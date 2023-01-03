10 av de bästa kompisfilmerna – och vad de kan lära oss om lagarbete

Du känner till formeln. Två personer med helt olika bakgrund kastas in i varandras liv. Motvilligt knyter det osannolika paret band under sin roliga gemensamma eskapad – vanligtvis ett uppdrag med höga insatser och stora konsekvenser.

Oavsett om det beror på en kidnappning, en skilsmässa eller kanske till och med ett oavsiktligt mord, måste våra huvudpersoner axla vad som känns som hela världens tyngd.

Oundvikligen uppstår en spricka.

Och de nya vännerna hamnar i konflikt med varandra. Men på ett storslaget sätt återuppväcks deras vänskap och vikten av deras uppdrag bekräftas på nytt. I sista stund, med oddsen emot sig, lyckas våra klumpiga huvudpersoner överlista eller övermanna fienden och rädda situationen.

ClickUp undersökte historien bakom kompisfilmer och lyfte fram 10 filmer med minst 10 000 röster på IMDb och minst 7,0 i IMDb-användarbetyg eller 70 i Metascore. De är listade i alfabetisk ordning. Filmer i denna genre tilltalar vår mänskliga natur: de är roliga, berör oss djupt och de bästa hamnar högst upp på listan – ofta tack vare den otroliga kemin mellan huvudrollsinnehavarna som visar vänskapens orubbliga kraft.

Buddyfilmen har varit en stapelvara i Hollywood sedan åtminstone 1930-talet. Under 1970- och 1980-talen utvecklades genren till att inkludera biraciala duon. Och under 1990-talet kom fler buddyfilmer med kvinnor till bioduken. Ändå har män historiskt sett dominerat rollerna i denna genre – och på grund av detta är filmer med manliga huvudroller överrepresenterade på denna lista. Observera: spoilers följer.

1. Butch Cassidy och Sundance Kid (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Regissör : George Roy Hill

IMDb-användarbetyg : 8,0

Metascore : 66

Speltid: 110 minuter

I ”Butch Cassidy and The Sundance Kid” spelar Paul Newman och Robert Redford legendariska roller som ledare för en bankrånande kriminell organisation som ständigt kämpar mot myndigheterna. Till slut övertygar en kärleksintresse och en ökande polisnärvaro duon att skärpa sig, och de två glider isär.

I slutändan visar sig deras nya livsstil vara lika våldsam som den gamla, och de två återgår till sitt brottsliga liv. Newman och Redfords karaktärer, som är löst baserade på en sann berättelse från gränslandet, dör vid varandras sida i en glansfull slutscen och väljer döden och vänskapen framför fängelse eller ett stillsamt liv.

2. Léon: The Professional (1994)

via Gaumont

Regissör : Luc Besson

IMDb-användarbetyg : 8,5

Metascore : 64

Speltid: 110 minuter

I ”Léon: The Professional” inleder en ung flicka, spelad av Natalie Portman, en ovanlig relation med en yrkesmördare. Flickans familj, som är inblandad i kriminell verksamhet, mördas av en korrupt DEA-agent (Gary Oldman).

Den R-klassade filmen osar av våld och skildrar en okonventionell, platonisk kärlek mellan den excentriske torpeden och en fräck ung flicka som har övertygat honom att hjälpa henne hämnas på familjens mördare.

3. Men in Black (1997)

via Columbia Pictures

Regissör : Barry Sonnenfeld

IMDb-användarbetyg : 7,3

Metascore : 71

Speltid: 98 minuter

”Men In Black” fortsätter buddyfilmgenrens förkärlek för brottsbekämpande duon – men med en intergalaktisk twist. Tommy Lee Jones och Will Smith spelar en utåtriktad veteran från den hemliga organisationen MiB och en nykomling.

Den gnatiga veteranen visar en kaxig och naiv nykomling hur man övervakar världens utomjordingar som lever förklädda bland vanliga människor.

De två, som alltid är oense med varandra, följer efter kända utomjordingar som städar upp efter sig och raderar människors minnen med sina neutralisatorer längs vägen. Duon stöter på en ny kackerlacksliknande utomjording som hotar att förstöra universum.

De härdade agenterna delar ett ömt ögonblick när Smiths karaktär raderar Jones minne innan han går i pension – inklusive alla minnen av hans relation med Smith.

4. Midnight Run (1988)

via Universal Pictures

Regissör : Martin Brest

IMDb-användarbetyg : 7,5

Metascore : 78

Speltid: 126 minuter

I "Midnight Run" spelar Robert DeNiro en prisjägare som anlitas för att spåra en revisor som lurat en maffiaboss på pengar. Denna komedi om kompisar är skriven av Martin Brest, som regisserade 1980-talets succéfilm "Beverly Hills Cop". "Midnight Run" har en liknande blandning av action och spänning.

DeNiros karaktär, Jack, är en stark man som håller sina kort nära kroppen. Han avslöjar så småningom sitt brokiga förflutna för sin belöning när de två reser genom landet. När Jack får reda på att hans arbetsgivare har lurat honom, förändras hans attityd. Jacks relation med revisorn (Charles Grodin) utvecklas till slut till en vänskap, vilket ger tittaren ett exempel på hur två personer som är oense kan enas mot en gemensam fiende.

5. The Nice Guys (2016)

via Warner Bros.

Regissör : Shane Black

IMDb-användarbetyg : 7,3

Metascore : 70

Speltid: 116 minuter

”The Nice Guys” är en komedi som utspelar sig i slutet av 1970-talet och handlar om två privatdetektiver (Russell Crowe och Ryan Gosling) som försöker lösa fallet med en kidnappad ung flicka. Crowes karaktär förkroppsligar rollen som den tuffa killen, medan Gosling porträtterar den knasiga unga revolvermannen.

Det klumpiga duon blir frustrerade över varandras olika tillvägagångssätt i detektivarbetet tills fallet exploderar i en mycket större konspiration som involverar bilindustrin. I slutändan sätter detektiverna den skyldige bakom galler, utvecklar respekt för varandras olikheter längs vägen och skapar slutligen sin egen detektivbyrå.

Filmen nominerades till flera priser, däribland två Critics' Choice Awards. Det är en av precis fem filmer som Robert Downey Jr. medverkade i under 2010-talet som inte var en Marvel-film. Rollen där han porträtterar en död kropp är okrediterad.

6. The Odd Couple (1968)

via Paramount Pictures

Regissör : Gene Saks

IMDb-användarbetyg : 7,6

Metascore : 86

Speltid: 105 minuter

The Odd Couple, som släpptes 1968, är en komedi som följer två frånskilda män (Jack Lemmon och Walter Matthau) som försöker hålla varandra sällskap som rumskamrater efter att de separerat från sina respektive fruar.

Lemmon och Matthaus karaktärer kunde inte vara mer olika varandra. Felix, spelad av Lemmon, är en ordningsam, obsessiv personlighet; Oscar, spelad av Matthau, är hans sorglösa och nonchalanta motsats. De två driver varandra till bristningsgränsen, och Felix flyttar till slut ut, men inte innan tittaren ser att de har lärt sig värdefulla lärdomar av varandras respektive inställning till livet.

7. Rain Man (1988)

via United Artists

Regissör : Barry Levinson

IMDb-användarbetyg : 8,0

Metascore : 65

Speltid: 133 minuter

På ytan är "Rain Man" en road movie som följer Raymond (Dustin Hoffman), en vuxen man med autism, och hans främmande biologiska bror Charlie (Tom Cruise). Allteftersom filmen utvecklas är det Cruises slutliga broderliga kärlek till Hoffmans karaktär som tittaren minns när filmen är slut.

Charlie är en bilhandlare som får reda på att hans far har lämnat sin förmögenhet till Raymond, som Charlie inte minns. Under deras resa tvärs över landet förvandlas Charlies frustration över Raymond till kärlek, och de två delar ömma stunder – bland annat när Cruise tålmodigt försöker lära Hoffmans karaktär att dansa med en kvinna.

Filmen sopade banan vid Oscar-galan 1988 och fick senare kritik för Hoffmans ofullkomliga skildring av autism och beröm för att lyfta fram erfarenheterna hos människor som lever med autismspektrumstörningar.

8. Rush Hour (1998)

via New Line Cinema

Regissör : Brett Ratner

IMDb-användarbetyg : 7,0

Metascore : 60

Speltid: 98 minuter

I "Rush Hour" får Los Angeles-polisens sämsta detektiv (Chris Tucker) i uppdrag av FBI att hålla ett öga på en utländsk detektiv (Jackie Chan), som LAPD inte vill ska lägga sig i ett uppmärksammat kidnappningsfall.

I slutändan övervinner Tucker och Chans karaktärer de saker som skiljer dem åt – ras, nationalitet och temperament – för att nå målet att rädda en diplomats unga dotter från ett kriminellt syndikat.

Filmen har förblivit en del av populärkulturen tack vare nostalgin för duons kemi på skärmen och fansens debatter om huruvida karaktärernas rasistiska skämt var ofarliga skämt eller helt enkelt rasistiska.

9. Thelma och Louise (1991)

via Pathé Entertainment

Regissör : Ridley Scott

IMDb-användarbetyg : 7,5

Metascore : 88

Speltid: 130 minuter

En av regissören Ridley Scotts tidigaste filmer är "Thelma och Louise", en stjärnspäckad road movie med kvinnor i huvudrollerna som revolutionerade genren buddy-komedi.

I filmen är Thelma (Geena Davis) och Louise (Susan Sarandon) vänner i mycket olika skeden av sina liv som tvingas fly från myndigheterna efter att ha dödat en man som försökte våldta en av dem.

De två har mycket olika idéer om hur man ska gå vidare efter incidenten och korsar till slut landet i en rolig brottsvåg.

I den här filmen får du se Brad Pitt i en av hans tidigaste roller, tillsammans med Harvey Keitel. Sarandon och Davis nominerades båda till bästa skådespelerska vid Oscar-galan 1991.

10. Withnail and I (1987)

via Cineplex Odeon Films

Regissör : Bruce Robinson

IMDb-användarbetyg : 7,6

Metascore : 84

Speltid: 107 minuter

I ”Withnail and I” är kompisarna ett par arbetslösa skådespelare som regelbundet missbrukar olika substanser. Filmen följer dem när de åker på semester, vilket sätter deras relation på prov.

Den namnlösa karaktären som Paul McGann porträtterar får reda på att han har erbjudits en roll. Men hans framgång delas inte av Withnail, spelad av Richard E. Grant, och de två går skilda vägar.

Withnail and I är en mörk komedi och en kultklassiker som lämnar tittaren med en bild av två olycksdrabbade män som så småningom inser att de kanske har tagit varandra för givet. Filmens förlaga är en ännu mörkare, opublicerad roman som slutar med självmord, vilket regissören Robinson valde att ändra för filmens skull.

Gästskribent:

Dom DiFurio