Vállalati együttműködés: meghatározás, stratégiák és eszközök

A nagy projektek rendetlenséget okoznak. A sok mozgó alkatrész miatt a feladatok, a felelősségek és a határidők nyomon követése gyorsan káoszba torkollhat.

Itt jön be a képbe a vállalati együttműködés rendszere – nem csak mint egy újabb üzleti divatszó, hanem mint a különbség a fejetlen csirkék és a koordinált siker között. Ha jól csinálják, a szétszórt erőfeszítéseket áramvonalas munkafolyamatokká alakítja, és a „Hol van az a fájl?” kérdést „Itt van, amire szüksége van.” ✨ válasza váltja fel.

Fedezzük fel a vállalati együttműködést, miért fontosabb most, mint valaha, és hogyan lehet hatékonyan megvalósítani.

⏰60 másodperces összefoglaló A vállalati együttműködés kommunikációs, feladatkezelési és dokumentummegosztási eszközökkel egyszerűsíti a csapatmunkát.

A belső együttműködés javítja a szervezeten belüli kommunikációt, a külső együttműködés pedig kapcsolatot teremt a beszállítókkal, ügyfelekkel és partnerekkel.

Az együttműködés gyorsabb döntéshozatalhoz, zökkenőmentesebb munkafolyamatokhoz és a kommunikációs túlterhelés csökkentéséhez vezet.

A leggyakoribb kihívások közé tartozik a stratégia hiánya, a változásokkal szembeni ellenállás és a rossz irányítás.

A sikerhez egyértelmű célok, megfelelő eszközök, csapatképzés és a haladás nyomon követése szükséges.

Válasszon olyan platformokat, mint a ClickUp , amelyek integrálhatók a meglévő rendszerekkel és alapvető funkciókat kínálnak.

Képezze a csapatokat a technikai ismeretek és a gyakorlati alkalmazás terén, hogy biztosítsa a magabiztosságot.

Mérje az előrehaladást a feladatok elvégzésének nyomon követésével és visszajelzések gyűjtésével.

Az együttműködési kultúra kialakítása magában foglalja a bizalmi kérdések kezelését, a világos célok kitűzését és a csapatok irányítását a különböző szakaszokban.

A vállalati együttműködés megértése

A vállalati együttműködés racionalizálja a csapatmunkát. Szilárd tudásmegosztási keretrendszert épít ki a helyi és a távoli csapatok között, így a feladatok elvégzése és a mérföldkövek elérése gyors és hatékony.

Mi az a vállalati együttműködés?

A vállalati együttműködés célja, hogy összehangolja a csapatokat, a beszállítókat és az ügyfeleket a zökkenőmentes munkavégzés érdekében, javítva a belső és külső kommunikációt. Nem csak az eszközökről van szó, hanem egy olyan kultúra megteremtéséről, ahol a kommunikáció zökkenőmentes, az ötletek virágoznak, és mindenki ugyanazon célok elérése érdekében dolgozik.

A megfelelő eszközökkel és optimalizált üzleti folyamatokkal a csapatok együttműködése zökkenőmentessé válik, elősegítve az információk megosztását és növelve a termelékenységet.

Kíváncsi a csapatmunka legjobb eszközeire? Nézze meg videó összeállításunkat:

A vállalati együttműködés típusai

1. Belső vállalati együttműködés

A hangsúly a szervezeti kommunikáció, a feladatkezelés és az információcsere javításán van, hogy elősegítse a csapatmunkát és a hatékony projektmenedzsmentet. A belső vállalati együttműködés olyan eszközöket használ, mint az üzleti kommunikációs szoftverek, a cselekvési táblák és a központi dokumentumportálok.

2. Külső vállalati együttműködés

Biztonságos, dedikált tereket biztosít az ütemtervek megosztásához, az állapotjelentések nyomon követéséhez és az eszközök kezeléséhez külső szervezetekkel, például ügyfelekkel, beszállítókkal és partnerekkel. A külső vállalati együttműködés célja a késedelmek és félreértések elkerülése.

Aspect Belső vállalati együttműködés Külső vállalati együttműködés Elsődleges fókusz A csapatmunka és a tudásmegosztás fokozása a szervezeten belül Koordináció külső szervezetekkel a közös célok elérése érdekében Részvétel Alkalmazottak és belső csapatok Ügyfelek, beszállítók, partnerek és egyéb külső érdekelt felek Használt eszközök Üzleti kommunikációs szoftver, akciótáblák, dokumentumportálok Biztonságos megosztási platformok, ügyfélportálok, együttműködési csomagok Adattulajdonjog Teljesen a szervezeten belül irányítható Belső és külső érdekelt felek között megosztva vagy megtárgyalva Előnyök Csökkenti a szilárd struktúrákat, elősegíti a munkafolyamatok átláthatóságát Kerülje el a félreértéseket, biztosítsa a frissítések időszerűségét

A vállalati együttműködés előnyei

A hatékony együttműködés nem csak a csapatdinamikát javítja, hanem növeli a termelékenységet és a döntéshozatalt is.

Vessünk egy pillantást arra, hogy ez milyen változást hoz!

Legyen naprakész: A valós idejű együttműködésnek köszönhetően mindenki ugyanazon az oldalon áll, így mindig tudja, mi történik, ki min dolgozik és hol tartanak a dolgok. A valós idejű együttműködésnek köszönhetően mindenki ugyanazon az oldalon áll, így mindig tudja, mi történik, ki min dolgozik és hol tartanak a dolgok.

Jobb csapatmunka: Búcsút inthet a végtelenül hosszú értekezleteknek, hogy Búcsút inthet a végtelenül hosszú értekezleteknek, hogy jól működő csapata összetartó és magabiztos maradjon.

Kevesebb kommunikációs túlterhelés: Kerülje el a Zoom-fáradtságot és a beérkező levelek túlterhelését – az együttműködési eszközök rendet teremtenek, így nem kell folyamatosan információkat keresnie.

Gyorsabb munkavégzés: A problémákat korán felismerve átcsoportosíthatja az erőforrásokat, és biztosíthatja a zökkenőmentes munkavégzést.

További információ: A 10 legjobb vállalati együttműködési eszköz

A vállalati együttműködés megvalósításának főbb kihívásai

Még a legjobb szándékokkal is akadályokba ütköznek a vállalati együttműködési stratégiák. Íme, hogyan lehet ezeket leküzdeni.

1. Nincs vállalati szintű stratégia

A csapatok gyakran spontán módon vesznek át technológiai eszközöket, kezdve egy teendőlista-alkalmazással, majd egy jegyzetelő platformmal, és így tovább. Idővel ez olyan AI-alapú együttműködési eszközök keverékét eredményezi, amelyek átfedhetik egymást, de nem integrálódnak jól, ami hatékonyságcsökkenéshez és szilárd adatbázisokhoz vezet.

Megoldás: Vizsgálja felül a meglévő technológiai eszközeit, szüntesse meg a redundanciákat, és szabványosítsa az együttműködési folyamatokat.

2. A változás iránti ellenállás

Hallotta már valaha: „Nincs időm új dolgokat kipróbálni”? Azok a munkavállalók, akik nem látják az új eszközök vagy módszerek bevezetésének értelmét, ellenállnak azoknak.

Megoldás: Azonosítsa a problémás területeket, és vezessen be olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő munkafolyamatokba.

3. Irányítás hiánya

A hatékony együttműködés megvalósításának egyik legnagyobb kihívása a rugalmasság és a szabályozás, a biztonság és a megfelelőség közötti egyensúly megteremtése. Például a megfelelő ellenőrzés nélküli, korlátlan fájlmegosztás adatvédelmi incidensekhez vezethet.

Megoldás: Hozzon létre egy IT-, megfelelőségi és csapatvezetői csapatot az eszközök előzetes ellenőrzésére. Adjon meg egy jóváhagyott szoftverlista testreszabási irányelvekkel, és tervezzen rendszeres ellenőrzéseket a megfelelőség biztosítása érdekében.

Hogyan lehet sikeresen megvalósítani a vállalati együttműködési stratégiát?

Az együttműködés sikere nem csak az eszközök kiválasztásán múlik – célok összehangolását, strukturált folyamatokat és a csapat elkötelezettségét is igényli.

Vessünk egy pillantást a megvalósítás lépéseire!

1. Határozzon meg egyértelmű szervezeti célokat

Mielőtt belevágna az eszközök vagy folyamatok használatába, tegye fel magának a következő kérdéseket:

Milyen problémákat próbál megoldani?

Szeretné csökkenteni az ügyfélszolgálat válaszidejét vagy felgyorsítani a termékek kiszállítását?

A csúcsidőszakokban a csapatok közötti hatékonyság javítása prioritás?

Alapozza stratégiáját egyértelmű, megvalósítható célokra. Ha például a cél az új munkavállalók beilleszkedésének javítása, akkor tűzzön ki olyan célt, mint „A következő negyedévben az új munkavállalók beilleszkedési idejét 3 héttől 2 hétre csökkenteni”.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást a feladat elvégzéséhez.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a „Feladatcélok”, a feladatokat vagy listákat egy célhoz kötheti, így a csapat tagjai a feladatok elvégzésével automatikusan frissülnek az előrehaladási adatok.

Hasonlóképpen, a „Számcélok” és a „Pénzügyi célok” funkciók segítségével nyomon követheti az olyan célokat, mint „5 termékpromóciós e-mail létrehozása egy héten belül” vagy „50 000 dolláros értékesítés elérése ebben a hónapban”.

Adjon hozzá egyedi leírásokat a ClickUp céljaihoz a kontextus érdekében.

Egyszerűbb feladatok, például a legfontosabb teendők elvégzésének ellenőrzése esetén a „True/False Targets” funkcióval biztosíthatja, hogy semmi ne maradjon el. Rövid felméréseket vagy interjúkat végezhet csapataival vagy ügyfeleivel, hogy feltárja a közös problémákat, és ennek megfelelően határozza meg a célokat.

Biztosítanunk kellett, hogy belső folyamataink sikeresek legyenek. A ClickUp-ot ajánlották nekünk – az ára kiváló volt, az információgyűjtés pontosan az volt, amire szükségünk volt, és úgy tűnt, hogy ez egy olyan platform, amely a vállalattal együtt növekedhet.

Biztosítanunk kellett, hogy belső folyamataink sikeresek legyenek. A ClickUp-ot ajánlották nekünk – az ára kiváló volt, az információgyűjtés pontosan az volt, amire szükségünk volt, és úgy tűnt, hogy ez egy olyan platform, amely a vállalattal együtt növekedhet.

2. Válassza ki a megfelelő vállalati együttműködési szoftvert

A választott technológiai eszközök döntő hatással lehetnek a vállalati együttműködési stratégiájára.

Használja ezeket a tippeket a siker érdekében: 🎯

✅ Válasszon egy olyan vállalati együttműködési platformot, amely megfelel a szervezet céljainak, munkafolyamataiknak és skálázhatóságának, hogy sikerre vigye vállalkozását.

✅ Keressen olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő rendszerekbe, mobil hozzáférést biztosítanak, és olyan fontos funkciókat tartalmaznak, mint az időkövetés, a naptárszinkronizálás és a felhőalapú tárolás.

✅ Váltson fejlett e-mail alternatívákra az üzleti kommunikációhoz, például videokonferencia és képernyőmegosztó eszközökre, hogy a kommunikáció világosabb és hatékonyabb legyen.

✅ Használja a ClickUp Whiteboards szolgáltatást az ötletek létrehozásához, szervezéséhez és végrehajtásához egy helyen. Ezek közvetlenül kapcsolódnak a Feladatokhoz, Dokumentumokhoz és Csevegésekhez. Beágyazhat dokumentumokat a Whiteboardba az élő frissítésekhez, összekapcsolhat feladatokat a haladás nyomon követéséhez, vagy megbeszélheti az ötleteket a csapat teljesítményéről az integrált csevegések segítségével.

Bónusz: Miután befejezte a munkát, megoszthatja a táblát – beágyazhatja a ClickUp-ba, PDF-ként exportálhatja, vagy egyetlen kattintással teljes mértékben megvalósítható projektté alakíthatja.

A ClickUp Whiteboards segítségével csapata ötleteit összehangolt cselekvésekbe alakíthatja.

✅ Optimalizálja a képek, videók és PDF-fájlok ellenőrzési folyamatát a ClickUp Proofing segítségével. Közvetlenül ezekre a fájlokra tehet megjegyzéseket, így világos, megvalósítható visszajelzéseket adhat. Ez különösen hasznos jogi szerződések frissítése vagy marketingtartalmak jóváhagyása esetén, ahol a pontos vállalati együttműködés elengedhetetlen.

✅ Használja a ClickUp kommunikációs terv táblás sablonját, hogy meghatározza, milyen üzeneteket kell terjesztenie, kiket kell megcéloznia és mely csatornát kell használnia. Meghatározhatja, hogy milyen gyakorisággal kell kommunikálni, és hogy szükséges-e bármilyen nyomon követés, hogy mindenki tájékozott legyen.

Töltse le ezt a sablont Szervezze meg csapata megbeszéléseit a ClickUp kommunikációs terv táblájával!

Ez a kommunikációs terv sablon javítja a csapatok és osztályok közötti átláthatóságot, biztosítva, hogy mindenki együtt dolgozzon a projekt céljainak és a szervezeti célkitűzéseknek az elérésén.

✅ Határozza meg az egyes projektekben betöltött szerepeket és felelősségi köröket, állapítson meg irányelveket a rendszeres stand-up meetingekhez, és készítsen ütemtervet a közelgő projektekhez a ClickUp csapatkommunikációs és meeting mátrix sablonjával.

💡 Profi tipp: Ne válasszon eszközöket kizárólag a népszerűségük alapján. Ehelyett értékelje mind a helyszíni, mind a virtuális csapatok kihívásait, és válasszon ki néhány olyan eszközt, amely a legjobban működhet. Készítsen összehasonlító táblázatot a funkciókról, a költségekről, az integrációkról és a használat egyszerűségéről a gyors döntéshozatal érdekében.

3. Oktassa és képezze csapatát

A PwC jelentése szerint a felsővezetők 90%-a úgy véli, hogy szervezetük figyelembe veszi az emberek igényeit az új technológiák bevezetésekor. Azonban csak az alkalmazottak 53%-a ért egyet ezzel. Ezért, hogy csapata magabiztosnak érezze magát, ne csak a technikai részletekre koncentráljon a képzés során.

Érezte már valaha azt a fájdalmat, amikor bevezetett egy új eszközt, de a csapata nehezen boldogult vele?

Időt és pénzt fektetett be, de megfelelő képzés nélkül az eszköz inkább akadálynak tűnik, mint megoldásnak. Ebben segít a ClickUp Brain strukturált képzési workshopok létrehozásával. Feladatok állíthat be minden képzési modulhoz, nyomon követheti az előrehaladást, és konkrét tanulási célokat rendelhet a csapat tagjaihoz.

💡Kipróbálandó tippek: ✅ Állítson be feladatokat az egyes képzési modulokhoz, és rendeljen hozzájuk határidőket, hogy minden a terv szerint haladjon. ✅ Adjon minden csapattagnak egyértelmű tanulási célokat, és kövesse nyomon az előrehaladásukat. ✅ Készítsen gyors kvízeket vagy feladatokat, hogy minden fázis után ellenőrizhesse a megértést. ✅ Hozzon létre egy teret a csapatmegbeszélésekhez, hogy mindenki megoszthassa kérdéseit és ötleteit.

Akár workshopokat szervez, akár csapatát tájékoztatja az innovatív funkciók teszteléséről, ez segít Önnek a tartalom egyszerű összeállításában. Sablonokat is használhat, hogy gyorsan létrehozzon ismétlődő képzési üléseket, és azokat egy erre a célra kialakított munkaterületen szervezze meg.

Bónusz: Ha csapata a világ különböző pontjain dolgozik, a ClickUp Brain a képzési anyagokat több nyelvre is lefordítja, hogy azok a különböző csapatok számára is könnyen hozzáférhetők legyenek.

4. Az együttműködés nyomon követése és mérése

Az eszközök bevezetése csak a jéghegy csúcsa a vállalati együttműködés terén. Tudnia kell, hogy ezek az eszközök valóban hatást gyakorolnak-e. Az emberek elfogadják őket? A feladatok gyorsabban elvégzésre kerülnek? Használja az eszközök beépített elemzési funkcióit a haladás méréséhez. Ezután kombinálja a számokat a munkavállalók visszajelzéseivel.

Használja a ClickUp űrlapnézetét, hogy gyorsan összegyűjtse csapata visszajelzéseit. Ugyanezen a platformon egyedi űrlapokat hozhat létre a haladás nyomon követéséhez vagy a képzéssel kapcsolatos információk gyűjtéséhez.

Együttműködési kultúra építése: keretrendszerek a vállalkozás irányításához

Az együttműködési kultúra kialakításához nem elég a jó szándék, hanem strukturált megközelítésre is szükség van.

Fedezzünk fel néhány hasznos keretrendszert!

1. A csapat 5 diszfunkciója

Patrick Lencioni „A csapat öt diszfunkciója” című könyve szerint a bizalom hiánya, a konfliktusoktól való félelem, a gyenge elkötelezettség, a felelősség elkerülése és a figyelmetlenség gyakori akadályok, amelyek arra kényszerítik a csapatokat, hogy szigetként működjenek, széttöredezve a vállalat egészét érintő folyamatokat.

Hogyan lehet tehát lehetővé tenni az együttműködésen alapuló munkamenedzsmentet?

➡️ Értékelje csapata jelenlegi dinamikáját, és használja ki a megfelelő technológiákat a hiányosságok áthidalására. Ha például a csapatában hiányzik a bizalom, vezessen be olyan kommunikációs eszközöket, mint az anonim visszajelzés, amelyek lehetővé teszik a szabad gondolatáramlást.

⚠️ Mit kell elkerülni: Ne hagyja figyelmen kívül az összehangolatlanság kiváltó okait. A távoli csapatok összehangolásának javítása szinte lehetetlen, ha nem foglalkoznak a bizalom, a kommunikáció és a felelősségvállalás kérdéseivel.

2. Célok, szerepek, folyamatok, interakciók modellje

Az együttműködés a világossággal kezdődik: a célok meghatározásával, a feladatok kiosztásával, a munkafolyamatok egyszerűsítésével és a zökkenőmentes kommunikáció biztosításával. Ez a GRPI modell lényege.

Tehát, amikor egy projektet indít, készítsen cselekvési tervet e négy pillér alapján.

➡️ Kezdje egy csapatösszehangoló üléssel, hogy egyértelműen meghatározza céljait.

Például, ha a célja az, hogy „hat hónap alatt 15%-kal növelje az ügyfélmegtartást”, bontsa le azt megvalósítható feladatokra:

Ügyfélsiker: Hűségprogram indítása hosszú távú ügyfelek számára

Termékvezető: Három hónapon belül jelentős frissítés megvalósítása

Marketing: Személyre szabott e-mail kampányok létrehozása és végrehajtása

➡️ Határozza meg a szerepeket és a felelősségi köröket az egyéni szakértelem és tapasztalat alapján.

Hozzon létre strukturált, könnyen navigálható adattárakat a megosztott tudás számára, például wikiket vagy beágyazott dokumentációkat a ClickUp Docs segítségével. Használjon fejlett formázási lehetőségeket, például könyvjelzőket, táblázatokat és widgeteket a vizuális megértés érdekében.

Készítsen ClickUp Docs-ot, amely bármilyen típusú feladatkezeléshez alkalmas

➡️ Gyűjtse össze a folyamatokkal kapcsolatos információkat, hogy biztosítsa a döntéshozatal, a munkafolyamatok és a problémák eskalálásának következetességét és hozzáférhetőségét.

Használja a ClickUp azonnali és élő együttműködési funkcióját, hogy értesítést kapjon, amikor egy csapattag egyidejűleg megtekinti egy feladatot vagy megjegyzést fűz a dokumentumhoz. Ossza meg visszajelzéseit, ossza ki a feladatokat és kövesse nyomon az ötleteket zökkenőmentesen.

➡️ Ösztönözze a csapatépítést a munkahelyen kívül is. Tanítsa meg a konstruktív konfliktuskezelést nyílt beszélgetések és rendszeres, nem munkával kapcsolatos megbeszélések révén.

3. Formálás, vihar, normálás és teljesítés

A vállalati együttműködés elősegítése érdekében vezesse át csapatát Tuckman csoportfejlődési szakaszain: kialakulás, konfliktusok, normák kialakítása és teljesítés.

Alapítás: Vonja be a különböző részlegekből származó csapattagokat, és tisztázza céljaikat. Például hangolja össze az IT, az operációs és a marketing részlegeket egy ügyfélközpontú digitális átalakítási projektben. Használjon közös munkaterület-platformot a kommunikáció központosításához.

Storming: Ösztönözze a strukturált megbeszéléseket olyan együttműködési eszközökkel, mint a ClickUp Chat. A testreszabható értesítések és nyomon követések segítségével csak a fontos beszélgetésekről kaphat friss információkat. Rögzítsen fontos csevegéseket, szervezze a beszélgetéseket szakaszokba, és használjon közvetlen üzeneteket az egyéni megbeszélésekhez.

Hatékony csapatkommunikáció a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat minden információt szinkronizál az eszközök között, és még offline állapotban is hibátlanul működik. Ezenkívül csökkentheti a „toggle tax”-ot, azaz a platformok közötti váltás okozta termelékenységvesztést, ha az audio- és videohívásokat (akár 200 résztvevővel) közvetlenül a ClickUp Chat-en belül bonyolítja le.

Normálás: Összpontosítson a munkafolyamatok szabványosítására és a funkciók közötti együttműködés legjobb gyakorlatait tartalmazó lista összeállítására.

Teljesítmény: Ismerje el és ünnepelje a csapat mérföldköveit, hogy megerősítse a közös eredmények érzését.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók közel 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre. Bár ezek a gyors válaszok gyakran egyenlőek a hatékonysággal, megzavarják a koncentrációt és akadályozzák a mély munkavégzést. Központosítsa a projekteket, feladatokat és csevegési szálakat a ClickUp-ban, hogy egyszerűsítse az interakciókat és csökkentse a kontextusváltásokat. Szerezze meg a szükséges információkat anélkül, hogy feladná a koncentrációját!

4. A változás vezetésének 8 lépése

A változás a hangulatot megadó vezetőkkel kezdődik. A szilárd struktúrák lebontásához és az együttműködés elősegítéséhez kövesse Kotter 8 lépéses változási modelljét.

via Kotter

Először is, teremtsen sürgősségérzetet. Mutassa meg a rossz koordináció valódi költségeit – például a termékbevezetés késedelmét –, hogy rávilágítson a változás fontosságára.

Ezután alakítson ki egy, az együttműködést előmozdító, osztályok közötti vezetői koalíciót. Biztosítson számukra olyan eszközöket, mint a megosztott irányítópultok vagy a belső közösségi hálózatok, hogy növelje az átláthatóságot.

Végül ösztönözze a közös workshopok szervezését, ahol a csapatok, például a K+F és a marketing, együttműködnek, miközben a határidőket és az igényeket tartják szem előtt. Mutasson utat, és csapata követni fogja.

Korábban extra órákat töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például projektek átadásával a csapatunknak, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt a tervezésre és a csapat munkamenetének ClickUp-ba való áthelyezésére fordítjuk.

Korábban extra órákat töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például projektek átadásával a csapatunknak, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt a tervezésre és a csapat munkamenetének ClickUp-ba való áthelyezésére fordítjuk.

Javítsa a vállalati együttműködést a ClickUp segítségével

A vállalati együttműködés olyan, mint egy élvonalbeli sportcsapat vezetése. A tehetség egy ideig elég lehet, de a teljesítmény romlani fog, ha nincs rendszeres edzés és összehangolás.

Ugyanez vonatkozik a vállalkozásokra is. Az optimalizált együttműködés nélkül a projektek megakadnak, és a minőség romlik. Itt jön be a ClickUp, amely egyszerűen megkönnyíti a vállalati együttműködést. Akár ötleteket szeretne gyűjteni, feladatokat kiosztani, vagy visszacsatolási ciklusokat elősegíteni, minden szükséges funkció a rendelkezésére áll, hogy tovább haladjon.

Készen áll a kezdésre? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan működik az együttműködés a gyakorlatban.