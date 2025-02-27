Tango és Scribe: melyik a legjobb a munkafolyamatok automatizálásához?

A munkafolyamatok automatizálása terén a megfelelő eszköz kiválasztása döntő jelentőségű lehet a csapat számára. A Tango és a Scribe két népszerű lehetőség, amelyek segítenek a dokumentáció és a folyamatok racionalizálásában, de mindkettőnek megvannak a maga egyedi funkciói.
Ha szeretné növelni a termelékenységet és egyszerűsíteni csapata munkáját, akkor talán azon töri a fejét, melyik lehetőség a legjobb.
Ebben a blogban bemutatjuk, mi különbözteti meg a Tango és a Scribe programokat, hogy megtalálhassa az Ön igényeinek leginkább megfelelőt. Emellett bemutatunk egy hatékonyabb alternatívát is, amely új szintre emelheti a munkafolyamatok automatizálását.
Mi az a Tango?
A Tango egy innovatív munkavégzési utasítások szoftver, amely egyszerűsíti a folyamatok dokumentálását és lépésről lépésre bemutatja a teendőket.
Zökkenőmentesen rögzíti a munkafolyamatokat, miközben a felhasználó elvégzi a feladatot, ami időt és energiát takarít meg, és csökkenti a kézi dokumentálás szükségességét.
Intuitív felülettel és beépített együttműködési funkciókkal rendelkezik, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyek szeretnék racionalizálni a tudásmegosztást és növelni a termelékenységet.
A Tango funkciói
Íme néhány fontos Tango funkció:
1. Tango Click-to-Create
A Tango segítségével automatikusan rögzítheti a munkafolyamatokat, és minimális erőfeszítéssel részletes és pontos útmutatókat készíthet a lépésről lépésre végzett műveletek rögzítésével. Ez időt takarít meg Önnek, mivel nem kell időt pazarolnia unalmas manuális feladatokra.
🧠 Profi tipp: A képernyőfelvételeket felhasználhatja az új munkatársak betanításához és képzéséhez, az ügyfélszolgálati tudásbázisokhoz, a tartalomkészítéshez és marketinghez, a távoli együttműködéshez és kommunikációhoz, valamint az ügyfelek sikeréhez.
2. Szerkesztés
Konvertálja a rögzített munkafolyamatokat kommentált képernyőképekké és utasításokká, hogy a folyamatok dokumentációja vizuálisan vonzó és érdekes legyen. Ez segít csapatának a komplex folyamatok jobb megértésében, így gyorsabban befejezhetik a munkát.
3. Tudás rögzítése
A Tango segítségével útmutatókat, tippeket és linkeket rögzíthet közvetlenül a szoftveralkalmazásában. Ez biztosítja, hogy a kritikus információk mindig könnyen elérhetők legyenek. Szeretné ellenőrizni, hogy ki láthatja ezt a rögzítést? Döntse el, ki láthatja azt a Microsoft Active Directory, a Microsoft EntraID és az OKTA felhasználói csoportok alapján.
4. Integrálás
Integrálja a Tangót meglévő eszközeivel és alkalmazásaival, hogy különböző platformokról rögzíthesse a folyamatokat. Az integrációs funkciók lehetővé teszik, hogy útmutatókat és útmutatókat ágyazzon be tudásbázisokba, LMS-rendszerekbe, ügyfélszolgálati eszközökbe stb. a zökkenőmentes hozzáférés érdekében.
5. Biztonságos Blur
Automatikusan szkennelje be a dokumentumokat, hogy megtalálja az érzékeny információkat, például hitelkártyaadatokat, címeket és telefonszámokat, majd a Secure Blur segítségével szerkessze őket, hogy megőrizze a titkosságot.
A Tango árai
- Ingyenes
- Pro: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
➡️ További információ: A legjobb jegyzetelő alkalmazások (ingyenes és fizetős)
Mi az a Scribe?
A Scribe egy eszköz a folyamatok valós idejű dokumentálására. A munkafolyamatokat részletes, lépésről lépésre bemutató útmutatókká alakítja át, miközben azok zajlanak.
Az eredmény: kifinomult, professzionális dokumentumok, kommentárokkal ellátott képernyőképekkel és útmutatókkal, amelyek formalizálják a szabványos működési eljárásokat.
A csapatok és egyéni felhasználók számára egyaránt létrehozott Scribe lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minimális erőfeszítéssel dokumentálják és megosszák tudásukat. Emellett lerövidíti a betanítási időt és már az első naptól növeli a termelékenységet.
A Scribe funkciói
Íme a Scribe néhány legfontosabb funkciója:
1. Capture Scribe
Az alkalmazás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a Chrome kiterjesztéssel rögzítsék a weboldalakat, és a platformot a laptopon vagy asztali számítógépen futó alkalmazások használata közben is felvételek készítésére használhatja. Dokumentálja a munkafolyamatokat valós időben azáltal, hogy automatikusan nyomon követi és rögzíti a feladatokat, így útközben is átfogó útmutatókat készíthet.
2. Scribe Pages
A Scribe lehetővé teszi, hogy több útmutatót egyetlen dokumentumba egyesítsen, megkönnyítve ezzel a részletes képzési kézikönyvek vagy szabványos működési eljárások elkészítését. Több „Scribet” is összevonhat, és hiperhivatkozásokat, szöveget, leírásokat, valamint Loom- vagy YouTube-videókat is hozzáadhat.
3. Scribe Sidekick
A Scribe Sidekick kontextusfüggő segítséget nyújt azáltal, hogy a webhely vagy az alkalmazás alapján megtalálja a releváns útmutatókat. Ez javítja a felhasználói támogatást és a képzési kezdeményezéseket, mivel láthatja minden csapattársa Scribe-ját, így gyorsan elvégezheti a folyamatokat.
4. Scribe Smart Blur
A Smart Blur segítségével automatikusan beállíthatja a kiváltókat, vagy manuálisan szerkesztheti a képernyőképeken szereplő érzékeny információkat. Kiválóan alkalmas az adatvédelem és a szabályoknak való megfelelés biztosítására.
5. Scribe Edit
A Scfibe egy felhasználóbarát szerkesztőt kínál, amely lehetővé teszi a képernyőképek rögzítését és szerkesztését, hogy kivághassa vagy megjegyzéseket fűzhessen hozzájuk csapattársai számára. Az alkalmazás lehetővé teszi GIF-ek létrehozását, sőt címek és leírások generálását is, amelyeket felhasználhat a folyamatok leírására csapata számára.
A Scribe árai
- Alap: 0 USD (nem elérhető asztali alkalmazásként)
- Pro Team: 15 USD/hó felhasználónként (minimum öt felhasználó)
- Pro Personal: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
💡 Profi tipp: Szeretne más eszközöket is kipróbálni? Nézze meg a legjobb Scribe alternatívákat és versenytársakat!
Tango és Scribe: funkciók összehasonlítása
Mindkét folyamatdokumentációs üzleti eszköz kiváló funkciókat kínál útmutatók készítéséhez. Azonban összehasonlítjuk azok legfontosabb funkcióit, amelyek befolyásolják az eszköz használhatóságát, felhasználóbarát jellegét és hatékonyságát, hogy segítsünk Önnek a legokosabb választás meghozatalában.
Kezdjük az összehasonlítást!
Folyamatok dokumentálása
Bármely folyamatdokumentációs eszköz központi eleme a lépésről lépésre történő utasítások átadása és részletes útmutatók készítése. Mindkét eszköz kiválóan alkalmas a valós idejű munkafolyamatok részletes útmutatókká alakítására.
Ehhez beépített képernyőkép-eszközt tartalmaznak, amely automatikusan rögzíti és megjegyzésekkel látja el a képernyőképeket, így a felhasználói műveleteket kifinomult útmutatókká alakítja.
🏆 Győztes: Döntetlen. Mindkét eszköz automatizálja a dokumentumok lépésről lépésre történő létrehozását, zökkenőmentes felhasználói élményt biztosítva.
Szövegrögzítés
A szövegrögzítési funkció elősegíti a világos és tömör dokumentációt. Különösen hasznos komplex folyamatok esetén, amelyek bonyolult utasításokat tartalmaznak.
A Tango közvetlenül a munkafolyamatokból rögzíti a szöveget, és a vizuális elemek mellett pontos leírásokat is generál. A Scribe elsősorban a szövegek valós idejű rögzítésére és kommentálására összpontosít. Ez lehetővé teszi az egyszerű testreszabást és a nagyobb áttekinthetőséget.
🏆 Győztes: Scribe, mert valós időben lehet hozzáfűzni megjegyzéseket, ami nagyobb rugalmasságot és azonnali visszajelzést tesz lehetővé.
Képernyőfelvétel
A kiváló minőségű képernyőfelvételek segítségével a folyamatok dokumentálása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy speciális vagy technikai ismeretek nélkül is vizuálisan megismételjék a munkafolyamatokat.
A Scribe és a Tango a munkafolyamatok során automatikusan rögzíti a képernyőt, így világos vizuális anyagot és lépésről lépésre követhető utasításokat biztosít.
🏆 Győztes: Döntetlen. Mindkét eszköz képernyőfelvételi funkciókat kínál, amelyek segítségével a felhasználók vizuálisan vonzó és interaktív útmutatókat hozhatnak létre.
Szerkesztés
A szerkesztési funkciók szükségesek, mivel lehetővé teszik a felhasználók számára a folyamatok útmutatóinak finomítását és személyre szabását.
A Tango alapvető szerkesztőeszközöket kínál a megjegyzések és a lépések leírásainak módosításához. Ezzel szemben a Scribe egy átfogóbb szerkesztőcsomagot kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a szöveg, a képek és a formázás kiterjedt módosítását.
A dokumentáció tömör változatának elkészítéséhez törölheti azokat a lépéseket is, amelyek túlzottnak vagy feleslegesnek tűnnek.
🏆 Győztes: A Scribe nyert fejlett szerkesztési funkcióival, amelyek nagyobb kontrollt biztosítanak a felhasználóknak a dokumentáció végső megjelenése és hangulata felett.
Munkafolyamat-integráció
A dokumentációs eszköznek zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő munkafolyamatokba, hogy könnyedén rögzítse a folyamatokat, ahelyett, hogy megzavarná a napi műveleteket.
A Tango más eszközökkel, például a Slackkel, a Jirával és a Confluence-szal is használható, így könnyebb integrálni a dokumentációt a meglévő munkafolyamatokba. Ezzel szemben a Scribe integrációs lehetőségei korlátozottak, ami korlátozza ugyanazon eszköz alapvető képességeit különböző környezetekben.
🏆 Győztes: A Tango itt pontot szerez kiváló munkafolyamat-integrációs képességeivel, amelyek sokoldalúbbá és rugalmasabbá teszik különböző környezetekben.
Duplikáció
A duplikálás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hasonló folyamatokhoz újra felhasználják a meglévő útmutatókat, ezzel időt és energiát takarítva meg, miközben a dokumentáció konzisztensebbé válik.
A Tango támogatja a munkafolyamatok duplikálását, így a felhasználók hatékonyabban hozhatnak létre variációkat a meglévő útmutatókból. Hasonlóképpen, a Scribe is lehetővé teszi a munkafolyamatok duplikálását és gyors szerkesztését, ami tökéletes megoldás ismétlődő feladatok vagy műveletek esetén.
🏆 Győztes: Döntetlen. Mindkét eszköz hatékonyan kezeli a duplikációt, csökkentve a dokumentáció redundanciáját és értékes időt takarítva meg.
Tartalom megosztása
A tartalom megosztása lehetővé teszi, hogy hatékonyan megossza útmutatóit a megfelelő emberekkel, a megfelelő formátumban. Végül is a folyamatok dokumentálása csak akkor hasznos, ha megosztja azokat a legfontosabb érdekelt felekkel!
A Tango lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy linkeken keresztül zökkenőmentesen megosszák dokumentumaikat. Emellett integrálható más rendszerekkel és platformokkal is, megkönnyítve ezzel a legfontosabb eszközök megosztását.
A Scribe ugyanazt az utat követi, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy linkeken és integrációkon keresztül osszák meg a dokumentációt. A legfontosabb különbség azonban a beépített felhőalapú tároló, amely még jobban megkönnyíti a tartalom megosztását. A Scribe lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tartalmat ágyazzanak be bármely weboldalba.
🏆 Győztes: A Scribe a tartalom megosztásában nyújtott sokoldalúságával nyerte el a koronát.
Együttműködés
Az együttműködés elengedhetetlen a csapatok összehangolásához a folyamatok dokumentációjának létrehozása és kezelése érdekében.
A Tango elősegíti a csapatmunkát azzal, hogy több ember számára lehetővé teszi a megosztott munkaterületen belül az útmutatók elérését, szerkesztését és kezelését. A csapatintegrációra összpontosít, ami növeli a termelékenységet.
Bár a Scribe megosztási és szerkesztési lehetőségeket kínál, ezek az együttműködési eszközök meglehetősen alapszintűek a Tango-hoz képest.
🏆 Győztes: A Tango speciális csapatmunkát segítő eszközeivel, amelyek megkönnyítik a csapat munkafolyamatait, elnyerte a győzelmet.
💡 Profi tipp: Használjon megosztott mappákat az útmutatók szervezéséhez és közös szerkesztéséhez, hogy mindenki hozzáférhessen a legújabb folyamatokhoz. Kérje meg az érdekelt feleket, hogy vizsgálják meg és osszák meg visszajelzéseiket a folyamatos fejlesztés érdekében.
Kimeneti formátumok
Akár interaktív útmutatókat, akár videós bemutatókat készít, a folyamatdokumentációs eszköznek kompatibilisnek kell lennie ezekkel a formátumokkal, hogy egyáltalán létrehozhassa őket. Az ilyen kompatibilitás a különböző formátumokkal lehetővé teszi a dokumentáció hozzáférhetőségét különböző platformokon, és kielégíti a felhasználók változó preferenciáit.
A Tango vizuális és szöveges formátumokban generál kimeneteket, így alkalmas webes és PDF-megosztásra. A Scribe azonban többféle formátumban kínál kimeneteket, például PDF-eket, képeket, felhőalapú útmutatókat és egyéb anyagokat, így szélesebb közönséget tud megcélozni.
🏆 Győztes: A Scribe nyeri ezt a kategóriát, mivel szélesebb körű kimeneti lehetőségeket kínál, megfelel a felhasználói preferenciáknak és a speciális igényeknek, miközben javítja az elérhetőséget.
Testreszabás és márkaépítés
A testreszabási és márkaépítési funkciók lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy a dokumentációt a márka identitásához igazítsák. Ez személyre szabottabbá teszi a tudásmegosztást és a útmutatók készítését.
Míg a Tango korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek elsősorban a tartalom egyértelműségére és szerkezetére összpontosítanak, a Scribe kiválóan teljesít a testreszabás terén. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy logókat építsenek be, márka színeket adjanak hozzá, és a tervezést úgy alakítsák, hogy részletes útmutatókat hozzanak létre, amelyek összhangban vannak a márka irányelveivel.
🏆 Győztes: A Scribe egyedülálló funkciói miatt tűnik ki, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy professzionális használatra tökéletesen alkalmas, márkás és egyedi útmutatókat hozzanak létre.
Automatizálás
Az automatizálás egyszerűsíti a dokumentációs folyamatot, mivel nincs szükség a beviteli adatok kézi hozzáadására.
A Tango automatikusan rögzíti a munkafolyamatokat, így minimális felhasználói beavatkozással részletes, interaktív útmutatókat hozhat létre. A Scribe szintén automatizálást kínál, de a folyamat több manuális bevitelt és gyakorlati felügyeletet igényel a testreszabás és a szerkesztéshez.
🏆 Győztes: Tango, az automatizálási képességeinek köszönhetően önálló működése miatt.
Tango és Scribe a Redditen
A Reddit segítségével megpróbáltuk megérteni a felhasználók véleményét a Scribe és a Tango közötti vitáról.
Ha a Reddit oldalon megnézi a Scribe és a Tango összehasonlítását, láthatja, hogy mindkettő ugyanolyan szintű, hatékony eszköz. Egy felhasználó azonban megjegyzi, hogy a Tango bizonyos dolgokhoz kiválóan alkalmas:
A következőkre tervezzük a Tango bevezetését:1. Videokészítési folyamat lépései2. Új funkciók áttekintése a termékmenedzsment, fejlesztés és minőségbiztosítási csapatok részéről (technikai írók számára)3. Gyors útmutatók az ügyfélszolgálat számára, hogy segítsék az ügyfeleket a konkrét funkciók használatában
Egy másik felhasználó támogatta a Scribe-ot:
Néhány hónapja kezdtük el használni a Scribe-ot. Haver, a Scribe nagyon jó. Elegáns, egyszerű és gyors. A legjobb az, hogy beágyazhatod a Scribe-ot az ITG-be, a Hudu-ba vagy bárhová, és ha frissíted a Scribe-ban, nem kell visszamenni és mindenhol frissíteni.
A felhasználói visszajelzésekben tükröződő legfontosabb hasonlóságok miatt a Tango és a Scribe kiváló választás folyamatok dokumentálásához, tudásbázis létrehozásához és csapatok összefogásához.
Ismerje meg a ClickUp-ot – a Tango és a Scribe legjobb alternatíváját
Ha az alapvető funkciókon túlmutató megoldást keres, fontolja meg egy teljesebb funkcionalitású opciót, mint például a ClickUp.
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egységes platformmal helyettesíti az összes különálló eszközt és rendszert. Átfogó funkciókkal rendelkezik a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a dokumentáció elkészítéséhez, a tudás megosztásához, az alkalmazottak beillesztéséhez és a termelékenység növeléséhez.
A ClickUp gyakorlatilag mindent meg tud csinálni. Ha valami hiányzik, több mint 1000 ClickUp-integráció áll rendelkezésre a hiányosságok pótlására.
A feladatkezelésen túlmenően ez valóban az egyetlen hely lehet az összes folyamat/projekt dokumentációjának tárolására. Ez egy elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
Íme, miért kiemelkedik a ClickUp, mint kiváló alternatíva a Scribe és a Tango mellett:
A ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain
A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely megváltoztatja a munkához való hozzáállását. Intelligens javaslatokat, feladat-automatizálást és hasznos információkat kínál a feladatok elvégzéséhez. Ezek a képességek teszik a ClickUp Brain-t egy interaktív útmutatóvá, amely mindig a legjobb megoldást javasolja.
Ha inkább a hagyományosabb megközelítést részesíti előnyben a folyamatok dokumentálásában, a ClickUp Brain olyan eszközöket generál, mint az SOP-k és útmutatók. Ha már rendelkezik olyan tartalmakkal, mint audio- vagy videoklipek, a ClickUp Brain még le is írja azokat, hogy könnyebben hozzáférhetők és kereshetők legyenek.
Ennél is fontosabb, hogy a tudásbázisban található információkat könnyebben felhasználhatóvá teszi, mivel egyetlen parancs segítségével kivonhatja a legfontosabb információkat és összefoglalhatja az utasításokat. Használja a gyorsabb döntéshozatal, a gyors cselekvés és az intelligens munka érdekében.
A ClickUp AI Notetaker segít rögzíteni a legfontosabb döntéseket és teendőket a megbeszélések során, biztosítva, hogy az értékes információk megmaradjanak, és a felelősségek a megfelelő csapattagokhoz kerüljenek. A megbeszéléseket a releváns feladatokhoz és a korábbi döntésekhez kapcsolva a megbeszéléseket a munkafolyamat produktív részévé teszi.
Ez egy hatékony eszköz az integrált dokumentációhoz. Lehetővé teszi, hogy átiratokat, hangfájlokat és összefoglalókat mentse egy privát dokumentumba, és a kapcsolódó értekezletjegyzeteket címkével lássa el, hogy könnyen megtalálja őket.
📮ClickUp Insight: Csak 8% használ projektmenedzsment eszközöket a teendők nyomon követésére.
A ClickUp kutatása szerint a munkavállalók körülbelül 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntéseket veszít el a több, egymástól független platformon szétszórt információk miatt. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást.
➡️ További információ: Hogyan hozhatja ki a legtöbbet az AI-ból az innováció és a hatékonyság érdekében
A ClickUp második előnye: Dokumentumok
A ClickUp Docs egy olyan eszköz, amellyel hatékonyan és könnyedén hozhat létre, szerkeszthet és oszthat meg dokumentumokat. A ClickUp Docs rendkívül interaktív és testreszabható, így azt használhatja, ahogyan csak akarja – az interaktív ellenőrzőlistáktól a szövegalapú útmutatókig.
Lehetővé teszi továbbá a feladatok beágyazását, megjegyzések hozzárendelését és a munkafolyamatok közvetlen integrálását a dokumentációba. Ez biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki, és az összes dokumentációja felhasználható legyen.
A ClickUp harmadik előnye: Clips
A Scribe és a Tango önálló eszközként kínált funkcióit a ClickUp Clips (sok más funkció mellett) egy funkcióként biztosítja! A ClickUp Clips segítségével videókat rögzíthet és megoszthat közvetlenül a ClickUp ökoszisztémán belül.
Használhatja oktatóanyagok és útmutatók rögzítésére, vagy visszajelzések megosztására. A ClickUp Clips képernyőfelvétel- és videomegosztási funkciója miatt nincs szükség harmadik féltől származó eszközökre ugyanazon feladatok elvégzéséhez!
A ClickUp 4. előnye: összekapcsolt keresés
A ClickUp Connected Search segítségével az egész technológiai rendszer kereshetővé válik. Ez az univerzális keresési funkció segít megtalálni a feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket a ClickUp egész ökoszisztémájában.
Használja azt, hogy tudásbázisát könnyebben kereshetővé, navigálhatóvá és hozzáférhetővé tegye – ezek a legfontosabb tulajdonságok az ötletek és információk cseréjének akadályainak felszámolásához.
💡 Profi tipp: A Connected Search több alkalmazásban is működik, többek között (de nem kizárólag) a Google Drive-ban, a Slackben és a Jira-ban. Integrálja technológiai eszközeit, hogy jobb eredményeket érjen el!
A ClickUp 5. előnye: sablonok
A fenti funkciók meggyőzően bizonyítják a ClickUp sokoldalúságát.
Ha ez még nem lenne elég, akkor a ClickUp sablonok segítségével könnyedén elindíthatja projektjeit, anélkül, hogy újra kellene feltalálnia a kereket.
Akár SOP-kat szeretne létrehozni, akár új alkalmazottakat szeretne bevezetni, ezek a használatra kész sablonok időt takarítanak meg és minden téren biztosítják a következetességet.
➡️ További információ: Hogyan növelik a csapatok termelékenységüket a ClickUp segítségével?
Automatizáljon a siker érdekében a ClickUp segítségével
Ezzel befejeztük a Scribe és a Tango összehasonlítását. Használja a Scribe-ot, ha egyszerű és olcsó megoldást keres a részletes dokumentáció elkészítéséhez. Ha inkább egy együttműködésen alapuló, az automatizálásra fókuszáló megoldást keres, akkor a Tango a megfelelő választás.
Ha olyan eszközt keres, amely a Scribe és a Tango legjobb tulajdonságait ötvözi anélkül, hogy bővítené eszköztárát, akkor a ClickUp a megoldás.
A ClickUp olyan fejlett funkciókat kínál, mint az AI-alapú automatizálás, a dinamikus dokumentumok, a valós idejű képernyőfelvétel és a végtelen integrációk. Ráadásul sablonokat is biztosít, így azonnal elindulhat!
Szeretné összevonni eszközeit, és többet kapni, mint egy folyamatdokumentációs eszközt? Regisztráljon a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a varázslatot!