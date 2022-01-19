บล็อก ClickUp
Flutter CI & CD ที่ ClickUp
Engineering at ClickUp

Flutter CI & CD ที่ ClickUp

Simon Leier
Simon LeierSoftware Engineer
19 มกราคม 2565

ด้วยทีมมือถือที่เติบโตขึ้นและการปล่อยอัปเดตทุกสัปดาห์ การมีสายงาน CI ที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เราจำเป็นต้องสามารถสร้างและทดสอบแอปของเรา รวมถึงนำไปเผยแพร่บน App Store และ Google Play Store ได้ นอกจากนี้ เรายังดูแลเวอร์ชันพรีวิวภายในเพื่อทดสอบฟีเจอร์ล่าสุดอีกด้วย

เรียนรู้วิธีที่เราใช้ClickUp,Fastlane และGitHub Actionsเพื่อทำให้การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) และการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CD) ของเราเป็นอัตโนมัติ

ชีวิตของแมลง 🐜

มาเริ่มกันด้วยการทบทวนกระบวนการจัดการและแก้ไขข้อบกพร่องของเราอย่างรวดเร็ว

  1. มีการรายงานข้อบกพร่อง (หรือคำขอฟีเจอร์) และมีการสร้างงานใน ClickUp
  2. งานนี้ถูกมอบหมายให้กับนักพัฒนาและถูกบันทึกไว้ใน PR กับสาขา staging
  3. CI ทำการทดสอบทั้งหมด สร้างแอป เผยแพร่ตัวอย่างเว็บ และอัปโหลดทุกอย่างไปยังงานใน ClickUp
  4. ทีม QA ของเราตรวจสอบการแก้ไขและหากเป็นไปตามที่ต้องการ งานจะถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น
  5. การประชาสัมพันธ์จะถูกผสานเข้ากับการเตรียมการโดยอัตโนมัติ
  6. สาขาการจัดเตรียมจะถูกสร้างและนำไปใช้ใน TestFlight ภายในของเรา
  7. ทุกวันพุธ จะมีการสร้างสาขาการปล่อย (release branch) ขึ้นมา, สร้าง (build) และทดสอบ
  8. ทุกวันศุกร์ เราจะสร้างการปล่อยเวอร์ชันบน GitHub และระบบ CI จะทำการปล่อยเวอร์ชันไปยัง App Store และ Play Store

งานใน ClickUp ประกอบด้วยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบั๊ก เราใช้สถานะที่กำหนดเองเช่น กำลังดำเนินการ หรือ รอการตรวจสอบโค้ด เพื่อติดตามสถานะของบั๊ก ระบบ CI จะเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติฟิลด์ที่กำหนดเองจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ผู้ที่รายงานบั๊ก ผู้ที่รับผิดชอบแก้ไข กำหนดการปล่อยแก้ไข เป็นต้น

กระบวนการทำงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ 📜

สองขั้นตอนแรกที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับ CI จริง ๆ แต่ขั้นตอนที่สามน่าสนใจ...

กระบวนการพัฒนาของเราจะทำงานสำหรับทุก PR โดยจะตรวจสอบโค้ด, รูปแบบ และการทดสอบทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มสร้างไฟล์สำหรับ Android และ iOS

เมื่อการสร้างสำเร็จ ระบบ CI จะโพสต์ข้อความในภารกิจที่เชื่อมโยงไว้ วิศวกร QA สามารถไปที่ PR ดาวน์โหลดไฟล์สร้าง หรือใช้เว็บพรีวิวได้

CI จะโพสต์ข้อความในภารกิจที่เชื่อมโยง
ข้อความ CI อัตโนมัติที่โพสต์ในภารกิจ ClickUp ที่เชื่อมโยงหลังจากสร้างสำเร็จ

ข้อความ CI อัตโนมัติที่โพสต์ในภารกิจ ClickUp ที่เชื่อมโยงหลังจากสร้างสำเร็จ

การตั้งค่า Flutter บน CI runner 🛠

เราใช้ GitHub action ที่รู้จักกันดีsubosito/flutter-actionเพื่อตั้งค่า Flutter บน CI โดยค่าเริ่มต้น มันจะติดตั้ง Flutter เวอร์ชันที่เสถียรล่าสุดให้โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเวิร์กโฟลว์ CI ของคุณเมื่อมีการปล่อยเวอร์ชันใหม่ของ Flutter คุณควรระบุเวอร์ชันที่ต้องการติดตั้งด้วยตนเอง

หากคุณมีเวิร์กโฟลว์หลายรายการ ควรจัดเก็บเวอร์ชันของ flutter ไว้ในไฟล์จะดีกว่า เราใช้ FLUTTER_VERSION ไว้ในโฟลเดอร์หลักของที่เก็บโค้ด

อีกวิธีง่าย ๆ คือเก็บเวอร์ชันของ Flutter เป็น GitHub secret และเข้าถึงมันโดยใช้ {{ secrets. FLUTER_VERSION }}.

ตัวอย่างเว็บ 🕸

ด้วยความสามารถของ Flutter ที่สามารถทำงานบนเว็บได้ เราจึงสามารถสร้างตัวอย่างการแสดงผลบนเว็บของคำขอการดึงข้อมูล (pull requests) ได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้แพ็กเกจdevice_previewเราสามารถปรับขนาดและตั้งค่าของอุปกรณ์ได้ตามต้องการ

การดูตัวอย่างได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์มาก และไม่เพียงแต่ใช้โดยทีม QA ของเราเท่านั้น นักออกแบบและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ก็ชอบมันเช่นกันเพื่อทำการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว

เว็บพรีวิวที่ทำงานได้เต็มรูปแบบใน Flutter
ผ่านทาง Flutter

ผ่านทาง Flutter

วิธีสร้างตัวอย่างเว็บ 🐶

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปของคุณรองรับFlutter web—ไม่ทุก API ที่ได้รับการสนับสนุน

ในแอปของเรา ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องปิดการแจ้งเตือนแบบพุชและเว็บซ็อกเก็ต

เวิร์กโฟลว์ตัวอย่างนี้สร้างตัวอย่างเว็บของแอป Flutter ของคุณและอัปโหลดไปยัง S3 bucket เราใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม ENABLE_DEVICE_PREVIEW เพื่อปิดการใช้งาน device_preview ในโหมดการผลิต

ขั้นตอน Fix base href จำเป็นต้องใช้เพราะการพรีวิวจะไม่ปรากฏอยู่ที่รากของบัคเก็ต

และโค้ดบางส่วนเพื่อเปิดใช้งาน device_preview แบบมีเงื่อนไข

ตัวแปรสภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและช่วยให้อัลกอริทึมการตัดโค้ดที่ไม่จำเป็น (tree shaking) ของ Flutter สามารถลบโค้ดสำหรับดีบักออกได้ในเวอร์ชันที่ปล่อยให้ใช้งานจริง

ทางลัด 💨

Fastlane ช่วยให้การสร้าง, การลงนาม, และการPLOYแอป Flutter ง่ายขึ้นอย่างมาก. มันจัดการใบรับรอง, โปรไฟล์การจัดเตรียม, และการตั้งค่าอื่น ๆ ของเรา. เราใช้ GitHub secrets เพื่อเก็บรหัสผ่านและโทเค็นอย่างปลอดภัย.

การดำเนินการ Fastlane ที่มีประโยชน์:

ตัวอย่างบิลด์สำหรับนักพัฒนา iOS 🍏

อย่าลืม setup_ci มันจะช่วยคุณจากข้อผิดพลาดแปลกๆ 👾. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับFastlane สำหรับแอป Flutter.

การลงนามใน Android 🔒

วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงนามในบิลด์ที่ปล่อยของ Android อย่างปลอดภัยคือการเก็บโทเค็นเป็น GitHub secrets และใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมและคีย์ชั่วคราว jks ที่สร้างโดย CI:

เราเก็บคีย์ jks ในรูปแบบสตริงที่ถูกเข้ารหัส base64 ใน Github Secrets และถอดรหัสในเวิร์กโฟลว์:

ปล่อยและขั้นตอนการผลิต 🚀

เวิร์กโฟลว์ก่อนการปล่อยเวอร์ชันจะทำงานสำหรับสาขาที่เริ่มต้นด้วย release/v. มันจะลบโค้ดการดีบักและโค้ดภายในทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเราทดสอบโค้ดเดียวกันที่จะถูกปล่อยออกมา

นอกจากนี้ กระบวนการทำงานก่อนการปล่อยเวอร์ชันจะโพสต์ไปยังช่องทาง Slack ต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทีม QA และทีมการตลาดทราบเกี่ยวกับการปล่อยเวอร์ชันใหม่โดยใช้webhooks ที่เข้ามา

หลังจากทดสอบทุกอย่างอย่างละเอียดแล้ว เราจะสร้างการปล่อยบน GitHub ซึ่งจะกระตุ้นกระบวนการทำงานของระบบจริง ระบบจะสร้างและลงนามแอปด้วยใบรับรองการผลิตและส่งไปยัง App Store

เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับ CI ของคุณ 🦾

หากคุณใช้ปุ่มกดสำหรับ GitHub Actions คุณอาจพบปัญหาหากมีการกดปุ่มหลายครั้งติดต่อกันไปยังสาขาเดียวกัน ระบบอาจเริ่มการทำงานของเวิร์กโฟลว์มากกว่าหนึ่งครั้งพร้อมกัน ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาในการสร้างหรือเกิดปัญหาอื่น ๆ ได้

  • เราขอแนะนำให้ใช้การยกเลิกการทำงานของเวิร์กโฟลว์เพื่อยกเลิกทุกกรณีของเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้านี้
  • หากคุณกำลังมองหาวิธีง่าย ๆ และรักษาไว้ได้เพื่อสร้างหมายเลขสร้างตามลำดับ ลองใช้Build Number Generator ดูสิ คุณสามารถใช้ GITHUB_RUN_ID ได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถปรับแต่งได้
  • ลองดูแอป ClickUp GitHubเพื่อดูสาขา, การส่งงาน, และสถานะ GitHub ได้ในทันทีในภารกิจ ClickUp ของคุณ ใช้ClickUp AutomationsหรือAPI สาธารณะของ ClickUpสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง

สรุป 🍩

การสร้าง CI ของคุณเป็นกระบวนการที่สนุก เริ่มต้นได้ง่ายและคุณสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ CI ของเราดำเนินตามหนึ่งในค่านิยมหลักของ ClickUp: ก้าวหน้าสู่ความสมบูรณ์แบบ เรากำลังทำงานปรับปรุง CI อย่างต่อเนื่องเพื่อทีม QA และวิศวกรรมของเรา

การผสมผสานระหว่าง ClickUp, GitHub Actions และ Fastlane นั้นทรงพลังมากและช่วยให้สามารถสร้าง CI/CD pipeline ที่ยืดหยุ่นและอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ลองใช้ดูสิ!

เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายที่กำลังจะมาถึง อย่าลืมติดตามบล็อก ClickUp Engineering! 🦄