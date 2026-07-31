Claude Code för marknadsförare: En guide utan kodning för att bygga dina egna marknadsföringsverktyg

Varje marknadsföringsteam har arbetsflöden som är för repetitiva för att motivera en strategs eftermiddag, men för specifika för färdiga verktyg. En kvalitetskontroll för landningssidor. En generator för kampanjbriefar. En formaterare för metadata. Ett verktyg för att rensa Google Ads-exporter. Den typen av saker som man gör för hand, lappar ihop i kalkylark eller ber driftsavdelningen att bygga när de har en ledig sprint.

Det är precis vad Claude Code lovar marknadsförare.

Claude Code förvandlar dessa till verktyg som du äger. Du beskriver arbetsflödet, granskar resultatet och finjusterar uppmaningarna. Claude Code skriver skripten, API-anropen och felhanteringen. En marknadsförare dokumenterade tre byggnader (innehållsproduktion, leadberikning, rapportering), och mönstret var detsamma varje gång: människan definierar logiken, agenten skriver koden.

Men ”no-code” betyder inte att man slipper tänka. Claude Code kräver tydliga instruktioner, tydliga exempel, riktlinjer och noggrann granskning av människor. Du måste veta exakt vad arbetsflödet ska göra, var det kan gå fel, hur indata ser ut och vad ”bra” utdata innebär. Och du måste förse Claude med denna information i detalj. Den här guiden beskriver vad Claude Code är, hur Claude Code hjälper marknadsförare, vad det kostar, hur man konfigurerar det, hur man kommer igång och hur man formulerar frågor på rätt sätt.

Vad är Claude Code?

via Claude

Claude Code är Anthropics agentbaserade version av Claude. Den körs lokalt, antingen i en terminal eller i en desktop-app, och har direkt åtkomst till dina filer, anslutna appar och flerstegsarbetsflöden.

Om du har använt Claude i en webbläsarflik kan du tänka dig Claude Code som samma intelligens med större räckvidd. Istället för att bara svara i ett chattfönster kan det öppna dina dokument, hämta information från Google Drive, anropa andra anslutna verktyg och faktiskt skapa och redigera filer på din dator.

Varför använder marknadsförare ett kodningsverktyg?

Marknadsförare väljer Claude Code eftersom det skapar återanvändbara arbetsflöden som integreras med verkliga affärssystem såsom CRM-system, annonsbibliotek, export av analysdata och kommunikationsverktyg. En vanlig chattbot kan inte nå något av dessa.

Ställ in det en gång för att hämta förra månadens kampanjsiffror till en formaterad rapport, så kommer det ihåg hur det ska göras nästa gång du ber om det.

Ordet ”code” i namnet kan verka förvirrande, och ärligt talat är det lite missvisande i det här sammanhanget. Du styr Claude Code med vanlig engelska, precis som du skulle ge en prompt till vilken chatbot som helst. Det du får tillbaka är en funktion som du själv har skapat, och du kan köra den igen när du behöver den.

Denna skillnad – engångsutdata kontra återanvändbar funktionalitet – är själva kärnan i den här guiden. Det är också därför det är värt att vara noggrann med vilken version av Claude som hjälper dig att nå dit, eftersom inte alla versioner fungerar på samma sätt.

Claude Code-termer som marknadsförare bör känna till

Claude Code använder utvecklingsspråk, men de grundläggande begreppen är ganska enkla:

Term Vad det innebär Exempel inom marknadsföring CLAUDE. md En projektinstruktionsfil som Claude läser automatiskt Spara din målgrupp, varumärkesregler, godkända budskap och granskningschecklista Färdighet En återanvändbar samling instruktioner, exempel och stödjande filer Genomför samma process för innehållsuppdatering eller granskning av landningssidor varje gång Slash-kommando En genväg som startar en sparad åtgärd från kommandoraden Skriv /rsa för att köra ett arbetsflöde för Google Ads-texter Agent eller underagent En separat Claude-arbetare som tilldelas en del av en större uppgift Låt en agent undersöka konkurrenterna medan en annan kontrollerar påståenden MCP-anslutning En anslutning som gör att Claude kan använda externa verktyg och data Hämta en brief från Google Drive eller skapa en uppgift i ClickUp Hook En automatisk åtgärd som utlöses vid en förinställd punkt i arbetsflödet Kör en formatkontroll varje gång Claude har redigerat en CSV-fil

Claude Chat, Cowork och Claude Code: Vilket ska man använda när?

Använd Claude Chat för snabba tankegångar och texter, Claude Cowork för flerstegsarbete i dina anslutna appar och Claude Code för att skapa återanvändbara funktioner och verktyg med djup filåtkomst. Alla tre bygger på samma underliggande Claude-modeller. Det är räckvidden som skiljer dem åt.

För att visa skillnaderna:

Dimension Claude Chat Claude Cowork Claude Code Vad det är Chatfönstret som du redan känner till En agentbaserad app för kunskapsarbete Ett agentbaserat verktyg som körs på din dator, i en terminal, som skrivbordsapp eller på webben (nytt) Bäst för Snabba utkast, brainstorming, enstaka svar Uppgifter i flera steg över flera anslutna appar Skapa återanvändbara färdigheter, agenter och verktyg kopplade till dina filer Filåtkomst Uppladdningar, men stöder vissa kopplingar som Google Drive Ja, via kopplingar Direkt åtkomst till lokala filer och mappar Schemaläggning Nej Ja, inbyggt Ja, via molnbaserade schemalagda uppgifter; molnbaserade rutiner betecknas uttryckligen som en forskningsförhandsvisning av Anthropic. Användarvänlighet även för icke-tekniskt kunniga Högst Hög Lite krångligt i början, men går snabbt när det väl är konfigurerat

Sanningen är att gränserna är suddiga. Alla tre kan tekniskt sett hantera filer, utföra flerstegsuppgifter och numera även schemalägga arbete. Den verkliga skillnaden handlar om hur mycket konfigurationsarbete du är villig att lägga ner i början i utbyte mot hur mycket du kan automatisera senare.

Om du enbart skriver texter är Chat snabbare, och då kan du sluta läsa här. Resten av den här guiden är till för de stunder när du märker att du gör samma granskning eller researchuppgift för femte gången och tänker: ”Det här borde finnas ett verktyg för.”

Vad marknadsförare utan teknisk bakgrund skapar med Claude Code

De mest användbara Claude Code-projekten är inte generiska innehållsgeneratorer. Marknadsförare omvandlar befintliga ramverk, kvalitetskontroller och repetitiva uppgifter till små verktyg som är anpassade efter deras befintliga arbetsflöden. Här är några exempel på hur Claude Code underlättar arbetet för marknadsförare.

Ett Figma-plugin som hämtar text till annonsramar och ett arbetsflöde för att skapa utkast i Google Ads

Austin Lau, tillväxtmarknadsförare på Anthropic, hade aldrig skrivit kod innan han började använda Claude Code. Han skapade båda på en vecka:

Ett Figma-plugin som hämtar rubriktexter från ett Google Sheet och tillämpar dem på annonsramar, byggt på under en timme, sparar nu nära 30 minuter per batchuppdatering

Ett /rsa-arbetsflöde som skapar utkast till Google Ads-texter utifrån riktlinjerna för varumärkets tonfall och exporterar dem som en uppladdningsklar CSV-fil, vilket minskar handläggningstiden per annons från 30 minuter till 30 sekunder

Ett verktyg för att kontrollera hemsidans positionering som ger poäng utifrån ett anpassat ramverk

Det här verktyget bedömer B2B-hemsidor utifrån ett specifikt positioneringsramverk: besvarar hero-sektionen vem den riktar sig till och varför den är annorlunda? Det betygsätter hero-sektionen och hela sidan separat och föreslår sedan omskrivna rubriker. Emily Kramer, grundare av MKT1, skapade det som en Claude Skill kopplad till sina egna mallar, testade det på riktiga företagswebbplatser och genomförde fyra revideringsomgångar för att höja träffsäkerheten från cirka 60 % till 90 %.

Ett innehållssystem med elva funktioner som analyserar, utformar och förbättrar inlägg utifrån tidigare resultat

Det byggdes inte på en gång. Systemet växte fram funktion för funktion, där varje ny funktion lades till när en verklig brist upptäcktes i arbetsflödet. Det undersöker ämnen, utarbetar utkast till inlägg och reviderar dem utifrån vad som faktiskt har fungerat tidigare, allt sammanlänkat via ett gemensamt minne. Kieran Flanagan, SVP för marknadsföring på HubSpot, ägnade månader åt att sätta ihop det, vilket är mer i linje med hur de flesta av dessa utvecklingsprojekt faktiskt går till.

En bloggproduktionsprocess som går från brief till CMS-klar på tre timmar

Detta arbetsflöde hanterar bloggproduktionen från början till slut: utarbetar inlägget utifrån en redaktionell brief, genererar och placerar bilder, skriver SEO-metadata och skapar länkar till relaterat innehåll – allt via verktyg som är anslutna via MCP. Rahul Lalia, grundare av den tvåmannabyrån RSL/A, skapade det för att ersätta en process som tidigare tog en hel dag.

Det som tidigare tog en hel dag (att skriva, leta fram bilder, fylla i metadata och lägga in det i CMS:et) tar nu cirka tre timmar, inklusive hans egen granskning.

Han har publicerat 12 inlägg på två dagar, alla med anpassade bilder och fullständiga metadata – en takt som han säger inte var realistisk tidigare.

Han är öppen med vilka begränsningar som finns. Verktyget gör precis vad han beskriver, men strategin, kundrelationerna och att säga nej till en dålig idé ligger fortfarande helt och hållet på honom.

En rapporteringspanel som tolkar siffrorna, inte bara visar dem

De flesta dashboards visar diagram. Den här berättar vad som har förändrats, om det spelar någon roll och vad du ska göra härnäst. Dess viktigaste funktion är avsnittet ”At a Glance” som ger dig:

Vad har förbättrats och varför det är viktigt

Vad som har minskat och om det är värt att oroa sig för

Två eller tre rekommendationer baserade på faktiska siffror

Victoria Boyd, en oberoende marknadsföringsstrateg utan programmeringsbakgrund, byggde det på ett par eftermiddagar.

Vad dessa lösningar har gemensamt Var och en av dessa marknadsförare började med en specifik uppgift: att anpassa texter till olika kreativa layouter, granska en hemsida utifrån ett fastställt ramverk eller bygga en motor för bloggproduktion. De bästa exemplen har alltid låtit en människa fatta beslut där det verkligen behövs. Lau granskar varje annons innan den publiceras. Kramer jämför sin Skill med bedömningar hon redan gjort själv. Lalia granskar varje inlägg innan det publiceras. De mer avancerade lösningarna visar den verkliga gränsen: en marknadsförare behöver kanske inte skriva kod, men strategin bakom verktyget, den känsla som gör det användbart och de bedömningar som det inte kan göra är fortfarande helt och hållet mänskliga. Det är just där Claude Code är som mest användbart för marknadsförare utan teknisk bakgrund. I grund och botten handlar det om att omvandla en process som de redan förstår in i minsta detalj till ett verktyg som deras teknikteam förmodligen inte skulle ha hunnit bygga åt dem.

Så här kommer du igång med Claude Code som marknadsförare (utan kodning)

Du behöver inte lära dig att programmera eller ägna en eftermiddag åt att konfigurera utvecklingsverktyg. Det enklaste sättet är att använda Claude-datorprogrammet, där Claude Code fungerar direkt med en mapp på din dator. Terminalen finns fortfarande där om du vill använda den, men marknadsförare kan hoppa över den i början.

Här är den enklaste vägen från en tom mapp till ett återanvändbart marknadsföringsflöde:

Steg 1: Skaffa tillgång till Claude Code

Claude Code ingår i abonnemangen Claude Pro och Max, och det är även tillgängligt via Team-, Enterprise- och Claude Console-konton. Det kostnadsfria Claude-abonnemanget inkluderar inte Claude Code.

Om du är en marknadsförare som arbetar på egen hand räcker Pro-versionen oftast för att testa grundläggande arbetsflöden. Vid mer intensiv användning, som att granska stora forskningsmappar eller köra flera uppdrag samtidigt, kan det krävas en högre användningsgräns.

Steg 2: Installera Claude-datorappen

Ladda ner Claude för macOS eller Windows, logga in och öppna Claude Code i appen. Anthropic kör nu Chat, Cowork och Claude Code via samma skrivbordsapplikation, så det behövs ingen separat installation för varje program.

Det här är metoden utan kod. Det innebär att du slipper Node.js, terminalen och installationskommandon. Du kan lägga till kommandoradsversionen senare om du vill. Anthropic rekommenderar sitt eget installationsprogram, med separata installationskommandon för macOS, Linux, Windows PowerShell och Windows Command Prompt.

Steg 3: Skapa en mapp för uppdraget

Claude Code fungerar bäst när alla filer som hör till ett projekt finns i en överskådlig mapp.

Anta att du ska lansera en produkt. Skapa en mapp med namnet Produktlanseringskampanj och lägg in följande där:

Kampanjbeskrivningen

Riktlinjer för varumärke och redaktionellt innehåll

Kundundersökning

Produktinformation

Tidigare kampanjer

Konkurrenters sidor

Export av prestandadata

Utkast till text

Öppna sedan den mappen i Claude Code. Detta är viktigt eftersom det fastställer Claudes arbetsområde. Claude kan läsa, skapa och redigera filer i den mappen, men kan inte fritt komma åt filer på andra ställen på din dator utan ytterligare behörighet.

Börja inte med att överlämna hela din dokumentmapp till Claude. Ett mindre arbetsområde är lättare att hålla reda på och minskar risken för att fel fil redigeras.

Steg 4: Be Claude att granska mappen innan du skapar något

Din första instruktion bör fokusera på att förstå materialet innan något produceras.

Prova detta:

Läs igenom filerna i den här mappen. Förklara vad varje fil innehåller, identifiera eventuella motstridiga uppgifter och berätta för mig vilken kontext som saknas. Skapa eller redigera ingenting ännu.

Claude Code läser de faktiska filerna i mappen istället för att enbart förlita sig på vad som klistras in i en chatt. Du kan också använda Plan-läget, vilket låter Claude granska projektet och föreslå en strategi utan att röra källfilerna.

via Marvin Swift

Granska sammanfattningen noggrant. Korrigera produktnamn, målgrupper, påståenden, datum och varumärkesregler innan du går vidare.

Steg 5: Ge mappen en egen bruksanvisning

När Claude har förstått materialet, be den att skapa en CLAUDE.md-fil.

Detta är en instruktionsfil i klartext som Claude läser upp i början av varje kommande session. Den innehåller den kontext som du annars skulle behöva upprepa varje gång. Anthropic rekommenderar att du använder den för fasta projektregler och vanliga arbetsflöden.

För ett marknadsföringsprojekt kan det handla om:

Vem målgruppen är

Vad produkten gör

Vilka påståenden kräver en källa?

Vilka ord eller uttryck man bör undvika

Önskad ton och läsnivå

Hur utkast bör struktureras

Var färdiga filer ska sparas

Vad Claude måste kontrollera innan arbetet markeras som klart

Du behöver inte skriva det här själv. Säg bara till Claude:

Skapa en kortfattad CLAUDE.md-fil för detta projekt. Basera den endast på de filer du har granskat och de korrigeringar jag har gett dig. Inkludera vår målgrupp, tonfall, godkända budskap, formateringsregler och en checklista för att verifiera varje utkast.

Läs igenom den färdiga filen och ta bort allt som Claude har dragit slutsatser om utan belägg. Dessa instruktioner vägleder Claude, men garanterar inte att de följs till punkt och pricka, så se till att de är specifika och fria från motsägelser.

Steg 6: Börja med en avgränsad, utvärderbar uppgift

Be inte Claude att ”sköta marknadsföringskampanjen”. Ge den istället en uppgift med tydliga ingångs- och utgångsvärden samt en slutpunkt.

Till exempel:

”Utifrån kampanjbeskrivningen, kundundersökningen och varumärkesguiden ska du skapa tre utkast till landningssidor. Spara varje utkast som en separat Markdown-fil. Lägg till en källhänvisning bredvid varje produktpåstående. Skriv inte hela sidan än.” Eller: ”Jämför de fem konkurrenternas sidor i den här mappen. Skapa en tabell som visar positionering, målgrupp, stödargument, uppmaningar till handling och luckor som vi kan åtgärda. Separera direkta iakttagelser från din tolkning.”

Steg 7: Förvandla en framgångsrik process till en färdighet

När du har upprepat samma arbetsflöde några gånger kan du paketera det som en Claude Code-funktion.

via Claude.ai

En skill lagrar instruktioner, referensmaterial och steg för en upprepbar uppgift, så att du kan köra processen igen utan att behöva skapa prompten från grunden. Skills kan förbli privata för dig, delas inom ett projekt eller rullas ut till ett helt team.

En funktion för innehållsuppdatering kan till exempel be Claude att:

Läs den aktuella artikeln Kontrollera länkade källor och markera påståenden som saknar stöd Jämför artikeln med aktuella sökresultat Identifiera föråldrade avsnitt Föreslå ändringar innan du redigerar utkastet Spara den godkända versionen som en ny fil Skapa en ändringslogg

Du kan skapa detta på vanlig engelska:

Omvandla den process vi just har gått igenom till en återanvändbar skill som heter content-refresh. Inkludera de regler för källkontroll och godkännandepunkter som vi använde. Visa mig skillen innan du sparar den.

Bygg först arbetsflödet manuellt. Om du hoppar över det riskerar du att automatisera en process som fortfarande har brister.

Bygg först arbetsflödet manuellt. Om du hoppar över det riskerar du att automatisera en process som fortfarande har brister.

Steg 8: Lägg till kopplingar endast när det blir besvärligt att kopiera data

Claude Code kan anslutas till externa verktyg via Model Context Protocol, eller MCP. Dessa anslutningar gör det möjligt att läsa från eller agera på stödda tjänster istället för att vänta på att du ska klistra in information i mappen.

För marknadsförare kan det innebära att koppla ihop Google Drive, Slack, Notion, ett projektverktyg eller ett analyssystem.

Du behöver dock inga kopplingar för ditt första arbetsflöde. Lägg till en koppling när du märker att du upprepade gånger exporterar eller kopierar samma information. Varje koppling utökar Claudes räckvidd, så granska behörigheterna och begränsa dem till de konton, mappar eller arbetsytor som uppgiften faktiskt behöver.

Steg 9: Förbättra arbetsflödet, inte bara det senaste resultatet

Det första resultatet kommer troligen att behöva korrigeras. När så är fallet ska du inte bara rätta till dokumentet. Uppdatera istället projektinstruktionerna eller den kompetens som genererade det.

Till exempel:

Du beskrev testanvändare som kunder. Uppdatera CLAUDE.md så att dessa grupper förblir åtskilda i alla framtida uppgifter. Eller: Rapporten blandade fakta från olika källor med rekommendationer. Uppdatera funktionen så att iakttagelser, belägg och rekommendationer alltid visas i separata avsnitt.

Efter några omgångar med detta har du skapat en fungerande process som redan vet var ditt källmaterial finns, vilka standarder som ska följas och var den behöver stanna upp och vänta på dig.

Läs även: Claude Skills för marknadsföring

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Vad Claude Code kostar och vad du faktiskt behöver

Claude Code har inget separat abonnemang för enskilda användare. Det ingår i Claudes betalda abonnemang, medan det kostnadsfria abonnemanget inte ger någon tillgång alls.

För de flesta marknadsförare är Claude Pro för 20 dollar i månaden rätt ställe att börja på. Då får du tillgång till Claude Code, vanliga Claude-chattar och tillräcklig kapacitet för att testa verkliga arbetsflöden som granskning av forskning, innehållsuppdateringar, kampanjplanering och återanvändbara färdigheter.

Du behöver inte:

En API-nyckel från Anthropic

En separat Claude Code-licens

Node.js eller andra utvecklingsverktyg

Betalda kopplingar eller plugins

Ett Max-abonnemang från dag ett

När Pro-versionen räcker

Pro-versionen bör användas för fokuserat arbete: granska forskning, kontrollera texter mot en varumärkesguide, jämföra konkurrenters sidor eller uppdatera en artikel utifrån källfiler.

Användningen beror på filstorlek och uppgiftens komplexitet. En stor forskningsmapp tar mer kapacitet i anspråk än att redigera en enskild landningssida, men Pro är ändå den kloka utgångspunkten i båda fallen.

När Max är värt det

Claude Max kostar 100 eller 200 dollar per månad, beroende på användningsnivå.

Överväg detta när Claude Code har blivit en del av ditt dagliga arbete och Pro-versionens begränsningar börjar regelbundet störa pågående projekt. En enstaka ovanligt stor uppgift är i sig inte ett tillräckligt skäl för att uppgradera.

Värt att veta: Anthropic låter dig nu aktivera ”extra användning” när du nått gränsen för ditt abonnemang. Detta debiteras enligt standardpriser för API:et med ett utgiftstak som du själv anger, istället för att helt enkelt stänga av tjänsten. Det kan täcka enstaka intensiva veckor utan att du tvingas uppgradera helt.

Behöver du API-krediter?

Inte från början.

När du loggar in med ett Pro- eller Max-konto drar Claude Code från den planens kvot. API-faktureringen sker separat och passar bättre för automatiserade arbetsflöden eller arbetsflöden med stora volymer än för daglig marknadsföring.

För de flesta marknadsförare ser den ideala startkonfigurationen ut så här:

Claude Pro för 20 dollar i månaden

Den kostnadsfria datorappen

Ingen API-nyckel

Inga kopplingar i början

Inbyggda godkännandekontroller är aktiverade

Testa två eller tre verkliga arbetsflöden innan du betalar för något mer.

Så här använder du Claude Code: En checklista för marknadsförare

En bra prompt för Claude Code innehåller sex saker:

Uppgiften Filer eller verktyg att använda Regler att följa Förväntat resultat De kontroller som ska utföras Den punkt där Claude bör stanna för godkännande

Claude Code förstår vanlig engelska, men vaga instruktioner ger fortfarande vaga resultat.

Svag prompt Kraftfull prompt Granska landningssidan och förbättra den. Läs launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md och landing-page-v1.md. Granska landningssidan med avseende på tydlighet i budskapet, påståenden som saknar stöd och eventuella konflikter med varumärkesguiden. Spara dina iakttagelser i landing-page-review.md. För varje problem ska du ange den ursprungliga formuleringen, varför det kan vara ett problem, källan som stöder detta samt ett förslag på ändring. Skilj på sakfel och redaktionella förslag. Redigera inte landningssidan ännu.

Den andra versionen fungerar eftersom Claude vet vad den ska läsa, bedöma, skapa och när den ska sluta. För att efterlikna processen behöver du göra följande:

1. Definiera vad ”bra” innebär

Öppna instruktioner som ”gör det starkare” eller ”håll dig till varumärket” ger Claude inget att mäta mot. Ge det standarder som det kan kontrollera.

Exempel: Håll e-postmeddelandet mellan 120 och 160 ord. Inled med kundens problem, använd korta stycken, undvik påståenden utan belägg och avsluta med en tydlig uppmaning till handling. Följ de godkända exemplen i exempelmappen.

Exempel fungerar ofta bättre än långa förklaringar. Ge Claude två eller tre godkända exempel när du har dem.

2. Ge Claude exempel på felfall

Berätta för Claude hur fel ser ut, inte bara hur rätt ser ut. Att specificera de konkreta sätten som en uppgift kan gå snett på ger bättre resultat än hur många positiva instruktioner som helst.

Exempel: Markera alla meningar som anger en mätvärde utan länk till källan. Markera alla påståenden om konkurrenternas priser. Om briefen och kundundersökningen motsäger varandra, stanna upp och fråga mig istället för att välja en av dem.

Varje gång en uppgift överraskar dig, lägg till överraskningen i listan.

3. Ange utdata

Ange filnamn, format, struktur och lagringsplats.

Exempel: Spara resultaten som ”competitor-analysis.csv” i mappen ”outputs”. Använd följande kolumner: företag, målgrupp, huvudbudskap, belägg, CTA, svaghet och käll-URL. Se också till att inte skriva över en befintlig fil.

4. Gör en slutkontroll

Berätta för Claude vad den ska verifiera innan den avslutar:

Exempel: Kontrollera att varje påstående har en källa, att inga siffror har ändrats, att alla obligatoriska avsnitt finns med och att filen följer reglerna i CLAUDE.md.

Lägg sedan till godkännandepunkter för åtgärder som du inte vill att den ska utföra på egen hand: ”Föreslå ändringarna, men genomför dem inte. Avbryt innan du skickar, publicerar, raderar eller uppdaterar någon aktiv post.”

En enkel mall för prompt

Mål: Vad ska Claude åstadkomma?

Användning: Vilka filer, mappar eller verktyg ska det undersöka?

Följ: Vilka regler, definitioner och begränsningar är viktiga?

Producera: Vad ska den skapa, och var ska den spara det?

Verifiera: Vad bör det kontrollera innan det avslutas?

Stanna upp innan: Vilka åtgärder kräver godkännande?

När Claude Code är fel verktyg för en marknadsförare

Hoppa över Claude Code när uppdraget är engångs, när du behöver skapa en kundklar produkt åt en kund eller när vinsten inte kommer från att upprepa uppgiften. Claude Code tjänar in sina installationskostnader genom återanvändning. Om det inte finns någon återanvändning finns det ingen avkastning.

Några situationer där detta kommer till användning:

Engångsuppgift: Du behöver en enda landningssida som granskas en gång, utan planer på att göra om granskningen. Inställningstiden för en skill lönar sig bara vid upprepning, så för en engångsförfrågan ger Claude Chat dig samma svar på en bråkdel av tiden

Leverans till kund eller ledning: Du behöver något som är tillräckligt polerat för att kunna överlämnas redan idag. Claude Codes resultat finns i filer och terminaler, och någon måste fortfarande omvandla det till ett presentationsklart format. Skapa den polerade versionen någon annanstans, eller låt Chat skriva utkastet och lägga in det i ditt egentliga designverktyg.

Ingen tid att lägga ner i förväg: Du har fullt upp den här veckan och behöver bara snabba resultat. Den första sessionen med Claude Code kräver faktisk konfiguration, behörigheter, anslutningar och filhantering, och den tiden försvinner inte bara för att du är upptagen. Vänta tills du har en lugnare vecka, eller överlåt uppgiften till Chat under tiden.

Överlämning mellan teammedlemmar utan ett gemensamt arbetsflöde: Du vill att en kollega ska ta vid precis där du slutade. Kompetenser synkroniseras inte automatiskt mellan Chat, Cowork och Code, så ett arbetsflöde som du har skapat dyker inte upp automatiskt i någon annans inställningar. Du måste exportera och dela filen direkt, och gå igenom den med kollegan en gång

Helt obevakad automatisering från dag ett: Du vill ställa in något en gång och sedan aldrig behöva titta på det igen. Claude Code kan redan nu köras enligt ett schema, men nya arbetsflöden mår fortfarande bra av några övervakade körningar innan du litar på att de kan köras obevakade. Ett dedikerat automatiseringsverktyg utan kod hjälper dig att nå noll-touch snabbare, åtminstone för den första versionen

Claude Code belönar djup och repetition. Det är precis det som gör det till fel val för allt du bara behöver en gång. Om du behöver ”skriva fem ämnesrader” ska du öppna Claude Chat eller välja ett specialanpassat alternativ från ClickUps guide till AI-verktyg för innehållsskapande. Om du behöver ”bygga ett system som jag kan köra varje vecka utan att behöva röra det igen” är Claude Code värt tiden det tar att sätta upp. De flesta marknadsförare befinner sig någonstans däremellan, och det är just för dem som den här guiden är avsedd.

De fyra felkällorna i Claude Code som återkommer gång på gång inom marknadsföring

Det hittar på siffror som låter rimliga. Be om en resultatsammanfattning så kan Claude fylla en lucka med ett trovärdigt tal istället för att markera att data saknas. En ökning på 12 % blir en ökning på 14 %. Lösningen är att lägga till en tydlig regel i din CLAUDE.md: ”Varje mätvärde måste ange vilken fil och rad det kommer från, och alla siffror utan källa ska markeras som OBEKRÄFTADE istället för gissade.” Gör sedan stickprovskontroller av tre siffror mot den råa exporten innan något publiceras.

Det redigerar fel fil. Peka ut en mapp med fem utkast för Claude och be den att ”uppdatera texten på landningssidan”, så kan den med full övertygelse välja fel utkast. Använd Plan-läget så att den talar om vilka filer den tänker ändra innan den gör det, håll din arbetsmapp liten och versionshantera dina källfiler så att en överskrivning går att återställa.

Det fungerar även med föråldrat material. Claude läser av innehållet i mappen. Om din varumärkesguide är åtta månader gammal eller om briefen har ersatts i Slack kommer Claude att följa den föråldrade versionen med fullt förtroende och utan någon varning. Innan du påbörjar en viktig uppgift, be den att lista alla filer den använder och datumet då varje fil senast ändrades. Kontrollera sedan att det är de aktuella versionerna.

Det slösar bort resurser på onödigt mycket kontext. En mapp fylld med femtio filer innebär att Claude läser om en massa irrelevant material vid varje uppgift, vilket tär på din abonnemangskvot och försämrar resultatet. Om en uppgift bara behöver briefen, varumärkesguiden och ett utkast, lägg dessa tre i en undermapp och hänvisa Claude dit.

Det gemensamma mönstret för alla fyra: Claude Code är pålitligt när det gäller utförandet, men opålitligt när det gäller att veta vad det inte vet. Bygg in kontrollen i funktionen, inte i ditt minne, och låt aldrig något gå igenom utan att först ha granskats av en människa.

Vart tar Claude Code vägen efter att du har skapat det?

Efter utvecklingen fungerar Claude Code bäst inom en arbetshanteringsplattform, som ClickUp. Enkelt uttryckt genererar en färdig skill filer. Men den tilldelar inte arbete, sätter inte en deadline eller meddelar någon att utkastet är klart. Det blir ett problem när ditt arbetsflöde involverar fler än en person, eftersom en CSV-fil som ligger i en mapp inte är en uppgift som någon ansvarar för.

Ta Laus /rsa-arbetsflöde från tidigare som exempel. Det genererar en CSV-fil med annonsvarianter. Någon måste fortfarande öppna den, dela upp varje rad i enskilda poster och tilldela dem manuellt. Matar du in samma utdata i en ClickUp-uppgift blir varje annonsvariant en post med en ansvarig, ett förfallodatum och en status, som placeras tillsammans med resten av kampanjen.

Tilldela, granska och hantera arbete med ClickUp Tasks

Det är just det som är skillnaden: Claude Code sköter produktionen. ClickUp sköter ansvarsfördelningen.

Regler som fångar upp det som en skill inte kan slutföra

Inte varje överlämning behöver övervakas av en person. ClickUp-automatiseringar styrs av utlösare och åtgärder: när en status ändras, när ett förfallodatum passerar eller när en uppgift skapas kan en automatisering lägga upp en kommentar, meddela någon eller flytta uppgiften vidare – allt utan att någon behöver öppna den.

Automatisera komplexa arbetsflöden med ClickUp Automations

Kombinera detta med en Claude Code-skill, så sluter överlämningen cirkeln av sig själv. En skill lägger in ett färdigt utkast i en uppgift. En automatisering sätter statusen till ”Behöver granskas” och meddelar redaktören så fort uppgiften landar. Skillen sköter fortfarande skrivandet, men vidarebefordringen – som tidigare var beroende av att någon kom ihåg att kolla en mapp – sker av sig själv.

Bron som gör detta automatiskt

Inget av ovanstående sker av sig självt om inte Claude Code och ClickUp kan kommunicera med varandra. ClickUps MCP-server är den officiella, hostade anslutningen som gör detta möjligt, utvecklad för att fungera med AI-assistenter, däribland Claude.

När det väl är anslutet kan Claude Code läsa från och skriva till ditt ClickUp-arbetsutrymme direkt: skapa uppgifter, uppdatera dokument, hämta status från en lista – allt utan att behöva kopiera något manuellt. Den kompetens du bygger upp i Claude Code och det arbetsutrymme som ditt team arbetar i slutar vara två system som du måste synkronisera manuellt.

Bäst för: Marknadsförare vars kunskaper i Claude Code resulterar i arbete som andra agerar på, till exempel utkast som behöver godkännas, rapporter som leder till beslut eller leveranser i batcher med tvärfunktionella överlämningar och deadlines. Hoppa över det här om: Du är den enda som ser resultatet och inget av det du skapar behöver granskas, schemaläggas eller spåras.

Värt att veta: Claude Code och ClickUp täcker olika delar av arbetet och fungerar bäst tillsammans. Claude Code är verkstaden där du bygger upp kapaciteten och itererar på en kompetensfil lokalt. ClickUp är där det färdiga arbetet tilldelas, spåras och mäts i ett tvärfunktionellt team. Team blir frustrerade när de ber den ena att göra den andras jobb.

Börja bygga upp din marknadsföringskompetens

De marknadsförare som får ut mest av Claude Code är de som har börjat omvandla sitt eget omdöme till färdigheter som förstärker varandra. Teknisk kompetens har väldigt lite med saken att göra.

Börja med en granskningsprocess som du redan har, omvandla den till en funktion och finjustera den utifrån verkligt arbete tills den har förtjänat sin plats. Koppla sedan det du skapar till där ditt team faktiskt arbetar, så att resultatet driver arbetet framåt istället för att bara ligga i en mapp. Kom igång med ClickUp gratis och ge din marknadsföringshjärna en plats att trivas på.

Vanliga frågor om Claude Code för marknadsförare

Måste man kunna programmera för att använda Claude Code?

Nej. Du använder Claude Code på vanlig engelska, och den kodfria vägen sker helt och hållet via Claude-datorappen utan terminal, Node.js eller installationskommandon. Till exempel hade Austin Lau, tillväxtmarknadsförare på Anthropic, aldrig skrivit kod tidigare när han skapade ett Figma-plugin och ett Google Ads-arbetsflöde på en vecka. Ordet ”code” i namnet pekar på verktygets tekniska rötter. Den kompetens som faktiskt krävs är att känna till ditt eget arbetsflöde tillräckligt väl för att kunna beskriva det exakt.

Claude Code kontra ChatGPT för marknadsföring: Vilket är bäst?

Det beror på om du vill ha ett resultat eller ett återanvändbart verktyg. Claude Codes styrka ligger i att skapa filkopplade funktioner som körs på din dator och som kommer ihåg projektkontexten mellan sessionerna via en CLAUDE.md-fil. ChatGPT är snabbare för att utforma konversationer och har egna funktioner för agenter och kopplingar. De flesta marknadsförare som använder båda väljer utifrån uppgiften snarare än att standardisera på en enda lösning, så den relevanta frågan är vilken som passar det specifika arbetsflödet.

Hur skiljer sig Claude Code från Zapier eller Make?

Zapier och Make kopplar samman befintliga appar genom fördefinierade utlösare och åtgärder, och de körs i molnet utan övervakning när de väl har konfigurerats. Claude Code bygger anpassade verktyg utifrån dina egna filer och ditt eget omdöme, vilket täcker uppgifter som det inte finns några fördefinierade kopplingar för: att betygsätta en hemsida utifrån ditt positioneringsramverk eller granska texter mot din varumärkesguide. För enkla överlämningar mellan appar tar en dedikerad automatiseringsplattform dig snabbare till ”zero-touch”. Många marknadsförare använder båda.

Är det säkert att ge Claude Code åtkomst till företagets filer och varumärkesdata?

Ja, om du avgränsar användningen medvetet. Claude Code läser och redigerar endast filer i den mapp du öppnar och kan inte komma åt filer på andra ställen på din dator utan ytterligare behörigheter. Använd Plan-läget så att Claude föreslår en strategi innan källfilerna ändras, och se till att de inbyggda godkännandekontrollerna är aktiverade. Varje MCP-anslutning utökar räckvidden, så begränsa varje anslutning till de konton, mappar eller arbetsytor som uppgiften kräver.

Kan Claude Code köra marknadsföringsflöden enligt ett schema?

Ja. Claude Code stöder molnbaserade schemalagda uppgifter, och Claude Cowork kör återkommande jobb som standard i de betalda abonnemangen Pro, Max, Team och Enterprise. Den praktiska haken är att färdigheter inte synkroniseras automatiskt mellan Chat, Cowork och Code, så ett arbetsflöde som skapats i det ena måste exporteras för att kunna köras i ett annat. Låt varje nytt arbetsflöde köras några gånger under övervakning innan du låter det köras självständigt.

Kommer Claude Code att ersätta marknadsföringsbyråer eller operativa roller?

Nej. Claude Code förkortar exekveringstiden för repetitiva produktionsuppgifter, men det kritiska bedömningsarbetet måste alltid skötas av människor. Till exempel kan ett verktyg för utvärdering av hemsidor betygsätta en sida utifrån ett positioneringsramverk, men någon måste ha definierat ramverket och beslutat att det var det rätta.

Det som förändras när du som marknadsförare använder Claude Code är förhållandet mellan produktion och personalstyrka. Byråer och driftsteam som ser Claude Code som ett sätt att utföra mer av det arbete de redan är bra på kommer att dra ifrån, så länge de alltid har en person med god smak som granskar systemets indata och slutprodukten.