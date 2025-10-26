20 Notion tervező sablon az életed szervezéséhez

Egy jó tervező segít a személyes szervezésben.

A sablonok segítségével tetszés szerint szervezheti meg minden teendőjét, és néha akár sürgősségük alapján is ütemezheti őket. A korábban ceruzával a naptárba írt módszer ma már sokkal hatékonyabb a digitális tervezőkkel.

A Notion tervező sablonok, beleértve a Notion projektmenedzsmenthez készült Notion időkövető sablont, olyan további funkciókat kínálnak, mint az időkövetés, a vizuális táblák és a naptárszinkronizálás.

Feladatai akár külső eszközökön, például a Google Naptárban is megjelenhetnek, így elkerülheti a kettős foglalásokat.

Az indulás megkönnyítése érdekében itt talál néhányat a legjobb ingyenes Notion tervezők közül, amelyek all-in-one megoldásként szolgálnak, egyszerűen használhatók és rendkívül hatékonyak.

A legjobb Notion tervező sablonok áttekintése

Íme egy összefoglaló táblázat a legjobb Notion és ClickUp tervező sablonokról:

Mi teszi jóvá egy Notion tervező sablont?

Képzelje el, hogy hétfőn kinyitja a laptopját, és a naptárában egy pillantással áttekintheti az egész heti menetrendjét: a naptárban bejegyzett találkozók, színkódokkal jelölt teendőlisták, szokások ellenőrző jelölőnégyzetei, sőt még a csütörtöki étkezési terv is.

Ez a Notion sablon galériájából származó ingyenes sablontervező munkája.

A jól megtervezett Notion sablon szervezi az idejét, és segít nyomon követni mind a rövid távú feladatokat, mind a hosszú távú célokat olyan eszközökkel, mint a Notion szokáskövető sablon. A tisztánlátás kedvéért: ezek a megbízható sablonok jellemzői:

✅ Egyértelműen meghatározza a felhasználási területet, legyen szó napi feladatokról, heti tervezőről vagy projektmenedzsmentről.

✅ A szervezett szakaszok, szűrők és összekapcsolt nézetek segítségével tisztán tartja a struktúrát.

✅ Rugalmasan testreszabható elrendezés, szín, ikonok és címkék, ami az egyik legjobb testreszabható sablonná teszi.

✅ Többféle tervezési nézetet kínál: napi tervező, heti bontás és havi célok

✅ Beépített Notion eszközöket használ, mint például adatbázisok, Notion szokáskövető és naptárszinkronizálás.

20 Notion tervező sablon

Keresi a módját, hogy hatékonyabban szervezze meg napját, különleges eseményeit, utazásait vagy az egész évet?

Íme a 20 leghatékonyabb tervező és legnépszerűbb Notion sablon, amelyekkel a lehető legjobban kihasználhatja az idejét:

1. Ultimate Life Planner sablon

via Notion

Karrierváltást tervez, rendszeresen edzeni szeretne, vagy csökkenteni szeretné az impulzív kiadásokat? A Notion Ultimate Life Planner többféle helyzetben is hasznos, különösen a személyes fejlődés terén.

Ez a sablon azoknak készült, akiknek személyes, pénzügyi és egészségügyi céljaik strukturálására van szükségük, anélkül, hogy több eszköz között kellene váltaniuk. Beépített heti tervezővel, pénzügyi nyomon követővel, táplálkozási naplóval és projektmenedzsment oldalakkal egy helyen teljes áttekintést nyújt az életéről.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Egészség, pénzügyek és személyes fejlődés egyetlen, zökkenőmentes irányítópulton.

A testreszabható elrendezések lehetővé teszik, hogy a legfontosabb dolgokat helyezze előtérbe, a táplálkozási naplótól a projekt mérföldköveiig.

A beépített nyomkövetők és vizualizációk segítenek felismerni a trendeket és ünnepelni az élet minden területén elért haladást.

✨ Ideális: Azok számára, akik egy egységes munkaterületen egyensúlyozzák a wellness, a pénzügyek és a hosszú távú személyes célok között.

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz a megbeszélések fókuszált és tervszerű levezetése? A ClickUp segítségével történő megbeszélés tervezéséhez szükséges tippek bemutatják, hogyan hozhat létre strukturált napirendeket és teendőket közvetlenül a munkaterületén.

2. Feladatkezelő sablon

via Notion

Hétfő reggel van, és a beérkező levelek mappája tele van szétszórt ötletekkel, félig befejezett teendőkkel és elfelejtett határidőkkel. A Feladatkezelő sablon segít rendezni a dolgokat azáltal, hogy egy helyen gyűjti össze a teendőlistákat, majd prioritás és idővonal szerint rendezi őket.

Használja a Priority Center funkciót, hogy megnézze, mi késik, mi a következő feladat, és mennyit teljesített már. Ez a sablon ideális azok számára, akiknek strukturált megközelítésű napi tervezőre van szükségük.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Az összes feladat, ötlet és határidő egyetlen, rendezett helyen történő rögzítésével azonnal rendet teremthetsz a fejedben.

A Priority Center kiemeli a sürgős és lejárt feladatokat, így semmi sem maradhat figyelmen kívül.

A rugalmas nézetek (lista, tábla, naptár) alkalmazkodnak a munkafolyamatához – függetlenül attól, hogy Ön inkább a cselekvési listákat kedveli, vagy a vizuális tervezőt.

✨ Ideális: Mindenkinek, aki strukturált napi tervezőt szeretne, hogy feljegyezze, fontossági sorrendbe állítsa és elvégezze a feladatokat anélkül, hogy túlterhelné magát.

3. Pénzügyi nyomkövető sablon

via Notion

Akár több fiókot kezel, akár a heti kiadásait próbálja kordában tartani, a Money Tracker sablon és a pénzügyi nyomkövető, a professzionális számlák és a Notion Invoice sablon egy áttekinthető Notion sablonban teljes pénzügyi áttekintést nyújt Önnek.

Könnyedén kategorizálhatja kiadásait, rögzítheti bevételeit és nyomon követheti átutalásait, míg a beépített előfizetés-nyomkövető Notion sablon segít elkerülni a váratlan díjakat.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Egy pillantással áttekintheti teljes pénzügyi helyzetét, a bevételi forrásoktól az ismétlődő kiadásokig és előfizetésekig.

Az intelligens kategorizálás és a diagramok megkönnyítik a költségvetés és a kiadások nyomon követését.

Az előfizetés-nyomkövető biztosítja, hogy soha többé ne érje meglepetés a megfelejtett megújítások vagy rejtett díjak miatt.

✨ Ideális: Szabadúszók, diákok vagy szakemberek számára, akik több fiókot kezelnek és pénzügyi helyzetük javítására törekednek.

4. Közösségi média naptár sablon (Notion AI-vel)

via Notion

Csütörtök délután van, és a vezetője épp most kérte a jövő heti tartalmi ütemtervet, de Ön még mindig három különböző dokumentumból állítja össze a bejegyzéseket.

A Social Media Calendar megoldja ezt a problémát azzal, hogy egy Notion sablont biztosít az összes közösségi tartalom megírásához, ütemezéséhez és szervezéséhez. Váltson a naptár és a táblázat nézet között a platformok közötti tervezéshez, és használja a Notion AI-t a posztok ötleteinek generálásához vagy a vázlatok azonnali átdolgozásához.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Tervezze, vázolja fel és ütemezze meg az összes platform tartalmát egy helyen.

Használja ki a Notion AI-t ötletek kidolgozásához, tartalmak újrafelhasználásához és a publikálási munkafolyamat optimalizálásához.

Váltson a naptár és a táblázat nézet között, hogy azonnal lássa, mi és mikor kerül megvalósításra.

✨ Ideális: Tartalomkészítők és marketingcsapatok számára, akik több platformon megjelenő publikációs ütemterveket kezelnek és bejegyzéseket újrahasznosítanak.

5. Előfizetés-nyomkövető sablon

via Notion

Az előfizetés-nyomkövető sablon segítségével egyszerű, vizuális irányítópulton keresztül nyomon követheti az ismétlődő kiadásokat. Megtekintheti az összes aktív előfizetését, az utolsó megújítási dátumokat, valamint azt, hogy a fizetések késedelmesek vagy teljesítettek-e.

Az egy kattintással működő „Fizetés” gombbal és az éves költségtáblázattal ez a Notion előfizetés-nyomkövető tökéletes választás szabadúszók, diákok és mindenki számára, aki vissza szeretné szerezni az irányítást a havi költségvetése felett.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A vizuális irányítópult segítségével azonnal áttekintheti az összes aktív előfizetést, a megújítási dátumokat és a havi összköltséget.

Az egy kattintással elérhető „Fizetés” és az éves költségtáblázatok segítenek a kifizetések kezelésében és a költségvetés túllépésének elkerülésében.

Tökéletes megoldás szabadúszók, diákok vagy bárki számára, aki gond nélkül szeretné kézben tartani az ismétlődő kiadásait.

✨ Ideális: Azok számára, akik egyszerű módszert keresnek az ismétlődő kiadások nyomon követésére és a megújítási határidők előrejelzésére.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy öt különböző alkalmazás között kell váltogatnod, csak hogy szervezett maradj? Az ingyenes Notion sablonok jegyzetekhez, feladatokhoz és egyebekhez több mint 50 sablont tartalmaznak, hogy munkádat egy helyen összpontosíthasd. Nincs többé túlterhelt lapok!

6. Esküvői tervező költségvetés, útvonalterv, feladatok és egyéb sablonok

via Notion

Hat hónappal az esküvője előtt elárasztják a beszállítók hívásai, a vendéglisták és a Pinterest táblák. Ez a Notion tervező sablon mindent egy helyen összefog.

A költségvetés-nyomkövetőtől és az RSVP-listától a szerződésekig és a tervezési inspirációkig, ez az átfogó sablon felváltja a szétszórt jegyzeteket. Használja a teendőlistákat és az idővonal nézetet, hogy tartsa a menetrendet, és a hangulat táblát, hogy összehangolja a témákat partnerével vagy tervezőjével.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Minden részletet egy helyen összpontosít – a beszállítói kapcsolattartóktól a vendéglistákig.

A beépített költségvetés-nyomkövető és ütemterv segítségével a tervezésed a menetrendnek és a költségvetésnek megfelelően haladhat.

A hangulat táblák és inspirációs galériák megkönnyítik a témák összehangolását és a vízió megosztását másokkal.

✨ Ideális: Pároknak, akik esküvőt terveznek, és mindent egy helyen szeretnének megszervezni, a szolgáltatóktól a vendéglistáig.

7. Diákcsoportos feladat sablon

via Notion

A Student Group Assignment sablon segít elkerülni a last minute pánikot.

A felelősségek kiosztására, linkek tárolására és a teendőlisták nyomon követésére szolgáló dedikált területekkel strukturálttá teszi a kaotikus csoportmunkát. Adjon hozzá értekezletjegyzeteket, határidőket és akár megosztott lejátszási listákat is, hogy a csapatmunka kevésbé stresszesnek, inkább előrelépésnek tűnjön.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rendeljen szerepeket, kövesse nyomon az előrehaladást és tárolja az erőforrásokat egy közös központban – nincs többé hektikus csoportos csevegés.

A beépített értekezletjegyzetek és határidő-emlékeztetők segítségével mindenki felelősségteljesen és egyformán tájékozott marad.

A megosztott lejátszási listák és a testreszabható szakaszok élvezetesebbé és kevésbé stresszesé teszik a csapatmunkát.

✨ Ideális: Egyetemi vagy középiskolás diákok számára, akik csoportos projektekben dolgoznak, és akiknek szükségük van a világosságra és a közös felelősségvállalásra.

8. Jelszó sablon

via Notion

A Jelszavak sablon egy egyszerű és könnyen használható eszköz, amellyel minden bejelentkezési adatait egy biztonságos, rendezett helyen tárolhatja. Akár személyes fiókokat, munkahelyi bejelentkezési adatokat vagy csapatokkal megosztott hozzáféréseket kezel, ez a Notion sablon biztosítja, hogy felhasználónevei és jelszavai mindig kéznél legyenek.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Biztonságosan tárolja az összes bejelentkezési adatait egy titkosított, könnyen hozzáférhető helyen.

A fiókokat kategóriák szerint (munka, személyes, megosztott) rendezi, hogy akkor is gyorsan megtalálja őket, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.

Nincs többé jelszó-visszaállítási gond és kizárás – soha többé nem maradsz ki a fiókjaidból.

✨ Ideális: bárkinek, aki több fiókot kezel egyszerre, és biztonságos, központi bejelentkezési tárolórendszert keres.

💡 Profi tipp: Ha a teendőlistád egyre nagyobb lesz, mint a terveződ, blogunk, a Legjobb napi tervezőalkalmazások segít megtalálni a napodhoz leginkább megfelelő alkalmazást, a rugalmas feladatkezelőktől a teljes értékű termelékenységi rendszerekig, mint például a ClickUp.

9. Végső olvasási könyvkövető sablon

via Notion

Az Ultimate Reading Book Tracker segít abban, hogy következetes maradj, megszervezve az olvasnivalóid listáját, nyomon követve az elolvasott oldalakat és jegyzetelve a gondolataidat. Minden könyvnek saját oldala van, ahol gondolatokat, idézeteket és kiemelt részeket jegyezhetsz fel.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rendezze olvasási listáját, előrehaladását és gondolatait egy vizuálisan vonzó, zavaró tényezőktől mentes térben.

Az egyes könyvekhez tartozó dedikált oldalakon idézeteket, jegyzeteket és személyes gondolatokat rögzíthet olvasás közben.

A haladás nyomon követése motiválja Önt, hogy kitartó maradjon és elérje olvasási céljait, egy oldalanként.

✨ Ideális: Olvasóknak, akik következetesen szeretnék betartani olvasási céljaikat és átgondolni a legfontosabb tanulságokat.

10. Christine Tay all-in-one tervező sablonja

via Notion

Christine Tay all-in-one Notion tervező sablonja minden dolgát egy tiszta, intuitív sablonba gyűjti, amely könnyen kezelhető és személyre szabható. A teendőlistáktól és könyvnaplóktól a kívánságlistáig és a hosszú távú célokig, ez a rendszer mind a mindennapi feladatok, mind a nagy képet átfogó tervezés kezelésére alkalmas.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Összefogja a teendőlistákat, olvasási naplót, kívánságlistákat és hosszú távú célokat egyetlen, intuitív irányítópulton.

Könnyen személyre szabható – saját szakaszokat, ikonokat és színsémákat adhat hozzá, hogy illeszkedjenek az Ön stílusához.

Egyszerűsíti mind a napi feladatokat, mind az átfogó tervezést, így semmi sem veszik el a zűrzavarban.

✨ Ideális: elfoglalt szakemberek számára, akik személyes feladataikat, olvasási naplóikat és kívánságlistáikat egyetlen irányítópultról kezelik.

11. Karácsonyi party tervező sablon

via Notion

Két hét van hátra az ünnepi összejöveteledig, és a visszaigazolások, a menü és a költségvetés szétszórva vannak a szövegekben és a cetliken. A karácsonyi parti tervező sablon mindent egy helyen összegyűjt, így Ön tényleg élvezheti a vendéglátást!

Ez a Notion tervező sablon segít nyomon követni a vendéglistát, megszervezni az ételeket és betartani a költségkeretet. Alapvetően ez az a eszköz, amely segít csökkenteni a last minute kihívásokat.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Összevonja a vendéglistákat, menüket és költségvetéseket, így minden részletet megtervezhet anélkül, hogy szétszórt jegyzetek vagy táblázatokra lenne szüksége.

A vizuális ellenőrzőlisták és emlékeztetők segítenek nyomon követni a válaszokat, a bevásárlást és az előkészületeket – nincs többé utolsó pillanatban való kapkodás.

Stresszmentes vendéglátáshoz tervezték, így a logisztika kezelése helyett az emlékezetes pillanatok megteremtésére koncentrálhat.

✨ Ideális: Ünnepi összejöveteleket szervező házigazdák számára, akik a költségvetésre, a vendéglistára és a stresszmentes koordinációra koncentrálnak.

via Notion

Szüksége van arra az egy hasznos cikkre, de az el van rejtve a böngésző előzményeiben vagy egy véletlenszerű lapon, amelyet a múlt héten bezárt. És ki tudja, hol?

A Linkek, gyorsbillentyűk és jelvények Notion sablon központi helyet biztosít a fontos források, eszközök, étkezési tervek és kedvenc oldalak mentéséhez. Ideális diákok, kutatók és digitális szakemberek számára, mivel mindent egy helyen tart rendezett és egy kattintással elérhető.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Központosítsa az összes fontos linkjét, forrását és gyorsbillentyűjét az azonnali hozzáférés érdekében – többé nem vesznek el a lapok vagy a könyvjelzők.

A testreszabható jelvények és kategóriák megkönnyítik a projektek, témák vagy prioritások szerinti szervezést.

Tökéletes megoldás diákok, kutatók és digitális szakemberek számára, akiknek egyetlen központra van szükségük minden fontos eszközük és referenciaanyaguk tárolásához.

✨ Ideális: diákok, kutatók és digitális munkavállalók számára, akiknek gyors hozzáférésre van szükségük a fontos eszközökhöz és hivatkozásokhoz.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes digitális tervezőalkalmazások

13. Utazási tervező, utazási útvonal, bakancslista sablon

via Notion

Végre megtervezte álmai nyaralását, amely már három éve szerepel a bakancslistáján.

De van egy probléma: pár nap múlva indul a repülője, a szállodai visszaigazolás elvész a beérkező levelek között, az útiterv még mindig a Notes alkalmazásban van, és most jött rá, hogy elfelejtette ellenőrizni a városok közötti vonatmenetrendet.

Ha ez rád is igaz, a Notion utazási tervező sablonja segít mindent megszervezni. Ez az utazási tervező Notion sablon azoknak az utazóknak készült, akik zökkenőmentes élményre vágynak, és tartalmaz szakaszokat több úti cél tervezéséhez, valutaspecifikus kiadások nyomon követéséhez, valamint helyet az utazás naplózásához.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Az utazás minden aspektusát megszervezi, az útvonalaktól és foglalásoktól a költségvetésig és a bakancslistákig, egy helyen.

A több célállomásos tervezés és a pénznem-specifikus kiadások nyomon követése egyszerűvé teszi a komplex utazások kezelését.

A beépített naplófunkcióval utazásai során emlékeit, fényképeit és gondolatait is rögzítheti.

✨ Ideális: Több állomásos utazásokat tervező utazók számára, akik szeretnék nyomon követni a logisztikát, a költségvetést és naplózni az élményeiket.

14. Janice Studies diákok számára készült irányítópult sablonja

via Notion

A Janice Studies Student Dashboard egy központi, felhasználóbarát felületet kínál az egész tanulmányi és magánéletének kezeléséhez.

Ezzel a sablonnal könnyedén nyomon követheti a feladatokat, vizsgákat és napi teendőket, miközben megszervezheti az egyes kurzusokhoz tartozó jegyzeteket és ütemterveket, hogy elkerülje a last minute felkészülést.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Összefogja a feladatokat, vizsgákat, jegyzeteket és ütemterveket egyetlen, könnyen kezelhető tanulmányi irányítópulton.

A vizuális nyomkövetők és emlékeztetők segítenek a határidők betartásában és a last minute rohanás elkerülésében.

Bármilyen tananyaghoz testreszabható, így ideális középiskolás és egyetemista diákok számára egyaránt.

✨ Ideális: Diákok számára, akik egy központi tanulmányi felületen kezelik feladataikat, vizsgáikat és jegyzetüket.

15. Utazási csomagolási lista sablon

via Notion

A repülőtéren vagy, és rájössz, hogy otthon felejtetted a töltőt!

A Travel Packing List sablon segít elkerülni az ilyen pillanatokat, mivel minden szükséges dolgot kategóriákba rendez: ruhák, elektronikai eszközök, piperecikkek és még sok más. Könnyedén hozzáadhatja a last minute tételeket a bevásárlólistájához, megtervezheti az egyes napok ruháit, és útközben a telefonján ellenőrizheti a becsomagolt tárgyakat.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kategorizálja a csomagoláshoz szükséges tárgyakat (ruházat, elektronikai eszközök, piperecikkek), így soha többé nem felejt el semmit.

Az interaktív ellenőrzőlisták és ruhatervezők segítenek okosabban csomagolni és elkerülni a túlcsomagolást.

A mobilbarát kialakításnak köszönhetően útközben is frissítheti listáját, egészen az indulásig.

✨ Ideális: Gyakori utazóknak, akik biztosak akarnak lenni abban, hogy soha nem felejtenek el semmit, és nem pakolnak túl sokat az utazáshoz.

📖 Olvassa el még: Ingyenes munkaterv-sablonok és példák

16. Célok és szokások nyomon követő sablon

via Notion

Hányszor döntött úgy, hogy megtanul egy új nyelvet?

A Célok és szokások nyomon követő sablon segít ezt megoldani azáltal, hogy összekapcsolja az Ön törekvéseit egy napi rendszerrel. Ossza fel a célokat idővonal szerint – 12 hét, 12 hónap vagy 5 év – és kövesse nyomon őket az élet különböző területein, például a karrier, az egészség és a személyes fejlődés terén.

Ez a Notion célkövető sablon segít Önnek következetes maradni és vizuálisan nyomon követni az előrehaladását egyértelmű előrehaladási naplókon keresztül.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A nagy célokat megvalósítható napi szokásokra bontja, így motivált és felelősségteljes maradhat.

A vizuális haladási napló és az ütemterv segítségével nyomon követheti a hetek, hónapok vagy évek alatt elért fejlődést.

Bármely életterülethez alkalmazható – karrier, wellness, tanulás vagy személyes fejlődés.

✨ Ideális: bárkinek, aki strukturált cél- és szokáskövetéssel törekszik hosszú távú személyes vagy szakmai fejlődésre.

17. Utazási költségek nyomon követése és költségvetési eszköz sablon

via Notion

Volt már olyan csoportos utazáson, ahol folyamatosan osztogatták az étkezéseket és az utazási költségeket, és senki sem emlékezett, ki mennyit fizetett?

A Travel Expense Tracker & Budget Tool megoldja ezt a problémát azzal, hogy mindenki valós időben rögzítheti a kiadásait, akár különböző pénznemekben is. Az automatikus átváltással és az utazókra szabott bontásokkal segít elszámolni a kiadásokat anélkül, hogy utazás után kellemetlen számolgatásba kellene bocsátkoznia.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A valós idejű költségnyilvántartás és az automatikus pénznemátváltás megkönnyíti a csoportos utazások kezelését.

Az utazókra szabott bontások biztosítják, hogy mindenki tudja, ki mit fizetett – így nem kell utána kényelmetlen számolgatásokba kezdeni.

A vizuális költségvetési összefoglalók segítenek a terv betartásában és a túlköltekezés elkerülésében.

✨ Ideális: Csoportos utazók számára, akiknek meg kell osztaniuk a költségeket, kezelniük kell a közös költségvetést és valós időben nyomon kell követniük a kiadásokat.

18. Csoportos utazás meghívó szavazással Sablon

via Notion

Tegyük fel, hogy egy hétvégi kirándulást próbálsz megtervezni a barátaiddal. A csoport tagjainak fele még nem erősítette meg részvételét, és a csevegésben senki sem ért egyet abban, hogy milyen programot válasszanak.

A Csoportos utazás meghívó szavazással Notion sablon mindent leegyszerűsít egy RSVP űrlapmal, megosztott utazási részletekkel és beépített szavazásokkal, amelyekkel szavazhat az tevékenységekről vagy a dátumokról.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A beépített RSVP űrlapok és szavazások egyszerűsítik a csoportos döntéshozatalt – nincs többé végtelen csevegési szálak.

Központosítja az utazási részleteket, dátumokat és tevékenységi lehetőségeket az egyszerű koordináció érdekében.

A tervezés így szórakoztató és demokratikus lesz, biztosítva, hogy mindenki véleménye meghallgatásra kerüljön.

✨ Ideális: Utazásszervezőknek, akik dátumokat, tevékenységeket és visszajelzéseket koordinálnak anélkül, hogy zavaros csoportos csevegésekbe keverednének.

📖 Olvassa el még: Ingyenes Google Docs ütemterv sablonok

19. Ünnepi ajándékok nyomon követő sablon

via Notion

A Holiday Gift Tracker segít megtervezni, költségvetést készíteni és nyomon követni minden ajándékot egy ingyenes Notion sablonban. A legjobb az egészben, hogy egy áttekinthető, vizuális elrendezéssel nyomon követheti az ajándékötleteket, a vásárlások állapotát, az egy főre jutó kiadásokat és a szállítás frissítéseit.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Nyomon követi az ajándékötleteket, a vásárlási státuszt és a költségvetést mindenki számára a listáján – nincs többé dupla ajándék vagy kihagyott címzett.

A vizuális elrendezésnek köszönhetően könnyen láthatja, kinek kell még ajándékot vásárolnia, és mennyit költött eddig.

Tökéletes megoldás a szervezett, stresszmentes ünnepi bevásárláshoz és átgondolt ajándékokhoz.

✨ Ideális: Utazásszervezőknek, akik dátumokat, tevékenységeket és visszajelzéseket koordinálnak anélkül, hogy zavaros csoportos csevegésekbe keverednének.

📖 Olvassa el még: Ingyenes havi naptár sablonok az időszervezéshez

20. Autós utazási tervező sablon

via Notion

Félúton van az autós utazásán, és nem emlékszik, melyik városban akart megállni, vagy hol volt az a kötelezően meglátogatandó étterem? Ismerős helyzet.

A Road Trip Travel Planner segít előre megtervezni minden részletet, beleértve egy esztétikus Notion irányítópultot az üzemanyag-feltöltésekhez és a festői kitérőkhöz.

Beágyazott Google Térképpel, vizuális utazási útvonaltervvel és beépített kiadáskövetővel ez a Notion sablon tökéletes azoknak az utazóknak, akik strukturált utazást szeretnének, anélkül, hogy feladnák a spontaneitást.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Térképeken jelölje meg minden megállót, étkezést és festői kitérőt egy interaktív útvonaltervvel és beágyazott Google Maps térképekkel.

A beépített kiadáskövető és csomagolási listák segítségével utazása kezdettől végéig szervezett lesz.

Az esztétikus irányítópult segítségével a tervezés és a dokumentálás ugyanolyan szórakoztató lesz, mint maga az utazás.

✨ Ideális: Ajándékokat adóknak, akik szeretnék megtervezni, megtervezni és megszervezni az ajándékokat családtagjaiknak, barátaiknak és kollégáiknak.

A Notion korlátai

A Notion tervező sablonok kiválóan alkalmasak a kezdéshez... de ritkán igazodnak az Ön tényleges munkamódszeréhez.

Emellett a Notionnak van még néhány más problémája is, amelyekkel tisztában kell lennie, mielőtt belevágna:

A legtöbb sablon mások munkafolyamatára épül, nem a sajátjára, ami gyakran megkerülési megoldásokhoz vagy kulcsfontosságú rendszerek megszakításához vezet, csak azért, hogy használhatóvá tegyék őket.

A sablonok túlzott testreszabása gyorsan adatbázis-problémákat, hibás szűrőket vagy duplikált struktúrákat okozhat, amelyek inkább zavart okoznak, mint tisztaságot.

A sablonok általában nem alkalmazkodnak jól a változó prioritásokhoz , például a személyes nyomon követésről a csapatalapú projektmenedzsmentre való áttéréshez.

A Notion ingyenes csomagja 1000 blokk használatára korlátozza a csapatokat, ami frusztráló lehet a közös munkaterületek esetében.

Minél inkább fejlődik a munkafolyamatod, annál valószínűbb, hogy kinövi a statikus sablonokat, amelyek nem támogatják az automatizálást, a zökkenőmentes integrációt vagy a dinamikus feladatnézeteket.

Szóval, milyen Notion alternatívák állnak rendelkezésre? Nézzük meg!

Alternatív Notion sablonok

A Notion-nal ellentétben a ClickUp nem statikus sablonokra támaszkodik, amelyeket folyamatosan módosítania kell.

Beépített automatizálási funkciókkal, natív időkövetéssel, ismétlődő feladatokkal és valós idejű együttműködéssel rendelkezik, megoldva a túlzott testreszabás és a korlátozott skálázhatóság általános problémáit, amelyek sok Notion tervező sablonban megtalálhatók.

Ha rugalmasabb, hosszú távú megoldásokat keres, itt talál 10 ClickUp tervező sablont, amelyek jobban megfelelnek a változó igényeknek.

1. ClickUp napi tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon szervezett anélkül, hogy folyamatosan átalakítaná a rendszerét a ClickUp napi tervező sablon segítségével.

Unod már, hogy a Notion sablonokat csak egy átlagos nap szervezéséhez kell módosítanod? A ClickUp napi tervező sablon egy használatra kész elrendezést kínál, drag-and-drop feladatkezeléssel.

Ez a napi tervező sablon szó szerint nulla manuális beállítást igényel, és beépített prioritásokkal és vizuális haladáskövetéssel is rendelkezik.

Akár megbeszéléseket, személyes ügyeket vagy határidőhöz kötött munkákat kell összehangolnia, ez a sablon segít a feladatok (munka, személyes, célok) kategorizálásában, a prioritások kezelésében és a nap folyamán a koncentráció fenntartásában.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kész használatra kész elrendezés drag-and-drop feladatkezeléssel – nincs szükség manuális beállításra.

A beépített prioritások és a vizuális haladáskövetés segít abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhass.

Osztályozza a feladatokat munka, személyes vagy célok szerint, hogy átfogó képet kapjon a napjáról.

✨ Ideális: Szakemberek és magánszemélyek számára, akik megbízható, beépített prioritáskezelővel rendelkező napi feladatkezelőt keresnek.

📖 Olvassa el még: Ingyenes Goodnotes sablonok digitális jegyzeteléshez

2. ClickUp napi napló sablon

Ingyenes sablon letöltése Ha a szokások nyomon követésére vagy a projektekért való felelősségre koncentrál, próbálja ki a ClickUp napi napló sablont.

Ha a napod áttekintéséhez több kell, mint egy egyszerű ellenőrzőlista, a ClickUp napi napló sablonja strukturált áttekintést nyújt minden elvégzett feladatodról.

Ez a sablon lehetővé teszi a feladatok naplózását, az előrehaladás jegyzetelését és a befejezési állapot valós idejű megtekintését. Ráadásul a beépített mezőkkel a határidők, prioritások és jegyzetek számára folyamatos archívumot kap a napi munkájáról, anélkül, hogy több összekapcsolt adatbázist kellene létrehoznia, mint a Notionban.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A strukturált napi tevékenységkövetés támogatja a szokások kialakítását és a teljesítmény értékelését.

A valós idejű naplózás és a befejezési állapot segít a felelősségvállalásban és a motiváció fenntartásában.

A beépített mezők a határidők, prioritások és megjegyzések számára szükségtelenné teszik a több adatbázis használatát.

✨ Ideális: Azok számára, akik strukturált napi tevékenységkövetést szeretnének a szokások kialakításának és a teljesítmény értékelésének támogatásához.

👀 Érdekesség: Az első kereskedelmi forgalomba hozott napi tervezőt az 1900-as évek elején egy brit vállalat, a Letts vezette be. A vállalat ma is működik, ami bizonyítja a tervezők időtálló vonzerejét.

3. ClickUp napi órarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen olyan napi ritmust, amely támogatja mind a koncentrációt, mind a rugalmasságot a ClickUp napi órarend-sablonjának segítségével.

Amikor a napod elszáll anélkül, hogy tudnád, hova tűnt az idő (nézünk rád, Instagram Reels), ez a sablon óránkénti struktúrát ad az életednek.

A ClickUp napi órarend-sablon segít időt szánni a feladatokra, megbeszélésekre, szünetekre és a koncentrált munkára. Tökéletes megoldás diákok számára, akik óráikat szervezik, vagy szakemberek számára, akik a mély munkát az adminisztratív feladatokkal egyensúlyozzák.

A kézi tervezőktől eltérően ez a sablon valós idejű nyomon követéssel automatikusan frissül, így segít felismerni az időrabló tényezőket és optimalizálni a napi rutinját.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Osztja fel napját órákra, hogy maximális koncentrációt és rugalmasságot érjen el.

Automatikus frissítések valós idejű nyomon követéssel, hogy könnyebben felismerje az időrabló tényezőket és optimalizálja a rutinokat.

Tökéletes megoldás diákok és szakemberek számára, akiknek egyensúlyt kell teremteniük a mély munkavégzés, a megbeszélések és a szünetek között.

✨ Ideális: Azok számára, akik időbeosztást vagy strukturált rutinokat követnek, és a nap minden óráját optimalizálni szeretnék.

4. ClickUp alkalmazottak napi tevékenységi jelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablonjával megszüntetheti a találgatásokat a teljesítményértékelések során.

Ha több projektben is irányít egy csapatot, könnyen elveszítheti a rálátást arra, hogy ki mit csinál. Legalábbis addig, amíg a határidők el nem kezdenek csúszni.

Az alkalmazottak napi tevékenységi jelentés sablonja a vezetőknek világos, valós idejű áttekintést nyújt a napi feladatok elvégzéséről, az eltöltött időről és az általános termelékenységről. Ez a sablon különösen előnyös távoli csapatok vagy operatív feladatokra összpontosító munkakörök esetében.

Nyomon követi az egyéni teljesítményt, kiemeli a késedelmeket, és strukturált mezőkkel a feladatnaplókhoz és beépített jelentésekhez segít megerősíteni a felelősségvállalást.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A vezetőknek világos, valós idejű áttekintést nyújt a napi feladatok elvégzéséről és a termelékenységről.

Nyomon követi az egyéni teljesítményt és kiemeli a késedelmeket a jobb elszámoltathatóság érdekében.

Ideális távoli csapatok és operatív feladatokra összpontosító munkakörök számára, amelyek strukturált jelentéstételt igényelnek.

✨ Ideális: vezetők és csapatvezetők számára, akik nyomon követik az alkalmazottak teljesítményét és a projektek napi eredményeit.

👀 Érdekes tény: A termelékenységi szakértők szerint a reggeli 10 perces tervezés akár 2 órányi felesleges erőfeszítést is megtakaríthat a nap folyamán. A tervezők segítenek visszanyerni ezeket az órákat.

5. ClickUp projekttervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Jelöld meg az akadályokat, mielőtt azok megzavarják az ütemtervet a ClickUp projekttervező sablon segítségével.

Elindított egy új projektet, és három nap elteltével a feladatok szétszórtak, az ütemtervek homályosak, a csapat tagjainak szerepei pedig nem egyértelműek.

A ClickUp projekttervező sablon gyorsan megoldja ezt a problémát, mivel egyetlen, strukturált munkaterületet biztosít a teljesítések szervezéséhez, a felelősségek kiosztásához és a haladás vizualizálásához Kanban, lista vagy naptár nézetben.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Szervezze meg a teljesítendő feladatokat, ossza ki a felelősségeket és vizualizálja az előrehaladást egy munkaterületen.

Többféle nézet (Kanban, Lista, Naptár) alkalmazkodik bármilyen projektmenedzsment stílushoz.

A beépített blokkolók és az idővonal-követés segítségével a projektek ütemezés szerint haladnak, és a csapatok összehangoltan dolgoznak.

✨ Ideális: Komplex projekteket tervező csapatok számára, akiknek jobb áttekintésre van szükségük a haladásról, a szerepekről és az ütemtervekről.

📖 Olvassa el még: Ingyenes Google Naptár sablonok

6. ClickUp ünnepi tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Könnyedén koordinálhat és a szabadidő élvezésére koncentrálhat a ClickUp Ünnepi tervező sablonjával.

Az utazás részleteinek összehangolása, például az utazás dátumai, a szállás és a dokumentumok, különösen akkor válhat túlterhelővé, ha több ember is részt vesz benne.

A ClickUp üdülési tervező sablonja összesíti az összes üdülési tervét – repülőjegyeket, szállásokat, programokat és utazási dokumentumokat – egy központi helyen. Könnyedén összehangolhatja a dátumokat, nyomon követheti, ki hova utazik, és egy biztonságos felületen tárolhatja a fontos fájlokat, például a foglalásokat vagy az útvonalterveket.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Központosítsa az összes nyaralási tervét – repülőjegyeket, szállásokat, programokat és dokumentumokat – egy biztonságos helyen.

Könnyedén koordinálhatja a dátumokat és nyomon követheti, ki hova megy csoportos utazások vagy családi nyaralások esetén.

Tárolja a fontos fájlokat, például foglalásokat és útvonalterveket, hogy bármikor gyorsan hozzáférhessen hozzájuk.

✨ Ideális: Családok vagy csoportos utazók számára, akik nyaralásuk logisztikai feladatait, például foglalásokat, dokumentumokat és menetrendeket kezelnek.

👀 Érdekesség: Benjamin Franklin már a 1700-as években is tervezőszerű módszert alkalmazott. Napjait konkrét időblokkokra osztotta fel – ez a mai napig használt időblokkolás korai változata.

7. ClickUp naptár teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp naptár teendőlista sablonjával nem kell eszközök között váltogatnia, így a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

A feladatok felhalmozódása és a határidők átfedése esetén elengedhetetlen lehet egy áttekinthető naptár.

A ClickUp naptár teendőlista sablonja egy rugalmas elrendezésben ötvözi az ütemezést és a feladatok nyomon követését, így előre tervezhet, miközben a napi prioritásokat is kezelheti. A feladatokat kategóriákba rendezheti, határidőket rendelhet hozzájuk, és napok vagy hetek szerint láthatja a munkaterhelését.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Ötvözi az ütemezést és a feladatok nyomon követését egyetlen, rugalmas elrendezésben.

Rendezze a feladatokat kategóriák szerint, rendeljen hozzájuk határidőket, és vizualizálja a napi vagy heti munkaterhelést.

Koncentráljon a napi prioritásokra, miközben előre tervez a világos naptárnézetekkel.

✨ Ideális: Azok számára, akik vizuálisan szeretnék kezelni feladataikat, és világos napi és heti nézetekkel szeretnék megtervezni idejüket.

💡 Profi tipp: Ha a Notionban próbálja kezelni a projekteket, de folyamatosan akadályokba ütközik, blogunk, a „Hogyan használjuk a Notiont a projektmenedzsmenthez” című cikkünkben részletesen elmagyarázzuk, mi működik, mi nem, és hogyan lehet egyszerűsíteni a munkafolyamatot anélkül, hogy túlterheltté válna.

8. ClickUp éves naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp éves naptár sablonjával strukturálhatja az évét anélkül, hogy kézzel kellene terveznie.

Az év felénél kétségbeesetten próbálja felidézni a termék bevezetésének dátumát – vagy ami még rosszabb, teljesen elmulasztott egy fontos határidőt.

A ClickUp éves naptár sablon átfogó áttekintést nyújt az összes feladatáról.

Havi bontásokkal és vizuális ütemtervekkel segít nyomon követni a hosszú távú célokat és előre tervezni a következő lépéseket.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Átfogó áttekintést nyújt az év összes feladatáról, határidejéről és eseményéről.

A havi bontások és a vizuális ütemtervek segítenek nyomon követni a hosszú távú célokat és mérföldköveket.

Megakadályozza a határidők elmulasztását, és előre felkészülhet a következő feladatokra.

✨ Ideális: Stratégiai tervezők és csapatok számára, akiknek magas szintű éves áttekintésre van szükségük a határidők, események és mérföldkövek megtervezéséhez.

9. ClickUp heti naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben a hetét és kezelje azt a ClickUp heti naptár sablon segítségével.

A hete jól indul, de szerdára a megbeszélések átfedik egymást, a határidők közelednek, és úgy érzi, hogy a napirendje kicsúszik a kezei közül.

A ClickUp heti naptár sablonja áttekinthetőséget hoz a káoszba, lehetővé téve a teljes hét tervezését vizuálisan vonzó feladatkiosztásokkal, eseményekkel és időblokkokkal.

A valós idejű frissítések és a drag-and-drop ütemezés segítségével tökéletesen alkalmas a csapat prioritásainak egyensúlyba hozására, a heti tervező céljainak kezelésére és a személyes kötelezettségek nyomon követésére.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Tervezze meg a teljes hetét vizuálisan vonzó feladatkiosztásokkal, eseményekkel és időblokkokkal.

A valós idejű frissítések és a drag-and-drop ütemezés megkönnyítik a prioritások egyensúlyba hozását.

Tökéletes több feladat, megbeszélés és esemény kezeléséhez egy 7 napos időszakban.

✨ Ideális: Egyének vagy csapatok számára, akik több feladatot, megbeszélést és eseményt kezelnek egy 7 napos időszakban.

👀 Érdekesség: Japánban létezik egy egész szubkultúra, amely a tervezők esztétikájának szentelt, és „Jibun Techo” néven ismert. Az emberek matricákkal, kalligráfiával és rajzokkal díszítik a napirendjüket, hogy a tervezés örömteli élmény legyen. Ez szinte olyan, mint a Bullet Journaling!

10. ClickUp blogtervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen következetes tartalmi stratégiát, amely támogatja a közönség növekedését a ClickUp Blog Planner Template segítségével.

Remek, a blogjaid jól teljesítenek! De van egy kis probléma: a tartalmaid szétszóródtak a jegyzetfüzetek, dokumentumok és félig megírt vázlatok között.

A ClickUp Blog Planner Template a széttagolt tartalmat egyértelmű termelési munkafolyamatokká alakítja. Tervezze meg a bejegyzéseket kategória vagy kampány szerint, rendeljen hozzájuk határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást az ötlettől a publikálásig.

Akár önálló író vagy, akár egy tartalomcsapat tagja, ez a sablon segít betartani a napirendet és zökkenőmentesen együttműködni.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A széttagolt tartalmat egyértelmű termelési munkafolyamatba alakítja, az ötlettől a közzétett bejegyzésig!

Tervezze meg a bejegyzéseket kategória vagy kampány szerint, rendeljen hozzájuk határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást egy helyen.

Támogatja az egyéni írókat és a tartalomcsapatokat ismétlődő ütemtervekkel és megosztott tulajdonjoggal.

✨ Ideális: Bloggerek és tartalomcsapatok számára, akik átfogó eszközzel tervezik és állítják elő tartalmaikat ismétlődő ütemezés szerint, megosztott tulajdonjoggal.

Egy apró kattintás (fel) Önnek, egy hatalmas fejlesztés a munkafolyamatának

A tervező sablonok számos feladatot elvégezhetnek. Akár esküvőt szervez, személyes szokásait követi nyomon, vagy az egész tanévet tervezi, egy jó tervező sablon struktúrát ad és egyértelműséget teremt.

Bár a Notion tervező sablonok remek kiindulási pontot jelentenek, a legtöbb felhasználó végül kihívásokkal szembesül a korlátozott automatizálás és az időigényes testreszabás miatt.

Itt jön be a ClickUp, amely finoman megváltoztatja a helyzetet. Dinamikus nézetekkel, beépített automatizálásokkal és valós idejű együttműködéssel a ClickUp sablonok nem csak a szervezettségben segítenek, hanem a gyorsabb munkavégzésben is.

A ClickUp ügyfele, a RevPartners csapatai 64%-os javulást jelentettek a szolgáltatásnyújtás sebességében, így több időt tudnak fordítani a munkájukra, amit korábban a dolgok összehangolásával töltöttek.

Ha készen áll arra, hogy abbahagyja a tervei kezelését, és elkezdje azok végrehajtását, regisztráljon most a ClickUp-ra!