20 แม่แบบแพลนเนอร์ Notion เพื่อจัดระเบียบชีวิตของคุณ

ผู้วางแผนที่ดีช่วยคุณในการจัดระเบียบส่วนตัวของคุณ
มันสามารถจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดของคุณได้ตามที่คุณต้องการ และบางครั้งยังสามารถกำหนดเวลาให้โดยอิงจากความเร่งด่วน สิ่งที่เคยเป็นวิธีการจดด้วยดินสอและปฏิทิน ตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากขึ้นด้วยแพลนเนอร์ดิจิทัล
แม่แบบแพลนเนอร์ Notion รวมถึงแม่แบบตัวติดตามเวลา Notion สำหรับการจัดการโครงการใน Notion มอบฟีเจอร์เพิ่มเติมให้คุณ เช่น การติดตามเวลา บอร์ดวิสัยทัศน์ และการซิงค์ปฏิทิน
งานของคุณสามารถแสดงบนเครื่องมือภายนอกเช่น Google Calendar ได้ด้วย ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการจองซ้อนได้
เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ นี่คือตัววางแผน Notion ฟรีที่ดีที่สุดบางตัวที่ทำหน้าที่เป็นโซลูชั่นครบวงจร ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง
แม่แบบแพลนเนอร์ Notion ยอดนิยมในพริบตา
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตแพลนเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ ClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|แม่แบบแพลนเนอร์ชีวิตสมบูรณ์แบบ (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สุขภาพ, การเงิน, การจัดการโครงการ, ปรับแต่งได้, ตัวติดตาม
|บุคคลที่รักษาสมดุลระหว่างสุขภาพ การเงิน และเป้าหมาย
|หน้า Notion, แผงควบคุม
|แม่แบบตัวจัดการงาน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ศูนย์ความสำคัญ, มุมมองที่ยืดหยุ่น, จัดระเบียบงาน
|ผู้ที่ต้องการสมุดวางแผนประจำวันที่มีโครงสร้างชัดเจน
|หน้า, รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน ใน Notion
|เทมเพลตติดตามเงิน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การติดตามค่าใช้จ่าย/รายได้/การสมัครสมาชิก, แผนภูมิ
|ฟรีแลนซ์, นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญที่บริหารการเงิน
|หน้า Notion, ฐานข้อมูล
|เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ไอเดียโพสต์ AI, มุมมองปฏิทิน/บอร์ด, หลายแพลตฟอร์ม
|ผู้สร้างเนื้อหา, ทีมการตลาด
|หน้า Notion, ปฏิทิน, บอร์ด
|เทมเพลตติดตามการสมัครสมาชิก (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แดชบอร์ดแบบภาพ, ปุ่มชำระเงิน, แผนภูมิค่าใช้จ่ายรายปี
|ผู้ใช้ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำ
|หน้า Notion, แผงควบคุม
|เทมเพลตสำหรับวางแผนงานแต่งงาน งบประมาณ, กำหนดการ, งานที่ต้องทำ และอื่นๆ (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ตัวติดตามงบประมาณ, การตอบรับ, ไทม์ไลน์, บอร์ดอารมณ์
|คู่รักที่กำลังวางแผนงานแต่งงาน
|หน้า Notion, กระดาน
|แบบฟอร์มการมอบหมายงานกลุ่มสำหรับนักเรียน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บทบาท, ความก้าวหน้า, บันทึกการประชุม, รายการเพลงที่แชร์
|นักเรียนที่จัดการโครงการกลุ่ม
|หน้า Notion, กระดาน
|เทมเพลตรหัสผ่าน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัย, หมวดหมู่, การค้นหาที่ง่าย
|ผู้ที่มีบัญชีหลายบัญชี
|หน้า Notion, ฐานข้อมูล
|เทมเพลตติดตามการอ่านหนังสือขั้นสูงสุด (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รายการอ่าน, ความคืบหน้า, คำคม, การสะท้อนความคิด
|ผู้อ่านที่ติดตามหนังสือ/เป้าหมาย
|หน้า Notion, ฐานข้อมูล
|แม่แบบแพลนเนอร์รวมทุกอย่างของ Christine Tay (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รายการที่ต้องทำ, บันทึกการอ่าน, รายการที่ต้องการ, เป้าหมาย
|มืออาชีพที่ยุ่งอยู่กับการจัดการงานและเป้าหมาย
|หน้า Notion, แผงควบคุม
|แม่แบบวางแผนงานปาร์ตี้คริสต์มาส (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รายชื่อแขก, เมนู, งบประมาณ, รายการตรวจสอบ
|ผู้จัดงานเทศกาล, ผู้วางแผนกิจกรรม
|หน้า Notion
|ลิงก์, ทางลัด, แบนเนอร์ แบบฟอร์ม (โนชั่น)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ลิงก์รวม, เหรียญตรา, หมวดหมู่
|นักเรียน, นักวิจัย, ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
|หน้า Notion
|ผู้วางแผนการเดินทาง, แผนการเดินทาง, แบบฟอร์มรายการที่ต้องทำก่อนตาย (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หลายจุดหมายปลายทาง, การติดตามค่าใช้จ่าย, การบันทึกประจำวัน
|นักเดินทางที่วางแผนการเดินทางที่ซับซ้อน
|หน้า Notion, ฐานข้อมูล
|เทมเพลตแดชบอร์ดนักศึกษาของ Janice Studies (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|งานที่ได้รับมอบหมาย, การสอบ, บันทึก, การแจ้งเตือน
|นักเรียนที่จัดการด้านการเรียน
|หน้า Notion, แผงควบคุม
|แบบฟอร์มรายการของใช้สำหรับการเดินทาง (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หมวดหมู่การบรรจุ, รายการตรวจสอบ, แผนการแต่งตัว
|นักเดินทางบ่อย
|หน้า Notion, รายการตรวจสอบ
|เทมเพลตติดตามเป้าหมายและนิสัย (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การแยกเป้าหมาย, บันทึกภาพ, ปรับเปลี่ยนได้
|ใครก็ตามที่กำลังติดตามเป้าหมาย/นิสัย
|หน้า Notion, ตัวติดตาม
|เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเครื่องมือวางแผนงบประมาณ (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การบันทึกแบบเรียลไทม์, การแปลงสกุลเงิน, การแยกกลุ่ม
|นักเดินทางกลุ่มที่แบ่งค่าใช้จ่าย
|หน้า Notion, ฐานข้อมูล
|แบบฟอร์มเชิญร่วมทริปกลุ่มพร้อมแบบสำรวจ (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ตอบรับ, แบบสำรวจ, รายละเอียดการเดินทางแบบรวมศูนย์
|ผู้จัดทริป, ผู้วางแผนกลุ่ม
|หน้า Notion, แบบสำรวจ
|เทมเพลตติดตามของขวัญวันหยุด (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ไอเดียของขวัญ, งบประมาณ, การจัดวางแบบ
|ผู้ให้ของขวัญ, ผู้วางแผนเทศกาล
|หน้า Notion, ตัวติดตาม
|เทมเพลตวางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์ (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|กำหนดการเดินทาง, แผนที่, ตัวติดตามค่าใช้จ่าย, แผงควบคุม
|นักเดินทางบนท้องถนน, นักวางแผนการเดินทาง
|หน้า Notion, แผนที่
|เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ลากและวาง, ลำดับความสำคัญ, การติดตามแบบภาพ
|ข้อดี, บุคคลที่ต้องการการจัดการงานประจำวัน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตบันทึกประจำวัน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามกิจกรรมที่มีโครงสร้าง, บันทึกแบบเรียลไทม์
|ผู้สร้างนิสัย, ผู้ตรวจสอบประสิทธิภาพ
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตตารางเวลาชั่วโมงประจำวันใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การแบ่งเวลา, อัปเดตอัตโนมัติ, การมุ่งเน้น/ความยืดหยุ่น
|นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญกำลังปรับปรุงกิจวัตร
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บันทึกงานแบบเรียลไทม์, การติดตามประสิทธิภาพ
|ผู้จัดการ, หัวหน้าทีม, ทีมทำงานทางไกล
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตวางแผนโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มุมมองหลายด้าน, อุปสรรค/ไทม์ไลน์
|ทีมที่วางแผนโครงการที่ซับซ้อน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|แม่แบบวางแผนวันหยุด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แผนการรวมศูนย์, การจัดเก็บไฟล์, การติดตามกลุ่ม
|ครอบครัว, นักเดินทางกลุ่ม
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจัดตารางเวลา + การติดตามงาน, หมวดหมู่, มุมมองแบบภาพ
|ผู้วางแผนด้วยภาพ, การจัดการงานประจำวัน/รายสัปดาห์
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินรายปี ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ภาพรวมประจำปี, การแยกย่อยรายเดือน, กำหนดเวลา
|นักวางแผนกลยุทธ์, ทีม
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การวางแผนรายสัปดาห์, ลากและวาง, การอัปเดตแบบเรียลไทม์
|บุคคล, ทีมที่บาลานซ์ความสำคัญ
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตวางแผนบล็อก ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|กระบวนการทำงานของเนื้อหา, กำหนดเวลา, ตารางเวลาที่เกิดซ้ำ
|บล็อกเกอร์, ทีมคอนเทนต์
|ClickUp รายการ, บอร์ด
อะไรที่ทำให้เทมเพลตแพลนเนอร์โนชั่นดี?
ลองนึกภาพว่าคุณเปิดแล็ปท็อปในวันจันทร์และเห็นตารางเวลาทั้งสัปดาห์ของคุณในปฏิทินอย่างชัดเจน: การประชุมที่ถูกบล็อกในปฏิทิน, รายการสิ่งที่ต้องทำที่แยกสี, ช่องทำเครื่องหมายสำหรับนิสัย, และแม้กระทั่งแผนมื้ออาหารสำหรับวันพฤหัสบดี
นี่แหละคือผลงานของแพลนเนอร์เทมเพลตฟรีจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Notion
เทมเพลต Notion ที่ออกแบบมาอย่างดีจะจัดระเบียบเวลาของคุณและช่วยให้คุณติดตามทั้งงานระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เทมเพลตติดตามนิสัยใน Notion เพื่อให้ชัดเจน นี่คือสัญญาณของเทมเพลตที่น่าเชื่อถือ:
✅ กำหนดการใช้งานอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับงานประจำวัน แผนงานรายสัปดาห์ หรือการบริหารโครงการ
✅ รักษาโครงสร้างให้สะอาดด้วย ส่วนที่จัดระเบียบ, ตัวกรอง, และมุมมองที่เชื่อมโยง
✅ อนุญาตให้ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับเลย์เอาต์, สี, ไอคอน, และแท็ก, ทำให้เป็นหนึ่งในเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ดีที่สุด
✅ มีมุมมองการวางแผนหลากหลาย: แผนรายวัน, แผนรายสัปดาห์แบบแยกส่วน, และเป้าหมายรายเดือน
✅ ใช้เครื่องมือในตัวของ Notion เช่น ฐานข้อมูล, ตัวติดตามนิสัยของ Notion และการซิงค์ปฏิทิน
20 แม่แบบแพลนเนอร์ Notion
กำลังมองหาวิธีจัดการวันของคุณ, โอกาสพิเศษ, ทริป, หรือทั้งปีของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่หรือไม่?
นี่คือ 20 อันดับแรกของผู้วางแผนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเทมเพลต Notion ที่ได้รับความนิยมเพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาของคุณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด:
1. แม่แบบวางแผนชีวิตขั้นสูงสุด
คุณกำลังวางแผนเปลี่ยนอาชีพ, พยายามรักษาความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย, หรือต้องการลดการใช้จ่ายอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังอยู่หรือไม่? Notion's Ultimate Life Planner มีประโยชน์ในหลายสถานการณ์, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาตนเอง.
เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการโครงสร้างที่ครอบคลุมเป้าหมายส่วนตัว การเงิน และสุขภาพ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง ด้วยตัววางแผนรายสัปดาห์ในตัว ตัวติดตามการเงิน บันทึกโภชนาการ และหน้าจัดการโครงการ มันให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของชีวิตคุณในที่เดียว
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ผสานสุขภาพ การเงิน และการพัฒนาตนเองไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ไร้รอยต่อ
- รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่บันทึกโภชนาการไปจนถึงเป้าหมายของโครงการ
- ตัวติดตามและภาพแสดงผลที่ติดตั้งไว้ช่วยให้คุณสังเกตเห็นแนวโน้มและเฉลิมฉลองความก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิตคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพ การเงิน และเป้าหมายส่วนตัวระยะยาวในที่ทำงานเดียว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังประสบปัญหาในการทำให้การประชุมมีสมาธิและตรงประเด็นอยู่หรือไม่?คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีวางแผนการประชุมด้วย ClickUpจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างระเบียบวาระการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ
2. แม่แบบตัวจัดการงาน
เช้าวันจันทร์ และกล่องข้อความของคุณเต็มไปด้วยความคิดที่กระจัดกระจาย งานที่ต้องทำครึ่งทาง และกำหนดเวลาที่ลืมไป. แบบแผนผู้จัดการงานช่วยคุณตัดผ่านความวุ่นวายโดยการรวบรวมรายการที่ต้องทำไว้ในที่เดียว จากนั้นจัดระเบียบตามความสำคัญและระยะเวลา.
ใช้ศูนย์ความสำคัญเพื่อดูสิ่งที่ค้างอยู่ สิ่งที่ต้องทำต่อไป และสิ่งที่คุณได้ทำเสร็จแล้ว เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการแผนงานรายวันที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบความคิดของคุณได้ทันทีด้วยการบันทึกทุกงาน ความคิด และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ
- Priority Center แสดงสิ่งที่เร่งด่วนและค้างคา เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
- มุมมองที่ยืดหยุ่น (รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน) ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ—ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบรายการตรวจสอบหรือนักวางแผนแบบภาพ
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสมุดวางแผนรายวันที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อจดบันทึก จัดลำดับความสำคัญ และลงมือทำในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจ
3. แม่แบบติดตามเงิน
ไม่ว่าคุณจะจัดการหลายบัญชีหรือพยายามควบคุมการใช้จ่ายรายสัปดาห์ เทมเพลตติดตามการเงินและตัวติดตามการเงิน, ใบแจ้งหนี้มืออาชีพ, และเทมเพลตใบแจ้งหนี้ Notion จะให้ภาพรวมสุขภาพทางการเงินที่ครบถ้วนในเทมเพลต Notion ที่สะอาดเพียงหนึ่งเดียว
จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย บันทึกรายได้ และติดตามการโอนเงิน พร้อมด้วยเทมเพลต Notion สำหรับติดตามการสมัครสมาชิกในตัวที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เห็นภาพรวมทางการเงินทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา ตั้งแต่แหล่งรายได้ไปจนถึงค่าใช้จ่ายประจำและการสมัครสมาชิก
- การจัดหมวดหมู่และแผนภูมิอัจฉริยะทำให้การจัดทำงบประมาณและการติดตามค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย
- ตัวติดตามการสมัครสมาชิกช่วยให้คุณไม่พลาดการต่ออายุที่ลืมหรือค่าใช้จ่ายแอบแฝงอีกต่อไป
✨ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ นักศึกษา หรือมืออาชีพที่จัดการหลายบัญชีและต้องการปรับปรุงสุขภาพทางการเงิน
4. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย (พร้อม Notion AI)
นี่เป็นบ่ายวันพฤหัสบดี และผู้จัดการของคุณเพิ่งขอตารางเนื้อหาสำหรับสัปดาห์หน้า แต่คุณยังคงรวบรวมโพสต์จากเอกสารสามฉบับที่แตกต่างกัน
ปฏิทินโซเชียลมีเดียช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้คุณใช้เทมเพลต Notion เดียวในการร่าง กำหนดเวลา และจัดระเบียบเนื้อหาโซเชียลทั้งหมดของคุณ สลับระหว่างมุมมองปฏิทินและกระดานเพื่อวางแผนข้ามแพลตฟอร์ม และใช้ Notion AI เพื่อสร้างไอเดียโพสต์หรือแก้ไขร่างได้ทันที
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผน, ร่าง, และจัดตารางเนื้อหาสำหรับทุกแพลตฟอร์มในที่เดียว
- ใช้ประโยชน์จาก Notion AI เพื่อระดมความคิดสำหรับโพสต์, นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการเผยแพร่ของคุณ
- สลับระหว่างมุมมองปฏิทินและกระดานเพื่อความชัดเจนทันทีว่าอะไรกำลังจะเผยแพร่และเมื่อไหร่
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและทีมการตลาดที่จัดการตารางการเผยแพร่หลายแพลตฟอร์มและนำโพสต์กลับมาใช้ใหม่
5. แม่แบบติดตามการสมัครสมาชิก
เทมเพลตติดตามการสมัครสมาชิกช่วยให้คุณจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ดูการสมัครสมาชิกทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ วันที่ต่ออายุล่าสุด และสถานะการชำระเงินว่าครบกำหนดหรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ด้วยปุ่ม "ชำระเงิน" เพียงคลิกเดียวและแผนภูมิค่าใช้จ่ายรายปี ตัวติดตามการสมัครสมาชิก Notion นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ นักเรียน และทุกคนที่ต้องการควบคุมงบประมาณรายเดือนของตนอีกครั้ง
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แดชบอร์ดแบบภาพช่วยให้คุณเห็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด วันที่ต่ออายุ และยอดใช้จ่ายรวมต่อเดือนได้ทันที
- การชำระเงินแบบคลิกเดียว "ชำระเงิน" และแผนภูมิค่าใช้จ่ายรายปีช่วยให้คุณจัดการการชำระเงินและหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของงบประมาณ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ นักเรียน หรือใครก็ตามที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่มีปัญหา
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำและเตรียมพร้อมก่อนถึงวันต่ออายุ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เบื่อกับการสลับระหว่างแอปห้าตัวเพื่อจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบใช่ไหม?ฟรีเทมเพลต Notion สำหรับบันทึก, งาน, และอื่นๆรวมกว่า 50+ แบบฟอร์มเพื่อรวมงานของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ต้องเปิดหลายแท็บอีกต่อไป!
6. แม่แบบสำหรับงบประมาณ, กำหนดการ, งานที่ต้องทำ และอื่นๆ ของผู้วางแผนงานแต่งงาน
เหลือเวลาอีกเพียงหกเดือนก่อนถึงวันแต่งงานของคุณ คุณรู้สึกหนักใจกับสายโทรศัพท์จากผู้ให้บริการ รายชื่อแขก และบอร์ด Pinterest มากมาย แพลนเนอร์เทมเพลตใน Notion นี้จะช่วยรวบรวมทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วน
จากตัวติดตามงบประมาณและรายชื่อผู้ตอบรับไปจนถึงสัญญาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้จะช่วยแทนที่บันทึกที่กระจัดกระจาย ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำและมุมมองไทม์ไลน์เพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา และบอร์ดอารมณ์เพื่อกำหนดธีมให้ตรงกับคู่ของคุณหรือผู้วางแผน
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมทุกข้อมูลไว้ที่เดียว—ตั้งแต่รายชื่อผู้ขายไปจนถึงรายชื่อแขก
- ตัวติดตามงบประมาณและไทม์ไลน์ในตัวช่วยให้คุณวางแผนได้ตามกำหนดและอยู่ในงบประมาณ
- บอร์ดอารมณ์และแกลเลอรีแรงบันดาลใจช่วยให้ง่ายต่อการจัดแนวในธีมและแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณกับผู้อื่น
✨ เหมาะสำหรับ: คู่รักที่กำลังวางแผนงานแต่งงานและต้องการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ผู้จัดหาสินค้าและบริการไปจนถึงรายชื่อแขกไว้ในที่เดียว
7. แบบฟอร์มมอบหมายงานกลุ่มนักเรียน
แบบฟอร์มการมอบหมายงานกลุ่มนักเรียนคือทางออกของคุณจากความตื่นตระหนกในนาทีสุดท้าย
ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับการมอบหมายงาน, การเก็บลิงก์, และการติดตามรายการที่ต้องทำ, มันช่วยสร้างโครงสร้างให้กับงานกลุ่มที่วุ่นวาย. เพิ่มบันทึกการประชุม, กำหนดเวลา, และแม้กระทั่งเพลย์ลิสต์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้การทำงานเป็นทีมรู้สึกน้อยลงเหมือนความเครียดและมากขึ้นเหมือนความก้าวหน้า.
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบบทบาท, ติดตามความคืบหน้า, และเก็บทรัพยากรไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว—ไม่ต้องมีการแชทกลุ่มอย่างบ้าคลั่งอีกต่อไป
- บันทึกการประชุมและตัวเตือนกำหนดการในตัวช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบและอยู่ในหน้าเดียวกัน
- เพลย์ลิสต์ที่แชร์ได้และส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้การทำงานเป็นทีมสนุกขึ้นและเครียดน้อยลง
✨ เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือนักเรียนมัธยมปลายที่ทำงานกลุ่มและต้องการความชัดเจนและความรับผิดชอบร่วมกัน
8. แบบฟอร์มรหัสผ่าน
เทมเพลต Passwords มอบเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะจัดการบัญชีส่วนตัว การเข้าสู่ระบบที่ทำงาน หรือการเข้าถึงร่วมกับทีม เทมเพลต Notion นี้ช่วยให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เก็บรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณอย่างปลอดภัยในที่เดียวที่เข้ารหัสและเข้าถึงได้ง่าย
- จัดระเบียบบัญชีตามหมวดหมู่ (งาน ส่วนตัว ร่วมกัน) เพื่อการเรียกดูอย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการมากที่สุด
- ขจัดปัญหาการลืมรหัสผ่านและการถูกล็อกเอาท์—ไม่ต้องกังวลกับการเข้าใช้งานบัญชีของคุณไม่ได้อีกต่อไป
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องจัดการหลายบัญชีและกำลังมองหาที่เก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ในที่เดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณยังคงยาวเกินกว่าที่จะจัดการในสมุดวางแผนได้ ลองอ่านบล็อกของเรา "แอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุด" ที่จะช่วยให้คุณค้นหาแอปที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวันของคุณ ตั้งแต่ตัวจัดการงานที่ยืดหยุ่นไปจนถึงระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเต็มรูปแบบอย่าง ClickUp
9. แม่แบบติดตามการอ่านหนังสือขั้นสุดยอด
The Ultimate Reading Book Tracker ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในการอ่านด้วยการจัดระเบียบรายชื่อหนังสือที่อ่าน ติดตามจำนวนหน้าที่อ่าน และบันทึกข้อคิดหรือข้อสังเกตระหว่างอ่าน หนังสือแต่ละเล่มจะมีหน้าของตัวเองสำหรับบันทึกความคิด คำคม และส่วนที่เน้นไว้
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบรายการอ่าน ความคืบหน้า และข้อคิดของคุณในพื้นที่ที่ดึงดูดสายตาและปราศจากสิ่งรบกวน
- หน้าเฉพาะสำหรับแต่ละเล่มช่วยให้คุณบันทึกคำคม บันทึกย่อ และข้อคิดส่วนตัวขณะอ่าน
- การติดตามความก้าวหน้าช่วยกระตุ้นให้คุณมีความสม่ำเสมอและบรรลุเป้าหมายการอ่านของคุณ ทีละหน้า
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอกับเป้าหมายการอ่านและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้
10. แม่แบบแพลนเนอร์รวมทุกอย่างของ Christine Tay
แม่แบบแพลนเนอร์ Notion แบบครบวงจรของ Christine Tay รวบรวมทุกสิ่งของคุณไว้ในเทมเพลตเดียวที่สะอาดตา ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ บันทึกการอ่านหนังสือ รายการสิ่งที่อยากได้ หรือเป้าหมายระยะยาว แม่แบบนี้มอบระบบที่ช่วยให้คุณจัดการทั้งงานประจำวันและการวางแผนระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมรายการสิ่งที่ต้องทำ, บันทึกการอ่าน, รายการสิ่งที่ต้องการ, และเป้าหมายระยะยาวไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานง่าย
- ปรับแต่งได้ง่าย—เพิ่มส่วนต่างๆ ไอคอน และโทนสีของคุณเองเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
- ทำให้ทั้งงานประจำวันและการวางแผนภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีสิ่งใดตกหล่นในกระบวนการ
✨เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง จัดการงานส่วนตัว บันทึกการอ่าน และรายการสิ่งที่ต้องการจากแดชบอร์ดเดียว
11. แม่แบบวางแผนงานปาร์ตี้คริสต์มาส
เหลือเวลาอีกเพียงสองสัปดาห์ก่อนงานรวมญาติวันหยุดของคุณ และรายชื่อผู้ตอบรับ เมนูอาหาร และงบประมาณก็กระจัดกระจายอยู่ในข้อความและโน้ตติดผนังต่าง ๆ แม่แบบวางแผนงานปาร์ตี้คริสต์มาสจะรวบรวมทุกอย่างไว้เป็นระบบ เพื่อให้คุณได้สนุกกับการเป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริง!
เทมเพลตแพลนเนอร์ Notion นี้จะช่วยให้คุณติดตามรายชื่อแขก จัดระเบียบเมนูอาหาร และควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือเครื่องมือคู่ใจที่จะช่วยลดปัญหาในนาทีสุดท้ายของคุณ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมรายชื่อแขก, เมนู, และงบประมาณเพื่อให้คุณสามารถวางแผนทุกรายละเอียดได้โดยไม่ต้องใช้บันทึกหรือสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย
- รายการตรวจสอบและตัวเตือนแบบภาพช่วยให้คุณจัดการ RSVP การซื้อของ และการเตรียมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ไม่ต้องวุ่นวายในนาทีสุดท้าย
- ออกแบบมาเพื่อการจัดงานที่ไร้ความเครียด ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำแทนการจัดการกับรายละเอียดต่างๆ
✨ เหมาะสำหรับ: เจ้าภาพที่วางแผนจัดงานรวมตัวในช่วงวันหยุด โดยเน้นการจัดการงบประมาณ รายชื่อแขก และการประสานงานที่ไร้ความเครียด
12. แม่แบบลิงก์, ทางลัด, เหรียญตรา
ต้องการบทความที่มีประโยชน์สักบทความ แต่มันถูกฝังอยู่ในประวัติการเข้าชมของคุณหรือแท็บสุ่มที่คุณปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และใครจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน?
เทมเพลต Notion สำหรับลิงก์, ทางลัด และตราสัญลักษณ์ ให้พื้นที่ศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บทรัพยากรสำคัญ เครื่องมือ แผนการรับประทานอาหาร และหน้าเว็บโปรดของคุณ เหมาะสำหรับนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้เพียงคลิกเดียว
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมลิงก์สำคัญ ทรัพยากร และทางลัดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาแท็บหรือบุ๊กมาร์กที่หายไปอีกต่อไป
- ป้ายและหมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้จัดระเบียบได้ง่ายตามโครงการ หัวข้อ หรือความสำคัญ
- เหมาะสำหรับนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลที่ต้องการศูนย์กลางเดียวสำหรับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ใช้งานเป็นประจำทั้งหมด
✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียน นักวิจัย และผู้ทำงานดิจิทัลที่ต้องการเข้าถึงเครื่องมือและเอกสารอ้างอิงที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปวางแผนดิจิทัลฟรีที่ดีที่สุด
13. แผนการเดินทาง, กำหนดการเดินทาง, แม่แบบรายการที่ต้องทำก่อนตาย
ในที่สุดคุณก็ได้วางแผนวันหยุดในฝันที่อยู่ในลิสต์ความปรารถนาของคุณมาเป็นเวลาสามปีแล้ว
แต่มีปัญหา: เที่ยวบินของคุณจะออกในอีกไม่กี่วัน การยืนยันโรงแรมของคุณถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ กำหนดการเดินทางของคุณยังอยู่ในแอป Notes และคุณเพิ่งตระหนักว่าคุณลืมตรวจสอบเวลาเดินรถไฟระหว่างเมือง
หากนี่คือสิ่งที่คุณเป็น เทมเพลต Travel Planner ของ Notion จะช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ เทมเพลต Notion สำหรับวางแผนการเดินทางนี้ออกแบบมาสำหรับนักเดินทางที่ต้องการประสบการณ์ที่ราบรื่น ประกอบด้วยส่วนสำหรับการวางแผนหลายจุดหมาย การติดตามค่าใช้จ่ายแยกตามสกุลเงิน และพื้นที่สำหรับบันทึกเรื่องราวการเดินทางของคุณ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการทุกแง่มุมของการเดินทางของคุณ ตั้งแต่กำหนดการเดินทางและการจองไปจนถึงงบประมาณและรายการสิ่งที่อยากทำ ในที่เดียว
- การวางแผนหลายจุดหมายและการติดตามค่าใช้จ่ายเฉพาะสกุลเงินทำให้การเดินทางที่ซับซ้อนง่ายต่อการจัดการ
- บันทึกประจำวันในตัวช่วยให้คุณบันทึกความทรงจำ รูปภาพ และความคิดสะท้อนใจขณะเดินทาง
✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่วางแผนทริปหลายจุดหมายและต้องการติดตามการจัดการด้านโลจิสติกส์ งบประมาณ และบันทึกความทรงจำ
14. แม่แบบแดชบอร์ดนักเรียนของ Janice Studies
หน้าแดชบอร์ดนักศึกษาของ Janice Studies มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและรวมศูนย์ให้คุณจัดการชีวิตการเรียนและชีวิตส่วนตัวทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย การสอบ และรายการที่ต้องทำประจำวันได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งจัดระเบียบบันทึกและตารางเวลาสำหรับแต่ละวิชา เพื่อหลีกเลี่ยงการเร่งเรียนในนาทีสุดท้าย
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมงานที่ได้รับมอบหมาย, การสอบ, บันทึก, และตารางเวลาไว้ในแดชบอร์ดการศึกษาที่ง่ายต่อการนำทางเพียงหนึ่งเดียว
- ตัวติดตามและตัวเตือนความจำแบบภาพช่วยให้คุณทำงานเสร็จก่อนกำหนดและหลีกเลี่ยงการทำงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้าย
- ปรับแต่งได้สำหรับทุกปริมาณการเรียน ทำให้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่จัดการงานมอบหมาย การสอบ และบันทึกการเรียนในแดชบอร์ดการศึกษาแบบรวมศูนย์
15. แบบฟอร์มรายการของใช้สำหรับการเดินทาง
คุณอยู่ที่สนามบิน และคุณนึกขึ้นได้ คุณลืมที่ชาร์จ!
เทมเพลตรายการของใช้สำหรับการเดินทางช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่วุ่นวายด้วยการจัดระเบียบทุกสิ่งที่คุณต้องการตามหมวดหมู่: เสื้อผ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ในห้องน้ำ, และอื่นๆ เพิ่มรายการของใช้ที่จำเป็นในนาทีสุดท้ายลงในรายการช้อปปิ้งของคุณได้อย่างง่ายดาย, วางแผนชุดเสื้อผ้าสำหรับแต่ละวัน, และตรวจสอบรายการที่จัดเตรียมแล้วบนโทรศัพท์ของคุณขณะเดินทาง
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดหมวดหมู่สิ่งของจำเป็นสำหรับการแพ็ก (เสื้อผ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ในห้องน้ำ) เพื่อไม่ให้คุณลืมสิ่งของใด ๆ อีกต่อไป
- รายการตรวจสอบแบบโต้ตอบและตัววางแผนชุดช่วยให้คุณจัดกระเป๋าได้อย่างชาญฉลาดและหลีกเลี่ยงการนำของเกินจำเป็น
- การออกแบบที่เหมาะกับมือถือช่วยให้คุณสามารถอัปเดตรายการของคุณได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งก่อนการเดินทาง
✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางบ่อยที่ต้องการมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ลืมของจำเป็นหรือแพ็คของเกินความจำเป็นสำหรับการเดินทาง
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนงานฟรีและตัวอย่าง
16. แม่แบบติดตามเป้าหมายและนิสัย
คุณเคยตัดสินใจที่จะเรียนภาษาใหม่กี่ครั้งแล้ว?
เทมเพลตติดตามเป้าหมายและนิสัยช่วยให้คุณแก้ไขปัญหานั้นได้โดยการเชื่อมโยงความปรารถนาของคุณกับระบบประจำวัน แบ่งเป้าหมายตามกรอบเวลา—12 สัปดาห์, 12 เดือน, หรือ 5 ปี—และติดตามความคืบหน้าในแต่ละด้านของชีวิต เช่น อาชีพ, สุขภาพ, และการพัฒนาตนเอง
เทมเพลตติดตามเป้าหมายใน Notion นี้จะช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอและติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างชัดเจนผ่านบันทึกความคืบหน้าที่เข้าใจง่าย
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นนิสัยที่สามารถทำได้ทุกวัน ทำให้คุณมีแรงจูงใจและรับผิดชอบต่อตัวเอง
- บันทึกความคืบหน้าทางภาพและไทม์ไลน์ช่วยให้คุณเห็นการเติบโตในช่วงสัปดาห์ เดือน หรือปี
- ปรับใช้ได้กับทุกด้านของชีวิต—อาชีพ สุขภาพ การเรียนรู้ หรือการเติบโตส่วนบุคคล
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาอาชีพในระยะยาวผ่านการติดตามเป้าหมายและนิสัยอย่างเป็นระบบ
17. แม่แบบติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเครื่องมือวางแผนงบประมาณ
เคยจัดการทริปกลุ่มไหม ที่ต้องคอยแบ่งค่าอาหารและค่าเดินทางตลอดเวลา แล้วไม่มีใครจำได้ว่าใครจ่ายอะไรไปบ้าง?
เครื่องมือติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางและงบประมาณช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ทุกคนบันทึกค่าใช้จ่ายได้แบบเรียลไทม์ แม้จะเป็นสกุลเงินที่แตกต่างกัน ด้วยการแปลงค่าโดยอัตโนมัติและการแยกประเภทเฉพาะสำหรับนักเดินทาง ช่วยให้คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคำนวณหลังการเดินทาง
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- การบันทึกค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์และการแปลงสกุลเงินอัตโนมัติทำให้การจัดการทริปกลุ่มเป็นเรื่องง่าย
- การแยกค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้เดินทางแต่ละคนช่วยให้ทุกคนทราบชัดเจนว่าใครจ่ายอะไร—หมดปัญหาการคำนวณหลังทริปที่น่าอึดอัด
- สรุปงบประมาณแบบภาพช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน
✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางกลุ่มที่ต้องการแบ่งค่าใช้จ่าย จัดการงบประมาณร่วมกัน และติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
18. แม่แบบคำเชิญทริปกลุ่มพร้อมแบบสำรวจความคิดเห็น
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนทริปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์กับเพื่อนๆ แต่สมาชิกในกลุ่มครึ่งหนึ่งยังไม่ยืนยันการเข้าร่วม และไม่มีใครในแชทตกลงกันได้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรดี
เทมเพลตเชิญทริปกลุ่มพร้อมแบบสำรวจความคิดเห็นจาก Notion ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วม รายละเอียดทริปที่แชร์ได้ และแบบสำรวจในตัวสำหรับโหวตกิจกรรมหรือวันที่
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบบฟอร์มตอบรับและแบบสำรวจที่ฝังไว้ช่วยให้การตัดสินใจของกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น—ไม่ต้องเสียเวลาในกระทู้สนทนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป
- รวมรายละเอียดการเดินทาง วันที่ และตัวเลือกกิจกรรมไว้ที่เดียวเพื่อการประสานงานที่ง่ายดาย
- ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องสนุกและเป็นประชาธิปไตย ทำให้แน่ใจว่าเสียงของทุกคนได้รับการฟัง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดทริปที่ต้องการประสานวันเวลา กิจกรรม และการตอบรับเข้าร่วม โดยไม่ต้องวุ่นวายกับแชทกลุ่มที่รก
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตารางเวลา Google Docs ฟรี
19. แบบฟอร์มติดตามของขวัญวันหยุด
ตัวติดตามของขวัญวันหยุดช่วยให้คุณวางแผน งบประมาณ และติดตามของขวัญทุกชิ้นในเทมเพลต Notion ฟรีเพียงหนึ่งเดียว ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถติดตามไอเดียของขวัญ สถานะการซื้อ การใช้จ่ายต่อคน และการอัปเดตการจัดส่งด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและมองเห็นได้ชัดเจน
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามไอเดียของขวัญ สถานะการซื้อ และงบประมาณสำหรับทุกคนในรายชื่อของคุณ—ไม่ต้องให้ของขวัญซ้ำหรือพลาดผู้รับอีกต่อไป
- การจัดวางแบบภาพช่วยให้เห็นได้ง่ายว่าเหลือใครที่ต้องซื้อให้บ้างและคุณได้ใช้จ่ายไปเท่าไรแล้ว
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดอย่างเป็นระเบียบและปราศจากความเครียด และการมอบของขวัญที่ใส่ใจ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดทริปที่ต้องการประสานวันเวลา กิจกรรม และการตอบรับเข้าร่วม โดยไม่ต้องวุ่นวายกับแชทกลุ่มที่รก
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินรายเดือนฟรีเพื่อจัดระเบียบเวลาของคุณ
20. แม่แบบวางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์
ครึ่งทางของการเดินทางบนถนนแล้วจำไม่ได้ว่าวางแผนจะแวะเมืองไหนต่อไป หรือร้านอาหารที่ต้องลองนั้นอยู่ที่ไหน? เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกัน
ผู้ช่วยวางแผนการเดินทาง Road Trip Travel Planner ช่วยให้คุณวางแผนรายละเอียดทุกอย่างล่วงหน้าได้อย่างครบถ้วน พร้อมแดชบอร์ด Notion สวยงามสำหรับจุดแวะเติมน้ำมันและเส้นทางชมวิว
ด้วยแผนที่ Google ที่ฝังอยู่, เส้นทางการเดินทางแบบภาพ, และตัวติดตามค่าใช้จ่ายในตัว, เทมเพลต Notion นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางที่ต้องการโครงสร้างโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่น
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนทุกจุดแวะพัก มื้ออาหาร และเส้นทางชมวิวด้วยแผนการเดินทางแบบอินเทอร์แอคทีฟพร้อมแผนที่ Google Maps ที่ฝังไว้
- ตัวติดตามค่าใช้จ่ายในตัวและรายการจัดกระเป๋าช่วยให้คุณจัดการการเดินทางของคุณได้อย่างเป็นระเบียบตั้งแต่ต้นจนจบ
- แดชบอร์ดที่สวยงามทำให้การวางแผนและบันทึกการผจญภัยของคุณสนุกไม่แพ้การเดินทาง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ให้ของขวัญที่ต้องการวางแผน งบประมาณ และจัดระเบียบของขวัญสำหรับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
ข้อจำกัดของโนชั่น
เทมเพลตแพลนเนอร์ของ Notion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้น...แต่แทบจะไม่ขยายตามวิธีการทำงานจริงของคุณ
นอกจากนี้ Notion ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่คุณควรทราบก่อนที่จะตัดสินใจใช้งาน:
- แม่แบบส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยอิงกับขั้นตอนการทำงานของคนอื่น ไม่ใช่ของคุณ ซึ่งมักนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือทำให้ระบบสำคัญเสียหาย เพียงเพื่อให้ใช้งานได้
- การปรับแต่งเทมเพลตมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาฐานข้อมูล ฟิลเตอร์เสีย หรือโครงสร้างซ้ำซ้อน ซึ่งสร้างความสับสนมากกว่าความชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว
- แม่แบบมัก ไม่สามารถปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้ดี เช่น การเปลี่ยนจากการติดตามส่วนบุคคลไปสู่การจัดการโครงการแบบทีม
- แผนฟรีของ Notion จำกัดการใช้งานของทีมด้วย ขีดจำกัด 1,000 บล็อก ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- ยิ่งกระบวนการทำงานของคุณพัฒนาไปมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตเกินกว่าเทมเพลตแบบคงที่ที่ไม่สามารถรองรับการทำงานอัตโนมัติ การผสานรวมที่ราบรื่น หรือมุมมองงานแบบไดนามิกได้
ดังนั้น คุณมีทางเลือกอื่นใดสำหรับ Notionบ้าง? มาค้นหาคำตอบกัน
เทมเพลตแนวคิดทางเลือก
ต่างจาก Notion, ClickUp ไม่พึ่งพาเทมเพลตแบบคงที่ที่คุณต้องปรับแต่งอยู่เสมอ
มันมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติในตัว, การติดตามเวลาแบบเนทีฟ, งานที่ทำซ้ำได้, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยแก้ปัญหาทั่วไปของการปรับแต่งมากเกินไปและความสามารถในการขยายที่จำกัดที่พบในเทมเพลตแพลนเนอร์ Notion หลาย ๆ แบบ
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ยืดหยุ่นและใช้งานระยะยาวมากขึ้น นี่คือ 10 แม่แบบแพลนเนอร์ ClickUp ที่เหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า
1. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp
คุณรู้สึกเบื่อกับการปรับแต่งเทมเพลต Notion เพียงเพื่อจัดการวันธรรมดาหรือไม่?เทมเพลต ClickUp Daily Plannerมอบรูปแบบที่พร้อมใช้งานให้คุณ พร้อมระบบจัดการงานแบบลากและวาง
เทมเพลตแผนงานรายวันนี้ต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองเป็นศูนย์อย่างแท้จริง และยังมีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญในตัวและการติดตามความคืบหน้าแบบภาพอีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุม งานส่วนตัว หรือการทำงานที่มีกำหนดส่ง เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจ (งานส่วนตัว เป้าหมาย) จัดลำดับความสำคัญ และรักษาสมาธิตลอดทั้งวัน
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เลย์เอาต์พร้อมใช้งานทันที พร้อมระบบจัดการงานแบบลากและวาง—ไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
- การจัดลำดับความสำคัญในตัวและการติดตามความคืบหน้าแบบภาพช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- จัดหมวดหมู่ภารกิจตามงาน ส่วนตัว หรือเป้าหมาย เพื่อให้เห็นภาพรวมของวันของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาผู้จัดการงานประจำวันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมระบบจัดลำดับความสำคัญในตัว
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต Goodnotes ฟรีสำหรับการจดบันทึกดิจิทัล
2. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
หากคุณต้องการมากกว่าแค่รายการตรวจสอบเพื่อทบทวนวันของคุณแม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUpจะช่วยให้คุณมองเห็นทุกอย่างที่คุณทำได้อย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกงาน บันทึกความคืบหน้า และดูสถานะการเสร็จสิ้นได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ด้วยฟิลด์ในตัวสำหรับวันที่ครบกำหนด ลำดับความสำคัญ และบันทึกย่อ คุณจะมีคลังข้อมูลงานประจำวันโดยไม่ต้องสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันหลายรายการเหมือนใน Notion
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- การติดตามกิจกรรมประจำวันอย่างเป็นระบบช่วยสนับสนุนการสร้างนิสัยและการทบทวนประสิทธิภาพ
- การบันทึกแบบเรียลไทม์และสถานะการเสร็จสิ้นช่วยให้คุณรับผิดชอบและมีแรงจูงใจ
- ฟิลด์ที่ติดตั้งไว้สำหรับวันครบกำหนด, ความสำคัญ, และบันทึกช่วยจำช่วยลดความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลหลายระบบ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการการติดตามกิจกรรมประจำวันอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการสร้างนิสัยและการทบทวนประสิทธิภาพ
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: สมุดวางแผนรายวันเชิงพาณิชย์เล่มแรกถูกเปิดตัวในช่วงต้นทศวรรษ 1900โดยบริษัทสัญชาติอังกฤษชื่อ Letts ซึ่งยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเหนือกาลเวลาของสมุดวางแผน
3. แม่แบบตารางเวลาชั่วโมงประจำวันของ ClickUp
เมื่อวันของคุณผ่านไปโดยไม่รู้ตัวว่าเวลาหายไปไหน (มองไปที่คุณ, Instagram Reels) แบบฟอร์มนี้จะช่วยจัดโครงสร้างให้คุณได้ถึงชั่วโมง
เทมเพลตตารางเวลาประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณจัดสรรเวลาสำหรับงาน การประชุม การพัก และการทำงานที่ต้องการสมาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องจัดการตารางเรียน หรือมืออาชีพที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งกับงานเอกสาร
ไม่เหมือนกับผู้วางแผนแบบแมนนวล ระบบจะอัปเดตอัตโนมัติพร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสังเกตเห็นการสูญเสียเวลาและปรับปรุงกิจวัตรของคุณให้ดีที่สุด
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดสรรเวลาในแต่ละวันเป็นช่วง ๆ ตามชั่วโมงเพื่อเพิ่มสมาธิและความยืดหยุ่นสูงสุด
- การอัปเดตอัตโนมัติพร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นจุดที่เสียเวลาและปรับปรุงกิจวัตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการจัดสมดุลระหว่างการทำงานอย่างลึกซึ้ง การประชุม และการพักผ่อน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ปฏิบัติตามตารางเวลาหรือกิจวัตรที่มีโครงสร้างและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพทุกชั่วโมงของวัน
4. แม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
เมื่อคุณกำลังบริหารทีมที่ทำงานในหลายโครงการพร้อมกัน เป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ นั่นคือ จนกว่ากำหนดส่งงานจะเริ่มล่าช้า
แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงานช่วยให้ผู้จัดการมีมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงานประจำวัน, เวลาที่ใช้, และผลผลิตโดยรวม แบบรายงานนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือบทบาทที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการ
ติดตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล, ชี้ให้เห็นความล่าช้า, และช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบด้วยช่องข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับบันทึกงานและรายงานที่มีอยู่ในตัว
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ให้ผู้จัดการมีมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงานประจำวันและประสิทธิภาพการทำงาน
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและเน้นย้ำความล่าช้าเพื่อความรับผิดชอบที่ดียิ่งขึ้น
- เหมาะสำหรับทีมระยะไกลและบทบาทที่เน้นการดำเนินงานซึ่งต้องการรายงานที่มีโครงสร้าง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์รายวันของพนักงานในแต่ละโครงการ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงานกล่าวว่าการวางแผน10 นาทีในตอนเช้าสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 2 ชั่วโมงที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ตลอดทั้งวัน การใช้สมุดวางแผนช่วยคุณกู้คืนชั่วโมงเหล่านั้นกลับมาได้
5. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
คุณได้เริ่มต้นโครงการใหม่ และผ่านไปสามวันแล้ว งานกระจัดกระจาย กำหนดเวลาไม่ชัดเจน และบทบาทของทีมไม่ชัดเจน
เทมเพลตผู้วางแผนโครงการ ClickUpแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วด้วยการมอบพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างเพียงหนึ่งเดียวให้คุณ เพื่อจัดระเบียบงานที่ต้องส่งมอบ มอบหมายความรับผิดชอบ และมองเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนในมุมมอง Kanban, รายการ หรือปฏิทิน
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบงานที่ต้องส่งมอบ มอบหมายความรับผิดชอบ และแสดงภาพความคืบหน้าในพื้นที่ทำงานเดียว
- มุมมองหลายแบบ (Kanban, รายการ, ปฏิทิน) ปรับให้เข้ากับสไตล์การจัดการโครงการใด ๆ
- ตัวบล็อกในตัวและการติดตามไทม์ไลน์ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดและทีมทำงานสอดคล้องกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังวางแผนโครงการที่ซับซ้อนและต้องการมองเห็นความคืบหน้า บทบาท และกำหนดเวลาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทิน Google ฟรี
6. แม่แบบวางแผนวันหยุด ClickUp
การประสานรายละเอียดการเดินทาง เช่น วันที่เดินทาง ที่พัก และเอกสารต่างๆ อาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อมีหลายคนที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลต ClickUp Holiday Plannerนำแผนวันหยุดทั้งหมดของคุณ—เที่ยวบิน, ที่พัก, กิจกรรม, และเอกสารการเดินทาง—มารวมไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย จัดการวันที่ได้ง่าย, ติดตามว่าใครจะไปที่ไหน, และเก็บไฟล์สำคัญเช่นการจองหรือแผนการเดินทางไว้ในมุมมองที่ปลอดภัยเพียงที่เดียว
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมแผนวันหยุดทั้งหมด—เที่ยวบิน, ที่พัก, กิจกรรม, และเอกสาร—ไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัย
- ประสานวันที่และติดตามว่าใครจะไปที่ไหนสำหรับการเดินทางกลุ่มหรือการพักผ่อนของครอบครัวได้อย่างง่ายดาย
- เก็บไฟล์สำคัญ เช่น การจองและแผนการเดินทาง เพื่อเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: ครอบครัวหรือกลุ่มนักเดินทางที่ต้องการจัดการเรื่องการจอง เอกสาร และตารางเวลาในช่วงวันหยุด
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:เบนจามิน แฟรงคลินใช้วิธีการวางแผนแบบสมุดบันทึกตั้งแต่ช่วงปี 1700 เขาแบ่งวันออกเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจน—ซึ่งเป็นต้นแบบของเทคนิคการจัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลา (time-blocking) ที่เรายังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
7. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
การมีปฏิทินที่ชัดเจนสามารถเป็นสิ่งสำคัญเมื่องานเริ่มสะสมและกำหนดเส้นตายทับซ้อนกัน
เทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpรวมการจัดตารางเวลาและการติดตามงานไว้ในเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่นเดียว ช่วยให้คุณจัดการลำดับความสำคัญประจำวันพร้อมวางแผนล่วงหน้า คุณสามารถจัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่ กำหนดวันที่ครบกำหนด และมองเห็นปริมาณงานของคุณในแต่ละวันหรือสัปดาห์ได้
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมการจัดตารางเวลาและการติดตามงานไว้ในเลย์เอาต์เดียวที่ยืดหยุ่น
- จัดระเบียบงานตามหมวดหมู่ กำหนดวันครบกำหนด และแสดงภาพรวมปริมาณงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์
- มุ่งเน้นไปที่ความสำคัญประจำวันในขณะที่วางแผนล่วงหน้าด้วยมุมมองปฏิทินที่ชัดเจน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการจัดการงานด้วยภาพและวางแผนเวลาด้วยมุมมองรายวันและรายสัปดาห์ที่ชัดเจน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังพยายามจัดการโปรเจกต์ใน Notion แต่ยังคงเจออุปสรรคอยู่ บล็อกของเรา "วิธีใช้ Notion สำหรับการจัดการโปรเจกต์" จะอธิบายอย่างละเอียดว่าอะไรที่ได้ผล อะไรที่ไม่ได้ผล และวิธีปรับกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่รู้สึกหนักใจ
8. แม่แบบปฏิทินรายปี ClickUp
ครึ่งปีผ่านไป คุณกำลังพยายามอย่างบ้าคลั่งที่จะนึกถึงวันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์นั้น—หรือแย่กว่านั้น คุณพลาดกำหนดเวลาที่สำคัญไปอย่างสิ้นเชิง
เทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUpให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของงานทั้งหมดของคุณ
ด้วยการแยกย่อยรายเดือนและไทม์ไลน์แบบภาพ ช่วยให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายระยะยาวและนำหน้าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของทุกงาน, กำหนดเวลา, และเหตุการณ์สำหรับปีนี้
- การแยกย่อยรายเดือนและเส้นเวลาแบบภาพช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายระยะยาวและเหตุการณ์สำคัญ
- ป้องกันการพลาดกำหนดเวลาและช่วยให้คุณนำหน้าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: นักวางแผนกลยุทธ์และทีมงานที่ต้องการมุมมองระดับสูงประจำปีเพื่อกำหนดเส้นตาย กิจกรรม และเหตุการณ์สำคัญ
9. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์ ClickUp
สัปดาห์ของคุณเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง แต่พอถึงวันพุธ การประชุมซ้อนกัน กำหนดส่งงานเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว และตารางงานของคุณก็รู้สึกเหมือนควบคุมไม่ได้
เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUpช่วยสร้างความชัดเจนให้กับความวุ่นวายด้วยการให้คุณวางแผนทั้งสัปดาห์ด้วยการมอบหมายงาน กิจกรรม และช่วงเวลาที่น่าสนใจในแบบที่ดูสวยงาม
ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการจัดตารางแบบลากและวาง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับสมดุลความสำคัญของทีม การจัดการเป้าหมายในแผนงานประจำสัปดาห์ และการติดตามภาระผูกพันส่วนตัวให้อยู่ในกรอบ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณด้วยการมอบหมายงาน กิจกรรม และช่วงเวลาที่น่าสนใจ
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการจัดตารางแบบลากและวางทำให้การปรับสมดุลความสำคัญเป็นเรื่องง่าย
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานหลายอย่าง การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลา 7 วัน
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่จัดการงานหลายอย่าง การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลา 7 วัน
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมย่อยที่อุทิศให้กับความสวยงามของสมุดวางแผนโดยเฉพาะ เรียกว่า"Jibun Techo" ซึ่งผู้คนจะตกแต่งตารางเวลาของตนด้วยสติกเกอร์ งานเขียนพู่กัน และภาพวาดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อทำให้การวางแผนกลายเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสุข
นี่เกือบจะเหมือนกับการจดบันทึกแบบ Bullet Journal เลย!
10. แม่แบบวางแผนบล็อก ClickUp
ยอดเยี่ยม บล็อกของคุณกำลังทำงานได้ดี! แต่มีปัญหาเล็กน้อย: เนื้อหาของคุณกระจัดกระจายอยู่ในสมุดบันทึก เอกสาร และร่างที่เขียนค้างไว้
เทมเพลตวางแผนบล็อก ClickUpเปลี่ยนเนื้อหาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการผลิตที่ชัดเจน วางแผนโพสต์ตามหมวดหมู่หรือแคมเปญ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมคอนเทนต์ แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณให้ทำตามตารางเวลาและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เปลี่ยนเนื้อหาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการผลิตที่ชัดเจนตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงโพสต์ที่เผยแพร่!
- วางแผนโพสต์ตามหมวดหมู่หรือแคมเปญ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว
- สนับสนุนนักเขียนเดี่ยวและทีมคอนเทนต์ด้วยตารางงานประจำและการเป็นเจ้าของร่วม
✨ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์และทีมคอนเทนต์ที่วางแผนและผลิตคอนเทนต์ตามกำหนดการที่มีการแบ่งปันความรับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือที่ครอบคลุม
เพียงคลิกเดียวเพื่อคุณ ก้าวใหญ่สู่ประสิทธิภาพการทำงาน
แม่แบบแพลนเนอร์สามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานแต่งงาน ติดตามนิสัยส่วนตัว หรือวางแผนทั้งปีการศึกษา แม่แบบแพลนเนอร์ที่ดีจะช่วยให้มีโครงสร้างและเพิ่มความชัดเจน
แม้ว่าเทมเพลตแพลนเนอร์ของ Notion จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็มักจะพบกับความท้าทายเนื่องจากระบบอัตโนมัติที่จำกัดและการปรับแต่งที่ต้องใช้เวลามาก
นี่คือจุดที่ ClickUp เปลี่ยนสถานการณ์อย่างแยบยล ด้วยมุมมองแบบไดนามิก ระบบอัตโนมัติในตัว และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แม่แบบของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย
ในความเป็นจริง ทีมที่ใช้ ClickUp ของลูกค้า RevPartners รายงานว่ามีความเร็วในการให้บริการเพิ่มขึ้นถึง 64% ซึ่งช่วยประหยัดเวลาที่ปกติแล้วต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน
หากคุณพร้อมที่จะหยุดการจัดการแผนของคุณและเริ่มดำเนินการตามแผนเหล่านั้นแล้ว ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้เลย!