10 ทางเลือกของ Excalidraw สำหรับการทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ด

จำได้ไหมถึงวันเก่า ๆ ที่ทีมเคยรวมตัวกันในห้องประชุม ระดมความคิดสร้างสรรค์ และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการบนกระดานไวท์บอร์ด?
ด้วยการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ย้ายจากกระดานไวท์บอร์ดทางกายภาพไปยังกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเช่น Excalidraw เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงความคิดของคุณและการระดมสมองกับทีมของคุณ
อย่างไรก็ตาม Excalidraw อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนเนื่องจากข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างภาพวาดได้เพียงครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น ซึ่งจำกัดขอบเขตของการอภิปราย นอกจากนี้ ผู้ใช้บางรายยังพบว่าเครื่องมือนี้ขาดการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับ Excalidraw คุณมาถูกที่แล้ว มาดูกันว่ามีทางเลือกใดบ้างใน 10 อันดับแรกพร้อมคุณสมบัติของแต่ละตัว
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 ทางเลือกของ Excalidraw ที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน:
- ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
- Draw. io – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังฟรีผ่านเว็บ
- ภาพจิตรกรรมฝาผนัง – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสายตาและการระดมความคิด
- FigJam – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการประชุมเชิงโต้ตอบ
- Lucidchart – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังขั้นตอน, แผนภาพสายงาน, และแผนผังความคิด
- แอป InVision – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบการออกแบบและโครงร่างหน้าจอ
- จัมบอร์ด – เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace
- Collaboard – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนกระดานออนไลน์ที่ปลอดภัยและเน้นความเป็นส่วนตัว
- Miro – เหมาะที่สุดสำหรับการบอร์ดออนไลน์แบบครบวงจรและการทำงานเป็นทีม
- DrawIsland – เหมาะที่สุดสำหรับการวาดภาพร่างอย่างรวดเร็วและแผนผังที่เรียบง่าย
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Excalidraw?
การใช้กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์อาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่หากคุณเลือกใช้กระดานที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานยาก ก็อาจทำให้งานของคุณยุ่งยากขึ้นเป็นสองเท่า นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณาเมื่อต้องการหาทางเลือกอื่นแทน Excalidraw:
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน เช่น การแก้ไขพร้อมกัน, ตัวเลือกแชท, ความคิดเห็นสำหรับการมอบหมายงาน, และการติดตามเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับคุณและทีมของคุณ
- การปรับแต่ง: มองหาทางเลือกที่มีเทมเพลต, โทนสี, และรูปร่างที่สามารถปรับแต่งได้
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
- ค่าใช้จ่าย: ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเครื่องมือทางเลือกโดยพิจารณาทั้งค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Excalidraw ที่คุณควรใช้
มาดู 10 อันดับทางเลือกของ Excalidraw สำหรับการทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานที่ดีขึ้นกัน จากฟีเจอร์การแสดงภาพขั้นสูงไปจนถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่รวดเร็ว เครื่องมือเหล่านี้มีทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความจริง
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ ช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบกระจายตัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างชาญฉลาด และประหยัดเวลา ฟีเจอร์Whiteboard ของ ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับการระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการ คุณสามารถวาดภาพ เชื่อมโยงแนวคิด เขียนบันทึก และเพิ่มรูปภาพและลิงก์เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม การคิดเพียงอย่างเดียวไม่มีความหมาย คุณต้องเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ นี่คือจุดที่ClickUp Mind Mapsช่วยคุณได้—จัดระเบียบงานและไอเดียให้สอดคล้องกัน
คุณสามารถใช้แผนผังความคิดเพื่อระดมความคิด วางกลยุทธ์ และสร้างแผนงานรวมถึงกระบวนการทำงานแบบคล่องตัวได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของงานโดยแยกแผนโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องพึ่งพาเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUpเป็นแม่แบบที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเช่นกัน คุณสามารถสื่อสารกระบวนการกับทีมได้อย่างง่ายดายด้วยภาพที่มองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งสถานะ ฟิลด์ และแม้แต่มุมมองได้อีกด้วย
หากคุณต้องการทำให้กระบวนการง่ายขึ้นอีกใช้เทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp มันช่วยในการมองเห็นภาพกระบวนการประจำวันและติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การร่วมมือทางภาพแบบเรียลไทม์: แชร์ความคิดและบันทึก และติดตามกิจกรรมของทุกคนในทีมเพื่อประสานการทำงาน
- เชื่อมโยงงานและแนวคิด: วางแผนและจัดระเบียบแนวคิดและงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Mind Maps คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดตามงานหรือหัวข้อ และจัดระเบียบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการลากกิ่งไปยังเส้นทางที่มีเหตุผล
- ปรับแต่งการจัดการงาน: เชื่อมช่องว่างจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยการสร้างงาน ClickUpได้โดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ดของคุณ ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณโดยเพิ่มกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับงานประเภทต่างๆ
- รับลิงก์ที่แชร์ได้: แชร์ไวท์บอร์ดกับลูกค้าหรือพันธมิตรภายนอกพื้นที่ทำงานของคุณได้ แม้พวกเขาจะไม่มีบัญชี ClickUp ก็ตาม
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ลองใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์และแผนผังขั้นตอน การวางแผนแนวคิด การระดมความคิดย้อนกลับ และการเขียนความคิดแบบกลุ่ม
- เชื่อมต่อชุดเทคโนโลยีของคุณ: เข้าถึงข้อมูลจาก ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ภายในเครื่องได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบสากลของ ClickUp
- จัดรูปแบบไวท์บอร์ด: สร้างไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบโดยจัดรูปแบบข้อความด้วยแบนเนอร์, หัวข้อ, ไฮไลท์, และไฮไลท์เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายการต่าง ๆ เช่น รูปร่างและตัวเชื่อมต่อโดยใช้แถบเครื่องมือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ClickUp Whiteboards
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Draw. io
Draw.io เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังงานและซอฟต์แวร์ออกแบบออนไลน์อเนกประสงค์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บนแอปของ Atlassian เช่น Confluence และ Jira
คุณสามารถสร้างแผนภาพเครือข่าย, แผนผังการทำงาน, โครงร่าง, และทำสิ่งอื่น ๆ ได้อีกมากมาย. ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, พร้อมด้วยรูปร่าง, ไอคอน, และตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย, ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Excalidraw.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io
- ใช้ฟังก์ชันค้นหาชั้นเรียนเพื่อค้นหาแผนภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงาน
- จัดเก็บไฟล์แผนผังของคุณในแพลตฟอร์มคลาวด์ใดก็ได้
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหลายคนแบบเรียลไทม์ด้วยเคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน
- ให้ข้อเสนอแนะได้ง่าย ๆ ด้วยการเพิ่มความคิดเห็นบนรูปภาพ
ข้อจำกัดของ Draw.io
- คุณอาจพบปัญหาในการนำเข้าบางประเภทของไฟล์
- ซอฟต์แวร์อาจทำงานช้าขณะใช้งานบนเบราว์เซอร์
ราคา Draw. io
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- คลาวด์: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับ 20 ผู้ใช้ และ 532.50 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับ 2000 ผู้ใช้
- ศูนย์ข้อมูล: $6,000 สำหรับผู้ใช้ 500 คน และ $10,000 สำหรับผู้ใช้ 2,000 คน, คิดค่าบริการรายปี
การวาด. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
3. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
Mural คือผืนผ้าใบเสมือนจริง ที่คุณสามารถระดมความคิด แก้ไขปัญหา และจัดระเบียบแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างมีภาพและเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแก้ไของค์ประกอบต่างๆ เช่น โน้ตติดหน้าจอ, รูปภาพ, และภาพวาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถวาดแผนภาพได้อย่างง่ายดายเพื่อทำงานร่วมกันทางสายตา มันมอบโซลูชันกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, นวัตกรรม, และการขาย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันการทำงานร่วมกันหลายตัวภายในองค์กรทั้งหมด
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- เพิ่มไอเดียหรือรายการที่ต้องดำเนินการเป็นโน้ตติดหรือกล่องข้อความ
- ควบคุมการเข้าถึงเพื่อทำงานร่วมกันด้วยการตั้งค่าการดูเท่านั้น แก้ไข และผู้ประสานงาน
- เปลี่ยนสีข้อความและสีของบันทึกเพื่อสร้างกลุ่มและระบุรูปแบบ
- เพิ่มไอคอน, GIF, และรูปภาพด้วยการผสานรวมกับ Unsplash
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- คุณอาจพบว่าการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ มีข้อจำกัด
- การติดตามความคิดเห็นขณะทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหลายคนอาจรู้สึกท่วมท้น
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี: ตลอดไป
- ทีม+: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $17.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,365+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
4. FigJam
FigJam, พัฒนาโดย Figma, เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ Excalidraw ที่ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด, วาดแผนภาพ, ออกแบบกลยุทธ์, และสร้างแผนผังและกระบวนการทำงานแบบ Agile ได้
มันช่วยสร้างแผนที่เส้นทางของโครงการ แผนที่การเดินทางของลูกค้า และกำหนดเวลาของโครงการ คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ผ่านแชทเสียงและแชทสดได้ FigJam ยังมีการผสานรวมกับ AI เพื่อทำให้กำหนดเวลาของโครงการและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ FigJam
- เพิ่มวิดเจ็ตเวิร์กโฟลว์ เช่น งานใน Jira ลงบนไวท์บอร์ด
- ปรับแต่งการสื่อสารด้วยอวตาร Bitmoji ที่ออกแบบเฉพาะตัว
- ลองใช้การผสาน AI เพื่อระดมความคิดหรือออกแบบโค้ด
- รวบรวมความคิดเห็นโดยการจัดทำแบบสำรวจ
ข้อจำกัดของ FigJam
- คุณไม่สามารถทำงานเกี่ยวกับการอัปเดตใด ๆ ได้หากไม่มีการเชื่อมต่อออนไลน์
- คุณสามารถเชิญสมาชิกภายนอกได้สูงสุด 24 ชั่วโมงเท่านั้นด้วยแผนฟรี
ราคา FigJam
- ฟรี: ตลอดไป
- มืออาชีพ: $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว FigJam
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 8/5 (25 รีวิว)
5. ลูซิดชาร์ต
Lucidchart เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพและสร้างแผนภาพอัจฉริยะบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถนำความคิดของพวกเขาไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนภาพแบบไดนามิก แผนผัง และภาพจำลอง
คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงข้อมูล และซ้อนทับเมตริกบนแผนภาพเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- จัดระเบียบแผนผังของคุณโดยใช้คอนเทนเนอร์หรือเลนว่ายน้ำ
- เพิ่มบันทึกในรูปร่างเพื่อให้ผู้อื่นทราบความคืบหน้า
- ผสานรวมกับเครื่องมือในที่ทำงานยอดนิยม เช่น Google และ Atlassian
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- คุณอาจพบว่าการส่งออกจำนวนมากไปยัง Visio เป็นเรื่องท้าทาย
- คุณสามารถสร้างวัตถุได้เพียง 60 ชิ้นต่อแผนภาพด้วยแผนฟรี
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
- บุคคล: 7.95 ดอลลาร์ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $27 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
6. InVision App
ผลิตภัณฑ์เรือธงของ Invision, Freehand, เป็นกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับการวางแผนโครงการ, การคิดค้นไอเดีย, การสร้างทีม, การระดมสมอง, การนำเสนอ, และการตรวจสอบไอเดีย
มันนำเสนอเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมวิศวกรรม, ออกแบบ, ไอที, และผลิตภัณฑ์. คุณสามารถใช้กระดานอัจฉริยะของมันเพื่อกำหนดกระบวนการทำงานและจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแอป InVision
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแบบหน้าจอโดยใช้การวาดแบบเวกเตอร์และเลเยอร์ที่ยืดหยุ่นของ InVision
- สร้างต้นแบบ จัดการ ตรวจสอบ ปรับปรุง และทดสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 200 แบบ
ข้อจำกัดของแอป InVision
- การนำเข้าอาร์ตบอร์ดจาก Sketch อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
- การทำงานร่วมกันเป็นทีมอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของแอป InVision
- ฟรี
- ฟรีแฮนด์ โปร: $4.95 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแอป InVision
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
7. จัมโบร์ด
หากคุณต้องการทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้ Jamboard ซึ่งเป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลจาก Google ได้ คุณสามารถใช้มันได้บนอุปกรณ์ Jamboard (กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลขนาด 55 นิ้วที่ทำงานร่วมกับบริการ G Suite), เว็บเบราว์เซอร์, หรือแอปพลิเคชันมือถือ
ด้วย Jamboard คุณสามารถเขียนและวาดด้วยปากกาสไตลัสที่รวมอยู่ และแปลงภาพร่างของคุณให้เป็นภาพที่ละเอียดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม Jamboard จะถูกยกเลิกการให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2567
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard
- เพิ่มเครื่องมือ Google Drive เช่น Docs, Sheets และ Slides ลงในงานแจมโดยใช้เครื่องมือ Jamboard ได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาใน Google และแทรกภาพหรือหน้าเว็บ
ข้อจำกัดของ Jamboard
- ไม่รองรับ iOS
- การติดตามการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนใน Jamboard เป็นงานที่น่าเบื่อ
- มันให้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Jamboard
- $4,999 สำหรับจอแสดงผล Jamboard หนึ่งจอ, ปากกาสไตลัสสองด้าม, กบเหลาหนึ่งอัน และขาแขวนติดผนังหนึ่งชุด
- ค่าธรรมเนียมการจัดการและสนับสนุนรายปี $600
คะแนนและรีวิวของ Jamboard
- G2: 4. 3/5 (68 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (114 รีวิว)
8. คอลลาบอร์ด
Collaboard เป็นกระดานไวท์บอร์ดและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่มีความรู้สึกเหมือนวาดด้วยมือ มีตัวเลือกการวาดภาพโดยใช้ปากกาเมจิก ปากกา และแปรง คุณสามารถใช้มันสำหรับการระดมความคิดหรือการเล่าเรื่อง
มันช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสีและแบบอักษรของข้อความ เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อัปโหลดเอกสาร เพิ่มรูปภาพ และเชื่อมโยงวัตถุต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มวิดีโอลงในกระดานได้โดยตรง เปลี่ยนโหมดการแสดงผลเพื่อความอ่านง่ายยิ่งขึ้น และสร้างโน้ตติดสำหรับไอเดียหรือข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Collaboard
- วางแผนและนำทางอย่างรวดเร็วผ่านไวท์บอร์ดไปยังพื้นที่เฉพาะผ่านลิงก์ที่สะดวกโดยใช้ผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- ระดมความคิดและเล่าเรื่องราวโดยใช้รูปทรงและสีต่างๆ
- เปลี่ยนเป็นโหมดมืดเพื่ออ่านได้ดีขึ้น
- ปกป้องเนื้อหาของคุณด้วยการเพิ่มรหัสผ่าน
ข้อจำกัดของ Collaboard
- คุณอาจไม่พบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูน่าดึงดูด
- ไม่มีการจัดเตรียมที่ราบรื่นเพื่อฝังสื่อภายนอก
ราคาของ Collaboard
- ฟรี ทดลองใช้ 7 วัน
- ขั้นสูง: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Collaboard
- G2: 4. 7/5 (92 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (114 รีวิว)
9. มิโร
กระดานไวท์บอร์ดล้ำสมัยของ Miro ช่วยให้สามารถวางแผนผลิตภัณฑ์ในระดับต่างๆ สร้างแผนผังความคิด แผนผังกระบวนการ แผนผังการเดินทางของลูกค้า รวมถึงการวางกลยุทธ์และการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้ Miro คุณสามารถมอบพื้นที่ทำงานที่มองเห็นได้ชัดเจน สามารถปรับขนาดได้ และปลอดภัยสำหรับการสร้างนวัตกรรมให้กับทีมของคุณได้ โดยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 130 รายการ Miro ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการผสานข้อมูลจากสเปรดชีตและแอปพลิเคชันอื่น ๆ เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- จัดโครงสร้างความคิดของคุณด้วย Miro Frames บนผืนผ้าใบไร้ขอบเขตของ Miro
- แบ่งปันความคิดโดยไม่เปิดเผยตัวตน
- เพิ่มเอกสาร, ผลการสำรวจ, วิดีโอ, และข้อมูลสดจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับการร่วมมือทางดิจิทัล
ข้อจำกัดของ Miro
- คุณไม่สามารถบันทึกแม่แบบที่กำหนดเองเพื่อใช้ซ้ำได้
- มีตัวเลือกแบบอักษรจำกัดสำหรับบันทึกแบบติดหน้าจอ
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
10. วาดเกาะ
DrawIsland เป็นเครื่องมือวาดภาพออนไลน์ที่ช่วยให้คุณแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะดิจิทัล คุณสามารถสร้าง GIF เพิ่มข้อความลงในภาพ ใช้รูปร่างต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพร่าง และเปลี่ยนสีและแบบอักษรได้
นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและนำเสนอเครื่องมือวาดภาพหลากหลาย รวมถึงแปรง ปากกา และรูปร่างต่างๆ คุณสามารถเริ่มทำงานบน DrawIsLand ได้โดยตรงทางออนไลน์โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือติดตั้งอะไรเลย
คุณสมบัติเด่นของ DrawIsland
- เลือกขนาดหน้าจอได้ 4 ขนาดตามค่าเริ่มต้น (200200, 400400, 800400, 1024768 พิกเซล) และตัวเลือกปรับแต่งเพื่อกำหนดขนาดเอง
- สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้รูปภาพ
- นำเข้าภาพได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับขนาดหรือเพิ่มข้อความ
ข้อจำกัดของ DrawIsland
- สามารถสร้างแอนิเมชันได้โดยใช้สูงสุดเพียง 10 เฟรมเท่านั้น
- คุณสามารถบันทึกภาพได้เฉพาะในรูปแบบ png เท่านั้น
- ไม่รองรับการแชร์รูปภาพบนสื่อสังคมออนไลน์
ราคา DrawIsland
- ฟรี
คะแนนและรีวิว DrawIsland
- G2: NA
- Capterra: NA
ใช้ ClickUp เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสามารถปรับปรุงการระดมความคิดและการทำงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยคุณสมบัติการแสดงภาพ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการแยกงานและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หาก Excalidraw ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณในด้านเหล่านี้ได้ ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรดเทคโนโลยีของคุณด้วย ClickUp! เปลี่ยนมาใช้ClickUp Whiteboard ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Excalidraw และเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการโดยการสร้างและมอบหมายงานได้โดยตรงจากการระดมความคิดของคุณ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสื่อสารความคิดได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม!