วิธีขอจดหมายรับรองการทำงานเพื่อสมัครงานและเพิ่มโอกาสได้งานในตำแหน่งถัดไป

คุณได้พบตำแหน่งงานที่สมบูรณ์แบบแล้ว ปรับปรุงประวัติการทำงานของคุณให้ดูดี และผ่านการสัมภาษณ์อย่างยอดเยี่ยม แต่ยังมีสิ่งสุดท้ายที่อาจทำให้การสมัครงานของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้—นั่นคือผู้ให้คำแนะนำ
มันง่ายที่จะมองข้ามพวกเขาไป แต่การอ้างอิงที่แข็งแกร่งสามารถทำให้คุณโดดเด่นในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงได้ มันบอกนายจ้างในอนาคตของคุณว่าสถานะทางวิชาชีพของคุณในอดีตนั้นมั่นคงเพียงใด
คำถามคือ คุณจะไปหาคำแนะนำที่มีค่าเหล่านี้ได้อย่างไร?
มาเจาะลึกกันว่าใคร, อย่างไร และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการหาข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้คุณได้งานในตำแหน่งถัดไป 🛬
อะไรคือการอ้างอิงทางอาชีพ?
การอ้างอิงจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมาจากบุคคลที่สามารถรับรองทักษะ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณในการทำงานของคุณได้
โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาคือคนที่คุณเคยทำงานด้วยในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ เช่น อดีตเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ลูกค้า
เมื่อสมัครงานหรือเปลี่ยนสายอาชีพ นายจ้างอาจขอข้อมูลอ้างอิงเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของคุณ
ทำไมการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญ?
การอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญมีคุณค่าเพราะ:
- ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ: พวกเขาจะยืนยันว่าทักษะและประสบการณ์ที่ระบุไว้ในประวัติการทำงานของคุณถูกต้อง
- เสนอความคิดเห็นจากมุมมองภายนอก: การอ้างอิงช่วยให้เห็นถึงจรรยาบรรณในการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นของคุณ
- สร้างความไว้วางใจกับนายจ้าง: คำติชมเชิงบวกจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรรู้สึกมั่นใจในความสามารถของคุณมากขึ้น
- เสริมความแข็งแกร่งให้กับการสมัครของคุณ: การมีบุคคลอ้างอิงที่แข็งแกร่งสามารถทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะเมื่อผู้สมัครคนอื่นมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน
- มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจ้างงาน: การอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมสามารถเสริมความเหมาะสมของคุณกับตำแหน่งงานและทำให้คุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น
ประเภทของบุคคลอ้างอิงทางวิชาชีพ
เมื่อสมัครงาน คุณสามารถให้ข้อมูลผู้อ้างอิงทางวิชาชีพได้หลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะนำเสนอแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับความสามารถและบุคลิกภาพของคุณ
มาดูประเภทหลักกัน 🗂️
ข้อมูลอ้างอิงการทำงาน
การอ้างอิงการทำงานมาจากบุคคลที่คุณเคยทำงานด้วยในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ อาจเป็นอดีตผู้จัดการ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า
พวกเขาเป็นนายจ้างอ้างอิงที่พบบ่อยที่สุดที่นายจ้างมองหา เพราะพวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน จริยธรรมในการทำงาน และทักษะของคุณในการปฏิบัติงาน
บุคคลเหล่านี้สามารถพูดถึงการมีส่วนร่วมในแต่ละวันของคุณ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และวิธีที่คุณเข้ากับทีมหรือวัฒนธรรมองค์กรได้ดีเพียงใด
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
คุณอาจต้องการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการหากคุณเพิ่งเริ่มทำงานหรือสมัครงานในตำแหน่งทางวิชาการ
เหล่านี้มาจากศาสตราจารย์, ที่ปรึกษา, หรือผู้ให้คำแนะนำที่สามารถรับรองความสามารถทางปัญญา, นิสัยการทำงาน, และความสำเร็จของคุณในระหว่างการศึกษา
แม้ว่าพวกเขาอาจไม่เคยเห็นคุณในที่ทำงาน แต่การอ้างอิงทางวิชาการสามารถช่วยให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจถึงความสามารถในการเรียนรู้ ความมุ่งมั่นในสายงานของคุณ และศักยภาพในการประสบความสำเร็จในสายอาชีพ
บุคคลอ้างอิง
การอ้างอิงจากบุคคลเน้นที่ตัวตนของคุณในฐานะบุคคลมากกว่าประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือการศึกษา
นี่คือเอกสารอ้างอิงส่วนตัวที่มักได้รับการจัดเตรียมโดยบุคคลที่รู้จักคุณเป็นอย่างดี เช่น เพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานาน ผู้นำชุมชน หรือผู้ประสานงานอาสาสมัคร
พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลของคุณ เช่น ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งช่วยให้ผู้ว่าจ้างเห็นภาพรวมของคุณในฐานะบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ใครควรเลือกเป็นผู้อ้างอิงทางอาชีพ?
การเลือกบุคคลอ้างอิงทางวิชาชีพที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการหางานของคุณ
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อทำการตัดสินใจของคุณ 📋
ความเกี่ยวข้องกับงาน
คิดถึงงานที่คุณกำลังสมัครและทักษะหรือประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับตำแหน่งนั้น ผู้ให้ข้อมูลอ้างอิงของคุณควรสามารถเน้นย้ำถึงแง่มุมสำคัญเหล่านั้นในประวัติของคุณได้
ตัวอย่างเช่น อดีตหัวหน้างานที่สามารถพูดถึงสไตล์การบริหารของคุณได้จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณกำลังสมัครตำแหน่งผู้นำ
หากเป็นตำแหน่งทางเทคนิค ผู้ที่เคยเห็นความเชี่ยวชาญของคุณในการปฏิบัติงานจริงจะมีน้ำหนักมากกว่า การปรับแต่งรายชื่อผู้อ้างอิงให้สอดคล้องกับรายละเอียดงานจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับใบสมัครของคุณ
ความคุ้นเคยกับงานของคุณ
การเลือกบุคคลที่คุ้นเคยกับงานของคุณและสามารถพูดถึงความสามารถของคุณในแง่บวกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหมายถึงการเลือกบุคคลอ้างอิงที่เคยทำงานใกล้ชิดกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการโดยตรง เพื่อนร่วมงาน หรือที่ปรึกษา
หากผู้อ้างอิงของคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลงานและความสำเร็จของคุณ พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำที่น่าเชื่อถือและโดดเด่นยิ่งขึ้น
ความสามารถในการให้การรับรองอย่างเต็มที่
คุณต้องการเลือกบุคคลที่จะให้คำแนะนำในเชิงบวกและกระตือรือร้น
ก่อนที่จะระบุบุคคลอ้างอิงที่เป็นไปได้ ควรพิจารณาว่าพวกเขามองเห็นผลงานของคุณดีเพียงใด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเต็มใจของพวกเขาที่จะให้การรับรองที่แข็งแกร่ง ควรหาบุคคลอื่นจะดีกว่า
นอกจากนี้ การสอบถามบุคคลอ้างอิงที่อาจให้ข้อมูลได้ว่ารู้สึกสะดวกใจที่จะแนะนำคุณหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ดี ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะเน้นจุดเด่นของคุณได้อย่างเต็มที่
วิธีค้นหาผู้อ้างอิงมืออาชีพสำหรับงาน?
การหาผู้รับรองที่แข็งแกร่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการค้นหางาน และกระบวนการนี้ต้องการทั้งความเป็นมืออาชีพและการวางแผนอย่างรอบคอบ
นี่คือคู่มือขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อช่วยให้คุณขอหนังสือรับรองการทำงานได้อย่างมั่นใจ 💪🏼
1. ติดต่อแต่เนิ่นๆ
อย่ารอจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อขอคำแนะนำ
เมื่อคุณเริ่มหางาน ให้พิจารณาว่าใครที่เหมาะสมและติดต่อพวกเขาไว้ล่วงหน้า การทำเช่นนี้จะให้เวลาเพียงพอแก่ผู้ที่คุณอาจขอให้เป็นผู้ให้การรับรองในการเตรียมตัว และทำให้คุณไม่ต้องรีบเร่งในกระบวนการนี้
คำขอที่รอบคอบและทันเวลาจะได้รับการชื่นชมเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับในเชิงบวก
2. ขอความยินยอม
เมื่อคุณได้ระบุบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้อ้างอิงแล้ว ให้ขออนุญาตจากบุคคลนั้นก่อนที่จะให้ข้อมูลติดต่อแก่ผู้จ้างงานที่อาจเป็นไปได้
คำขอที่เรียบง่ายและสุภาพ ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ จะได้ผลดีที่สุด
แจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณกำลังสมัครอะไรและเหตุผลที่คุณเห็นคุณค่าในการสนับสนุนของพวกเขา วิธีการนี้เป็นการให้เกียรติเวลาของพวกเขาและเปิดโอกาสให้พวกเขาปฏิเสธได้หากไม่สามารถให้คำแนะนำที่แข็งแกร่งได้
3. แบ่งปันรายละเอียด
หลังจากได้รับการอนุมัติจากพวกเขาแล้ว ให้บริบทแก่ผู้อ้างอิงของคุณ
กรุณาแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณกำลังสมัคร, บริษัท, และคุณสมบัติหรือประสบการณ์เฉพาะใด ๆ ที่นายจ้างอาจต้องการ
คุณยังสามารถเตือนพวกเขาเกี่ยวกับโครงการหรือความสำเร็จเฉพาะที่พวกเขาเคยมีส่วนร่วมกับคุณได้อีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาปรับแต่งคำแนะนำให้เน้นที่แง่มุมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดของประสบการณ์ของคุณ
4. เสนอวัสดุเพื่อช่วยเหลือ
หากเป็นไปได้ ขอเสนอที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้งานของพวกเขาง่ายขึ้น อาจเป็นสำเนาประวัติการทำงานของคุณหรือสรุปคำอธิบายงาน
รายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลอ้างอิงของคุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการแบ่งปันข้อมูล และทำให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะของพวกเขาสอดคล้องกับสิ่งที่นายจ้างกำลังมองหา
5. แสดงความขอบคุณ
โปรดใช้เวลาในการแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกเขาเสมอ
การยอมรับความพยายามของพวกเขาแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การแสดงออกเล็กๆ น้อยๆ เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขาและเคารพเวลาที่พวกเขาสละมาช่วยเหลือคุณ
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิงมืออาชีพ
อีเมลที่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการได้รับคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมกับการทำให้ผู้รับไม่แน่ใจว่าจะตอบกลับอย่างไร
เพื่อช่วยเหลือ เราได้สร้างเทมเพลตอีเมลสามแบบที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่คุณกำลังขอความช่วยเหลือ 📧
1. การขอหนังสือรับรองจากผู้จัดการเดิม
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้จัดการ],
หวังว่าคุณจะสบายดีนะครับ/ค่ะ ขณะนี้ผม/ฉันกำลังมองหางานใหม่ และอยากจะขอรบกวนสอบถามว่าคุณจะกรุณาเป็นบุคคลอ้างอิงให้ผม/ฉันได้หรือไม่
ในช่วงเวลาที่ฉันทำงานที่ [ชื่อบริษัท] ฉันได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากการทำงานภายใต้การนำของคุณ และฉันเชื่อว่าคุณจะสามารถให้มุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับทักษะและการมีส่วนร่วมของฉันได้
หากคุณสะดวกที่จะให้ข้อมูลอ้างอิง กรุณาแจ้งให้ฉันทราบ และฉันจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ฉันกำลังสมัครให้ทราบ
ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณและความเอื้อเฟื้อของคุณ!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อของคุณ]
2. การขอคำแนะนำทางอาชีพจากเพื่อนร่วมงานเก่า
สวัสดี [ชื่อของเพื่อนร่วมงาน],
หวังว่าข้อความนี้จะถึงคุณในสภาวะที่ดี ฉันติดต่อมาเพราะกำลังอยู่ในขั้นตอนการสมัครงานใหม่ และอยากทราบว่าคุณจะกรุณาให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับฉันได้หรือไม่
จากการที่ได้ทำงานร่วมกันที่ [ชื่อบริษัท] ผม/ดิฉันรู้สึกว่าคุณมีความเข้าใจอย่างมั่นคงในจรรยาบรรณในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกันของผม/ดิฉัน
หากคุณเปิดใจรับเรื่องนี้ ฉันยินดีที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณอาจต้องการ
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนของคุณ!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อของคุณ]
3. การติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลอ้างอิง
สวัสดี [ชื่อลูกค้า],
หวังว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยสำหรับคุณ!
ขณะนี้ฉันกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ และอยากทราบว่าคุณยินดีที่จะเป็นบุคคลอ้างอิงให้ฉันได้หรือไม่
การทำงานร่วมกับคุณใน [ชื่อโครงการ] เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และผมเชื่อว่าการที่คุณมีมุมมองต่อผลงานของผมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
กรุณาแจ้งให้ฉันทราบหากคุณรู้สึกสบายใจกับเรื่องนี้ ฉันสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้น
ขอบคุณสำหรับการพิจารณาของคุณ!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อของคุณ]
