10 อันดับเครื่องมือวิเคราะห์ PDF ด้วย AI สำหรับเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะในปี 2025

ไฟล์ PDF. ไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดมัน เราทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อค้นหาข้อมูลในไฟล์เหล่านี้อย่างแน่นอน ยิ่งหากไฟล์ยาวถึง 200 หน้าด้วยแล้วล่ะก็
มีวิธีที่ง่ายกว่าในการจัดการกับเอกสารขนาดใหญ่เหล่านั้น เครื่องมือวิเคราะห์ PDF ด้วย AI จะเปลี่ยนการวิเคราะห์เอกสารที่น่าเบื่อให้กลายเป็นกระบวนการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับงานวิจัย เอกสารทางกฎหมาย หรือเพียงแค่พยายามดึงข้อมูลสำคัญจากไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้พร้อมช่วยคุณทำงานหนัก พวกมันฉลาดกว่าที่เคย ให้คำตอบทันทีและสรุปเนื้อหาอย่างกระชับ
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายขนาดนี้ คุณจะไว้วางใจตัวเลือกไหนดี? เราได้รวบรวม 10 อันดับโปรแกรมวิเคราะห์ PDF ด้วย AI ที่จะช่วยประหยัดเวลา เพิ่มความแม่นยำ และทำให้การจัดการไฟล์ PDF ของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
ไม่ใช่ว่าโปรแกรมอ่าน PDF ด้วย AI ทุกตัวจะเหมือนกัน! นี่คือสรุปสั้น ๆ ของโปรแกรมที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจาก:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วยระบบ AI
- ChatPDF: เหมาะที่สุดสำหรับการถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับ PDF อย่างรวดเร็ว
- ChatDOC: เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ
- HiPDF: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและแปลงไฟล์ PDF แบบครบวงจร
- Adobe Acrobat AI Assistant: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ PDF ระดับมืออาชีพ
- Smallpdf: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ PDF ที่เรียบง่ายในชีวิตประจำวัน
- ชารลี เอไอ: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปไฟล์ PDF ที่ยาว
- aiPDF: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ PDF ที่เน้นธุรกิจ
- Humata AI: เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะห์เอกสารทางเทคนิค
- docAnalyzer. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลและดึงข้อมูลเชิงธุรกิจ
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมวิเคราะห์ PDF ด้วย AI?
ไม่ใช่ทุกเครื่องมือวิเคราะห์ PDF ด้วย AI จะเหมาะสมกับทุกกรณีการใช้งาน และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อความเร็ว (และความราบรื่น) ในการดึงข้อมูลสำคัญออกมาได้
ไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องมือใดก็ตาม อย่าลืมมองหาคุณสมบัติที่จำเป็น:
- ความถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมวิเคราะห์ PDF ของคุณให้ข้อมูลเอกสารที่ถูกต้อง สร้างสรุปที่เป็นข้อเท็จจริง และเข้าใจบริบทโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
- ความหลากหลาย: มองหาเครื่องมือที่สามารถจัดการกับเอกสาร PDF ได้หลากหลายประเภท—ตั้งแต่เอกสารวิจัยไปจนถึงใบแจ้งหนี้—และให้คำตอบที่เป็นข้อความเหมือนมนุษย์เพื่อความชัดเจน
- ความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีการเข้ารหัสข้อมูลอย่างเข้มงวดและรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
- ความคุ้มค่า: เปรียบเทียบตัวเลือกฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อค้นหาตัวเลือกที่ให้ความคุ้มค่ายอดเยี่ยมโดยไม่ต้องเสียเงินไปกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เลือกเครื่องมือที่มีอินเตอร์เฟซง่ายและเข้าใจได้เพื่อความสะดวกในการนำทางและการประมวลผล PDF ที่รวดเร็วขึ้น
ด้วยรายการตรวจสอบที่สะดวกนี้ คุณสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
👀 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ผู้ร่วมก่อตั้ง Adobe จอห์น วอร์น็อค ได้จินตนาการถึงรูปแบบเอกสารสากลที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ความคิดนั้นกลายเป็นโครงการ Camelot ซึ่งในที่สุดได้พัฒนาเป็น PDF—รูปแบบไฟล์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการแชร์และดูเอกสารข้ามอุปกรณ์ต่างๆ
10 อันดับเครื่องมือวิเคราะห์ PDF ด้วย AI ที่ดีที่สุด
โปรแกรมวิเคราะห์ PDF ด้วย AI มีหลากหลายรูปแบบและขนาด แต่ละแบบมีจุดเด่นเฉพาะตัว บางโปรแกรมเชี่ยวชาญในการสรุปงานวิจัยที่มีความซับซ้อน ในขณะที่บางโปรแกรมโดดเด่นในการดึงข้อมูลตาราง ข้อความ และข้อมูลสำคัญจากรายงานธุรกิจหรือเอกสารทางกฎหมาย
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เรามาดูรายการ 10 อันดับเครื่องมือวิเคราะห์ PDF ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้กัน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วย AI)
ClickUp คือแอปทุกอย่าง ที่รวบรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียว และ AI จะเพิ่มคุณค่าให้กับงานเหล่านั้น. ทำได้อย่างไร? มันทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานกลางที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร และการแชทของคุณไว้ในที่เดียว*.
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีพลังมากเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น ในระบบที่แยกส่วนกันอยู่ ผลกระทบของ AI จะถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นๆ แต่ด้วย ClickUp AI ไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น ทุกงานที่คุณทำสำเร็จ ทุกเอกสารที่คุณสร้าง และทุกการสนทนาที่คุณมี จะทำให้ AI ของ ClickUp ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ เปิดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบทวีคูณในระยะยาว
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการทางเลือกสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ PDF ด้วย AI
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว เปลี่ยนแปลงการจัดการเอกสารให้ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น มันสามารถวิเคราะห์ไฟล์ PDF ของคุณ สกัดข้อมูลสำคัญ และให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
เพียงอัปโหลดไฟล์ PDF ของคุณผ่านตัวเลือกแนบไฟล์ใน ClickUp Brain และให้คำแนะนำเป็นภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย เช่น "ดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสารนี้" หรือ "สรุป PDF นี้" แล้วคุณจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำ
คุณสามารถถามคำถามเฉพาะเจาะจงเพื่อสแกนเนื้อหา PDF ได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น หาก PDF ของคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ คุณสามารถถามได้: "สีอะไร ที่แสดงผล ได้ดีที่สุดในแคมเปญการตลาดที่ผ่านมา?"
ความสามารถของสมองไม่ได้จำกัดอยู่แค่ไฟล์ PDF ที่อัปโหลดเท่านั้น ในฐานะ AI ที่ตระหนักถึงบริบท มันยังสามารถตอบคำถามของคุณได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับงาน เอกสาร และบุคคลภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
โดยการจับคู่ ClickUp Brain กับClickUp Docs คุณสามารถสร้างเอกสาร AIได้อย่างง่ายดายเช่นกัน เขียนเอกสารโครงการ สร้างแคมเปญอีเมล ร่างโพสต์โซเชียลมีเดียและบล็อก และแม้แต่เขียนคำตอบสำหรับข้อความของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ Write with AI ใน ClickUp Docs
ไฟล์ PDF อาจมีข้อจำกัดเพราะไม่สามารถแก้ไขได้ และไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยการสร้างและจัดเก็บเอกสารบน ClickUp คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของไฟล์ PDF แบบคงที่และการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้
สมาชิกทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันพร้อมกันได้ หากคุณต้องการเน้นส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้ @mentions เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้โดยตรงในเอกสาร
สุดท้ายนี้ คุณสามารถแท็กส่วนที่ต้องการและใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ของคุณ พร้อมทั้งติดตามทุกการแก้ไขได้
📮 ClickUp Insight:มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
👀 คุณรู้หรือไม่? AI สามารถช่วยมืออาชีพประหยัดเวลาได้ถึง12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นั่นคือ 200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งพนักงานสามารถนำไปใช้กับงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มฟิลด์สรุป AIและฟิลด์อัปเดตความคืบหน้า AIลงในงาน ClickUp ของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของงานได้ทันที
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ด้วยClickUp Automations
- เชื่อมต่อไฟล์ PDF ของคุณกับเครื่องมือจัดการโครงการ ปฏิทิน และแอปสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านการฝังใน ClickUp Docs และ Tasks
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับในที่ทำงาน เนื่องจาก AI ของ ClickUp ทำงานภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ยิ่งฉันใช้ ClickUp มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางของงานฉันมากขึ้นเท่านั้น ชิ้นส่วนการสื่อสารที่กระจัดกระจาย–บันทึก, PDF, อีเมล, พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์–สามารถถูกรวบรวมและใช้ประโยชน์ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายในขณะที่ทำงานในกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือเน้นลูกค้า ความสามารถนี้ช่วยฉันประหยัดเวลาอย่างมาก โดยไม่จำเป็นต้องมองหาในพื้นที่ต่าง ๆ ฉันสามารถ 'เชื่อมต่อ' รายการต่างๆ กับโฟลเดอร์ ClickUp และปล่อยให้รายการเหล่านั้นอยู่ในที่เดิม ในรูปแบบเดิมได้ ข้อดีอย่างมากคือฉันสามารถนำรายการกลับมาใช้ใหม่ในหลายตำแหน่งได้โดยไม่ต้องคัดลอกซ้ำ ClickUp แทบจะกำจัดปัญหาการซ้ำซ้อนได้หมดแล้ว *
ยิ่งฉันใช้ ClickUp มากเท่าไร มันก็ยิ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางของงานฉันมากขึ้นเท่านั้น ชิ้นส่วนการสื่อสารที่แตกต่างกัน—บันทึก, PDF, อีเมล, พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์—สามารถถูกรวบรวมและใช้งานในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายในขณะที่ทำงานกับกิจกรรม—ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือเน้นลูกค้า ความสามารถนี้ช่วยฉันประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล โดยไม่จำเป็นต้องมองหาข้อมูลจากหลายๆ ที่ ฉันสามารถ 'เชื่อมต่อ' รายการต่างๆ กับโฟลเดอร์ ClickUp และปล่อยให้รายการเหล่านั้นอยู่ในที่เดิม ในรูปแบบเดิมได้ ข้อดีอย่างมากคือฉันสามารถนำรายการกลับมาใช้ใหม่ในหลายตำแหน่งได้โดยไม่ต้องคัดลอกซ้ำ ClickUp แทบจะกำจัดปัญหาการซ้ำซ้อนได้หมดแล้ว *
2. ChatPDF (เหมาะที่สุดสำหรับการถามตอบคำถามเกี่ยวกับ PDF อย่างรวดเร็ว)
คิดถึงChatPDFเป็นผู้ช่วยที่มีพลังเหนือชั้นซึ่งเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับเอกสารของคุณ. ไม่มีการค้นหาที่น่าเบื่อหรือการเลื่อนหน้าจอที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป—เพียงถามคำถามและได้รับคำตอบที่คุณต้องการ.
ChatPDF ไม่เพียงแต่สรุปเนื้อหาอย่างง่าย แต่ยังให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาของคุณ สามารถดึงข้อมูลเช่นวันที่หรือข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดาย ค้นหาแนวโน้มด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ใส่ความคิดเห็นในไฟล์ PDFเพื่อการทำงานร่วมกันในที่เดียวและแชร์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatPDF
- วิเคราะห์ไฟล์ PDF ในหลายภาษา
- ปรับโครงสร้างและทำให้ข้อความง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความหมายและบริบท
- ใช้การเข้ารหัสแบบครบวงจรเพื่อปกป้องข้อมูลและลบไฟล์หลังจากการประมวลผล
ข้อจำกัดของ ChatPDF
- แม้ว่ามันจะทำงานได้ดีสำหรับไฟล์ PDF ไฟล์เดียว แต่มันยังไม่รองรับการรวมไฟล์หลายไฟล์เข้าด้วยกัน
ราคาของ ChatPDF
- ฟรี
- บวก: $19.99/เดือน
คะแนนและรีวิว ChatPDF
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้:'The Last Screenwriter'เป็นภาพยนตร์ดราม่าวิทยาศาสตร์แนวไซไฟจากสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างปรากฏการณ์ในปี 2024 กำกับโดยปีเตอร์ ลูอิซี โดดเด่นในฐานะหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกที่เขียนบทโดยปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด บทภาพยนตร์นี้ถูกสร้างสรรค์โดย ChatGPT 4.0 ภาพยนตร์สำรวจเรื่องราวอันน่าติดตามของนักเขียนบทภาพยนตร์มนุษย์ที่ต้องเผชิญหน้ากับระบบเขียนบท AI ที่ไม่เพียงแต่ทัดเทียมแต่ยังเหนือชั้นกว่าทักษะของเขาอีกด้วย
3. ChatDOC (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ)
หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากไฟล์ PDF ของคุณอย่างเต็มที่ ลองใช้ChatDOC
มันตอบคำถามอย่างรวดเร็ว, สกัดข้อมูลจากตาราง, วิเคราะห์ความรู้สึกของข้อความ, และเปรียบเทียบเอกสาร. มันยังทำให้การทำงานที่น่าเบื่อเช่นการป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในกระบวนการทำงานเอกสารของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ ChatDOC
- อัปโหลดและประมวลผลไฟล์ PDF หลายไฟล์พร้อมกันเพื่อการอ้างอิงข้ามเอกสารได้อย่างง่ายดาย
- เน้นส่วนสำคัญและเพิ่มบันทึกได้โดยตรงบนไฟล์ PDF เพื่อความเป็นระเบียบ
- ทำงานกับไฟล์ PDF ในภาษาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในระดับโลก
ข้อจำกัดของ ChatDOC
- เวอร์ชันฟรีของ ChatDOC มีข้อจำกัดการใช้งานที่เข้มงวด ซึ่งทำให้ยากต่อการสำรวจศักยภาพทั้งหมดของมัน
ราคาของ ChatDOC
- ฟรี
- โปรแพลน: $8.99/เดือน
คะแนนและรีวิว ChatDOC
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ChatDOC ว่าอย่างไร
ระบบ AI ของ ChatDOC ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในสรุป, คำถาม และคำตอบที่ถูกถามในไฟล์ pdf ที่อัปโหลดขึ้น ความสามารถในการค้นคว้าของระบบ AI บนข้อความแต่ละชิ้นนั้นยอดเยี่ยมมาก และมีประสิทธิภาพปลอดภัย 100%
ระบบ AI ของ ChatDOC ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในสรุป, คำถาม และคำตอบที่ถูกถามในไฟล์ pdf ที่อัปโหลดขึ้น ความสามารถในการค้นคว้าของระบบ AI บนข้อความแต่ละชิ้นนั้นยอดเยี่ยมมาก และมีประสิทธิภาพปลอดภัย 100%
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการดึงข้อมูลเว็บที่ดีที่สุด
4. HiPDF (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขและแปลงไฟล์ PDF แบบครบวงจร)
HiPDFเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ PDF ที่ใช้งานง่ายด้วย AI ที่มาพร้อมกับความสามารถในการวิเคราะห์อย่างจริงจัง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เพื่อแปลงไฟล์ PDF, รวมไฟล์, หรือแยกไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว
ต้องการข้อมูลเชิงลึกหรือไม่? มันสามารถดึงข้อมูล,สรุปเนื้อหา, และแปลไฟล์ PDF ได้เพียงไม่กี่คลิก. ในขณะที่มันมุ่งเน้นไปที่งาน PDF ที่จำเป็นเหล่านี้, คุณสามารถจับคู่กับเครื่องมือสำหรับการบันทึกข้อความเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HiPDF
- แปลงไฟล์ PDF ไปและกลับเป็น Word, Excel, PowerPoint และรูปภาพได้เพียงไม่กี่คลิก
- แก้ไขข้อความ รูปภาพ และหน้าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย—เพิ่ม ลบ หมุน หรือจัดเรียงเนื้อหาใหม่
- แก้ไขเอกสารที่สแกนได้ทันทีด้วยเทคโนโลยี OCR ของ HiPDF สำหรับการแปลงข้อความเป็นอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ HiPDF
- คุณสมบัติ OCR ที่ทรงพลังของ HiPDF มีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
- การอัปโหลดไฟล์ PDF ที่ยาวอาจต้องทำหลายครั้ง
ราคาของ HiPDF
- ฟรี
- รายเดือน: $8/ผู้ใช้
HiPDF คะแนนและรีวิว
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง(OCR) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถอ่านลายมือที่เขียนไม่ชัดเจนและแม้กระทั่งเอกสารทางประวัติศาสตร์เก่าหรือใบสั่งยาของแพทย์ได้
5. Adobe Acrobat AI Assistant (เหมาะสำหรับการจัดการไฟล์ PDF ระดับมืออาชีพ)
ออกแบบมาเพื่อทำให้การโต้ตอบและการเข้าใจเอกสารง่ายขึ้น เครื่องมือ AI สร้างสรรค์นี้ทำให้การทำงานกับไฟล์ PDF รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
Adobe Acrobat AI Assistantมอบสรุปแบบคลิกเดียว คำตอบอย่างรวดเร็วพร้อมแหล่งที่มาที่เชื่อมโยง และความสามารถในการสนทนากับเอกสารหลายฉบับเพื่อระบุประเด็นสำคัญ
อะไรทำให้ AI ของ Adobe Acrobat ทรงพลังมากขนาดนี้? มันทำให้การจัดการ PDF ง่ายขึ้นโดยการสกัดข้อมูลสำคัญ, ทำให้การจัดการงานซับซ้อนเป็นระบบ เช่น การแปลงไฟล์ PDF ที่สแกนมาเป็นข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้, และทำให้การร่วมมือกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Acrobat AI Assistant
- สกัดข้อมูลสำคัญจากเอกสารยาว ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องอ่านทุกคำ
- ใช้การตรวจจับ AI สำหรับช่องกรอกข้อมูลใน PDF และกรอกข้อมูลที่ถูกต้องล่วงหน้า
- ใช้ผู้ช่วยได้อย่างง่ายดายบนเดสก์ท็อป เว็บ และอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของ Adobe Acrobat AI Assistant
- อาจใช้ทรัพยากรมาก ทำให้การทำงานช้าลงบนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ราคาของ Adobe Acrobat AI Assistant
- Adobe Acrobat: ฟรี
- Acrobat Standard: $12.99/ผู้ใช้ต่อเดือน (ชำระรายปี)
- Acrobat Pro: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน (ชำระรายปี)
- AI Assistant สำหรับ Acrobat มีให้บริการเป็นโปรแกรมเสริมในทุกแผนการใช้งาน ราคา $4.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Adobe Acrobat AI Assistant
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรใช้
6. Smallpdf (เหมาะที่สุดสำหรับงาน PDF ที่ง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน)
สัญญา 300 หน้า, ไฟล์สแกน 20 ไฟล์, และไฟล์ PDF จากทีมกฎหมายของคุณอีกสิบสองไฟล์—การจัดการเอกสารทั้งหมดนี้อาจรู้สึกท่วมท้นได้
คุณต้องอ่าน แก้ไข รวมบางส่วน แยกบางส่วน และแบ่งปันกับทีมของคุณ และคุณต้องการให้ทั้งหมดเสร็จเมื่อวานนี้
Smallpdfทำให้การจัดการไฟล์ PDF ในปริมาณมากเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก คุณสามารถแปลงไฟล์ได้ในไม่กี่วินาที แก้ไขไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยการเพิ่มข้อความหรือรูปภาพ และบีบอัดไฟล์ PDF ขนาดใหญ่เพื่อการแชร์อย่างรวดเร็ว—โดยไม่สูญเสียคุณภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smallpdf
- รวมไฟล์ PDF หลายไฟล์เป็นไฟล์เดียว หรือแยกไฟล์ขนาดใหญ่เป็นไฟล์ย่อย
- ข้ามการพิมพ์และสแกน—ลงนามใน PDF แบบดิจิทัลได้ในไม่กี่วินาที
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยการล็อกไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่าน
ข้อจำกัดของ Smallpdf
- SmallPDF มีเวอร์ชันฟรี แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย
ราคาของ Smallpdf
- Smallpdf Basic: ฟรี
- Smallpdf Pro: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Smallpdf
- G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 850 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Smallpdf ว่าอย่างไร
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถบันทึกไฟล์ PPT เก่า, ไฟล์เอกสาร Word เก่า, ไฟล์ Excel เก่า และแปลงไฟล์เหล่านี้เป็น PDF หรือเวอร์ชันใหม่กว่าของเอกสาร Microsoft ที่เกี่ยวข้องได้... เหมาะสำหรับการกู้คืนข้อมูลอย่างมาก
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถบันทึกไฟล์ PPT เก่า, ไฟล์เอกสาร Word เก่า, ไฟล์ Excel เก่า และแปลงไฟล์เหล่านี้เป็น PDF หรือเวอร์ชันใหม่กว่าของเอกสาร Microsoft ที่เกี่ยวข้องได้... เหมาะสำหรับการกู้คืนข้อมูลอย่างมาก
👀 คุณรู้หรือไม่?Spellbook เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Word ได้โดยตรง ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายสามารถร่างและตรวจสอบสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันใช้แบบจำลองภาษาขั้นสูงเพื่อเสนอแนะภาษาและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในเอกสารทางกฎหมาย
7. Sharly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุป PDF ยาว)
Sharly AIช่วยให้การทำงานกับไฟล์ PDF ที่ยาวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
มันสรุปรายงาน PDF ยาวและบทความเว็บได้ทันทีในขณะที่ดึงข้อมูลจากข้อมูลตามคำสั่ง มันยังวิเคราะห์ PDF เพื่อเน้นแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
เครื่องมือนี้สามารถเป็นเครื่องมือหลักของคุณในการเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายและถูกฝังให้กลายเป็นความรู้ที่จัดระเบียบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sharly AI
- ระบุประเด็นสำคัญในเอกสารและจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- วิเคราะห์โทนและอารมณ์ของเนื้อหา PDF ของคุณทันทีเพื่อประเมินความคิดเห็นหรือรีวิว
- เปรียบเทียบเอกสารสองฉบับเคียงข้างกันเพื่อระบุความเหมือนและความแตกต่าง
ข้อจำกัดของ Sharly AI
- การดิ้นรนกับภาษาที่ไม่ชัดเจนหรือการเรียงคำที่ขึ้นอยู่กับบริบท
ราคาของ Sharly AI
- พื้นฐาน: ฟรี
- มืออาชีพ: $15/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Sharly AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sharly AI ว่าอย่างไร
ฉันไม่คาดคิดว่าชาร์ลีจะอ่านเอกสารได้รวดเร็วขนาดนี้ และยังตอบกลับได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วนพอดีอีกด้วย
ฉันไม่คาดคิดว่าชาร์ลีจะอ่านเอกสารได้รวดเร็วขนาดนี้ และยังตอบกลับได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วนพอดีอีกด้วย
8. aiPDF (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ PDF ที่เน้นธุรกิจ)
คุณต้องการทำงานกับไฟล์ PDF ของคุณให้เสร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงหรือไม่?aiPDFใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเอกสารของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
มันทำให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นด้วยการสรุปทันที การสกัดข้อมูลสำคัญ และการแก้ไขอย่างชาญฉลาด. ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ทุกคำตอบได้รับการตรวจสอบและได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลที่ถูกสกัดมาจากเอกสารที่อัปโหลด.
อินเทอร์เฟซแบบหลายช่องทางของมันรองรับการอัปโหลดในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟล์ PDF, EPUB, URL และแม้กระทั่งวิดีโอจาก YouTube
คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ของคุณ จัดการเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย และทำงานซ้ำๆ ที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ aiPDF
- แปลงไฟล์ PDF เป็น Word, Excel หรือรูปภาพ—และกลับเป็น PDF ได้อีกครั้งภายในไม่กี่วินาที
- แปลงไฟล์ PDF ที่สแกนแล้วเป็นข้อความที่แก้ไขได้ด้วยการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่
- ปกป้องไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่านและการควบคุมสิทธิ์การใช้งาน
- ใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDFและจัดการเนื้อหาในไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ aiPDF
- แผนฟรีอนุญาตให้คุณอัปโหลดเอกสาร PDF ได้เพียงสองไฟล์ต่อเดือน
ราคา aiPDF
- ขี้เล่น: ฟรี
- ไดนามิก: $9/เดือน
- เรือธง: $19/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
aiPDF คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Humata AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยเชิงลึกและเอกสารทางเทคนิค)
หนึ่งในไม่กี่เครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรในรายการนี้Humata AI คือผู้ช่วยวิจัยที่คุณต้องการมี มันอ่านเอกสารทางเทคนิคที่ยาวและน่าเบื่อที่คุณไม่อยากอ่าน และสรุปให้ภายในไม่กี่วินาที
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถวิเคราะห์เอกสารได้อย่างรวดเร็วและชาญฉลาด ช่วยให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง คุณสามารถขอให้มันเขียนสรุปใหม่ได้เรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Humata AI
- ดึงข้อมูลการอ้างอิงจากเอกสารที่อัปโหลดได้ทันทีและประหยัดเวลาในการวิจัยอันมีค่า
- แผนผังแนวคิดและเชื่อมโยงเพื่อทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- วิเคราะห์เอกสารหลายฉบับพร้อมกันเพื่อค้นหาแบบแผนและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Humata AI
- Humata AI อาจตอบสนองช้าในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเอกสารขนาดใหญ่
ราคา Humata AI
- พื้นฐาน: ฟรี
- นักเรียน: $1. 99/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $9. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 3 คน
- ทีม: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Humata AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เริ่มต้นด้วยชุดข้อมูลขนาดเล็กและคุ้นเคยเพื่อให้แน่ใจว่า AI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและมีความหมาย การรัน AI บนข้อมูลที่รู้จักแล้วจะช่วยให้คุณตรวจสอบประสิทธิภาพของมันก่อนที่จะขยายไปยังชุดข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การนำไปใช้ราบรื่นขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
10. docAnalyzer. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลและการวิเคราะห์ธุรกิจ)
กำลังพยายามทำความเข้าใจเอกสารยาวและหนักอยู่หรือไม่?docAnalyzer.aiทำมันให้คุณ
อัปโหลดเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ และเข้าร่วมการสนทนาแบบอัจฉริยะผ่านแชทเพื่อรับคำตอบที่รวดเร็ว แม่นยำ และเข้าใจบริบท
นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึงที่ง่ายต่อการเลือกสรรของแบบจำลอง AI และวิศวกรรม AI ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์เอกสารมีคุณภาพเหนือชั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ docAnalyzer. ai
- สรุปเนื้อหา PDF ยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ใช้ตัวแทน AI เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานจัดการเอกสาร
- ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยการอัปโหลดไฟล์ PDF หลายไฟล์และวิเคราะห์พร้อมกัน
- ผสานเครื่องมือเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณด้วย API ที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ docAnalyzer. ai
- แม้ว่าจะมีการจัดหมวดหมู่ด้วยข้อความและสี แต่การค้นหาไฟล์ที่ต้องการในรายการที่มีจำนวนมากอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ docAnalyzer. ai
- พื้นฐาน: $6/เดือน
- ข้อดี: $12/เดือน
- องค์กร: $19/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ทีม: $48/เดือน (3 ที่นั่ง)
docAnalyzer.ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ทำให้การวิเคราะห์เอกสารง่ายขึ้นด้วย ClickUp
เครื่องมือวิเคราะห์ PDF ด้วย AI ช่วยให้การสรุป ค้นหา และดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสารเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย—ไม่ต้องเสียเวลาอ่านทุกหน้าอีกต่อไป หากคุณทำงานกับไฟล์ PDF เป็นประจำ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก
แต่ ClickUp ไปไกลกว่านั้นอีกขั้น ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ไฟล์ PDF เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นการกระทำด้วย ด้วยระบบจัดการเอกสารที่ใช้ AI การทำงานร่วมกันในโครงการ และการทำงานอัตโนมัติของงาน ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานได้อย่างราบรื่น
แทนที่จะเพียงแค่อ่านผ่านไฟล์ PDF คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดไปยังงานและกระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรงลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และทำให้ไฟล์ PDF ของคุณทำงานเพื่อคุณ