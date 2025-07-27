Gratis mallar för bokföringsjournaler för att effektivisera den finansiella bokföringen

Visste du att 64 % av småföretagen inte har en dedikerad revisor? De tenderar att sköta allt själva, inklusive bokföringen!

Men när du är upptagen med den dagliga driften kan bokföringen hamna i skymundan.

En uppsättning bra mallar för bokföringsjournaler kan underlätta ditt arbete med inkomster och utgifter. Du behöver inte lägga tid på att skapa en huvudbok från grunden eller underhålla flera (och komplicerade) Excel-ark.

Mallarna samlar in alla data i dina huvudbokskonton och organiserar dina finanser utan extra kostnad.

Här är gratis mallar för bokföringsjournaler som du kan använda för att få kontroll över din företags ekonomi utan att lägga till ytterligare en kostnad.

Vad är mallar för bokföringsjournaler?

Mallar för bokföringsjournaler är förstrukturerade ramverk som organiserar ditt företags finansiella transaktioner. De säkerställer att alla intäkter, utgifter, betalningar och återbetalningar dokumenteras systematiskt utan att du behöver hantera komplicerade Excel-mallar och -ark eller en fysisk balansräkning.

När du till exempel fakturerar en kund eller gör en betalning hjälper en mall för journalanteckningar dig att enkelt registrera dessa transaktioner på ett strukturerat sätt.

Du kan anteckna viktiga detaljer som datum, berörda konton, debiteringar och krediteringar samt en kort beskrivning av transaktionen.

Korrekt registrerade transaktioner bidrar till välorganiserade finansiella rapporter och en kostnadsfördelningsstruktur. Du får rätt data för att fatta välgrundade beslut, minska risken för kostsamma fel och vara förberedd inför skattesäsongen.

👀 Visste du att? McKinsey uppskattar att 75 till 80 % av transaktionsoperationer, såsom allmän bokföring och betalningshantering, kan automatiseras.

13 kostnadsfria mallar för bokföringsjournaler

Nu när du vet hur en effektiv mall för journalposter ska se ut kan vi titta på några ClickUp-mallar som passar dina behov.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapsbas, samarbetsverktyg och allt däremellan i ett anpassningsbart utrymme. Du kan enkelt skräddarsy den som en projektredovisningsprogramvara och spåra dina finanser effektivt.

Spåra ekonomi, sprintar och mer med ClickUp Dashboards.

Möjligheten att generera en fullständig, återkommande serie händelser, såsom en bokslutningsprocess vid månadsslutet, har hjälpt teamet att avsevärt förbättra tiden för att stänga räkenskaperna.

🧠 Rolig fakta: Revisionsbyrån PwC har hanterat röstsammanräkningen för Oscar i över 80 år – eftersom precision verkligen är viktigt inom redovisning. Dina journalposter kanske inte hamnar på förstasidorna, men de borde vara lika prisvärda.

1. ClickUps mall för bokföringsjournal

Hämta gratis mall Registrera alla journalposter på ett ställe med tydliga uppgifter om debet och kredit med ClickUps mall för bokföringsjournal.

Har du inte budget för en revisor eller avancerad bokföringsprogramvara? ClickUps mall för bokföringsjournaler är lösningen för dig. Du kan spåra debet- och kreditbelopp, lägga till kvitton för varje transaktion, tilldela journalnummer för enkel sökning och mycket mer.

Med den här mallen kan du:

Använd sex olika anpassningsbara attribut, såsom transaktionsdatum, journaltyp, kvitto, postnummer och debitering, för att spara viktig information om varje transaktion.

Få tillgång till tre olika vyer genom olika ClickUp-konfigurationer, som Kom igång-guide, Böcker och Journal, för att enkelt organisera och komma åt varje journalanteckning.

Spåra transaktioner och fakturerbara timmar mer exakt med tidsregistreringsfunktionen.

Visualisera resultaträkningen och utgiftsdata för att fatta mer välgrundade beslut.

🎯 Perfekt för: Frilansare, egenföretagare och småföretag som vill hantera sin bokföring utan de extra kostnaderna som traditionell programvara medför.

Visste du att? Rapporter tyder på att 82 % av småföretagen misslyckas på grund av bristande förståelse för bokföring och dålig kassaflödeshantering. Om du ännu inte har ett strukturerat bokföringssystem är det hög tid att införa ett.

2. ClickUps mall för bokföring

Hämta gratis mall Samla alla betalningsuppgifter i en segmenterad lista med ClickUps mall för bokföring.

Här är en chockerande statistik: En tredjedel av alla revisorer gör flera fel i sina journalposter varje vecka, på grund av att de har för många uppgifter att hantera. Detta felproblem kommer bara att förvärras om de måste föra ett separat ark för varje betalningskonto.

Hjälp ditt redovisningsteam att identifiera och rätta till dessa vanliga fel i tid innan de förstör hela din budget och dina utgifter. ClickUps redovisningsmall löser detta problem genom att hålla alla betalbara konton i en kategoriserad listvy.

Denna mall hjälper dig att:

Hantera dina försäljningsregister, intäkter och fakturor efter status, prioritet och förfallodatum.

Lägg till kvitton och organisera kontakter för varje betalningspost för att dubbelkontrollera och identifiera potentiella fel.

Kategorisera varje journalpost mellan segmenten Betalt, Klar att betala och Faktura skickad.

Tilldela dem till relevanta teammedlemmar, lägg till anteckningar och checklistor för att hålla allt samordnat och alla ansvariga.

🎯 Perfekt för: Att spåra fakturor, identifiera fel i journalposter och betala räkningar i tid.

3. ClickUps mall för journal och huvudbok

Hämta gratis mall Spåra intäkter och utgifter i detalj med ClickUps mall för journal och huvudbok.

Enligt ClickUps forskning måste en typisk kunskapsarbetare i genomsnitt ha kontakt med sex personer för att få sitt arbete gjort. Om du har flera kalkylblad för att hålla koll på utgifterna kommer ditt team att spendera mer tid på att pendla mellan avdelningarna än på att utföra det faktiska arbetet.

Underlätta deras arbete med ClickUps mall för journal och huvudbok. Denna mall hjälper dig att föra en centraliserad huvudbok med detaljerade uppgifter om debiteringar, krediteringar och tillhörande utgifter.

Med den här mallen kan du:

Spåra intäkter, utgifter och andra finansiella transaktioner

Organisera transaktionsdata i rapporter för att få tydlig insikt i dina finanser.

Låt anställda mata in försäljnings- och utgiftsregister för att säkerställa noggrannhet och ansvarighet.

Identifiera potentiella fel och avvikelser i dina finansiella data.

Skapa finansiella rapporter snabbt när du behöver dem.

🎯 Perfekt för: Att hålla koll på ekonomin, identifiera och korrigera manuella fel och dagligen förbereda revisionsklara finansiella rapporter med minimal ansträngning.

4. ClickUps mall för bokföringsåtgärder

Hämta gratis mall Övervaka bokföringsåtgärder i detalj med ClickUps mall för bokföringsåtgärder.

Budgeten har spårat ur på grund av dålig kassaflödeshantering och du har ingen aning om var du ska börja för att få ordning på den: det är en mardröm som inget företag vill uppleva. ClickUps mall för bokföring är den perfekta lösningen för att redovisa varje öre. Den hjälper dig att göra en korrekt projektredovisning, sätta upp budgetmål och säkerställa ansvarighet för utgifter.

Du kan använda den här mallen för att:

Hantera och spåra bokföringsåtgärder med taggning, kapslade deluppgifter, flera ansvariga och prioritetsetiketter.

Spåra försäljning, utgifter, kundbetalningar och mer på ett anpassningsbart ställe för att upprätthålla en transparent redovisningsprocess.

Samarbeta med teammedlemmarna om bokföringsuppgifter

Visualisera data i diagram och rapporter för bättre beslutsfattande.

Automatisera den allmänna journalföringen och analysprocessen för att spara tid.

🎯 Perfekt för: Att säkerställa integriteten i alla bokföringsåtgärder inom företaget.

👀 Visste du att? 61 % av revisorerna använder för närvarande AI för datainmatning och bearbetning. 51 % uppger också att de använder AI för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

5. ClickUps mall för sammanfattning av finansiella konton

Hämta gratis mall Få fram specifika finansiella insikter med ClickUps mall för sammanfattning av finansiella konton.

Det är omöjligt att fatta smarta affärsbeslut utan en tydlig bild av din aktuella ekonomiska situation. Att agera i blindo gör det svårt att upptäcka kassaflödesproblem, spåra skulder eller planera för tillväxt med självförtroende.

En mall som ClickUps mall för sammanfattning av finansiella konton samlar alla dina finansiella data, tillgångar, skulder och kontosaldon i en lättläst översikt. Den hjälper dig att övervaka trender, upptäcka varningssignaler i tid och informera intressenter med uppdateringar i realtid.

Med den här mallen kan du:

Analysera resultatet för alla dina finansiella konton

Övervaka kassaflödet för både intäkter och utgifter

Spåra investeringar , skulder, tillgångar och mycket mer.

🎯 Perfekt för: Ekonomichefer som behöver en överblick över den finansiella hälsan för att kunna fatta strategiska beslut.

📖 Läs också: Exempel på huvudbok och format för bokföring

6. ClickUps mall för företagsutgifter och rapporter

Hämta gratis mall Håll koll på utgiftsrapporter med ClickUps mall för företagsutgifter och rapporter.

19 % av utgiftsrapporterna innehåller fel eller saknar uppgifter, vilket kostar i genomsnitt 52 dollar och 18 minuter att åtgärda. Det är mycket tid och pengar, för att inte tala om att det tar mycket tid och ansträngning att verifiera och godkänna varje rapport.

ClickUps mall för företagsutgifter och rapporter är ett enkelt men effektivt verktyg som kan spara tid genom att effektivisera godkännandet av utgiftsrapporter. Du kan tilldela varje rapport till relevanta chefer och övervaka rapporterade avvikelser. Det hjälper också till att identifiera kostnadsbesparingar och områden med överkonsumtion.

Med den här mallen kan du:

Skapa, organisera och uppdatera enkelt utgiftsrapporter

Visualisera utgiftsdata för att enkelt upptäcka trender i utgifterna.

Följ upp dina finansiella mål och håll ordning på dina finanser.

Automatisera godkännandeprocessen med över 50 åtgärdsutlösare.

🎯 Perfekt för: Automatisering av godkännande av utgiftsrapporter och visualisering av dina företagsutgifter.

💡 Proffstips: Är du osäker på hur du ska formatera dina bokföringsposter eller vilken typ av journal du ska använda? Be ClickUp Brain att skapa en exempeljournal baserad på ditt scenario – det hjälper dig att strukturera dina poster korrekt och snabba upp ditt arbetsflöde. Skapa dina egna mallar, formulär och mycket mer med ClickUp Brain.

7. ClickUps mall för betalningshistorik

Hämta gratis mall Få tillgång till all tidigare betalningsinformation med ClickUps mall för betalningshistorik.

När du hanterar flera transaktioner är det lätt att tappa bort tidigare betalningar, särskilt utan en tydlig revisionsspår. Att söka igenom e-postmeddelanden och kalkylblad efter varje betalning slösar bort värdefull tid och ökar risken för fel.

ClickUps mall för betalningshistorik ger dig omedelbar tillgång till alla dina tidigare betalningsregister i en överskådlig vy. Du kan bokföra, filtrera och granska varje betalning med fullständig kontext, vilket gör revisioner, avstämningar och rapportering enkelt.

Denna mall hjälper dig att:

Registrera transaktioner och lagra information om betalningar för både kunder och leverantörer.

Få tillgång till betalningshistorik och övervaka utgifter över tid för att identifiera potentiella problem.

Organisera betalningsregister för framtida referens och revision.

Använd automatiska sorteringsalternativ och anpassade aviseringar för att slippa repetitiva datainmatningar.

🎯 Perfekt för: Att skapa tydlighet och ansvarsskyldighet i ditt finansiella arbetsflöde.

8. ClickUps mall för finanshantering

Hämta gratis mall Hantera projektberäkningar och planera budgeten effektivt med ClickUps mall för ekonomihantering.

Det är svårt att hålla koll på projektbudgetar, framför allt när utgifterna är fördelade på olika kategorier och intressenter. Det är därför som i genomsnitt vart sjätte projekt överskrider sin budget med 200%.

ClickUps mall för finanshantering hjälper dig att hålla dig inom budgeten med hjälp av en anpassningsbar instrumentpanel. Den gör det möjligt att övervaka budgetfördelningar, faktiska utgifter och prognostiserade kostnader i realtid.

Använd denna mall för att:

Automatisera beräkningar och påminnelser om återkommande uppgifter.

Granska det finansiella resultatet med visuella analysverktyg

Samarbeta med teammedlemmarna om finansiell planering

Identifiera möjligheter att spara pengar och öka intäkterna

Ställ in anpassade finansiella mål för ditt företag

🎯 Perfekt för: Projektledare, ekonomiteam och företagare som behöver en tydlig överblick över budgetar, utgifter och finansiella mål för flera projekt.

9. ClickUps mall för finansiell analysrapport

Hämta gratis mall Skapa visuella intäktsrapporter och finansiella sammanfattningar med ClickUps mall för finansiell analysrapport.

Du behöver ingen påminnelse om hur viktigt det är att kontinuerligt analysera dina intäkter och vinster. Problemet är dock att du måste registrera dig för dyra analysverktyg när du har en begränsad budget.

ClickUps mall för finansiell analysrapport är en gedigen lösning. Den ger en visuell representation av din kontokrönika, så att du vet exakt hur mycket som kommer in, går ut och var du behöver förbättra dig. Du kan till och med använda den här mallen för att spåra dina personliga investeringar!

Det låter dig:

Analysera och spåra resultaträkningar med färdiga kalkylblad.

Spåra intäkter, utgifter, vinster, förluster och mer med levande grafik.

Övervaka inkomsttrender för att identifiera affärsmöjligheter

Skapa rapporter som ditt team kan ladda ner och dela.

Skapa lättlästa sammanfattningar av din ekonomiska utveckling.

🎯 Perfekt för: Startups och frilansare som vill ha tydlighet i sina siffror utan komplexiteten i bokföringsprogram.

Tack vare möjligheten att skapa automatiseringar och relevanta tavlor och utrymmen för bokstavligen alla team i ett företag att arbeta i, erbjuder det en enorm möjlighet att arbeta mellan team och samarbeta med lätthet. Allt detta till ett mycket överkomligt och rimligt pris.

10. ClickUps mall för bokföringsbyråer

Hämta gratis mall Förenkla den allmänna journalföringen och bokföringsprocessen med ClickUps mall för bokföringsbyråer.

Att driva ett bokföringsföretag innebär att hantera flera kunder, deadlines och efterlevnadskrav, samtidigt som man säkerställer noggrannhet och effektivitet.

ClickUps mall för bokföringsbyråer erbjuder en heltäckande lösning för att effektivisera din verksamhet. Med funktioner som anpassade statusar, skräddarsydda vyer och integrerad uppgiftshantering kan du organisera arbetsflöden, följa framsteg och upprätthålla tydlig kommunikation med ditt team och dina kunder.

Med den här mallen kan du:

Hantera redovisningsprocesser som allmänna journalposter och finansiell rapportering.

Fokusera på kundernas behov med uppgiftsuppföljning, CRM-synkronisering och mycket mer.

Samordna teamen med gemensamma mål för att hålla alla på samma sida och säkerställa maximal effektivitet.

🎯 Perfekt för: Frilansande bokförare som vill hålla ordning på sitt kundarbete.

11. ClickUps mall för leverantörsskulder

Hämta gratis mall Spåra skulder, ställ in påminnelser och gör betalningar i tid med ClickUps mall för leverantörsskulder.

Om ditt team fastnar i pappersarbete och manuella beräkningar för att fastställa skulder, påverkas företagets produktivitet negativt. Dessutom är manuella processer felbenägna. Ett felaktigt datum eller ett felplacerat nummer kan leda till felaktiga betalningar och förstöra dina relationer och ditt rykte.

Istället för att hoppa genom dessa hinder, byt till ClickUps mall för leverantörsskulder. Den hanterar hela livscykeln för dina betalningar på ett korrekt sätt.

Denna mall hjälper dig att:

Digitalisera alla dina betalningsregister

Håll koll på kundfordringar och förfallodatum med ett ögonkast

Identifiera och eliminera fel i datainmatningen för bättre noggrannhet.

Säkerställ att betalningar till anställda, leverantörer och underleverantörer sker i tid.

Gör bättre prognoser och budgeteringar för ditt företag.

🎯 Perfekt för: Småföretagare och driftschefer som vill effektivisera sin leverantörsreskontra utan kalkylblad eller pappersbaserade system.

🧠 Rolig fakta: Revisorer och bankirer har sin egen skyddshelgon – Sankt Matteus! Han var skatteindrivare för Romarriket innan han blev en av Kristi 12 apostlar.

12. ClickUps mall för fakturauppföljning

Hämta gratis mall Håll koll på alla dina fakturor från en skärm med hjälp av ClickUps mall för fakturauppföljning.

Vem vill dubbelkolla varje faktura mot fakturerbara timmar och tjänster innan de behandlas? Det är en mycket tidskrävande process. Dessutom hamnar du med en eftersläpning av fakturor som kan skada ditt rykte hos kunderna och fördröja kassaflödet.

Med ClickUps mall för fakturauppföljning kan du skapa, skicka och följa upp fakturor på ett effektivt sätt. Med anpassningsbara fält, statusuppföljning och flera vyer, såsom Kalender och Faktura per kund, kan du övervaka förfallodatum, mottagna betalningar och utestående saldon på ett och samma ställe.

Använd denna mall för att:

Skapa professionella fakturor snabbt med automatiska fält

Skicka fakturor snabbt med bara ett klick

Markera fakturans status som Öppen och Slutförd för att hålla koll på dina betalningar.

🎯 Perfekt för: Konsulter och byråer som arbetar med oberoende tjänsteleverantörer och leverantörer.

📮 ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

13. ClickUps mall för balansräkning

Hämta gratis mall Få en komplett rapport om ditt företags ekonomiska hälsa och håll investerarna uppdaterade med ClickUps balansräkningsmall.

Försöker du pussla ihop ditt företags finansiella ställning utifrån spridda data? Det är lätt att förbise viktiga siffror utan en strukturerad översikt över tillgångar, skulder och eget kapital. ClickUps balansräkningsmall ger en tydlig och anpassningsbar översikt över din finansiella ställning – perfekt för planering, rapportering eller för att imponera på investerare.

Med den här mallen kan du:

Hjälp nya revisorer att förstå ditt företags finansiella tillgångar och skulder.

Ange hur mycket kapital du kan avsätta för investeringar.

Ta reda på hur mycket kassaflöde som krävs för att uppnå dina affärsmässiga och personliga finansiella mål.

Identifiera potentiella risker och möjligheter

🎯 Perfekt för: Granskning av företagets eget kapital och skulder samt förberedelser inför kapitalanskaffning och investerarmöten.

Vad kännetecknar en bra mall för bokföringsjournal?

Nu när du har utforskat de bästa mallarna för bokföringsjournaler, hur väljer du en?

Detaljerade mallar för resultaträkningar kan förvandla bokföringen från en tråkig uppgift till en stressfri process som ger finansiell klarhet. En idealisk mall för journalposter hjälper dig att registrera transaktioner korrekt, spåra kassaflödet och vara redo för revision utan komplicerade steg. Här är några egenskaper som gör den riktigt effektiv:

Tydlig struktur : Innehåller datum, kontonamn, debet- och kreditkolumner, belopp och en kort beskrivning i en tydlig och överskådlig layout. Vissa mallar separerar också olika typer av poster, såsom försäljning, inköp och allmänna poster.

Kronologisk loggning : Registrerar poster i den ordning de inträffar för att hjälpa dig att spåra finansiell aktivitet, övervaka trender, upptäcka missade poster och förenkla bokföringen.

Flexibel anpassning : Möjlighet att lägga till eller ta bort kolumner efter dina affärsbehov, oavsett om du registrerar återbetalningar, spårar kontanta utgifter eller skapar fakturor.

Inbyggd felupptäckt : Markerar vanliga problem som felaktiga poster eller saknade uppgifter för att hjälpa dig att upptäcka misstag tidigt och undvika framtida bokföringsproblem.

Stöd för samarbete : Gör det möjligt för team och externa revisorer att arbeta tillsammans genom att lägga till anteckningar, flaggor eller kommentarer, med valfria åtkomstkontroller för att skydda känslig data.

Revisionsklar formatering : Bibehåller en professionell, standardiserad layout i linje med bästa praxis för redovisning, användbar för revisioner eller granskning av transaktionshistorik.

Centraliserad spårning av flera konton: Hantera journalposter för olika konton och avdelningar på ett och samma ställe, så att du inte behöver jonglera med flera ark när du budgeterar eller granskar intäktsströmmar.

Förenkla din finansiella bokföring med ClickUp

Att hantera din företags ekonomi behöver inte vara en huvudvärk. Hämta de kostnadsfria mallarna ovan och gör bokföringen lika enkel som att brygga morgonkaffet.

Med ClickUp får du alla dina viktiga bokföringsmallar på ett ställe, plus kraftfulla funktioner för att göra ännu mer. Ställ in påminnelser, spåra fakturerbara timmar och automatisera rutinuppgifter för att öka noggrannheten och spara tid.

Registrera dig hos ClickUp och få en samlad bild av ditt företags intäkter, utgifter och ekonomiska hälsa.