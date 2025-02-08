บล็อก ClickUp

วิธีใช้กระดานคัมบัง Microsoft Teams เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
8 กุมภาพันธ์ 2568

การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การติดตามงานเท่านั้น—แต่คือการสร้างความร่วมมือที่ราบรื่น ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงทีมซอฟต์แวร์ที่กำลังจัดการโครงการของลูกค้าหลายรายพร้อมกัน ผู้จัดการโครงการ ตัดสินใจนำกระดานคัมบังมาใช้เพื่อจัดระเบียบงาน และทันใดนั้น:

การติดตามงานด้วยภาพช่วยลดความสับสนภาระงานกระจายอย่างเท่าเทียมในหมู่สมาชิกทีมกำหนดเวลาส่งงานเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น

ฟังดูเป็นสิ่งที่ทีมของคุณต้องการใช่ไหม?

ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีการตั้งค่าและเพิ่มประสิทธิภาพบอร์ดคัมบังใน Microsoft Teams เพื่อปรับปรุงการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพ

⏰สรุป 60 วินาที

คุณสามารถตั้งค่าบอร์ดคัมบังใน Microsoft Teams โดยใช้ Planner หรือ Azure DevOps เพื่อจัดการงานในรูปแบบภาพ (แต่มีข้อจำกัดบางประการ)

  • ขั้นแรก สร้างทีมใน Microsoft Teams และผสานรวม Azure DevOps
  • เพิ่มกระดานคัมบังและกำหนดค่าคอลัมน์ เช่น งานค้าง งานที่กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้น
  • ความท้าทาย: การปรับแต่งที่จำกัด, ไม่มีรายงานขั้นสูง, และปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
  • ClickUpเป็นทางเลือก: ClickUp มีบอร์ดไม่จำกัด, ระบบอัตโนมัติ, และการรายงานขั้นสูง
  • ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตของ ClickUp สำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็วขึ้นและกระบวนการทำงานที่ราบรื่น

กระดานคัมบังคืออะไร?

กระดานคัมบังเป็นเครื่องมือแบบภาพที่คล่องตัวสำหรับการจัดการงานและกระบวนการทำงาน ช่วยให้ทีมมีระเบียบและติดตามความคืบหน้าได้

โดยทั่วไป งานจะถูกแทนด้วยบัตร และเคลื่อนผ่านคอลัมน์ที่มีป้ายกำกับว่า ต้องทำ, กำลังทำ, และเสร็จแล้ว ระบบนี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นได้ง่ายว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่

กระดานคัมบังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ ทีม Agile เพราะ:

  • ป้องกันการรับภาระงานหลายอย่างเกินขีดจำกัด โดยการจำกัดงานที่กำลังดำเนินการอยู่
  • ช่วยระบุจุดคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ปรับตัวอย่างง่ายดายให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ในหลากหลายอุตสาหกรรม

วิธีสร้างกระดานคัมบังใน Microsoft Teams

การตั้งค่าบอร์ดคัมบังในMicrosoft Teams สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมของคุณจัดการงานและทำงานร่วมกันในโครงการได้

มีวิธีมากมายในการสร้างหนึ่งภายใน Teams คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เครื่องมือ Kanban ของ Microsoft และส่วนเสริมจากบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน

ระบบนิเวศมีเครื่องมือฟรีอย่าง Microsoft Planner และ Azure DevOps ที่ช่วยสร้างกระดานคัมบังใน Teams เนื่องจาก Azure Boards สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่น เรามาสำรวจเพื่อสร้างกระดานคัมบังกันเถอะ

🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า "Kanban" มาจากภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า "สัญญาณภาพ" หรือ "บัตร" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่บัตรใช้แทนงานบนกระดานเพื่อติดตามความคืบหน้า!

1. เปิด Microsoft Teams และสร้างทีมใหม่

ก่อนอื่น ให้เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams และสร้างทีมใหม่หรือเลือกทีมที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับกระดานคัมบังของคุณ

  • คลิกไอคอนทีมส์ที่แถบด้านซ้าย
  • เลือก "เข้าร่วม" หรือ "สร้างทีม" ที่ด้านล่าง
สร้างหรือเข้าร่วมทีมใน Microsoft Teams
ผ่านทางMicrosoft Teams
  • เลือก สร้างทีม และทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งชื่อทีมของคุณ เพิ่มคำอธิบาย และเพิ่มสมาชิก
สร้างทีมและคำอธิบาย
ผ่านทางMicrosoft Teams
  • เลือกประเภทของทีมว่าจะเป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ คุณสามารถเลือกป้ายกำกับความอ่อนไหวของทีมของคุณได้เช่นกัน
ทีมส่วนตัวหรือทีมสาธารณะ
ผ่านทางMicrosoft ทีม

คุณพร้อมแล้วหากคุณมีทีมที่จัดตั้งไว้แล้ว! พื้นที่ทีมใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันในโครงการ

2. ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Azure DevOps ของคุณ

พร้อมกันนี้ คุณต้องตั้งค่าโปรเจ็กต์ Azure DevOps ของคุณเพื่อสร้างกระดาน Kanban ของคุณ

  • เข้าสู่ระบบบัญชี Azure DevOps ของคุณ
Azure DevOps
ผ่านทางAzure DevOps
  • คลิกที่ "โปรเจ็กต์ใหม่" และตั้งชื่อให้เกี่ยวข้องกับทีมหรือโปรเจ็กต์ของคุณ
สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน Azure DevOps
ผ่านทางAzure DevOps
  • เลือกการตั้งค่าการมองเห็นของคุณ (ส่วนตัวหรือสาธารณะ) แล้วคลิก สร้างโปรเจ็กต์

3. กำหนดค่าบอร์ดคัมบังของคุณ

เมื่อโครงการของคุณอยู่บน Azure DevOps แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกำหนดค่าบอร์ด Kanban ของคุณ

  • ไปที่แท็บบอร์ดในเมนูด้านซ้ายมือภายในโปรเจกต์ของคุณ
  • เลือกคัมบังเพื่อเข้าถึงบอร์ดเริ่มต้น
  • ปรับแต่งคอลัมน์ของบัตรคัมบังของคุณให้สะท้อนถึงกระบวนการทำงานของทีมคุณ (เช่น งานค้าง งานที่กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้น)
กำหนดค่าบอร์ดคัมบังของคุณ
ผ่านทางAzure DevOps

กระดานนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาพของงานและความคืบหน้าของคุณ

4. เพิ่มตัวเชื่อมต่อ Azure DevOps ไปยัง Microsoft Teams

ตอนนี้ มาผสานบอร์ดคัมบังของคุณเข้ากับ Microsoft Teams กัน

  • ใน Microsoft Teams ให้ไปที่ทีมหรือช่องที่คุณต้องการเพิ่มบอร์ด
  • คลิกที่แท็บ '+' ที่ด้านบนของช่อง
  • ค้นหา Azure DevOps ในไดเรกทอรีแอปแล้วคลิก เพิ่ม
เพิ่มตัวเชื่อมต่อ Azure DevOps ไปยัง Microsoft Teams
ผ่านAzure De vOp s
  • ยืนยันตัวตนบัญชี Azure DevOps ของคุณโดยการพิมพ์ "@Azure Boards ลงชื่อเข้าใช้"
Azure Boards ลงชื่อเข้าใช้
ผ่านทางAzure DevOps
  • สุดท้าย เชื่อมต่อกับโปรเจกต์ของคุณโดยพิมพ์ "@Azure Boards link" ตามด้วย URL ของโปรเจกต์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง เพื่อเชื่อมต่อโปรเจกต์เฉพาะกับช่องของทีมคุณ

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ทีมของคุณสามารถโต้ตอบกับบอร์ดได้โดยตรงภายใน MS Teams

5. เพิ่มและกำหนดรายการงาน

ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มรายการงานจาก Microsoft Teams ของคุณไปยังเครื่องมือ Kanban ได้อย่างง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • คลิกปุ่ม + รายการงานใหม่ เพื่อสร้างงาน, ข้อบกพร่อง, หรือเรื่องราวของผู้ใช้
รายการงานใหม่
  • มอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
การมอบหมายงาน
ผ่านทางAzure DevOps
  • ลากและวางงานระหว่างคอลัมน์ขณะที่งานดำเนินไป

ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกงานเฉพาะเจาะจงได้รับการติดตามและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกัน

เมื่อบอร์ดถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมและทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายใน MS Teams

  • ใช้แท็บบอร์ดใน Teams เพื่อดูสถานะปัจจุบันของงานของคุณและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตงานโดยการกำหนดค่าบอท Azure DevOps ใน Teams
  • เพิ่มความคิดเห็นหรือไฟล์แนบไปยังงานแต่ละรายการเพื่อการร่วมมือที่ละเอียดมากขึ้น

ขณะนี้ กระดานคัมบังของคุณได้ถูกตั้งค่าและพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเพิ่มศักยภาพของมันได้โดยการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ จากระบบนิเวศของไมโครซอฟต์ เช่น SharePoint และ Power Automate

ฟีเจอร์ขั้นสูงไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี แต่คุณยังสามารถใช้เครื่องมือขั้นสูงที่จำเป็นบางอย่างเพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง

👀 คุณรู้หรือไม่: แม้ว่า Kanban จะมีต้นกำเนิดมาจากระบบการผลิตที่โตโยต้า แต่David J. Andersonได้นำหลักการของมันมาปรับใช้ในงานความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการดำเนินงานด้านไอที

ข้อจำกัดของการใช้ Microsoft Teams

แม้ว่า Microsoft Teams จะมี ฟังก์ชันการทำงานแบบ Kanban ขั้นพื้นฐาน แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการ:

  • การปรับแต่งที่จำกัด: Teams มีความยืดหยุ่นจำกัดในการปรับแต่งเค้าโครงและกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ เมื่อเทียบกับเครื่องมือ Kanban ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • การขาดการผสานการทำงานขั้นสูง: การผสาน Microsoft Teams กับเครื่องมือภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Kanban อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและมีข้อจำกัด
  • ไม่มีการติดตามเวลา: ต่างจากเครื่องมือ Kanban ส่วนใหญ่ Microsoft Teams ไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการติดตามเวลา ทำให้ยากต่อการวัดเวลาที่ใช้ไปกับงาน
  • การพึ่งพาการผสานรวม: การผสานรวมบางอย่าง เช่น Azure Boards จำเป็นต้องมีองค์กร Azure DevOps ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับทีมที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องมือ DevOps อยู่แล้ว
  • ไม่มีการจัดการการพึ่งพา: กระดานคัมบังใน Teams ไม่รองรับการพึ่งพาของงาน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถเชื่อมโยงงานที่ต้องทำตามลำดับได้ง่าย ซึ่งอาจมีความสำคัญในโครงการที่ซับซ้อน

สร้างกระดานคัมบังด้วย ClickUp

ข้อจำกัดเหล่านี้ในการสร้างกระดานคัมบังบน Microsoft Teams เป็นอุปสรรคสำคัญหรือไม่? คุณจะยินดีที่ได้รู้ว่ามีทางออกที่จัดการกับอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างตรงจุด:ClickUp

นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น

มุมมองกระดาน ClickUpมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้กระดาน Kanban ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคนในทีมของคุณ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เข้ากับความซับซ้อนของโครงการของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม

นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่ากระดานคัมบังของคุณใน ClickUp:

ตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณใน ClickUp

เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ

  • เข้าสู่ระบบ ClickUp หรือสมัครบัญชีฟรี
  • สร้างพื้นที่ใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม + พื้นที่ใหม่ และตั้งชื่อให้สะท้อนถึงโครงการหรือทีมของคุณ
  • เพิ่มสมาชิกทีมเข้าสู่พื้นที่ทำงานเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น

ต่างจาก Microsoft Teams ไม่มีขีดจำกัดจำนวนบอร์ดหรือพื้นที่ที่คุณสามารถสร้างได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายโครงการ

เลือกเทมเพลตคัมบัง

ข้ามความยุ่งยากในการสร้างกระดานคัมบังจากศูนย์ด้วยการเลือกใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานจาก ClickUp

  • เลือกเทมเพลตคัมบังจากศูนย์กลางเทมเพลต
  • เลือกเทมเพลตกระดานคัมบังของ ClickUp. ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, ความสัมพันธ์ของงาน, ป้ายกำกับความสำคัญ, และเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตกระดานคัมบัง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพลิดเพลินกับคอลัมน์ งาน และขั้นตอนการทำงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ให้โครงสร้างแก่กระบวนการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
  • คลิก ใช้เทมเพลต เพื่อนำเข้าเทมเพลตใด ๆ ได้โดยตรงไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ

เทมเพลตเหล่านี้ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและมาพร้อมกับการกำหนดค่าล่วงหน้าด้วยคอลัมน์, การ์ดงาน, และกระบวนการทำงาน

📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปกับเสียงรบกวนในโลกดิจิทัล

ด้วยความสามารถในการจัดการงานและมุมมองต่างๆของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว! ดูทั้งหมดได้ในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

ปรับแต่งกระดานคัมบังของคุณ

  • เพิ่มคอลัมน์เพื่อสะท้อนขั้นตอนการทำงานของคุณ เช่น งานค้าง งานที่กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้นแล้ว
กระดานคัมบัง ClickUp: กระดานคัมบัง Microsoft Teams
ปรับแต่งทุกรายละเอียดของกระดานคัมบังของคุณด้วย ClickUp

ด้วย ClickUp คุณสามารถควบคุมรูปลักษณ์ของบอร์ดได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมตัวเลือกในการปรับแต่งฟิลด์งานและแม้กระทั่งการผสานรวมเครื่องมือภายนอก—ทุกสิ่งที่ Microsoft Teams ยังทำได้ยาก

มอบหมายและอัตโนมัติงาน

มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก

  • เปิดบัตรงานใดก็ได้และใช้ช่องผู้รับผิดชอบเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบ
  • ทำให้งานและแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
ClickUp Automations: กระดานคัมบังไมโครซอฟต์ทีมส์
จัดระเบียบข้อมูลของคุณจำนวนมากด้วย ClickUp Automations

ต่างจาก Teams, ClickUp มีตัวเลือกการอัตโนมัติที่แข็งแกร่งเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง.

ร่วมมือและติดตามความก้าวหน้า

การสื่อสารและการติดตามเป็นไปอย่างง่ายดายใน ClickUp

  • เพิ่มความคิดเห็น ไฟล์แนบ และรายการตรวจสอบลงในบัตรงานแต่ละใบเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
แดชบอร์ด ClickUp: กระดานคัมบัง Microsoft Teams
รักษาความสอดคล้องของทีมของคุณด้วยการติดตามความคืบหน้าผ่าน ClickUp
  • ใช้มุมมองที่มีอยู่แล้ว เช่นมุมมองบอร์ดและมุมมองรายการเพื่อติดตามความคืบหน้าของทีม
  • เข้าถึงการอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วย Activity Stream ของ ClickUp เพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ

บอกลาข้อจำกัดการแจ้งเตือน—ClickUp ทำให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดต

รายงานขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึก

คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp สามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของทีมได้

  • สร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์อัตราการเสร็จสิ้นงาน, กำหนดเวลา, และแนวโน้มการผลิต
  • ใช้แดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคานบันและระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงานของคุณ

ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานของทีมคุณ

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ (WIP) ของ ClickUp เพื่อจำกัดจำนวนงานในแต่ละคอลัมน์ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ทีมของคุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไป และมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานปัจจุบันก่อนที่จะเริ่มงานใหม่

ทำไมต้องใช้ ClickUp ในการสร้างกระดานคัมบัง

ClickUp เป็นแอปที่รวมทุกอย่างไว้เพื่อแก้ไขข้อจำกัดทั่วไปที่ผู้ใช้ต้องเผชิญกับ Microsoft Teams:

  • ไม่มีขีดจำกัดสำหรับช่องทาง, งาน, หรือการเชื่อมต่อ
  • รองรับการติดแท็กเมตาดาตาและการจัดหมวดหมู่ของงานอย่างเต็มรูปแบบ
  • เครื่องมืออัตโนมัติที่แข็งแกร่งและเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ห้องสมุดแม่แบบเพื่อเร่งกระบวนการตั้งค่าของคุณ

อินเทอร์เฟซของ ClickUp นั้นมีความประณีตกว่า Trello มาก ตั้งแต่การนำเสนอภาพรวมทั่วไปไปจนถึงระดับการควบคุมที่ผู้ใช้มีต่ออินเทอร์เฟซ... มันเป็นมากกว่าบอร์ด Kanban มาก แต่แม้แต่มุมมอง Kanban ของมันก็ดูสะอาดกว่า

ตั้งค่ากระดานคัมบังของคุณด้วย ClickUp

กระดานคัมบังควรทำมากกว่าการจัดระเบียบงาน—มันควรทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น ลดปัญหาคอขวด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. แม้ว่า Microsoft Teams จะมีการตั้งค่าพื้นฐานให้ แต่ข้อจำกัดในด้านระบบอัตโนมัติ การรายงาน และการปรับแต่งอาจทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง.

ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระดาน Kanbanใน Microsoft Teams และยกระดับไปอีกขั้นด้วย:

✔ ระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

✔ กระดานที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับโครงการใดก็ได้

✔ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย

ทำไมต้องยอมรับในสิ่งที่น้อยกว่า?ลองใช้ ClickUp ฟรี และ สร้างระบบ Kanban ที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้