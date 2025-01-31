บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกของ Excalidraw สำหรับการทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ด

31 มกราคม 2568

จำได้ไหมถึงวันเก่า ๆ ที่ทีมเคยรวมตัวกันในห้องประชุม ระดมความคิดสร้างสรรค์ และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการบนกระดานไวท์บอร์ด?

ด้วยการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ย้ายจากกระดานไวท์บอร์ดทางกายภาพไปยังกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเช่น Excalidraw เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงความคิดของคุณและการระดมสมองกับทีมของคุณ

อย่างไรก็ตาม Excalidraw อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนเนื่องจากข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างภาพวาดได้เพียงครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น ซึ่งจำกัดขอบเขตของการอภิปราย นอกจากนี้ ผู้ใช้บางรายยังพบว่าเครื่องมือนี้ขาดการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับ Excalidraw คุณมาถูกที่แล้ว มาดูกันว่ามีทางเลือกใดบ้างใน 10 อันดับแรกพร้อมคุณสมบัติของแต่ละตัว

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 ทางเลือกของ Excalidraw ที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน:

  1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
  2. Draw. io – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังฟรีผ่านเว็บ
  3. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสายตาและการระดมความคิด
  4. FigJam – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการประชุมเชิงโต้ตอบ
  5. Lucidchart – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังขั้นตอน, แผนภาพสายงาน, และแผนผังความคิด
  6. แอป InVision – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบการออกแบบและโครงร่างหน้าจอ
  7. จัมบอร์ด – เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace
  8. Collaboard – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนกระดานออนไลน์ที่ปลอดภัยและเน้นความเป็นส่วนตัว
  9. Miro – เหมาะที่สุดสำหรับการบอร์ดออนไลน์แบบครบวงจรและการทำงานเป็นทีม
  10. DrawIsland – เหมาะที่สุดสำหรับการวาดภาพร่างอย่างรวดเร็วและแผนผังที่เรียบง่าย

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Excalidraw?

การใช้กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์อาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่หากคุณเลือกใช้กระดานที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานยาก ก็อาจทำให้งานของคุณยุ่งยากขึ้นเป็นสองเท่า นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณาเมื่อต้องการหาทางเลือกอื่นแทน Excalidraw:

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน เช่น การแก้ไขพร้อมกัน, ตัวเลือกแชท, ความคิดเห็นสำหรับการมอบหมายงาน, และการติดตามเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับคุณและทีมของคุณ
  • การปรับแต่ง: มองหาทางเลือกที่มีเทมเพลต, โทนสี, และรูปร่างที่สามารถปรับแต่งได้
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
  • ค่าใช้จ่าย: ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเครื่องมือทางเลือกโดยพิจารณาทั้งค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Excalidraw ที่คุณควรใช้

มาดู 10 อันดับทางเลือกของ Excalidraw สำหรับการทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานที่ดีขึ้นกัน จากฟีเจอร์การแสดงภาพขั้นสูงไปจนถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่รวดเร็ว เครื่องมือเหล่านี้มีทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความจริง

1. คลิกอัพ

ClickUp Whiteboard
ประหยัดเวลาและทำงานได้มากขึ้นด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ ช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบกระจายตัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างชาญฉลาด และประหยัดเวลา ฟีเจอร์Whiteboard ของ ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับการระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการ คุณสามารถวาดภาพ เชื่อมโยงแนวคิด เขียนบันทึก และเพิ่มรูปภาพและลิงก์เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การคิดเพียงอย่างเดียวไม่มีความหมาย คุณต้องเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ นี่คือจุดที่ClickUp Mind Mapsช่วยคุณได้—จัดระเบียบงานและไอเดียให้สอดคล้องกัน

แผนผังความคิด ClickUp
ทำให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยการวางแผนขั้นตอนการทำงานและงานเฉพาะโดยใช้แผนผังความคิด ClickUp

คุณสามารถใช้แผนผังความคิดเพื่อระดมความคิด วางกลยุทธ์ และสร้างแผนงานรวมถึงกระบวนการทำงานแบบคล่องตัวได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของงานโดยแยกแผนโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องพึ่งพาเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUpเป็นแม่แบบที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเช่นกัน คุณสามารถสื่อสารกระบวนการกับทีมได้อย่างง่ายดายด้วยภาพที่มองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งสถานะ ฟิลด์ และแม้แต่มุมมองได้อีกด้วย

แสดงภาพกระบวนการทำงานเพื่อระบุและขจัดจุดติดขัดด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แสดงภาพกระบวนการทำงานเพื่อระบุและขจัดจุดติดขัดด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUp

หากคุณต้องการทำให้กระบวนการง่ายขึ้นอีกใช้เทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp มันช่วยในการมองเห็นภาพกระบวนการประจำวันและติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย

บันทึกกระบวนการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกกระบวนการและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การร่วมมือทางภาพแบบเรียลไทม์: แชร์ความคิดและบันทึก และติดตามกิจกรรมของทุกคนในทีมเพื่อประสานการทำงาน
  • เชื่อมโยงงานและแนวคิด: วางแผนและจัดระเบียบแนวคิดและงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Mind Maps คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดตามงานหรือหัวข้อ และจัดระเบียบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการลากกิ่งไปยังเส้นทางที่มีเหตุผล
  • ปรับแต่งการจัดการงาน: เชื่อมช่องว่างจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยการสร้างงาน ClickUpได้โดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ดของคุณ ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณโดยเพิ่มกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับงานประเภทต่างๆ
  • รับลิงก์ที่แชร์ได้: แชร์ไวท์บอร์ดกับลูกค้าหรือพันธมิตรภายนอกพื้นที่ทำงานของคุณได้ แม้พวกเขาจะไม่มีบัญชี ClickUp ก็ตาม
  • ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ลองใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์และแผนผังขั้นตอน การวางแผนแนวคิด การระดมความคิดย้อนกลับ และการเขียนความคิดแบบกลุ่ม
  • เชื่อมต่อชุดเทคโนโลยีของคุณ: เข้าถึงข้อมูลจาก ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ภายในเครื่องได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบสากลของ ClickUp
  • จัดรูปแบบไวท์บอร์ด: สร้างไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบโดยจัดรูปแบบข้อความด้วยแบนเนอร์, หัวข้อ, ไฮไลท์, และไฮไลท์เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายการต่าง ๆ เช่น รูปร่างและตัวเชื่อมต่อโดยใช้แถบเครื่องมือ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ClickUp Whiteboards

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. Draw. io

แดशบอร์ด Draw.io
ผ่านทางDra w.io

Draw.io เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังงานและซอฟต์แวร์ออกแบบออนไลน์อเนกประสงค์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บนแอปของ Atlassian เช่น Confluence และ Jira

คุณสามารถสร้างแผนภาพเครือข่าย, แผนผังการทำงาน, โครงร่าง, และทำสิ่งอื่น ๆ ได้อีกมากมาย. ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, พร้อมด้วยรูปร่าง, ไอคอน, และตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย, ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Excalidraw.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io

  • ใช้ฟังก์ชันค้นหาชั้นเรียนเพื่อค้นหาแผนภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงาน
  • จัดเก็บไฟล์แผนผังของคุณในแพลตฟอร์มคลาวด์ใดก็ได้
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหลายคนแบบเรียลไทม์ด้วยเคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน
  • ให้ข้อเสนอแนะได้ง่าย ๆ ด้วยการเพิ่มความคิดเห็นบนรูปภาพ

ข้อจำกัดของ Draw.io

  • คุณอาจพบปัญหาในการนำเข้าบางประเภทของไฟล์
  • ซอฟต์แวร์อาจทำงานช้าขณะใช้งานบนเบราว์เซอร์

ราคา Draw. io

  • ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
  • คลาวด์: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับ 20 ผู้ใช้ และ 532.50 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับ 2000 ผู้ใช้
  • ศูนย์ข้อมูล: $6,000 สำหรับผู้ใช้ 500 คน และ $10,000 สำหรับผู้ใช้ 2,000 คน, คิดค่าบริการรายปี

การวาด. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

3. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เครื่องมือการร่วมมือทางภาพสำหรับภาพวาดฝาผนัง
ผ่านทางมูรัล

Mural คือผืนผ้าใบเสมือนจริง ที่คุณสามารถระดมความคิด แก้ไขปัญหา และจัดระเบียบแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างมีภาพและเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแก้ไของค์ประกอบต่างๆ เช่น โน้ตติดหน้าจอ, รูปภาพ, และภาพวาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถวาดแผนภาพได้อย่างง่ายดายเพื่อทำงานร่วมกันทางสายตา มันมอบโซลูชันกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, นวัตกรรม, และการขาย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันการทำงานร่วมกันหลายตัวภายในองค์กรทั้งหมด

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • เพิ่มไอเดียหรือรายการที่ต้องดำเนินการเป็นโน้ตติดหรือกล่องข้อความ
  • ควบคุมการเข้าถึงเพื่อทำงานร่วมกันด้วยการตั้งค่าการดูเท่านั้น แก้ไข และผู้ประสานงาน
  • เปลี่ยนสีข้อความและสีของบันทึกเพื่อสร้างกลุ่มและระบุรูปแบบ
  • เพิ่มไอคอน, GIF, และรูปภาพด้วยการผสานรวมกับ Unsplash

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • คุณอาจพบว่าการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ มีข้อจำกัด
  • การติดตามความคิดเห็นขณะทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหลายคนอาจรู้สึกท่วมท้น

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี: ตลอดไป
  • ทีม+: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $17.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (1,365+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

4. FigJam

ผ่านทางFigJ am

FigJam, พัฒนาโดย Figma, เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ Excalidraw ที่ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด, วาดแผนภาพ, ออกแบบกลยุทธ์, และสร้างแผนผังและกระบวนการทำงานแบบ Agile ได้

มันช่วยสร้างแผนที่เส้นทางของโครงการ แผนที่การเดินทางของลูกค้า และกำหนดเวลาของโครงการ คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ผ่านแชทเสียงและแชทสดได้ FigJam ยังมีการผสานรวมกับ AI เพื่อทำให้กำหนดเวลาของโครงการและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ FigJam

  • เพิ่มวิดเจ็ตเวิร์กโฟลว์ เช่น งานใน Jira ลงบนไวท์บอร์ด
  • ปรับแต่งการสื่อสารด้วยอวตาร Bitmoji ที่ออกแบบเฉพาะตัว
  • ลองใช้การผสาน AI เพื่อระดมความคิดหรือออกแบบโค้ด
  • รวบรวมความคิดเห็นโดยการจัดทำแบบสำรวจ

ข้อจำกัดของ FigJam

  • คุณไม่สามารถทำงานเกี่ยวกับการอัปเดตใด ๆ ได้หากไม่มีการเชื่อมต่อออนไลน์
  • คุณสามารถเชิญสมาชิกภายนอกได้สูงสุด 24 ชั่วโมงเท่านั้นด้วยแผนฟรี

ราคา FigJam

  • ฟรี: ตลอดไป
  • มืออาชีพ: $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว FigJam

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 8/5 (25 รีวิว)

5. ลูซิดชาร์ต

ตัวอย่างแผนผัง Swimlane ของ Lucidchart
ผ่านทางLucidchart

Lucidchart เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพและสร้างแผนภาพอัจฉริยะบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถนำความคิดของพวกเขาไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนภาพแบบไดนามิก แผนผัง และภาพจำลอง

คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงข้อมูล และซ้อนทับเมตริกบนแผนภาพเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • จัดระเบียบแผนผังของคุณโดยใช้คอนเทนเนอร์หรือเลนว่ายน้ำ
  • เพิ่มบันทึกในรูปร่างเพื่อให้ผู้อื่นทราบความคืบหน้า
  • ผสานรวมกับเครื่องมือในที่ทำงานยอดนิยม เช่น Google และ Atlassian

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • คุณอาจพบว่าการส่งออกจำนวนมากไปยัง Visio เป็นเรื่องท้าทาย
  • คุณสามารถสร้างวัตถุได้เพียง 60 ชิ้นต่อแผนภาพด้วยแผนฟรี

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
  • บุคคล: 7.95 ดอลลาร์ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $27 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

6. InVision App

แอป InVision
ผ่านแอป InVision

ผลิตภัณฑ์เรือธงของ Invision, Freehand, เป็นกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับการวางแผนโครงการ, การคิดค้นไอเดีย, การสร้างทีม, การระดมสมอง, การนำเสนอ, และการตรวจสอบไอเดีย

มันนำเสนอเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมวิศวกรรม, ออกแบบ, ไอที, และผลิตภัณฑ์. คุณสามารถใช้กระดานอัจฉริยะของมันเพื่อกำหนดกระบวนการทำงานและจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแอป InVision

  • เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแบบหน้าจอโดยใช้การวาดแบบเวกเตอร์และเลเยอร์ที่ยืดหยุ่นของ InVision
  • สร้างต้นแบบ จัดการ ตรวจสอบ ปรับปรุง และทดสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 200 แบบ

ข้อจำกัดของแอป InVision

  • การนำเข้าอาร์ตบอร์ดจาก Sketch อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
  • การทำงานร่วมกันเป็นทีมอาจเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของแอป InVision

  • ฟรี
  • ฟรีแฮนด์ โปร: $4.95 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวแอป InVision

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)

7. จัมโบร์ด

แดชบอร์ด Google Jamboard
ผ่านทางJambo ard

หากคุณต้องการทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้ Jamboard ซึ่งเป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลจาก Google ได้ คุณสามารถใช้มันได้บนอุปกรณ์ Jamboard (กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลขนาด 55 นิ้วที่ทำงานร่วมกับบริการ G Suite), เว็บเบราว์เซอร์, หรือแอปพลิเคชันมือถือ

ด้วย Jamboard คุณสามารถเขียนและวาดด้วยปากกาสไตลัสที่รวมอยู่ และแปลงภาพร่างของคุณให้เป็นภาพที่ละเอียดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม Jamboard จะถูกยกเลิกการให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2567

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard

  • เพิ่มเครื่องมือ Google Drive เช่น Docs, Sheets และ Slides ลงในงานแจมโดยใช้เครื่องมือ Jamboard ได้อย่างง่ายดาย
  • ค้นหาใน Google และแทรกภาพหรือหน้าเว็บ

ข้อจำกัดของ Jamboard

  • ไม่รองรับ iOS
  • การติดตามการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนใน Jamboard เป็นงานที่น่าเบื่อ
  • มันให้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ Jamboard

  • $4,999 สำหรับจอแสดงผล Jamboard หนึ่งจอ, ปากกาสไตลัสสองด้าม, กบเหลาหนึ่งอัน และขาแขวนติดผนังหนึ่งชุด
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการและสนับสนุนรายปี $600

คะแนนและรีวิวของ Jamboard

  • G2: 4. 3/5 (68 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (114 รีวิว)

8. คอลลาบอร์ด

Collaboard
ผ่านทางCollaboard

Collaboard เป็นกระดานไวท์บอร์ดและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่มีความรู้สึกเหมือนวาดด้วยมือ มีตัวเลือกการวาดภาพโดยใช้ปากกาเมจิก ปากกา และแปรง คุณสามารถใช้มันสำหรับการระดมความคิดหรือการเล่าเรื่อง

มันช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสีและแบบอักษรของข้อความ เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อัปโหลดเอกสาร เพิ่มรูปภาพ และเชื่อมโยงวัตถุต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มวิดีโอลงในกระดานได้โดยตรง เปลี่ยนโหมดการแสดงผลเพื่อความอ่านง่ายยิ่งขึ้น และสร้างโน้ตติดสำหรับไอเดียหรือข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Collaboard

  • วางแผนและนำทางอย่างรวดเร็วผ่านไวท์บอร์ดไปยังพื้นที่เฉพาะผ่านลิงก์ที่สะดวกโดยใช้ผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • ระดมความคิดและเล่าเรื่องราวโดยใช้รูปทรงและสีต่างๆ
  • เปลี่ยนเป็นโหมดมืดเพื่ออ่านได้ดีขึ้น
  • ปกป้องเนื้อหาของคุณด้วยการเพิ่มรหัสผ่าน

ข้อจำกัดของ Collaboard

  • คุณอาจไม่พบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูน่าดึงดูด
  • ไม่มีการจัดเตรียมที่ราบรื่นเพื่อฝังสื่อภายนอก

ราคาของ Collaboard

  • ฟรี ทดลองใช้ 7 วัน
  • ขั้นสูง: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ Collaboard

  • G2: 4. 7/5 (92 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (114 รีวิว)

9. มิโร

ผ่านทาง Miro

กระดานไวท์บอร์ดล้ำสมัยของ Miro ช่วยให้สามารถวางแผนผลิตภัณฑ์ในระดับต่างๆ สร้างแผนผังความคิด แผนผังกระบวนการ แผนผังการเดินทางของลูกค้า รวมถึงการวางกลยุทธ์และการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการใช้ Miro คุณสามารถมอบพื้นที่ทำงานที่มองเห็นได้ชัดเจน สามารถปรับขนาดได้ และปลอดภัยสำหรับการสร้างนวัตกรรมให้กับทีมของคุณได้ โดยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 130 รายการ Miro ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการผสานข้อมูลจากสเปรดชีตและแอปพลิเคชันอื่น ๆ เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • จัดโครงสร้างความคิดของคุณด้วย Miro Frames บนผืนผ้าใบไร้ขอบเขตของ Miro
  • แบ่งปันความคิดโดยไม่เปิดเผยตัวตน
  • เพิ่มเอกสาร, ผลการสำรวจ, วิดีโอ, และข้อมูลสดจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับการร่วมมือทางดิจิทัล

ข้อจำกัดของ Miro

  • คุณไม่สามารถบันทึกแม่แบบที่กำหนดเองเพื่อใช้ซ้ำได้
  • มีตัวเลือกแบบอักษรจำกัดสำหรับบันทึกแบบติดหน้าจอ
  • อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

10. วาดเกาะ

วาดเป็นแผ่นดิน
ผ่านทางDrawIsLa nd

DrawIsland เป็นเครื่องมือวาดภาพออนไลน์ที่ช่วยให้คุณแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะดิจิทัล คุณสามารถสร้าง GIF เพิ่มข้อความลงในภาพ ใช้รูปร่างต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพร่าง และเปลี่ยนสีและแบบอักษรได้

นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและนำเสนอเครื่องมือวาดภาพหลากหลาย รวมถึงแปรง ปากกา และรูปร่างต่างๆ คุณสามารถเริ่มทำงานบน DrawIsLand ได้โดยตรงทางออนไลน์โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือติดตั้งอะไรเลย

คุณสมบัติเด่นของ DrawIsland

  • เลือกขนาดหน้าจอได้ 4 ขนาดตามค่าเริ่มต้น (200200, 400400, 800400, 1024768 พิกเซล) และตัวเลือกปรับแต่งเพื่อกำหนดขนาดเอง
  • สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้รูปภาพ
  • นำเข้าภาพได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับขนาดหรือเพิ่มข้อความ

ข้อจำกัดของ DrawIsland

  • สามารถสร้างแอนิเมชันได้โดยใช้สูงสุดเพียง 10 เฟรมเท่านั้น
  • คุณสามารถบันทึกภาพได้เฉพาะในรูปแบบ png เท่านั้น
  • ไม่รองรับการแชร์รูปภาพบนสื่อสังคมออนไลน์

ราคา DrawIsland

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว DrawIsland

  • G2: NA
  • Capterra: NA

ใช้ ClickUp เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสามารถปรับปรุงการระดมความคิดและการทำงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยคุณสมบัติการแสดงภาพ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการแยกงานและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หาก Excalidraw ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณในด้านเหล่านี้ได้ ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรดเทคโนโลยีของคุณด้วย ClickUp! เปลี่ยนมาใช้ClickUp Whiteboard ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Excalidraw และเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการโดยการสร้างและมอบหมายงานได้โดยตรงจากการระดมความคิดของคุณ

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสื่อสารความคิดได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม!