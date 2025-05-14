บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Jupyter Notebook ในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
14 พฤษภาคม 2568

หากคุณคุ้นเคยกับ Jupyter Notebook คุณจะรู้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและแบ่งปันเอกสารที่มีโค้ดสด, สมการ, การแสดงผล, และข้อความบรรยาย

อย่างไรก็ตาม โลกของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเขียนโค้ดมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และสภาพแวดล้อมของสมุดบันทึกแบบร่วมมือและโต้ตอบได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใช้บางรายยังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Jupyter เนื่องจากขาดฟีเจอร์การจัดการเวอร์ชันข้อมูลและการเติมโค้ดอัตโนมัติ

ไม่ต้องแชร์และจัดการหลายเวอร์ชันของ Jupyter Notebooks อีกต่อไป! เลือกเครื่องมือแบบโต้ตอบที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

มาสำรวจ 10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jupyter ในปัจจุบันกันเถอะ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการเขียนโค้ด ที่นี่มีบางสิ่งสำหรับทุกคน

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Jupyter Notebook?

เมื่อค้นหาทางเลือกของ Jupyter ให้แน่ใจว่าคุณได้คัดเลือกเฉพาะตัวเลือกที่มีคุณสมบัติเหล่านี้:

  • มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม: มองหาทางเลือกของ Jupyter ที่ช่วยให้การนำทางง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ: พิจารณาว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถสนับสนุนการทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด มองหาการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การควบคุมการปรับเปลี่ยน และการแชร์บันทึก
  • สนับสนุนการแสดงข้อมูล: เลือกทางเลือกของ Jupyter ที่ช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
  • ให้การต้อนรับและสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม: คัดเลือกโซลูชันที่มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนและสามารถเข้าถึงชุมชนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือทีมสนับสนุนลูกค้าที่ให้ความช่วยเหลือ
  • ให้การทำงานราบรื่น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมและรูปแบบไฟล์ที่คุณใช้เป็นประจำได้

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jupyter Notebook ที่ควรใช้ในปี 2024

มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Jupyter สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลในปี 2024 กันเถอะ

1. ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่นำเสนอวิธีการที่หลากหลายและทำงานร่วมกันได้ในการจัดการโครงการและเอกสาร

ใช้ ClickUp Docs สำหรับการบันทึกและแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญกับทีม
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Docs
ใช้ ClickUp Docs สำหรับการบันทึกและแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญกับทีม

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย คุณสามารถใช้ClickUp Docsได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารสำหรับโครงการ แผนงาน ฐานความรู้ หรืองานใดๆ

และยังมีมากกว่านั้น ClickUp Docs ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ลองนึกภาพการทำงานเอกสารร่วมกัน แบ่งปันไอเดีย และทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว

ด้วยการควบคุมเวอร์ชัน การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าเป็นเรื่องง่าย ไม่มีความสับสนหรือความวุ่นวายอีกต่อไป!

สร้างโค้ดตัวอย่างโดยใช้ ClickUp Brain
ทำให้การเขียนโค้ดของคุณง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างโค้ด AI ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการนำโค้ดสั้น ๆ ไปใช้ในโปรเจ็กต์ของคุณเป็นเรื่องง่าย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์ HTML สร้างข้อกำหนดการทดสอบ และสร้างโค้ดตัวอย่างได้ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่สามารถช่วยคุณสร้างเทมเพลตและตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูลได้เช่นกัน

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp ก็พร้อมช่วยคุณในเรื่องนี้เช่นกันแม่แบบ ClickUp Data Analysis Findingsคือเครื่องมือที่คุณควรใช้สำหรับการจัดระเบียบและนำเสนอผลการวิเคราะห์ของคุณ

สกัดข้อมูลเชิงลึก แสดงแนวโน้ม และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยเทมเพลตผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
สกัดข้อมูลเชิงลึก แสดงแนวโน้ม และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยเทมเพลตผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUp

ด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับสรุปผลการค้นพบที่สำคัญ, การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ, และการให้คำแนะนำ, คุณสามารถสร้าง, แก้ไข, และแชร์เทมเพลตนี้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

นั่นยังไม่หมด!ClickUp Notepadมอบวิธีการที่หลากหลายกว่าในการจดบันทึก, การระดมความคิด, และการจัดระเบียบไอเดียเมื่อเทียบกับ Jupyter Notebook คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบโน้ตในรูปแบบโครงสร้างลำดับชั้น ทำให้ง่ายต่อการติดตามหัวข้อและหัวข้อย่อยต่างๆ และด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, และสัญลักษณ์หัวข้อย่อย โน้ตของคุณจะมีข้อมูลครบถ้วนและดึงดูดสายตา

ClickUp Notepad
บันทึกโน้ตสั้น ๆ ความคิด และคำเตือนได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Notepad

ClickUp Notepad ผสานการทำงานกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น เชื่อมโยงบันทึกของคุณกับงาน เอกสาร หรือรายการอื่น ๆ ใน ClickUp ได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้คุณระดมความคิดและแบ่งปันไอเดียกับสมาชิกในทีมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วยการผสานรวมกับ Jupyter Notebook, RStudio หรือ Python
  • รับคำตอบที่รวดเร็ว แม่นยำ และสอดคล้องกับบริบทจากงานใด ๆ ภายในและที่เชื่อมโยงกับ ClickUp ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของคุณ
  • สร้าง วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อความ โค้ด เอกสาร SOP นโยบายข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Docs
  • ใช้ตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และไทม์ไลน์ เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน โครงการ และทีม
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Google Sheets, Microsoft Excel และ Tableau เพื่อวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูล ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
  • รับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และบันทึกการตรวจสอบ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีคุณสมบัติมากมายและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทต่าง ๆ ได้ ดังนั้นอาจใช้เวลาสักพักสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้ทุกอย่าง

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,380+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. CoCalc

CoCalc เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Jupyter สำหรับการสอน
ผ่านทางCoCalc

การคำนวณแบบร่วมมือและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (CoCalc) โดย Sagemath, Inc. เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเขียนโค้ดร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักวิจัย และนักการศึกษา สำหรับโครงการที่ต้องทำงานร่วมกันและการสอนทางไกล

มันให้สภาพแวดล้อมที่คุณสามารถสร้าง แก้ไข และรันโค้ดในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ได้ รวมถึง Python, R, Julia, และ SageMath

CoCalcยังรองรับการแก้ไขเอกสารLaTeX และผสานการทำงานกับ Jupyter Notebooks

คุณสมบัติเด่นของ CoCalc

  • ทำงานบนโปรเจ็กต์เดียวกันพร้อมกันพร้อมคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์
  • ใช้เครื่องมือการแสดงข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิ กราฟ และแผนภาพภายในโครงการของคุณ
  • สื่อสารกับผู้ร่วมงานผ่านฟีเจอร์แชทและประชุมทางวิดีโอในตัว

ข้อจำกัดของ CoCalc

  • แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัดของทรัพยากร เช่น หน่วยความจำและโควตา CPU ซึ่งอาจจำกัดการคำนวณที่ซับซ้อนหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคา CoCalc

  • นักสะสม: $10. 86/เดือน
  • กลุ่มนักวิจัยทางวิชาการ: $123. 98/เดือน
  • กลุ่มทำงานธุรกิจ: $104. 16/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ CoCalc

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

3. Nextjournal

บันทึกถัดไป
ผ่านทางNextjournal

Nextjournal เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ผสานโค้ดการคำนวณเข้ากับข้อความเชิงบรรยาย

แพลตฟอร์มนี้รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย รวมถึง Python, R, Julia และ Clojure ตลอดจนแหล่งข้อมูลภายนอกและไลบรารีต่างๆ

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Nextjournal คือความสามารถในการสร้างบทความวิจัยที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งรวมถึงโค้ด ข้อมูล และการแสดงผลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำซ้ำผลลัพธ์ สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถต่อยอดผลงานได้

นอกจากนี้ Nextjournal ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนสมุดบันทึกเดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งทำให้ทีมสามารถร่วมมือกันในโครงการและแบ่งปันผลงานกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Nextjournal

  • เขียนโค้ด, รันมันในเวลาจริง, และมองเห็นผลลัพธ์ผ่านข้อความ, รูปภาพ, และแผนภูมิที่สามารถโต้ตอบได้
  • แบ่งปันผลงานของคุณและร่วมมือกับผู้อื่น
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดเวอร์ชันอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Nextjournal

ราคาของ Nextjournal

  • ฟรี
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $299/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $499/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ Nextjournal

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

4. Deepnote

ดีพโน้ต
ผ่านทางDeepnote

อีกหนึ่งทางเลือกแทน Jupyter Notebook คือ Deepnote. มันคือแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบโต้ตอบที่มุ่งเน้นให้การทำงานร่วมกันและการทำซ้ำได้เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์เช่นคุณ.

มันให้เครื่องมือแก้ไขโค้ดและอินเทอร์เฟซแบบสมุดบันทึกที่คล้ายกับ Jupyter แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์การควบคุมเวอร์ชันและความสามารถในการแชร์โปรเจกต์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

Deepnote สามารถผสานการทำงานกับไลบรารีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ได้รับความนิยม เช่น pandas, sci-kit-learn, และ TensorFlow ได้ และยังสามารถรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลายชนิด รวมถึง Python, R, และ SQL

แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยมุ่งเน้นให้คุณเริ่มต้นและทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Deepnote

  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์และจัดการการควบคุมเวอร์ชันด้วยการผสานรวม Git
  • เลือกจากรูปแบบกราฟและแผนภูมิที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ
  • ผสาน SQL เพื่อค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงในโน้ตบุ๊กของคุณ ทำให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • แชร์ผลงานของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF/HTML และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณด้วยธีมและทางลัดที่กำหนดเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Deepnote

  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรม
  • การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ราคาของ Deepnote

  • ฟรี
  • ทีม: $39/บรรณาธิการต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิว Deepnote

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

5. Google Colab

Google Colab เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Jupyter ที่เป็นที่รู้จักกันดี
ผ่านทางGoogle Colab

Google Colab หรือที่รู้จักในชื่อ Google Colaboratory เป็นบริการบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถเขียนและรันโค้ด Python ในสภาพแวดล้อมผ่านเบราว์เซอร์ได้ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Jupyter สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และการเรียนรู้เชิงลึก

มันให้การเข้าถึงหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPUs) และหน่วยประมวลผลเทนเซอร์ (TPUs) สำหรับการคำนวณที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก นอกจากนี้ Google Colab ยังผสานการทำงานกับ Google Drive ทำให้การนำเข้าชุดข้อมูลและการส่งออกผลลัพธ์เป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยการแชร์สมุดบันทึกของคุณกับพวกเขา

Google Colab มาพร้อมกับไลบรารีที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น NumPy, pandas, matplotlib และ TensorFlow ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการวิเคราะห์ข้อมูลและงานด้านการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับ Markdownซึ่งช่วยให้คุณสามารถออกแบบเอกสารที่มีโค้ดฝังอยู่ การแสดงภาพ และข้อความอธิบายได้

การแชร์สมุดบันทึกของคุณกับผู้ใช้อื่นๆ นั้นทำได้ง่ายมากด้วย Google Colab; คุณสามารถสร้างลิงก์หรือส่งออกสมุดบันทึกเป็นไฟล์.ipynb ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Colab

  • เข้าถึงตัวเร่งฮาร์ดแวร์อันทรงพลังได้ฟรี เพื่อเร่งความเร็วการคำนวณที่ซับซ้อน
  • นำเข้าชุดข้อมูลและส่งออกผลลัพธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน
  • ทดลองเขียนโค้ดและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ
  • สอนและเรียนรู้การเรียนรู้ของเครื่องและวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้

ข้อจำกัดของ Google Colab

  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการประมวลผลสูงสุด (12 ชั่วโมง), ขนาดสมุดบันทึกสูงสุด (100 MB), และหน่วยความจำสูงสุด (25 GB) หากคุณต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม คุณอาจต้องอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบชำระเงินหรือใช้แพลตฟอร์มอื่น

ราคาของ Google Colab

  • ฟรี
  • จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $11.79 สำหรับ 100 หน่วยประมวลผล
  • Colab Pro: $11.79/เดือน
  • Colab Pro+: $58.99/เดือน
  • Colab Enterprise: จ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้

คะแนนและรีวิว Google Colab

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

6. Kaggle

Kaggle ยังอยู่ในหลายรายการของทางเลือก Jupyter
ผ่านทางKaggle

Kaggle เป็นแพลตฟอร์มสำหรับค้นหาและเผยแพร่ชุดข้อมูล สำรวจและสร้างโมเดลในสภาพแวดล้อมสมุดบันทึกวิทยาศาสตร์ข้อมูลบนเว็บ ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรแมชชีนเลิร์นนิงคนอื่น ๆ และเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแก้ไขความท้าทายด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

แพลตฟอร์มให้บริการเครื่องมือทำความสะอาดข้อมูลและสำรวจข้อมูล, อินเทอร์เฟซการเขียนโค้ดผ่านเว็บ, และสภาพแวดล้อมการดำเนินการบนคลาวด์.

Kaggle ยังมีแหล่งข้อมูลการศึกษา เช่น บทเรียน คอร์สออนไลน์ และสัมมนาออนไลน์ เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง

คุณสมบัติเด่นของ Kaggle

  • ดำดิ่งสู่คลังชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของ Kaggle สำรวจหัวข้อที่หลากหลาย
  • ใช้ Kaggle Notebooks เพื่อสร้างและแบ่งปันการวิเคราะห์และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
  • อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลแอปพลิเคชันผ่าน API และสร้างข้อความตามข้อความที่ป้อน
  • เข้าร่วมฟอรัมของ Kaggle โดยตั้งคำถาม แบ่งปันแนวคิด และร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องคนอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Kaggle

  • ยากสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากการแข่งขันและชุดข้อมูลมักถูกออกแบบมาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์มากกว่า
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีความท้าทายในการโดดเด่นหรือได้รับการยอมรับสำหรับผลงานของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

ราคาของ Kaggle

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Kaggle

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

7. เซ็ปเปอริน

เซ็ปเปิลิน
ผ่านทางซีเพลิน

Apache Zeppelin เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถสำรวจ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลโดยใช้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น SQL, Python, Scala และ R

มันนับเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของ Jupyter สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักวิเคราะห์, และวิศวกรที่ทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และทำภารกิจการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน

ด้วยเครื่องมือการแสดงภาพในตัวและการผสานรวมกับ Apache Spark Zeppelin ช่วยให้คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกแบบโต้ตอบ แบ่งปันผลงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ Apache Zeppelin ก็สามารถช่วยคุณเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้

คุณสมบัติเด่นของ Zeppelin

  • สร้างภาพข้อมูลที่น่าทึ่งและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
  • เปิดใช้งานการรองรับหลายภาษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการดีบักโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ง
  • ดำเนินการสำรวจข้อมูลอย่างละเอียดด้วยสมุดบันทึกเชิงโต้ตอบ
  • ปรับแต่งประสบการณ์การวิเคราะห์ของคุณและขยายขนาดได้อย่างง่ายดายสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกระจาย

ข้อจำกัดของซีเพลิน

  • การสนับสนุนแหล่งข้อมูลที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ
  • สำหรับผู้เริ่มต้น อินเทอร์เฟซและการใช้งานของ Apache Zeppelin อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

ราคาของเซปเปลิน

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวซีเพลิน

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. เมฆดาวเสาร์

Saturn-Cloud เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Jupyter ที่ได้รับความนิยม
ผ่านดาวเสาร์คลาวด์

Saturn Cloud เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องบนระบบคลาวด์

ด้วยการมุ่งเน้นที่การเข้าถึงและการทำงานร่วมกัน Saturn Cloud ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามเฟรมเวิร์กและเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่หลากหลาย แพลตฟอร์มของพวกเขามีสภาพแวดล้อมที่จัดการได้สำหรับเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น TensorFlow และ PyTorch ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและปรับใช้โมเดลอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ การสนับสนุนการประมวลผลแบบกระจายของ Saturn Cloud ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติเช่นการควบคุมเวอร์ชัน, การจัดการข้อมูล, และความสามารถในการPLOY, Saturn Cloud ช่วยให้ทีมข้อมูลสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบแมชชีนเลิร์นนิงให้ราบรื่นขึ้น และนำแบบจำลองของตนไปสู่การผลิตได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Saturn Cloud

  • กำหนดค่าและปรับขนาดเฟรมเวิร์กการเรียนรู้ของเครื่องของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ร่วมมือกับ Jupyter Notebooks เพื่อทำงานแบบโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมของคุณ
  • กระจายการประมวลผลและขยายปริมาณงานของคุณไปยังหลายเครื่องเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชัน
  • เข้าถึง, จัดการ, และแสดงข้อมูลภายในแพลตฟอร์ม
  • ปรับปรุงการวางแผนกระบวนการให้ราบรื่นสำหรับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องของคุณ

ข้อจำกัดของเมฆดาวเสาร์

  • อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณทรัพยากรการคำนวณ, ที่เก็บข้อมูล, หรือแบนด์วิดท์ที่สามารถใช้ได้
  • คุณสมบัติหรือการผสานรวมบางอย่างอาจมีให้เฉพาะในแผนการสมัครสมาชิกบางประเภทเท่านั้น

ราคาของ Saturn Cloud

  • โฮสต์: ฟรี
  • องค์กรที่เป็นเจ้าภาพ: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Saturn Cloud

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Microsoft Azure Notebooks

ไมโครซอฟต์ อาซัวร์ โน้ตบุ๊คส์
ผ่านMicrosoft Azure Notebooks

Microsoft Azure Notebooks มอบสภาพแวดล้อมบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและรันโน้ตบุ๊กได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ บนเครื่องของคุณ

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้ง่ายขึ้น เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกเดียวกันได้จากอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

นอกเหนือจากการให้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันแล้ว Azure Notebooks ยังช่วยให้การจัดการและแบ่งปันสมุดบันทึกง่ายขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโปรเจกต์เพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึกของคุณ และใช้การควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเวลา คุณยังสามารถแบ่งปันสมุดบันทึกของคุณกับผู้อื่นได้โดยการสร้างลิงก์ที่เปิดสมุดบันทึกในเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขา

Azure Notebooks ได้ผสานรวมกับบริการอื่น ๆ ของ Azure เช่น Azure Machine Learning ทำให้คุณสามารถนำแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่สร้างขึ้นในโน้ตบุ๊กของคุณไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้การพัฒนาและPLOY โซลูชันการเรียนรู้ของเครื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Microsoft Azure Notebooks

  • สร้างและแบ่งปันสมุดบันทึกเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
  • ผสานรวมกับบริการ Azure, ติดตั้งแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง, และปรับขนาดปริมาณงานของคุณตามความต้องการ
  • สร้างการนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบ วิเคราะห์ข้อมูลของคุณ และเรียนรู้จากผลลัพธ์ของคุณโดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลายประเภท
  • ใช้เซลล์มาร์กดาวน์เพื่อจัดรูปแบบสมุดบันทึกของคุณสำหรับการนำเสนออย่างมืออาชีพ และรับรองความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ด้วยฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งของ Azure
  • รันโน้ตบุ๊กในเครื่องหรือบนคลาวด์ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำงานของคุณ และสำรวจข้อมูลของคุณ

ข้อจำกัดของ Microsoft Azure Notebook

  • แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัดของทรัพยากร รวมถึงทรัพยากร CPU และหน่วยความจำที่จำกัด
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับโน้ตบุ๊ก โดยเฉพาะธีมและการขยายเพิ่มเติม

ราคาของ Microsoft Azure Notebooks

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิว Microsoft Azure Notebooks

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

10. IBM Watson Studio

IBM Watson Studio, หนึ่งในตัวเลือก Jupyter ที่มีราคาสูงกว่า
ผ่านทางIBM Watson Studio

เครื่องมือสุดท้ายในรายการทางเลือกของ Jupyter ของเราคือ IBM Watson Studio นี่คือแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดล AI

มันให้เครื่องมือสำหรับการเตรียมข้อมูล, การพัฒนาแบบจำลอง, และการPLOYMENT และคุณสมบัติการร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีมของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ธุรกิจ

Watson Studio รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยม เช่น Python และ R โดยสามารถผสานการทำงานกับแหล่งข้อมูลและสภาพแวดล้อมบนคลาวด์ที่หลากหลาย

แพลตฟอร์มนี้ยังมีความสามารถขั้นสูง เช่น AutoAI ซึ่งช่วยในการจัดทำเอกสารกระบวนการโดยอัตโนมัติและ Watson Machine Learning ซึ่งช่วยให้การปรับใช้และการจัดการโมเดลง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ IBM Watson Studio

  • ใช้ AutoAI เพื่อเร่งกระบวนการสร้างและปรับแต่งโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง
  • เชื่อมต่อและผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้การปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องในสภาพแวดล้อมการผลิตเพื่อการใช้งานจริงเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ IBM Watson Studio

  • คุณสมบัติและบริการพรีเมียมอาจส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานสูง

ราคาของ IBM Watson Studio

  • บน IBM Cloud Pak for Data: ราคาที่กำหนดเอง
  • บน IBM Cloud Pak® for Data as a Service: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว IBM Watson Studio

  • G2: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เพิ่มพลังให้กับโครงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณด้วย ClickUp

หากคุณต้องการสร้างและแบ่งปันเอกสารเพียงอย่างเดียว คุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ของ Jupyter ได้มากมาย แต่หากคุณต้องการทำอะไรได้มากกว่านั้น ClickUp คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการสร้างเอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่มอบคุณสมบัติการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร การร่วมมือ และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยม

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่เพื่อจัดการโครงการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพลองใช้ ClickUpและดูความแตกต่างที่สามารถสร้างให้กับกระบวนการทำงานของคุณ