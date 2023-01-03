A 10 legjobb buddy film – és mit taníthatnak nekünk a csapatmunkáról

Ismered a receptet. Két, egymástól teljesen különböző háttérrel rendelkező ember kerül egymás életébe. Vonakodva, de a valószínűtlen páros a vicces közös kalandjaik során összekovácsolódik – általában egy nagy tétű, komoly következményekkel járó küldetés során.

Akár emberrablás, válás, vagy akár véletlen gyilkosság miatt, főszereplőinknek a világ súlyát kell vállalniuk.

Elkerülhetetlenül szakadás alakul ki.

Az új barátok pedig ellentétbe kerülnek egymással. De végül nagyszerű módon újra fellángol a barátságuk, és megerősítik küldetésük fontosságát. Az utolsó pillanatban, amikor minden ellenük szól, a botladozó főszereplőinknek sikerül túljárni az ellenség eszén vagy erején, és megmenteni a helyzetet.

A ClickUp áttekintette a buddy filmek történetét, és kiemelt 10 olyan filmet, amelyek legalább 10 000 szavazatot kaptak az IMDb- n, és legalább 7,0 IMDb-felhasználói értékelést vagy 70 Metascore-értékelést kaptak. A filmek ábécé sorrendben vannak felsorolva. Az ebben a műfajban készült filmek az emberi természetünkre hatnak: viccesek, megérintik a szívünket, és a legjobbak a csúcsra kerülnek – gyakran a főszereplők közötti hihetetlen kémia miatt, amely a barátság megingathatatlan erejét mutatja be.

A buddy filmek legalább az 1930-as évek óta a hollywoodi filmgyártás egyik alappillére. Az 1970-es és 1980-as években a műfaj fejlődött, és már kétfajú párosokat is szerepeltetett. Az 1990-es évekre pedig egyre több női buddy film került a mozikba. Ennek ellenére a férfiak történelmileg dominálták a műfaj szerepeit, ezért a férfi főszereplőkkel rendelkező filmek túlsúlyban vannak ebben a listában. Figyelem: spoilerek következnek.

34 CSAPATÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉG A CSAPATÁNAK 2023-BANFüggetlenül a csoport méretétől vagy a tagok közötti ismeretség mértékétől, nálunk megtalálja a tökéletes csapatépítő tevékenységeket, amelyek segítenek összekovácsolni a csapatot.

1. Butch Cassidy és a Sundance Kid (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Rendező : George Roy Hill

IMDb felhasználói értékelés : 8,0

Metascore : 66

Játékidő: 110 perc

A „Butch Cassidy és a Sundance Kid” című filmben Paul Newman és Robert Redford legendás szerepet játszik egy bankrabló bűnszervezet vezetőiként, akik folyamatosan harcban állnak a hatóságokkal. Végül egy szerelmi kapcsolat és a rendőrség egyre növekvő jelenléte meggyőzi a duót, hogy tisztázzák magukat, és a két férfi elhidegül egymástól.

Végül kiderül, hogy új életmódjuk nem kevésbé erőszakos, és a két főszereplő visszatér a törvényen kívüli életmódhoz. Newman és Redford karakterei, akik nagyjából egy valódi határvidéki történeten alapulnak, egymás mellett halnak meg dicsőséges lángokban, és a bebörtönzést vagy a családi életet a halál és a barátság választják.

2. Léon: A profi (1994)

via Gaumont

Rendező : Luc Besson

IMDb felhasználói értékelés : 8,5

Metascore : 64

Játékidő: 110 perc

A „Léon: A profi” című filmben Natalie Portman által alakított fiatal lány szokatlan kapcsolatba kerül egy bérgyilkossal. A lány családját, amely bűnözői tevékenységekbe keveredett, egy korrupt DEA-ügynök (Gary Oldman) gyilkolja meg.

Az R-besorolású film erőszakos jelenetekkel teli, és egy szokatlan, plátói szerelemről szól egy furcsa bérgyilkos és egy pimasz fiatal lány között, aki ráveszi a férfit, hogy segítsen neki bosszút állni a családja gyilkosán.

3. Men in Black (1997)

via Columbia Pictures

Rendező : Barry Sonnenfeld

IMDb felhasználói értékelés : 7,3

Metascore : 71

Játékidő: 98 perc

A „Men In Black” folytatja a buddy filmek műfajának kedvelését a bűnüldöző duók iránt, de intergalaktikus csavarral. Tommy Lee Jones és Will Smith egy titkos MiB szervezet kifelé forduló veteránját és az újonc újoncot alakítják.

A morcos veterán megmutatja egy beképzelt és naiv újoncnak, hogyan kell felügyelni a hétköznapi emberek között álcázva élő idegeneket.

A két, egymással állandóan ellentétben álló szereplő ismert idegeneket követ, akik rendet raknak a káoszban, és közben semlegesítőikkel törlik az emberek emlékeit. A duó egy új, csótányhoz hasonló idegennel találkozik, aki az univerzum megsemmisítésével fenyegetőzik.

A megrögzött ügynökök megható pillanatot élnek át, amikor Smith karaktere Jones memóriáját törli, mielőtt az nyugdíjba vonul – beleértve az összes emléket Smith-szel való kapcsolatáról.

4. Midnight Run (1988)

via Universal Pictures

Rendező : Martin Brest

IMDb felhasználói értékelés : 7,5

Metascore : 78

Játékidő: 126 perc

A „Midnight Run” főszereplője Robert DeNiro, aki egy fejvadászt alakít, akit felbérelnek, hogy nyomára jusson egy bűnözővezér pénzét ellopó könyvelőnek. A buddy-vígjátékot Martin Brest írta, aki a 80-as évek sikerszériájának, a „Beverly Hills Cop” című filmnek is a rendezője volt. A „Midnight Run” hasonló keverékét kínálja az akciónak és a feszültségnek.

DeNiro karaktere, Jack, az erős ember, aki nem árulja el a titkait. Végül, miközben a két férfi átkel az országon, Jack felfedi a bonyolult múltját a fejvadásznak. Amikor Jack megtudja, hogy a munkaadója átverte, a hozzáállása megváltozik. Jack kapcsolata a könyvelővel (Charles Grodin) végül barátsággá alakul, és a nézőnek példát mutat arra, hogyan tud két ellentétes ember összefogni egy közös ellenség ellen.

A TÁVOLI ÉS HELYSZÍNI CSAPATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK VÉGLEGES ÚTMUTATÓJAAz együttműködés az a ragasztó, amely összetartja a csapatot. Akár helyszíni, akár teljesen távoli csapatról van szó, a ClickUp elkészítette a csapatok együttműködésének végleges útmutatóját.

5. The Nice Guys (2016)

via Warner Bros.

Rendező : Shane Black

IMDb felhasználói értékelés : 7,3

Metascore : 70

Játékidő: 116 perc

A „The Nice Guys” egy 1970-es évek végén játszódó vígjáték, amely két magánnyomozót (Russell Crowe és Ryan Gosling) követ nyomon, akik egy elrabolt kislány ügyét próbálják megoldani. Crowe karaktere a kemény fickó szerepét testesíti meg, míg Gosling a bolondos fiatal tehetséget alakítja.

A két ügyetlen nyomozó egymás eltérő nyomozási módszere miatt egyre inkább frusztrálódik, mígnem az ügy egy sokkal nagyobb, az autóipart érintő összeesküvéssé fajul. Végül a nyomozók rács mögé juttatják a tettest, közben megtanulják tisztelni egymás különbözőségeit, és végül saját nyomozóirodát alapítanak.

A film több díjra is jelölést kapott, köztük két Critics’ Choice Awards-ra. Ez az egyik az öt film közül, amelyekben Robert Downey Jr. a 2010-es években szerepelt, és amely nem Marvel-film volt. A szerep, amelyben egy holttestet alakít, nem szerepel a stáblistán.

6. The Odd Couple (1968)

via Paramount Pictures

Rendező : Gene Saks

IMDb felhasználói értékelés : 7,6

Metascore : 86

Játékidő: 105 perc

Az 1968-ban bemutatott „The Odd Couple” című vígjáték két elvált férfit (Jack Lemmon és Walter Matthau) követ nyomon, akik megpróbálnak társaságot nyújtani egymásnak szobatársakként, miután elváltak feleségeiktől.

Lemmon és Matthau karakterei nem is lehetnének különbözőbbek egymástól. Felix, akit Lemmon alakít, rendezett, megszállott személyiség; Oscar, akit Matthau alakít, gondtalan és lustálkodó ellenpárja. A két férfi egymást a végsőkig hajtja, és Felix végül elköltözik, de nem anélkül, hogy a néző láthatná, hogy mindketten értékes tanulságokat szereztek egymás életfelfogásából.

7. Rain Man (1988)

via United Artists

Rendező : Barry Levinson

IMDb felhasználói értékelés : 8,0

Metascore : 65

Játékidő: 133 perc

Első ránézésre a „Rain Man” egy road movie, amely Raymond (Dustin Hoffman), egy autista felnőtt férfi és elidegenedett biológiai testvére, Charlie (Tom Cruise) utazását követi nyomon. A film előrehaladtával azonban a nézőnek Cruise és Hoffman karaktere közötti testvéri szeretet marad meg az emlékezetében.

Charlie egy autókereskedő, aki megtudja, hogy apja vagyonát Raymondra hagyta, akire Charlie nem emlékszik. Az országot átszelő utazásuk során Charlie Raymond iránti frusztrációja szeretetté alakul, és a két férfi meghitt pillanatokat él át – többek között azt is, amikor Cruise türelmesen megpróbálja megtanítani Hoffman karakterének, hogyan kell táncolni egy nővel.

A film elsöprő sikert aratott az 1988-as Oscar-gálán, majd később kritika érte Hoffman autizmust nem tökéletesen ábrázoló alakításáért, és dicséretet kapott azért, mert felhívta a figyelmet az autizmus spektrumon élő emberek tapasztalataira.

8. Rush Hour (1998)

via New Line Cinema

Rendező : Brett Ratner

IMDb felhasználói értékelés : 7,0

Metascore : 60

Játékidő: 98 perc

A „Rush Hour” című filmben a Los Angeles-i rendőrség legrosszabb nyomozója (Chris Tucker) az FBI megbízásából felügyeli egy külföldi nyomozót (Jackie Chan), akit a LAPD nem akar bevonni egy nagy horderejű emberrablási ügybe.

Végül Tucker és Chan karakterei legyőzik azokat a dolgokat, amelyek megkülönböztetik őket – faji hovatartozás, nemzetiség és temperamentum –, hogy elérjék céljukat: megmentsék egy diplomata kislányát egy bűnszervezettől.

A film a népszerű kultúra részét képezi a duó képernyőn látható kémia iránti nosztalgia és a rajongók vitái miatt, hogy a szereplők rasszista poénjai ártalmatlan tréfák voltak-e, vagy egyszerűen rasszisták.

9. Thelma és Louise (1991)

via Pathé Entertainment

Rendező : Ridley Scott

IMDb felhasználói értékelés : 7,5

Metascore : 88

Játékidő: 130 perc

Ridley Scott rendező egyik legkorábbi filmje a „Thelma és Louise”, egy sztárokkal teli, nők által vezetett road movie, amely forradalmasította a buddy-komédia műfaját.

A filmben Thelma (Geena Davis) és Louise (Susan Sarandon) barátnők, akik életük nagyon különböző szakaszaiban találják magukat, és menekülni kényszerülnek a hatóságok elől, miután megöltek egy férfit, aki megpróbálta megerőszakolni egyiküket.

A két főszereplőnek nagyon eltérő elképzelései vannak arról, hogyan tovább az incidens után, és végül egy vidám bűnözői kaland során bejárják az egész országot.

Ebben a filmben Brad Pitt egyik legkorábbi szerepét láthatjuk, Harvey Keitel mellett. Sarandon és Davis egyaránt jelölést kapott a legjobb színésznő kategóriában az 1991-es Oscar-gálán.

MI AZ A VALÓS IDEJŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉS MIÉRT FONTOS? Egy egyre inkább távoli, globális és aszinkron világban helyet kell biztosítani a valós idejű együttműködésnek. A ClickUp megvizsgálta, mi is az a valós idejű együttműködés, miért fontos, és hogyan lehet elősegíteni a csapatban.

10. Withnail és én (1987)

forrás: Cineplex Odeon Films

Rendező : Bruce Robinson

IMDb felhasználói értékelés : 7,6

Metascore : 84

Játékidő: 107 perc

A „Withnail és én” című filmben a barátok egy pár munkanélküli színész, akik rendszeresen kábítószereznek. A film azt követi nyomon, ahogy elindulnak egy nyaralásra, amely a szobatársak kapcsolatát komoly próbatétel elé állítja.

A névtelen karakter, akit Paul McGann alakít, megtudja, hogy szerepet ajánlottak neki. De sikere nem osztja Withnail, akit Richard E. Grant alakít, és a két férfi külön utakon jár tovább.

A sötét komédia és kultikus klasszikus, a „Withnail és én” két szerencsétlen férfiról szól, akik végül rájönnek, hogy talán túlságosan is természetesnek vették egymást. A film alapjául szolgáló, még sötétebb, kiadatlan regény öngyilkossággal végződik, amit Robinson rendező a filmhez átalakított.

Álljunk össze és érjünk el többet együtt!

A csapatmunka mindig is elengedhetetlen eleme lesz a sikernek, függetlenül a céloktól vagy az iparágtól.

A csapatmunka szépsége abban rejlik, hogy többféle perspektívát kínál, ami elősegíti az innovációt és segít a komplex problémák gyorsabb megoldásában. Az erős csapatmunka ösztönzi a nyílt kommunikációt és elősegíti a tagok közötti bizalom kialakulását, ami idővel erős kapcsolatok kiépítéséhez vezet.

Ha a csapatok kihasználják egymás erősségeit és összefogják erőforrásaikat a nagyszerű eredmények elérése érdekében, akkor együtt csodálatos dolgokra képesek – olyan dolgokra, amelyekre egyedül soha nem lennének képesek!

Ha tehát azt szeretné, hogy szervezete most és a vállalkozás növekedésével együtt is virágozzon, akkor ki kell aknázni a csapatmunka erejét. Az álomcsapat sikerének egyik kulcsa egy olyan all-in-one projektmenedzsment eszköz és teljes mértékben testreszabható platform használata, mint a ClickUp. Ez a különböző iparágakban működő, bármilyen méretű csapatok számára készült, és olyan csapatmunkát támogató funkciókat kínál, amelyekkel javíthatja a brainstorming üléseit, növelheti a csapat hatékonyságát, támogathatja a távoli és hibrid munkavégzést, és segíthet a csapatnak a céljaira koncentrálni.

A ClickUp segítségével csapata több száz funkcióhoz férhet hozzá, többek között a beépített üzenetküldő funkcióhoz, az úgynevezett Chat view-hoz, a digitális ClickUp Whiteboards-hoz és a ClickUp Docs-hoz, amely együttműködés-érzékelő funkcióval, több felhasználóval és még sok más funkcióval rendelkezik. Használja ezeket a funkciókat, hogy csapata megkapja azokat az erőforrásokat és versenyelőnyt, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy együtt nyerjenek és boldoguljanak, függetlenül attól, hogy mikor és hol dolgoznak.

Vendégíró:

Dom DiFurio