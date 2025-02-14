De bästa alternativen till Beautiful.ai för polerade presentationer

Vad gör en presentation bra? Polerad grafik? En fängslande berättelse?

Beautiful.ai, ett AI-drivet presentationsverktyg, förenklar skapandet av bilder med dra-och-släpp-verktyg och AI-genererade layouter.

Men det finns en hake:

Den 14-dagars kostnadsfria provperioden kräver ett kreditkort, och prenumerationerna är dyra.

Förinställda designer begränsar kreativiteten

Anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med andra verktyg.

Den goda nyheten? Det finns bättre alternativ på marknaden som erbjuder större flexibilitet, smartare AI-förslag och smidig samverkan.

Denna guide täcker de bästa AI-drivna presentationsverktygen som hjälper dig att designa, anpassa och presentera som ett proffs. Låt oss komma igång! 🚀

Prezi (Bäst för att skapa interaktiva affärspresentationer) ✅

Decktopus (Bäst för att skapa enkla presentationer för teammöten) ✅

Visme (Bäst för att upprätthålla varumärkets konsistens i presentationer) ✅

Pitch (Bäst för teampresentationer och samarbete) ✅

Microsoft PowerPoint (Bäst för att skapa klassiska presentationer för affärsmöten) ✅

Wonderslide: (Bäst för att skapa företagspresentationer med varumärkesdesign) ✅

Slides (Bäst för att skapa interaktiva presentationer för utvecklare) ✅

Keynote (Bäst för att designa eleganta affärsrapporter eller förslag) ✅

Canva (Bäst för att snabbt skapa visuellt innehåll) ✅

Slidebean (Bäst för att skapa presentationer för startup-pitches) ✅

Mentimeter (Bäst för presentationer och interaktiva omröstningar i realtid) ✅

Xtensio (Bäst för att skapa affärsdokument och presentationer) ✅

Vad ska du leta efter i alternativ till Beautiful.ai?

För att välja de bästa alternativa AI-presentationsverktygen för Beautiful.ai, fokusera på funktioner som förenklar designprocessen och gör dina presentationer interaktiva.

Här är några viktiga funktioner att prioritera:

AI-drivna designverktyg : Välj presentationsprogram med en AI-assistent för att effektivisera designprocessen, få smarta förslag på layout och innehåll och spara tid på att skapa snygga presentationer 👾

Dra-och-släpp-gränssnitt : Välj en intuitiv plattform som låter dig skapa presentationer utan ansträngning genom att dra och släppa element på plats, även på en tom duk 🕹️

Funktioner för samarbete i realtid : Välj ett verktyg som stöder samarbete i realtid, så att teamen kan brainstorma idéer, redigera bilder och arbeta tillsammans på ett smidigt sätt 🤝🏻

Mallbibliotek : Hitta ett stort bibliotek med professionellt designade mallar som hjälper dig att snabbt skapa fantastiska presentationer samtidigt som du bibehåller varumärkets enhetlighet 📚

Interaktiva element : Prioritera : Prioritera presentationsverktyg som gör det möjligt att lägga till interaktiva funktioner som animationer, övergångar och klickbara element för att göra dina presentationer engagerande och dynamiska 🤹

Whiteboard-funktion : Överväg verktyg med inbyggda whiteboards som visualiserar idéer, kartlägger innehåll och : Överväg verktyg med inbyggda whiteboards som visualiserar idéer, kartlägger innehåll och förbättrar brainstorming-sessioner

Export- och delningsalternativ: Sök efter verktyg med flexibla exportalternativ (som PDF, PowerPoint eller Google Slides) och enkel delning så att din presentationsdel är tillgänglig var som helst 📂

De bästa alternativen till Beautiful.ai att utforska

Utforska de bästa alternativen till Beautiful.ai för att skapa presentationer, som erbjuder bekväm drag-och-släpp-funktionalitet, hjälper dig att skapa fantastiska bilder och håller ditt varumärke på rätt spår.

1. ClickUp (bäst för att skapa samarbetspresentationer och arbetsflöden)

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion. Den anpassar sig efter olika branscher och krav, från hantering av små personliga uppgifter till övervakning av komplexa affärsverksamheter.

Oavsett om du leder ett team, hanterar projekt eller skapar engagerande presentationer, så effektiviserar ClickUp arbetsflöden, ökar effektiviteten och hjälper dig att hålla ordning. 🦾

Prova ClickUp Whiteboards gratis Skapa dynamiska presentationer genom att lägga till bilder, ritningar och flödesscheman med ClickUp Whiteboards.

Med ClickUp Whiteboards kan du lägga till bilder, ritningar, flödesscheman och andra visuella element i dina presentationer och göra dem visuellt slående och engagerande. Detta är en utmärkt arbetsyta för brainstorming eller för att skapa presentationer som fängslar din publik. ✏️

Du kan till exempel skissa en interaktiv försäljningsstrategi, integrera bilder för storytelling och dela den smidigt med dina teammedlemmar.

Du kan också utforma en kundresekarta eller en produktplan och sedan dela den med ditt team för omedelbar feedback. Dess dra-och-släpp-funktion gör det intuitivt och säkerställer att dina idéer flödar smidigt på tavlan. Du kan till och med generera bilder med AI på din whiteboard. 🧩

Prova ClickUp Brain gratis Skapa dispositioner och innehåll för presentationer, säljargument och mycket mer med ClickUp Brain.

Behöver du hjälp med att skapa innehåll för dessa presentationer? ClickUp Brain kliver in som din kreativa AI-assistent. Den genererar presentationsöversikter, designar bilder och tillhandahåller till och med skräddarsytt innehåll för säljpresentationer.

Om du till exempel förbereder en presentation kan ClickUp Brain utarbeta en övertygande introduktion, föreslå visuella idéer och rekommendera dataanalyser som stöder ditt budskap. I kombination med Whiteboards kan du skapa en effektfull presentation som är redo att delas. 🤖

Ladda ner den här mallen Organisera alla delar av din presentation enkelt med ClickUp Presentation Template.

ClickUp erbjuder också tusentals mallar för att effektivisera dina arbetsflöden. Med ClickUp Presentation Template kan du till exempel organisera och utforma professionella presentationer utan ansträngning. Denna anpassningsbara mall hjälper dig att strukturera dina idéer, följa framsteg och samarbeta med ditt team i realtid. 🌟

Här är vad du kommer att älska med det:

Skapa en tydlig presentationsstruktur redan från början

Använd feedbackmekanismerna för att få åsikter innan den slutliga presentationen.

Spåra alla uppgifter som är relaterade till presentationen på ett centraliserat ställe.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Verktygets omfattande funktioner kan innebära en brant inlärningskurva för användare som inte är tekniskt kunniga.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Prezi (bäst för att skapa interaktiva affärspresentationer)

via Prezi

Prezi är ett övertygande alternativ till Beautiful.ai för individer och team som söker dynamiska och engagerande presentationsverktyg. Till skillnad från traditionella presentationsverktyg baserade på bilder erbjuder Prezi en icke-linjär presentationsstil, vilket gör att du kan bygga upp din presentation från en enda stor duk. Detta gör att du kan zooma in och ut för att betona olika punkter när du vill skapa polerade presentationer.

Verktyget erbjuder även avancerade redigeringsfunktioner, professionella presentationsmallar, multimediaintegration och AI-verktyg som hjälper dig att ordna och animera innehåll. Dess samarbetsfunktioner gör det möjligt för team att utforma affärsförslag i realtid.

Prezis bästa funktioner

Skapa rörelsebaserade designer för att göra presentationer interaktiva och engagerande

Integrera med plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Slack

Använd AI-assistans för automatiserade förslag på layout och animationer

Prezi-begränsningar

Överväldigande för användare som inte är vana vid icke-linjär presentationsdesign

AI-verktygen är fortfarande grundläggande jämfört med annan presentationsprogramvara.

Prezi-priser

Prezi har tre priskategorier riktade till privatpersoner, studenter, lärare och team:

För privatpersoner

Standard: 5 $/månad

Plus : 19 $/månad

Premium: 29 $/månad

För studenter och lärare

EDU Plus: 4 $/månad

EDU Pro: 8 $/månad

EDU-team: 19 $/månad per användare

För team

Plus : 19 $/månad

Premium : 29 $/månad

Teams: 39 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Prezi

G2: 4,2/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

3. Decktopus (bäst för att skapa enkla presentationer för teammöten)

via Decktopus

Om du letar efter ett enkelt och intuitivt sätt att skapa iögonfallande presentationer utan att lägga timmar på design, bör du överväga Decktopus. Det innehåller anpassningsbara mallar, en presentationsdesigner-bot och avancerade funktioner som analysverktyg som hjälper dig att skapa vackra bildspel.

Denna AI-presentationsskapare erbjuder också fördesignade teman för att spara tid. Den är särskilt användbar för affärspitchar, utbildningsinnehåll eller interna teammöten, och den integreras med verktyg som Google Sheets för datadrivna presentationer.

Decktopus bästa funktioner

Få tillgång till ett bibliotek med professionella mallar för att snabbt komma igång med din presentation.

Använd realtidssamarbete för att skapa presentationer tillsammans med dina teammedlemmar.

Lägg till stockfoton, ikoner och diagram för visuell förbättring

Begränsningar för Decktopus

Det har begränsade anpassnings- och redigeringsfunktioner.

Presentationsprogrammet möjliggör inte PDF-export och presentationsanalys i sin kostnadsfria version.

Priser för Decktopus

Gratis för alltid

Pro Annual Access : 24,99 $/månad

Årlig tillgång för företag: 49,99 $/månad

Betyg och recensioner för Decktopus

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

4. Visme (bäst för att upprätthålla varumärkets konsistens i presentationer)

via Visme

Med Visme får du tillgång till presentationsprogramvara som låter dig skapa presentationer med ditt varumärke med hjälp av avancerade redigeringsfunktioner. Medan Beautiful.ai fokuserar på att automatisera designen för att effektivisera skapandet av presentationer, ger Visme användarna större kontroll över designelementen, vilket möjliggör skapandet av högst personliga och unika presentationer.

Vismes professionellt utformade presentationsmallar och AI-drivna verktyg optimerar presentationsprocessen. Förutom att skapa visuellt tilltalande presentationer stöder Visme skapandet av olika typer av visuellt innehåll, inklusive infografik, rapporter och grafik för sociala medier, som ett omfattande verktyg för olika designbehov.

Vismes bästa funktioner

Inkludera animationer, datavisualiseringar och interaktiva funktioner för att öka engagemanget.

Inkorporera stockfoton, animationer och ikoner för effektfulla bilder

Samarbeta i realtid med team och dela dina presentationer på ett smidigt sätt.

Begränsningar för Visme

Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder minimalt lagringsutrymme (500 MB) och inga nedladdningar.

Avancerade funktioner, som varumärkespaketet, kräver ett Pro-abonnemang.

Priser för Visme

Gratis för alltid

Starter : 29 $/månad

Pro: 59 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Visme-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

💡 Proffstips: För att skapa en vinnande kundpresentation, följ dessa steg för att imponera och avsluta affären: Undersök och planera pitchen för att förstå kundens behov 🕵🏼‍♂️

Skapa en marknadsföringstratt från din presentation för att guida kundresan 📈

Använd visuellt tilltalande innehåll för att berätta din historia på ett effektivt sätt 🎨

Uppmuntra tvåvägskommunikation för bättre kontakt och förståelse 💬

Fastställ tydliga nästa steg för att avsluta din presentation med självförtroende 📌

5. Pitch (bäst för teampresentationer och samarbete)

via Pitch

Ett annat starkt alternativ till Beautiful.ai är Pitch, ett presentationsverktyg som kombinerar enkelhet och design för att skapa snabba och visuellt imponerande resultat. Med ett intuitivt gränssnitt gör Pitch det möjligt för användare att skapa eleganta, varumärkesanpassade och effektiva presentationer.

Verktygets samarbetsfunktioner gör det idealiskt för att arbeta med team i realtid och optimera processen för att redigera och dela presentationer. Oavsett om du presenterar en idé, visar upp data eller samordnar med ditt team, ger Pitch dig möjlighet att enkelt skapa engagerande bilder.

Bästa funktioner

Skapa bilder med över 100 färdiga mallar anpassade för olika användningsområden.

Samarbeta med ditt team i realtid för snabbare redigering och feedback

Skapa enhetliga presentationer med ett gemensamt varumärkesverktyg

Begränsningar för presentationer

Färre formalternativ och mindre variation i diagramdesign än andra på listan

Stöder inte inbäddning av innehåll från tredje part.

Pitch-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 25 $/månad

Företag : 100 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (30+ recensioner)

6. Microsoft PowerPoint (bäst för att skapa klassiska presentationer för affärsmöten)

via Microsoft PowerPoint

Vem har inte hört talas om Microsoft PowerPoint?

PowerPoint är ett av de mest kända och mest använda presentationsverktygen, vilket gör det till ett pålitligt alternativ till Beautiful.ai. PowerPoint är känt för sina omfattande funktioner och mångsidighet och ger användarna möjlighet att skapa presentationer med fullständig kontroll över designen. Dessutom stöder det, till skillnad från många webbaserade verktyg, offline-redigering, vilket gör det idealiskt för användare med begränsad tillgång till internet.

Designa visuellt tilltalande innehåll för affärspitchar, utbildningslektioner eller kreativa projekt. Med funktioner som anpassningsbara mallar, animationer, övergångar och samarbete i realtid hjälper PowerPoint dig att kommunicera idéer effektivt och lämna ett bestående intryck. Oavsett om du visar data med diagram eller bäddar in videor för berättande, anpassar sig PowerPoint efter dina behov.

Microsoft PowerPoints bästa funktioner

Designa med AI-drivna Microsoft Copilot för att generera layouter och bilder baserade på ditt innehåll.

Inför förbättringar med hjälp av verktyget Presenter Coach.

Redigera presentationer offline enkelt, till skillnad från många webbaserade presentationsprogram.

Begränsningar i Microsoft PowerPoint

Användarna måste spara sitt arbete manuellt med jämna mellanrum för att säkerställa att deras framsteg inte går förlorade.

Det har begränsad samarbetsredigering jämfört med andra verktyg.

Priser för Microsoft PowerPoint

Gratis för alltid

Betalda abonnemang ingår i Microsoft 365-paketet

Betyg och recensioner för Microsoft PowerPoint

G2: 4,7/5 (över 20 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

7. Wonderslide (bäst för att skapa företagspresentationer med varumärkesdesign)

via Wonderslide

Wonderslide erbjuder en användarvänlig och mångsidig designplattform för att skapa professionella presentationer på ett smidigt och effektivt sätt. Genom att låta användarna ladda upp ett grundläggande utkast omvandlar Wonderslides neurala nätverk det snabbt till en polerad presentation, vilket avsevärt minskar den tid och ansträngning som normalt krävs för design.

Det förenklar ytterligare skapandet av nya presentationer genom att tillhandahålla anpassningsbara mallar, ett omfattande bildbibliotek och designalternativ med varumärkesprofilering.

Wonderslides bästa funktioner

Få tillgång till ett omfattande bildbibliotek med olika bilder och ikoner för att förbättra dina bilder.

Ladda upp egna bilder för att automatiskt välja lämpliga typsnitt och färger som matchar varumärkets riktlinjer.

Exportera presentationer som fullt redigerbara .pptx-filer som är kompatibla med PowerPoint och Google Slides.

Begränsningar för Wonderslide

Mycket specifika designtillpassningar kan kräva manuella justeringar efter export.

I grundpaketet ingår en nedladdningsgräns på tre bilder per vecka.

Priser för Wonderslide

Betala efter användning: 25 $ som engångsbetalning

Pro-abonnemang : 9,99 $/månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Wonderslide-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Slides (bäst för att skapa interaktiva presentationer för utvecklare)

via Slides

Slides är ett presentationsverktyg som kombinerar användarvänliga funktioner med avancerade anpassningsalternativ. Det fungerar helt i molnet och gör det möjligt för användare att skapa, redigera och presentera från vilken enhet som helst utan att behöva ladda ner eller installera något. Ett användarvänligt gränssnitt och en mängd anpassningsbara mallar kompletterar denna tillgänglighet.

En av Slides mest framstående funktioner är dess öppna källkodsformat, som ger användarna tillgång till hela källkoden för sina presentationer.

Slides bästa funktioner

Bädda in interaktivt innehåll för att göra dina bilder engagerande med hjälp av iFrames eller live-inbäddningar.

Anpassa presentationer med HTML/CSS för ett skräddarsytt, professionellt utseende

Använd talarnoter och fjärrkontroll för att leverera presentationer live utan problem.

Begränsningar för Slides

Det kräver att användarna har kunskaper i HTML/CSS för avancerad anpassning.

Inget inbyggt animationsbibliotek utöver anpassad CSS

Priser för Slides

Light: 7 $/månad

Pro : 14 $/månad

Team: 28 $/månad per två användare

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slides

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

9. Keynote (bäst för att designa eleganta affärsrapporter eller förslag)

via Keynote

Keynote, Apples signaturprogram för presentationer, är ett kraftfullt verktyg för att skapa visuellt imponerande presentationer, vilket gör det till ett utmärkt gratisalternativ till Beautiful.ai.

Keynote är känt för sin eleganta och intuitiva design och erbjuder professionellt utformade mallar, animationer och övergångar som höjer kvaliteten på alla presentationer. Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att använda, både för nybörjare och erfarna proffs. Skapa och redigera presentationer på en Mac, iPad eller iPhone, och alla ändringar synkroniseras automatiskt via iCloud.

Keynotes bästa funktioner

Få animationer och övergångar i filmkvalitet, till exempel Magic Move, för att skapa engagerande bilder.

Använd verktyg för att spela in presentationer med voiceovers

Redigera presentationer på olika enheter utan att förlora framsteg

Begränsningar i Keynote

Det är endast tillgängligt för Apple-användare och erbjuder inte heller många exportalternativ.

Exporterade filer förlorar ofta delar av grafiken eller animationerna som används.

Priser för Keynote

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Keynote

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

10. Canva (bäst för att snabbt skapa visuellt innehåll)

via Canva

Canva är känt för sitt dra-och-släpp-gränssnitt och är ett AI-drivet verktyg för att skapa innehåll som gör det möjligt för användare att designa visuellt tilltalande presentationer med minimal ansträngning. Det erbjuder ett brett utbud av anpassningsbara mallar, typsnitt, bilder och animationer som tillgodoser både personliga och professionella behov.

Använd Canvas samarbetsmiljö för design redan från första utkastet. Arbeta tillsammans i realtid för att skapa, redigera och granska presentationer, vilket effektiviserar arbetsflödet för både små projekt och stora kampanjer. Dessutom förbättrar Canvas integration med verktyg som Slack och Google Drive tillgängligheten och användbarheten.

Canvas bästa funktioner

Få tillgång till fördesignade mallar anpassade efter olika behov för snabba projektstarter.

Skapa fantastiska animationer för bildspel eller sociala medier med Magic Animate

Anpassa typsnitt och färgscheman som föreslås av AI-verktyget så att de matchar ditt varumärke utan ansträngning.

Canva-begränsningar

Vissa funktioner, som avancerade animationer och varumärkespaket, kräver ett Pro-abonnemang.

Har begränsad lagringskapacitet (5 GB) i gratisversionen för uppladdade tillgångar.

Canva-priser

Gratis för alltid

Canva Pro : 6 €/månad per person

Canva Teams: 9 €/månad per person

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

11. Slidebean (bäst för att skapa presentationer för start-ups)

via Slidebean

Slidebean är perfekt för nystartade företag, entreprenörer, lärare och yrkesverksamma som vill ha visuellt tilltalande presentationer, rapporter eller utbildningspresentationer utan att behöva lägga timmar på design. Det gör att användarna kan fokusera på innehållet och ordna det visuella på ett smidigt sätt.

En unik aspekt av Slidebean är dess omfattande bibliotek med anpassningsbara mallar, inklusive pitch-presentationer från framgångsrika företag som Airbnb och Uber. Dessa mallar ger användarna beprövade ramverk att bygga vidare på.

Slidebeans bästa funktioner

Spåra analyser och insikter om hur tittarna interagerar med presentationerna

Omvandla rådata till diagram med AI för att presentera information tydligt och visuellt.

Automatisera varumärkesteman för en enhetlig och professionell presentation

Slidebeans begränsningar

Det erbjuder ingen gratisplan och har en hög prenumerationskostnad.

Slidebean har ett litet grafikbibliotek jämfört med konkurrenterna.

Slidebean-priser

Startpaket: 8 $/månad

Accelerate: 99 $/månad

Slidebean-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

12. Mentimeter (bäst för presentationer och interaktiva omröstningar i realtid)

via Mentimeter

Med Mentimeter förvandlar du dina presentationer till interaktiva upplevelser genom realtidsomröstningar, frågesporter, ordmoln och frågestunder.

Till skillnad från Beautiful.ai, som fokuserar på att automatisera utformningen av bilder, lägger Mentimeter tonvikten på interaktivitet. Det passar därför utbildare, evenemangsarrangörer och affärsproffs som vill öka den aktiva deltagandet under presentationer.

Mentimeters bästa funktioner

Genomför liveomröstningar under presentationer för att samla in feedback från publiken i realtid.

Visualisera publikens input direkt med dynamiska ordmoln

Designa frågesporter för att göra presentationerna engagerande och pedagogiska

Begränsningar för Mentimeter

Det kostnadsfria kontot är begränsat till två frågor och fem frågesporter per presentation.

Färre alternativ för designanpassning jämfört med Beautiful.ai och andra

Priser för Mentimeter

Gratis för alltid

Grundläggande: 17,99 $/månad per användare

Pro : 24,99 $/månad per användare

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Mentimeter-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

13. Xtensio (bäst för att skapa affärsdokument och presentationer)

via Xtensio

Xtensio är en webbaserad plattform som gör det möjligt för team att skapa, hantera och dela interaktiva dokument, presentationer och webbsidor, vilket gör den till ett mångsidigt alternativ till Beautiful.ai. Den är perfekt för nystartade företag, marknadsförare, designers och små team som letar efter ett enkelt sätt att skapa professionellt material på ett effektivt sätt.

Plattformen erbjuder samarbete i realtid under en privat, varumärkesanpassad instrumentpanel, vilket gör den idealisk för team som vill skapa, redigera och dela dokument som responsiva länkar eller PDF-filer.

Xtensios bästa funktioner

Kombinera bilder och data med diagram, videor och formulär för interaktiv kommunikation.

Få olika delningsalternativ, inklusive live-webblänkar, digitala bildspel och exporterbara PDF-filer/PNG-filer.

Upprätthåll varumärkets enhetlighet genom att anpassa teckensnitt, färger och layouter i alla dokument.

Begränsningar för Xtensio

Dess analyspanel är inte lika precis som andra specialiserade verktyg.

Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar endast 100 MB bildlagring.

Priser för Xtensio

Gratis för alltid

Solo Lite: 12 $/månad per användare

Plus : 25 $/månad för två användare

Företag: 99,99 $/månad för fem användare

Xtensio-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Optimera din presentationsskapandeprocess utan ansträngning med ClickUp!

Att skapa en övertygande presentation är viktigt när du vänder dig till ditt team eller dina intressenter. Beautiful.ai erbjuder enkelhet, men saknar avancerade funktioner som enhetlig varumärkesprofilering, smidig samverkan och flexibel export.

För en mer kraftfull lösning går ClickUp utöver grundläggande design. Brainstorma med whiteboards, skapa innehåll på några sekunder med AI och samarbeta i realtid för feedback och revideringar. Dessutom kan du hantera hela ditt arbetsflöde med automatisering och avancerad spårning. 🏆Är du redo att förbättra dina presentationer och projekt? Registrera dig för ClickUp idag!