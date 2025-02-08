De 10 bästa generativa AI-verktygen för företag som kommer att förändra arbetet 2025

I dagens läge har generativa AI-verktyg för företag gått från att vara ”bra att ha” till att vara affärskritiska.

Med globala AI-utgifter som beräknas uppgå till 307 miljarder dollar i år och förväntas stiga till 632 miljarder dollar, är deras roll oundviklig. 📈

Men här är haken: med stor makt följer större granskning. Företagsledare och IT-proffs måste balansera den transformativa potentialen med vattentät efterlevnad och säkerhet.

För att hjälpa dig har vi sammanställt de bästa generativa AI-applikationerna som kombinerar banbrytande innovation med stabil tillförlitlighet.

Låt oss först undersöka vad du ska tänka på när du väljer det perfekta generativa AI-verktyget för ditt företag.

Vad ska du leta efter i ett generativt AI-verktyg för företag?

Att välja rätt generativ AI-plattform handlar om mer än bara den senaste tekniken; det handlar om att välja den som smidigt anpassar sig till ditt arbetsflöde.

Här är vad du bör tänka på:

Anpassning: Leta efter ett verktyg som är skräddarsytt för ditt arbetsflöde och branschspecifika behov , så att du kan justera funktioner och inställningar för maximal effektivitet.

Skalbarhet: Välj en lösning som kan skalas upp i takt med ditt företag och hantera växande datamängder, användare och uppgifter.

Datasäkerhet: Prioritera verktyg med robust kryptering , certifieringar för regelefterlevnad (som GDPR, HIPAA) och säkra datalagringsmetoder för att skydda känslig företagsinformation.

Enkel integration: Välj ett verktyg som enkelt kan anslutas till din befintliga programvarustack och dina system, så att störningarna under implementeringen minimeras.

Support och utbildning: Välj ett verktyg med omfattande support – till exempel introduktionsresurser, handledningar och kundinteraktioner – så att ditt team snabbt kan komma igång.

Utforska dessa ledande AI-verktyg som är utformade för att utvecklas i takt med dina affärsbehov – från implementering av projektledning för företag till förbättrad beslutsfattande och mycket mer.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven produktivitet och innovation inom företag)

Skapa kundklara meddelanden direkt med ClickUps AI-verktyg, som använder smarta tips för att vägleda och förfina ditt skrivande.

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, smidigare dina arbetsflöden med sin enhetliga arbetsplatsintelligens.

ClickUps Enterprise AI Solutions integrerar till exempel projekt- och kunskapshantering för större team med säkerhet i företagsklass, inklusive SSO och HIPAA-kompatibilitet.

Så här sparar plattformen tid åt dig och hjälper dig att göra mer:

🚀 AI-driven projektledning

ClickUps AI-agenter analyserar historiska projektdata för att förenkla framtida arbetsflöden genom att:

Erbjuder smarta förslag på uppgiftsfördelning baserat på teamets arbetsbelastning.

Håll ditt team informerat med uppdateringar om projektets framsteg i realtid .

Ger insikter om projektets tidsplaner , deadlines och potentiella flaskhalsar .

Automatisering av påminnelser för dokumentgranskningar och uppdateringar

ClickUp Docs , och Öka samarbetet genom integration med ClickUp Whiteboards och ClickUp Chat -lösningar.

🚀 Förbättrad kunskapshantering

Plattformens inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, lär sig av dina aktiviteter i arbetsytan för att förbättra relevansen hos den information den hämtar över tid.

Sammanfattningsvis ökar AI-neuronätverket din produktivitet genom att:

Syntetisera innehåll från uppgifter, dokument och diskussioner för att skapa en central kunskapshubb .

Utarbeta och sammanfatta kunskapsbaserade artiklar för koncisa översikter

Skapa mötesagendor och protokoll för bättre organisation och uppföljning

Automatisera arbetsflöden och åtgärder med hjälp av naturligt språk för triggare och villkor

Skriv eller svara på arbetsrelaterade e-postmeddelanden direkt från ClickUp

Sammanfatta insikter från långa dokument om nya funktioner för e-postmeddelanden med ClickUp Brain.

ClickUps bästa funktioner

Interaktiv Q&A låter dig ställa frågor och få omedelbara, kontextuella svar genom att söka i teamutrymmen, projekt och dokument.

AI-skrivassistent ger rollspecifika uppmaningar för att generera innehåll och hjälper dig att skapa uppgifter eller dokument direkt från genererat innehåll. ger rollspecifika uppmaningar för att generera innehåll och hjälper dig att skapa uppgifter eller dokument direkt från genererat innehåll.

Automatiserad uppgiftsgenerering möjliggör skapandet av AI-genererade deluppgifter och automatiska projektsammanfattningar med hjälp av naturligt språk.

Kontextuell översättning och lokalisering översätter innehåll för att förbättra tillgängligheten och kommunikationen mellan olika språk i projekt.

Begränsningar för ClickUp

De många verktygen och inställningarna kan verka överväldigande i början.

Funktionen för tidrapportering kan vara lite svår att bemästra.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per användare och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

ClickUp gör det inte bara möjligt för oss att vara effektiva – det gör det också möjligt för oss att hålla oss informerade, leverera innovation och skapa mervärde för våra kunder.

2. OpenAI (Bäst för multimodal AI med text-, bild- och framtida ljudfunktioner)

via OpenAI

OpenAI erbjuder språkmodeller, som GPT-4 och GPT-4o, som använder naturlig språkbehandling för att förenkla uppgifter som innehållsskapande och chatbot-utveckling. Den nyligen lanserade O1-serien använder ”chain-of-thought”-resonemang för att bearbeta information logiskt och sekventiellt.

ChatGPT, OpenAI:s flaggskeppsverktyg, centraliserar dessa funktioner för intuitiv företagskommunikation, med AI-promptmallar som säkerställer konsekventa resultat.

OpenAI:s bästa funktioner

Den multimodala modellen GPT-4 erbjuder avancerad AI som bearbetar text, bild, ljud och kod.

API för företag tillhandahåller skalbar infrastruktur för snabb AI-integration i komplexa uppgifter och arbetsflöden.

Anpassningsbar AI-resonemang hjälper till att finjustera modeller med egen data, vilket skapar intelligenta system.

Kontextuell förståelse i realtid hjälper till att generera mänskliga svar.

Begränsningar för OpenAI

Kvaliteten på svaren kan variera avsevärt, särskilt under tider med hög användning.

Premiumanvändare har fortfarande begränsningar för antalet meddelanden (t.ex. 25 meddelanden per timme för GPT-4).

OpenAI-prissättning

ChatGPT Gratis Plus: 20 $/månad Pro: 200 $/månad Team: 30 $/månad per användare Enterprise: Anpassad prissättning

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

OpenAI API Pris per token: Varierar beroende på val av modell

Pris per token: Varierar beroende på val av modell

OpenAI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

💡Proffstips: Kombinera ChatGPT-användningsfall med automatiseringsverktyg för att öka din produktivitet. ChatGPT kan till exempel konfigureras för att automatiskt utforma svar eller förslag, utlöst av händelser som nya kundförfrågningar eller slutförda uppgifter.

3. Google Cloud Vertex AI (bäst för AI-utveckling som är redo för företag)

via Google Cloud Vertex AI

Google Cloud Vertex AI erbjuder en enhetlig utvecklingsmiljö för att bygga, distribuera och skala AI-lösningar inom olika branscher. Det integreras också enkelt med Googles omfattande datatjänster, såsom BigQuery och Dataflow, vilket hjälper dig att hantera och analysera stora datamängder.

De bästa funktionerna i Google Cloud Vertex AI

Tillhandahåller en enda integrerad miljö för hela livscykeln för maskininlärning (ML).

Erbjuder tillgång till över 160 grundläggande modeller , inklusive Googles Gemini, öppen källkodsmodeller som Gemma och partnermodeller som Claude 3.

Stöder både AutoML (modellträning utan kod) och anpassade träningsdata .

input-resonemang med avancerade generativa AI-funktioner som Möjliggörmed avancerade generativa AI-funktioner som prompt engineering.

Begränsningar för Google Cloud Vertex AI

Det kan uppstå problem med kallstart, där apparna tar tid att svara efter att ha varit inaktiva under en period.

Användarna rapporterar om otillräcklig dokumentation, särskilt när det gäller domändelning.

Priser för Google Cloud Vertex AI

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Cloud Vertex AI

G2 : 4,3/5 (över 480 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🤖 Visste du att: Google Cloud Vertex AI förenklar utvecklingsprocessen för dataforskare och ML-ingenjörer genom att kräva 80 % färre rader kod för att träna ML-modeller.

4. Microsoft Azure OpenAI Service (bäst för skalbar AI med robust säkerhet)

Microsoft Azure OpenAI Service integrerar OpenAI:s avancerade språkmodeller med Microsoft Azures robusta molninfrastruktur, vilket hjälper organisationer att utveckla, distribuera och skala intelligenta AI-lösningar med säkerhet och efterlevnad i företagsklass.

De bästa funktionerna i Microsoft Azure OpenAI Service

Ger tillgång till avancerade AI-modeller, inklusive GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo och DALL-E .

Erbjuder privat nätverk , ansvarig AI-innehållsfiltrering och rollbaserad åtkomstkontroll , vilket säkerställer dataskydd och efterlevnad.

Hjälper dig att finjustera förtränade modeller med egen data och skapa specialiserade AI-lösningar.

Stöder olika användningsfall, inklusive innehållsgenerering, semantisk sökning och naturlig språkförståelse.

Begränsningar för Microsoft Azure OpenAI Service

Vissa modeller är endast tillgängliga i vissa regioner.

Övergången från offentliga OpenAI till Microsofts lösning kan bli smidigare.

Priser för Microsoft Azure OpenAI Service

Standard (on-demand) : Betala efter användning

Provisioned och Batch API: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Microsoft Azure OpenAI Service

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🤖 Visste du att: Studier om AI:s inverkan och framtid lyfter fram dess transformativa potential, och generativ AI förväntas bli en marknad värd 1,3 biljoner dollar under det kommande decenniet.

5. Cohere (Bäst för AI-modeller med naturligt språk och avancerad anpassning)

via Cohere

Cohere erbjuder språkinlärningsmodeller som är skräddarsydda för olika NLP-uppgifter, inklusive textgenerering, klassificering och sammanfattning. Dess stöd för flera modeller garanterar flexibilitet för olika AI-användningsfall och applikationer.

Dessutom betonar dess etiska AI-strategi transparens, vilket gör det till ett pålitligt val för både företag och utvecklare.

Cohere bästa funktioner

Ger detaljerade finjusteringsmöjligheter med stöd för upp till 16 000 tokenkontextlängder .

Erbjuder Command-familjemodeller som stöder flera språk och användningsfall, inklusive konversationsagenter och sentimentanalys .

Levererar säkerhetsramverk med avancerade åtkomstkontroller och möjligheten att basera AI-resultat på egenutvecklad organisationsdata.

Stöder distribution över flera molnplattformar, inklusive Oracle GenAI Service och AWS Bedrock.

Cohere-begränsningar

Modellen misslyckas ibland med textklassificering och ger felaktiga resultat.

Agentens användargränssnitt och användarupplevelse kunde vara mer användarvänliga.

Cohere-priser

Gratis nivå

Pris per token: Varierar beroende på val av modell

Cohere-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Anthropic (Bäst för etiska AI-system med avancerade resonemangsförmågor)

Anthropic är dedikerat till att utveckla säkra, tolkningsbara och etiskt anpassade artificiella intelligenssystem som prioriterar ansvarsfull teknisk utveckling.

Anthropics bästa funktioner

Implementerar en unik AI-träningsmetodik som integrerar etiska principer direkt i modellens beteende .

Erbjuder Claude AI-modeller med kontextuell förståelse, som kan hantera komplexa resonemangsuppgifter .

Ger modellinterpretabilitet , vilket hjälper dig att granska och förstå AI-baserade beslutsprocesser i affärsverksamheten.

Utvecklar AI-system med inbyggda säkerhetsfunktioner som proaktivt minimerar potentiellt skadliga resultat.

Antropiska begränsningar

Claude har inte genomgått någon omfattande dataträning, vilket ibland resulterar i ofullständig innehållsgenerering.

Användare rapporterade att de snabbt nådde gränsen för gratis användning utan att gränserna var tydligt angivna.

Anthropic-prissättning

Claude. ai-abonnemang Gratis Pro: 20 $/månad Team: 30 $/månad per användare Enterprise: Anpassad prissättning

Gratis

Pro: 20 $/månad

Team: 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Anthropic API-planer Gratis nivå Pris per token: Varierar beroende på val av modell

Gratis nivå

Pris per token: Varierar beroende på val av modell

Gratis

Pro: 20 $/månad

Team: 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Gratis nivå

Pris per token: Varierar beroende på val av modell

Antropiska betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡Snabbtips: Skapa en AI-policy för företaget för att hantera etiska risker förknippade med GenAI-teknik, såsom brott mot dataskyddet och datamissbruk.

7. GitHub Copilot (Bäst för AI-driven utvecklingsproduktivitet och intelligent kodning)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot är en avancerad AI-driven kodningsassistent som ökar utvecklarnas produktivitet genom att erbjuda kontextmedveten kodningssupport under hela utvecklingen av företagsprogramvara.

Copilot bygger på OpenAI:s Codex-modell och föreslår relevanta kodsnuttar, funktioner och algoritmer som är skräddarsydda för det specifika projektet.

GitHub Copilots bästa funktioner

Erbjuder flerradiga funktionsförslag och kodgenerering i realtid , vilket hjälper utvecklare att skriva komplexa kodsegment snabbare.

Kan anslutas till flera kodredigerare och gränssnitt, inklusive Visual Studio Code, JetBrains IDE:er och GitHub.com.

Anpassar sig efter individuella kodningsstilar och preferenser över tid, vilket förbättrar relevansen och noggrannheten i dess förslag.

Erbjuder policyhantering, åtkomstkontroll, användningsspårning och detaljerade granskningsloggar i företagsklass.

Begränsningar för GitHub Copilot

Som ett molnbaserat verktyg kräver Copilot en stabil internetanslutning för optimal prestanda.

Det finns farhågor om kodsäkerhet, särskilt när det gäller licensiering och potentiella upphovsrättsfrågor.

Priser för GitHub Copilot

Gratis

Pro: 10 USD/månad per användare

Företag: 19 USD/månad per användare

Företag: 39 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Rolig fakta: Utvecklare kan använda GitHub Copilot för att skicka tweets direkt från sina IDE:er. Genom att skriva kommentarer relaterade till Twitter API kan Copilot generera nödvändiga kodsnuttar och därmed sammanföra sociala medier med kodningsarbetsflöden.

8. Glean AI (Bäst för kunskapshantering och sökning mellan olika applikationer)

via Glean AI

Glean AI är en kunskapshanteringsplattform för företag som förvandlar tillgången till organisatorisk information genom kontextmedvetna och AI-drivna sökfunktioner.

Utnyttja AI:s bästa funktioner

Erbjuder integration med över 100 affärsapplikationer , vilket möjliggör enhetlig sökning och kunskapsinhämtning.

Levererar säkra, kontextspecifika sökresultat som respekterar organisationens datastyrning.

Använder avancerad kunskapsteknik för att tillhandahålla skräddarsydda sökresultat baserade på användarroller och projekt.

Möjliggör intelligent automatisering av repetitiva uppgifter och komplexa frågelösningar inom teknik, support och försäljning.

Utnyttja AI:s begränsningar

Det finns en inlärningskurva förknippad med effektiv användning av plattformen.

Sökresultaten kan ibland vara irrelevanta, särskilt vid komplexa sökningar.

Glean AI-prissättning

Anpassad prissättning

Samla in AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: För att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna bör du överväga att integrera färdiga AI-API:er i dina befintliga verktyg och utnyttja AI as a Service (AIaaS) utan att behöva extra infrastruktur eller kodningskunskaper.

9. Stability AI (Bäst för anpassning av öppen källkods-AI-modeller och generativ AI)

via Stability AI

Stability AI är ett öppen källkod Gen AI-verktyg som är dedikerat till att demokratisera avancerade AI-tekniker över flera modaliteter. Det hjälper dig att anta flexibla AI-modeller som är skräddarsydda efter dina behov, oavsett om det gäller kreativ innehållsgenerering, datasyntes eller andra innovativa tillämpningar.

Stability AI:s bästa funktioner

Erbjuder omfattande generativa AI-modeller som spänner över bild-, video-, ljud- och språkdomäner .

Erbjuder liberala licensmodeller som möjliggör kommersiell och icke-kommersiell användning, med alternativ för självhosting och företagsintegration .

Levererar anpassningsbara AI-modeller som Stable Diffusion 3. 5, som genererar högkvalitativa bilder från textprompter.

Möjliggör företagsimplementering via stora molnplattformar som AWS

Stabilitet Begränsningar för AI

Modellerna kräver betydande beräkningsresurser och hårdvaruspecifikationer.

Det kan vara svårt att generera komplexa bilder i olika stilar.

Priser för Stability AI

Icke-kommersiell licens : Gratis

Gemenskapslicens: Gratis

Företagslicens: Anpassad prissättning

Stability AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: När du väljer mellan LLM och generativ AI, anpassa verktyget efter dina specifika mål. Använd LLM för precision i textintensiva uppgifter och generativa AI-lösningar för kreativa arbetsflöden.

10. NVIDIA AI (Bäst för högpresterande databehandling och GPU-accelererad AI)

via NVIDIA AI

NVIDIA AI:s GPU-teknik tillhandahåller högpresterande beräkningsresurser som hjälper organisationer att träna och implementera avancerade AI-modeller. Den stöder olika applikationer, såsom djupinlärning, naturlig språkbehandling, datorseende och robotik, och hjälper till att optimera processer inom olika branscher.

Dessutom innehåller NVIDIAs ekosystem verktyg som TensorRT för optimering av inferens och NVIDIA Deep Learning SDK, som förenklar utvecklingen av AI-applikationer.

NVIDIA AI:s bästa funktioner

Tillhandahåller en heltäckande AI-infrastruktur som omfattar hårdvara (GPU:er), programvara (AI-ramverk) och tjänster .

NVIDIA NIM-mikrotjänster som minskar distributionstiden för integration mellan molnplattformar som AWS, Google Cloud och Azure. Erbjudersom minskar distributionstiden för AI-appar och stödersom AWS, Google Cloud och Azure.

Det är kompatibelt med populära ML- och deep learning-ramverk som TensorFlow och PyTorch , vilket ger utvecklare flexibilitet.

Levererar produktionsklara AI-plattformar med robusta säkerhetsprotokoll, API-stabilitet och omfattande support.

Begränsningar för NVIDIA AI

Det kan vara komplicerat att konfigurera och hantera plattformen, särskilt för team som inte har djupgående kunskaper inom AI eller IT.

AI är optimerad för NVIDIA GPU:er med begränsad flexibilitet med alternativa hårdvaruplattformar.

Priser för NVIDIA AI

Anpassad prissättning

NVIDIA AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Rolig fakta: Historiska försäljningsdata visar att över 50 % av NVIDIAs totala intäkter kommer från dess datacenterverksamhet, vilket understryker en strategisk inriktning mot AI- och molnbaserade lösningar.

Aktivera en AI-smart arbetsplats med ClickUp Brain

Genom att använda generativa AI-system blir dina arbetsflöden smidigare, snabbare och mer sammankopplade än någonsin. Men låt oss vara ärliga – de flesta verktyg på marknaden löser bara ett problem åt gången.

Det är där ClickUp kan komma till nytta.

ClickUps AI-uppgiftshanterare och Brain samverkar för att skapa magi – från multitasking till brainstorming, automatisering av uppgifter och att hålla dina projekt på rätt spår, allt på en och samma plattform.

Med sitt användarvänliga gränssnitt och robusta samarbetsverktyg anpassar sig ClickUp efter dina behov.

Registrera dig gratis på ClickUp och förändra ditt sätt att arbeta med AI som växer med dig.