Gratis mallar för hushållsbudget för att hålla koll på månatliga utgifter

Oavsett om det handlar om att köpa hus eller gå i pension tidigt har nästan alla ett ekonomiskt mål som de vill uppnå vid en viss ålder. Men bara 30 % lyckas med det. Den vanligaste orsaken? Dålig budgetering!

En välplanerad månadsbudget är det första steget till en sund penninghantering. Den hjälper dig att kontrollera överkonsumtion och bygga upp besparingar så att du kan närma dig dina mål på ett strategiskt sätt. Ändå budgeterar 11 % av människor inte sina inkomster, möjligen för att de inte har rätt verktyg för att komma igång.

Men inte längre – här är 13 gratis mallar för hushållsbudgetar som hjälper dig att skapa en budget och få ut mesta möjliga av varje krona!

Vad är mallar för hushållsbudgetar?

En mall för hushållsbudget är ett fördesignat, anpassningsbart dokument som gör det möjligt för dig att spåra och registrera dina inkomster, besparingar, utgifter och andra finansiella detaljer. Den tar hänsyn till alla hushållets större och mindre finansiella komponenter, såsom hyra, matvaror och månatliga räkningar, för att tydligt visa dina kassaflöden. Som ett resultat kan du hantera dina pengar på ett mer försiktigt sätt.

En typisk mall för hushållsbudget innehåller avsnitt som:

Inkomstkällor

Fasta utgifter

Variabla utgifter

Besparingar

Sammanfattning av totala intäkter jämfört med totala utgifter

🧠 Kul fakta: Ordet ”budget” kommer från det gamla franska ordet ”bougette”, som betyder liten läderväska.

Vad kännetecknar en bra mall för hushållsbudget?

Att skapa en hushållsbudget är ofta stressande, vilket är förståeligt. Du måste ta hänsyn till dina inkomster och utgifter, visualisera dina sparmål och identifiera områden som kan förbättras för att göra en verklig skillnad. Allt detta kan verka som mycket att göra, men inte om du har rätt mall. Här är några av dess egenskaper:

Ren layout: Leta efter en mall med enkel design, välorganiserade kolumner, tydliga avsnitt och enhetlig formatering så att den är lätt att använda och navigera även för nybörjare ✨

Anpassningsbarhet: Välj en mall som låter dig skräddarsy kategorierna efter ditt hushålls unika behov. Du bör till exempel kunna lägga till, ta bort och byta namn på rader och kolumner för att skapa en budget som passar just ditt hushålls ekonomi ✨

Funktioner för ekonomisk uppföljning: Använd en mall med inbyggda funktioner för ekonomisk uppföljning. Detta hjälper dig att följa upp inkomster, utgifter och sparande för att fastställa budgetavvikelser ✨

Automatiseringsfunktioner: Välj en mall som använder formler för att automatiskt fylla i viktiga beräkningar, såsom total inkomst, totala utgifter och totala besparingar ✨

Visuella element: Sök efter en mall med diagram, staplar, grafer, tabeller och andra visuella element för att visa dina inkomster, utgifter, besparingar och mer. Detta minimerar inlärningskurvan och gör budgeten begriplig för alla ✨

➡️ Läs mer: Gratis mallar för månadsbudget för att hantera utgifter

13 mallar för hushållsbudget

Här är några gratis mallar för hushållsbudgetar från ClickUp, appen för allt som rör arbete, och andra plattformar för att skapa en budget och ta de första stegen mot en effektiv ekonomihantering:

1. ClickUp enkel budgetmall

Få en gratis mall Spåra dina månatliga inkomster, utgifter och besparingar utan krångel med ClickUp Simple Budget Template.

Om det är första gången du skapar en budget för ditt hushåll kan du använda ClickUps enkla budgetmall. Den ger dig ett överskådligt ramverk för att hålla koll på hushållets inkomster, månatliga utgifter och sparmål. Den tydliga strukturen gör det enkelt att uppdatera och anpassa budgeten efter förändrade ekonomiska behov.

Registrera alla dina månatliga inkomster och utgifter för att få en omfattande översikt över din ekonomiska situation. Dessutom kan du ange fasta kostnader, diskretionära utgifter och inkomstsummor och sedan övervaka månatliga förändringar med hjälp av inbyggda vyer.

Varför du kommer att älska det:

Kategorisera inkomster och utgifter i ett fokuserat, lättanvänt layout.

Visualisera budgetbalanser med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler och fält.

Granska finansiella sammanfattningar via kalender-, tavla- eller listvyer.

Redigera, utöka eller justera inmatningar direkt från valfri enhet.

Perfekt för: Privatpersoner och hushåll som vill skapa en grundläggande budgetrutin med enkla verktyg.

📚 Läs också: Hur man skapar ett effektivt system för hushållsförvaltning

2. ClickUp-mall för personlig budget

Få en gratis mall Ta kontroll över dina personliga finanser med ClickUp Personal Budget Template.

Har du svårt att hantera dina personliga finanser på egen hand? ClickUps mall för personlig budget kan hjälpa dig.

Den är särskilt anpassad för individuellt bruk och är det bästa sättet att återta kontrollen över dina pengar. Denna mall håller reda på dina inkomster, utgifter, besparingar och finansiella åtaganden för att identifiera områden som kan justeras och kostnader som kan minskas, precis som en personlig ekonomiassistent.

Det låter dig också prioritera dina finansiella mål och arbeta för att uppnå dem. Detta uppmuntrar till sunda budgetvanor och gör att du kan hantera dina pengar på ett mer medvetet sätt.

Varför du kommer att älska det:

Segmentera och spåra återkommande betalningar, sparande och livsstilskostnader.

Få tillgång till förinställda avsnitt för inkomstkällor, fasta och flexibla utgifter samt sparmål.

Få automatiska påminnelser om kommande betalningar eller budgetgenomgångar.

Sätt upp finansiella mål med visuella indikatorer och deadlines

Perfekt för: Ensamstående yrkesverksamma, frilansare och studenter som hanterar personliga utgifter, ekonomiska mål och månatliga besparingar.

Här är vad Philip Storry, senior systemadministratör på SYZYGY, hade att säga om att använda ClickUp-mallar för ekonomi:

Samordningen på SYZYGY har förbättrats över hela linjen. Det bästa exemplet är vår nya process för nyanställda, som kräver samordning mellan fyra avdelningar: HR, ekonomi, IT och fastigheter. Genom att använda en mall och ett formulär har vi snabbt kunnat registrera informationen om en nyanställd som ansluter sig till vår organisation och sedan skapa en uppgift med deluppgifter tilldelade varje avdelning för det arbete som krävs.

Samordningen på SYZYGY har förbättrats över hela linjen. Det bästa exemplet är vår nya process för nyanställda, som kräver samordning mellan fyra avdelningar: HR, ekonomi, IT och fastigheter. Genom att använda en mall och ett formulär har vi snabbt kunnat registrera informationen om en nyanställd som ansluter sig till vår organisation och sedan skapa en uppgift med deluppgifter tilldelade varje avdelning för det arbete som krävs.

3. ClickUp-mall för personlig budgetplan

Få en gratis mall Planera din budget som ett proffs med ClickUps mall för personlig budgetplanering.

Om det finns något som är lika svårt som att skapa en budget, så är det att hålla sig till den. Men det är där ClickUps mall för personlig budgetplan kommer in. Den listar dina utgifter, budgetar och faktiska utgifter så att du kan se hur väl du har följt din plan.

Dessutom stöder varje vy tidsbaserad planering samtidigt som inkomst- och utgiftstrender kopplas till större livsmål. Genom att organisera månatliga, kvartalsvisa och långsiktiga finansiella mål kan du tänka längre än de dagliga utgifterna.

Varför du kommer att älska det:

Strukturera budgetplaneringen över tidslinjer, inklusive månader och kvartal.

Spåra sparmål, återkommande åtaganden och framtida ekonomiska planer.

Visualisera prioriteringar med hjälp av Gantt-diagram, mål eller kalenderlayouter.

Justera planerna enkelt när målen förändras eller den ekonomiska situationen utvecklas.

Perfekt för: Målmedvetna individer och familjer som vill strukturera sina ekonomiska prioriteringar, hålla koll på återkommande räkningar och övervaka sina besparingar.

4. ClickUp-mall för budgetrapport

Få en gratis mall Få klarhet i din budgets faktiska effektivitet med ClickUp Budget Report Template.

ClickUp Budget Report Template ger en tydlig bild av det finansiella resultatet i slutet av varje budgetcykel. Denna mall är överskådlig och visuellt tilltalande och ger en omfattande översikt över dina tidigare och nuvarande budgetar, inklusive avvikelser och effektivitet, så att du kan utvärdera ditt totala finansiella resultat.

Den datainriktade designen främjar ansvarstagande och gör det möjligt för användarna att utvärdera trender och planera korrigerande åtgärder. Dessutom kan du följa dina framsteg för att visualisera den genomsnittliga tiden det tar att nå dina finansiella mål.

Varför du kommer att älska det:

Jämför budgeterade belopp med faktiska belopp inom viktiga utgiftsområden.

Använd anpassade instrumentpaneler och filter för att få insikt i ditt ekonomiska beteende.

Sammanfatta viktiga finansiella siffror för presentationer eller granskningar.

Exportera rapporter för finansiella granskningar eller gemensam planering.

Perfekt för: Budgetanalytiker, ekonomichefer och privatpersoner som är intresserade av ekonomi och som skapar detaljerade finansiella rapporter och granskar utgiftsmönster över tid.

💡 Proffstips: Om du har svårt att hantera dina utgifter kan du använda dessa enkla strategier för effektiv uppföljning och kontroll: Spårning i realtid 📊

Skapa en rapport med några få klick⚡

Berätta historien och bygg broar 🗣️

Enkel beslutsfattande ✅

Investera i ditt team 🧑‍💼

5. ClickUp-mall för ekonomihantering

Få en gratis mall Hantera dina utgifter för att uppnå ekonomisk framgång med ClickUps mall för ekonomisk hantering.

ClickUp Financial Management Template är inte bara till för budgetering – det är en integrerad resurs för att hantera alla aspekter av dina finanser. Från det belopp du betalat till vem du betalat det till, spårar och registrerar denna mall alla utgifter, så att du kan skapa liknande projektbudgetar.

Den använder visuella analysverktyg som diagram, diagram och värmekartor för att hjälpa dig att analysera din ekonomiska prestanda. Varje avsnitt stöder olika finansområden, inklusive återkommande betalningar, beredskapsplanering och fakturahantering. Dessutom gör förkonfigurerade automatiseringar rutinmässig spårning mer konsekvent och aktuell.

Varför du kommer att älska det:

Spåra kortfristiga räkningar, långfristiga skulder och inkomster från flera källor.

Konfigurera automatiska aviseringar för förfallodatum eller utgiftstak.

Strukturera vyer för att återspegla hushållsroller och budgetområden

Sammanfatta din ekonomiska hälsa med hjälp av interaktiva instrumentpaneler.

Perfekt för: Småföretagare, frilansare, privatpersoner och familjer som organiserar flera ekonomiska uppgifter och vill ha överblick över alla kategorier.

📮 ClickUp Insight: Kontextväxling påverkar tyst din teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet kommer från att jonglera mellan plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chattar) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter i chattar, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller samman sammanhanget, gör det sökbart och hanterbart!

6. ClickUp-mall för collegebudget

Få en gratis mall Planera och spara till alla dina universitetsutgifter med hjälp av ClickUp College Budget Template.

ClickUp College Budget Template förser studenter med verktyg för att hantera studieavgifter, böcker, levnadskostnader och oförutsedda utgifter. Layouten tar hänsyn till vanliga utgifter för högskolestudier och anpassar dem efter begränsade inkomstkällor som deltidsarbete eller stipendier.

Studenter kan övervaka ekonomiska beslut i realtid och anpassa kategorier utifrån varje termins krav. Strukturen uppmuntrar till självständiga budgetvanor redan från början. Dessutom automatiserar den grundläggande budgeteringsuppgifter, såsom inkomstspårning, utgiftsprognoser och övervakning av avvikelser.

Varför du kommer att älska det:

Dela upp akademiska, bostads- och personliga utgifter per termin eller period.

Organisera inkomstkällor, inklusive bidrag, familjestöd och jobb på campus.

Markera överkonsumtion eller balansförändringar med hjälp av anpassade triggers.

Öppna mallen från mobilen eller datorn när du är på språng.

Perfekt för: Studenter som balanserar studieavgifter, hyra, matinköp och deltidsinkomster samtidigt som de håller koll på terminsbudgetar, studiestöd och sparmål.

Här är en snabb genomgång av hur du prioriterar uppgifter som ett proffs:

7. ClickUp-mall för månatlig utgiftsrapport

Få en gratis mall Spåra och rapportera månatliga utgifter för att skapa effektiva kortsiktiga budgetar med ClickUps mall för månatlig utgiftsrapport.

Letar du efter en mall som hjälper dig med kortfristig budgetplanering? Då är ClickUps mall för månatlig utgiftsrapport något för dig. Denna mall spårar och rapporterar alla dina månatliga utgifter – från hyra till försäkringspremier – så att du kan se var dina pengar går.

Den använder också verktyg för att analysera utgiftstrender och prognostisera framtida trender. På så sätt hjälper den dig att identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar och fatta välgrundade, datadrivna budgetbeslut.

Här är varför du kommer att älska det:

Registrera utgifter efter typ, granska kostnadstrender och förfina budgetar.

Använd instrumentpaneler för att visa sammanfattningar eller trender över tid.

Dela rapporter med andra i hushållet för att planera tillsammans.

Markerar budgetavvikelser med färgkodade indikatorer

Perfekt för: Yrkesverksamma, familjer och småföretagsteam som sammanställer månatliga utgiftsöversikter och följer upp ekonomiska mönster över tid.

🧠 Kul fakta: Japan har en nationell besatthet av personlig budgetering genom kakeibo – en budgeteringsteknik som introducerades 1904 och som syftar till att uppmuntra medveten konsumtion och tacksamhet, och som fortfarande används av miljontals människor. 💰

8. Excel-mall för personlig månadsbudget från Vertex42

via Vertex42

En annan gratis resurs, Excel Personal Monthly Budget Template från Vertex42, låter dig skapa en översikt över dina månatliga inkomster och utgifter, vilket hjälper dig att identifiera områden där du kanske har onödiga utgifter. Detta hjälper dig att hantera utgifter och öka dina besparingar.

När det gäller användarvänlighet har mallen ett professionellt utseende och är samtidigt lätt att navigera i. Den är också tillgänglig och kan laddas ner i Excel- och Google Sheets-format. Dessutom underlättar fördefinierade funktioner den månatliga uppföljningen.

Varför du kommer att älska det:

Anpassa kolumner och etiketter efter dina ekonomiska vanor.

Ange inkomster och utgifter med inbyggda beräkningsformler.

Ladda ner och återanvänd månad efter månad med enhetlig formatering.

Visualisera utgiftsmönster med inbyggda diagram och jämför planerade och faktiska utgifter sida vid sida.

Perfekt för: Traditionella kalkylbladsanvändare och budgetmedvetna personer som söker ett pålitligt, formelbaserat budgetverktyg.

💡Proffstips: Många strävar efter att göra stora utgiftsbesparingar, men det är de dagliga småutgifterna (som kaffeköp, leveransavgifter eller slumpmässiga appabonnemang) som tyst tär på din budget. Gör därför en månatlig granskning av småläckor – det är förvånansvärt ögonöppnande. 😲

9. Mall för hushållsbudget från Template. Net

Om du letar efter en mall för att skapa en detaljerad budget för ditt hushåll, kolla in Household Budget Template från Template.Net. Den är anpassningsbar och användarvänlig och ger en fullständig översikt över din hushållsbudget, inklusive alla dess olika delar: inkomster, utgifter, sparande och avvikelser.

Den listar också dina finansiella mål och skapar en handlingsplan. Mallen är mycket samarbetsinriktad, så du kan enkelt dela den med dina familjemedlemmar för att få deras synpunkter.

Varför du kommer att älska det:

Fördela inkomsten mellan grundläggande behov, sparande och livsstil.

Spåra nödvändiga och icke nödvändiga utgifter separat

Anpassa kolumner och kategorier så att de passar alla hushållsstorlekar.

Övervaka sparmål för renoveringar eller semestrar

Perfekt för: Familjer och delade hushåll som organiserar hushållsekonomin med ett förstrukturerat, utskrivbart budgetark.

10. Mall för hushållsbudget från Template. Net

Mallen för hushållsbudgetplanering från Template.Net fokuserar på framåtblickande ekonomisk organisation. En tydlig layout och professionell design gör att du kan följa och fördela dina inkomster så att inga av dina behov förbises.

Dessutom delar den upp dina besparingar i olika kategorier, såsom en nödfond, pension, investeringar och mer, för att hjälpa dig att visualisera och planera för framtiden. Mallen kan laddas ner gratis i flera format, inklusive Word, PDF och Google Sheets.

Varför du kommer att älska det:

Fördela inkomsten mellan fasta, flexibla och framtidsinriktade kategorier.

Sammanfatta totaler och avvikelser för finansiell granskning

Skapa en tydligare ekonomisk bild innan varje budgetcykel börjar.

Visualisera kassaflödesutvecklingen med tabeller och markeringar.

Perfekt för: Hushåll som planerar sin budget i förväg och fokuserar på målinriktade utgifter.

11. Mall för hushållets månadsbudget från Template. Net

Mallen för hushållets månadsbudget från Template.Net har en layout med flera kolumner för att hålla koll på inkomster, fasta utgifter och flexibla utgifter varje månad.

Den är utformad för att stödja granskningar över flera månader och hjälpa till att identifiera långsiktiga mönster, utgiftsluckor eller budgetläckor. Med den här mallen kan du också beräkna besparingar och uppskatta budgetar.

Varför du kommer att älska det:

Se budgetdata för hela månader sida vid sida

Övervaka återkommande och variabla kostnader med hjälp av sorterbara rader.

Markera sparmål och faktiska resultat med färgkoder.

Exportera eller skriv ut sammanfattningar för enkel ekonomisk kontroll.

Perfekt för: Husägare, hyresgäster och rumskamrater som delar på månatliga hushållskostnader och övervakar budgeten för mat, el, hyra och fritidsaktiviteter.

12. Mall för familjens matbudget från Template. Net

Glöm komplicerade kalkylblad – hantera dina matinköp enkelt med Family Grocery Budget Template från Template.Net. Detta enkla verktyg hjälper dig att planera, följa upp och kontrollera din familjs matutgifter med tydliga avsnitt för budgetering och faktiska utgifter.

Denna mall är perfekt för stressade familjer och hjälper dig att hålla koll på matbudgeten samtidigt som den främjar bättre ekonomiska vanor. Dessutom stöder den listbaserad budgetering, prisjämförelser och uppföljning av faktiska kostnader jämfört med beräknade kostnader.

Varför du kommer att älska det:

Lista livsmedelskategorier som frukt och grönt, mejeriprodukter och snacks separat.

Beräkna de totala utgifterna för livsmedel mot en förinställd budget.

Identifiera högfrekventa eller kostsamma poster för att justera dina inköp.

Minska matsvinnet genom att hålla koll på mängden och resterna

Perfekt för: Familjer som aktivt hanterar matkostnader genom detaljerad planering av måltider och matinköp.

💡 Proffstips: De flesta budgeterar genom att planera hur de ska spendera sina pengar. Gör tvärtom. Bestäm först hur mycket du vill spara, dra av det från din inkomst och budgetera det som blir kvar. Denna metod kallas att betala dig själv först! 😎

13. Enkel mall för hushållsbudget från Template. Net

Att hantera din hushållsekonomi behöver inte vara komplicerat. Den enkla hushållsbudgetmallen från Template.Net erbjuder en tydlig och lättillgänglig struktur för att hålla koll på inkomster och utgifter. Den fokuserar på det väsentliga och eliminerar onödig komplexitet, vilket gör den idealisk för användare som vill ha snabbhet och enkelhet.

Mallens lättförståeliga struktur hjälper dig att snabbt förstå dina utgiftsmönster. Den stöder även veckovisa, månatliga eller kvartalsvisa finansiella sammanfattningar, beroende på vilken granskningscykel du föredrar.

Varför du kommer att älska det:

Håll koll på viktiga månatliga räkningar och rörliga kostnader

Övervaka sparande och återbetalning av skulder

Förenkla datainmatningen med lättredigerbara celler

Mata in inkomster och utgifter snabbt under rutinmässiga kontroller.

Perfekt för: Enskilda personer och små familjer som behöver en lättredigerad mall för att hålla koll på hushållets inkomster och sparande.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för fakturahantering för att bättre hålla koll på dina utgifter

Förenkla din penninghantering med ClickUps mallar för hushållsbudget

En välplanerad hushållsbudget handlar inte bara om siffror i ett kalkylblad – det handlar om att få kontroll, minska stressen och skapa utrymme för de saker som verkligen betyder något.

Oavsett om du är student som hanterar matinköp eller en familj som håller koll på elräkningar kan rätt budgetmall förändra hur du hanterar pengarna hemma. Och när det gäller flexibla, lättanvända verktyg erbjuder ClickUps mallar för hushållsbudgetar och andra verktyg tydlighet, enkelhet och anpassningsmöjligheter precis där du behöver det.

Är du redo att ta kontroll över dina finanser? Utforska ClickUps kostnadsfria mallar för hushållsbudgeter redan idag – registrera dig för en kostnadsfri provperiod!