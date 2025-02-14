A legnépszerűbb Beautiful.ai alternatívák a kifinomult prezentációkhoz

Mi teszi egy prezentációt nagyszerűvé? Kifinomult vizuális elemek? Meggyőző történet?

A Beautiful.ai, egy AI-alapú prezentációkészítő, egyszerűsíti a diák létrehozását drag-and-drop eszközökkel és AI-generált elrendezésekkel.

De van egy bökkenő:

A 14 napos ingyenes próbaidőszakhoz hitelkártya szükséges, és az előfizetések drágák.

Az előre beállított dizájnok korlátozzák a kreativitást

A testreszabási lehetőségek más eszközökhöz képest elmaradnak.

A jó hír? Vannak jobb alternatívák a piacon, amelyek nagyobb rugalmasságot, okosabb AI-javaslatokat és zökkenőmentes együttműködést kínálnak.

Ez az útmutató bemutatja a legjobb AI-alapú prezentációs eszközöket, amelyek segítségével profi módon tervezhet, testreszabhat és prezentálhat. Kezdjük! 🚀

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a legjobb Beautiful.ai alternatívákról: ClickUp (A legjobb együttműködésen alapuló prezentációk és munkafolyamatok létrehozásához) ✅ (A legjobb együttműködésen alapuló prezentációk és munkafolyamatok létrehozásához) ✅

Prezi (A legjobb interaktív üzleti prezentációk készítéséhez) ✅

Decktopus (A legjobb egyszerű prezentációk készítéséhez csapatértekezletekhez) ✅

Visme (A legjobb a márka konzisztenciájának fenntartásához prezentációkban) ✅

Pitch (A legjobb csapatprezentációkhoz és együttműködéshez) ✅

Microsoft PowerPoint (A legjobb klasszikus prezentációk készítéséhez üzleti bemutatókhoz) ✅

Wonderslide: (A legjobb vállalati prezentációk készítéséhez márkás dizájnokkal) ✅

Slides (A legjobb interaktív fejlesztői prezentációk készítéséhez) ✅

Keynote (A legalkalmasabb elegáns üzleti jelentések vagy ajánlatok tervezéséhez) ✅

Canva (A legjobb vizuális tartalmak gyors létrehozásához) ✅

Slidebean (A legjobb startup-prezentációk készítéséhez) ✅

Mentimeter (A legjobb prezentációkhoz és interaktív élő szavazásokhoz) ✅

Xtensio (Legalkalmasabb üzleti dokumentumok és prezentációk készítéséhez) ✅

Mit kell keresnie a Beautiful.ai alternatíváiban?

A Beautiful.ai legjobb alternatív AI prezentációs eszközeinek kiválasztásához összpontosítson azokra a funkciókra, amelyek egyszerűsítik a tervezési folyamatot és interaktívvá teszik prezentációit.

Íme néhány alapvető funkció, amelyet érdemes előtérbe helyezni:

AI-alapú tervezőeszközök : Válasszon olyan prezentációs szoftvert, amely AI-asszisztenssel rendelkezik, hogy egyszerűsítse a tervezési folyamatot, intelligens elrendezési javaslatokat és tartalmi ötleteket kínáljon, és időt takarítson meg a tiszta prezentációk elkészítésénél 👾

Drag-and-drop felület : Válasszon egy intuitív platformot, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén készítsen prezentációkat az elemek húzásával és elhelyezésével, akár egy üres vásznon is 🕹️

Valós idejű együttműködési funkciók : Válasszon olyan eszközt, amely támogatja a valós idejű együttműködést, lehetővé téve a csapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek, diákat szerkesszenek és zökkenőmentesen együttműködjenek 🤝🏻

Sablonkönyvtár : Keress egy hatalmas, professzionálisan tervezett sablonokból álló könyvtárat, amely segít gyorsan lenyűgöző prezentációkat készíteni, miközben megőrzi a márka egységességét 📚

Interaktív elemek : Elsőbbséget élvezzenek : Elsőbbséget élvezzenek azok a prezentációs eszközök , amelyek lehetővé teszik interaktív funkciók, például animációk, átmenetek és kattintható elemek hozzáadását, hogy prezentációi vonzóak és dinamikusak legyenek 🤹

Táblás funkció : Válasszon olyan eszközöket, amelyek beépített táblákkal rendelkeznek, amelyekkel vizualizálhatja ötleteit, megtervezheti a tartalmat és : Válasszon olyan eszközöket, amelyek beépített táblákkal rendelkeznek, amelyekkel vizualizálhatja ötleteit, megtervezheti a tartalmat és hatékonyabbá teheti a brainstorming üléseket

Exportálási és megosztási lehetőségek: Keressen olyan eszközöket, amelyek rugalmas exportálási lehetőségeket (például PDF, PowerPoint vagy Google Slides) és egyszerű megosztást kínálnak, hogy prezentációja bárhol elérhető legyen 📂

➡️ További információ: Ingyenes Google Slides sablonok hatásos prezentációkhoz

A legjobb Beautiful.ai alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

Fedezze fel a Beautiful.ai legjobb alternatívá it, amelyek drag-and-drop funkcióval rendelkeznek, segítenek lenyűgöző vizuális elemek létrehozásában, és biztosítják márkájának megfelelő megjelenését.

1. ClickUp (a legjobb együttműködésen alapuló prezentációk és munkafolyamatok létrehozásához)

A ClickUp az mindenre kiterjedő munkaalkalmazás , amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a következő generációs AI automatizálás és keresés segítségével. Különböző iparágakhoz és követelményekhez alkalmazkodik, a kis személyes feladatok kezelésétől a komplex üzleti műveletek felügyeletéig.

Akár csapatot vezet, projekteket irányít, akár vonzó prezentációkat készít, a ClickUp egyszerűsíti a munkafolyamatokat, növeli a hatékonyságot és segít a szervezettségben. 🦾

Próbáld ki ingyen a ClickUp Whiteboards alkalmazást! Készítsen dinamikus prezentációkat képek, rajzok és folyamatábrák hozzáadásával a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards segítségével képeket, rajzokat, folyamatábrákat és egyéb vizuális elemeket adhat hozzá prezentációihoz, hogy azok vizuálisan lenyűgözőek és vonzóak legyenek. Ez egy remek munkaterület brainstorminghoz vagy olyan prezentációk készítéséhez, amelyek magával ragadják a közönséget. ✏️

Például vázolhat egy interaktív értékesítési stratégiát, integrálhat vizuális elemeket a történetmeséléshez, és zökkenőmentesen megoszthatja azt csapattársaival.

Készíthet ügyfélút-térképet vagy termékfejlesztési ütemtervet is, majd megoszthatja azt a csapatával azonnali visszajelzés érdekében. A drag-and-drop funkció intuitívvá teszi a használatát, így ötletei zökkenőmentesen áramolhatnak a táblára. Akár AI-vel is készíthet képeket a tábláján. 🧩

Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain-t! Készíts vázlatokat és tartalmakat prezentációkhoz, értékesítési bemutatókhoz és egyebekhez a ClickUp Brain segítségével.

Segítségre van szüksége a prezentációk tartalmának elkészítéséhez? A ClickUp Brain kreatív AI-asszisztensként segít Önnek. Prezentációs vázlatokat készít, diákat tervez, és akár személyre szabott tartalmat is biztosít értékesítési prezentációkhoz.

Ha például egy prezentációt készítesz, a ClickUp Brain megfogalmazhat egy vonzó bevezetőt, vizuális ötleteket javasolhat, és adatokat ajánlhat, amelyek alátámasztják az üzenetedet. A Whiteboards-szal kombinálva ez lehetővé teszi, hogy hatékony, megosztásra kész prezentációt tervezz. 🤖

Töltse le ezt a sablont A ClickUp prezentációs sablon segítségével könnyedén szervezheti meg prezentációjának minden részét.

A ClickUp több ezer sablont is kínál a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez. Például a ClickUp prezentációs sablon segítségével könnyedén szervezhet és tervezhet professzionális prezentációkat. Ez a testreszabható sablon segít strukturálni az ötleteit, nyomon követni az előrehaladást és valós időben együttműködni a csapatával. 🌟

Íme, amit imádni fog benne:

Készíts egy világos prezentációs struktúrát már a kezdetektől fogva

Használja a visszajelzési mechanizmusokat, hogy a végleges prezentáció előtt véleményeket gyűjtsön.

Kövesse nyomon a prezentációval kapcsolatos minden feladatot egy központi helyen

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az eszköz kiterjedt funkciói megnehezíthetik a tanulást azoknak a felhasználóknak, akik nem jártasak a technológiában.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: Ismerje meg, hogyan lehet hatékonyan befejezni egy prezentációt az alábbi stratégiák kipróbálásával: Alkalmazza a záróbeszédét a közönségéhez 👥

Összegezze a legfontosabb tanulságokat és erősítse meg alapvető üzenetét 🔑

Végeztesse azzal, hogy visszatér az első gondolatához, így biztosítva a koherens befejezést 🔄

Ösztönözd a kérdéseket, a beszélgetéseket vagy a visszajelzéseket, hogy a beszélgetés folytatódjon 🤝

Egyszerűsítse prezentációs munkafolyamatát, és nyűgözze le közönségét kifinomult vizuális elemekkel és zökkenőmentes együttműködéssel a ClickUp segítségével 📊

2. Prezi (a legjobb interaktív üzleti prezentációk készítéséhez)

via Prezi

A Prezi egy vonzó alternatíva a Beautiful.ai-hoz azoknak az egyéneknek és csapatoknak, akik dinamikus és vonzó prezentációs eszközöket keresnek. A hagyományos, diákalapú prezentációs eszközökkel ellentétben a Prezi nem lineáris prezentációs stílust kínál, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen nagy vászonból építse fel prezentációját. Ez lehetővé teszi, hogy nagyítson és kicsinyítsen, hogy kiemelje a különböző pontokat, amikor kifinomult prezentációkat szeretne készíteni.

Az eszköz emellett fejlett szerkesztési funkciókat, professzionális prezentációs sablonokat, multimédiás integrációt és AI-eszközöket is kínál, amelyek segítenek a tartalom rendezésében és animálásában. Együttműködési funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy valós időben tervezzék meg üzleti ajánlataikat.

A Prezi legjobb funkciói

Készítsen mozgásalapú terveket, hogy prezentációi interaktívak és vonzóak legyenek.

Integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Slack.

Használja az AI segítségét az automatizált elrendezéshez és animációs javaslatokhoz

A Prezi korlátai

Túlnyomóan azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a nem lineáris prezentációtervezést.

Az AI-eszközök még mindig alapszintűek más prezentációs szoftverekhez képest.

Prezi árak

A Prezi három árkategóriával rendelkezik, amelyek magánszemélyeknek, diákoknak, oktatóknak és csapatoknak szólnak:

Magánszemélyek számára

Standard: 5 USD/hó

Plusz : 19 USD/hó

Prémium: 29 USD/hó

Diákok és oktatók számára

EDU Plus: 4 USD/hó

EDU Pro: 8 USD/hó

EDU Teams: 19 USD/hó felhasználónként

Csapatok számára

Plusz : 19 USD/hó

Prémium : 29 USD/hó

Csapatok: 39 USD/hó felhasználónként

Prezi értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

➡️ További információ: Ingyenes prezentációs sablonok lenyűgöző prezentációk készítéséhez

3. Decktopus (A legjobb egyszerű prezentációk készítéséhez csapatértekezletekhez)

via Decktopus

Ha egyszerű, intuitív módszert keres a figyelemfelkeltő prezentációk elkészítéséhez anélkül, hogy órákat kellene töltenie a tervezéssel, akkor érdemes megfontolnia a Decktopus használatát. Testreszabható sablonokat, prezentációtervező botot és olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint az analitika, amelyek segítenek gyönyörű diákkészletek elkészítésében.

Ez az AI-alapú prezentációkészítő előre megtervezett témákat is kínál, hogy időt takarítson meg. Különösen hasznos üzleti prezentációkhoz, oktatási tartalmakhoz vagy belső csapatmegbeszélésekhez, és integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Sheets, adatvezérelt prezentációk készítéséhez.

A Decktopus legjobb funkciói

Hozzáférés professzionális sablonok könyvtárához, hogy gyorsan elindíthassa prezentációját

Használja a valós idejű együttműködést a prezentációk elkészítéséhez csapattársaival

Adjon hozzá stock fotókat, ikonokat és diagramokat a vizuális élmény fokozása érdekében.

A Decktopus korlátai

Korlátozott testreszabási és szerkesztési funkciókkal rendelkezik.

A prezentációs szoftver ingyenes csomagjában nem elérhető a PDF-exportálás és a prezentációelemzés funkció.

Decktopus árak

Örökre ingyenes

Pro éves hozzáférés : 24,99 USD/hó

Éves üzleti hozzáférés: 49,99 USD/hó

Decktopus értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

🔎 Tudta? 1982-ben bemutatták a VCN ExecuVision szoftvert, amely az első olyan program volt, amely prezentációkat tudott megjeleníteni személyi számítógépek képernyőjén, és amely lehetővé tette a felhasználók számára, hogy egy képekből álló könyvtárból válasszanak a prezentációjuk szövegéhez illő képeket.

4. Visme (a legjobb a márka konzisztenciájának fenntartásához prezentációkban)

via Visme

A Visme segítségével hozzáférhet egy prezentációs szoftverhez, amely fejlett szerkesztési funkciók segítségével lehetővé teszi márkás prezentációk készítését. Míg a Beautiful.ai a tervezés automatizálására összpontosít a prezentációkészítés egyszerűsítése érdekében, a Visme nagyobb ellenőrzést biztosít a felhasználóknak a tervezési elemek felett, lehetővé téve a rendkívül személyre szabott és egyedi prezentációk készítését.

A Visme professzionálisan tervezett prezentációs sablonjai és AI-vezérelt eszközei optimalizálják a prezentációs folyamatot. A vizuálisan vonzó prezentációk létrehozása mellett a Visme támogatja különböző vizuális tartalomtípusok, például infográfikák, jelentések és közösségi média grafikák létrehozását is, így átfogó eszközként szolgál a változatos tervezési igények kielégítésére.

A Visme legjobb funkciói

Animációk, adatvizualizációk és interaktív funkciók beépítésével növelheti a figyelmet.

Használj stock fotókat, animációkat és ikonokat a látványos vizuális elemekhez!

Valós időben együttműködhetsz a csapatokkal, így prezentációid megosztása zökkenőmentes lesz.

A Visme korlátai

Az ingyenes csomag minimális tárhelyet (500 MB) és letöltési lehetőséget nem kínál.

A fejlett funkciók, mint például a márkakészlet, Pro előfizetést igényelnek.

Visme árak

Örökre ingyenes

Starter : 29 USD/hó

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Visme értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

💡 Profi tipp: Ha nyerő ügyfélprezentációt szeretne készíteni, kövesse az alábbi lépéseket, hogy lenyűgözze ügyfeleit és megkötse az üzletet: Kutassa fel és tervezze meg a prezentációt, hogy megértse az ügyfelek igényeit 🕵🏼‍♂️

Készíts marketingcsatornát a prezentációdból, hogy irányítsd az ügyfél utazását 📈

Használj vizuálisan vonzó tartalmakat, hogy hatékonyan meséld el a történetedet 🎨

Ösztönözze a kétirányú beszélgetéseket a jobb kapcsolat és megértés érdekében 💬

Határozz meg egyértelmű következő lépéseket, hogy magabiztosan zárhasd le a prezentációdat 📌

5. Pitch (A legjobb csapatprezentációkhoz és együttműködéshez)

via Pitch

A Beautiful.ai másik erős alternatívája a Pitch, egy prezentációs eszköz, amely ötvözi az egyszerűséget és a dizájnt, hogy gyors és vizuálisan lenyűgöző eredményeket érjen el. Intuitív felületével a Pitch lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elegáns, márkának megfelelő, hatékony prezentációkat készítsenek.

Az eszköz együttműködési funkciói ideálisak a csapatokkal való valós idejű munkához, optimalizálva a prezentációk szerkesztésének és megosztásának folyamatát. Akár ötletet szeretne bemutatni, adatokat szeretne bemutatni, vagy egyeztetni szeretne a csapatával, a Pitch segítségével könnyedén készíthet vonzó diákat.

A legjobb funkciók

Készítsen diákat több mint 100 kész sablon segítségével, amelyek különböző felhasználási esetekre vannak szabva.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben a gyorsabb szerkesztés és visszajelzés érdekében.

Kohéziós prezentációk közös márkaeszközkészlettel

Pitch korlátozások

Kevesebb alakzat opció és kevesebb változatosság a diagramok tervezésében, mint a listán szereplő többi eszköznél.

Nem támogatja harmadik féltől származó tartalmak beágyazását.

Árak

Örökre ingyenes

Pro: 25 USD/hó

Üzleti : 100 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

6. Microsoft PowerPoint (a legjobb klasszikus prezentációk készítéséhez üzleti bemutatókhoz)

Microsoft PowerPoint segítségével

Nos, ki ne hallott volna a Microsoft PowerPointról?

A PowerPoint az egyik legismertebb és legszélesebb körben használt prezentációs eszköz, így megbízható alternatívája a Beautiful.ai-nak. Széles körű funkcióiról és sokoldalúságáról ismert PowerPoint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy teljes tervezési kontrollal készítsenek prezentációkat. Ráadásul, ellentétben sok webes eszközzel, támogatja az offline szerkesztést, így ideális azoknak a felhasználóknak, akiknek korlátozott az internet-hozzáférésük.

Készítsen vizuálisan vonzó tartalmakat üzleti prezentációkhoz, oktatási célokra vagy kreatív projektekhez. A testreszabható sablonok, animációk, átmenetek és valós idejű együttműködés funkciók segítségével a PowerPoint segít hatékonyan kommunikálni az ötleteket és tartós benyomást hagyni. Akár diagramokkal mutatja be az adatokat, akár videókat ágyaz be a történetmeséléshez, a PowerPoint az Ön igényeihez igazodik.

A Microsoft PowerPoint legjobb funkciói

Tervezz az AI-alapú Microsoft Copilot segítségével, hogy a tartalom alapján elrendezéseket és vizuális elemeket hozz létre.

Vegye be a fejlesztéseket a Presenter Coach eszköz segítségével

A sok webalapú prezentációs szoftverrel ellentétben ezekkel az eszközökkel könnyedén szerkesztheti prezentációit offline módban is.

A Microsoft PowerPoint korlátai

A felhasználóknak rendszeresen manuálisan kell menteniük munkájukat, hogy ne vesszenek el az elért eredmények.

Más eszközökhöz képest korlátozott a közös szerkesztési lehetőség.

A Microsoft PowerPoint árai

Örökre ingyenes

A Microsoft 365 csomagban szereplő fizetős csomagok

Microsoft PowerPoint értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 20 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

7. Wonderslide (A legjobb vállalati prezentációk készítéséhez márkás dizájnnal)

via Wonderslide

A professzionális prezentációk létrehozásának elegáns és hatékony módjához a Wonderslide felhasználóbarát és sokoldalú tervezési platformot kínál. A Wonderslide neurális hálózata lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feltöltsenek egy alapvető vázlatot, amelyet gyorsan átalakít egy kifinomult prezentációvá, jelentősen csökkentve a tervezéshez általában szükséges időt és erőfeszítést.

Tovább egyszerűsíti az új prezentációk létrehozását testreszabható sablonok, kiterjedt képtár és márkás tervezési lehetőségek biztosításával.

A Wonderslide legjobb funkciói

Hozzáférés egy hatalmas képadatbázishoz, amelyben sokféle vizuális elem és ikon található a diákok javításához.

Töltsön fel egyedi képeket, hogy automatikusan kiválaszthassa a márka irányelveinek megfelelő betűtípusokat és színeket.

A prezentációkat teljes mértékben szerkeszthető, PowerPoint és Google Slides kompatibilis pptx fájlként exportálhatja.

A Wonderslide korlátai

A nagyon specifikus tervezési testreszabások export után manuális beállításokat igényelhetnek.

Az alapcsomagban heti három diás letöltési korlát van.

Wonderslide árak

Fizetés használat alapján: 25 dollár egyszeri fizetés

Pro csomag : 9,99 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Wonderslide értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Slides (legalkalmasabb interaktív fejlesztői prezentációk készítéséhez)

via Slides

A Slides egy prezentációs eszköz, amely felhasználóbarát funkciókat és fejlett testreszabási lehetőségeket ötvöz. Teljesen a felhőben működik, így a felhasználók bármilyen eszközről létrehozhatnak, szerkeszthetnek és prezentálhatnak anélkül, hogy letölteniük vagy telepíteniük kellene. A felhasználóbarát felület és a számos testreszabható sablon kiegészíti ezt a hozzáférhetőséget.

A Slides egyik kiemelkedő jellemzője az open source formátum, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek prezentációik teljes forráskódjához.

A Slides legjobb funkciói

Beágyazott interaktív tartalmakkal teheti a diákat még vonzóbbá iFrames vagy élő beágyazások segítségével.

Testreszabhatja a prezentációkat HTML/CSS segítségével, hogy személyre szabott, professzionális megjelenést kapjanak.

Használja a beszélő jegyzeteket és a távirányítót, hogy hibátlanul tartsa meg élő prezentációit.

A Slides korlátai

A fejlett testreszabáshoz a felhasználóknak ismerniük kell a HTML/CSS-t.

Nincs beépített animációs könyvtár a testreszabott CSS-en kívül

A Slides árai

Light: 7 USD/hó

Pro : 14 USD/hó

Csapat: 28 USD/hó két felhasználó számára

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Slides értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

9. Keynote (a legalkalmasabb elegáns üzleti jelentések vagy ajánlatok tervezéséhez)

via Keynote

A Keynote, az Apple jellegzetes prezentációs szoftvere, egy hatékony eszköz látványos prezentációk készítéséhez, így kiváló ingyenes alternatívája a Beautiful.ai-nak.

A Keynote, amely elegáns és intuitív kialakításáról ismert, professzionálisan tervezett sablonokat, animációkat és átmenetek kínál, amelyek javítják a prezentációk minőségét. Drag-and-drop felülete biztosítja a könnyű használatot, így kezdők és tapasztalt szakemberek egyaránt élvezhetik. Készítsen és szerkesszen prezentációkat Mac, iPad vagy iPhone eszközön, az összes változtatás automatikusan szinkronizálódik az iCloudon keresztül.

A Keynote legjobb funkciói

Szerezzen be filmszerű minőségű animációkat és átmenetek, például a Magic Move funkciót, hogy vonzó vizuális elemeket hozzon létre.

Használjon eszközöket prezentációk hanggal kísért rögzítéséhez

Szerkessze prezentációit különböző eszközökön anélkül, hogy elveszítené az eddigi eredményeket

A Keynote korlátai

Csak Apple-felhasználók számára elérhető, és nem kínál sok exportálási lehetőséget.

Az exportált fájlok gyakran elveszítik a grafikák vagy animációk egyes részeit.

Keynote árak

Örökre ingyenes

Keynote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

📌 Bónusz: Keresi a csapatkommunikáció javításának módját? Nézze meg ezt a 15 ingyenes projektkommunikációs terv sablont Excel, Word és ClickUp formátumban, amelyekkel egyszerűsítheti a projektmunka folyamatát és mindenki összhangban maradhat! 📣

10. Canva (A legjobb vizuális tartalom gyors létrehozásához)

via Canva

A drag-and-drop felületéről ismert Canva egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minimális erőfeszítéssel vizuálisan vonzó prezentációkat tervezzenek. Széles körű testreszabható sablonokat, betűtípusokat, képeket és animációkat kínál, amelyek kielégítik a személyes és szakmai igényeket.

Használja a Canva együttműködésen alapuló tervezési környezetét már az első vázlattól kezdve. Dolgozzon együtt valós időben a prezentációk létrehozásán, szerkesztésén és felülvizsgálatán, így egyszerűsítve a munkafolyamatot mind a kis projektek, mind a nagy kampányok esetében. Ezenkívül a Canva integrációja olyan eszközökkel, mint a Slack és a Google Drive, javítja az elérhetőséget és a használhatóságot.

A Canva legjobb funkciói

Hozzáférés előre megtervezett, különböző igényekhez igazított sablonokhoz a projektek gyors elindításához

Készíts lenyűgöző animációkat diavetítésekhez vagy közösségi médiához a Magic Animate segítségével!

Az AI eszköz által javasolt betűtípusokat és színsémákat könnyedén testreszabhatja, hogy azok illeszkedjenek márkájához.

A Canva korlátai

Egyes funkciók, például a fejlett animációk és a márkakészletek, Pro előfizetést igényelnek.

A ingyenes verzióban korlátozott tárhely (5 GB) áll rendelkezésre a feltöltött eszközök számára.

Canva árak

Örökre ingyenes

Canva Pro : 6 €/hó/fő

Canva Teams: 9 €/hó/fő

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

11. Slidebean (A legjobb startup-prezentációk készítéséhez)

via Slidebean

A Slidebean tökéletes választás azoknak a startupoknak, vállalkozóknak, oktatóknak és szakembereknek, akik vizuálisan vonzó prezentációkat, jelentéseket vagy oktatási anyagokat szeretnének készíteni anélkül, hogy órákat kellene tölteniük a tervezéssel. Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a tartalomra koncentráljanak, miközben a vizuális elemek zökkenőmentesen rendeződnek.

A Slidebean egyedülálló tulajdonsága a testreszabható sablonok kiterjedt könyvtára, amely olyan sikeres cégek prezentációit is tartalmazza, mint az Airbnb és az Uber. Ezek a sablonok bevált keretrendszereket biztosítanak a felhasználóknak, amelyekre építhetnek.

A Slidebean legjobb funkciói

Kövesse nyomon az elemzéseket és betekintést nyerjen abba, hogy a nézők hogyan reagálnak a prezentációkra.

Az AI segítségével alakítsa át a nyers adatokat diagramokká, hogy az információkat világosan és vizuálisan tudja bemutatni.

Automatizálja a márka témáit az egységes és professzionális prezentációk érdekében

A Slidebean korlátai

Nincs ingyenes csomagja, és a előfizetés költsége magas.

A Slidebean grafikai könyvtára a versenytársakhoz képest kicsi.

Slidebean árak

Starter: 8 USD/hó

Accelerate: 99 USD/hó

Slidebean értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

➡️ További információ: Mi az a projekt érdekelt fél és hogyan kell kezelni őket?

12. Mentimeter (a legjobb prezentációkhoz és interaktív élő szavazásokhoz)

via Mentimeter

A Mentimeter segítségével prezentációit interaktív élménnyé alakíthatja valós idejű szavazások, kvízek, szófelhők és kérdések-válaszok segítségével.

A Beautiful.ai-tól eltérően, amely a diák tervezésének automatizálására összpontosít, a Mentimeter az interaktivitást hangsúlyozza. Így alkalmas oktatók, rendezvény szervezők és üzleti szakemberek számára, akik szeretnék fokozni az aktív részvételt a prezentációk során.

A Mentimeter legjobb funkciói

Folyamatos közvélemény-kutatások futtatása prezentációk során a közönség valós idejű visszajelzéseinek gyűjtése érdekében

A dinamikus szófelhőkkel azonnal láthatóvá teheti a közönség visszajelzéseit.

Készítsen kvízeket, hogy a prezentációk érdekesek és oktató jellegűek legyenek

A Mentimeter korlátai

Ingyenes fiókja prezentációnként két kérdésre és öt kvízre korlátozódik.

Kevesebb tervezési testreszabási lehetőség, mint a Beautiful.ai és mások esetében

Mentimeter árak

Örökre ingyenes

Alap: 17,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Mentimeter értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

13. Xtensio (legalkalmasabb üzleti dokumentumok és prezentációk készítéséhez)

via Xtensio

Az Xtensio egy webalapú platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára interaktív dokumentumok, prezentációk és weboldalak létrehozását, kezelését és megosztását, így sokoldalú alternatívája a Beautiful.ai-nak. Kiválóan alkalmas startupok, marketingesek, tervezők és kis csapatok számára, akik egyszerű módszert keresnek professzionális anyagok hatékony elkészítéséhez.

A platform valós idejű együttműködést kínál egy privát, márkás irányítópulton keresztül, így ideális csapatok számára a dokumentumok közös létrehozásához, szerkesztéséhez és megosztásához reszponzív linkek vagy PDF-ek formájában.

Az Xtensio legjobb funkciói

Kombinálja a vizuális elemeket és az adatokat diagramokkal, videókkal és űrlapokkal az interaktív kommunikáció érdekében.

Különböző megosztási lehetőségek állnak rendelkezésre, beleértve az élő webes linkeket, a digitális diavetítéseket és az exportálható PDF/PNG fájlokat.

Tartsa fenn a márka egységességét azáltal, hogy testreszabja a betűtípusokat, színeket és elrendezéseket az összes dokumentumban.

Az Xtensio korlátai

Az elemzési műszerfala nem olyan pontos, mint más erre a célra kifejlesztett eszközöké.

Az ingyenes csomag csak 100 MB kép tárolási kapacitást tartalmaz.

Xtensio árak

Örökre ingyenes

Solo Lite: 12 USD/hó felhasználónként

Plusz : 25 USD/hó két felhasználó számára

Üzleti: 99,99 USD/hó öt felhasználó számára

Xtensio értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

Optimalizálja prezentációkészítési folyamatát könnyedén a ClickUp segítségével!

A csapatod vagy az érdekelt felek előtt tartott prezentációk esetében elengedhetetlen a lenyűgöző prezentáció elkészítése. A Beautiful.ai egyszerűséget kínál, de hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a márkaegységesség, a zökkenőmentes együttműködés és a rugalmas exportálás.

Ha erőteljesebb megoldást keres, a ClickUp az alapvető tervezésen túlmutat. Brainstormingozzon táblákkal, másodpercek alatt hozzon létre tartalmat AI segítségével, és valós időben működjön együtt a visszajelzések és a módosítások érdekében. Ezen felül automatizálással és fejlett nyomon követéssel kezelheti az egész munkafolyamatot. 🏆Készen áll arra, hogy új szintre emelje prezentációit és projektjeit? Regisztráljon még ma a ClickUp -ra!