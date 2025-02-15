60 เพลงสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเพื่อเพิ่มอารมณ์ของคุณ

ดนตรีคือโลกใบหนึ่งภายในตัวเอง มันคือภาษาที่เราทุกคนเข้าใจ
รู้สึกเบื่อหน่ายในวันจันทร์หรือพลังงานของคุณกำลังหมดลงใช่ไหม? มีทางแก้ไข!
สวมหูฟังคู่โปรดของคุณแล้วปล่อยให้หัวใจเต้นตามจังหวะของเพลงสนุกๆ! ให้จังหวะที่เร้าใจของเพลง We Will Rock You จาก Queen และเพลงปลุกใจของ Gloria Gaynor ทำให้เลือดของคุณสูบฉีดและประสิทธิภาพของทีมคุณพุ่งสูงขึ้น ฟังดูสมบูรณ์แบบใช่ไหม?
ไม่ว่าคุณจะกำลังเร่งอ่านอีเมลหรือพยายามมีสมาธิกับโปรเจกต์ใหญ่ เพลงที่เหมาะสม—และเพลย์ลิสต์เพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม—จะสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
นี่คือรายชื่อเพลงสุดเจ๋ง 60 เพลงที่จะช่วยให้คุณคว้า โอกาสเดียวในชีวิต ของคุณได้อย่างเต็มที่ พร้อมจะเริ่มต้นวันทำงานด้วยเพลงเพราะๆ แล้วหรือยัง? มาลุยกับเพลย์ลิสต์เพลงสร้างแรงบันดาลใจสำหรับทำงานที่ดีที่สุดกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือเพลงสร้างแรงบันดาลใจยอดนิยมสำหรับการทำงานและเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:
- เพลงเพื่อปิดการขายอย่างมั่นใจ: "Eye of the Tiger" และ "Lose Yourself"
- เพลงที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการตลาด: "Happy" และ "Don't Stop Me Now"
- เพลงสำหรับทีมเวิร์กและการสร้างความสัมพันธ์: "We Will Rock You" และ "Lean on Me"
- เพลงที่ควรฟังในวันที่รู้สึกแย่: "Stronger" และ "Rise Up"
- เพลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: "Work" และ "The Middle"
- เพลงที่ฟังขณะระดมความคิด: "Heroes" และ "Imagine"
- เพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้ผู้อื่น: "We Are the Champions" และ "Man in the Mirror"
- เพลงที่ช่วยผลักดันให้ก้าวต่อไป: "The Climb" และ "Survivor"
- เพลงสำหรับเฉลิมฉลองความสำเร็จ: "Celebration" และ "Good Life"
- เพลงเพื่อเติมพลังและฟื้นฟูจิตใจ: "Let Her Go" และ "Clocks"
- ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ClickUp มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ClickUp Brain (ผู้ช่วย AI), แม่แบบสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล, ClickUp Docs, ClickUp Tasks และ ClickUp Chat เพื่อจัดระเบียบงานและเพิ่มประสิทธิภาพ (หรือแม้แต่เขียนเนื้อเพลง!)
- ClickUp ผสานการทำงานกับดนตรี: ClickUp Brain สามารถแนะนำเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจได้ และ ClickUp สามารถใช้เพื่อกำหนดเวลาพักฟังเพลงและผสานดนตรีเข้ากับกระบวนการทำงานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น
ความสำคัญของเพลงสร้างแรงบันดาลใจในที่ทำงาน
เพลงสร้างแรงบันดาลใจมีวิธีที่น่าทึ่งในการเติมพลังให้กับผู้คนและสร้างบรรยากาศแห่งความคิดบวกและความมุ่งมั่น เพลย์ลิสต์ที่เหมาะสมสามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในที่ทำงาน ซึ่งการมีสมาธิและความร่วมมือมักเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ
การวิจัยแสดงให้เห็นว่า "ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง" ในที่ทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 56% และอะไรจะดีไปกว่าการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมด้วยการฮัมเพลงโปรดของคุณไปด้วยกัน?
นอกเหนือจากผลงานของบุคคลแล้ว ดนตรีสามารถเพิ่มผลผลิตของทีมได้โดยการตั้งบรรยากาศสำหรับวัน และเชื่อมต่อทีมในช่วงเวลาที่สำคัญ
และมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องความบันเทิงเท่านั้น—เพลย์ลิสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจยังสามารถช่วยยกระดับขวัญกำลังใจของทีมคุณ พร้อมทั้งช่วยให้พวกเขามีสมาธิและรักษาวินัยในการทำงานได้อีกด้วย
ดนตรีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจอย่างไร
คำตัดสินออกมาแล้ว
เกี่ยวกับ 78% ของผู้คน ระบุว่าการฟังเพลงระหว่างทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่ใช่แค่ความคิดเห็น—งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าดนตรีสามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดความเครียด และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย
ทำไมดนตรีถึงมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งเช่นนี้?
- ผลกระทบทางอารมณ์: ดนตรีสามารถเข้าถึงอารมณ์ ทำให้บุคคลมีแรงจูงใจและกระปรี้กระเปร่า
- เพิ่มอารมณ์: เพลงที่มีจังหวะสนุกสนานช่วยยกระดับอารมณ์และเติมพลังให้กับวันทำงานของคุณ เพลงบรรเลงช่วยตัดสิ่งรบกวนและทำให้คุณมีสมาธิและมีวินัย
- ส่งเสริมความสามัคคี: การเล่นเพลย์ลิสต์ร่วมกันหรือเปิดเพลงพื้นหลังระหว่างการประชุมทีมช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้วันทำงานผ่อนคลายขึ้น
ในขณะที่ความเงียบอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด การเพิ่มดนตรีมักจะนำไปสู่การปรับปรุงขวัญกำลังใจและการผลิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับบุคคลและทีม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า95% ของพนักงานที่มีอายุระหว่าง18-34 ปี ชื่นชอบการมีเพลงในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์นี้จะลดลงในกลุ่มอายุที่สูงขึ้น โดย 84% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 35 ถึง 54 ปี ระบุว่าพวกเขาชอบเพลงในที่ทำงาน ขณะที่เพียง 66% ของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ดูเหมือนจะชื่นชอบ
รายชื่อเพลงสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการทำงาน 60 เพลง
นี่คือรายการเพลงสร้างแรงบันดาลใจที่เราคัดสรรมาอย่างดี จัดเรียงตามอารมณ์และงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
เพลงเพื่อปิดการขายอย่างมั่นใจ
ในการขาย ความมั่นใจและพลังงานคืออาวุธลับของคุณ เพลงเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกระตุ้นตัวเองก่อนการนำเสนอครั้งใหญ่หรือการรักษาความกระตือรือร้นตลอดทั้งวัน
1. "Eye of the Tiger"– Survivor
เพลงร็อคที่เป็นสัญลักษณ์นี้สะท้อนถึงความอดทนและความแข็งแกร่ง จังหวะที่เร้าใจและเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจเตือนให้เราไม่หยุดยั้งแม้จะเผชิญกับการปฏิเสธ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มพลังในการจัดการกับข้อตกลงที่ท้าทาย มันจะทำให้คุณรู้สึกไม่มีอะไรหยุดยั้งได้!
2. "Lose Yourself" – Eminem
เพลงของเอมิเน็มที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ผลักดันให้คุณคว้าโอกาสและทุ่มเทอย่างเต็มที่ เนื้อเพลงที่เข้มข้นและจังหวะที่เร้าใจกระตุ้นอะดรีนาลีน ทำให้เป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบในการสร้างแรงกระตุ้นก่อนการนำเสนอขายที่มีความเสี่ยงสูง ความมุ่งมั่นและความตั้งใจแน่วแน่เป็นหัวใจสำคัญของเพลงนี้—คุณสมบัติที่นักขายทุกคนต้องมีเพื่อความสำเร็จ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เอมิเน็มเลือกที่จะไม่แสดงเพลง Lose Yourself ในปี 2003 เมื่อเพลงนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ เขารู้สึกว่าเพลงนี้จะไม่ชนะและทางสถาบันจะไม่ "เข้าใจ" เขา ออสการ์ถึงกับถามผู้จัดการของเขาว่ามีคนอื่นสามารถแสดงเพลงนี้ได้หรือไม่ เมื่อเพลงนี้ชนะ มันถือเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปีที่เพลงชนะรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไม่ได้แสดงสดในพิธี
3. "Hall of Fame" – The Script (feat. will. i. am)
"คุณสามารถเป็นที่สุดได้ คุณสามารถเป็นที่ดีที่สุดได้"
เพลงสร้างแรงบันดาลใจของ The Script กระตุ้นให้คุณมุ่งมั่นสู่ความยิ่งใหญ่และเชื่อมั่นว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งหมด! เพลงนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมของคุณให้ตั้งเป้าหมายให้สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มขวัญกำลังใจและรักษาแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
4. "CRM for Me" – กระบวนการทำงานโดย ClickUp
เราทุกคนต่างเคยประสบปัญหากับกระบวนการทำงานที่ยุ่งเหยิง การสูญเสียลูกค้าเป้าหมาย และระบบ CRM ที่ไม่ยอมทำงานตามที่ควรจะเป็น โชคดีที่ "CRM for Me" สามารถถ่ายทอดความวุ่นวายและความพึงพอใจสูงสุดจากการจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ในขณะที่คุณกำลังปรับแต่งระบบอัตโนมัติหรือจัดระเบียบช่องทางการขายของคุณ เพลงนี้จะช่วยให้คุณเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น
5. "Can't Stop the Feeling!" – จัสติน ทิมเบอร์เลค
ต้องการเพิ่มพลังใจขณะติดตามงานกับลูกค้าอยู่หรือไม่? เพลงนี้ที่มีจังหวะสนุกสนานและให้ความรู้สึกดีจะแผ่กระจายความบวกและทำให้คุณมีพลังอยู่เสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาทัศนคติที่เบาสบายและน่าสนใจในระหว่างการสื่อสารกับลูกค้า
6. "Uptown Funk" – มาร์ค รอนสัน (ฟีท. บรูโน่ มาร์ส)
จังหวะที่สนุกสนานและจังหวะที่ติดหูของ Uptown Funk แสดงถึงความมั่นใจและเสน่ห์ มันเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการทำให้รู้สึกสดชื่นและสงบภายใต้ความกดดัน
เดินไปรอบๆ สำนักงานหรือเต้นอย่างรวดเร็วในโรงอาหารเพื่อคลายความตื่นเต้น!
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาพบว่าเพลงร็อกคลาสสิก, อัลเทอร์เนทีฟ, ป็อป, และคลาสสิก เป็นแนวเพลงที่น้อยที่สุดที่ทำให้เสียสมาธิในการทำงานอย่างน่าประหลาดใจ ในทางกลับกัน เพลงเฮฟวีเมทัลและฮิปฮอปเป็นแนวเพลงที่ทำให้เสียสมาธิมากที่สุด
เพลงที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการตลาด
ความคิดสร้างสรรค์คือหัวใจของการตลาด; ดนตรีที่เหมาะสมสามารถจุดประกายจินตนาการของคุณได้. เพลงเหล่านี้ช่วยให้คุณคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ไอเดียที่น่าสนใจ และค้นหาแรงบันดาลใจในระหว่างการประชุมเพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ.
7. "แฮปปี้" – ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์
กำลังมองหาเพลงที่สดใสเพื่อยกระดับอารมณ์และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อยู่หรือเปล่า? จังหวะที่ติดหูและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขของ Happy จะช่วยให้คุณมีพลังใหม่ในการทำงานได้อย่างสดชื่น นี่คือปุ่มรีเซ็ตที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเมื่อรู้สึกติดขัด!
8. "Don't Stop Me Now" – Queen
นี่คือเพลงปลุกใจที่เปี่ยมไปด้วยพลัง เตือนให้คุณก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจ ผลงานชิ้นเอกของ Queen สามารถช่วยรวมใจทีมของคุณได้อย่างไม่มีอะไรเทียบได้—ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับแต่งแคมเปญหรือนำเสนอแนวคิดของคุณ
9. "Roar" – Katy Perry
เพลงที่ทรงพลังนี้เกี่ยวกับการค้นหาเสียงของคุณและให้เสียงของคุณได้รับการฟัง เสียงที่สร้างแรงบันดาลใจของเคที เพร์รี และข้อความเชิงบวกของเพลงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมีความมั่นใจเมื่อนำเสนอกลยุทธ์การตลาดที่กล้าหาญหรือเอาชนะอุปสรรคทางสร้างสรรค์
10. "Shake It Off" – เทย์เลอร์ สวิฟต์
การตลาดมาพร้อมกับอุปสรรคมากมาย แต่เพลง Shake It Off ที่มีจังหวะสนุกสนานจะช่วยให้คุณปล่อยวางความคิดด้านลบ จังหวะที่สนุกสนานช่วยให้บรรยากาศเบาสบายและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
11. "ClickUp AI" – การทำงานโดย ClickUp
หากคุณกำลังใช้ AI ในการตลาดและกำลังประสบปัญหาในการทำความเข้าใจข้อมูลที่กระจัดกระจายหรือสร้างข้อความสำหรับแคมเปญที่สมบูรณ์แบบ ClickUp Brain สามารถเชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของบริษัทคุณได้อย่างง่ายดาย
AI. และในขณะที่ AI กำลังทำงานหนัก คุณสามารถฟังเพลงประกอบนี้เพื่อรักษาแรงกระตุ้นของคุณให้คงอยู่ต่อไปได้ มันเป็นเพลงที่กระฉับกระเฉงเพื่อให้การประชุมเช้าของคุณเริ่มต้นได้ดี!
12. "ไทเทเนียม" – เดวิด เกตตา (ฟีท. เซีย)
เพลงประจำใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับความอดทน เตือนคุณว่าไม่มีอะไรสามารถทำให้คุณล้มลงได้! เสียงร้องที่ทรงพลังของเซียและบีทที่ทรงพลังของเดวิด เกตตาช่วยให้คุณมีสมาธิและมอบความกล้าหาญให้คุณเมื่อเผชิญกับความท้าทาย
เพลงสำหรับทีมเวิร์กและการสร้างความสัมพันธ์
ดนตรีคือสิ่งรวมใจที่ยิ่งใหญ่ เป็นพลังอันน่าทึ่ง เป็นสิ่งที่ผู้คนที่มีความแตกต่างกันในทุกๆ ด้านสามารถมีร่วมกันได้
ความร่วมมือขับเคลื่อนความสำเร็จในที่ทำงาน และเพลงที่เหมาะสมสามารถเสริมสร้างจิตวิญญาณนั้นได้ เพลงเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เฉลิมฉลองการทำงานเป็นทีม และเพิ่มพลังให้กับความพยายามของกลุ่ม
13. "We Will Rock You" – Queen
จังหวะตบมือ-กระทืบเท้าอันเป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้คุณขนลุกได้ทันที! นี่คือเพลงประจำทีมสุดยอด พร้อมเสียงร้อง "We will rock you" ที่ปลุกเร้าพลังให้กับผู้ฟัง เพลงนี้ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบมายาวนานในสนามกีฬา นำความตื่นเต้นและความสามัคคีในระดับเดียวกันมาสู่บรรยากาศในออฟฟิศ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผิดปกติสำหรับเพลงร็อก "We Will Rock You" ไม่มีกลอง การกระทืบเท้าและเสียงปรบมือถูกบันทึกหลายชั้นเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์เหมือนอยู่ในสนามกีฬา โดยมีโซโล่กีตาร์ของไบรอัน เมย์เป็นเครื่องดนตรีชิ้นเดียวที่ปิดท้ายเพลง
14. "Lean on Me" – บิล วิเธอร์ส
เพลงนี้แตกต่างจากเพลงอื่นเล็กน้อย แต่ยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพลง Lean on Me เป็นคำเตือนที่อ่อนโยนว่าการร่วมมือและความไว้วางใจคือหัวใจของการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ!
15. "Ain't No Mountain High Enough" – มาร์วิน เกย์ และ แทมมี เทอร์เรลล์
เฉลิมฉลองความอดทนและความร่วมมือในทีม บทเพลงคู่คลาสสิกนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณมั่นใจว่าคุณสามารถเอาชนะความท้าทายใด ๆ ได้ด้วยกัน เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างจิตวิญญาณของทีม
16. "ClickUp Brain" – การทำงานแบบไหลลื่นโดย ClickUp
เมื่อถึงเวลาที่ต้องฝ่าฟันความท้าทายครั้งใหญ่ต่อไป คุณจะต้องมีเพลงประกอบที่ช่วยกระตุ้นให้คุณก้าวต่อไป ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการใหญ่หรือไล่ตามเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน "ClickUp Brain" จะช่วยให้ทีมของคุณมีพลังและพร้อมที่จะพิชิตทุกสิ่ง!
17. "ด้วยกัน" – Sia
ด้วยเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและจังหวะที่สดใส เพลงนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีม มันสะท้อนถึงความสุขและพลังในการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
18. "Workin' Together" – ไอค์ & ทีน่า เทอร์เนอร์
Workin' Together เป็นเพลงจังหวะสนุกที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาแบบทีม โดยมีจังหวะที่เร้าใจเพิ่มความสนุกสนานให้กับความพยายามในการทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะรับมือกับวันทำงานที่ยาวนานแล้วหรือยัง? ให้ไอค์และทีน่าเป็นผู้นำทางให้คุณผ่านพ้นไป!
เพลงที่ควรฟังในวันที่รู้สึกแย่
เราทุกคนต่างเคยมีวันที่รู้สึกว่างานเหมือนการปีนเขาที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพลงเหล่านี้คือซาวด์แทร็กคู่ใจที่จะช่วยขจัดความเศร้า กระตุ้นแรงบันดาลใจ และเตือนให้คุณรู้ว่าคุณนั้นหยุดไม่อยู่
19. "Stronger" – คานเย เวสต์
นี่คือเพลงที่มีพลังสูงที่จะเตือนคุณว่าอุปสรรคจะทำให้คุณท้าทายมากขึ้นเท่านั้น Stronger เนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและจังหวะที่เร้าใจเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นตัวหลังจากวันที่เหนื่อยล้า
20. "ยกระดับ" – กระบวนการทำงานโดย ClickUp, ไทรา จูเลียต และ เค. เจ.
หากคุณต้องการแรงผลักดันเพิ่มเติม "Level Up" จะทำเช่นนั้นได้—และมากกว่านั้น จังหวะที่หนักแน่นและเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจจะผลักดันให้คุณมุ่งมั่นต่อไป ไม่ว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
21. "Rise Up" – Andra Day
นี่คือบทเพลงบัลลาดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ซึ่งกระตุ้นให้คุณก้าวเดินต่อไป ความลึกซึ้งทางอารมณ์ ผสมผสานกับเสียงร้องอันน่าทึ่งของเดย์ ทำให้เพลงนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาความหวังและความเข้มแข็งเมื่อชีวิตเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด
22. "ฉันจะอยู่รอด" – กลอเรีย เกย์เนอร์
เพลงแห่งการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพลงนี้เฉลิมฉลองความแข็งแกร่งภายใน ความอดทน และการเอาชนะอุปสรรค ข้อความอันเป็นอมตะและเสียงที่ทรงพลังของเกย์เนอร์เป็นแรงบันดาลใจทันทีเมื่อคุณต้องการกำลังใจเพื่อก้าวผ่านทุกสิ่ง
23. "Shake It Out" – Florence + The Machine
เพลงที่ช่วยระบายอารมณ์นี้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณปล่อยวางความคิดลบและมุ่งเน้นไปที่วันข้างหน้าที่ดีกว่า ทำนองที่ไพเราะและเนื้อเพลงที่ทรงพลังจะมอบความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่และการชำระล้างทางอารมณ์ที่ไม่เหมือนใคร
24. "Fight Song" – Rachel Platten
นี่คือเพลงปลุกใจที่ทรงพลังซึ่งกระตุ้นให้คุณทวงคืนความมั่นใจ ความมุ่งมั่น และความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณกลับมาอีกครั้ง เนื้อเพลงและทำนองที่เร้าใจของ Fight Song จะเตือนคุณว่าคุณสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคหรือความล้มเหลวได้ ใช่แล้ว! จริงๆ!
เวทมนตร์ในศิลปะใด ๆ ไม่ได้อยู่เพียงแค่เทคนิคเท่านั้น แต่ยังอยู่ในความแท้จริงของมันด้วย ความจริงในรูปแบบที่ดิบที่สุดคือสิ่งที่สะท้อนออกมาได้อย่างทรงพลังที่สุด
เพลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เมื่อถึงเวลาที่ต้องตั้งใจทำงานให้เสร็จ เพลงเหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นพบจังหวะของตัวเอง ด้วยจังหวะที่สร้างแรงบันดาลใจและเนื้อเพลงที่กระตุ้นใจ เพลงเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิและพลังงานสูงตั้งแต่ต้นจนจบ
25. "Work" – Rihanna (feat. Drake)
จังหวะที่ชวนให้เคลิบเคลิ้มและเนื้อเพลงที่ติดหูเป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุด การทำงาน สร้างกระแสพลังงานที่สม่ำเสมอ ช่วยให้คุณสามารถจดจ่อกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ หรือทำงานเป็นเวลานานได้
26. "The Middle" – เซดด์, มาเรน มอร์ริส และ เกรย์
เพลงติดหูนี้ด้วยจังหวะที่มั่นคงและทำนองที่สร้างแรงบันดาลใจ มอบพลังงานและความมุ่งมั่นในระดับที่เหมาะสม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อนโครงการที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และความชัดเจนทางจิตใจ
27. "Blinding Lights" – The Weeknd
ด้วยจังหวะที่ชวนให้นึกถึงยุคเก่าและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลัง Blinding Lights จะทำให้คุณเคลื่อนไหวไปตลอดการทำงานที่ท้าทาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่บ้านเมื่อมีสิ่งรบกวนที่น่ารำคาญมาขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่? เพลงของ The Weekndได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากเอธิโอเปีย เขาได้กล่าวถึงศิลปินอย่าง Tilahun Gessesse, Aster Aweke และ Mahmoud Ahmed ว่ามีอิทธิพลต่อเสียงดนตรีของเขา ที่จริงแล้ว เพลง "The Hills" เป็นครั้งแรกที่เขาได้นำภาษาเอธิโอเปียมาใช้ในผลงานเพลงของเขา และเพลงนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในอัลบั้ม Starboy ของเขาอีกด้วย
28. "Counting Stars" – OneRepublic
สวัสดีกับเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการไตร่ตรองและความมุ่งมั่น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ ด้วยจังหวะที่สนุกสนานและเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ Counting Stars จะช่วยเพิ่มพลังให้คุณในขณะที่ช่วยให้คุณผ่านพ้นงานและความท้าทายต่างๆ ไปได้—เพลงที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรักษาแรงผลักดันและความคิดเชิงบวก
29. "คริสต์มาสกับคลิกอัพ" – ไมเคิล มินเนลลี
หากคุณกำลังมองหาความสนุกที่ช่วยเพิ่มแรงจูงใจ นี่คือเพลงที่ผสมผสานระหว่างความมีประสิทธิภาพและความสุขของเทศกาลคริสต์มาสไว้ด้วยกัน ไม่ว่าคุณกำลังจะปิดโครงการสิ้นปีหรือแค่ต้องการกำลังใจ "คริสต์มาสกับคลิกอัพ" จะช่วยเตือนให้คุณมีสมาธิและเพลิดเพลินกับเทศกาลแห่งความสุขนี้
30. "Take On Me" – a-ha
Take On Me โดย a-ha เป็นเพลงที่ชวนให้นึกถึงความหลังด้วยจังหวะที่สนุกสนานซึ่งจะเติมประกายแห่งความสุขให้กับวันทำงานของคุณ จังหวะที่ติดหูและพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงช่วยให้คุณรักษาจังหวะการทำงานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพขณะจัดการกับงานที่ท้าทายที่สุดในรายการที่ต้องทำของคุณ
เพลงฟังขณะที่คุณกำลังคิดสร้างสรรค์
เมื่อคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ หรือเผชิญกับความท้าทายทางสร้างสรรค์ เพลงที่มีจังหวะให้เท้าเคาะสามารถช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจและทำให้ความคิดของคุณไหลลื่นได้ เพลงเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบรรยากาศและปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
31. "Heroes" – เดวิด โบวี
เพลงที่เรียกร้องให้คิดอย่างกล้าหาญและฝันให้ยิ่งใหญ่ "Heroes" จุดประกายจินตนาการของคุณ พลังอันยิ่งใหญ่ของ David Bowie เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงและก้าวออกจากกรอบเดิมๆ
32. "ไวท์บอร์ด (เปลี่ยนไอเดียเป็นปฏิบัติการ)" – กระบวนการทำงานโดย ClickUp & K. J.
เมื่อคุณอยู่ในช่วงระดมความคิด พยายามเปลี่ยนประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติที่ทำได้จริง "Whiteboarding (Ideas Into Action)" จะช่วยรักษาพลังงานให้ไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คุณจัดกลุ่มและวิเคราะห์แนวคิดด้วยวิธี KJ เพลงนี้จะช่วยกระตุ้นสมาธิและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นความจริง
33. "จินตนาการ" – จอห์น เลนนอน
คุณกำลังมองหาเพลงคลาสสิกเหนือกาลเวลาที่จะทำให้ทุกคนเคลิบเคลิ้มและฮัมตามอยู่หรือไม่? ผลงานชิ้นเอกของจอห์น เลนนอนนี้นำเสนอทำนองที่ไพเราะและผ่อนคลายซึ่งช่วยส่งเสริมความสงบและการคิดสร้างสรรค์ ข้อความที่ไร้กาลเวลาของมันเชิญชวนให้คุณสำรวจแนวคิดที่ล้ำสมัยและระดมความคิดใหม่ๆ
34. "โบฮีเมียน แรปโซดี" – ควีน
Queen ทำได้ยอดเยี่ยมมากเมื่อพูดถึงการปลุกใจ Bohemian Rhapsody ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น! การเปลี่ยนแปลงที่พลิ้วไหวและการประพันธ์ที่กล้าหาญของมันกระตุ้นให้เกิดความคิดที่ไม่ธรรมดา—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดรับความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ในช่วงการระดมสมอง!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ไบรอัน เมย์ ใช้กีตาร์ที่ทำเองที่บ้านชื่อว่า Red Special ในเพลง Bohemian Rhapsody ซึ่งออกแบบโดยมือกีตาร์วง Queen และพ่อของเขา ฮาโรลด์ เมย์
35. "ปล่อยมันไป" – อิดิน่า เมนเซล
ความคิดสร้างสรรค์มักจะไหลลื่นเมื่อคุณปล่อยวางความเครียด และ "Let It Go" คือการเตือนใจที่สมบูรณ์แบบในการเปิดรับอิสรภาพนั้น เนื้อเพลงที่เปี่ยมด้วยพลังช่วยปลดปล่อยคุณจากข้อจำกัดต่าง ๆ กระตุ้นให้จิตใจของคุณคิดได้อย่างไร้ขีดจำกัด
36. "Feel It Still" – Portugal. The Man
ด้วยจังหวะที่ติดหูและบรรยากาศที่แปลกตา "Feel It Still" จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้ทันที จังหวะที่สนุกสนานและพลังงานที่เต็มไปด้วยความขี้เล่นทำให้เพลงนี้เป็นเพลงประกอบที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำใครในระหว่างการระดมความคิด
สำหรับฉันแล้ว ดนตรีนี้มีบางอย่างที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างพื้นฐาน และมันเข้าถึงระบบประสาทของฉันโดยตรง ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวสูงขึ้นสิบฟุต
เพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้ผู้อื่น
การเป็นผู้นำต้องการวิสัยทัศน์ แรงจูงใจ และความสามารถในการยกระดับทีมของคุณ เพลงเหล่านี้เป็นเสียงประกอบที่สมบูรณ์แบบเพื่อเติมพลังความมั่นใจของคุณ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง และนำทางอย่างมีจุดมุ่งหมาย
37. "We Are the Champions" – Queen
เพลงสรรเสริญแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย We Are the Champions ย้ำถึงความสำคัญของความอดทนและความสำเร็จที่แบ่งปันร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญ และเตือนให้ทีมของคุณรู้ว่าพวกเขาสามารถทำทุกสิ่งได้!
38. "เมื่อฉันลุกขึ้น" – งานไหลลื่นโดย ClickUp & K. J.
เมื่อคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคุณหรือฝ่าฟันอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ "When I Get Up" จะเตือนให้คุณก้าวไปข้างหน้า จังหวะที่สนุกสนานของเพลงจะเติมพลังให้กับทีมของคุณ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคและก้าวไปสู่ความสำเร็จใหม่
39. "Wind Beneath My Wings" – เบตต์ มิดเลอร์
นี่คือบทเพลงบัลลาดที่ถ่ายทอดจากใจ ซึ่งตระหนักถึงพลังของการสนับสนุนและกำลังใจ เนื้อเพลงที่กินใจนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงเวลาแห่งการขอบคุณทีม เพื่อเตือนให้ทุกคนระลึกถึงคุณค่าและความทุ่มเทอันล้ำค่าของแต่ละคน
40. "Man in the Mirror" – ไมเคิล แจ็กสัน
การเป็นผู้นำเริ่มต้นจากการสะท้อนตนเอง และข้อความทรงพลังจากเพลง Man in the Mirror ส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นเพลงที่ชวนให้คิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นรับผิดชอบและนำโดยเป็นแบบอย่าง เสียงร้องที่นุ่มนวลของไมเคิล แจ็คสันเป็นโบนัสพิเศษ!
41. "My Way" – แฟรงค์ ซินาตรา
เพลงคลาสสิกนี้เฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเอง การกำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง และการยึดมั่นในคุณค่าของตนเอง เป็นเครื่องเตือนใจอันไม่มีวันเสื่อมคลายให้ดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง มันสนับสนุนให้คุณยอมรับสไตล์การเป็นผู้นำที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณด้วยความภาคภูมิใจ
42. "หยุดไม่อยู่" – Sia
ด้วยเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและจังหวะที่เร้าใจ เพลงนี้สะท้อนถึงความอดทน ความมั่นใจ และการเสริมพลัง เป็นเพลงประจำตัวที่สร้างแรงบันดาลใจในความแข็งแกร่ง Unstoppable กระตุ้นความเชื่อที่ไม่มีอะไรสามารถขัดขวางศักยภาพความเป็นผู้นำของคุณได้
เพลงที่ช่วยให้คุณก้าวต่อไป
การรับมือกับโครงการที่ท้าทายต้องใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่น เพลงเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นแรงผลักดันของคุณ ช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรค มีสมาธิ และเดินหน้าต่อไปจนถึงเส้นชัย
43. "The Climb" – ไมลีย์ ไซรัส
เพลงบัลลาดที่สร้างแรงบันดาลใจนี้เตือนให้เราตระหนักว่าการเดินทางนั้นสำคัญพอ ๆ กับจุดหมายปลายทาง ด้วยเนื้อเพลงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและทำนองที่สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้แม้เมื่อเผชิญกับความท้าทาย
บทเพลงบัลลาดที่สร้างแรงบันดาลใจนี้เตือนให้เราตระหนักว่าความมุ่งมั่นสำคัญกว่าผลลัพธ์ เนื้อเพลงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและทำนองที่สร้างกำลังใจช่วยให้เราก้าวเดินต่อไปในช่วงเวลาที่ท้าทาย
44. "Survivor" – Destiny's Child
เพลงสรรเสริญแห่งความแข็งแกร่งและความอดทน เพลงทรงพลังนี้เฉลิมฉลองการเอาชนะอุปสรรค ด้วยจังหวะที่แข็งแกร่งและเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เหมาะสำหรับการรักษาความมุ่งมั่นและความตั้งใจในยามเผชิญกับความท้าทายใด ๆ
45. "Save a Day" – เค. เจ. & คันนิงแฮม
เมื่อคุณกำลังทำงานในโครงการที่ท้าทายหรือพยายามที่จะบรรลุกำหนดเวลาที่เข้มงวด "Save a Day" จะเตือนคุณว่าแม้แต่ชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ ก็มีความสำคัญ ข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจนี้กระตุ้นให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้า โดยรู้ว่าคุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกก้าวที่คุณเดิน
46. "Chariots of Fire" – Vangelis
บทเพลงบรรเลงอันไร้กาลเวลานี้ปลุกเร้าความรู้สึกมุ่งมั่นและตั้งใจแน่วแน่ ท่วงทำนองที่ไพเราะและกว้างไกลสามารถช่วยเติมพลังความอดทนของคุณ ทำให้เป็นเพื่อนคู่ใจที่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการแรงผลักดันเพิ่มเติมในการก้าวเดินต่อไป
47. "Run the World (Girls)" – บียอนเซ่
ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงเพื่อสนุกกับเพลงนี้! เพลง Run the World (Girls)' เป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะเป็นผู้นำและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ—ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ในสถานการณ์ใด!
48. "Harder, Better, Faster, Stronger" – Daft Punk
เพลงอิเล็กทรอนิกส์ของ Daft Punk มักจะเหมาะสำหรับการฟังในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยเนื้อเพลงที่ซ้ำซากและเสียงหุ่นยนต์ของเพลง Harder, Better, Faster, Stronger ทำให้เกิดความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง!
เพลงสำหรับเฉลิมฉลองความสำเร็จ
ทุกความสำเร็จสมควรได้รับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง เพลงเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสุขของความสำเร็จ และทำให้ทุกก้าวสำคัญกลายเป็นความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
49. "Celebration" – Kool & The Gang
นี่คือเพลงฮิตคลาสสิกสำหรับงานปาร์ตี้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ บรรยากาศที่สนุกสนานของเพลงนี้ทำให้เป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบสำหรับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรื่นเริง เปลี่ยนความสำเร็จใด ๆ ให้กลายเป็นการเฉลิมฉลองของทีมทั้งหมด!
50. "ชีวิตที่ดี" – OneRepublic
ชีวิตที่ดี เป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกดีซึ่งสะท้อนถึงทั้งการเดินทางและความสำเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างทาง เนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและทำนองที่ติดหูเหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและการชื่นชม
51. "วันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน" – American Authors
สำหรับชัยชนะที่น่าจดจำเหล่านั้น วันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน จะทำให้ทีมของคุณมีพลังอย่างแท้จริง! นี่คือเพลงที่เต็มไปด้วยความสดใสและพลังงาน ซึ่งสะท้อนถึงความสุขของการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ—เป็นการเตือนให้เราลิ้มรสช่วงเวลาและเตรียมพร้อมสำหรับชัยชนะที่ต่อเนื่องในอนาคต
52. "Happy Together" – เดอะ ทาร์เทิลส์
ไม่มีอะไรเทียบเท่าความสุขจากการประสบความสำเร็จร่วมกันได้ ข้อความที่เต็มไปด้วยความหวังของ Happy Together เน้นย้ำถึงความสุขจากการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทำให้เป็นเพื่อนร่วมฉลองที่สมบูรณ์แบบ คำเตือน: จังหวะที่ช้าและความอบอุ่นของเพลงอาจทำให้ทีมของคุณรู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาไหล!
53. "บนยอดโลก" – Imagine Dragons
สิ่งที่ต้องมีสำหรับการเฉลิมฉลองของคุณ! บนยอดโลก ถ่ายทอดความรู้สึกแห่งความสำเร็จอย่างสุดขีด เริ่มต้นงานเลี้ยงฉลองชัยชนะของคุณอย่างมีสไตล์!
54. "เป้าหมายของทีม" – การทำงานโดย ClickUp & K. J.
หลังจากการทำงานร่วมกันของทีมที่ประสบความสำเร็จหรือเมื่อกลุ่มของคุณบรรลุเป้าหมายสำคัญ เพลง "Squad Goals" คือเพลงที่เหมาะที่สุดในการฟัง จังหวะที่เต็มไปด้วยพลังและเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจจะถ่ายทอดจิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีมและความสำเร็จร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เป็นเพลงประจำที่เหมาะสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทุกคนในทีม
เพลงเพื่อเติมพลังและฟื้นฟูจิตใจ
หลังจากวันที่เหนื่อยล้า (หรือสัปดาห์!) ถึงเวลาที่จะหยุดพักแล้ว เสียงเพลงที่ไพเราะและนุ่มนวลเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยให้คุณผ่อนคลาย ผ่อนคลาย และเติมพลังให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะมาถึงต่อไป
55. "ปล่อยเธอไป" – Passenger
เพลงอะคูสติกที่ผ่อนคลายนี้จะโอบล้อมคุณไว้ในผ้าห่มแห่งการคิดทบทวนและการผ่อนคลาย ทำนองที่นุ่มนวลจะทำให้คุณผ่อนคลายเหมือนอยู่ในบ่ายวันสบาย ๆ ไม่ว่าวันนั้นจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตาม
56. "Someone Like You" – Adele
เพลงบัลลาดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของอาเดลคือเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการคิดทบทวน—ไม่ว่าจะอกหักหรือไม่ก็ตาม! ความลึกซึ้งทางอารมณ์ของเพลงนี้ชวนให้คุณชะลอจังหวะชีวิตและหายใจเข้าลึกๆ ทำให้เพลงนี้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ เมื่อคุณต้องการพูดคุยกับตัวเองอย่างจริงใจ
57. "Clocks" – Coldplay
ด้วยเสียงเปียโนที่สงบและเนื้อเพลงที่ชวนให้คิดถึง เพลงนี้ทำหน้าที่เหมือนปุ่มรีเซ็ตสำหรับสมองของคุณ ให้เพลงทำหน้าที่ของมัน และในไม่ช้า คุณจะรู้สึกสดชื่นและพร้อมสำหรับสิ่งต่อไป
58. "Weightless" – Marconi Union
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยลดความวิตกกังวล ผลงานชิ้นเอกแนวแอมเบียนต์ของเขาเปรียบเสมือนการพักผ่อนสั้น ๆ สำหรับจิตใจของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำสมาธิหรือเพียงแค่ปล่อยใจให้ว่างที่โต๊ะทำงาน นี่คือพื้นที่สงบส่วนตัวสำหรับคุณ
59. "Come Away with Me" – นอราห์ โจนส์
เพลงแจ๊สที่นุ่มนวลนี้จะพาคุณหลุดจากความเครียดจากการทำงานเข้าสู่โลกที่สงบเงียบ ด้วยจังหวะที่อ่อนโยนและเสียงร้องที่ผ่อนคลายของโนราห์ มันคือเพลงประกอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายอย่างสงบของคุณ
60. "เวลาว่าง" – การทำงานไหลลื่นโดย ClickUp & K. J.
หลังจากวันที่ยาวนานกับการจัดการงานและทำตามกำหนดเวลา "เวลาว่าง" คือเพลงที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายและฟื้นฟูจิตใจของคุณ จังหวะที่สงบและจังหวะที่นุ่มนวลช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการทำงานไปสู่การผ่อนคลาย ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนที่สมควรได้รับอย่างเต็มที่
อ่านเพิ่มเติม:ข้อความสวัสดีตอนเช้าสำหรับที่ทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ: การใช้ ClickUp สำหรับการจัดการดนตรีในที่ทำงาน
ดนตรีสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่สิ่งสำคัญคือการใช้อย่างมีสติ! คุณอาจสังเกตเห็นว่าเพลงที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิหรือเพิ่มพลังงานได้เมื่อจำเป็น
แต่คุณจะใช้วิธีใดในการใช้ประโยชน์จากดนตรีในที่ทำงานให้มากที่สุด? เรามีไอเดียบางอย่างมาแนะนำ
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผสานพลังแห่งเสียงดนตรีกับเครื่องมืออย่างClickUp!
ClickUp มอบฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดการงานได้ดีขึ้น แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ และเลือกเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะกับสไตล์การทำงานและเป้าหมายของคุณ
ClickUp Brain
ต้องการแรงบันดาลใจเล็กน้อยสำหรับทีมของคุณหรือไม่? คุณสามารถใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้เพื่อแนะนำเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างข้อความส่วนตัวเพื่อกระตุ้นทุกคนได้ นี่เป็นวิธีที่สนุกในการผสานเพลงเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและแบ่งปันบรรยากาศเชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
ClickUp Brain ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ โดยจะอัปเดตสถานะโครงการโดยอัตโนมัติ สรุปการสื่อสาร และสร้างงานย่อยตามรายละเอียดของงาน
การลดความจำเป็นในการอัปเดตด้วยตนเอง การยกเลิกการประชุมที่ไม่จำเป็น และการลดงานที่ไม่สำคัญ จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในงานที่สำคัญที่สุดของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นในการฟังเพลงสร้างแรงบันดาลใจที่คุณชื่นชอบ!
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
แต่เดี๋ยวก่อน—แรงจูงใจที่แท้จริงไม่จุดประกายให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างแท้จริงหรือ? แน่นอน! นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับช่วงพักเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณคงที่
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและสร้างแผนที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- กำจัดสิ่งที่ทำให้เสียเวลาเพื่อใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อบริหารจัดการปริมาณงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในสิ่งที่สำคัญที่สุด
ต้องการพักเพื่อชาร์จพลังไหม? ลองจัดกิจกรรมทีมสั้น ๆ ดูไหม? ขอให้เพื่อนร่วมงานช่วยกันเสนอเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจที่สุด ผู้ชนะจะได้รับอาหารกลางวันฟรี!
คลิกอัพ ด็อกส์
คุณสามารถใช้ ClickUp Docsเพื่อติดตามเพลงหรือความก้าวหน้าโดยรวมของคุณในการทำงาน มันช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย สะท้อนผลผลิตของคุณ และติดตามเป้าหมายของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้หรือปรับกลยุทธ์ Docs ช่วยให้คุณมีระเบียบและทำงานเชิงรุกอยู่เสมอ
ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็นแบบอินไลน์ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการกล่าวถึง (@mentions) ทีมงานของคุณสามารถแชร์ข้อเสนอแนะและไอเดียไปพร้อม ๆ กัน—และสร้างเพลย์ลิสต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดร่วมกัน!
งานใน ClickUp
นอกจากนี้ การผสานรวม Docs กับClickUp Tasksยังเชื่อมโยงการสะท้อนคิดของคุณกับโครงการเฉพาะโดยตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าบทเรียนสามารถนำไปใช้กับงานในอนาคตได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ!
ClickUp Tasks ช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการกำหนดเส้นตาย มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้า คุณยังสามารถแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย ทำงานร่วมกันผ่านความคิดเห็นในรายการงาน และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองด้วยคุณสมบัติเช่น สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และความเกี่ยวข้อง ระดับการจัดการเช่นนี้ช่วยให้คุณมีสมาธิโดยไม่ทำให้ระบบล้นเกิน พร้อมให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทั้งหมดนี้คือการรักษาสมดุล—ท้ายที่สุดแล้วทีมที่มีแรงจูงใจสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของตนได้ในขณะที่เพลิดเพลินกับเวลาส่วนตัว
คลิกอัพ แชท
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการทำให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผน ลองใช้ClickUp Chatสำหรับการสื่อสารทีมอย่างรวดเร็ว มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็น ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮 ClickUp Insight: ในขณะที่ 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่ 15% ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงในการตอบกลับ การผสมผสานระหว่างการตอบกลับที่รวดเร็วทันใจกับการตอบกลับที่ล่าช้านี้อาจทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารและทำให้การทำงานร่วมกันช้าลง
ด้วยClickUp ข้อความ งาน และการอัปเดตทั้งหมดของคุณจะอยู่ในที่เดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการสนทนาใดค้างคาและทุกคนจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าพวกเขาจะตอบกลับเร็วหรือช้าเพียงใดก็ตาม
และเมื่อพูดถึงการพักผ่อน อย่าลืมจัดเวลาสำหรับช่วงเวลาดนตรีไว้ในตารางประจำวันของคุณด้วย!
มุมมองปฏิทิน ClickUp
ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อวางแผนช่วงเวลาพักดนตรีเพื่อให้คุณเติมพลังเมื่อต้องการ ไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายที่ต้องการความสดชื่นหรือช่วงกลางเช้าที่ต้องการเล่นดนตรี คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ
คุณยังสามารถลองใช้เทคนิคโพโมโดโรซึ่งประกอบด้วยการทำงานอย่างตั้งใจในช่วงเวลา 25 นาที ตามด้วยการพัก 5 นาที วิธีนี้ช่วยเพิ่มสมาธิ ลดสิ่งรบกวน และสร้างความรู้สึกเร่งด่วนในการทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
โดยการผสานเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเข้ากับดนตรี คุณสามารถรักษาความกระตือรือร้นและพลังงานของทีมได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกรอบความคิดที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
การบาลานซ์ที่เหมาะสมระหว่างการมุ่งเน้น, การร่วมมือ, และการกระตุ้นสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการรักษาความผลิตภาพไว้ในขณะที่ทำงานจากบ้าน!
รักษาแรงบันดาลใจด้วยเพลงที่เหมาะสมและ ClickUp
การผลิตไม่จำเป็นต้องซับซ้อน. เพื่อทำงานให้ดีที่สุด คุณต้องการเพียงพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวน, เพลงที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ, และเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเป็นระเบียบ.
ความสามารถที่พิสูจน์แล้วของดนตรีในการกระตุ้นหรือผ่อนคลาย ผสานกับการจัดการงานของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรู้สึกดีในการทำงาน
ด้วยการนำพลังแห่งการเพิ่มอารมณ์จากเพลงสร้างแรงบันดาลใจและใช้ ClickUp คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนสมดุลชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น
ClickUp ให้คุณทดลองใช้ฟรี แล้วจะรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จมากขึ้น พร้อมเพลิดเพลินไปกับการเดินทาง!