10 alternativ till Excalidraw för samarbete på whiteboard

Minns du de gamla goda dagarna när teamen samlades i konferensrum, brainstormade briljanta idéer och diskuterade projekt på whiteboards?

Med ökningen av distansarbete och hybridarbete har realtidssamarbete flyttat från fysiska whiteboards till virtuella. Virtuella whiteboards som Excalidraw är utmärkta verktyg för att uttrycka dina idéer och brainstorma med dina team.

Excalidraw kanske dock inte passar alla på grund av vissa begränsningar. Du kan till exempel bara skapa en ritning åt gången, vilket begränsar diskussionsomfånget. Vissa användare tycker också att verktyget brister när det gäller integrationer.

Om du letar efter ett pålitligt alternativ till Excalidraw har du kommit till rätt ställe. Låt oss ta en titt på de 10 bästa alternativen till Excalidraw och deras funktioner.

Vad ska du leta efter i Excalidraw-alternativ?

Att använda en online-whiteboard kan verka enkelt. Men om du väljer en med ett klumpigt gränssnitt kan det göra ditt arbete dubbelt så svårt. Här är några viktiga faktorer du måste tänka på när du letar efter alternativ till Excalidraw:

Samarbete i realtid: Kontrollera funktioner som samtidig redigering, chattalternativ, kommentarer för uppgiftsfördelning och live-markörspårning.

Användarvänlighet: Välj ett verktyg som är intuitivt och lätt att navigera. Ett användarvänligt gränssnitt säkerställer ett effektivt arbetsflöde och minskar inlärningskurvan för dig och ditt team.

Anpassning : Leta efter alternativ som erbjuder anpassningsbara mallar, färgscheman och former.

Säkerhet och integritet: Prioritera verktyg som erbjuder end-to-end-kryptering för att skydda dina data.

Kostnad: Utvärdera den totala kostnaden för alternativa verktyg genom att ta hänsyn till både engångsavgifter för prenumerationer och initiala kostnader för ytterligare funktioner.

De 10 bästa alternativen till Excalidraw

Låt oss titta på de 10 bästa alternativen till Excalidraw för bättre samarbete på arbetsplatsen. Från avancerade visualiseringsfunktioner till snabba anpassningsalternativ – dessa verktyg erbjuder allt ditt team behöver för att omsätta idéer i handling.

1. ClickUp

Spara tid och få mer gjort med ClickUp Whiteboards

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som hjälper distribuerade team att samarbeta effektivt, arbeta smartare och spara tid. ClickUps whiteboardfunktion erbjuder en flexibel arbetsyta för brainstorming, planering och genomförande av projekt. Du kan rita, koppla ihop idéer, skriva anteckningar och lägga till bilder och länkar för effektivt samarbete.

Men idéer i sig är inte tillräckligt. Du måste omvandla tankar till åtgärder. Det är här ClickUp Mind Maps kommer till hjälp – samordna uppgifter och idéer.

Förenkla komplexa projekt genom att kartlägga arbetsflöden och specifika uppgifter med hjälp av ClickUp Mind Maps

Du kan använda tankekartor för att komma på idéer, utforma strategier och skapa färdplaner och smidiga arbetsflöden. Detta hjälper dig att förenkla uppgifter genom att bryta ner komplexa projektplaner och koppla samman beroenden. Till exempel är ClickUp Processes Map Whiteboard Template en färdig, anpassningsbar mall som också är perfekt för nybörjare. Den låter dig enkelt kommunicera processer till teamet med en visuell representation. Du kan också anpassa statusar, fält och till och med vyer.

Ladda ner den här mallen Visuellt representera arbetsflöden för att identifiera och eliminera flaskhalsar med ClickUps Processes Map Whiteboard-mall.

Om du vill förenkla processerna ytterligare kan du använda mallen ClickUp Process Flow Chart. Den hjälper dig att visualisera dagliga processer och enkelt följa upp hur uppgifterna fortskrider.

Ladda ner den här mallen Dokumentera processer och felsök problem snabbt med ClickUps mall för processflödesschema.

ClickUps bästa funktioner

Realtidsbaserat visuellt samarbete: Dela idéer och anteckningar och följ alla teammedlemmars aktiviteter för att samordna åtgärder.

Koppla ihop uppgifter och idéer: Planera och organisera dina idéer och uppgifter enkelt med Planera och organisera dina idéer och uppgifter enkelt med ClickUp Mind Maps . Du kan skapa tankekartor baserade på uppgifter eller noder och enkelt ordna dina projekt genom att dra grenar till logiska vägar.

Anpassa uppgiftshanteringen: Överbrygga klyftan mellan idé och genomförande genom att skapa Överbrygga klyftan mellan idé och genomförande genom att skapa ClickUp-uppgifter direkt från dina whiteboards. Anpassa din arbetsyta genom att lägga till olika konventioner för olika uppgiftstyper.

Få delbara länkar: Dela whiteboards med kunder eller partners utanför din arbetsplats, även om de inte har ett ClickUp-konto.

Använd färdiga mallar: Prova färdiga whiteboardmallar för att skapa arbetsflöden och flödesscheman, konceptkartläggning, omvänd brainstorming och brainwriting.

Anslut din teknikstack: Få snabb åtkomst till information från ClickUp, anslutna appar eller lokal enhet med hjälp av Få snabb åtkomst till information från ClickUp, anslutna appar eller lokal enhet med hjälp av ClickUps universella sökfunktion.

Formatera whiteboards: Skapa interaktiva whiteboards genom att formatera text med banners, rubriker, markeringar och höjdpunkter. Lägg också till objekt som former och kopplingar med hjälp av verktygsfältet.

Begränsningar med ClickUp

Det finns en inlärningskurva för vissa användare att förstå ClickUp Whiteboards.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Draw. io

Draw. io är ett mångsidigt flödesschemakonstruktionsverktyg och online-designprogram som främst används i Atlassian-appar, såsom Confluence och Jira.

Du kan skapa nätverksdiagram, flödesscheman, wireframes och mycket mer. Det användarvänliga gränssnittet, med många former, ikoner och anpassningsalternativ, gör det till ett av de mest populära alternativen till Excalidraw.

Draw. io:s bästa funktioner

Använd klasssökfunktionen för att hitta relevanta diagram för att visualisera arbetsflöden.

Lagra dina diagramfiler på valfri molnplattform

Samarbeta med flera teammedlemmar i realtid med delade markörer

Ge feedback enkelt genom att lägga till kommentarer på bilder

Begränsningar för Draw.io

Det kan vara svårt att importera vissa filtyper.

Programvaran kan bli långsam när den används i webbläsaren.

Priser för Draw.io

Gratis: 30 dagars provperiod

Moln: 20 dollar per månad för 20 användare och 532,50 dollar per månad för 2000 användare

Datacenter: 6 000 dollar för 500 användare och 10 000 dollar för 2 000 användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Draw.io

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

3. Mural

via Mu ral

Mural är en virtuell duk där du kan brainstorma, lösa problem och organisera idéer visuellt i realtid tillsammans med ditt team.

Verktyget låter dig skapa och redigera olika element som klisterlappar, bilder och ritningar. Dessutom kan du enkelt skissa diagram för att samarbeta visuellt. Det erbjuder anpassade whiteboard-lösningar för design-, produkt-, teknik-, innovations- och säljteam, vilket eliminerar behovet av flera samarbetsappar inom hela organisationen.

Mural bästa funktioner

Lägg till idéer eller åtgärdspunkter som klisterlappar eller textrutor.

Kontrollera åtkomsten för samarbete med inställningar för endast visning, redigering och facilitator.

Ändra text- och anteckningsfärger för att skapa kluster och identifiera mönster.

Lägg till ikoner, GIF-bilder och bilder med Unsplash-integration

Begränsningar för Mural

Du kanske upplever att integrationen med andra appar är begränsande.

Att hålla reda på kommentarer när man arbetar med flera teammedlemmar kan kännas överväldigande.

Priser för Mural

Gratis: För alltid

Team+: 12 dollar per månad per användare

Företag: 17,99 $ per månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (1 365+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

4. FigJam

via FigJ am

FigJam, utvecklat av Figma, är ett annat alternativ till Excalidraw som gör det möjligt för team att brainstorma, rita diagram, utforma strategier och skapa flödesscheman och agila arbetsflöden.

Det hjälper till att skapa projektplaner, kundresekartor och projektplaner. Du kan ge feedback i realtid med hjälp av ljudchatt och livechatt. FigJam erbjuder också AI-integration för att automatisera projektplaner och spåra åtgärder.

FigJams bästa funktioner

Lägg till arbetsflödeswidgets som Jira-uppgifter till whiteboarden.

Anpassa kommunikationen med skräddarsydda Bitmoji-avatarer

Prova AI-integration för att brainstorma idéer eller designa koder.

Samla in feedback genom att genomföra omröstningar

FigJams begränsningar

Du kommer inte att kunna arbeta med några uppdateringar utan att vara online.

Du kan bjuda in externa medlemmar i upp till 24 timmar endast med gratisplanen.

Priser för FigJam

Gratis: För alltid

Professional: 3 dollar per månad per användare

Organisation: 5 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

FigJam-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (25 recensioner)

5. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är en molnbaserad plattform för visuellt samarbete och intelligent diagramskapande som gör det möjligt för team att förverkliga sina idéer genom dynamiska diagram, flödesscheman och visualiseringar.

Du kan använda markörer för live-samarbete, länka data och lägga till mätvärden på diagram för att få tillgång till all viktig information på ett och samma ställe.

Lucidcharts bästa funktioner

Organisera dina diagram med hjälp av behållare eller simbanor

Lägg till anteckningar till en form för att hålla andra informerade

Integrera det med populära arbetsverktyg som Google och Atlassian.

Lucidcharts begränsningar

Det kan vara svårt att exportera i bulk till Visio.

Du kan bara skapa 60 objekt per diagram med gratisplanen.

Lucidchart-priser

Gratis: 7 dagars provperiod

Individuell: 7,95 $ per månad, faktureras årligen

Team: 27 dollar per månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

6. InVision App

via InVision App

Invisions flaggskeppsprodukt, Freehand, är en virtuell whiteboard för projektplanering, idéskapande, teambuilding, brainstorming, presentationer och granskning av idéer.

Det erbjuder anpassade mallar för teknik-, design-, IT- och produktteam. Du kan använda dess intelligenta arbetsyta för att definiera arbetsflöden och hantera projekt på ett smidigt sätt.

InVision Apps bästa funktioner

Förvandla idéer till skärmdesign med hjälp av InVisions vektorbaserade ritverktyg och flexibla lager.

Prototypa, hantera, granska, förfina och testa digitala produkter utan kodning.

Effektivisera projektledningen med över 200 färdiga mallar

Begränsningar i InVision-appen

Att importera teckningsunderlag från Sketch kan vara tidskrävande.

Teamsamarbete kan vara utmanande

Priser för InVision App

Gratis

Freehand Pro: 4,95 dollar per månad per användare

InVision App-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

7. Jamboard

via Jambo ard

Om du vill samarbeta med ditt team i realtid kan du använda Jamboard, en digital whiteboard från Google. Du kan använda den på Jamboard-enheten (en 55-tums digital whiteboard som fungerar med G Suite-tjänster), i webbläsaren eller i mobilappen.

Med Jamboard kan du skriva och rita med den medföljande pennan och omvandla dina skisser till en förfinad bild. Jamboard kommer dock att upphöra den 1 oktober 2024.

Jamboards bästa funktioner

Lägg enkelt till Google Drive-verktyg som Docs, Sheets och Slides till en jam med hjälp av en Jamboard-enhet.

Sök på Google och infoga bilder eller webbsidor

Jamboards begränsningar

Det är inte iOS-kompatibelt.

Det är tidskrävande att spåra varje medlems bidrag till Jamboard.

Det erbjuder begränsade samarbetsfunktioner jämfört med andra verktyg.

Priser för Jamboard

4 999 dollar för en Jamboard-skärm, två pennor, en radergummi och ett väggfäste.

600 dollar i årlig administrations- och supportavgift.

Jamboard-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (68 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (114 recensioner)

8. Collaboard

via Collaboard

Collaboard är ett kreativt whiteboard- och samarbetsverktyg med en handritad känsla. Det erbjuder ritningsalternativ med markörer, pennor och penslar. Du kan använda det för brainstorming eller berättande.

Du kan ändra textens färg och typsnitt, lägga till hyperlänkar till relevanta resurser, ladda upp dokument, lägga till bilder och koppla ihop objekt. Dessutom kan du lägga till videor direkt på tavlan, ändra visningslägen för bättre läsbarhet och skapa klisterlappar för snabba idéer eller förslag.

Collabords bästa funktioner

Planera och navigera snabbt genom whiteboarden till specifika områden med hjälp av praktiska hyperlänkar på den oändliga arbetsytan.

Brainstorma och berätta historier med hjälp av olika former och färger

Byt till mörkt läge för bättre läsbarhet

Skydda ditt innehåll genom att lägga till lösenord

Collaboards begränsningar

Du kanske inte tycker att användargränssnittet är tilltalande.

Det finns ingen smidig funktion för att bädda in externa medier.

Priser för Collaboard

Gratis 7-dagars provperiod

Avancerat: 10 dollar per månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Collaboard

G2: 4,7/5 (92 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (114 recensioner)

9. Miro

via Mi ro

Miros avancerade whiteboard möjliggör skalbar produktplanering, mind mapping, processkartläggning, kartläggning av kundresan samt strategi och planering.

Med Miro kan du ge ditt team en visuell, skalbar och säker arbetsyta för innovation genom att ansluta den till över 130 appar. Det möjliggör smidigt samarbete och hantering genom att automatiskt integrera data från kalkylblad och andra appar i hela teknikstacken.

Miros bästa funktioner

Strukturera dina idéer med Miro Frames på Miros oändliga canvas

Dela idéer anonymt

Lägg till dokumentation, undersökningsresultat, videor och live-data från olika appar för digitalt samarbete.

Miro-begränsningar

Du kan inte spara anpassade mallar för återanvändning.

Det har begränsade teckensnittsalternativ för klisterlappar.

Gränssnittet kan vara förvirrande

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 dollar per månad per användare

Företag: 20 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

10. DrawIsland

via DrawIsLa nd

DrawIsland är ett online-ritverktyg som låter dig uttrycka dig kreativt genom digital konst. Du kan skapa GIF-bilder, lägga till text till bilder, använda olika former för att skapa skisser och ändra färger och typsnitt.

Det har också ett intuitivt gränssnitt och erbjuder olika ritverktyg, inklusive penslar, pennor och former. Du kan börja arbeta med DrawIsLand direkt online utan att behöva registrera dig eller installera något.

DrawIslands bästa funktioner

Välj mellan fyra olika skärmstorlekar som standard (200200, 400400, 800 400, 1024768 pixlar) och ett anpassningsbart alternativ för att anpassa storleken.

Skapa animationer med hjälp av bilder

Importera bilder enkelt för att ändra storlek eller lägga till text

Begränsningar för DrawIsland

Animationer kan genereras med upp till 10 bildrutor.

Du kan endast spara bilder i .png-format.

Det stöder inte delning av bilder på sociala medier.

Priser för DrawIsland

Gratis

Betyg och recensioner för DrawIsland

G2: NA

Capterra: NA

Använd ClickUp för bättre samarbete

Virtuella whiteboards kan avsevärt förbättra samarbetsbaserad brainstorming och kreativt arbete med sina visualiseringsfunktioner. De spelar också en avgörande roll när det gäller att bryta ner komplexa uppgifter och arbetsflöden, vilket hjälper dig att se helheten.

Om Excalidraw inte uppfyller dina förväntningar i dessa avseenden är det dags att uppgradera din teknikstack med ClickUp! Byt till ClickUp Whiteboard, det bästa alternativet till Excalidraw, och förvandla dina idéer till handlingsplaner genom att skapa och tilldela uppgifter direkt från dina brainstorming-sessioner.

Registrera dig gratis på ClickUp för att kommunicera idéer bättre och förbättra teamsamarbetet!