ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Beautiful.ai สำหรับการนำเสนอที่ดูดีมีระดับ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้การนำเสนอที่ยอดเยี่ยม? ภาพที่เรียบหรู? เรื่องราวที่น่าดึงดูด?
สวยงาม. ai, ผู้สร้างงานนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ทำให้การสร้างสไลด์ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือลากและวางและเลย์เอาต์ที่สร้างโดย AI.
แต่มีเงื่อนไขอยู่:
- การทดลองใช้ฟรี 14 วันต้องใช้บัตรเครดิต และการสมัครสมาชิกมีราคาแพง
- การออกแบบที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจำกัดความคิดสร้างสรรค์
- การปรับแต่งยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
ข่าวดีคือ? มีทางเลือกที่ดีกว่าในตลาดที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น คำแนะนำ AI ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
คู่มือนี้ครอบคลุมเครื่องมือการนำเสนอที่ใช้ AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณออกแบบ ปรับแต่ง และนำเสนออย่างมืออาชีพ มาเริ่มกันเลย! 🚀
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Beautiful.ai?
ในการเลือกเครื่องมือนำเสนอทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Beautiful.ai ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้นและทำให้การนำเสนอของคุณมีปฏิสัมพันธ์ได้
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นที่ควรให้ความสำคัญ:
- เครื่องมือออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์: เลือกซอฟต์แวร์นำเสนอที่มีผู้ช่วย AI เพื่อช่วยให้กระบวนการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น เสนอการจัดวางที่ชาญฉลาดและไอเดียเนื้อหา และประหยัดเวลาในการสร้างงานนำเสนอที่สะอาดตา 👾
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางองค์ประกอบต่างๆ ลงในตำแหน่งที่ต้องการ แม้บนผืนงานว่างเปล่า 🕹️
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมสามารถระดมความคิด แก้ไขสไลด์ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 🤝🏻
- ไลบรารีเทมเพลต: ค้นหาไลบรารีขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพเพื่อช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอที่น่าทึ่งได้อย่างรวดเร็วในขณะที่รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ 📚
- องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือนำเสนอที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น แอนิเมชัน การเปลี่ยนฉาก และองค์ประกอบที่สามารถคลิกได้ เพื่อทำให้การนำเสนอของคุณน่าสนใจและมีชีวิตชีวา 🤹
- ฟังก์ชันไวท์บอร์ด: พิจารณาเครื่องมือที่มีไวท์บอร์ดในตัวซึ่งสามารถแสดงแนวคิด, วางแผนเนื้อหา,และเพิ่มประสิทธิภาพการระดมสมอง📋
- ตัวเลือกการส่งออกและการแชร์: ค้นหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกการส่งออกที่ยืดหยุ่น (เช่น PDF, PowerPoint หรือ Google Slides) และการแชร์ที่ง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนการนำเสนอของคุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ 📂
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ai ที่สวยงามเพื่อสำรวจ
สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมสร้างงานนำเสนอแทน Beautiful.ai ที่มอบความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันลากและวาง ช่วยคุณสร้างภาพที่น่าทึ่ง และรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณให้โดดเด่น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอและกระบวนการทำงานร่วมกัน)
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่ มันสามารถปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมและข้อกำหนดต่างๆ ได้ ตั้งแต่การจัดการงานส่วนตัวเล็กๆ ไปจนถึงการดูแลการดำเนินงานทางธุรกิจที่ซับซ้อน
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีม, ผู้จัดการโครงการ, หรือผู้สร้างการนำเสนอที่น่าสนใจ, ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน, เพิ่มประสิทธิภาพ, และช่วยให้คุณอยู่ในระเบียบ. 🦾
ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ภาพวาด แผนผัง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ลงในการนำเสนอของคุณเพื่อทำให้การนำเสนอมีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น นี่คือพื้นที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดหรือสร้างการนำเสนอที่ดึงดูดผู้ชมของคุณ ✏️
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถร่างกลยุทธ์การขายแบบโต้ตอบได้, ผสานภาพเพื่อเล่าเรื่อง, และแชร์มันอย่างราบรื่นกับเพื่อนร่วมทีม
คุณยังสามารถออกแบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าหรือแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน จากนั้นแชร์กับทีมของคุณเพื่อรับข้อเสนอแนะได้ทันที ฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดไอเดียลงบนกระดานได้อย่างราบรื่น คุณยังสามารถสร้างภาพด้วย AI บนไวท์บอร์ดของคุณได้อีกด้วย 🧩
ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหาสำหรับการนำเสนอเหล่านี้หรือไม่?ClickUp Brainพร้อมช่วยคุณในฐานะผู้ช่วย AI ที่สร้างสรรค์ มันสร้างโครงร่างการนำเสนอ ออกแบบสไลด์ และแม้กระทั่งให้เนื้อหาที่ปรับแต่งสำหรับชุดการขาย
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเตรียมการนำเสนอ ClickUp Brain สามารถร่างบทนำที่น่าสนใจ แนะนำแนวคิดด้านภาพ และแนะนำข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนข้อความของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับ Whiteboards คุณจะสามารถออกแบบการนำเสนอที่มีผลกระทบและพร้อมที่จะแชร์ได้ทันที 🤖
ClickUp ยังมีเทมเพลตให้เลือกใช้หลายพันแบบเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นเทมเพลตนำเสนอของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและออกแบบงานนำเสนออย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างความคิด ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์ 🌟
นี่คือสิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- สร้างโครงสร้างการนำเสนอที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
- ใช้กลไกการให้ข้อเสนอแนะเพื่อรับความคิดเห็นก่อนการนำเสนอครั้งสุดท้าย
- ติดตามทุกงานที่เกี่ยวข้องกับงานนำเสนอในพื้นที่ศูนย์กลาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพแนวคิดสำหรับการนำเสนอร่วมกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ClickUp Whiteboards
- เตรียมการนำเสนอขาย, สร้างไอเดียสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย, เขียนบล็อกและอีเมลโดยใช้ClickUp Brain
- จดบันทึกไอเดียและเนื้อหาสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจ ในClickUp Docs
- สร้างรายการตรวจสอบและเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับภายหลังภายในClickUp Notepad
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Workspace, Slack และอื่น ๆ ด้วยClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือที่มีคุณสมบัติมากมายอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Prezi (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอธุรกิจแบบโต้ตอบ)
Preziเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับBeautiful.aiสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการเครื่องมือนำเสนอที่มีชีวิตชีวาและดึงดูดความสนใจ ต่างจากเครื่องมือนำเสนอแบบสไลด์แบบดั้งเดิม Prezi นำเสนอรูปแบบการนำเสนอที่ไม่เป็นเชิงเส้น ช่วยให้คุณสามารถสร้างจากผืนผ้าใบขนาดใหญ่เพียงผืนเดียวได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถซูมเข้าและออกเพื่อเน้นจุดต่างๆ ได้ตามต้องการเมื่อต้องการสร้างงานนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ
เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์การแก้ไขขั้นสูง, แม่แบบการนำเสนอระดับมืออาชีพ, การผสานมัลติมีเดีย, และเครื่องมือ AI เพื่อช่วยคุณจัดเรียงและทำให้เนื้อหาเคลื่อนไหวได้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมสามารถออกแบบเอกสารเสนอธุรกิจได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Prezi
- สร้างการออกแบบที่เคลื่อนไหวได้เพื่อทำให้การนำเสนอมีปฏิสัมพันธ์และน่าสนใจ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Slack
- ใช้ความช่วยเหลือจาก AI สำหรับคำแนะนำการจัดวางและแอนิเมชันอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Prezi
- ท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการออกแบบการนำเสนอที่ไม่เป็นเชิงเส้น
- เครื่องมือ AI ยังคงเป็นขั้นพื้นฐานเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์นำเสนออื่น ๆ
ราคา Prezi
Prezi มีส่วนการกำหนดราคาสามส่วนที่มุ่งเน้นไปที่บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และทีม:
สำหรับบุคคล
- มาตรฐาน: $5/เดือน
- บวก: $19/เดือน
- พรีเมียม: $29/เดือน
สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน
- EDU Plus: $4/เดือน
- EDU Pro: 8 ดอลลาร์/เดือน
- ทีมการศึกษา: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
สำหรับทีม
- บวก: $19/เดือน
- พรีเมียม: $29/เดือน
- ทีม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Prezi
- G2: 4. 2/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
3. Decktopus (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอที่ง่ายสำหรับการประชุมทีม)
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายและเข้าใจได้เองในการสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกับการออกแบบ ลองพิจารณาDecktopus ดูสิ มันมาพร้อมกับเทมเพลตที่ปรับแต่งได้, บอทออกแบบงานนำเสนอ และฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้คุณสร้างสไลด์เด็คที่สวยงาม
ผู้สร้างงานนำเสนอด้วย AI นี้ยังมีธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจ เนื้อหาทางการศึกษา หรือการประชุมภายในทีม และยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Sheets เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Decktopus
- เข้าถึงห้องสมุดของเทมเพลตมืออาชีพเพื่อเริ่มการนำเสนอของคุณอย่างรวดเร็ว
- ใช้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างงานนำเสนอร่วมกับเพื่อนร่วมทีม
- เพิ่มรูปภาพสต็อก ไอคอน และแผนภูมิเพื่อเสริมความน่าสนใจทางภาพ
ข้อจำกัดของ Decktopus
- มีคุณสมบัติการปรับแต่งและการแก้ไขที่จำกัด
- ซอฟต์แวร์นำเสนอไม่รองรับการส่งออกเป็น PDF และการวิเคราะห์การนำเสนอในแผนฟรี
ราคา Decktopus
- ฟรีตลอดไป
- การเข้าถึงรายปีแบบโปร: $24.99/เดือน
- การเข้าถึงประจำปีสำหรับธุรกิจ: $49.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Decktopus
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. Visme (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในงานนำเสนอ)
ด้วยVisme คุณสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์นำเสนอที่ช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอที่มีแบรนด์โดยใช้คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง ในขณะที่ Beautiful.ai มุ่งเน้นไปที่การออกแบบอัตโนมัติเพื่อทำให้การสร้างงานนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น Visme ให้ผู้ใช้มีการควบคุมองค์ประกอบในการออกแบบมากขึ้น ทำให้สามารถสร้างงานนำเสนอที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเฉพาะตัวสูงได้
เทมเพลตการนำเสนอที่ออกแบบอย่างมืออาชีพและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Visme ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเสนอ นอกเหนือจากการสร้างการนำเสนอที่น่าดึงดูดทางสายตาแล้ว Visme ยังสนับสนุนการสร้างเนื้อหาภาพหลากหลายประเภท รวมถึงอินโฟกราฟิก รายงาน และกราฟิกสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับความต้องการด้านการออกแบบที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Visme
- รวมแอนิเมชัน การแสดงข้อมูลแบบภาพ และฟีเจอร์แบบโต้ตอบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- รวมรูปภาพสต็อก, แอนิเมชัน, และไอคอนเพื่อสร้างภาพที่ทรงพลัง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมต่าง ๆ ทำให้การแบ่งปันงานนำเสนอของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Visme
- แผนฟรีให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลน้อยมาก (500 MB) และไม่มีการดาวน์โหลด
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ชุดแบรนด์ จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกแบบโปร
ราคาของ Visme
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:เพื่อสร้างการนำเสนอที่ชนะใจลูกค้า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างความประทับใจและปิดการขาย:
- วิจัยและวางแผนการนำเสนอเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 🕵🏼♂️
- สร้างช่องทางการตลาดจากงานนำเสนอของคุณเพื่อนำทางลูกค้าตลอดเส้นทาง 📈
- ใช้เนื้อหาที่ดึงดูดสายตาเพื่อเล่าเรื่องราวของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ 🎨
- ส่งเสริมการสนทนาแบบสองทางเพื่อการเชื่อมต่อและความเข้าใจที่ดีขึ้น 💬
- กำหนดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนเพื่อปิดการนำเสนอของคุณด้วยความมั่นใจ 📌
5. พิตช์ (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอของทีมและการทำงานร่วมกัน)
อีกหนึ่งทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Beautiful.ai คือPitch เครื่องมือนำเสนอที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการออกแบบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วและน่าทึ่งทางสายตา ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Pitch ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานนำเสนอที่ดูทันสมัย สอดคล้องกับแบรนด์ และมีประสิทธิภาพได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของเครื่องมือนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับทีมแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแก้ไขและแบ่งปันงานนำเสนอ ไม่ว่าคุณจะนำเสนอแนวคิด แสดงข้อมูล หรือประสานงานกับทีม Pitch พร้อมช่วยให้คุณสร้างสไลด์ที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- สร้างสไลด์โดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็วขึ้น
- สร้างการนำเสนอที่สอดคล้องกันด้วยชุดเครื่องมือแบรนด์ที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดในการเสนอราคา
- ตัวเลือกของรูปร่างน้อยกว่าและความหลากหลายในการออกแบบแผนภูมิก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรายการอื่น ๆ
- ไม่รองรับการฝังเนื้อหาจากบุคคลที่สาม
การกำหนดราคาเสนอขาย
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $25/เดือน
- ธุรกิจ: $100/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. Microsoft PowerPoint (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอแบบคลาสสิกสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจ)
ใครบ้างที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับMicrosoft PowerPoint?
PowerPoint เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการนำเสนอที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับ Beautiful.ai ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและความยืดหยุ่นในการใช้งาน PowerPoint ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานนำเสนอที่มีการควบคุมการออกแบบได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังแตกต่างจากเครื่องมือบนเว็บหลายตัวตรงที่รองรับการแก้ไขแบบออฟไลน์ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัด
ออกแบบเนื้อหาที่น่าสนใจทางสายตาสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจ, บทเรียนการศึกษา, หรือโครงการสร้างสรรค์. ด้วยคุณสมบัติเช่นเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, แอนิเมชั่น, การเปลี่ยนฉาก, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์, PowerPoint ช่วยให้คุณสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน. ไม่ว่าคุณจะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิหรือฝังวิดีโอเพื่อเล่าเรื่อง, PowerPoint สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft PowerPoint
- ออกแบบด้วย Microsoft Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างเลย์เอาต์และภาพตามเนื้อหาของคุณ
- ผสานการปรับปรุงผ่านเครื่องมือผู้สอนการนำเสนอ
- แก้ไขการนำเสนอแบบออฟไลน์ได้อย่างง่ายดาย ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์นำเสนอออนไลน์หลายตัว
ข้อจำกัดของ Microsoft PowerPoint
- ผู้ใช้ต้องบันทึกงานของตนเป็นระยะ ๆ ด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าความคืบหน้าไม่สูญหาย
- มีการแก้ไขแบบร่วมมือกันที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Microsoft PowerPoint
- ฟรีตลอดไป
- แผนการชำระเงินที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Microsoft 365
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft PowerPoint
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
7. Wonderslide (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอองค์กรพร้อมดีไซน์ที่มีแบรนด์)
สำหรับวิธีการสร้างงานนำเสนอที่ดูเรียบหรูและมีประสิทธิภาพWonderslideนำเสนอแพลตฟอร์มการออกแบบที่ใช้งานง่ายและหลากหลาย ด้วยการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดร่างพื้นฐาน Wonderslide จะใช้เครือข่ายประสาทเทียมในการแปลงร่างนั้นให้กลายเป็นงานนำเสนอที่ดูเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและความพยายามที่มักจะต้องใช้ในการออกแบบอย่างมาก
นอกจากนี้ยังช่วยให้การสร้างงานนำเสนอใหม่เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นด้วยการจัดเตรียมแม่แบบที่ปรับแต่งได้ ห้องสมุดภาพที่ครอบคลุม และตัวเลือกการออกแบบที่มีตราสินค้า
คุณสมบัติเด่นของ Wonderslide
- เข้าถึงคลังภาพขนาดใหญ่สำหรับภาพและไอคอนที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างสไลด์ของคุณ
- อัปโหลดภาพที่กำหนดเองเพื่อเลือกแบบอักษรและสีที่เหมาะสมให้ตรงกับแนวทางของแบรนด์โดยอัตโนมัติ
- ส่งออกงานนำเสนอเป็นไฟล์ pptx ที่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ รองรับการใช้งานร่วมกับ PowerPoint และ Google Slides
ข้อจำกัดของ Wonderslide
- การปรับแต่งการออกแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงอาจต้องมีการปรับแก้ไขด้วยตนเองหลังการส่งออก
- มีขีดจำกัดการดาวน์โหลดสไลด์สามแผ่นต่อสัปดาห์ในแผนพื้นฐาน
ราคา Wonderslide
- จ่ายตามการใช้งาน: $25 ชำระครั้งเดียว
- แผนโปร: $9.99/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Wonderslide
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. สไลด์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบสำหรับนักพัฒนา)
สไลด์สเป็นเครื่องมือสำหรับการนำเสนอที่ผสานคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายกับตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงไว้ด้วยกัน ทำงานทั้งหมดผ่านระบบคลาวด์ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และนำเสนอได้จากทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้ง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายช่วยเสริมความสะดวกในการเข้าถึงนี้
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Slides คือรูปแบบโอเพนซอร์ส ซึ่งให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงซอร์สโค้ดทั้งหมดของการนำเสนอของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของสไลด์
- ฝังเนื้อหาแบบโต้ตอบเพื่อรักษาความน่าสนใจของสไลด์โดยใช้ iFrames หรือการฝังแบบสด
- ปรับแต่งการนำเสนอด้วย HTML/CSS เพื่อรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพและตรงตามความต้องการ
- ใช้บันทึกคำอธิบายสำหรับผู้บรรยายและรีโมทคอนโทรลเพื่อนำเสนอผลงานสดได้อย่างไร้ที่ติ
ข้อจำกัดของสไลด์
- จำเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับ HTML/CSS สำหรับผู้ใช้เพื่อการปรับแต่งขั้นสูง
- ไม่มีไลบรารีแอนิเมชันในตัวนอกเหนือจาก CSS ที่กำหนดเอง
ราคาสไลด์
- แสง: 7 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $14/เดือน
- ทีม: $28/เดือน ต่อสองผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
สไลด์เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
9. Keynote (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบรายงานธุรกิจหรือข้อเสนอที่ดูทันสมัย)
Keynote ซอฟต์แวร์นำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของ Apple เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่สวยงามตระการตา ทำให้เป็นทางเลือกฟรีที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Beautiful.ai
Keynote เป็นที่รู้จักดีในเรื่องการออกแบบที่เรียบหรูและใช้งานง่าย พร้อมด้วยเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ แอนิเมชัน และการเปลี่ยนฉากที่ช่วยยกระดับคุณภาพของงานนำเสนอทุกชิ้น อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้ใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพที่มีประสบการณ์ สร้างและแก้ไขงานนำเสนอบน Mac, iPad หรือ iPhone โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะซิงค์โดยอัตโนมัติผ่าน iCloud
คุณสมบัติเด่นของ Keynote
- รับแอนิเมชันและการเปลี่ยนฉากคุณภาพระดับภาพยนตร์ เช่น Magic Move เพื่อสร้างภาพที่น่าดึงดูด
- ใช้เครื่องมือสำหรับบันทึกการนำเสนอพร้อมเสียงบรรยาย
- แก้ไขการนำเสนอได้ข้ามอุปกรณ์โดยไม่สูญเสียความคืบหน้า
ข้อจำกัดหลัก
- มีให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ Apple เท่านั้น และไม่มีตัวเลือกการส่งออกที่หลากหลาย
- ไฟล์ที่ส่งออกมักสูญเสียส่วนต่าง ๆ ของกราฟิกหรือแอนิเมชันที่ใช้
ราคาเริ่มต้น
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวหลัก
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
10. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพอย่างรวดเร็ว)
Canvaเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาได้อย่างง่ายดาย มีแม่แบบที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ฟอนต์ ภาพ และแอนิเมชัน เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งส่วนบุคคลและระดับมืออาชีพ
ใช้สภาพแวดล้อมการออกแบบแบบร่วมมือของ Canva ได้ตั้งแต่ร่างแรก ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อสร้าง แก้ไข และตรวจสอบงานนำเสนอ ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทั้งโปรเจ็กต์ขนาดเล็กและแคมเปญขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การผสานการทำงานของ Canva กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive ยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลายเพื่อการเริ่มต้นโครงการอย่างรวดเร็ว
- สร้างแอนิเมชันที่น่าทึ่งสำหรับสไลด์โชว์หรือโซเชียลมีเดียด้วย Magic Animate
- ปรับแต่งแบบอักษรและชุดสีที่แนะนำโดยเครื่องมือ AI ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Canva
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น แอนิเมชันขั้นสูงและชุดแบรนด์ ต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบ Pro
- มีพื้นที่จัดเก็บจำกัด (5GB) ในเวอร์ชันฟรีสำหรับไฟล์ที่อัปโหลด
ราคาของ Canva
- ฟรีตลอดไป
- Canva Pro: €6/เดือน ต่อคน
- Canva Teams: €9/เดือน ต่อคน
- Canva Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
11. Slidebean (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอสำหรับสตาร์ทอัพ)
Slidebeanเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ ครูอาจารย์ และมืออาชีพที่ต้องการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสไลด์หรือรายงานที่ดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องเสียเวลาออกแบบนาน ระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาและจัดวางองค์ประกอบภาพได้อย่างลงตัว
จุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของ Slidebean คือห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งรวมถึงเทมเพลตสำหรับนำเสนอจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่าง Airbnb และ Uber เทมเพลตเหล่านี้มอบกรอบการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วให้แก่ผู้ใช้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างผลงานของตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Slidebean
- ติดตามการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับการนำเสนอ
- เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นแผนภูมิด้วย AI เพื่อนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ทำให้การสร้างแบรนด์เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้การนำเสนอมีความสม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ Slidebean
- ไม่มีแผนฟรี และมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกสูง
- สไลด์บีนมีห้องสมุดกราฟิกขนาดเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
ราคาของ Slidebean
- เริ่มต้น: $8/เดือน
- เร่งความเร็ว: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว Slidebean
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
12. Mentimeter (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอและการมีส่วนร่วมกับการสำรวจความคิดเห็นแบบโต้ตอบสด)
ด้วยMentimeter คุณสามารถเปลี่ยนการนำเสนอของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่านแบบสำรวจแบบเรียลไทม์ แบบทดสอบ เมฆคำ และช่วงถาม-ตอบ
ไม่เหมือนกับ Beautiful.ai ที่เน้นการออกแบบสไลด์อัตโนมัติ Mentimeter ให้ความสำคัญกับความโต้ตอบ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับครูผู้สอน ผู้จัดงาน และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นระหว่างการนำเสนอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mentimeter
- จัดทำการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ระหว่างการนำเสนอเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ฟังแบบทันที
- แสดงความคิดเห็นของผู้ชมแบบทันทีด้วยเมฆคำแบบไดนามิก
- ออกแบบแบบทดสอบเพื่อทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจและให้ความรู้
ข้อจำกัดของ Mentimeter
- บัญชีฟรีของมันจำกัดไว้ที่สองคำถามและห้าแบบทดสอบต่อการนำเสนอ
- ตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Beautiful.ai และอื่นๆ
ราคาของ Mentimeter
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Mentimeter
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
13. Xtensio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเอกสารธุรกิจและงานนำเสนอ)
Xtensioเป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง จัดการ และแบ่งปันเอกสารแบบโต้ตอบ งานนำเสนอ และหน้าเว็บได้ ทำให้เป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับBeautiful.ai เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ นักการตลาด นักออกแบบ และทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการสร้างสื่อระดับมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการร่วมมือแบบเรียลไทม์ภายใต้แดชบอร์ดส่วนตัวที่มีแบรนด์ของคุณเอง ทำให้เหมาะสำหรับทีมในการร่วมสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารเป็นลิงก์ที่ตอบสนองหรือไฟล์ PDF
คุณสมบัติเด่นของ Xtensio
- รวมภาพและข้อมูลเข้ากับแผนภูมิ วิดีโอ และแบบฟอร์มเพื่อการสื่อสารเชิงโต้ตอบ
- รับตัวเลือกการแชร์ที่หลากหลาย รวมถึงลิงก์เว็บสด การนำเสนอสไลด์โชว์ดิจิทัล และไฟล์ PDF/PNG ที่สามารถส่งออกได้
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์โดยการปรับแต่งแบบอักษร, สี, และรูปแบบในทุกเอกสาร
ข้อจำกัดของ Xtensio
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์ของมันไม่แม่นยำเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทางอื่น ๆ
- แผนฟรีรวมถึงพื้นที่จัดเก็บรูปภาพเพียง 100MB
ราคาของ Xtensio
- ฟรีตลอดไป
- โซโล ไลท์: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $25/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- ธุรกิจ: $99. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
คะแนนและรีวิวของ Xtensio
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp!
