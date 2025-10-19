เทมเพลตงบประมาณครัวเรือนฟรีเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายรายเดือน

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านหรือการเกษียณก่อนกำหนด เกือบทุกคนมี เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการบรรลุภายในอายุที่กำหนด อย่างไรก็ตาม มีเพียง 30% เท่านั้นที่สามารถทำได้ เหตุผลที่พบบ่อยที่สุดคืออะไร? การวางแผนงบประมาณที่ไม่ดี!
การวางแผนงบประมาณรายเดือนที่ดีเป็นก้าวแรกของการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ มันช่วยควบคุมการใช้จ่ายเกินตัวและสร้างเงินออมเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม 11%ของผู้คนไม่ได้วางแผนงบประมาณรายได้ของพวกเขา อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการเริ่มต้น
แต่ไม่ใช่แล้ว—นี่คือ 13 แม่แบบงบประมาณครัวเรือนฟรี เพื่อสร้างงบประมาณและใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด!
อะไรคือแบบฟอร์มงบประมาณครัวเรือน?
แบบฟอร์มงบประมาณครัวเรือนเป็นเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามและบันทึกรายได้ เงินออม ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดทางการเงินอื่นๆ ของคุณได้ แบบฟอร์มนี้ครอบคลุมองค์ประกอบทางการเงินทั้งใหญ่และเล็กของครัวเรือน เช่น ค่าเช่า ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อแสดงการไหลเข้าและออกของเงินสดของคุณอย่างชัดเจน ส่งผลให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินสดของคุณได้อย่างรอบคอบมากขึ้น
แบบฟอร์มงบประมาณครัวเรือนทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น:
- แหล่งรายได้
- ค่าใช้จ่ายคงที่
- ค่าใช้จ่ายผันแปร
- การออม
- สรุปรายได้รวมเทียบกับค่าใช้จ่ายรวม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'งบประมาณ' มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณ'bougette' ซึ่งหมายถึงกระเป๋าหนังขนาดเล็ก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนงบประมาณครัวเรือนดี?
การสร้างงบประมาณครัวเรือนมักเป็นเรื่องที่สร้างความเครียด และนั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ คุณต้องพิจารณาทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย วางแผนเป้าหมายการออมเงิน และระบุจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนมีหลายอย่างที่ต้องทำ แต่จะไม่เป็นเช่นนั้นหากคุณมีแม่แบบที่เหมาะสม นี่คือคุณสมบัติบางประการของแม่แบบนี้:
- เค้าโครงที่สะอาด: มองหาเทมเพลตที่มีการออกแบบที่เรียบง่าย มีคอลัมน์ที่จัดระเบียบ ส่วนที่ชัดเจน และการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและนำทางแม้สำหรับผู้เริ่มต้น ✨
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณสามารถปรับแต่งหมวดหมู่ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของครัวเรือนของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนชื่อแถวและคอลัมน์เพื่อสร้างงบประมาณที่สอดคล้องกับการเงินของครัวเรือนของคุณ ✨
- คุณสมบัติการติดตามทางการเงิน: ใช้เทมเพลตที่มีคุณสมบัติการติดตามทางการเงินในตัว ซึ่งช่วยติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออม เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของงบประมาณ ✨
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: เลือกเทมเพลตที่ใช้สูตรคำนวณเพื่อกรอกข้อมูลการคำนวณที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ เช่น รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม และเงินออมรวม ✨
- องค์ประกอบภาพ: ค้นหาเทมเพลตที่มีแผนภูมิ, แท่ง, กราฟ, ตาราง และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ เพื่อแสดงรายได้, ค่าใช้จ่าย, เงินออม และอื่น ๆ ของคุณ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการเรียนรู้ ทำให้งบประมาณเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน ✨
13 แบบฟอร์มงบประมาณครัวเรือน
นี่คือเทมเพลตงบประมาณครัวเรือนฟรีจากClickUp แอป ทุกอย่าง สำหรับการทำงาน และแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อสร้างงบประมาณและก้าวแรกสู่การจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ:
1. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสร้างงบประมาณสำหรับครัวเรือนของคุณ ให้ใช้เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp มันมอบกรอบการทำงานที่ปราศจากความยุ่งเหยิงสำหรับการติดตามรายได้ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และเป้าหมายการออม โครงสร้างที่สะอาดช่วยให้การอัปเดตเป็นประจำเป็นไปได้ง่ายและปรับให้เข้ากับความต้องการทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้
บันทึกเงินรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดของคุณเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสถานะทางการเงินของคุณ. นอกจากนี้ ให้ป้อนค่าใช้จ่ายคงที่, ค่าใช้จ่ายที่สามารถเลือกได้, และยอดรวมรายได้ จากนั้นติดตามการเปลี่ยนแปลงรายเดือนโดยใช้มุมมองที่มีให้ในตัว.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดหมวดหมู่รายได้และค่าใช้จ่ายในรูปแบบที่เน้นและใช้งานง่าย
- สร้างภาพรวมยอดคงเหลือของงบประมาณโดยใช้แดชบอร์ดและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
- ตรวจสอบสรุปทางการเงินผ่านมุมมองปฏิทิน, คณะกรรมการ, หรือรายการ
- แก้ไข ขยาย หรือปรับข้อมูลที่ป้อนได้โดยตรงจากอุปกรณ์ใดก็ได้
เหมาะสำหรับ: บุคคลและครอบครัวที่ต้องการสร้างนิสัยการวางแผนงบประมาณพื้นฐานด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่าย
2. แม่แบบงบประมาณส่วนตัว ClickUp
คุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการการเงินส่วนตัวด้วยตัวเองอยู่หรือไม่?แม่แบบงบประมาณส่วนตัวของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมเงินของคุณอีกครั้ง แม่แบบนี้ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และภาระทางการเงินของคุณเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและลดค่าใช้จ่าย เหมือนผู้ช่วยด้านการเงินส่วนตัว
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายทางการเงินและทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น สิ่งนี้ส่งเสริมนิสัยการวางแผนงบประมาณที่ดีและช่วยให้คุณจัดการเงินของคุณได้อย่างมีสติมากขึ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- แบ่งกลุ่มและติดตามการชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำ เงินออม และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
- เข้าถึงส่วนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับแหล่งรายได้ ค่าใช้จ่ายคงที่และยืดหยุ่น และเป้าหมายการออม
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงหรือการทบทวนการวางแผนงบประมาณ
- ตั้งเป้าหมายทางการเงินพร้อมตัวชี้วัดที่ชัดเจนและกำหนดเส้นตาย
เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ฟรีแลนซ์, และนักเรียนนักศึกษาที่จัดการค่าใช้จ่ายส่วนตัว, เป้าหมายทางการเงิน, และการออมรายเดือน.
นี่คือสิ่งที่ Philip Storry, ผู้ดูแลระบบอาวุโสที่ SYZYGY, มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทมเพลต ClickUp สำหรับการเงิน:
การประสานงานที่ SYZYGY ดีขึ้นในทุกด้าน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือกระบวนการเริ่มต้นสำหรับพนักงานใหม่ของเรา ซึ่งต้องมีการประสานงานระหว่างสี่แผนก ได้แก่ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกการเงิน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกอาคารสถานที่ การใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตช่วยให้เราสามารถรวบรวมรายละเอียดของพนักงานใหม่ที่จะเข้าร่วมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงสร้างงานพร้อมมอบหมายงานย่อยให้กับแต่ละแผนกตามงานที่ต้องดำเนินการ
3. แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
หากมีอะไรที่ยุ่งยากพอๆ กับการสร้างงบประมาณ นั่นก็คือการยึดมั่นในงบประมาณนั้น แต่ที่นั่นคือจุดที่แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpเข้ามาช่วย แม่แบบนี้แสดงรายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ และการใช้จ่ายจริงของคุณ เพื่อให้คุณเห็นว่าคุณปฏิบัติตามแผนได้ดีเพียงใด
นอกจากนี้ แต่ละมุมมองยังรองรับการวางแผนตามเวลา พร้อมทั้งเชื่อมโยงแนวโน้มรายได้และค่าใช้จ่ายกับเป้าหมายชีวิตที่ใหญ่ขึ้น ด้วยการจัดระเบียบเป้าหมายทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และระยะยาว คุณสามารถคิดได้ไกลกว่าการใช้จ่ายในแต่ละวัน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผนงบประมาณโครงสร้างตามกรอบเวลา รวมถึงเดือนและไตรมาส
- ติดตามเป้าหมายการออม, ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, และแผนการเงินในอนาคต
- สร้างภาพลำดับความสำคัญโดยใช้แผนภูมิแกนต์, เป้าหมาย, หรือรูปแบบปฏิทิน
- ปรับแผนได้อย่างง่ายดายเมื่อเป้าหมายเปลี่ยนแปลงหรือสถานะทางการเงินมีการพัฒนา
เหมาะสำหรับ: บุคคลและครอบครัวที่มีเป้าหมายชัดเจน ต้องการจัดระเบียบลำดับความสำคัญทางการเงิน ติดตามค่าใช้จ่ายประจำ และตรวจสอบเงินออม
4. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUpนำเสนอภาพที่ชัดเจนของผลการดำเนินงานทางการเงินเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบงบประมาณ ด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและดึงดูดสายตา เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของงบประมาณในอดีตและปัจจุบันของคุณ รวมถึงความแตกต่างและประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินโดยรวมของคุณได้
การออกแบบที่เน้นข้อมูลของมันช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ใช้สามารถประเมินแนวโน้มและวางแผนการแก้ไขได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าเพื่อมองเห็นเวลาเฉลี่ยที่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เปรียบเทียบจำนวนที่ตั้งงบประมาณกับจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละหมวดการใช้จ่ายหลัก
- ใช้แดชบอร์ดและตัวกรองที่กำหนดเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงิน
- สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญสำหรับการนำเสนอหรือการทบทวน
- ส่งออกรายงานเพื่อการตรวจสอบทางการเงินหรือการวางแผนร่วมกัน
เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์งบประมาณ, ผู้จัดการการเงิน, และผู้ที่สนใจการเงินส่วนบุคคลในการสร้างรายงานทางการเงินอย่างละเอียดและตรวจสอบรูปแบบการใช้จ่ายตลอดเวลา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการค่าใช้จ่าย ลองใช้กลยุทธ์ง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อการติดตามและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ:
- การติดตามแบบเรียลไทม์ 📊
- สร้างรายงานด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง⚡
- เล่าเรื่องราวและสร้างสะพาน 🗣️
- การตัดสินใจอย่างง่ายดาย ✅
- ลงทุนในทีมของคุณ 🧑💼
5. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpไม่ใช่แค่เพียงการวางแผนงบประมาณเท่านั้น—แต่เป็นแหล่งข้อมูลที่รวมทุกอย่างเพื่อจัดการทุกแง่มุมของการเงินของคุณ ตั้งแต่จำนวนเงินที่คุณจ่ายไปจนถึงผู้ที่ได้รับเงิน เทมเพลตนี้จะติดตามและบันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทช่วยให้คุณสร้างงบประมาณโครงการที่คล้ายคลึงกันได้อย่างง่ายดาย
มันใช้เครื่องมือวิเคราะห์ภาพเช่นแผนภูมิ, แผนภาพ, และแผนที่ความร้อนเพื่อช่วยคุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินของคุณ. แต่ละส่วนรองรับพื้นที่ทางการเงินที่แตกต่างกัน รวมถึงการชำระเงินประจำ, การวางแผนฉุกเฉิน, และการจัดการบิล. นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าทำให้การติดตามประจำมีความสม่ำเสมอและทันเวลาขึ้น.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามค่าใช้จ่ายระยะสั้น หนี้สินระยะยาว และรายได้จากหลายแหล่ง
- กำหนดค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันครบกำหนดหรือเกณฑ์การใช้จ่าย
- มุมมองโครงสร้างที่สะท้อนบทบาทในครัวเรือนและหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
- สรุปสุขภาพทางการเงินผ่านแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, บุคคลทั่วไป, และครอบครัวที่ต้องการจัดการงานทางการเงินหลายอย่างและดูแลทุกหมวดหมู่
6. แม่แบบงบประมาณสำหรับวิทยาลัย ClickUp
เทมเพลตงบประมาณสำหรับนักศึกษาของ ClickUpมอบเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษาจัดการค่าเล่าเรียน หนังสือ ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบของเทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในรั้วมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับรายได้ที่มีจำกัด เช่น งานพาร์ทไทม์หรือทุนการศึกษา
นักเรียนสามารถติดตามการตัดสินใจทางการเงินได้แบบเรียลไทม์และปรับหมวดหมู่ตามความต้องการของแต่ละภาคการศึกษา โครงสร้างนี้ส่งเสริมนิสัยการวางแผนงบประมาณอย่างอิสระตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติงานวางแผนงบประมาณพื้นฐาน เช่น การติดตามรายได้ การคาดการณ์ค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบความแตกต่าง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- แยกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามภาคการศึกษาหรือเทอม
- จัดระเบียบแหล่งรายได้ รวมถึงทุนสนับสนุน การช่วยเหลือจากครอบครัว และงานในมหาวิทยาลัย
- แจ้งเตือนการใช้จ่ายเกินหรือการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือโดยใช้ทริกเกอร์ที่กำหนดเอง
- เข้าถึงเทมเพลตจากมือถือหรือเดสก์ท็อปขณะเดินทาง
เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องจัดการค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร และรายได้จากงานพาร์ทไทม์ พร้อมติดตามงบประมาณรายภาคการศึกษา ความช่วยเหลือทางการเงิน และเป้าหมายการออมของนักศึกษา
นี่คือสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานเหมือนมืออาชีพ:
7. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
คุณกำลังมองหาเทมเพลตเพื่อช่วยในการวางแผนงบประมาณระยะสั้นอยู่หรือไม่?เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ เทมเพลตนี้จะติดตามและรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่ค่าเช่าไปจนถึงเบี้ยประกันภัย—เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเงินของคุณถูกใช้ไปกับอะไร
นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่ายและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ด้วยวิธีนี้ มันช่วยให้คุณระบุขอบเขตในการประหยัดค่าใช้จ่ายและตัดสินใจงบประมาณอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- บันทึกค่าใช้จ่ายตามประเภท ตรวจสอบแนวโน้มค่าใช้จ่าย และปรับปรุงงบประมาณ
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อแสดงสรุปหรือแนวโน้มตามช่วงเวลา
- แชร์รายงานกับสมาชิกในครัวเรือนเพื่อการวางแผนร่วมกัน
- เน้นความแตกต่างของงบประมาณด้วยตัวบ่งชี้ที่มีรหัสสี
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญ, ครอบครัว, และทีมธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสรุปรายจ่ายรายเดือนและติดตามรูปแบบทางการเงินในระยะยาว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ญี่ปุ่นมีความหลงใหลในระดับชาติเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณส่วนบุคคลผ่าน "คาเคะโบะ" — เทคนิคการจดบันทึกงบประมาณที่แนะนำในปี 1904 ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายอย่างมีสติและความรู้สึกขอบคุณ ซึ่งยังคงมีผู้คนนับล้านใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ 💰
8. แม่แบบงบประมาณรายเดือนส่วนบุคคลใน Excel โดย Vertex42
อีกหนึ่งแหล่งข้อมูลฟรี คือแบบฟอร์มงบประมาณรายเดือนส่วนบุคคลใน Excel โดย Vertex42 ซึ่งช่วยให้คุณสร้างภาพรวมรายรับและรายจ่ายประจำเดือนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ระบุส่วนที่คุณอาจใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นได้ ซึ่งจะช่วยในการจัดการค่าใช้จ่ายและเพิ่มเงินออม
สำหรับความสะดวกในการใช้งาน เทมเพลตนี้มีความน่าดึงดูดในระดับมืออาชีพในขณะที่ยังรู้สึกง่ายต่อการนำทาง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Excel และ Google Sheets อีกทั้งยังมีฟังก์ชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าทำให้การติดตามรายเดือนง่ายขึ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ปรับคอลัมน์และป้ายชื่อให้เหมาะกับนิสัยทางการเงินของคุณ
- ป้อนรายได้และค่าใช้จ่ายพร้อมสูตรคำนวณในตัว
- ดาวน์โหลดและใช้งานซ้ำได้ทุกเดือน พร้อมรูปแบบที่คงที่
- มองเห็นรูปแบบการใช้จ่ายด้วยแผนภูมิในตัวและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเคียงข้างกัน
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้สเปรดชีตแบบดั้งเดิมและบุคคลที่คำนึงถึงงบประมาณซึ่งต้องการเครื่องมือการจัดการงบประมาณที่เชื่อถือได้และขับเคลื่อนด้วยสูตร
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คนส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ แต่แท้จริงแล้ว ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวัน (เช่น การซื้อกาแฟ ค่าส่งของ หรือค่าสมัครแอปต่างๆ) ต่างหากที่ค่อยๆ กัดกร่อนงบประมาณของคุณอย่างเงียบๆ ดังนั้น ลองตรวจสอบรายจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละเดือนดู—รับรองว่าคุณจะต้องตกใจแน่นอน 😲
9. แม่แบบงบประมาณครัวเรือนโดย Template. Net
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตเพื่อสร้างงบประมาณที่ละเอียดสำหรับครัวเรือนของคุณ ลอง ดูเทมเพลตงบประมาณครัวเรือนโดย Template.Net ซึ่งปรับแต่งได้และใช้งานง่าย มันให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของงบประมาณครัวเรือนของคุณ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมด: รายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และความแตกต่าง
นอกจากนี้ยังระบุเป้าหมายทางการเงินของคุณและสร้างแผนปฏิบัติการขึ้นมาด้วย แม่แบบนี้มีความร่วมมือสูง ดังนั้นคุณสามารถแชร์กับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างง่ายดายเพื่อขอความคิดเห็นจากพวกเขา
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดสรรรายได้สำหรับความต้องการพื้นฐาน การออม และการใช้ชีวิต
- ติดตามค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นแยกกัน
- ปรับแต่งคอลัมน์และหมวดหมู่ให้เหมาะกับขนาดครัวเรือนของคุณ
- ติดตามเป้าหมายการออมสำหรับการปรับปรุงบ้านหรือวันหยุด
เหมาะสำหรับ: ครอบครัวและบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยหลายคนในการจัดการการเงินภายในบ้านด้วยแผ่นงบประมาณที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถพิมพ์ได้
10. แม่แบบวางแผนงบประมาณครัวเรือน โดย Template. Net
แบบแผนการวางแผนงบประมาณครัวเรือนโดย Template.Netมุ่งเน้นไปที่การจัดการทางการเงินที่มองไปข้างหน้า การจัดวางที่สะอาดตาและการออกแบบที่มืออาชีพช่วยให้คุณติดตามและจัดสรรรายได้ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการของคุณไม่ถูกมองข้าม
นอกจากนี้ ยังช่วยแบ่งเงินออมของคุณออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น กองทุนฉุกเฉิน การเกษียณอายุ การลงทุน และอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพและวางแผนอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แม่แบบนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในหลายรูปแบบ รวมถึง Word, PDF และ Google Sheets
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- กระจายรายได้ไปยังหมวดหมู่ที่คงที่, ยืดหยุ่น, และมุ่งสู่อนาคต
- สรุปยอดรวมและความแปรปรวนเพื่อการตรวจสอบทางการเงิน
- สร้างภาพรวมทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนเริ่มแต่ละรอบงบประมาณ
- มองเห็นแนวโน้มกระแสเงินสดด้วยตารางและไฮไลท์
เหมาะสำหรับ: ครัวเรือนที่วางแผนงบประมาณล่วงหน้าและมุ่งเน้นการใช้จ่ายตามเป้าหมาย
11. แม่แบบสเปรดชีตงบประมาณรายเดือนสำหรับครัวเรือน โดย Template.net
เทมเพลตสเปรดชีตงบประมาณรายเดือนสำหรับครัวเรือนโดย Template.Netมีรูปแบบหลายคอลัมน์สำหรับการติดตามรายได้ ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่นในแต่ละเดือน
มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทบทวนเป็นเวลาหลายเดือน และช่วยระบุรูปแบบระยะยาว ช่องว่างในการใช้จ่าย หรือการรั่วไหลของงบประมาณ. เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถคำนวณการประหยัด และประมาณการงบประมาณได้.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ดูข้อมูลการวางแผนงบประมาณของทั้งเดือนได้พร้อมกัน
- ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำและค่าใช้จ่ายผันแปรโดยใช้แถวที่สามารถจัดเรียงได้
- เน้นเป้าหมายการประหยัดและผลลัพธ์จริงด้วยรหัสสี
- ส่งออกหรือพิมพ์สรุปเพื่อตรวจสอบการเงินได้ง่าย
เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน ผู้เช่า และเพื่อนร่วมห้องที่แบ่งปันค่าใช้จ่ายในบ้านรายเดือนและติดตามงบประมาณสำหรับค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า และกิจกรรมสันทนาการ
12. แม่แบบงบประมาณซื้อของใช้ในครอบครัว โดย Template. Net
ลืมตารางคำนวณที่ซับซ้อนไปได้เลย—จัดการค่าใช้จ่ายในการซื้อของชำของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย แบบฟอร์มงบประมาณซื้อของชำสำหรับครอบครัว โดย Template.Net เครื่องมือที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครอบครัวได้ด้วยส่วนที่ชัดเจนสำหรับการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายจริง
เหมาะสำหรับครอบครัวที่ยุ่ง, แบบฟอร์มนี้ช่วยควบคุมงบประมาณอาหารของคุณให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมส่งเสริมนิสัยทางการเงินที่ดีขึ้น. นอกจากนี้ยังรองรับการจัดทำงบประมาณแบบรายการ, การเปรียบเทียบราคา, และการติดตามค่าใช้จ่ายจริงกับค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- แยกหมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม และของว่าง ออกจากกัน
- คำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้อของชำทั้งหมดเทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ระบุรายการที่มีความถี่สูงหรือมีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อปรับการซื้อ
- ลดขยะอาหารโดยการติดตามปริมาณและอาหารที่เหลือ
เหมาะสำหรับ: ครอบครัวที่บริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านอาหารอย่างละเอียดผ่านการวางแผนมื้ออาหารและซื้อของชำ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คนส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณโดยวางแผนว่าจะใช้เงินอย่างไร ลองเปลี่ยนวิธีดู ตัดสินใจก่อนว่าคุณต้องการออมเงินเท่าไหร่ จากนั้นหักออกจากรายได้ แล้วจึงแบ่งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เหลือ วิธีนี้เรียกว่า "จ่ายเงินให้ตัวเองก่อน" 😎
13. แม่แบบงบประมาณบ้านง่าย ๆ โดย Template. Net
การจัดการการเงินในบ้านของคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อน.แบบฟอร์มงบประมาณบ้านง่าย ๆ โดย Template.Netมอบโครงสร้างที่ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้สำหรับการติดตามรายได้และค่าใช้จ่าย. มันมุ่งเน้นไปที่สิ่งจำเป็นและกำจัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความรวดเร็วและง่าย.
โครงสร้างที่ง่ายต่อการติดตามของเทมเพลตช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการใช้จ่ายของคุณได้อย่างรวดเร็ว. มันยังรองรับการสรุปการเงินรายสัปดาห์, รายเดือน, หรือรายไตรมาส ตามรอบการตรวจสอบที่คุณต้องการ.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่สำคัญและค่าใช้จ่ายผันแปร
- ติดตามความคืบหน้าของการออมและการชำระหนี้
- ทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้นด้วยเซลล์ที่แก้ไขได้ง่าย
- ป้อนรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วระหว่างการตรวจสอบตามปกติ
เหมาะสำหรับ: บุคคลและครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการเทมเพลตที่แก้ไขได้ง่ายสำหรับการติดตามรายได้และเงินออมของครัวเรือน
บริหารจัดการเงินอย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตงบประมาณครัวเรือนจาก ClickUp
งบประมาณครัวเรือนที่วางแผนอย่างดีไม่ใช่แค่ตัวเลขในตารางคำนวณเท่านั้น—มันคือการควบคุม, ลดความเครียด, และเปิดโอกาสให้กับสิ่งที่แท้จริงมีความหมาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่จัดการกับของใช้ในครัวเรือนหรือครอบครัวที่ติดตามค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เทมเพลตงบประมาณที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเงินของคุณที่บ้านได้ และเมื่อพูดถึงเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย เทมเพลตงบประมาณครัวเรือนของ ClickUpและเครื่องมืออื่น ๆ จะมอบความชัดเจน ความเรียบง่าย และการปรับแต่งที่คุณต้องการ
พร้อมที่จะควบคุมการเงินของคุณแล้วหรือยัง? สำรวจเทมเพลตงบประมาณครัวเรือนฟรีของ ClickUpวันนี้—สมัครทดลองใช้ฟรี!