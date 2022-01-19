Flutter CI & CD ที่ ClickUp

ด้วยทีมมือถือที่เติบโตขึ้นและการปล่อยอัปเดตทุกสัปดาห์ การมีสายงาน CI ที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เราจำเป็นต้องสามารถสร้างและทดสอบแอปของเรา รวมถึงนำไปเผยแพร่บน App Store และ Google Play Store ได้ นอกจากนี้ เรายังดูแลเวอร์ชันพรีวิวภายในเพื่อทดสอบฟีเจอร์ล่าสุดอีกด้วย
เรียนรู้วิธีที่เราใช้ClickUp,Fastlane และGitHub Actionsเพื่อทำให้การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) และการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CD) ของเราเป็นอัตโนมัติ
ชีวิตของแมลง 🐜
มาเริ่มกันด้วยการทบทวนกระบวนการจัดการและแก้ไขข้อบกพร่องของเราอย่างรวดเร็ว
- มีการรายงานข้อบกพร่อง (หรือคำขอฟีเจอร์) และมีการสร้างงานใน ClickUp
- งานนี้ถูกมอบหมายให้กับนักพัฒนาและถูกบันทึกไว้ใน PR กับสาขา staging
- CI ทำการทดสอบทั้งหมด สร้างแอป เผยแพร่ตัวอย่างเว็บ และอัปโหลดทุกอย่างไปยังงานใน ClickUp
- ทีม QA ของเราตรวจสอบการแก้ไขและหากเป็นไปตามที่ต้องการ งานจะถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น
- การประชาสัมพันธ์จะถูกผสานเข้ากับการเตรียมการโดยอัตโนมัติ
- สาขาการจัดเตรียมจะถูกสร้างและนำไปใช้ใน TestFlight ภายในของเรา
- ทุกวันพุธ จะมีการสร้างสาขาการปล่อย (release branch) ขึ้นมา, สร้าง (build) และทดสอบ
- ทุกวันศุกร์ เราจะสร้างการปล่อยเวอร์ชันบน GitHub และระบบ CI จะทำการปล่อยเวอร์ชันไปยัง App Store และ Play Store
งานใน ClickUp ประกอบด้วยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบั๊ก เราใช้สถานะที่กำหนดเองเช่น กำลังดำเนินการ หรือ รอการตรวจสอบโค้ด เพื่อติดตามสถานะของบั๊ก ระบบ CI จะเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติฟิลด์ที่กำหนดเองจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ผู้ที่รายงานบั๊ก ผู้ที่รับผิดชอบแก้ไข กำหนดการปล่อยแก้ไข เป็นต้น
กระบวนการทำงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ 📜
สองขั้นตอนแรกที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับ CI จริง ๆ แต่ขั้นตอนที่สามน่าสนใจ...
กระบวนการพัฒนาของเราจะทำงานสำหรับทุก PR โดยจะตรวจสอบโค้ด, รูปแบบ และการทดสอบทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มสร้างไฟล์สำหรับ Android และ iOS
เมื่อการสร้างสำเร็จ ระบบ CI จะโพสต์ข้อความในภารกิจที่เชื่อมโยงไว้ วิศวกร QA สามารถไปที่ PR ดาวน์โหลดไฟล์สร้าง หรือใช้เว็บพรีวิวได้
ข้อความ CI อัตโนมัติที่โพสต์ในภารกิจ ClickUp ที่เชื่อมโยงหลังจากสร้างสำเร็จ
การตั้งค่า Flutter บน CI runner 🛠
เราใช้ GitHub action ที่รู้จักกันดีsubosito/flutter-actionเพื่อตั้งค่า Flutter บน CI โดยค่าเริ่มต้น มันจะติดตั้ง Flutter เวอร์ชันที่เสถียรล่าสุดให้โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเวิร์กโฟลว์ CI ของคุณเมื่อมีการปล่อยเวอร์ชันใหม่ของ Flutter คุณควรระบุเวอร์ชันที่ต้องการติดตั้งด้วยตนเอง
หากคุณมีเวิร์กโฟลว์หลายรายการ ควรจัดเก็บเวอร์ชันของ flutter ไว้ในไฟล์จะดีกว่า เราใช้ FLUTTER_VERSION ไว้ในโฟลเดอร์หลักของที่เก็บโค้ด
อีกวิธีง่าย ๆ คือเก็บเวอร์ชันของ Flutter เป็น GitHub secret และเข้าถึงมันโดยใช้ {{ secrets. FLUTER_VERSION }}.
ตัวอย่างเว็บ 🕸
ด้วยความสามารถของ Flutter ที่สามารถทำงานบนเว็บได้ เราจึงสามารถสร้างตัวอย่างการแสดงผลบนเว็บของคำขอการดึงข้อมูล (pull requests) ได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้แพ็กเกจdevice_previewเราสามารถปรับขนาดและตั้งค่าของอุปกรณ์ได้ตามต้องการ
การดูตัวอย่างได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์มาก และไม่เพียงแต่ใช้โดยทีม QA ของเราเท่านั้น นักออกแบบและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ก็ชอบมันเช่นกันเพื่อทำการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว
ผ่านทาง Flutter
วิธีสร้างตัวอย่างเว็บ 🐶
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปของคุณรองรับFlutter web—ไม่ทุก API ที่ได้รับการสนับสนุน
ในแอปของเรา ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องปิดการแจ้งเตือนแบบพุชและเว็บซ็อกเก็ต
เวิร์กโฟลว์ตัวอย่างนี้สร้างตัวอย่างเว็บของแอป Flutter ของคุณและอัปโหลดไปยัง S3 bucket เราใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม ENABLE_DEVICE_PREVIEW เพื่อปิดการใช้งาน device_preview ในโหมดการผลิต
ขั้นตอน Fix base href จำเป็นต้องใช้เพราะการพรีวิวจะไม่ปรากฏอยู่ที่รากของบัคเก็ต
และโค้ดบางส่วนเพื่อเปิดใช้งาน device_preview แบบมีเงื่อนไข
ตัวแปรสภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและช่วยให้อัลกอริทึมการตัดโค้ดที่ไม่จำเป็น (tree shaking) ของ Flutter สามารถลบโค้ดสำหรับดีบักออกได้ในเวอร์ชันที่ปล่อยให้ใช้งานจริง
ทางลัด 💨
Fastlane ช่วยให้การสร้าง, การลงนาม, และการPLOYแอป Flutter ง่ายขึ้นอย่างมาก. มันจัดการใบรับรอง, โปรไฟล์การจัดเตรียม, และการตั้งค่าอื่น ๆ ของเรา. เราใช้ GitHub secrets เพื่อเก็บรหัสผ่านและโทเค็นอย่างปลอดภัย.
การดำเนินการ Fastlane ที่มีประโยชน์:
- fastlane matchเพื่อสร้างและเก็บรักษาคีย์และโปรไฟล์ iOS ในที่เก็บ GitHub
- สร้าง_แอปเพื่อสร้างแอป iOS และ Android
- อัปโหลด_ไปยัง_เทสต์ฟลายต์และส่งมอบเพื่อปรับใช้ iOS builds
- อัปโหลด_ไปยัง_เพลย์_สโตร์เพื่อเผยแพร่บิลด์ Android
ตัวอย่างบิลด์สำหรับนักพัฒนา iOS 🍏
อย่าลืม setup_ci มันจะช่วยคุณจากข้อผิดพลาดแปลกๆ 👾. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับFastlane สำหรับแอป Flutter.
การลงนามใน Android 🔒
วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงนามในบิลด์ที่ปล่อยของ Android อย่างปลอดภัยคือการเก็บโทเค็นเป็น GitHub secrets และใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมและคีย์ชั่วคราว jks ที่สร้างโดย CI:
เราเก็บคีย์ jks ในรูปแบบสตริงที่ถูกเข้ารหัส base64 ใน Github Secrets และถอดรหัสในเวิร์กโฟลว์:
ปล่อยและขั้นตอนการผลิต 🚀
เวิร์กโฟลว์ก่อนการปล่อยเวอร์ชันจะทำงานสำหรับสาขาที่เริ่มต้นด้วย release/v. มันจะลบโค้ดการดีบักและโค้ดภายในทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเราทดสอบโค้ดเดียวกันที่จะถูกปล่อยออกมา
นอกจากนี้ กระบวนการทำงานก่อนการปล่อยเวอร์ชันจะโพสต์ไปยังช่องทาง Slack ต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทีม QA และทีมการตลาดทราบเกี่ยวกับการปล่อยเวอร์ชันใหม่โดยใช้webhooks ที่เข้ามา
หลังจากทดสอบทุกอย่างอย่างละเอียดแล้ว เราจะสร้างการปล่อยบน GitHub ซึ่งจะกระตุ้นกระบวนการทำงานของระบบจริง ระบบจะสร้างและลงนามแอปด้วยใบรับรองการผลิตและส่งไปยัง App Store
เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับ CI ของคุณ 🦾
หากคุณใช้ปุ่มกดสำหรับ GitHub Actions คุณอาจพบปัญหาหากมีการกดปุ่มหลายครั้งติดต่อกันไปยังสาขาเดียวกัน ระบบอาจเริ่มการทำงานของเวิร์กโฟลว์มากกว่าหนึ่งครั้งพร้อมกัน ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาในการสร้างหรือเกิดปัญหาอื่น ๆ ได้
- เราขอแนะนำให้ใช้การยกเลิกการทำงานของเวิร์กโฟลว์เพื่อยกเลิกทุกกรณีของเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้านี้
- หากคุณกำลังมองหาวิธีง่าย ๆ และรักษาไว้ได้เพื่อสร้างหมายเลขสร้างตามลำดับ ลองใช้Build Number Generator ดูสิ คุณสามารถใช้ GITHUB_RUN_ID ได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถปรับแต่งได้
- ลองดูแอป ClickUp GitHubเพื่อดูสาขา, การส่งงาน, และสถานะ GitHub ได้ในทันทีในภารกิจ ClickUp ของคุณ ใช้ClickUp AutomationsหรือAPI สาธารณะของ ClickUpสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
สรุป 🍩
การสร้าง CI ของคุณเป็นกระบวนการที่สนุก เริ่มต้นได้ง่ายและคุณสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ CI ของเราดำเนินตามหนึ่งในค่านิยมหลักของ ClickUp: ก้าวหน้าสู่ความสมบูรณ์แบบ เรากำลังทำงานปรับปรุง CI อย่างต่อเนื่องเพื่อทีม QA และวิศวกรรมของเรา
การผสมผสานระหว่าง ClickUp, GitHub Actions และ Fastlane นั้นทรงพลังมากและช่วยให้สามารถสร้าง CI/CD pipeline ที่ยืดหยุ่นและอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ลองใช้ดูสิ!
เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายที่กำลังจะมาถึง อย่าลืมติดตามบล็อก ClickUp Engineering! 🦄