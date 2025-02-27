แทงโก้ vs. สคริปต์: อะไรดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ?

เมื่อพูดถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับทีมของคุณ Tango และ Scribe เป็นสองตัวเลือกยอดนิยมที่ช่วยให้คุณปรับปรุงเอกสารและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้งสองก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้งานของทีมคุณง่ายขึ้น คุณอาจสงสัยว่าตัวเลือกใดดีที่สุด
ในบล็อกนี้ เราจะอธิบายอย่างละเอียดว่าอะไรที่ทำให้ Tango และ Scribe แตกต่างจากกัน เพื่อให้คุณสามารถหาตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ดีที่สุด นอกจากนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ ทางเลือกที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ที่สามารถนำการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของคุณไปสู่ระดับต่อไปได้
แทงโก้คืออะไร?
Tango เป็นซอฟต์แวร์การสอนงานที่สร้างสรรค์ซึ่งช่วยให้การบันทึกกระบวนการง่ายขึ้นและสร้างคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอน
มันสามารถจับภาพกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่นในขณะที่ผู้ใช้กำลังทำภารกิจให้เสร็จสิ้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน และลดความจำเป็นในการจัดทำเอกสารด้วยตนเอง
มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการร่วมมือในตัว ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันความรู้และเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติของแทงโก้
นี่คือคุณสมบัติหลักของแทงโก้:
1. แทงโก้ คลิกเพื่อสร้าง
Tango ช่วยให้คุณจับภาพขั้นตอนการทำงานได้โดยอัตโนมัติและสร้างคู่มือที่ละเอียดและแม่นยำด้วยการบันทึกการดำเนินการทีละขั้นตอนด้วยความพยายามน้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่ต้องทำด้วยตนเองที่น่าเบื่อ
🧠 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถใช้การบันทึกหน้าจอสำหรับการแนะนำและฝึกอบรมพนักงาน ฐานความรู้สำหรับการสนับสนุนลูกค้า การสร้างเนื้อหาและการตลาด การทำงานร่วมกันและการสื่อสารระยะไกล และความสำเร็จของลูกค้า
2. แก้ไข
แปลงเวิร์กโฟลว์ที่บันทึกไว้เป็นภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบและคำแนะนำ เพื่อให้เอกสารกระบวนการดูน่าสนใจและดึงดูดความสนใจมากขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จได้เร็วขึ้น
3. การปักหมุดความรู้
Tango ช่วยให้คุณปักหมุดคู่มือ เคล็ดลับ และลิงก์ต่าง ๆ ได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชันของคุณ เพื่อให้ข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ต้องการควบคุมว่าใครจะเห็นหมุดนี้หรือไม่? คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็นได้ตามกลุ่มผู้ใช้ใน Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID และ OKTA ของคุณ
4. ผสานรวม
ผสานการทำงานของ Tango กับเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่เพื่อจับกระบวนการจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ความสามารถในการผสานการทำงานยังช่วยให้คุณฝังคำแนะนำและคู่มือไว้ในฐานความรู้ ระบบ LMS ทรัพยากรสนับสนุนลูกค้า ฯลฯ ได้อย่างราบรื่น
5. ความปลอดภัยแบบเบลอ
สแกนเอกสารโดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นทำการปกปิดด้วย Secure Blur เพื่อรักษาความลับ
ราคาแทงโก้
- ฟรี
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปจดบันทึกที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)
สคริปคืออะไร?
Scribe เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ มันแปลงขั้นตอนการทำงานให้เป็นคู่มือทีละขั้นตอนอย่างละเอียดในขณะที่กระบวนการนั้นกำลังดำเนินอยู่
ผลลัพธ์ที่ได้คือเอกสารระดับมืออาชีพที่ผ่านการขัดเกลา พร้อมภาพหน้าจอที่มีคำอธิบายประกอบและคู่มือการใช้งานที่ช่วยให้กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานเป็นไปอย่างมีแบบแผน
สร้างขึ้นสำหรับทั้งทีมและบุคคล Scribe ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและแบ่งปันความรู้ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมและขับเคลื่อนผลิตภาพตั้งแต่วันแรก
คุณสมบัติของ Scribe
นี่คือคุณสมบัติหลักของ Scribe:
1. ผู้บันทึกการจับกุม
แอปนี้ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกเว็บไซต์ผ่านส่วนขยาย Chrome ได้ และคุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อบันทึกขณะใช้งานแอปบนแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปของคุณได้อีกด้วย บันทึกขั้นตอนการทำงานแบบเรียลไทม์โดยติดตามและบันทึกงานโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างคู่มือที่ครอบคลุมได้ทุกที่ทุกเวลา
2. หน้าจารึก
Scribe ช่วยให้คุณสามารถรวมคู่มือหลายฉบับเข้าไว้ในเอกสารเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างคู่มือการฝึกอบรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานที่ละเอียด คุณสามารถรวม 'Scribe' หลายฉบับเข้าด้วยกันและเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ คำอธิบาย และวิดีโอจาก Loom หรือ YouTube ได้
3. ผู้ช่วยนักเขียน
Scribe Sidekick ให้ความช่วยเหลือตามบริบทโดยค้นหาคู่มือที่เกี่ยวข้องตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยปรับปรุงการสนับสนุนผู้ใช้และโครงการฝึกอบรม เนื่องจากคุณสามารถเห็นทุก Scribe จากเพื่อนร่วมทีมของคุณ ทำให้คุณสามารถทำกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
4. Scribe Smart Blur
Smart Blur ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการทริกเกอร์อัตโนมัติหรือแก้ไขข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในภาพหน้าจอได้ด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
5. แก้ไขสคริปต์
Scfibe นำเสนอโปรแกรมแก้ไขที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณจับภาพและแก้ไขภาพหน้าจอเพื่อครอบตัดหรือใส่คำอธิบายประกอบสำหรับเพื่อนร่วมทีมของคุณ แอปนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างไฟล์ GIF และแม้กระทั่งสร้างชื่อเรื่องและคำอธิบาย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่ออธิบายกระบวนการต่างๆ ให้กับทีมของคุณ
ราคาสำหรับนักเขียน
- พื้นฐาน: $0 (ไม่มีให้บริการในรูปแบบแอปเดสก์ท็อป)
- ทีมมืออาชีพ: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าที่นั่ง)
- โปรเพอร์โซนัล: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการสำรวจเครื่องมืออื่น ๆ? ลองดูทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับ Scribe
แทงโก้ vs. สคริปต์: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เครื่องมือธุรกิจเอกสารกระบวนการทั้งสองมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างคู่มือ อย่างไรก็ตาม เรากำลังเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักที่มีผลต่อความสามารถในการใช้งาน ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และประสิทธิภาพของเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
มาเปรียบเทียบกันเถอะ
เอกสารกระบวนการ
เครื่องมือเอกสารกระบวนการใด ๆ ที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการถ่ายทอดคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนและสร้างคู่มือที่ละเอียด. ทั้งสองเครื่องมือมีความยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ให้กลายเป็นคู่มือที่ละเอียด.
สำหรับสิ่งนี้ พวกเขามีเครื่องมือจับภาพหน้าจอในตัวที่จับภาพและใส่คำอธิบายประกอบโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการกระทำของผู้ใช้ให้กลายเป็นคู่มือที่ดูเรียบร้อย
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ ทั้งสองเครื่องมือช่วยสร้างเอกสารแบบอัตโนมัติทีละขั้นตอน พร้อมประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
การจับข้อความ
คุณสมบัติการจับภาพข้อความช่วยให้การบันทึกเอกสารชัดเจนและกระชับ. มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมีคำแนะนำที่ละเอียดซับซ้อน.
Tango สามารถจับข้อความได้โดยตรงจากกระบวนการทำงาน และสร้างคำอธิบายที่แม่นยำควบคู่ไปกับภาพ Scribe ให้ความสำคัญกับการจับและทำเครื่องหมายข้อความในเวลาจริงเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Scribe สำหรับความสามารถในการใส่คำอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและได้รับข้อเสนอแนะทันที
การจับภาพหน้าจอ
ผ่านการจับภาพหน้าจอคุณภาพสูง การบันทึกกระบวนการช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองขั้นตอนการทำงานได้ทางสายตา แม้ไม่มีทักษะเฉพาะทางหรือทักษะทางเทคนิค
Scribe และ Tango เชี่ยวชาญในการจับภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติระหว่างขั้นตอนการทำงาน พร้อมนำเสนอภาพที่ชัดเจนและคำแนะนำทีละขั้นตอน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ ทั้งสองเครื่องมือมีคุณสมบัติการจับภาพหน้าจอที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างคู่มือที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ได้
การแก้ไข
คุณสมบัติการแก้ไขมีความจำเป็น เนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงและปรับแต่งคู่มือกระบวนการได้
Tango มีเครื่องมือแก้ไขพื้นฐานสำหรับการปรับแต่งคำอธิบายประกอบและคำอธิบายขั้นตอน ในทางตรงกันข้าม Scribe มีชุดเครื่องมือแก้ไขที่ครอบคลุมมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความ รูปภาพ และการจัดรูปแบบได้อย่างกว้างขวาง
คุณยังสามารถลบขั้นตอนที่อาจดูเกินความจำเป็นหรือไม่จำเป็นออกไปได้ เพื่อสร้างเอกสารฉบับย่อที่กระชับมากขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Scribe ชนะด้วยคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงที่ให้ผู้ใช้ควบคุมรูปลักษณ์และความรู้สึกสุดท้ายของเอกสารได้มากขึ้น
การผสานการทำงานของระบบ
เครื่องมือเอกสารต้องผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เพื่อบันทึกกระบวนการทำงานได้อย่างไม่มีสะดุดแทนที่จะทำให้การดำเนินงานประจำวันหยุดชะงัก
Tango สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Jira และ Confluence ทำให้การผสานรวมเอกสารเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิมเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในทางตรงกันข้าม Scribe มีการผสานรวมที่จำกัด ซึ่งจำกัดความสามารถหลักของเครื่องมือเดียวกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
🏆 ผู้ชนะ: Tango ได้รับคะแนนนี้ไปเนื่องจากความสามารถในการผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ได้เหนือกว่า ทำให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
การทำซ้ำ
การทำซ้ำช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำคู่มือที่มีอยู่มาใช้ใหม่สำหรับกระบวนการที่คล้ายกันได้ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน พร้อมทั้งทำให้เอกสารมีความสอดคล้องกันมากขึ้น
Tango รองรับการคัดลอกเวิร์กโฟลว์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเวอร์ชันใหม่ของคู่มือที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน Scribe ก็รองรับการคัดลอกเวิร์กโฟลว์และการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานหรือการดำเนินการที่ต้องทำซ้ำบ่อย ๆ
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ ทั้งสองเครื่องมือจัดการกับการทำซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนในเอกสาร และประหยัดเวลาอันมีค่า
การแบ่งปันเนื้อหา
การแบ่งปันเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันคู่มือการใช้งานของคุณกับบุคคลที่เหมาะสมในรูปแบบที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดแล้ว การบันทึกกระบวนการต่างๆ จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเท่านั้น!
Tango ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์เอกสารของตนผ่านลิงก์ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทำให้การแชร์สินทรัพย์สำคัญเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
Scribe ดำเนินตามเส้นทางเดียวกัน โดยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันเอกสารผ่านลิงก์และการผสานรวม อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สำคัญคือระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ในตัว ซึ่งทำให้เนื้อหาสามารถแชร์ได้มากยิ่งขึ้น Scribe ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ฝังเนื้อหาลงในหน้าเว็บใดก็ได้
🏆 ผู้ชนะ: Scribe คว้าตำแหน่งชนะเลิศด้วยความหลากหลายในการแบ่งปันเนื้อหา
ความร่วมมือ
ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงทีมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างและจัดการเอกสารกระบวนการ
Tango ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมโดยอนุญาตให้หลายคนเข้าถึง แก้ไข และจัดการคู่มือภายในพื้นที่ทำงานร่วมกัน มันมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการทีม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
แม้ว่า Scribe จะมีตัวเลือกในการแชร์และแก้ไข แต่เครื่องมือการทำงานร่วมกันเหล่านี้ค่อนข้างพื้นฐานกว่า Tango
🏆 ผู้ชนะ: Tango โดดเด่นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ช่วยให้การบันทึกขั้นตอนการทำงานของทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อจัดระเบียบและทำงานร่วมกันในคู่มือ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงขั้นตอนล่าสุดได้ เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรวจสอบและแบ่งปันข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบผลลัพธ์
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างคู่มือแบบโต้ตอบหรือวิดีโอแนะนำขั้นตอน การเครื่องมือเอกสารกระบวนการต้องสามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบเหล่านี้ได้ตั้งแต่แรกเพื่อสร้างขึ้น ความสามารถในการใช้งานร่วมกับรูปแบบที่หลากหลายนี้ทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้
Tango สร้างผลลัพธ์ในรูปแบบภาพและข้อความ ทำให้เหมาะสำหรับการแชร์บนเว็บและไฟล์ PDF อย่างไรก็ตาม Scribe มีผลลัพธ์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น PDF รูปภาพ คู่มือบนคลาวด์ และสื่ออื่นๆ ซึ่งช่วยให้รองรับผู้ชมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Scribe ชนะในหมวดนี้ด้วยขอบเขตของผลลัพธ์ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการและความชอบเฉพาะของผู้ใช้ พร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น
การปรับแต่งและการสร้างแบรนด์
คุณสมบัติการปรับแต่งและการสร้างแบรนด์ช่วยให้ธุรกิจสามารถแก้ไขและปรับแต่งเอกสารให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการแบ่งปันความรู้และช่วยในการสร้างเนื้อหา
ในขณะที่ Tango มีการปรับแต่งที่จำกัดซึ่งเน้นไปที่ความชัดเจนและโครงสร้างของเนื้อหาเป็นหลัก Scribe กลับโดดเด่นในเรื่องการปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น ธุรกิจสามารถใส่โลโก้ เพิ่มสีประจำแบรนด์ และปรับแต่งดีไซน์ให้สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ได้อย่างละเอียด
🏆 ผู้ชนะ: Scribe โดดเด่นที่นี่ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างคู่มือที่มีแบรนด์และปรับแต่งได้เอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ
ระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นโดยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
Tango บันทึกขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ โดยต้องการการแทรกแซงจากผู้ใช้เพียงเล็กน้อยในการสร้างคู่มือที่มีรายละเอียดและโต้ตอบได้ ในขณะที่ Scribe ก็มีระบบอัตโนมัติเช่นกัน แต่กระบวนการของมันต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองและการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมากขึ้นสำหรับการปรับแต่งและการแก้ไข
🏆 ผู้ชนะ: Tango สำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพด้านระบบอัตโนมัติ
แทงโก้ vs. สคริปต์ บน Reddit
เราหันไปหา Reddit เพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้เกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง Scribe กับ Tango
หากคุณค้นหาScribe กับ Tango บน Reddit คุณจะพบว่าทั้งสองเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและแข่งขันกันในระดับเดียวกัน แต่มีผู้ใช้คนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า Tango เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบางสิ่งบางอย่าง:
เราวางแผนที่จะนำ Tango ไปใช้สำหรับสิ่งต่อไปนี้:1. ขั้นตอนการสร้างวิดีโอ2. ภาพรวมคุณสมบัติใหม่โดยทีมบริหารผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และทีม QA (เพื่อใช้โดยนักเขียนเทคนิค)3. คู่มือขั้นตอนสั้น ๆ สำหรับการดูแลลูกค้าเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ
เราวางแผนที่จะนำ Tango ไปใช้สำหรับสิ่งต่อไปนี้:1. ขั้นตอนการสร้างวิดีโอ2. ภาพรวมคุณสมบัติใหม่โดยทีมบริหารผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และทีม QA (เพื่อใช้โดยนักเขียนเทคนิค)3. คู่มือขั้นตอนสั้น ๆ สำหรับการดูแลลูกค้าเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ
ผู้ใช้รายหนึ่งสนับสนุน Scribe:
เราเริ่มใช้ Scribe เมื่อสองสามเดือนที่แล้ว. โอ้โห, Scribe นี่ดีจริงๆ. มันหรูหรา, ง่าย, และรวดเร็ว. ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถฝัง Scribe ของคุณไว้ใน ITG, Hudu หรือที่ไหนก็ได้ และหากคุณอัปเดตมันใน Scribe คุณไม่ต้องกลับไปอัปเดตทุกที่อื่น.
เราเริ่มใช้ Scribe เมื่อสองสามเดือนที่แล้ว. โอ้โห Scribe นี่ดีจริงๆ. มันหรูหรา ง่าย และรวดเร็ว. ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถฝัง Scribe ของคุณไว้ใน ITG หรือ Hudu หรือที่ไหนก็ได้ และหากคุณอัปเดตมันใน Scribe คุณไม่ต้องกลับไปอัปเดตทุกที่อื่น.
ความคล้ายคลึงที่สำคัญที่สะท้อนในความคิดเห็นของผู้ใช้ทำให้ Tango และ Scribe เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกกระบวนการ สร้างฐานความรู้ และรวมทีมเข้าด้วยกัน
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Tango vs. Scribe
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่มากกว่าพื้นฐาน ลองพิจารณาตัวเลือกที่มีฟีเจอร์ครบครันมากขึ้น เช่นClickUp
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่เข้ามาแทนที่เครื่องมือและระบบต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายของคุณด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน มาพร้อมกับชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น จัดเตรียมเอกสาร แบ่งปันความรู้ อบรมพนักงานใหม่ และยกระดับผลลัพธ์ในการทำงาน
แทบไม่มีอะไรที่ ClickUp ทำไม่ได้เลย หากคุณพบว่ามีบางอย่างขาดหายไป ยังมีตัวเลือกการเชื่อมต่อกับ ClickUpมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเติมเต็มทุกความต้องการของคุณ
นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว มันยังสามารถเป็นศูนย์รวมเอกสารกระบวนการ/โครงการทั้งหมดได้จริงๆ เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว มันยังสามารถเป็นศูนย์รวมเอกสารกระบวนการ/โครงการทั้งหมดได้จริงๆ เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
นี่คือเหตุผลที่ ClickUpโดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Scribe vs. Tango:
ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณอย่างสิ้นเชิง มอบคำแนะนำที่ชาญฉลาด ระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความสามารถเหล่านี้ทำให้ ClickUp Brain เป็นคู่มือเชิงโต้ตอบที่พร้อมแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
หากคุณต้องการวิธีการบันทึกกระบวนการแบบดั้งเดิมมากขึ้น ClickUp Brain สามารถสร้างสินทรัพย์เช่น SOPs และคู่มือได้ หากคุณมีเนื้อหาที่มีอยู่แล้วเช่นคลิปเสียงหรือวิดีโอ ClickUp Brain สามารถถอดเสียงออกมาเป็นข้อความได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและค้นหาได้ง่ายขึ้น
ที่สำคัญกว่านั้น มันสามารถทำให้ข้อมูลในฐานความรู้มีความสามารถในการนำไปใช้ได้มากขึ้น โดยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและสรุปคำแนะนำได้ด้วยคำสั่งเดียว ใช้เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว การดำเนินการอย่างรวดเร็ว และการทำงานอย่างชาญฉลาด
ClickUp's AI Notetakerช่วยบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการระหว่างการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีคุณค่าได้รับการเก็บรักษาไว้ และหน้าที่ความรับผิดชอบถูกมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม ด้วยการเชื่อมโยงการสนทนากับงานที่เกี่ยวข้องและการตัดสินใจที่ผ่านมา ทำให้การประชุมกลายเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
นี่คือเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดทำเอกสารแบบบูรณาการ. มันให้คุณบันทึกบันทึกการประชุม, ไฟล์เสียง, และสรุปไว้ในเอกสารส่วนตัว และติดแท็กบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย.
📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง เพื่อป้องกันการสลับแพลตฟอร์มและบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน*
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ประโยชน์จาก AI ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ClickUp's One Up #2: เอกสาร
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้าง ทำงานร่วมกัน และแบ่งปันเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย ClickUp Docs มีความโต้ตอบสูงและปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณใช้งานได้ตามต้องการ—ตั้งแต่รายการตรวจสอบแบบโต้ตอบไปจนถึงคู่มือในรูปแบบข้อความ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถฝังงาน, มอบหมายความคิดเห็น, และผสานการทำงานเข้ากับเอกสารได้โดยตรง ซึ่งจะทำให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปได้ และทำให้เอกสารของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp's One Up #3: คลิป
ฟังก์ชันการทำงานที่ Scribe และ Tango นำเสนอในฐานะเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ClickUp Clips มอบให้ในรูปแบบฟีเจอร์ (พร้อมฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย)! ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอได้โดยตรงภายในระบบนิเวศของ ClickUp
คุณสามารถใช้มันเพื่อบันทึกการสอนและคำแนะนำหรือเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นได้ ความสามารถของ ClickUp Clips ในการบันทึกหน้าจอและแบ่งปันวิดีโอช่วยลดการพึ่งพาเครื่องมือจากบุคคลที่สามสำหรับงานเดียวกัน!
ClickUp's One Up #4: การค้นหาที่เชื่อมโยง
ClickUp Connected Searchทำให้คุณสามารถค้นหาทุกสิ่งในชุดเทคโนโลยีของคุณได้. ในฐานะคุณสมบัติการค้นหาแบบสากล มันช่วยคุณค้นหาภารกิจ, เอกสาร, และการสนทนาทั่วทั้ง ClickUp ได้ในฐานะระบบนิเวศที่สมบูรณ์.
ใช้เพื่อทำให้ฐานความรู้ของคุณค้นหาได้ง่ายขึ้น, นำทางได้ดีขึ้น, และเข้าถึงได้มากขึ้น—คุณสมบัติที่สำคัญเพื่อกำจัดการกีดกันในการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูล.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การค้นหาแบบเชื่อมต่อทำงานข้ามแอปหลายตัว รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) Google Drive, Slack และ Jira ผสานรวมระบบเทคโนโลยีของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น!
ClickUp's One Up #5: แม่แบบ
คุณสมบัติข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความหลากหลายอันโดดเด่นของ ClickUp
หากนั่นยังไม่เพียงพอคุณยังมีเทมเพลต ClickUpที่ช่วยเริ่มต้นโครงการโดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้าง SOP หรือฝึกอบรมพนักงานใหม่ เทมเพลตพร้อมใช้งานเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาและสร้างความสม่ำเสมอในทุกด้าน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีที่ทีมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จด้วย ClickUp
จบแล้วสำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง Scribe กับ Tango หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เรียบง่ายและมีต้นทุนต่ำสำหรับการสร้างเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วน Scribe คือตัวเลือกที่เหมาะสม แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือที่เน้นการทำงานร่วมกันและระบบอัตโนมัติมากขึ้น Tango คือทางเลือกที่ตอบโจทย์
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของ Scribe และ Tango โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือในกล่องของคุณ ClickUp คือคำตอบ
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติด้วย AI เอกสารแบบไดนามิก การบันทึกหน้าจอแบบเรียลไทม์ และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที!
ต้องการรวมเครื่องมือของคุณและได้รับมากกว่าเครื่องมือเอกสารกระบวนการ?ลงทะเบียนกับ ClickUpและสัมผัสความมหัศจรรย์!