เทมเพลตสมุดบัญชีฟรีเพื่อปรับปรุงการบันทึกทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ

คุณรู้หรือไม่ 64% ของธุรกิจขนาดเล็ก ไม่มีนักบัญชีประจำ? พวกเขามักจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง รวมถึงการบัญชีด้วย!
แต่เมื่อคุณยุ่งกับการดำเนินงานประจำวัน การบัญชีอาจถูกละเลย
ชุดของเทมเพลตสมุดบัญชีแยกประเภทที่ดีสามารถทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นในเรื่องของรายได้และค่าใช้จ่าย คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสร้างบัญชีแยกประเภททั่วไปจากศูนย์หรือจัดการกับไฟล์ Excel หลายไฟล์ (และซับซ้อน)
แม่แบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดในบัญชีแยกประเภทของคุณและจัดระเบียบการเงินของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ดังนั้น นี่คือเทมเพลตสมุดบัญชีฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมการเงินของธุรกิจของคุณได้ โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับคุณ
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกบัญชี?
แม่แบบสมุดบัญชีแยกประเภทเป็นโครงสร้างที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยจัดระเบียบธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจคุณ พวกมันช่วยให้มั่นใจว่าทุกรายได้ ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน และการคืนเงินได้รับการบันทึกอย่างเป็นระบบ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องจัดการกับแม่แบบและแผ่นงาน Excel ที่ซับซ้อนหรือสมุดบัญชีแยกประเภททางกายภาพ
ตัวอย่างเช่นเมื่อทำการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือทำการชำระเงินเทมเพลตการบันทึกบัญชีจะช่วยให้คุณบันทึกธุรกรรมเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
คุณสามารถจดบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ บัญชีที่เกี่ยวข้อง รายการเดบิตและเครดิต และคำอธิบายธุรกรรมโดยย่อ
การบันทึกธุรกรรมอย่างถูกต้องช่วยให้รายงานทางการเงินเป็นระบบและมีโครงสร้างการแยกต้นทุนที่ชัดเจน คุณจะมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง และเตรียมพร้อมสำหรับฤดูยื่นภาษี
👀 คุณทราบหรือไม่? McKinsey ประมาณการว่า75 ถึง 80% ของการดำเนินงานเชิงธุรกรรม เช่น การบัญชีทั่วไปและการประมวลผลการชำระเงิน สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้
13 แบบฟอร์มบันทึกบัญชีฟรี
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าแบบฟอร์มการบันทึกประจำวันที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะอย่างไร มาดูตัวอย่างแบบฟอร์มจาก ClickUpที่ตรงตามความต้องการกัน
ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ ฐานความรู้ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ คุณสามารถปรับแต่งให้เป็นซอฟต์แวร์บัญชีโครงการได้อย่างง่ายดาย และติดตามการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการสร้างชุดเหตุการณ์ที่สมบูรณ์และเกิดขึ้นซ้ำ เช่น กระบวนการปิดบัญชีสิ้นเดือน ช่วยให้ทีมนั้นปรับปรุงระยะเวลาในการปิดบัญชีได้อย่างมีนัยสำคัญ
🧠 เกร็ดความรู้: บริษัทบัญชีPwC ได้ดูแลการนับคะแนนรางวัลออสการ์มาเป็นเวลากว่า 80 ปี—เพราะความแม่นยำ สำคัญจริง ๆ ในวงการบัญชี แม้รายการบันทึกบัญชีของคุณอาจไม่ได้ขึ้นหน้าข่าว แต่ควรมีความสมบูรณ์แบบไม่แพ้กัน
1. แม่แบบสมุดบัญชี ClickUp
ไม่มีงบประมาณสำหรับนักบัญชีหรือซอฟต์แวร์บัญชีที่หรูหราใช่ไหม?เทมเพลตบันทึกบัญชีของ ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว คุณสามารถติดตามจำนวนเงินเดบิตและเครดิต เพิ่มใบเสร็จรับเงินสำหรับแต่ละรายการ เพิ่มหมายเลขรายการบัญชีเพื่อค้นหาได้ง่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ใช้คุณลักษณะที่กำหนดเองหกแบบ เช่น วันที่ธุรกรรม ประเภทสมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน หมายเลขรายการ และเดบิต เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละรายการธุรกรรม
- เข้าถึงมุมมองที่แตกต่างกันสามแบบผ่านการตั้งค่า ClickUp ที่แตกต่างกัน เช่น คู่มือเริ่มต้น หนังสือ และบันทึกประจำวัน เพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงแต่ละรายการในบันทึกประจำวันได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามธุรกรรมและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลา
- สร้างภาพข้อมูลงบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
🎯 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการเดี่ยว, และธุรกิจขนาดเล็กในการจัดการบัญชีโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม
คุณทราบหรือไม่? รายงานชี้ว่า82% ของเวลาที่ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลว เกิดจากการไม่เข้าใจการบัญชีและการบริหารเงินสดที่ไม่ดี. หากคุณยังไม่มีระบบบัญชีที่มีโครงสร้างเป็นระบบ คุณควรนำมาใช้ในตอนนี้.
2. แม่แบบบัญชี ClickUp
นี่คือสถิติที่น่าตกใจ:นักบัญชีหนึ่งในสามคนทำข้อผิดพลาดหลายครั้งในการบันทึกบัญชีทุกสัปดาห์ เนื่องจากมีงานมากเกินไปในหน้าที่ของพวกเขา ปัญหาข้อผิดพลาดนี้จะยิ่งแย่ลงหากพวกเขาต้องจัดทำเอกสารแยกต่างหากสำหรับบัญชีเจ้าหนี้แต่ละบัญชี
ช่วยทีมบัญชีของคุณระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ได้ทันเวลา ก่อนที่พวกมันจะกระทบกับงบประมาณและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณ.เทมเพลตบัญชี ClickUpช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้โดยการจัดเก็บทุกบัญชีที่ต้องชำระไว้ในมุมมองรายการที่จัดหมวดหมู่ไว้.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- จัดการบันทึกการขาย รายได้ และใบแจ้งหนี้ของคุณตามสถานะ ความสำคัญ และวันที่ครบกำหนด
- เพิ่มใบเสร็จรับเงินและจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับแต่ละรายการที่ต้องชำระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
- จัดหมวดหมู่รายการบันทึกประจำวันแต่ละรายการระหว่างส่วนที่ชำระเงินแล้ว, พร้อมชำระเงิน, และส่งใบแจ้งหนี้แล้ว
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง เพิ่มบันทึกและรายการตรวจสอบเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกันและทุกคนรับผิดชอบงานของตนเอง
🎯 เหมาะสำหรับ: การติดตามใบแจ้งหนี้, การระบุข้อผิดพลาดในรายการบัญชีแยกประเภท, และการชำระหนี้ให้ตรงเวลา.
3. แม่แบบบันทึกประจำวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp
ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่าพนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคนหกคนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ หากคุณกำลังจัดการหลายแผ่นงานเพื่อติดตามค่าใช้จ่าย ทีมของคุณจะใช้เวลาไปกับการติดต่อระหว่างแผนกต่างๆ มากกว่าการทำงานจริง
ทำให้งานของพวกเขาง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตบันทึกประจำวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเก็บบัญชีแยกประเภทของรายการเดบิต เครดิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียดในที่เดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ
- จัดระเบียบข้อมูลธุรกรรมให้เป็นรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเงินของคุณ
- ให้พนักงานป้อนข้อมูลบัญชีขายและค่าใช้จ่ายเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องและความรับผิดชอบ
- ระบุข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องในข้อมูลทางการเงินของคุณ
- สร้างรายงานทางการเงินได้อย่างรวดเร็วทุกเมื่อที่คุณต้องการ
🎯 เหมาะสำหรับ: การติดตามสถานะการเงินอย่างใกล้ชิด, การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานด้วยตนเอง, และการเตรียมรายงานทางการเงินที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบทุกวันด้วยความพยายามน้อยที่สุด
4. แม่แบบการดำเนินงานบัญชี ClickUp
งบประมาณได้หลุดการควบคุมเนื่องจากการจัดการกระแสเงินสดที่ไม่ดี และคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อทำความเข้าใจกับมัน: นั่นคือฝันร้ายที่ธุรกิจใด ๆ ก็ไม่อยากเผชิญ.เทมเพลตการดำเนินงานบัญชีของ ClickUpคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อตรวจสอบทุกบาททุกสตางค์. มันช่วยในการบัญชีโครงการอย่างถูกต้อง, การตั้งเป้าหมายงบประมาณ, และการตรวจสอบความรับผิดชอบของค่าใช้จ่าย.
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดการและติดตามการดำเนินงานทางบัญชีด้วยการติดแท็ก, งานย่อยแบบซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และป้ายกำกับความสำคัญ
- ติดตามยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, การชำระเงินของลูกค้า, และอื่น ๆ ในพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อรักษาการบัญชีที่โปร่งใส
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานบัญชี
- แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิและรายงานเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- ทำให้กระบวนการบันทึกและวิเคราะห์รายการทั่วไปในสมุดรายวันเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
🎯 เหมาะสำหรับ: การรับรองความถูกต้องในทุกกระบวนการทางบัญชีทั่วทั้งองค์กร
👀 คุณรู้หรือไม่? 61% ของนักบัญชีกำลังใช้AI สำหรับการป้อนข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 51% ยังรายงานว่าใช้ AI เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง
5. แม่แบบสรุปบัญชีการเงินของ ClickUp
การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาดเป็นไปไม่ได้หากปราศจากภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะทางการเงินปัจจุบันของคุณ การดำเนินธุรกิจโดยปราศจากข้อมูลที่ชัดเจนจะทำให้ยากต่อการตรวจจับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ติดตามหนี้สิน หรือวางแผนการเติบโตอย่างมั่นใจ
เทมเพลตเช่นClickUp Summary of Financial Accounts Template รวบรวมข้อมูลทางการเงินของคุณทั้งหมด ทรัพย์สิน หนี้สิน และยอดคงเหลือของบัญชีไว้ในแดชบอร์ดที่อ่านง่ายเพียงหน้าเดียว ช่วยให้คุณสามารถติดตามแนวโน้ม ตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้า และแจ้งข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบัญชีการเงินทั้งหมดของคุณ
- ติดตามกระแสเงินสดทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย
- ติดตามการลงทุน หนี้สิน สินทรัพย์ และอื่นๆ
🎯 เหมาะสำหรับ: CFO ที่ต้องการมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างและรูปแบบบัญชีแยกประเภททั่วไปสำหรับการบัญชี
6. แม่แบบค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจ ClickUp
รายงานค่าใช้จ่าย 19%ที่ดี มีข้อผิดพลาดหรือรายละเอียดที่ขาดหายไป ซึ่งแต่ละรายการมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย $52 และใช้เวลา 18 นาทีในการแก้ไข นั่นเป็นเวลาและเงินจำนวนมาก ยังไม่ต้องพูดถึงว่าการตรวจสอบและอนุมัติรายงานแต่ละฉบับต้องใช้เวลาและความพยายามมาก
เทมเพลตรายงานและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประหยัดเวลาได้โดยการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถมอบหมายรายงานแต่ละฉบับให้กับผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องได้ และติดตามความไม่สอดคล้องที่รายงานไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยระบุการประหยัดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ที่มีการใช้จ่ายเกินไปได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้าง จัดระเบียบ และอัปเดตรายงานค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย
- สร้างภาพข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อตรวจจับแนวโน้มค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายทางการเงินของคุณและรักษาความเป็นระเบียบ
- ทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติด้วยตัวกระตุ้นการดำเนินการมากกว่า 50 รายการ
🎯 เหมาะสำหรับ: การอนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติและการแสดงภาพการใช้จ่ายของธุรกิจคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่แน่ใจว่าจะจัดรูปแบบรายการบัญชีของคุณอย่างไรหรือควรใช้สมุดรายวันประเภทใดใช่ไหม? ให้ClickUp Brainช่วยสร้างตัวอย่างสมุดรายวันบัญชีตามสถานการณ์ของคุณ—มันจะช่วยให้คุณจัดโครงสร้างรายการได้อย่างถูกต้องและเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้น
7. แม่แบบประวัติการชำระเงินของ ClickUp
เมื่อจัดการธุรกรรมหลายรายการ อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะสูญเสียการติดตามการชำระเงินที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน การค้นหาผ่านอีเมลและสเปรดชีตเพื่อหาการชำระเงินแต่ละรายการเป็นการเสียเวลาอันมีค่าและเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
เทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUpให้คุณเข้าถึงประวัติการชำระเงินทั้งหมดในอดีตได้ทันทีในมุมมองที่จัดระเบียบ คุณสามารถโพสต์ กรอง และตรวจสอบการชำระเงินทุกครั้งพร้อมบริบทที่ครบถ้วน ทำให้การตรวจสอบ การกระทบยอด และการรายงานเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- บันทึกธุรกรรมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับทั้งลูกค้าและผู้ขาย
- เข้าถึงประวัติการชำระเงินและติดตามค่าใช้จ่ายตลอดเวลาเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- จัดระเบียบบันทึกการชำระเงินเพื่อการอ้างอิงในอนาคตและการตรวจสอบ
- ใช้ตัวเลือกการจัดเรียงอัตโนมัติและการแจ้งเตือนที่กำหนดเองเพื่อลดการป้อนข้อมูลซ้ำ
🎯 เหมาะสำหรับ: การเพิ่มความชัดเจนและความรับผิดชอบในกระบวนการทางการเงินของคุณ
8. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
การติดตามงบประมาณโครงการเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อค่าใช้จ่ายกระจายอยู่ในหมวดหมู่ต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย นั่นคือเหตุผลที่โดยเฉลี่ยแล้ว หนึ่งในหกของโครงการมีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณถึง 200%
เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณอยู่ภายในงบประมาณผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ มันช่วยให้คุณติดตามการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ในเวลาจริง
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ทำให้การคำนวณและการแจ้งเตือนงานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติ
- ตรวจสอบผลการดำเนินงานทางการเงินด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงภาพ
- ร่วมมือกับสมาชิกทีมในการวางแผนทางการเงิน
- ระบุโอกาสในการประหยัดเงินและเพิ่มรายได้
- ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับบริษัทของคุณ
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมการเงิน, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณ, การใช้จ่าย, และ เป้าหมายทางการเงินของโครงการต่าง ๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการบัญชี (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
9. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp
คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการเตือนถึงความสำคัญของการวิเคราะห์รายได้และกำไรของคุณอย่างต่อเนื่อง ปัญหาคือ การสมัครใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีราคาแพงเมื่อคุณมีงบประมาณจำกัด
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpเป็นโซลูชันที่มั่นคง มันนำเสนอการแสดงผลแบบภาพของสมุดบัญชีของคุณ เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่ามีเงินเข้ามาเท่าไร ออกไปเท่าไร และจุดไหนที่คุณต้องปรับปรุง คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับการติดตามการลงทุนส่วนตัวได้อีกด้วย!
มันช่วยให้คุณ:
- วิเคราะห์และติดตามงบกำไรขาดทุนด้วยสเปรดชีตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ติดตามรายได้, ค่าใช้จ่าย, กำไร, ขาดทุน, และอื่น ๆ ด้วยภาพที่สดใส
- ติดตามแนวโน้มรายได้เพื่อระบุโอกาสทางธุรกิจ
- สร้างรายงานที่ทีมของคุณสามารถดาวน์โหลดและแชร์ได้
- จัดทำสรุปผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณให้อ่านง่าย
🎯 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและฟรีแลนซ์ที่ต้องการความชัดเจนในตัวเลขโดยไม่ต้องใช้ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์บัญชี
เนื่องจากความสามารถในการสร้างระบบอัตโนมัติ สร้างบอร์ดและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับทุกทีมในบริษัทให้สามารถทำงานร่วมกันได้ มันจึงมอบศักยภาพอันมหาศาลในการทำงานระหว่างทีมและร่วมมือกันได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลมาก
10. แม่แบบบริษัทบัญชี ClickUp
การบริหารบริษัทบัญชีหมายถึงการจัดการลูกค้าหลายราย, กำหนดเวลา, และข้อกำหนดการปฏิบัติตาม, ทั้งหมดนี้ต้องทำให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตสำนักงานบัญชี ClickUpมอบโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเอง มุมมองที่ปรับแต่งได้ และการจัดการงานแบบบูรณาการ คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน ติดตามความคืบหน้า และรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนกับทีมและลูกค้าของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ดำเนินการกระบวนการทางบัญชี เช่น การบันทึกบัญชีทั่วไปและการรายงานทางการเงิน
- มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าด้วยการติดตามงาน การซิงค์ CRM และอื่นๆ
- จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
🎯 เหมาะสำหรับ: นักบัญชีอิสระที่ต้องการจัดระเบียบงานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
11. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUp
หากทีมของคุณติดอยู่กับเอกสารกระดาษและการคำนวณด้วยมือเพื่อกำหนดเจ้าหนี้ที่ต้องชำระ ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทคุณจะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ กระบวนการทำงานด้วยมือยังเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดได้ง่าย เพียงวันที่ผิดหรือตัวเลขที่วางผิดตำแหน่งก็สามารถทำให้เกิดการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องและทำลายความสัมพันธ์และชื่อเสียงของคุณได้
แทนที่จะต้องยุ่งยากกับขั้นตอนเหล่านั้น ให้เปลี่ยนมาใช้เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUp แทน ซึ่งจะจัดการวงจรการชำระเงินของคุณได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- แปลงบันทึกการชำระเงินทั้งหมดของคุณให้เป็นดิจิทัล
- ติดตามบัญชีลูกหนี้และวันครบกำหนดชำระได้ในพริบตา
- ระบุและกำจัดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลเพื่อความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินแก่พนักงาน, ผู้จัดจำหน่าย, และผู้จัดหาสินค้าได้รับการชำระอย่างทันเวลา
- ปรับปรุงการคาดการณ์และการจัดทำงบประมาณให้ดียิ่งขึ้นสำหรับบริษัทของคุณ
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการบัญชีเจ้าหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตหรือระบบเอกสารกระดาษ
🧠 เกร็ดความรู้: นักบัญชีและนายธนาคารมีนักบุญผู้อุปถัมภ์เป็นของตัวเอง—นักบุญแมทธิว! เขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีให้กับจักรวรรดิโรมัน ก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งใน สาวก 12 คนของพระคริสต์
12. แม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
ใครอยากตรวจสอบใบแจ้งหนี้แต่ละใบกับชั่วโมงและบริการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนดำเนินการ? มันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก นอกจากนี้ คุณยังต้องเผชิญกับงานค้างของใบแจ้งหนี้ที่อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของคุณกับลูกค้าและทำให้กระแสเงินสดล่าช้า
เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้าง ส่ง และติดตามใบแจ้งหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ การติดตามสถานะ และมุมมองหลากหลายรูปแบบ เช่น ปฏิทินและใบแจ้งหนี้ตามลูกค้า คุณสามารถตรวจสอบวันที่ครบกำหนด การชำระเงินที่ได้รับ และยอดคงค้างได้ในที่เดียว
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วด้วยฟิลด์กรอกอัตโนมัติ
- ส่งใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียว
- ทำเครื่องหมายสถานะใบแจ้งหนี้เป็นเปิดและเสร็จสมบูรณ์เพื่อติดตามการชำระเงินของคุณ
🎯 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาและเอเจนซี่ที่ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอิสระและผู้ขาย
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ?
ด้วยClickUp BrainAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา!
13. แม่แบบงบดุล ClickUp
กำลังพยายามรวบรวมสถานะทางการเงินของบริษัทจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ใช่ไหม? การมองข้ามตัวเลขสำคัญอาจเกิดขึ้นได้ง่ายหากขาดมุมมองที่ชัดเจนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นแม่แบบงบดุลของ ClickUpมอบภาพรวมที่สะอาดตาและปรับแต่งได้ตามต้องการของสถานะทางการเงินของคุณ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผน รายงาน หรือสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ช่วยให้ผู้บัญชีใหม่เข้าใจสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินของบริษัทคุณ
- ระบุรายละเอียดจำนวนเงินทุนที่คุณสามารถจัดสรรสำหรับการลงทุน
- ค้นหาว่ากระแสเงินสดที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลของคุณคือเท่าไร
- ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
🎯 เหมาะสำหรับ: การตรวจสอบส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินของบริษัท รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุนและการประชุมกับนักลงทุน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ประเภทของนักบัญชี: บทบาท, ความรับผิดชอบ, และเส้นทางอาชีพ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกบัญชีที่ดี?
ตอนนี้คุณได้สำรวจเทมเพลตสมุดบันทึกบัญชีที่ดีที่สุดแล้ว คุณจะเลือกอย่างไร?
เทมเพลตรายละเอียดกำไรและขาดทุนสามารถเปลี่ยนการบันทึกบัญชีจากงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นกระบวนการที่ปราศจากความเครียดและให้ความชัดเจนทางการเงินได้ เทมเพลตรายการบัญชีที่เหมาะสมช่วยให้คุณบันทึกธุรกรรมได้อย่างถูกต้อง ติดตามกระแสเงินสด และเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อน นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง:
- โครงสร้างการบันทึกที่ชัดเจน: ประกอบด้วยวันที่, ชื่อบัญชี, คอลัมน์เดบิตและเครดิต, จำนวนเงิน, และคำอธิบายสั้น ๆ ในรูปแบบที่สะอาดและสามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว บางเทมเพลตอาจแยกประเภทการบันทึกเช่นการขาย, การซื้อ, และทั่วไป
- การบันทึกตามลำดับเวลา: บันทึกข้อมูลตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมทางการเงิน ตรวจสอบแนวโน้ม ตรวจจับรายการที่ตกหล่น และทำให้การบันทึกบัญชีเป็นระเบียบง่ายขึ้น
- การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น: มอบความสามารถในการเพิ่มหรือลบคอลัมน์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะบันทึกการคืนเงิน ติดตามเงินสดย่อย หรือสร้างใบแจ้งหนี้
- การตรวจจับข้อผิดพลาดในตัว: แจ้งเตือนปัญหาทั่วไป เช่น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือรายละเอียดที่ขาดหาย เพื่อช่วยในการตรวจจับข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่นๆ และหลีกเลี่ยงปัญหาทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้ทีมและนักบัญชีภายนอกสามารถทำงานร่วมกันได้โดยการเพิ่มบันทึก, เครื่องหมาย, หรือความคิดเห็น พร้อมการควบคุมการเข้าถึงตามต้องการเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- การจัดรูปแบบพร้อมสำหรับการตรวจสอบ: รักษาการจัดวางที่เป็นมืออาชีพและเป็นมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทางบัญชี มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบหรือการทบทวนประวัติการทำธุรกรรม
- การติดตามหลายบัญชีแบบรวมศูนย์: จัดการรายการบัญชีแยกประเภทในบัญชีและแผนกต่างๆ ไว้ในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแผ่นงานขณะจัดทำงบประมาณหรือตรวจสอบแหล่งรายได้
ทำให้การบันทึกทางการเงินง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การจัดการการเงินธุรกิจของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องปวดหัว. ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีด้านบน และทำให้การบัญชีรู้สึกง่ายเหมือนการชงกาแฟเช้าของคุณ.
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเทมเพลตบัญชีที่จำเป็นทั้งหมดในที่เดียว พร้อมฟีเจอร์ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณทำได้มากกว่าเดิม ตั้งค่าการแจ้งเตือน ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประหยัดเวลา
ลงทะเบียนกับ ClickUpและรับมุมมองที่สม่ำเสมอเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และสุขภาพทางการเงินของบริษัทคุณ