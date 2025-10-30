Ingyenes felhasználónév- és jelszó-sablonok a rendezettség érdekében

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: bámultuk a bejelentkezési képernyőt, biztosak voltunk benne, hogy tudjuk a jelszót... amíg rá nem jöttünk, hogy nem is tudjuk.

Jelena Mirkovic pszichológus nagyon érdekes kutatást végzett, amely megmagyarázza, miért felejtik el az emberek a jelszavakat: a megjegyezhetőség gyakran ütközik a biztonsággal.

A felhasználók vagy személyes adatok alapján gyenge jelszavakat hoznak létre, vagy több fiókban újrahasznosított erős jelszavakat, amelyek mindkettő kockázatos szokás. A dilemmára egyszerű megoldás létezik: használjon jelszó sablont.

Ezek a dokumentumok segítenek Önnek összes jelszavát és bejelentkezési adatait egy helyen rendszerezni.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb ingyenes, nyomtatható jelszó sablonokat, amelyeket munkahelyi és személyes célokra is felhasználhat.

A legjobb jelszó sablonok egy pillanat alatt

Íme egy összefoglaló táblázat a legjobb jelszó sablonokról:

Mik azok az ingyenes jelszó sablonok?

A jelszó sablon egy előre megtervezett dokumentum, gyakran egy Excel vagy Google Sheets táblázat, amely segít rendezni és nyomon követni az összes bejelentkezési adatát webhelyekhez, alkalmazásokhoz és online fiókokhoz egy biztonságos helyen.

A jelszó sablonok tartalmaznak mezőket a felhasználónevek, jelszavak, URL-ek, és esetenként biztonsági kérdések vagy megjegyzések számára. Segítenek Önnek személyes használatra strukturált formában nyomon követni az összes jelszavát, így nem kell azokat megjegyeznie vagy újra felhasználnia.

Így működnek:

✅ Strukturált formátumot biztosít a jelszavak szervezéséhez és tárolásához.

✅ Jelszóval védett, biztonságos helyen tárolható

✅ Központosított hozzáférést biztosít az összes bejelentkezési adatához.

✅ Támogatja a különböző fiókok és kategóriák testreszabását.

✅ Egyszerű, nyomtatható alternatívát kínál a jelszókezelőhöz képest.

Mi jellemzi a jó jelszó sablont?

A jó jelszó sablonok segítenek olyan jelszavak létrehozásában, amelyek egyszerre erősek és könnyen megjegyezhetők.

Íme néhány hasznos trükk:

Használjon legalább 12-15 karakterből álló jelszavakat.

Keverje össze a nagybetűket, kisbetűket, számokat és szimbólumokat

Kerülje az egyértelmű mintákat vagy könnyen kitalálható jelszavakat, mint például a „123456”.

Mindig különböző jelszavakat használjon a különböző fiókokhoz.

Próbáljon ki olyan jelszavakat, amelyeket Ön emlékszik, de mások nem tudnak kitalálni.

📖 Olvassa el még: SSO eszközök a biztonságos hozzáféréshez

A 10 legjobb ingyenes jelszó sablon

Kezdjük el!

Íme 10 legjobb ingyenes jelszó sablon letöltés, amelyek segítenek biztonságosan nyomon követni az összes jelszavát és rendezettséget tartani a különböző fiókok között.

1. ClickUp lista sablon

Ingyenes sablon letöltése Szeretne egy strukturált rendszert külön jelszókezelő használata nélkül? Próbálja ki a ClickUp lista sablont!

A személyes fiókok, a munkahelyi fiókok és az ügyfelek fiókjai között egyre növekvő bejelentkezési adatok listájának kezelése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet.

A ClickUp List Template strukturált rendszert biztosít a jelszavak szervezéséhez, anélkül, hogy külön jelszókezelőre lenne szükség. Emellett segít a jelszavak fontossági és prioritási sorrend szerinti kategorizálásában és szervezésében.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Bontsa le a bonyolult bejelentkezési adatokat szervezett, könnyen hozzáférhető listákra.

Osztályozza a fiókokat banki, üzleti eszközök, közösségi média vagy ügyfelek szerint.

Hozzon létre ismétlődő listákat a rendszeres biztonsági ellenőrzésekhez és a megújítási emlékeztetőkhöz.

Az érzékeny fiókokat egyedi címkékkel vagy jelölésekkel jelölje meg prioritásként.

Ossza meg a listákat a csapat tagjaival, miközben ellenőrzi a hozzáférési jogosultságokat.

✨ Ideális: szabadúszók, projektmenedzserek és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akiknek strukturált módszerre van szükségük a jelszavak fontossági sorrendjének megállapításához és nyomon követéséhez.

👀 Érdekesség: A „jelszó” szó először katonai kontextusban, nem pedig számítógépeknél jelent meg. A katonák verbális kódként használták őket az ellenőrzőpontok átjutásához.

2. ClickUp eszközkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp eszközkezelési sablonjával megelőzheti az olyan hibákat, mint a hitelesítő adatok elvesztése vagy a licencmegújítás elmulasztása.

Ha érzékeny adatokat, előfizetéseket vagy licenceket kezel, elengedhetetlen, hogy a jelszavakat digitális eszközként kezelje. A ClickUp eszközkezelési sablonja az eszközök nyomon követésének központosításával megakadályozza az olyan hibákat, mint a hitelesítő adatok elvesztése vagy a licencmegújítások elmulasztása.

Segít továbbá jelszavainak szervezésében és tárolásában egy adatbázisban, amely segítségével nyomon követheti az eszközök használatát, valamint Gantt-diagramok segítségével megtekintheti összes adatát.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Jelentkezési adatok, licenckulcsok, megújítási dátumok és megjegyzések egy kereshető adatbázisban

Kövesse nyomon a használatot, rendeljen hozzá tulajdonjogot, és figyelje a licenc állapotát.

Osztályozza az eszközöket eszköz típus, előfizetési szint vagy csapat használat alapján.

Az érzékeny információkat biztonságosan tárolhatja a hozzáférés-vezérlési opciók segítségével.

Jelentéseket készíthet megújításokról, eszközellenőrzésekről vagy megfelelőségi felülvizsgálatokról.

✨ Ideális: IT-vezetők, vállalkozás tulajdonosok és csapatvezetők számára, akik jelszavakat, szoftverlicenceket és bejelentkezési adatokat szeretnének kezelni.

A menedzsment projektek sokkal egyszerűbbé váltak a vállalat összes részlege között. Amikor új projekt érkezik, használhatunk egy sablont, amely azonnal létrehozza az összes jegyet. Nem csak ez, hanem mindenki automatikusan megkapja a feladatait, így nincs zavar, hogy ki melyik munkát kell elvégeznie.

3. ClickUp tudásbázis sablon

Ingyenes sablon letöltése Tapasztalja meg a hitelesítő adatok nyomon követésének és az érzékeny üzleti információk védelmének professzionális módszerét a ClickUp tudásbázis-sablon segítségével.

Sok szervezet gyakran ki van téve az adatvédelmi incidensek kockázatának. Nagyvállalatok, mint a LinkedIn és a Ticketmaster is áldozatul estek ennek, ami több mint félmillió ügyfél adatainak kiszivárogtatásához vezetett a dark weben.

A ClickUp tudásbázis-sablon segít megelőzni a biztonsági rések kialakulását azáltal, hogy segít nyomon követni a hitelesítő adatait, miközben védi az érzékeny üzleti információkat.

Ez a sablon előre feltöltött szakaszokkal rendelkezik a gyakran ismételt kérdésekhez és a tudáscikkekhez, így könnyen tárolhatja, szervezheti és megoszthatja a jelszavakat és a bevált gyakorlatokat a vállalaton belül.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Építsen fel egy strukturált tudásbázist a hitelesítő adatok tárolásával.

Hozzon létre külön szakaszokat a GYIK-hez, az SOP-khoz, a szabályzatokhoz és a rendszer útmutatókhoz.

Tájékoztassa csapatait egy központi erőforrás segítségével, amely hozzáférést és frissítéseket biztosít.

Biztosítson bevezető anyagokat és referencia dokumentumokat az új alkalmazottak számára.

Biztonságos, kereshető nyilvántartást vezethet az érzékeny információkról.

✨ Ideális: Csapatok, IT-adminisztrátorok és üzemeltetési vezetők számára, akik központi helyet keresnek a jelszavak, SOP-k és hozzáférési utasítások dokumentálásához belső vagy ügyfélkapcsolati használatra.

Itt egy rövid videó arról, hogyan működnek együtt a ClickUp funkciói a tökéletes tudáskezelési élmény érdekében:

📖 Olvassa el még: Adatbiztonsági óvintézkedések, amelyeket minden professzionális csapatnak meg kell tennie

4. ClickUp SOP sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben a kritikus hozzáférési pontokat azáltal, hogy központosítja az SOP-jait a ClickUp SOP sablon segítségével.

Ha a csapatoknak nincs egyértelmű eljárásuk a bejelentkezési adatok kezelésére, akkor a biztonsági hiányosságok és a zavarok elkerülhetetlenek. Ebben az esetben a szabványos működési eljárások (SOP-k) biztosíthatják a következetességet és a hatékonyságot a jelszavak kezelésére vonatkozó folyamatok és eljárások tekintetében.

A ClickUp SOP sablon segít központosítani a jelszókezelési munkafolyamatokat és megóvni a kritikus hozzáférési pontokat.

Ezzel a sablonnal automatizálhatja a folyamatokat ellenőrzőlisták segítségével, egységesítheti a jelszókezelést a szervezeten belül, és javíthatja az osztályok közötti együttműködést.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg a fiókhozzáférés beállításához, frissítéséhez és visszavonásához szükséges munkafolyamatokat.

Készítsen részletes SOP-kat a jelszókezeléshez az összes csapat számára.

Használja a beépített ellenőrzőlistákat az ismétlődő biztonsági feladatokhoz és felülvizsgálatokhoz.

Szabványosítsa az ügyfelek bevonásának vagy a csapat átalakulásának eljárásait.

✨ Ideális: Vállalkozás tulajdonosok, üzemeltetési vezetők és csapatvezetők számára, akiknek szabványosított, megismételhető rendszerre van szükségük a jelszavak, fiókhozzáférések és érzékeny hitelesítő adatok kezeléséhez.

📖 Olvassa el még: A 25 legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftver

📮ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkahelyi információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain-t. Azonnali betekintést és válaszokat nyújt azáltal, hogy másodpercek alatt előkeresi a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így nem kell tovább keresgélnie, és azonnal munkához láthat. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy negyedévente egy plusz hétnyi termelékenységgel!

5. ClickUp fiókkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Ahelyett, hogy szétszórt jegyzetekre vagy több dokumentumra támaszkodna, kövesse nyomon minden fiókját a ClickUp fiókkezelési sablonjával.

Világszerte több mint 5,2 milliárd közösségi média fiók létezik, így a legtöbb vállalkozás sokkal több fiókot és bejelentkezési adatot kezel, mint gondolná. Legyen szó ügyfélportálokról, csapatmunkát segítő eszközökről vagy előfizetéses platformokról, ha ezeket az adatokat egy helyen kezelheti, sok utolsó pillanatban történő kapkodástól kímélheti meg magát.

A ClickUp fiókkezelési sablon egy helyen biztosít minden fiókadatok kezelését, így nincs többé szétszórt jegyzetek vagy elfelejtett hitelesítő adatok. Ez a sablon segít az ügyfelek bevonási folyamatainak megtervezésében is, jelszó-megosztási hozzáféréssel, valamint az összes adatának egyedi kategóriákba és mappákba rendezésében.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Gyűjtse, tárolja és kezelje fiókjainak hitelesítő adatait egy rendezett helyen.

Kövesse nyomon az ügyfelek hozzáférését, az előfizetési adatokat és a frissítési emlékeztetőket.

Egyszerűsítse az új felhasználók bevonását a hitelesítő adatok és a fiókjegyzetek együttes kezelésével.

Biztonságos információk csapat jogosultságokkal és hozzáférés-vezérléssel

Egyszerűsítse a kommunikációt a fiókváltozások és frissítések naplózásával.

✨ Ideális: fiókkezelők, ügyfélszolgálati csapatok és vállalkozás tulajdonosok számára, akiknek egyszerű módszerre van szükségük az ügyfélfiókok szervezéséhez és a hitelesítő adatok biztonságos kezeléséhez.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet hatékony IT-irányelveket és eljárásokat kidolgozni?

6. Excel jelszó lista sablon a Vertex42-től

via Vertex42

A Vertex42 Excel jelszó lista sablonja egyszerűen kezelhető azoknak a felhasználóknak, akik egy egyszerű, kinyomtatható jelszó-nyomkövetőt preferálnak.

Ez az Excel-alapú sablon lehetővé teszi, hogy áttekinthető, rendezett listát vezessen bejelentkezési adatairól, és előre feltöltött fontos tippeket tartalmaz a jelszavak biztonságos tárolásáról. Excel és PDF formátumban is elérhető.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rögzítse a felhasználóneveket, jelszavakat, webhelyeket és megjegyzéseket egy strukturált táblázatban.

Nyomtassa ki jelszólistáját offline referencia és biztonsági másolat céljából.

Személyes vagy üzleti igényeinek megfelelően testreszabhatja az oszlopokat vagy kategóriákat.

Rendezze a bejegyzéseket ábécé sorrendben vagy kategória szerint a gyors hozzáférés érdekében.

Tartson fenn biztonságos, központi nyilvántartást, amelyet offline is tárolhat.

✨ Ideális: mindennapi felhasználók és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik nyomtatható jelszólistát szeretnének, amelyet biztonságosan tárolhatnak otthon vagy az irodában.

👀 Érdekesség: A Marx Brothers 1932-es filmjében, a Horse Feathers-ben Groucho megpróbál belépni egy illegális bárba, ahol jelszót kérnek tőle. Több hibás kísérlet után végül a „Swordfish” jelszóval sikerül bejutnia, ami a filmben visszatérő poénná válik. Az internet megjelenése előtt jóval ez a jelenet viccesen ábrázolta a titkos szavakkal történő hozzáférés ellenőrzésének ötletét. Ez azt mutatja, hogy a jelszavak közel egy évszázada egyszerre praktikusak és nevetségesek.

7. Excel jelszó-napló sablon a Vertex42-től

via Vertex42

Az amerikaiak 60%-a elismeri, hogy több fiókban is újrahasznosítja a jelszavakat, ami könnyű célponttá teszi őket a hitelesítő adatokkal való visszaélések és a brute force támadások számára. Ez egy kockázatos szokás, amely gyakran abból fakad, hogy túl sok jelszót kell megjegyezni.

A Vertex42 Excel jelszó-napló sablonja segít elkerülni a kockázatos jelszó-újrafelhasználást, mivel megbízható módszert kínál az összes hitelesítő adat egyetlen biztonságos helyen történő naplózására.

Két előre konfigurált munkalappal rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti bejelentkezési adatait a különböző fiókokban, és mind álló, mind fekvő tájolásban használható.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Jelentkezési neveket, jelszavakat, webhelyneveket és egyéni megjegyzéseket jegyezzen fel egy fájlban.

Válasszon a portré és a tájkép elrendezés közül az Ön preferenciái alapján.

Nyomtassa ki a naplót offline használatra, vagy tároljon biztonságos helyi másolatot a készülékén.

Rendezze és szervezze a jelszavakat kategória, fióktípus vagy biztonsági szint szerint.

Kövesse nyomon a frissítéseket és változásokat a szerkeszthető oszlopokkal.

✨ Ideális: szabadúszók, otthoni felhasználók és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik az Excel-alapú, kinyomtatható jelszó-naplót részesítik előnyben, amelyet szükség szerint biztonságosan tárolhatnak és frissíthetnek.

📖 Olvassa el még: Hogyan kezelhet több Gmail-fiókot?

8. Password Keeper a TemplateLab-tól

via TemplateLab

Az online fiókok számának növekedésével egyre nagyobb a kísértés, hogy újrahasznosítsuk a jelszavakat, ami veszélyezteti a biztonságunkat.

A TemplateLab Password Keeper egyszerű megoldást kínál a személyes és megosztott fiókok hitelesítő adatainak kezelésére egy nyomtatható lapon. Ez a sablon különböző formátumokban, például PDF-ben érhető el, és olyan szoftverekben használható, mint az Adobe Photoshop, a Microsoft Word és a PowerPoint.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Sorolja fel a felhasználóneveket, jelszavakat, webhelyneveket és fiókjegyzeteket egy dokumentumban.

Tartsa személyes vagy irodai jelszavait egy központi, könnyen elérhető formátumban.

Nyomtassa ki és tárolja biztonságosan, hogy szükség esetén gyorsan hozzáférhessen.

Kerülje el a jelszavak ismételt visszaállítását egyetlen, megbízható nyilvántartással.

Testreszabhatja az elrendezést személyes, csapat vagy családi használatra.

✨ Ideális: Magánszemélyek, szabadúszók és irodai csapatok számára, akiknek alapvető, kinyomtatható jelszólistára van szükségük több személyes vagy munkával kapcsolatos fiók kezeléséhez.

👀 Érdekesség: Az ókori római katonák „jelszavak” nevű titkos jelszavakat használtak, hogy éjszakai őrjáratok során megkülönböztessék a barátokat az ellenségektől.

9. Jelszó-visszaállítási nyomkövető a Template.net webhelyről

A Password Reset Tracker by Template. net segít az IT-csapatoknak és rendszergazdáknak nyomon követni a jelszó-visszaállítási kérelmeket és a biztonsági protokollokat.

Ez a nyomkövető minden kérést naplóz, segítve Önt a felelősségre vonhatóság fenntartásában és a biztonsági folyamatok szigorításában. A sablon a weboldal AI Editor Tool eszközében is szerkeszthető, és a felhasználók letölthetik vagy kinyomtathatják személyes és szakmai használatra.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Naplózza a jelszó-visszaállítási kérelmeket dátummal, felhasználói azonosítóval és állapotmal együtt.

Kövesse nyomon az ellenőrzési lépéseket, és gondoskodjon minden kérelem nyomon követéséről.

Rögzítse a befejezés részleteit az ellenőrzési nyomvonalak és a biztonsági felülvizsgálatokhoz.

Központi napló vezetése belső használatra és elszámoltathatóság céljából.

Javítsa a jelszókezelési munkafolyamatokat az osztályok között

✨ Ideális: IT-támogató csapatok, irodai adminisztrátorok és vezetők számára, akiknek egy dedikált rendszerre van szükségük a jelszó-visszaállítási kérések nyomon követéséhez és a felhasználók jelszóbiztonságának javításához.

10. Felhasználónév és jelszó lap a Template.net webhelyről

A Template.net felhasználónév- és jelszó-lapja egy egyszerű megoldás kis csapatok számára, akik megosztott hitelesítő adatokat kezelnek.

Ahelyett, hogy szétszórt jegyzetekkel kockáztatná a hozzáférési problémákat, ez az egyszerű lap lehetővé teszi a belső rendszerekhez vagy eszközökhöz tartozó felhasználónevek és jelszavak szervezését. A weboldal beépített AI szerkesztő eszközével teljes mértékben testreszabható és szerkeszthető.

✅ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Felsorolja a felhasználóneveket, jelszavakat és fiókjegyzeteket egy dokumentumban.

Használja megosztott irodai eszközökhöz, belső rendszerekhez vagy ügyfélportálokhoz.

Nyomtassa ki és tárolja biztonságosan, ellenőrzött hozzáférésű környezetben.

Frissítse és módosítsa a bejegyzéseket, ahogy a hitelesítő adatok idővel változnak.

Csökkentse a zavart azáltal, hogy egyetlen megbízható forrásból biztosítja a csapat hozzáférését.

✨ Ideális: Kis csapatok, irodavezetők és IT-személyzet számára, akiknek egyszerű, kinyomtatható felhasználónév- és jelszó-sablonra van szükségük a belső fiókokhoz való hozzáférés ingyenes kezeléséhez.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az auditnaplókat a jobb biztonság és a megfelelőség érdekében

ClickUp Jelszókezelés ingyenes sablonokkal

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: rossz jelszavakat adtunk meg abban a reményben, hogy kitaláljuk a helyeset, csak hogy aztán néhány órára letiltottak minket.

Egy bizonyos ponton bölcs dolog elfogadni, hogy a jelszavak rendszertelen kezelése csak növeli a biztonsági rések kockázatát és az időpazarlást.

Az összes lehetőség és más webhelyek közül a ClickUp sablonjai rugalmasságukkal, beépített együttműködési funkcióikkal és azzal tűnnek ki, hogy sokkal többet tudnak kezelni, mint csak jelszavakat.

Akár részletes jelszókövetőt szeretne létrehozni, akár hozzáférési SOP-kat szeretne kidolgozni, a ClickUp használatra kész sablonjai segítenek a munkafolyamatok testreszabásában.

Készen áll arra, hogy véget vessen az elfelejtett jelszavak keresésének gondjainak? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!