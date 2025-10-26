20 Notion-planerarmallar för att organisera ditt liv

En bra planeringskalender hjälper dig med din personliga organisation.

Du kan organisera alla dina uppgifter som du vill och ibland till och med schemalägga dem utifrån hur brådskande de är. Det som tidigare gjordes med penna och kalender är nu mycket mer effektivt med digitala planeringsverktyg.

Notion-planeringsmallar, inklusive Notion-tidsspårningsmallen för Notion-projektledning, ger dig extra funktioner som tidsspårning, visionstavlor och kalendersynkronisering.

Dina uppgifter kan till och med visas i externa verktyg som Google Kalender, vilket hjälper dig att undvika dubbelbokningar.

För att hjälpa dig komma igång här är några av de bästa gratis Notion-planerarna som fungerar som en allt-i-ett-lösning, är enkla att använda och mycket effektiva.

De bästa Notion-planeringsmallarna i korthet

Här är en sammanfattande tabell över de bästa planeringsmallarna för Notion och ClickUp:

Vad kännetecknar en bra Notion-planeringsmall?

Tänk dig att du öppnar din bärbara dator på måndagen och ser hela ditt veckoschema på ett ögonblick i din kalender: möten markerade i kalendern, färgkodade att göra-listor, kryssrutor för vanor och till och med en måltidsplan för torsdagen.

Det är vad du får med en gratis planeringsmall från Notions mallgalleri.

En väl utformad Notion-mall organiserar din tid och hjälper dig att spåra både kortsiktiga uppgifter och långsiktiga mål med hjälp av verktyg som en Notion-mall för vanespårning. För att vara tydlig, här är tecknen på en pålitlig mall:

✅ Definierar tydligt dess användning, oavsett om det är för dagliga uppgifter, en veckoplanerare eller projektledning.

✅ Håller strukturen ren med organiserade sektioner, filter och länkade vyer

✅ Möjliggör flexibel anpassning av layout, färg, ikoner och taggar, vilket gör den till en av de bästa anpassningsbara mallarna.

✅ Erbjuder flera planeringsvyer: daglig planerare, veckoplanering och månadsmål.

✅ Använder inbyggda Notion-verktyg som databaser, Notion-vanetracker och kalendersynkronisering.

20 mallar för Notion Planner

Letar du efter ett sätt att hantera din dag, speciella tillfällen, resor eller hela året mer effektivt?

Här är de 20 mest effektiva planeringsverktygen och populära Notion-mallarna som hjälper dig att utnyttja din tid på bästa sätt:

1. Den ultimata mallen för livsplanering

via Notion

Planerar du att byta karriär, försöker hålla igång träningen eller vill minska dina impulsiva utgifter? Notions Ultimate Life Planner är användbar i mer än ett scenario, särskilt för personlig utveckling.

Denna mall är utformad för personer som behöver strukturera sina personliga, ekonomiska och hälsorelaterade mål utan att behöva växla mellan flera olika verktyg. Med en inbyggd veckoplanerare, ekonomispårare, näringslogg och projektledningssidor ger den dig en fullständig översikt över ditt liv på ett och samma ställe.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Integrerar välbefinnande, ekonomi och personlig utveckling i en smidig instrumentpanel.

Anpassningsbara layouter låter dig prioritera det som är viktigast, från näringsloggar till projektmilstolpar.

Inbyggda spårningsverktyg och visualiseringar hjälper dig att upptäcka trender och fira framsteg inom alla områden i ditt liv.

✨ Perfekt för: Personer som vill balansera välbefinnande, ekonomi och långsiktiga personliga mål i ett enda arbetsutrymme.

💡 Proffstips: Har du svårt att hålla möten fokuserade och på rätt spår? Tips på hur du planerar ett möte med ClickUp visar dig hur du skapar strukturerade dagordningar och åtgärdspunkter direkt i din arbetsyta.

2. Mall för uppgiftshanterare

via Notion

Det är måndag morgon och din inkorg är full av spridda idéer, halvfärdiga uppgifter och glömda deadlines. Mallen Task Manager hjälper dig att reda ut röran genom att samla alla att göra-listor på ett ställe och sedan organisera dem efter prioritet och tidsplan.

Använd Priority Center för att se vad som är försenat, vad som står på tur och hur mycket du redan har slutfört. Denna mall är idealisk för alla som behöver en daglig planerare med ett strukturerat tillvägagångssätt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Rensa genast upp i tankarna genom att samla alla uppgifter, idéer och deadlines på ett enda, organiserat ställe.

Priority Center visar vad som är brådskande och försenat, så att inget faller mellan stolarna.

Flexibla vyer (lista, tavla, kalender) anpassar sig efter ditt arbetsflöde – oavsett om du gillar checklistor eller visuell planering.

✨ Perfekt för: Alla som vill ha en strukturerad daglig planerare för att registrera, prioritera och utföra uppgifter utan att bli överväldigad.

3. Mall för pengaspårning

via Notion

Oavsett om du hanterar flera konton eller försöker hålla koll på veckans utgifter, ger mallen Money Tracker och finansspåraren, professionella fakturor och mallen Notion Invoice dig en fullständig översikt över din ekonomiska situation i en överskådlig Notion-mall.

Kategorisera enkelt utgifter, logga inkomster och övervaka överföringar, medan den inbyggda prenumerationsspåraren i Notion-mallen hjälper dig att undvika oväntade avgifter.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Se hela din ekonomiska situation på ett ögonblick, från inkomstkällor till återkommande utgifter och prenumerationer.

Smart kategorisering och diagram gör budgetering och utgiftsuppföljning enkelt.

Prenumerationsspåraren ser till att du aldrig mer blir överraskad av glömda förnyelser eller dolda avgifter.

✨ Perfekt för: Frilansare, studenter eller yrkesverksamma som hanterar flera konton och vill förbättra sin ekonomiska situation.

4. Mall för sociala medier-kalender (med Notion AI)

via Notion

Det är torsdag eftermiddag och din chef har just bett om nästa veckas innehållsschema, men du håller fortfarande på att sammanställa inlägg från tre olika dokument.

Social Media Calendar löser detta genom att ge dig en Notion-mall för att utforma, schemalägga och organisera allt ditt sociala innehåll. Växla mellan kalender- och tavelvy för att planera över plattformar och använd Notion AI för att generera idéer till inlägg eller omarbeta utkast direkt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera, utarbeta och schemalägg innehåll för alla plattformar på ett och samma ställe.

Utnyttja Notion AI för att brainstorma idéer till inlägg, återanvända innehåll och optimera ditt publiceringsflöde.

Växla mellan kalender- och tavelvy för att direkt se vad som ska hända och när.

✨ Perfekt för: Innehållsskapare och marknadsföringsteam som hanterar publiceringsscheman för flera plattformar och återanvänder inlägg.

5. Mall för prenumerationsspårning

via Notion

Mallen Subscription Tracker hjälper dig att hålla koll på återkommande utgifter med en enkel, visuell översikt. Se alla dina aktiva prenumerationer, senaste förnyelsedatum och om betalningar är försenade eller slutförda.

Med en "Betala"-knapp och en årlig kostnadstabell är denna Notion-prenumerationsspårare perfekt för frilansare, studenter och alla som vill återfå kontrollen över sin månadsbudget.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Den visuella instrumentpanelen ger dig omedelbar insikt i alla aktiva prenumerationer, förnyelsedatum och totala månatliga utgifter.

Med ett klick på "Betala" och årliga kostnadstabeller kan du hantera betalningar och undvika budgetöverskridningar.

Perfekt för frilansare, studenter eller alla som vill ha kontroll över återkommande utgifter utan krångel.

✨ Perfekt för: Användare som vill ha ett enkelt sätt att hålla koll på återkommande utgifter och ligga steget före förnyelsedatum.

💡 Proffstips: Trött på att växla mellan fem olika appar bara för att hålla ordning? Gratis Notion-mallar för anteckningar, uppgifter och mer samlar över 50 mallar för att centralisera ditt arbete på ett ställe. Inget mer fliköverbelastning!

6. Mall för bröllopsplanerare: budget, resplan, uppgifter och mer

via Notion

Sex månader före ditt bröllop känner du dig överväldigad av samtal från leverantörer, gästlistor och Pinterest-tavlor. Denna Notion-planeringsmall samlar allt på ett ställe.

Från din budgetspårare och RSVP-lista till kontrakt och designinspiration – denna omfattande mall ersätter spridda anteckningar. Använd att göra-listor och tidslinjevyn för att hålla dig till schemat, och moodboarden för att samordna teman med din partner eller planerare.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla alla detaljer på ett ställe – från leverantörskontakter till gästlistor.

Inbyggd budgetspårare och tidslinje håller din planering enligt schemat och inom budgeten.

Moodboards och inspirationsgallerier gör det enkelt att samordna teman och dela din vision med andra.

✨ Perfekt för: Par som planerar ett bröllop och vill organisera allt från leverantörer till gästlistor på ett och samma ställe.

7. Mall för studentgruppsuppgifter

via Notion

Mallen för studentgruppsuppgifter är din väg ut ur sista minuten-paniken.

Med dedikerade utrymmen för att tilldela ansvar, lagra länkar och spåra att göra-listor skapar det struktur i kaotiskt grupparbete. Lägg till mötesanteckningar, deadlines och till och med en delad spellista för att göra teamarbetet mindre stressigt och mer framstegsrikt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela roller, följ upp framsteg och lagra resurser i ett gemensamt samarbetscenter – inga fler hektiska gruppchattar.

Inbyggda mötesanteckningar och påminnelser om deadlines gör att alla kan ta ansvar och hålla sig uppdaterade.

Delade spellistor och anpassningsbara sektioner gör teamarbetet roligare och mindre stressigt.

✨ Perfekt för: Universitets- eller gymnasieelever som arbetar med grupprojekt och behöver tydlighet och delat ansvar.

8. Mall för lösenord

via Notion

Mallen för lösenord är ett enkelt och lättanvänt verktyg för att lagra alla dina inloggningsuppgifter på ett säkert och organiserat ställe. Oavsett om du hanterar personliga konton, inloggningar för jobbet eller delad åtkomst med ett team, ser denna Notion-mall till att dina användarnamn och lösenord alltid finns inom räckhåll.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Lagra alla dina inloggningsuppgifter säkert på en krypterad, lättillgänglig plats.

Organiserar konton efter kategori (arbete, privat, delat) för snabb åtkomst när du behöver dem som mest.

Slipp problem med återställning av lösenord och låsta konton – du kommer aldrig mer att fastna utanför dina konton.

✨ Perfekt för: Alla som hanterar flera konton och letar efter ett säkert, centraliserat lagringssystem för inloggningar.

💡 Proffstips: Om din att göra-lista fortsätter att växa sig större än din planerare kan vår blogg Bästa appar för daglig planering hjälpa dig att hitta rätt app för din dag, från flexibla uppgiftshanterare till fullfjädrade produktivitetssystem som ClickUp.

9. Den ultimata mallen för att spåra lästa böcker

via Notion

Ultimate Reading Book Tracker hjälper dig att hålla dig konsekvent genom att organisera din läslista, spåra sidor och anteckna reflektioner längs vägen. Varje bok får en egen sida för tankar, citat och höjdpunkter.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera din läslista, dina framsteg och dina reflektioner i ett visuellt tilltalande, distraktionsfritt utrymme.

Med dedikerade sidor för varje bok kan du anteckna citat, anteckningar och personliga insikter medan du läser.

Progress tracking motiverar dig att vara konsekvent och nå dina läsmål, en sida i taget.

✨ Perfekt för: Läsare som vill hålla sig till sina läsmål och reflektera över viktiga lärdomar.

10. Christine Tays allt-i-ett-planeringsmall

via Notion

Christine Tays allt-i-ett-mall för Notion-planerare samlar alla dina saker i en överskådlig, intuitiv mall som är lätt att navigera i och anpassa. Från att göra-listor och bokloggar till din önskelista och långsiktiga mål – den ger dig ett system för att hantera både vardagliga uppgifter och övergripande planering.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Kombinera att göra-listor, läsloggar, önskelistor och långsiktiga mål i en enda, intuitiv instrumentpanel.

Lätt att anpassa – lägg till egna avsnitt, ikoner och färgscheman som passar din stil.

Effektiviserar både dagliga uppgifter och övergripande planering, så att ingenting går förlorat i virrvarret.

✨ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som hanterar personliga uppgifter, läsloggar och önskelistor från en enda instrumentpanel.

11. Mall för julfestplanering

via Notion

Det är två veckor kvar till julfesten, och svaren, menyn och budgeten är utspridda över sms och post-it-lappar. Mallen Christmas Party Planner samlar allt på ett ställe så att du kan njuta av att vara värd!

Denna Notion-planeringsmall hjälper dig att hålla koll på din gästlista, organisera rätter och hålla dig inom budgeten. I grund och botten är detta ditt verktyg för att minska utmaningar i sista minuten.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla gästlistor, menyer och budgetar så att du kan planera varje detalj utan spridda anteckningar eller kalkylblad.

Visuella checklistor och påminnelser hjälper dig att hålla koll på svar, inköp och förberedelser – utan kaos i sista minuten.

Utformade för stressfri värdskap, så att du kan fokusera på att skapa minnesvärda stunder istället för att hantera logistiken.

✨ Perfekt för: Värdar som planerar julfester med fokus på budgetering, gästlistor och stressfri koordinering.

via Notion

Du behöver den där hjälpsamma artikeln, men den är begravd i din webbläsarhistorik eller i en slumpmässig flik som du stängde förra veckan. Och vem vet var?

Notion-mallen Links, Shortcuts, and Badges erbjuder ett centralt utrymme för att spara viktiga resurser, verktyg, måltidsplanerare och favoritsidor. Den är idealisk för studenter, forskare och digitala proffs och håller allt organiserat och tillgängligt med ett enda klick.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla alla dina viktiga länkar, resurser och genvägar för omedelbar åtkomst – inga fler förlorade flikar eller bokmärken.

Anpassningsbara märken och kategorier gör det enkelt att organisera efter projekt, ämne eller prioritet.

Perfekt för studenter, forskare och digitala proffs som behöver en enda plats för alla sina verktyg och referenser.

✨ Perfekt för: Studenter, forskare och digitala arbetare som behöver snabb tillgång till viktiga verktyg och referenser.

📖 Läs också: De bästa gratisapparna för digital planering

13. Resplanerare, resplan, mall för bucket list

via Notion

Du har äntligen planerat din drömsemester som har stått på din önskelista de senaste tre åren.

Men det finns ett problem: ditt flyg går om några dagar, din hotellbekräftelse är begravd i din inkorg, din resplan finns fortfarande i din Notes-app och du har just insett att du glömt att kolla tågtiderna mellan städerna.

Om detta stämmer in på dig kan Notions resplanerarmall hjälpa dig att organisera allt. Denna resplanerarmall från Notion är utformad för resenärer som vill ha en smidig upplevelse och innehåller avsnitt för planering av flera resmål, valutaspecifik utgiftsuppföljning och utrymme för att skriva dagbok om din resa.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera alla aspekter av din resa, från resplaner och bokningar till budgetar och önskelistor, på ett och samma ställe.

Planering för flera destinationer och valutaspecifik utgiftsuppföljning gör komplexa resor enkla att hantera.

Med den inbyggda dagboksfunktionen kan du spara minnen, foton och reflektioner under resan.

✨ Perfekt för: Resenärer som planerar resor med flera stopp och vill hålla koll på logistik, budget och dagboksanteckningar.

14. Janice Studies mall för studenternas instrumentpanel

via Notion

Janice Studies Student Dashboard ger dig ett centraliserat, användarvänligt gränssnitt för att hantera hela ditt akademiska och personliga liv.

Med den här mallen kan du enkelt hålla koll på uppgifter, tentor och dagliga aktiviteter samtidigt som du organiserar anteckningar och scheman för varje kurs för att undvika stress i sista minuten.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Kombinera uppgifter, tentor, anteckningar och scheman i en enda, lättnavigerad akademisk översikt.

Visuella spårare och påminnelser hjälper dig att hålla koll på deadlines och undvika stress i sista minuten.

Anpassningsbar för alla kursbelastningar, vilket gör den idealisk för både gymnasie- och universitetsstudenter.

✨ Perfekt för: Studenter som hanterar uppgifter, tentor och kursanteckningar i en centraliserad akademisk översikt.

15. Mall för packlista för resor

via Notion

Du är på flygplatsen och plötsligt inser du att du har glömt din laddare!

Mallen för resepaketlista hjälper dig att undvika sådana situationer genom att organisera allt du behöver efter kategori: kläder, elektronik, toalettartiklar och mer. Lägg enkelt till sista minuten-artiklar till din inköpslista, planera kläder för varje dag och bocka av packade artiklar på din telefon medan du packar.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Kategoriserar packningsartiklar (kläder, elektronik, toalettartiklar) så att du aldrig glömmer något igen.

Interaktiva checklistor och outfitplanerare hjälper dig att packa smartare och undvika att packa för mycket.

Den mobilvänliga designen gör att du kan uppdatera din lista när du är på språng, ända fram till avresan.

✨ Perfekt för: Personer som reser ofta och vill vara säkra på att de aldrig glömmer något viktigt eller packar för mycket inför en resa.

📖 Läs också: Gratis mallar och exempel för arbetsplaner

16. Mall för mål- och vanespårning

via Notion

Hur många gånger har du bestämt dig för att lära dig ett nytt språk?

Mallen Goals and Habits Tracker hjälper dig att åtgärda det genom att koppla dina ambitioner till ett dagligt system. Dela upp målen efter tidslinje – 12 veckor, 12 månader eller 5 år – och följ dem inom olika livsområden som karriär, välbefinnande och personlig utveckling.

Denna Notion-mall för måluppföljning hjälper dig att hålla dig konsekvent och följa dina framsteg visuellt genom tydliga framstegsloggar.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Delar upp stora mål i genomförbara dagliga vanor, vilket håller dig motiverad och ansvarstagande.

Visuella framstegsloggar och tidslinjer hjälper dig att se tillväxten över veckor, månader eller år.

Anpassningsbar för alla områden i livet – karriär, välbefinnande, lärande eller personlig utveckling.

✨ Perfekt för: Alla som strävar efter långsiktig personlig eller professionell utveckling genom strukturerad mål- och vanespårning.

17. Mall för resekostnadsspårning och budgetverktyg

via Notion

Har du någonsin varit med om en gruppresa där ni hela tiden delar på måltider och resor, och ingen kommer ihåg vem som har betalat vad?

Verktyget Travel Expense Tracker & Budget löser detta genom att låta alla logga sina utgifter i realtid, även i olika valutor. Med automatisk konvertering och resenärsspecifika uppdelningar hjälper det dig att göra upp utan besvärliga beräkningar efter resan.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Realtidsregistrering av utgifter och automatisk valutakonvertering gör det enkelt att hantera gruppresor.

Resespecifika uppdelningar säkerställer att alla vet vem som har betalat vad – inga besvärliga beräkningar efter resan.

Visuella budgetöversikter hjälper dig att hålla koll och undvika att spendera för mycket.

✨ Perfekt för: Gruppresenärer som behöver dela på kostnader, hantera gemensamma budgetar och spåra utgifter i realtid.

18. Inbjudan till gruppresa med omröstningsmall

via Notion

Låt oss säga att du försöker planera en weekendresa med vänner. Hälften av gruppmedlemmarna har inte bekräftat sin närvaro och ingen i chatten är överens om vilka aktiviteter man ska göra.

Mallen Group Trip Invite with Poll Notion förenklar allt med ett RSVP-formulär, delade resedetaljer och inbyggda omröstningar för att rösta om aktiviteter eller datum.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Inbyggda RSVP-formulär och omröstningar effektiviserar gruppens beslutsfattande – inga fler ändlösa chattkonversationer.

Samla resedetaljer, datum och aktivitetsalternativ på ett ställe för enkel samordning.

Gör planeringen rolig och demokratisk och se till att allas röster blir hörda.

✨ Perfekt för: Researrangörer som samordnar datum, aktiviteter och anmälningar utan röriga gruppchattar.

📖 Läs också: Gratis schemamallar för Google Docs

19. Mall för julklappslista

via Notion

Holiday Gift Tracker hjälper dig att planera, budgetera och hålla koll på alla presenter i en gratis Notion-mall. Det bästa är att du kan spåra presentidéer, inköpsstatus, utgifter per person och leveransuppdateringar med en tydlig, visuell layout.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra presentidéer, köpstatus och budgetar för alla på din lista – inga fler dubbla presenter eller missade mottagare.

Den visuella layouten gör det enkelt att se vem du har kvar att köpa till och hur mycket du har spenderat.

Perfekt för organiserad, stressfri julshopping och genomtänkta presenter.

✨ Perfekt för: Researrangörer som samordnar datum, aktiviteter och anmälningar utan röriga gruppchattar.

📖 Läs också: Gratis månadskalendermallar för att organisera din tid

20. Mall för resplanerare för bilresor

via Notion

Är du halvvägs genom din roadtrip och kan inte komma ihåg vilken stad du planerade att stanna i nästa eller var den där restaurangen du absolut måste prova ligger? Jag har varit där.

Road Trip Travel Planner hjälper dig att planera varje detalj i förväg, inklusive en estetisk Notion-instrumentpanel för dina tankstopp och natursköna omvägar.

Med en inbyggd Google Map, en visuell resplan och en inbyggd utgiftsregistrering är denna Notion-mall perfekt för resenärer som vill ha struktur utan att offra spontaniteten.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera varje stopp, måltid och naturskön omväg med en interaktiv resplan och inbäddade Google Maps.

Inbyggd utgiftsregistrering och packlistor håller din resa organiserad från början till slut.

Den estetiska instrumentpanelen gör planeringen och dokumentationen av ditt äventyr lika rolig som resan själv.

✨ Perfekt för: Presentköpare som vill planera, budgetera och organisera presenter till familj, vänner och kollegor.

Notions begränsningar

Notion-planerarmallar är utmärkta för att komma igång... men de anpassar sig sällan efter hur du faktiskt arbetar.

Notion har också några andra problem som du bör vara medveten om innan du tar steget:

De flesta mallar är utformade efter någon annans arbetsflöde, inte ditt, vilket ofta leder till att du måste hitta lösningar eller bryta viktiga system bara för att kunna använda dem.

Om du anpassar en mall för mycket kan det snabbt orsaka databasproblem, trasiga filter eller duplicerade strukturer som skapar mer oordning än klarhet.

Mallar är vanligtvis inte särskilt anpassningsbara till förändrade prioriteringar , såsom att gå från personlig uppföljning till teambaserad projektledning.

Notions kostnadsfria plan begränsar teamets användning till 1 000 block , vilket kan vara frustrerande för samarbetsytor.

Ju mer ditt arbetsflöde utvecklas, desto mer sannolikt är det att du växer ur statiska mallar som inte stöder automatisering, sömlös integration eller dynamiska uppgiftsvyer.

Så, vilka alternativ till Notion finns det? Låt oss ta reda på det.

Alternativa Notion-mallar

Till skillnad från Notion är ClickUp inte beroende av statiska mallar som du ständigt behöver justera.

Den har inbyggda automatiseringar, inbyggd tidsspårning, återkommande uppgifter och samarbete i realtid, vilket löser de vanliga problemen med överanpassning och begränsad skalbarhet som finns i många Notion-planerarmallar.

Om du letar efter mer anpassningsbara, långsiktiga lösningar finns här 10 ClickUp-planerarmallar som fungerar bättre för föränderliga behov.

1. ClickUp-mall för daglig planering

Få gratis mall Håll ordning utan att ständigt behöva omstrukturera ditt system med ClickUp Daily Planner Template.

Är du trött på att justera Notion-mallar bara för att hantera en vanlig dag? ClickUp Daily Planner Template ger dig en färdig layout med drag-and-drop-uppgiftshantering.

Denna mall för daglig planering kräver bokstavligen ingen manuell inställning och har till och med inbyggda prioriteringar och visuell framstegsspårning.

Oavsett om du balanserar möten, personliga ärenden eller tidspressade arbetsuppgifter hjälper denna mall dig att kategorisera uppgifter (arbete, personligt, mål), hantera prioriteringar och hålla fokus under hela dagen.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Färdig layout med dra-och-släpp-funktion för uppgiftshantering – ingen manuell inställning krävs.

Inbyggda prioriteringar och visuell framstegsspårning hjälper dig att fokusera på det som är viktigast.

Kategorisera uppgifter efter arbete, privatliv eller mål för att få en helhetsbild av din dag.

✨ Perfekt för: Yrkesverksamma och privatpersoner som söker en pålitlig dag-till-dag-uppgiftshanterare med inbyggd prioriteringsfunktion.

2. ClickUp-mall för daglig logg

Få gratis mall Om du fokuserar på att spåra vanor eller projektansvar, prova ClickUp Daily Log Template.

Om du behöver mer än bara en checklista för att reflektera över din dag, erbjuder ClickUp Daily Log Template en strukturerad översikt över allt du har gjort.

Med den här mallen kan du logga uppgifter, notera framsteg och se slutförandestatus i realtid. Dessutom får du ett löpande arkiv över ditt dagliga arbete med inbyggda fält för förfallodatum, prioriteringar och anteckningar, utan att behöva skapa flera länkade databaser som i Notion.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Strukturerad daglig aktivitetsuppföljning stöder vanebildning och prestationsutvärdering.

Loggning i realtid och status för slutförda uppgifter håller dig ansvarig och motiverad.

Inbyggda fält för förfallodatum, prioriteringar och anteckningar eliminerar behovet av flera databaser.

✨ Perfekt för: Användare som vill ha strukturerad daglig aktivitetsuppföljning för att stödja vanebildning och prestationsutvärdering.

👀 Rolig fakta: Den första kommersiella dagliga planeringskalendern introducerades i början av 1900-talet av ett brittiskt företag som hette Letts. De är fortfarande verksamma idag, vilket visar på planeringskalendrarnas tidlösa attraktionskraft.

3. ClickUp-mall för dagligt timschema

Få gratis mall Skapa en daglig rytm som främjar både fokus och flexibilitet med hjälp av ClickUps mall för daglig timplanering.

När din dag glider iväg utan att du vet vart tiden tog vägen (tittar på dig, Instagram Reels), ger den här mallen struktur ned till timmen.

ClickUp Daily Hour Schedule Template hjälper dig att avsätta tid för uppgifter, möten, pauser och koncentrerat arbete. Den är perfekt för studenter som hanterar lektioner eller yrkesverksamma som balanserar koncentrerat arbete med administration.

Till skillnad från manuella planeringsverktyg uppdateras det automatiskt med spårning i realtid, vilket hjälper dig att upptäcka tidstjuvar och optimera din rutin.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp din dag i tidsblock på timme för maximal fokus och flexibilitet.

Automatiska uppdateringar med spårning i realtid hjälper dig att upptäcka tidstjuvar och optimera rutiner.

Perfekt för studenter och yrkesverksamma som balanserar intensivt arbete, möten och pauser.

✨ Perfekt för: Personer som följer tidsblockering eller strukturerade rutiner och vill optimera varje timme på dagen.

4. ClickUp-mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda

Få gratis mall Ta bort gissningar från prestationsutvärderingar med ClickUps mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda.

När du leder ett team som arbetar med flera projekt är det lätt att tappa koll på vem som gör vad. Det vill säga, tills deadlines börjar glida.

Mallen för dagliga aktivitetsrapporter för anställda ger chefer en tydlig, realtidsöversikt över dagliga uppgifter, tidsåtgång och total produktivitet. Denna mall är särskilt fördelaktig för distansarbetande team eller roller som fokuserar på drift.

Den spårar individuell prestation, markerar förseningar och hjälper till att stärka ansvarstagandet med strukturerade fält för uppgiftsloggar och inbyggd rapportering.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Ger chefer en tydlig, realtidsöversikt över dagliga uppgiftsutföranden och produktivitet.

Spårar individuell prestation och markerar förseningar för bättre ansvarstagande.

Perfekt för distansarbetande team och operativa roller som behöver strukturerad rapportering.

✨ Perfekt för: Chefer och teamledare som följer upp medarbetarnas prestationer och dagliga resultat i olika projekt.

👀 Rolig fakta: Produktivitetsexperter säger att 10 minuters planering på morgonen kan spara upp till 2 timmars bortkastad tid under dagen. Planerare hjälper dig att vinna tillbaka dessa timmar.

5. ClickUp-mall för projektplanerare

Få gratis mall Markera hinder innan de stör tidsplanen med ClickUp-projektplaneraren.

Du har startat ett nytt projekt, och efter tre dagar är uppgifterna spridda, tidsplanerna vaga och teamrollerna oklara.

ClickUp Project Planner Template löser det snabbt genom att ge dig en enda, strukturerad arbetsyta där du kan organisera leveranser, tilldela ansvar och visualisera framsteg i Kanban-, lista- eller kalendervyer.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera leveranser, tilldela ansvar och visualisera framsteg i ett arbetsutrymme.

Flera vyer (Kanban, lista, kalender) anpassar sig till alla projektledningsstilar.

Inbyggda blockerare och tidslinjespårning håller projekten enligt schemat och teamen samordnade.

✨ Perfekt för: Team som planerar komplexa projekt och behöver bättre överblick över framsteg, roller och tidsplaner.

📖 Läs också: Gratis mallar för Google Kalender

6. ClickUp-mall för semesterplanering

Få gratis mall Koordinera enkelt och fokusera på att njuta av ledigheten med hjälp av ClickUps mall för semesterplanering.

Att samordna resedetaljer, såsom resedatum, boende och dokument, kan bli överväldigande, särskilt när flera personer är inblandade.

ClickUp Holiday Planner Template samlar alla dina semesterplaner – flyg, boende, aktiviteter och resedokument – på ett och samma ställe. Koordinera enkelt datum, håll koll på vem som ska åka vart och spara viktiga filer som bokningar eller resplaner på ett säkert ställe.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla alla semesterplaner – flyg, boende, aktiviteter och dokument – på ett säkert ställe.

Koordinera enkelt datum och spåra vem som ska åka vart för gruppresor eller familjesemestrar.

Spara viktiga filer som bokningar och resplaner för snabb åtkomst när som helst.

✨ Perfekt för: Familjer eller grupper som reser tillsammans och hanterar logistik för semestern, såsom bokningar, dokument och scheman.

👀 Rolig fakta: Benjamin Franklin använde en planeringsmetod på 1700-talet. Han delade upp sina dagar i specifika tidsblock – en tidig version av tidsblockering som vi fortfarande använder idag.

7. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Få gratis mall Utan att behöva växla mellan olika verktyg kan du fokusera på det som är viktigast med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

Att ha en tydlig kalendervy kan vara avgörande när uppgifterna börjar hopa sig och deadlines överlappar varandra.

ClickUp Calendar To Do List Template kombinerar schemaläggning och uppgiftsuppföljning i en flexibel layout, så att du kan hantera dagliga prioriteringar samtidigt som du planerar framåt. Du kan organisera uppgifter i kategorier, tilldela förfallodatum och visualisera din arbetsbelastning över dagar eller veckor.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Kombinerar schemaläggning och uppgiftsuppföljning i en enda flexibel layout.

Organisera uppgifter efter kategori, tilldela förfallodatum och visualisera arbetsbelastningen över dagar eller veckor.

Håll fokus på dagliga prioriteringar samtidigt som du planerar framåt med tydliga kalendervyer.

✨ Perfekt för: Användare som vill hantera uppgifter visuellt och planera sin tid med tydliga dagliga och veckovisa översikter.

💡 Proffstips: Om du försöker hantera projekt i Notion men stöter på hinder, kan du läsa vår blogg, Hur man använder Notion för projektledning, som beskriver vad som fungerar, vad som inte fungerar och hur du kan effektivisera ditt arbetsflöde utan att bli överväldigad.

8. ClickUp årsplaneringsmall

Få gratis mall Skapa struktur i ditt år utan manuell planering med hjälp av ClickUps årsplaneringsmall.

Halvvägs in på året försöker du desperat komma ihåg datumet för den där produktlanseringen – eller ännu värre, du har helt missat en viktig deadline.

ClickUps årsplaneringsmall ger dig en omfattande översikt över alla dina uppgifter.

Med månadsvisa uppdelningar och visuella tidslinjer hjälper det dig att spåra långsiktiga mål och ligga steget före.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Ger en omfattande översikt över alla uppgifter, deadlines och händelser för året.

Månadsöversikter och visuella tidslinjer hjälper dig att följa upp långsiktiga mål och milstolpar.

Förhindrar missade deadlines och håller dig uppdaterad om vad som väntar härnäst.

✨ Perfekt för: Strategiska planerare och team som behöver en översiktlig årsplanering för att kartlägga deadlines, evenemang och milstolpar.

9. ClickUp-mall för veckokalender

Få gratis mall Håll koll på din vecka och gör den hanterbar med hjälp av ClickUps veckokalendermall.

Din vecka börjar bra, men på onsdagen överlappar möten varandra, deadlines smyger sig på och ditt schema känns utom kontroll.

ClickUp Weekly Calendar Template skapar klarhet i kaoset genom att låta dig planera hela veckan med visuellt tilltalande uppgiftsfördelningar, evenemang och tidsblock.

Med uppdateringar i realtid och drag-och-släpp-schemaläggning är det perfekt för att balansera teamets prioriteringar, hantera veckovisa planeringsmål och hålla koll på personliga åtaganden.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera hela veckan med visuellt tilltalande uppgiftsfördelningar, evenemang och tidsblock.

Uppdateringar i realtid och schemaläggning med dra-och-släpp-funktion gör det enkelt att balansera prioriteringar.

Perfekt för att hantera flera uppgifter, möten och evenemang under en 7-dagarsperiod.

✨ Perfekt för: Individer eller team som hanterar flera uppgifter, möten och evenemang under en 7-dagarsperiod.

👀 Rolig fakta: Japan har en hel subkultur som ägnar sig åt planeringskalendrars estetik, kallad ”Jibun Techo”, där människor dekorerar sina scheman med klistermärken, kalligrafi och klotter för att göra planeringen roligare. Det här påminner nästan om Bullet Journaling!

10. ClickUp-bloggplanerare-mall

Få gratis mall Skapa en konsekvent innehållsstrategi som stödjer publiktillväxt med ClickUp Blog Planner Template.

Bra, dina bloggar går bra! Men det finns ett litet problem: ditt innehåll är utspritt över anteckningsböcker, dokument och halvskrivna utkast.

ClickUp Blog Planner Template förvandlar fragmenterat innehåll till ett tydligt produktionsflöde. Planera inlägg efter kategori eller kampanj, tilldela deadlines och följ framstegen från idé till publicering.

Oavsett om du är en ensam författare eller en del av ett innehållsteam hjälper denna mall dig att hålla dig till schemat och samarbeta smidigt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Förvandla fragmenterat innehåll till ett tydligt produktionsflöde från idé till publicerat inlägg!

Planera inlägg efter kategori eller kampanj, tilldela deadlines och följ framstegen på ett och samma ställe.

Stöder enskilda skribenter och innehållsteam med återkommande scheman och delat ägande.

✨ Perfekt för: Bloggare och innehållsteam som planerar och producerar innehåll enligt ett återkommande schema med delat ägande med hjälp av ett omfattande verktyg.

Ett litet klick (uppåt) för dig, en gigantisk uppgradering för ditt arbetsflöde

Planeringsmallar kan användas för en mängd olika uppgifter. Oavsett om du planerar ett bröllop, håller koll på dina personliga vanor eller planerar hela ditt läsår, ger en bra planeringsmall struktur och tydlighet.

Även om Notion-planerarmallar är en utmärkt utgångspunkt, stöter de flesta användare så småningom på utmaningar på grund av begränsad automatisering och tidskrävande anpassning.

Det är här ClickUp subtilt förändrar situationen. Med dynamiska vyer, inbyggda automatiseringar och samarbete i realtid hjälper ClickUp-mallarna dig inte bara att hålla ordning – de hjälper dig också att arbeta snabbare.

Faktum är att team som använder ClickUps kund RevPartners rapporterar en 64-procentig förbättring av leveranshastigheten, vilket frigör tid som normalt går åt till att pussla ihop saker.

Om du är redo att sluta hantera dina planer och börja genomföra dem, registrera dig för ClickUp nu!