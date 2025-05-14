10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Jupyter Notebook ในปี 2025

หากคุณคุ้นเคยกับ Jupyter Notebook คุณจะรู้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและแบ่งปันเอกสารที่มีโค้ดสด, สมการ, การแสดงผล, และข้อความบรรยาย
อย่างไรก็ตาม โลกของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเขียนโค้ดมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และสภาพแวดล้อมของสมุดบันทึกแบบร่วมมือและโต้ตอบได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใช้บางรายยังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Jupyter เนื่องจากขาดฟีเจอร์การจัดการเวอร์ชันข้อมูลและการเติมโค้ดอัตโนมัติ
ไม่ต้องแชร์และจัดการหลายเวอร์ชันของ Jupyter Notebooks อีกต่อไป! เลือกเครื่องมือแบบโต้ตอบที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
มาสำรวจ 10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jupyter ในปัจจุบันกันเถอะ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการเขียนโค้ด ที่นี่มีบางสิ่งสำหรับทุกคน
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Jupyter Notebook?
เมื่อค้นหาทางเลือกของ Jupyter ให้แน่ใจว่าคุณได้คัดเลือกเฉพาะตัวเลือกที่มีคุณสมบัติเหล่านี้:
- มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม: มองหาทางเลือกของ Jupyter ที่ช่วยให้การนำทางง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ: พิจารณาว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถสนับสนุนการทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด มองหาการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การควบคุมการปรับเปลี่ยน และการแชร์บันทึก
- สนับสนุนการแสดงข้อมูล: เลือกทางเลือกของ Jupyter ที่ช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
- ให้การต้อนรับและสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม: คัดเลือกโซลูชันที่มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนและสามารถเข้าถึงชุมชนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือทีมสนับสนุนลูกค้าที่ให้ความช่วยเหลือ
- ให้การทำงานราบรื่น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมและรูปแบบไฟล์ที่คุณใช้เป็นประจำได้
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jupyter Notebook ที่ควรใช้ในปี 2024
มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Jupyter สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลในปี 2024 กันเถอะ
1. ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่นำเสนอวิธีการที่หลากหลายและทำงานร่วมกันได้ในการจัดการโครงการและเอกสาร
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย คุณสามารถใช้ClickUp Docsได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารสำหรับโครงการ แผนงาน ฐานความรู้ หรืองานใดๆ
และยังมีมากกว่านั้น ClickUp Docs ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ลองนึกภาพการทำงานเอกสารร่วมกัน แบ่งปันไอเดีย และทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
ด้วยการควบคุมเวอร์ชัน การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าเป็นเรื่องง่าย ไม่มีความสับสนหรือความวุ่นวายอีกต่อไป!
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์ HTML สร้างข้อกำหนดการทดสอบ และสร้างโค้ดตัวอย่างได้ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่สามารถช่วยคุณสร้างเทมเพลตและตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูลได้เช่นกัน
หากคุณกังวลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp ก็พร้อมช่วยคุณในเรื่องนี้เช่นกันแม่แบบ ClickUp Data Analysis Findingsคือเครื่องมือที่คุณควรใช้สำหรับการจัดระเบียบและนำเสนอผลการวิเคราะห์ของคุณ
ด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับสรุปผลการค้นพบที่สำคัญ, การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ, และการให้คำแนะนำ, คุณสามารถสร้าง, แก้ไข, และแชร์เทมเพลตนี้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
นั่นยังไม่หมด!ClickUp Notepadมอบวิธีการที่หลากหลายกว่าในการจดบันทึก, การระดมความคิด, และการจัดระเบียบไอเดียเมื่อเทียบกับ Jupyter Notebook คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบโน้ตในรูปแบบโครงสร้างลำดับชั้น ทำให้ง่ายต่อการติดตามหัวข้อและหัวข้อย่อยต่างๆ และด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, และสัญลักษณ์หัวข้อย่อย โน้ตของคุณจะมีข้อมูลครบถ้วนและดึงดูดสายตา
ClickUp Notepad ผสานการทำงานกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น เชื่อมโยงบันทึกของคุณกับงาน เอกสาร หรือรายการอื่น ๆ ใน ClickUp ได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้คุณระดมความคิดและแบ่งปันไอเดียกับสมาชิกในทีมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วยการผสานรวมกับ Jupyter Notebook, RStudio หรือ Python
- รับคำตอบที่รวดเร็ว แม่นยำ และสอดคล้องกับบริบทจากงานใด ๆ ภายในและที่เชื่อมโยงกับ ClickUp ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของคุณ
- สร้าง วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อความ โค้ด เอกสาร SOP นโยบายข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Docs
- ใช้ตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และไทม์ไลน์ เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน โครงการ และทีม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Google Sheets, Microsoft Excel และ Tableau เพื่อวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูล ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
- รับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และบันทึกการตรวจสอบ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีคุณสมบัติมากมายและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทต่าง ๆ ได้ ดังนั้นอาจใช้เวลาสักพักสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้ทุกอย่าง
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,380+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. CoCalc
การคำนวณแบบร่วมมือและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (CoCalc) โดย Sagemath, Inc. เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเขียนโค้ดร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักวิจัย และนักการศึกษา สำหรับโครงการที่ต้องทำงานร่วมกันและการสอนทางไกล
มันให้สภาพแวดล้อมที่คุณสามารถสร้าง แก้ไข และรันโค้ดในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ได้ รวมถึง Python, R, Julia, และ SageMath
CoCalcยังรองรับการแก้ไขเอกสารLaTeX และผสานการทำงานกับ Jupyter Notebooks
คุณสมบัติเด่นของ CoCalc
- ทำงานบนโปรเจ็กต์เดียวกันพร้อมกันพร้อมคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- ใช้เครื่องมือการแสดงข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิ กราฟ และแผนภาพภายในโครงการของคุณ
- สื่อสารกับผู้ร่วมงานผ่านฟีเจอร์แชทและประชุมทางวิดีโอในตัว
ข้อจำกัดของ CoCalc
- แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัดของทรัพยากร เช่น หน่วยความจำและโควตา CPU ซึ่งอาจจำกัดการคำนวณที่ซับซ้อนหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคา CoCalc
- นักสะสม: $10. 86/เดือน
- กลุ่มนักวิจัยทางวิชาการ: $123. 98/เดือน
- กลุ่มทำงานธุรกิจ: $104. 16/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ CoCalc
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
3. Nextjournal
Nextjournal เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ผสานโค้ดการคำนวณเข้ากับข้อความเชิงบรรยาย
แพลตฟอร์มนี้รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย รวมถึง Python, R, Julia และ Clojure ตลอดจนแหล่งข้อมูลภายนอกและไลบรารีต่างๆ
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Nextjournal คือความสามารถในการสร้างบทความวิจัยที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งรวมถึงโค้ด ข้อมูล และการแสดงผลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำซ้ำผลลัพธ์ สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถต่อยอดผลงานได้
นอกจากนี้ Nextjournal ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนสมุดบันทึกเดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งทำให้ทีมสามารถร่วมมือกันในโครงการและแบ่งปันผลงานกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Nextjournal
- เขียนโค้ด, รันมันในเวลาจริง, และมองเห็นผลลัพธ์ผ่านข้อความ, รูปภาพ, และแผนภูมิที่สามารถโต้ตอบได้
- แบ่งปันผลงานของคุณและร่วมมือกับผู้อื่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดเวอร์ชันอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Nextjournal
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอาจไม่ครอบคลุมความต้องการของเอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
ราคาของ Nextjournal
- ฟรี
- ทีม: เริ่มต้นที่ $299/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $499/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Nextjournal
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
4. Deepnote
อีกหนึ่งทางเลือกแทน Jupyter Notebook คือ Deepnote. มันคือแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบโต้ตอบที่มุ่งเน้นให้การทำงานร่วมกันและการทำซ้ำได้เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์เช่นคุณ.
มันให้เครื่องมือแก้ไขโค้ดและอินเทอร์เฟซแบบสมุดบันทึกที่คล้ายกับ Jupyter แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์การควบคุมเวอร์ชันและความสามารถในการแชร์โปรเจกต์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
Deepnote สามารถผสานการทำงานกับไลบรารีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ได้รับความนิยม เช่น pandas, sci-kit-learn, และ TensorFlow ได้ และยังสามารถรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลายชนิด รวมถึง Python, R, และ SQL
แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยมุ่งเน้นให้คุณเริ่มต้นและทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Deepnote
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์และจัดการการควบคุมเวอร์ชันด้วยการผสานรวม Git
- เลือกจากรูปแบบกราฟและแผนภูมิที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ
- ผสาน SQL เพื่อค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงในโน้ตบุ๊กของคุณ ทำให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- แชร์ผลงานของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF/HTML และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณด้วยธีมและทางลัดที่กำหนดเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Deepnote
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรม
- การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาของ Deepnote
- ฟรี
- ทีม: $39/บรรณาธิการต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิว Deepnote
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
5. Google Colab
Google Colab หรือที่รู้จักในชื่อ Google Colaboratory เป็นบริการบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถเขียนและรันโค้ด Python ในสภาพแวดล้อมผ่านเบราว์เซอร์ได้ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Jupyter สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และการเรียนรู้เชิงลึก
มันให้การเข้าถึงหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPUs) และหน่วยประมวลผลเทนเซอร์ (TPUs) สำหรับการคำนวณที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก นอกจากนี้ Google Colab ยังผสานการทำงานกับ Google Drive ทำให้การนำเข้าชุดข้อมูลและการส่งออกผลลัพธ์เป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยการแชร์สมุดบันทึกของคุณกับพวกเขา
Google Colab มาพร้อมกับไลบรารีที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น NumPy, pandas, matplotlib และ TensorFlow ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการวิเคราะห์ข้อมูลและงานด้านการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับ Markdownซึ่งช่วยให้คุณสามารถออกแบบเอกสารที่มีโค้ดฝังอยู่ การแสดงภาพ และข้อความอธิบายได้
การแชร์สมุดบันทึกของคุณกับผู้ใช้อื่นๆ นั้นทำได้ง่ายมากด้วย Google Colab; คุณสามารถสร้างลิงก์หรือส่งออกสมุดบันทึกเป็นไฟล์.ipynb ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Colab
- เข้าถึงตัวเร่งฮาร์ดแวร์อันทรงพลังได้ฟรี เพื่อเร่งความเร็วการคำนวณที่ซับซ้อน
- นำเข้าชุดข้อมูลและส่งออกผลลัพธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน
- ทดลองเขียนโค้ดและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ
- สอนและเรียนรู้การเรียนรู้ของเครื่องและวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้
ข้อจำกัดของ Google Colab
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการประมวลผลสูงสุด (12 ชั่วโมง), ขนาดสมุดบันทึกสูงสุด (100 MB), และหน่วยความจำสูงสุด (25 GB) หากคุณต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม คุณอาจต้องอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบชำระเงินหรือใช้แพลตฟอร์มอื่น
ราคาของ Google Colab
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $11.79 สำหรับ 100 หน่วยประมวลผล
- Colab Pro: $11.79/เดือน
- Colab Pro+: $58.99/เดือน
- Colab Enterprise: จ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้
คะแนนและรีวิว Google Colab
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
6. Kaggle
Kaggle เป็นแพลตฟอร์มสำหรับค้นหาและเผยแพร่ชุดข้อมูล สำรวจและสร้างโมเดลในสภาพแวดล้อมสมุดบันทึกวิทยาศาสตร์ข้อมูลบนเว็บ ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรแมชชีนเลิร์นนิงคนอื่น ๆ และเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแก้ไขความท้าทายด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
แพลตฟอร์มให้บริการเครื่องมือทำความสะอาดข้อมูลและสำรวจข้อมูล, อินเทอร์เฟซการเขียนโค้ดผ่านเว็บ, และสภาพแวดล้อมการดำเนินการบนคลาวด์.
Kaggle ยังมีแหล่งข้อมูลการศึกษา เช่น บทเรียน คอร์สออนไลน์ และสัมมนาออนไลน์ เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Kaggle
- ดำดิ่งสู่คลังชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของ Kaggle สำรวจหัวข้อที่หลากหลาย
- ใช้ Kaggle Notebooks เพื่อสร้างและแบ่งปันการวิเคราะห์และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
- อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลแอปพลิเคชันผ่าน API และสร้างข้อความตามข้อความที่ป้อน
- เข้าร่วมฟอรัมของ Kaggle โดยตั้งคำถาม แบ่งปันแนวคิด และร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องคนอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Kaggle
- ยากสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากการแข่งขันและชุดข้อมูลมักถูกออกแบบมาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์มากกว่า
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีความท้าทายในการโดดเด่นหรือได้รับการยอมรับสำหรับผลงานของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
ราคาของ Kaggle
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Kaggle
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
7. เซ็ปเปอริน
Apache Zeppelin เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถสำรวจ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลโดยใช้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น SQL, Python, Scala และ R
มันนับเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของ Jupyter สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักวิเคราะห์, และวิศวกรที่ทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และทำภารกิจการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
ด้วยเครื่องมือการแสดงภาพในตัวและการผสานรวมกับ Apache Spark Zeppelin ช่วยให้คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกแบบโต้ตอบ แบ่งปันผลงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ Apache Zeppelin ก็สามารถช่วยคุณเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้
คุณสมบัติเด่นของ Zeppelin
- สร้างภาพข้อมูลที่น่าทึ่งและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
- เปิดใช้งานการรองรับหลายภาษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการดีบักโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ง
- ดำเนินการสำรวจข้อมูลอย่างละเอียดด้วยสมุดบันทึกเชิงโต้ตอบ
- ปรับแต่งประสบการณ์การวิเคราะห์ของคุณและขยายขนาดได้อย่างง่ายดายสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกระจาย
ข้อจำกัดของซีเพลิน
- การสนับสนุนแหล่งข้อมูลที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ
- สำหรับผู้เริ่มต้น อินเทอร์เฟซและการใช้งานของ Apache Zeppelin อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
ราคาของเซปเปลิน
- ฟรี
คะแนนและรีวิวซีเพลิน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. เมฆดาวเสาร์
Saturn Cloud เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องบนระบบคลาวด์
ด้วยการมุ่งเน้นที่การเข้าถึงและการทำงานร่วมกัน Saturn Cloud ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามเฟรมเวิร์กและเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่หลากหลาย แพลตฟอร์มของพวกเขามีสภาพแวดล้อมที่จัดการได้สำหรับเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น TensorFlow และ PyTorch ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและปรับใช้โมเดลอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ การสนับสนุนการประมวลผลแบบกระจายของ Saturn Cloud ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติเช่นการควบคุมเวอร์ชัน, การจัดการข้อมูล, และความสามารถในการPLOY, Saturn Cloud ช่วยให้ทีมข้อมูลสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบแมชชีนเลิร์นนิงให้ราบรื่นขึ้น และนำแบบจำลองของตนไปสู่การผลิตได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Saturn Cloud
- กำหนดค่าและปรับขนาดเฟรมเวิร์กการเรียนรู้ของเครื่องของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ร่วมมือกับ Jupyter Notebooks เพื่อทำงานแบบโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมของคุณ
- กระจายการประมวลผลและขยายปริมาณงานของคุณไปยังหลายเครื่องเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชัน
- เข้าถึง, จัดการ, และแสดงข้อมูลภายในแพลตฟอร์ม
- ปรับปรุงการวางแผนกระบวนการให้ราบรื่นสำหรับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องของคุณ
ข้อจำกัดของเมฆดาวเสาร์
- อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณทรัพยากรการคำนวณ, ที่เก็บข้อมูล, หรือแบนด์วิดท์ที่สามารถใช้ได้
- คุณสมบัติหรือการผสานรวมบางอย่างอาจมีให้เฉพาะในแผนการสมัครสมาชิกบางประเภทเท่านั้น
ราคาของ Saturn Cloud
- โฮสต์: ฟรี
- องค์กรที่เป็นเจ้าภาพ: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Saturn Cloud
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Microsoft Azure Notebooks
Microsoft Azure Notebooks มอบสภาพแวดล้อมบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและรันโน้ตบุ๊กได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ บนเครื่องของคุณ
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้ง่ายขึ้น เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกเดียวกันได้จากอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
นอกเหนือจากการให้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันแล้ว Azure Notebooks ยังช่วยให้การจัดการและแบ่งปันสมุดบันทึกง่ายขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโปรเจกต์เพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึกของคุณ และใช้การควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเวลา คุณยังสามารถแบ่งปันสมุดบันทึกของคุณกับผู้อื่นได้โดยการสร้างลิงก์ที่เปิดสมุดบันทึกในเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขา
Azure Notebooks ได้ผสานรวมกับบริการอื่น ๆ ของ Azure เช่น Azure Machine Learning ทำให้คุณสามารถนำแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่สร้างขึ้นในโน้ตบุ๊กของคุณไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้การพัฒนาและPLOY โซลูชันการเรียนรู้ของเครื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Microsoft Azure Notebooks
- สร้างและแบ่งปันสมุดบันทึกเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
- ผสานรวมกับบริการ Azure, ติดตั้งแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง, และปรับขนาดปริมาณงานของคุณตามความต้องการ
- สร้างการนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบ วิเคราะห์ข้อมูลของคุณ และเรียนรู้จากผลลัพธ์ของคุณโดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลายประเภท
- ใช้เซลล์มาร์กดาวน์เพื่อจัดรูปแบบสมุดบันทึกของคุณสำหรับการนำเสนออย่างมืออาชีพ และรับรองความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ด้วยฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งของ Azure
- รันโน้ตบุ๊กในเครื่องหรือบนคลาวด์ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำงานของคุณ และสำรวจข้อมูลของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Azure Notebook
- แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัดของทรัพยากร รวมถึงทรัพยากร CPU และหน่วยความจำที่จำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับโน้ตบุ๊ก โดยเฉพาะธีมและการขยายเพิ่มเติม
ราคาของ Microsoft Azure Notebooks
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิว Microsoft Azure Notebooks
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
10. IBM Watson Studio
เครื่องมือสุดท้ายในรายการทางเลือกของ Jupyter ของเราคือ IBM Watson Studio นี่คือแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดล AI
มันให้เครื่องมือสำหรับการเตรียมข้อมูล, การพัฒนาแบบจำลอง, และการPLOYMENT และคุณสมบัติการร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีมของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ธุรกิจ
Watson Studio รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยม เช่น Python และ R โดยสามารถผสานการทำงานกับแหล่งข้อมูลและสภาพแวดล้อมบนคลาวด์ที่หลากหลาย
แพลตฟอร์มนี้ยังมีความสามารถขั้นสูง เช่น AutoAI ซึ่งช่วยในการจัดทำเอกสารกระบวนการโดยอัตโนมัติและ Watson Machine Learning ซึ่งช่วยให้การปรับใช้และการจัดการโมเดลง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ IBM Watson Studio
- ใช้ AutoAI เพื่อเร่งกระบวนการสร้างและปรับแต่งโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง
- เชื่อมต่อและผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
- ทำให้การปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องในสภาพแวดล้อมการผลิตเพื่อการใช้งานจริงเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ IBM Watson Studio
- คุณสมบัติและบริการพรีเมียมอาจส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานสูง
ราคาของ IBM Watson Studio
- บน IBM Cloud Pak for Data: ราคาที่กำหนดเอง
- บน IBM Cloud Pak® for Data as a Service: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว IBM Watson Studio
- G2: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เพิ่มพลังให้กับโครงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณด้วย ClickUp
หากคุณต้องการสร้างและแบ่งปันเอกสารเพียงอย่างเดียว คุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ของ Jupyter ได้มากมาย แต่หากคุณต้องการทำอะไรได้มากกว่านั้น ClickUp คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการสร้างเอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่มอบคุณสมบัติการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร การร่วมมือ และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยม
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่เพื่อจัดการโครงการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพลองใช้ ClickUpและดูความแตกต่างที่สามารถสร้างให้กับกระบวนการทำงานของคุณ