยะไกลและบทบาทที่เน้นการดำเนินงานซึ่งต้องการรายงานที่มีโครงสร้าง

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์รายวันของพนักงานในแต่ละโครงการ

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงานกล่าวว่าการวางแผน10 นาทีในตอนเช้าสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 2 ชั่วโมงที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ตลอดทั้งวัน การใช้สมุดวางแผนช่วยคุณกู้คืนชั่วโมงเหล่านั้นกลับมาได้

5. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp

เทมเพลตวางแผนโครงการ ClickUp
บล็อกผู้ขัดขวางก่อนที่พวกเขาจะทำให้ไทม์ไลน์เสียด้วยเทมเพลต ClickUp Project Planner

คุณได้เริ่มต้นโครงการใหม่ และผ่านไปสามวันแล้ว งานกระจัดกระจาย กำหนดเวลาไม่ชัดเจน และบทบาทของทีมไม่ชัดเจน

เทมเพลตผู้วางแผนโครงการ ClickUpแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วด้วยการมอบพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างเพียงหนึ่งเดียวให้คุณ เพื่อจัดระเบียบงานที่ต้องส่งมอบ มอบหมายความรับผิดชอบ และมองเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนในมุมมอง Kanban, รายการ หรือปฏิทิน

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบงานที่ต้องส่งมอบ มอบหมายความรับผิดชอบ และแสดงภาพความคืบหน้าในพื้นที่ทำงานเดียว
  • มุมมองหลายแบบ (Kanban, รายการ, ปฏิทิน) ปรับให้เข้ากับสไตล์การจัดการโครงการใด ๆ
  • ตัวบล็อกในตัวและการติดตามไทม์ไลน์ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดและทีมทำงานสอดคล้องกัน

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังวางแผนโครงการที่ซับซ้อนและต้องการมองเห็นความคืบหน้า บทบาท และกำหนดเวลาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แม่แบบปฏิทิน Google ฟรี

6. แม่แบบวางแผนวันหยุด ClickUp

แม่แบบวางแผนวันหยุด ClickUp
ประสานงานได้อย่างง่ายดายและมุ่งเน้นการเพลิดเพลินกับเวลาพักผ่อนด้วยเทมเพลตวางแผนวันหยุดของ ClickUp

การประสานรายละเอียดการเดินทาง เช่น วันที่เดินทาง ที่พัก และเอกสารต่างๆ อาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อมีหลายคนที่เกี่ยวข้อง

เทมเพลต ClickUp Holiday Plannerนำแผนวันหยุดทั้งหมดของคุณ—เที่ยวบิน, ที่พัก, กิจกรรม, และเอกสารการเดินทาง—มารวมไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย จัดการวันที่ได้ง่าย, ติดตามว่าใครจะไปที่ไหน, และเก็บไฟล์สำคัญเช่นการจองหรือแผนการเดินทางไว้ในมุมมองที่ปลอดภัยเพียงที่เดียว

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมแผนวันหยุดทั้งหมด—เที่ยวบิน, ที่พัก, กิจกรรม, และเอกสาร—ไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัย
  • ประสานวันที่และติดตามว่าใครจะไปที่ไหนสำหรับการเดินทางกลุ่มหรือการพักผ่อนของครอบครัวได้อย่างง่ายดาย
  • เก็บไฟล์สำคัญ เช่น การจองและแผนการเดินทาง เพื่อเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกเวลา

✨ เหมาะสำหรับ: ครอบครัวหรือกลุ่มนักเดินทางที่ต้องการจัดการเรื่องการจอง เอกสาร และตารางเวลาในช่วงวันหยุด

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:เบนจามิน แฟรงคลินใช้วิธีการวางแผนแบบสมุดบันทึกตั้งแต่ช่วงปี 1700 เขาแบ่งวันออกเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจน—ซึ่งเป็นต้นแบบของเทคนิคการจัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลา (time-blocking) ที่เรายังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

7. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ ให้คงความมุ่งมั่นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยเทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp

การมีปฏิทินที่ชัดเจนสามารถเป็นสิ่งสำคัญเมื่องานเริ่มสะสมและกำหนดเส้นตายทับซ้อนกัน

เทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpรวมการจัดตารางเวลาและการติดตามงานไว้ในเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่นเดียว ช่วยให้คุณจัดการลำดับความสำคัญประจำวันพร้อมวางแผนล่วงหน้า คุณสามารถจัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่ กำหนดวันที่ครบกำหนด และมองเห็นปริมาณงานของคุณในแต่ละวันหรือสัปดาห์ได้

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมการจัดตารางเวลาและการติดตามงานไว้ในเลย์เอาต์เดียวที่ยืดหยุ่น
  • จัดระเบียบงานตามหมวดหมู่ กำหนดวันครบกำหนด และแสดงภาพรวมปริมาณงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์
  • มุ่งเน้นไปที่ความสำคัญประจำวันในขณะที่วางแผนล่วงหน้าด้วยมุมมองปฏิทินที่ชัดเจน

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการจัดการงานด้วยภาพและวางแผนเวลาด้วยมุมมองรายวันและรายสัปดาห์ที่ชัดเจน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังพยายามจัดการโปรเจกต์ใน Notion แต่ยังคงเจออุปสรรคอยู่ บล็อกของเรา "วิธีใช้ Notion สำหรับการจัดการโปรเจกต์" จะอธิบายอย่างละเอียดว่าอะไรที่ได้ผล อะไรที่ไม่ได้ผล และวิธีปรับกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่รู้สึกหนักใจ

8. แม่แบบปฏิทินรายปี ClickUp

เทมเพลตปฏิทินรายปี ClickUp
จัดระเบียบปีของคุณโดยไม่ต้องปวดหัวกับการวางแผนด้วยตนเองด้วยแม่แบบปฏิทินประจำปีของ ClickUp

ครึ่งปีผ่านไป คุณกำลังพยายามอย่างบ้าคลั่งที่จะนึกถึงวันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์นั้น—หรือแย่กว่านั้น คุณพลาดกำหนดเวลาที่สำคัญไปอย่างสิ้นเชิง

เทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUpให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของงานทั้งหมดของคุณ

ด้วยการแยกย่อยรายเดือนและไทม์ไลน์แบบภาพ ช่วยให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายระยะยาวและนำหน้าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของทุกงาน, กำหนดเวลา, และเหตุการณ์สำหรับปีนี้
  • การแยกย่อยรายเดือนและเส้นเวลาแบบภาพช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายระยะยาวและเหตุการณ์สำคัญ
  • ป้องกันการพลาดกำหนดเวลาและช่วยให้คุณนำหน้าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

✨ เหมาะสำหรับ: นักวางแผนกลยุทธ์และทีมงานที่ต้องการมุมมองระดับสูงประจำปีเพื่อกำหนดเส้นตาย กิจกรรม และเหตุการณ์สำคัญ

9. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ ClickUp
วางแผนและจัดการสัปดาห์ของคุณให้เป็นระบบและง่ายต่อการดำเนินการด้วยเทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUp

สัปดาห์ของคุณเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง แต่พอถึงวันพุธ การประชุมซ้อนกัน กำหนดส่งงานเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว และตารางงานของคุณก็รู้สึกเหมือนควบคุมไม่ได้

เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUpช่วยสร้างความชัดเจนให้กับความวุ่นวายด้วยการให้คุณวางแผนทั้งสัปดาห์ด้วยการมอบหมายงาน กิจกรรม และช่วงเวลาที่น่าสนใจในแบบที่ดูสวยงาม

ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการจัดตารางแบบลากและวาง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับสมดุลความสำคัญของทีม การจัดการเป้าหมายในแผนงานประจำสัปดาห์ และการติดตามภาระผูกพันส่วนตัวให้อยู่ในกรอบ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณด้วยการมอบหมายงาน กิจกรรม และช่วงเวลาที่น่าสนใจ
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการจัดตารางแบบลากและวางทำให้การปรับสมดุลความสำคัญเป็นเรื่องง่าย
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานหลายอย่าง การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลา 7 วัน

✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่จัดการงานหลายอย่าง การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลา 7 วัน

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมย่อยที่อุทิศให้กับความสวยงามของสมุดวางแผนโดยเฉพาะ เรียกว่า"Jibun Techo" ซึ่งผู้คนจะตกแต่งตารางเวลาของตนด้วยสติกเกอร์ งานเขียนพู่กัน และภาพวาดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อทำให้การวางแผนกลายเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสุข

นี่เกือบจะเหมือนกับการจดบันทึกแบบ Bullet Journal เลย!

10. แม่แบบวางแผนบล็อก ClickUp

เทมเพลตวางแผนบล็อก ClickUp
สร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่สม่ำเสมอซึ่งสนับสนุนการเติบโตของผู้ชมด้วยเทมเพลต ClickUp Blog Planner

ยอดเยี่ยม บล็อกของคุณกำลังทำงานได้ดี! แต่มีปัญหาเล็กน้อย: เนื้อหาของคุณกระจัดกระจายอยู่ในสมุดบันทึก เอกสาร และร่างที่เขียนค้างไว้

เทมเพลตวางแผนบล็อก ClickUpเปลี่ยนเนื้อหาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการผลิตที่ชัดเจน วางแผนโพสต์ตามหมวดหมู่หรือแคมเปญ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมคอนเทนต์ แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณให้ทำตามตารางเวลาและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เปลี่ยนเนื้อหาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการผลิตที่ชัดเจนตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงโพสต์ที่เผยแพร่!
  • วางแผนโพสต์ตามหมวดหมู่หรือแคมเปญ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว
  • สนับสนุนนักเขียนเดี่ยวและทีมคอนเทนต์ด้วยตารางงานประจำและการเป็นเจ้าของร่วม

✨ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์และทีมคอนเทนต์ที่วางแผนและผลิตคอนเทนต์ตามกำหนดการที่มีการแบ่งปันความรับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือที่ครอบคลุม

เพียงคลิกเดียวเพื่อคุณ ก้าวใหญ่สู่ประสิทธิภาพการทำงาน

แม่แบบแพลนเนอร์สามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานแต่งงาน ติดตามนิสัยส่วนตัว หรือวางแผนทั้งปีการศึกษา แม่แบบแพลนเนอร์ที่ดีจะช่วยให้มีโครงสร้างและเพิ่มความชัดเจน

แม้ว่าเทมเพลตแพลนเนอร์ของ Notion จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็มักจะพบกับความท้าทายเนื่องจากระบบอัตโนมัติที่จำกัดและการปรับแต่งที่ต้องใช้เวลามาก

นี่คือจุดที่ ClickUp เปลี่ยนสถานการณ์อย่างแยบยล ด้วยมุมมองแบบไดนามิก ระบบอัตโนมัติในตัว และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แม่แบบของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ในความเป็นจริง ทีมที่ใช้ ClickUp ของลูกค้า RevPartners รายงานว่ามีความเร็วในการให้บริการเพิ่มขึ้นถึง 64% ซึ่งช่วยประหยัดเวลาที่ปกติแล้วต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน

หากคุณพร้อมที่จะหยุดการจัดการแผนของคุณและเริ่มดำเนินการตามแผนเหล่านั้นแล้ว ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้เลย!