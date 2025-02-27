Tango vs. Scribe: Vilket är bäst för automatisering av arbetsflöden?

När det gäller automatisering av arbetsflöden kan valet av rätt verktyg göra stor skillnad för ditt team. Tango och Scribe är två populära alternativ som hjälper dig att effektivisera dokumentation och processer, men båda har sina egna unika funktioner.

Om du vill öka produktiviteten och förenkla ditt teams arbete kanske du undrar vilket alternativ som är bäst.

I den här bloggen går vi igenom vad som skiljer Tango och Scribe åt, så att du kan hitta det som passar bäst för dina behov. Vi presenterar också ett kraftfullare alternativ som kan ta din arbetsflödesautomatisering till nästa nivå.

Vad är Tango?

via Tango

Tango är en innovativ programvara för arbetsinstruktioner som förenklar processdokumentation och skapar steg-för-steg-guider.

Det registrerar arbetsflöden sömlöst medan användaren slutför en uppgift, vilket sparar tid och ansträngning och minskar behovet av manuell dokumentation.

Det har ett intuitivt gränssnitt och inbyggda samarbetsfunktioner, vilket gör det idealiskt för team som vill effektivisera kunskapsdelningen och öka produktiviteten.

Tango-funktioner

Här är några viktiga funktioner i Tango:

1. Tango Click-to-Create

via Tango Create

Med Tango kan du automatiskt registrera arbetsflöden och skapa detaljerade och exakta guider genom att spela in steg-för-steg-åtgärder med minimal ansträngning. Detta hjälper dig att spara tid eftersom du inte behöver slösa tid på tråkiga manuella uppgifter.

🧠 Proffstips: Du kan använda skärminspelning för introduktion och utbildning av anställda, kunskapsbaser för kundsupport, skapande av innehåll och marknadsföring, fjärrsamarbete och kommunikation samt kundframgång.

2. Redigera

Konvertera de inspelade arbetsflödena till kommenterade skärmdumpar och instruktioner för att göra processdokumentationen visuellt tilltalande och engagerande. Detta hjälper ditt team att förstå komplexa processer tydligare, så att ni kan slutföra arbetet snabbare.

3. Kunskapsfästning

Med Tango kan du fästa guider, tips och länkar direkt i din programvara. Detta säkerställer att viktig information alltid är lättillgänglig. Vill du kontrollera vem som ser denna fästning? Bestäm vem som ska se den baserat på dina användargrupper i Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID och OKTA.

4. Integrera

Integrera Tango med dina befintliga verktyg och applikationer för att fånga upp processer från olika plattformar. Integrationsfunktionerna låter dig också bädda in genomgångar och guider i kunskapsbaser, LMS-system, kundsupportresurser etc. för smidig åtkomst.

5. Secure Blur

via Tango Create

Skanna dokument automatiskt efter känslig information såsom kreditkortsuppgifter, adresser och telefonnummer, och redigera dem med Secure Blur för att upprätthålla sekretessen.

Tango-priser

Gratis

Pro: 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Vad är Scribe?

via Scribe

Scribe är ett verktyg för att dokumentera processer i realtid. Det omvandlar arbetsflöden till detaljerade steg-för-steg-guider medan de pågår.

Resultatet är raffinerade professionella dokument med kommenterade skärmdumpar och instruktionsguider som formaliserar standardrutinerna.

Scribe är skapat för både team och individer och gör det möjligt för användare att dokumentera och dela sin kunskap med minimal ansträngning. Det ökar också träningstiden och driver produktiviteten från dag ett.

Scribe-funktioner

Här är några viktiga funktioner i Scribe:

1. Capture Scribe

via Scribe

Appen gör det möjligt för team att spela in webbplatser med Chrome-tillägget, och du kan också använda plattformen för att spela in medan du använder appar på din bärbara eller stationära dator. Dokumentera arbetsflöden i realtid genom att automatiskt spåra och spela in uppgifter för att skapa omfattande guider på språng.

2. Scribe Pages

Med Scribe kan du kombinera flera guider i ett enda dokument, vilket underlättar skapandet av detaljerade utbildningsmanualer eller standardrutiner. Du kan kombinera flera "Scribes" och lägga till hyperlänkar, text, beskrivningar och Loom- eller YouTube-videor.

3. Scribe Sidekick

via Scribe

Scribe Sidekick erbjuder kontextuell hjälp genom att hitta relevanta guider baserat på webbplatsen eller applikationen. Detta förbättrar användarsupporten och utbildningsinitiativen, eftersom du kan se alla Scribe från dina teamkamrater, vilket gör att du kan slutföra processer snabbt.

4. Scribe Smart Blur

Med Smart Blur kan du automatiskt ställa in triggers eller manuellt redigera känslig information i skärmdumpar. Det är utmärkt för att upprätthålla dataintegritet och efterlevnad.

5. Scribe Edit

via Scribe

Scfibe erbjuder en användarvänlig redigerare som låter dig ta och redigera skärmdumpar för att beskära eller kommentera dem för dina teammedlemmar. Med appen kan du skapa GIF-filer och till och med generera titlar och beskrivningar som du kan använda för att beskriva processer för ditt team.

Priser för Scribe

Grundläggande: 0 $ (finns inte som desktop-app)

Pro Team: 15 USD/månad per användare (minst fem platser)

Pro Personal: 29 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

💡 Proffstips: Vill du utforska andra verktyg? Kolla in de bästa alternativen och konkurrenterna till Scribe.

Tango vs. Scribe: Jämförelse av funktioner

Båda verktygen för processdokumentation erbjuder fantastiska funktioner för att skapa guider. Vi jämför dock deras viktigaste funktioner som påverkar verktygets användbarhet, användarvänlighet och effektivitet för att hjälpa dig att fatta ett smartare val.

Låt oss jämföra.

Processdokumentation

via Tango

Centralt för alla processdokumentationsverktyg är förmågan att förmedla steg-för-steg-instruktioner och skapa detaljerade guider. Båda verktygen är utmärkta på att omvandla realtidsarbetsflöden till detaljerade guider.

För detta har de ett inbyggt skärmdumpverktyg som automatiskt tar och kommenterar skärmdumpar, vilket omvandlar användarens åtgärder till polerade guider.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Båda verktygen automatiserar steg-för-steg-dokumentskapande med smidiga användarupplevelser.

Textinsamling

Funktionen för textinsamling underlättar tydlig och koncis dokumentation. Den är särskilt användbar för komplexa processer som involverar invecklade instruktioner.

Tango hämtar text direkt från arbetsflöden och genererar precisa beskrivningar tillsammans med bilderna. Scribe fokuserar främst på att hämta och kommentera text i realtid. Detta möjliggör enkel anpassning och större tydlighet.

🏆 Vinnare: Scribe för sin förmåga att kommentera i realtid, vilket ger större flexibilitet och omedelbar feedback.

Skärmdump

Genom högkvalitativa skärmdumpar gör dokumentationsprocesser det möjligt för användare att replikera arbetsflöden visuellt, även utan specialiserade eller tekniska kunskaper.

Scribe och Tango är specialiserade på att automatiskt fånga skärmbilder under arbetsflöden och tillhandahåller tydliga bilder och steg-för-steg-instruktioner.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Båda verktygen har skärmdumpningsfunktioner som gör det möjligt för användare att skapa visuellt tilltalande och interaktiva guider.

Redigering

via Scribe

Redigeringsfunktioner är nödvändiga eftersom de gör det möjligt för användare att förfina och anpassa processguider.

Tango erbjuder grundläggande redigeringsverktyg för att justera anteckningar och stegbeskrivningar. Scribe erbjuder däremot en mer omfattande redigeringssvit som gör det möjligt för användare att göra omfattande ändringar av text, bilder och formatering.

Du kan också ta bort steg som kan verka överdrivna eller onödiga för att skapa en kortfattad version av dokumentationen.

🏆 Vinnare: Scribe vinner tack vare sina avancerade redigeringsfunktioner som ger användarna större kontroll över dokumentationens slutliga utseende och känsla.

Workflow-integration

Dokumentationsverktyget måste integreras sömlöst med befintliga arbetsflöden för att enkelt kunna fånga upp processer utan att störa den dagliga verksamheten.

Tango kan användas tillsammans med andra verktyg som Slack, Jira och Confluence, vilket gör det enklare att integrera dokumentation i befintliga arbetsflöden. Scribe har däremot begränsade integrationsmöjligheter, vilket begränsar verktygets kärnfunktioner i olika miljöer.

🏆 Vinnare: Tango får poängen här för sina överlägsna funktioner för arbetsflödesintegration, vilket gör det mer mångsidigt och flexibelt i olika miljöer.

Duplicering

Duplicering gör det möjligt för användare att återanvända befintliga guider för liknande processer, vilket sparar tid och arbete samtidigt som dokumentationen blir mer konsekvent.

Tango stöder duplicering av arbetsflöden, vilket gör det möjligt för användare att skapa variationer av befintliga guider på ett mer effektivt sätt. På samma sätt möjliggör Scribe duplicering av arbetsflöden och snabb redigering, vilket är perfekt för repetitiva uppgifter eller åtgärder.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Båda verktygen hanterar effektivt dubbletter, vilket minskar redundansen i dokumentationen och sparar värdefull tid.

Delning av innehåll

via Scribe

Med innehållsdelning kan du effektivt dela dina instruktionsguider med rätt personer i rätt format. Att dokumentera processer är trots allt bara till hjälp om du delar dem med viktiga intressenter!

Tango gör det möjligt för användare att dela sin dokumentation via länkar på ett smidigt sätt. Det integreras också med andra system och plattformar, vilket gör det enklare att dela viktiga tillgångar.

Scribe följer samma väg och låter användare dela dokumentation via länkar och integrationer. Den viktigaste skillnaden är dock den inbyggda molnlagringen, som gör innehållet ännu mer delbart. Scribe tillåter också användare att bädda in innehåll på valfri webbsida.

🏆 Vinnare: Scribe tar hem segern tack vare sin mångsidighet när det gäller delning av innehåll.

Samarbete

via Tango

Samarbete är viktigt för att sammanföra team för att skapa och hantera processdokumentation.

Tango främjar teamsamarbete genom att flera personer kan komma åt, redigera och hantera guider inom ett delat arbetsutrymme. Det fokuserar på teamintegration, vilket ökar produktiviteten.

Även om Scribe erbjuder alternativ för delning och redigering är dessa samarbetsverktyg ganska grundläggande jämfört med Tango.

🏆 Vinnare: Tango träffar rätt med sina specialiserade verktyg för teamsamarbete som underlättar dokumentationen av teamets arbetsflöden.

💡 Proffstips: Använd delade mappar för att organisera och samarbeta kring guider så att alla har tillgång till de senaste processerna. Bjud in intressenter att granska och dela feedback för kontinuerlig förbättring.

Utdataformat

Oavsett om du skapar interaktiva guider eller videogenomgångar måste dokumentationsverktyget vara kompatibelt med dessa format för att kunna generera dem. En sådan kompatibilitet med olika format gör dokumentationen tillgänglig på olika plattformar och tillgodoser olika användares preferenser.

Tango genererar resultat i visuella och textbaserade format, vilket gör det lämpligt för delning på webben och i PDF-format. Scribe erbjuder dock resultat i flera format, såsom PDF-filer, bilder, molnbaserade guider och annat material, vilket gör att det kan tillgodose en bredare publik.

🏆 Vinnare: Scribe vinner denna kategori tack vare sitt bredare utbud av funktioner, som matchar användarnas preferenser och specifika behov samtidigt som tillgängligheten förbättras.

Anpassning och varumärkesprofilering

Anpassnings- och varumärkesfunktioner gör det möjligt för företag att modifiera och redigera dokumentationen så att den matchar deras varumärkesidentitet. Detta ger en personlig touch till kunskapsdelning och skapandet av guider.

Medan Tango erbjuder begränsad anpassning som främst fokuserar på innehållets tydlighet och struktur, utmärker sig Scribe när det gäller anpassning. Det gör det möjligt för företag att infoga logotyper, lägga till varumärkesfärger och skräddarsy designen för att skapa detaljerade guider som överensstämmer med varumärkets riktlinjer.

🏆 Vinnare: Scribe utmärker sig här tack vare sina unika funktioner, som gör det möjligt för användare att skapa varumärkesanpassade och skräddarsydda guider som är perfekta för professionellt bruk.

Automatisering

via Tango

Automatisering effektiviserar dokumentationsprocessen genom att eliminera behovet av att lägga till uppgifter manuellt.

Tango registrerar automatiskt arbetsflöden och kräver minimalt med användaråtgärder för att skapa detaljerade, interaktiva guider. Scribe erbjuder också automatisering, men processen kräver mer manuell inmatning och praktisk övervakning för anpassning och redigering.

🏆 Vinnare: Tango för sin autonoma funktion som drivs av dess automatiseringsfunktioner.

Tango och Scribe på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att förstå användarnas åsikter om diskussionen mellan Scribe och Tango.

Om du söker på Scribe vs. Tango på Reddit kommer du att upptäcka att båda är kraftfulla verktyg som konkurrerar på samma nivå. Men en användare kommenterar att Tango passar utmärkt för vissa saker:

Vi planerar dock att implementera Tango för följande:1. Steg i videoproduktionsprocessen2. Översikter över nya funktioner från produktlednings-, utvecklings- och QA-team (för användning av tekniska skribenter)3. Snabbguider för kundtjänst för att hjälpa kunder med specifika funktioner

En annan användare stödde Scribe:

Vi började använda Scribe för ett par månader sedan. Scribe är verkligen bra. Det är elegant, enkelt och snabbt. Det bästa är att du kan bädda in dina skript i ITG, Hudu eller var som helst, och om du uppdaterar dem i Scribe behöver du inte gå tillbaka och uppdatera dem överallt.

De viktigaste likheterna som framgår av användarnas feedback gör Tango och Scribe till utmärkta alternativ för att dokumentera processer, skapa en kunskapsbas och samla team.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Tango och Scribe

Om du letar efter en lösning som går utöver grundfunktionerna bör du överväga ett mer fullständigt alternativ som ClickUp.

ClickUp är en app för allt som rör arbete, som ersätter alla dina olika verktyg och system med en enhetlig plattform. Den erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att effektivisera arbetsflöden, förbereda dokumentation, dela kunskap, introducera nya medarbetare och öka produktiviteten.

Det finns praktiskt taget ingenting som ClickUp inte kan göra. Om du upptäcker att något saknas finns det över 1 000 ClickUp-integrationer som kan fylla luckorna.

Utöver uppgiftshantering kan det verkligen vara en one-stop-shop för all process-/projektdokumentation. Det är ett viktigt verktyg för att hålla alla på samma sida.

Utöver uppgiftshantering kan det verkligen vara en one-stop-shop för all process-/projektdokumentation. Det är ett viktigt verktyg för att hålla alla på samma sida.

Här är varför ClickUp sticker ut som ett utmärkt alternativ till Scribe och Tango:

ClickUps främsta fördel: ClickUp Brain

Skapa dokumentation och automatisera arbetsflöden med ClickUp Brain

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som förändrar ditt sätt att arbeta. Den erbjuder intelligenta förslag, automatisering av uppgifter och praktiska insikter om hur du får jobbet gjort. Dessa funktioner gör ClickUp Brain till en interaktiv guide som alltid föreslår den bästa vägen framåt.

Om du föredrar en mer traditionell metod för att dokumentera processer genererar ClickUp Brain tillgångar som SOP:er och guider. Om du har befintligt innehåll som ljud- eller videoklipp transkriberar ClickUp Brain det till och med för att göra det mer tillgängligt och sökbart.

Ännu viktigare är att det kan göra informationen i kunskapsbasen mer användbar genom att du kan extrahera viktiga insikter och sammanfatta instruktioner med ett enda kommando. Använd det för snabbare beslutsfattande, snabba åtgärder och smart arbete.

ClickUps AI Notetaker hjälper till att dokumentera viktiga beslut och åtgärder under möten, vilket säkerställer att värdefull information bevaras och att ansvar tilldelas rätt teammedlemmar. Genom att koppla diskussioner till relevanta uppgifter och tidigare beslut förvandlas möten till en produktiv del av arbetsflödet.

Detta är ett kraftfullt verktyg för integrerad dokumentation. Det låter dig spara transkriptioner, ljudfiler och sammanfattningar i ett privat dokument och tagga relaterade mötesanteckningar för enkel referens.

📮ClickUp Insight: Endast 8 % använder projektledningsverktyg för att spåra åtgärdspunkter. Enligt forskning från ClickUp riskerar cirka 92 % av arbetstagarna att missa viktiga beslut på grund av spridd information på flera olika plattformar som inte är kopplade till varandra. För att undvika onödigt plattformsbyte och kontextväxling, prova ClickUp , appen som innehåller allt du behöver för ditt arbete*.

➡️ Läs mer: Hur du får ut mesta möjliga av AI för innovation och effektivitet

ClickUps fördel nr 2: Dokument

Samarbeta med ditt team för att skapa omfattande dokumentation på ClickUp Docs

ClickUp Docs är ett verktyg för att skapa, samarbeta och dela dokument på ett effektivt och enkelt sätt. ClickUp Docs är mycket interaktiva och anpassningsbara, så att du kan använda dem precis som du vill – från interaktiva checklistor till textbaserade guider.

Det låter dig också bädda in uppgifter, tilldela kommentarer och integrera arbetsflöden direkt i dokumentationen. Detta säkerställer att ingenting faller mellan stolarna och gör all din dokumentation användbar.

ClickUps fördel nr 3: Klipp

Spela in din skärm med ClickUp Clips och dela dem med bara några klick

De funktioner som Scribe och Tango erbjuder som fristående verktyg finns i ClickUp Clips som en av MÅNGA andra funktioner! Med ClickUp Clips kan du spela in och dela videor direkt i ClickUp-ekosystemet.

Du kan använda det för att spela in handledningar och genomgångar eller för att dela feedback. ClickUp Clips förmåga att spela in skärmar och dela videor eliminerar behovet av att använda verktyg från tredje part för samma uppgift!

ClickUps fördel nr 4: Ansluten sökning

Hitta nålen i din teknikstack med ClickUps Connected Search

ClickUp Connected Search gör hela din teknikstack sökbar. Som en universell sökfunktion hjälper den dig att hitta uppgifter, dokument och konversationer i hela ClickUp som ett helt ekosystem.

Använd det för att göra din kunskapsbas mer sökbar, navigerbar och tillgänglig – viktiga egenskaper för att eliminera hinder för utbyte av idéer och information.

💡 Proffstips: Connected Search fungerar i flera appar, inklusive (men inte begränsat till) Google Drive, Slack och Jira. Integrera din teknikstack för att få bättre resultat!

ClickUps fördel nr 5: Mallar

Ovanstående funktioner är övertygande argument som illustrerar ClickUps mångsidighet.

Om det inte räcker har du också ClickUp-mallar som hjälper dig att komma igång med projekt utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.

Oavsett om du vill skapa SOP:er eller introducera nya medarbetare sparar dessa färdiga mallar tid och ger enhetlighet på alla fronter.

➡️ Läs mer: Hur team kanaliserar sin produktivitet med ClickUp

Automatisera för framgång med ClickUp

Det var allt för vår jämförelse mellan Scribe och Tango. Använd Scribe om du letar efter något enkelt och kostnadseffektivt för att skapa detaljerad dokumentation. Om du vill ha något mer samarbetsinriktat med fokus på automatisering kan du vända dig till Tango.

Om du letar efter ett verktyg som kombinerar det bästa från Scribe och Tango utan att behöva utöka din verktygslåda är ClickUp svaret.

ClickUp erbjuder avancerade funktioner som AI-driven automatisering, dynamiska dokument, skärminspelning i realtid och oändliga integrationsmöjligheter. Dessutom finns mallar så att du kan komma igång på nolltid!

Vill du konsolidera dina verktyg och få mer än ett verktyg för processdokumentation? Registrera dig på ClickUp och upplev magin!